주가 사상 최고치를 기록하는 가운데 비트코인 11만 2천 달러까지 소폭 상승
비트코인이 주식 시장이 사상 최고치를 기록하는 가운데 112,000달러까지 소폭 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 월요일 아침 소폭 상승했지만, 나스닥이 장중 거래에서 또 다른 신기록을 세우면서 주식 시장이 주목을 받았습니다. 월요일 신고가 경신한 주식과 함께 상승하는 비트코인 나스닥 종합지수는 월요일 장중 거래에서 21,885.62의 새로운 사상 최고치를 기록하며, 올해 기술주의 또 다른 강세를 보여주었습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-inches-up-to-112k-as-stocks-hit-record-highs/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:23
트레이더들은 연준이 0.5포인트 금리 인하할 가능성을 본다
이 게시물 "트레이더들이 연준이 금리를 0.5%포인트 인하할 가능성을 본다"가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트레이더들은 2025년 8월 29일 뉴욕 증권거래소에서 일하고 있습니다. NYSE 트레이더들은 연방준비제도가 다음 주에 핵심 금리를 0.5%포인트 인하할 가능성을 열어두고 있지만, 월스트리트의 대부분은 그렇게 하기 위한 기준이 상당히 높다고 생각합니다. 시장에서 가격이 책정된 가장 가능성 높은 시나리오에서, 연준은 9월 17일에 하룻밤 기금 금리를 25 베이시스 포인트, 즉 0.25%포인트 인하할 것입니다. CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 월요일 오후 0.25%포인트 인하 오즈는 약 88%였습니다. 이 도구는 30일 연방기금 선물 계약을 기반으로 연준 행동의 오즈를 측정합니다. 그러나 이는 중앙은행의 연방공개시장위원회가 2024년 9월 회의에서 했던 것처럼 0.5%포인트 인하를 시행할 가능성을 열어두었습니다. 트레이더들이 위원회가 현상 유지할 가능성을 무시함에 따라 그 가능성은 12%였습니다. 금요일 고용 보고서가 8월 비농업 급여가 단지 22,000개 증가했고 실업률이 거의 4년 만에 최고치인 4.3%로 상승했다는 것을 보여준 후 시장 심리는 연준의 완화 쪽으로 더욱 기울었습니다. "약한 8월 고용 보고서는 이번 달에 금리 인하를 재개해야 할 뿐만 아니라 앞으로 몇 달 동안 추가 인하가 적절할 것이라는 위원회 전체의 합의를 이끌어내는 데 도움이 될 것입니다,"라고 시티그룹 경제학자 앤드류 홀렌호스트는 급여 발표 후 메모에서 말했습니다. 홀렌호스트는 FOMC에서 더 큰 움직임에 대한 지지가 있을 수 있다고 생각하지만, "우리는 위원회의 대다수가 50 [베이시스 포인트] 인하를 지지할 것이라고 생각하지 않습니다." 더 큰 움직임을 선호할 가능성이 있는 사람들에는 미셸 보우먼과 크리스토퍼 월러 이사, 그리고 연준이 소집되기 전에 상원이 그를 확정한다면 스티븐 미란이 포함됩니다. 시티는 FOMC가...에 대해 약간 합의에서 벗어난 견해를 가지고 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:43
비트코인과 도지코인을 지원하는 클라우드 마이닝 플랫폼
비트코인과 도지코인을 지원하는 클라우드 마이닝 플랫폼이 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 2025년 클라우드 마이닝의 성장으로 암호화폐 마이닝이 그 어느 때보다 접근하기 쉬워졌습니다. 집에서 마이닝 장비를 운영하는 비용과 복잡성을 처리하는 대신, 투자자들은 이제 저렴한 계약과 신뢰할 수 있는 지불을 제공하는 모바일 친화적 플랫폼을 통해 참여할 수 있는 옵션을 갖게 되었습니다. 이러한 제공업체 중에서 ETNCrypto는 비트코인(BTC)과 도지코인(DOGE)을 쉽게 채굴하고자 하는 사용자들을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션으로 자리매김했습니다. 마이닝 과정을 단순화하고 투명한 조건을 제공함으로써 ETNCrypto는 초보자와 경험 있는 투자자 사이의 격차를 좁혀줍니다. 비트코인과 도지코인 마이닝이 여전히 중요한 이유 비트코인은 가장 가치 있고 안전한 디지털 자산으로, 종종 "디지털 골드"라고 불립니다. BTC 마이닝은 블록체인을 보호하고 참여자에게 보상을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 반면 도지코인은 더 가볍고 커뮤니티 중심의 암호화폐로, 더 빠른 거래와 온라인 팁, 소매 및 결제에서의 광범위한 채택으로 부상했습니다. 2025년에도 두 통화는 마이닝 보상에 노출되기를 원하는 사용자들을 계속 끌어들이고 있습니다. 따라서 BTC와 DOGE를 지원하는 듀얼 마이닝 플랫폼은 추가적인 복잡성 없이 포트폴리오 다각화를 추구하는 투자자들에게 편리한 관문을 제공합니다. ETNCrypto: 투명한 듀얼 코인 클라우드 마이닝 ETNCrypto는 안전하고 초보자 친화적인 마이닝 경험을 제공하는 데 중점을 둡니다. 마이닝을 단일 자산으로 제한하는 플랫폼과 달리, ETNCrypto는 비트코인과 도지코인을 모두 지원하여 사용자에게 포트폴리오 전략에서 유연성을 제공합니다. 모바일 우선 접근 방식은 전 세계적인 접근성을 보장하며, AI 기반 자동화 시스템이 가동 시간과 성능을 관리합니다. 특징: - 듀얼 코인 마이닝: 단일 앱에서 BTC와 DOGE 지원 - iOS 및 Android 앱이 있는 모바일 친화적 디자인 - 신규 계정에 $100 웰컴 보너스 - 명확한 ROI와 숨겨진 수수료가 없는 투명한 계약 - 고급 AI 모니터링 및 자동 스케줄링 - 전 세계적 도달 범위를 갖춘 초보자 친화적 대시보드 ETNCrypto 마이닝 장비 마이닝 장비 | 계약 가격 | 계약 기간 | 수익 | ROI Antminer T21 | $300 | 1일 | $9.00 | 3.0% Antminer S21 Pro | $1,600...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:26
USD/JPY 반등이 200-DMA 아래에서 정체 - 소시에테 제네랄
USD/JPY 반등이 200-DMA 아래에서 멈춤 - 소시에테 제네랄 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. USD/JPY는 8월 146.20 근처 저점에서 반등했지만 200일 이동 평균에 의해 제한된 상태를 유지하고 있습니다. 150.90-151.20 주변의 저항선을 돌파하지 못할 경우 하방 리스크가 계속될 것이며, 146.20 아래로 하락하면 더 깊은 조정의 가능성이 열릴 것이라고 소시에테 제네랄의 외환 분석가들은 언급합니다. 주요 저항선은 150.90-151.20 범위 상단에서 관찰됨 "USD/JPY는 8월에 146.20 근처에서 임시 저점을 형성한 후 반등했습니다. 그러나 여전히 200-DMA에서 저항에 직면하고 있습니다. 단타매매 상승이 전개된다면, 최근 범위의 상한선인 150.90/151.20은 중요한 저항 구간이 될 가능성이 높습니다." "이 장애물을 돌파하지 못하면 하락세가 재개될 위험이 있음을 시사합니다. 최근 피벗 저점인 146.20 아래로 하락하면 더 깊은 시장 위축이 촉발될 수 있습니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-rebound-stalls-below-200-dma-societe-generale-202509081154
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:25
머스크의 스페이스X, 170억 달러에 무선 주파수 라이선스 구매
머스크의 SpaceX, 170억 달러에 무선 스펙트럼 라이선스 구매 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 SpaceX가 Boost Mobile 이동통신 제공업체를 소유한 통신 회사 EchoStar로부터 약 170억 달러의 현금과 주식으로 무선 스펙트럼 라이선스를 구매할 예정이라고 양사가 월요일 아침 발표했으며, 이를 통해 일론 머스크의 회사는 휴대폰 시장에서 더 큰 역할을 맡게 됩니다. SpaceX는 약 170억 달러에 EchoStar로부터 무선 스펙트럼 라이선스를 구매하기로 합의했습니다. Getty Images 주요 사실 이것은 속보이며 업데이트될 예정입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/08/spacex-purchasing-wireless-spectrum-licenses-from-echostar-for-17-billion/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:16
러셀 윌슨, 잭슨 다트, 공격 라인
러셀 윌슨, 잭슨 다트, 오펜시브 라인 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. LANDOVER, MARYLAND – 9월 07일: 러셀 윌슨 #3 뉴욕 자이언츠가 2025년 9월 07일 메릴랜드 랜도버의 노스웨스트 스타디움에서 워싱턴 커맨더스와의 경기 2쿼터 중 패스를 던지고 있습니다. (사진: Scott Taetsch/Getty Images) Getty Images 뉴욕 자이언츠의 공격적인 측면에서 1주차는 어땠을까요? 브라이언 다볼은 기자들에게 한 개막 성명에서 긍정적인 면을 필사적으로 찾으려 했고, 워싱턴 커맨더스에게 21-6으로 패한 후 이렇게 말했습니다. "우리는 공격 측면에서 더 나은 모습을 보여야 합니다," 다볼이 말했습니다. "선수들, 코치들, 모두가요. 그리고 킥킹 게임에서는 몇 가지 좋은 점이 있었다고 생각하지만, 역시 충분하지 않았습니다. 힘든 경기였습니다." 다볼의 말이 맞습니다 — 그레이엄 지노는 자이언츠를 14-6으로 따라잡게 한 55야드 필드골에서도 훌륭한 모습을 보였습니다. 하지만 수비에서의 성장에도 불구하고, 뉴욕은 러셀 윌슨부터 공격 측의 모든 사람들이 개선해야 한다는 이해와 함께 1주차를 마쳤습니다. 무엇이 잘못되었을까요? 윌슨만의 문제가 아닙니다. 다볼의 기자회견에서 나온 헤드라인은 그가 2주차에 윌슨을 선발로 확정하지 않을 것이라는 점이었습니다. 하지만 그는 이번 패배가 전적으로 베테랑 쿼터백의 책임이 아니라는 핵심 포인트를 강조했습니다. "나는 러셀을 신뢰하기 때문에, 우리는 돌아가서 영상을 평가할 것입니다," 사볼이 말했습니다. "이 경기는 러셀 윌슨의 책임이 아닙니다. 러셀 윌슨의 책임이 아닙니다. 그 점을 분명히 하고 싶습니다. 나는 러셀을 신뢰하며, 우리는 모든 면에서 더 나은 모습을 보여야 합니다." 그렇긴 하지만: 윌슨은 팀이 오펜시브 라인 플레이의 한계나 일반적인 공격적 활력 부족을 극복하는 데 도움이 되지 않았습니다. 그는 37번의 시도 중 17번 성공, 공중으로 168야드, 러싱으로 44야드를 기록했습니다. 그것은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:04
메타플래닛, 지속적인 비트코인 전략의 일환으로 재무에 136 BTC 추가
메타플래닛이 진행 중인 비트코인 전략의 일환으로 재무에 136 BTC를 추가했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 재무 회사 메타플래닛은 지속적인 비트코인 재무 전략의 일환으로 약 22억 5100만 엔 상당의 136 비트코인을 추가로 구매했습니다. BTC는 비트코인당 평균 가격 1655만 4535엔(~111,666달러)에 구매되었습니다. 메타플래닛의 최근 매수로 총 비트코인 보유량은 BTC당 약 1510만 엔의 평균 가격으로 20,136 BTC에 이르게 되었습니다. 회사의 총 비트코인 보유량은 현재 3045억 6300만 엔(20억 8000만 달러)의 가치가 있습니다. 메타플래닛은 비트코인 재무 회사 중 6위를 차지합니다 *메타플래닛, 추가 136 $BTC 매수, 총 보유량 20,136 BTC 도달* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 2025년 9월 8일 이 비트코인 재무 회사는 2025년 7월 1일부터 2025년 9월 8일까지 30.8%의 BTC 수익을 기록했습니다. 회사는 2025년 4월 1일부터 2025년 6월 30일까지 더 높은 129.4%의 BTC 수익률을 기록했습니다. 메타플래닛의 최근 매수는 2026년 말까지 디지털 자산 보유량을 100,000 BTC로 늘리려는 계획을 바탕으로 합니다. 현재 20,136 BTC의 보유량은 2025년 목표의 약 67%와 2026년 목표의 20%를 달성했음을 시사합니다. 회사는 또한 2027년까지 210,000 BTC를 매수하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 유통 중인 총 비트코인의 10%를 차지할 것입니다. 비트코인 재무 회사 Jetking Infotrain India의 독립 이사인 Pranav Agarwal은 메타플래닛이 야심찬 일정을 달성할 수 있을 것으로 믿습니다. 그는 올해 남은 4개월과 회사 목표의 또 다른 3분의 1을 달성해야 하는 상황에서, 메타플래닛이 목표를 달성하기에 충분하다고 주장했습니다. 또한 그는 회사의 시장 가격이 BTC NAV에 매우 근접하게 압축되면 매수 모멘텀이 둔화될 수 있다고 주장했습니다. 메타플래닛의 20,136 BTC 보유량은 비트코인 재무 전략을 가진 글로벌 공개 기업 중 6위를 차지합니다. Agarwal은 비트코인 재무 회사들이 현재 약 100만 BTC를 보유하고 있다고 인정했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:55
하워드 스턴, 청취자들(그리고 AP)을 속여—아직 시리우스XM 라디오 쇼를 떠나지 않을 것
하워드 스턴이 청취자들(그리고 AP)을 속였다—아직 SiriusXM 라디오 쇼를 떠나지 않을 것이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 라디오 진행자 하워드 스턴은 월요일 아침, 브라보 진행자 앤디 코헨이 자신의 오랜 SiriusXM 쇼를 맡게 될 것이라고 주장하며 청취자들과 AP를 포함한 미디어 매체들을 속였습니다—하지만 스턴은 아직 쇼를 떠나지 않을 것이라고 말했으며, 올해 말 만기되는 그의 거대한 계약의 미래는 불분명합니다. 하워드 스턴은 월요일 아침 자신이 갑자기 라디오 쇼를 떠났다고 청취자들을 속였습니다. (Noam Galai/Getty Images 사진) Getty Images 주요 사실 브라보 진행자 앤디 코헨은 월요일 아침 스턴의 오전 7시 SiriusXM 라디오 쇼 시작 부분에 등장하여, 스턴이 갑자기 쇼를 떠났고 자신이 "Andy 100"이라는 새 이름으로 인계받을 것이라고 청취자들을 속이며, "더 깔끔한 인수인계"를 기대했지만 "약간 즉흥적으로 하고 있다"고 덧붙였습니다. 코헨은 가짜 송별사에서 스턴을 칭찬하며 청중들에게 "하워드가 이 회사에 의미한 바와 그가 SiriusXM을 위해 한 일을 과소평가할 수 없다"며 스턴이 "우리가 달릴 수 있도록 걸었다. 나는 그의 빈자리를 채울 수 없다"고 말했습니다. 그러나 CNN 보도에 따르면 스턴은 약 10분 후 쇼에 합류하여 코헨에게 시청자들을 속이는 데 동의해 준 것에 감사하며 자신은 "Sirius에서 매우 행복하다"고 말했습니다. 스턴의 이 장난은 여러 미디어 매체를 속였고, AP는 스턴이 갑작스러운 은퇴가 거짓이었다고 밝힌 후에도 약 1시간 동안 라디오 진행자가 "20년 만에 SiriusXM을 떠난다"는 헤드라인을 그대로 두었습니다. 스턴은 이전에 청취자들에게 은퇴할 것이라는 소문이 미디어 보도에 퍼지면서 월요일에 회사에서의 자신의 미래에 대해 언급할 것이라고 말했으며, 월요일 청취자들에게 이로 인해 아직 회사를 떠날 수 없다는 느낌이 들었다고 전했습니다. 스턴의 SiriusXM 계약은 얼마나 가치가 있을까? 스턴은 2004년 라디오 방송사와 5억 달러 규모의 최초 대형 계약을 체결했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:52
비트코인 하이퍼는 지금 최고의 매수 기회입니다
비트코인 하이퍼가 지금 최고의 매수 기회라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 가장 빠른 비트코인 L2 프리세일, 1440만 달러 모금: 비트코인 하이퍼가 지금 최고의 매수 기회 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 기계공학 석사 학위를 가진 에이단 윅스는 4년 이상 콘텐츠 작가로 활약해 왔습니다. 암호화폐, 기술, 공학, AI 및 B2B 분야를 전문으로 하는 에이단은 웹 카피, 블로그 게시물, 구매 가이드, 매뉴얼, 제품 페이지 등을 능숙하게 작성하여 복잡한 개념을 이해하기 쉽고 매력적으로 만듭니다. 학계에서 전업 작가로의 전환은 기술적 전문 지식과 명확하고 유익한 콘텐츠를 연결하려는 그의 열정을 반영합니다. Bitcoinist에 합류한 이후, 에이단은 DeFi, dApps, AI 및 밈 코인에 대해 광범위하게 글을 써왔으며, 새롭게 등장하는 블록체인 기술에 대한 이해를 굳건히 했습니다. 초기 채택자로서 그는 2020년부터 솔라나에 투자하기 시작했으며, 암호화폐 시장과 혁신에 대한 통찰력을 더욱 깊게 했습니다. 오늘날, 그는 실무 경험과 날카로운 편집 본능을 결합하여 독자들이 과장된 선전을 걸러내고, 실제 트렌드를 발견하며, 빠르게 변화하는 공간을 이해할 수 있도록 돕고 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-raises-14-4m-best-buy/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:47
146.55에서 149.55 사이에서 거래될 가능성 - UOB 그룹
146.55에서 149.55 사이에서 거래될 가능성이 높음 - UOB 그룹이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 달러(USD)의 급격한 상승은 안정되기 전에 148.80을 테스트할 여지가 있습니다; 149.55는 위협받을 가능성이 낮습니다. 장기적으로는 전망이 혼합되어 있으며, USD는 현재 146.55와 149.55 사이에서 거래될 수 있습니다. UOB 그룹의 FX 분석가 Quek Ser Leang과 Peter Chia는 USD가 지난 화요일에 급등했다고 언급합니다. USD/JPY에 대한 전망은 혼합되어 있습니다. 24시간 전망: "지난 금요일, USD는 146.80의 최저치로 급격히 하락한 후 급반등하여 147.38(-0.74%)에 마감했습니다. USD는 오늘 갭 상승으로 시작하며 계속 상승하고 있습니다. 이 급격한 상승은 안정되기 전에 148.80을 테스트할 여지가 있습니다. USD가 148.80을 돌파하더라도 149.15의 주요 저항선을 위협할 가능성은 낮습니다. 하락 측면에서는 지지선이 147.90과 147.50에 있습니다." 1-3주 전망: "수요일(9월 30일, 현물 148.55)의 최신 업데이트에서 우리는 'USD에 대한 전망이 긍정적이지만, 급격한 상승 속도를 유지할 수 있을지는 지켜봐야 한다'고 강조했습니다. 우리는 '주목해야 할 수준은 149.55'라고 덧붙였습니다. USD는 이후 149.13의 최고치까지 상승했지만, 지난 금요일에는 급락하여 우리의 '강력한 지지' 수준 아래로 떨어졌습니다. 이전의 강한 상승에서 벗어난 후, 지난 금요일의 급격한 하락은 의미 있는 하락 모멘텀 구축으로 이어지지 않았습니다. 또한, USD는 오늘 개장 시 갭 상승했습니다. 급격하지만 단기간의 변동으로 인해 혼합된 전망이 나타났습니다. 현재로서는 USD가 146.55와 149.55 사이에서 거래될 수 있습니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:37
