하워드 스턴이 청취자들(그리고 AP)을 속였다—아직 SiriusXM 라디오 쇼를 떠나지 않을 것이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 라디오 진행자 하워드 스턴은 월요일 아침, 브라보 진행자 앤디 코헨이 자신의 오랜 SiriusXM 쇼를 맡게 될 것이라고 주장하며 청취자들과 AP를 포함한 미디어 매체들을 속였습니다—하지만 스턴은 아직 쇼를 떠나지 않을 것이라고 말했으며, 올해 말 만기되는 그의 거대한 계약의 미래는 불분명합니다. 하워드 스턴은 월요일 아침 자신이 갑자기 라디오 쇼를 떠났다고 청취자들을 속였습니다. (Noam Galai/Getty Images 사진) Getty Images 주요 사실 브라보 진행자 앤디 코헨은 월요일 아침 스턴의 오전 7시 SiriusXM 라디오 쇼 시작 부분에 등장하여, 스턴이 갑자기 쇼를 떠났고 자신이 "Andy 100"이라는 새 이름으로 인계받을 것이라고 청취자들을 속이며, "더 깔끔한 인수인계"를 기대했지만 "약간 즉흥적으로 하고 있다"고 덧붙였습니다. 코헨은 가짜 송별사에서 스턴을 칭찬하며 청중들에게 "하워드가 이 회사에 의미한 바와 그가 SiriusXM을 위해 한 일을 과소평가할 수 없다"며 스턴이 "우리가 달릴 수 있도록 걸었다. 나는 그의 빈자리를 채울 수 없다"고 말했습니다. 그러나 CNN 보도에 따르면 스턴은 약 10분 후 쇼에 합류하여 코헨에게 시청자들을 속이는 데 동의해 준 것에 감사하며 자신은 "Sirius에서 매우 행복하다"고 말했습니다. 스턴의 이 장난은 여러 미디어 매체를 속였고, AP는 스턴이 갑작스러운 은퇴가 거짓이었다고 밝힌 후에도 약 1시간 동안 라디오 진행자가 "20년 만에 SiriusXM을 떠난다"는 헤드라인을 그대로 두었습니다. 스턴은 이전에 청취자들에게 은퇴할 것이라는 소문이 미디어 보도에 퍼지면서 월요일에 회사에서의 자신의 미래에 대해 언급할 것이라고 말했으며, 월요일 청취자들에게 이로 인해 아직 회사를 떠날 수 없다는 느낌이 들었다고 전했습니다. 스턴의 SiriusXM 계약은 얼마나 가치가 있을까? 스턴은 2004년 라디오 방송사와 5억 달러 규모의 최초 대형 계약을 체결했습니다...