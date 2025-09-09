2025-10-09 목요일

미국에서 수감 중이지만, 도권은 싱가포르에서 새로운 문제에 직면하다

미국에서 수감 중이지만, 도권은 싱가포르에서 새로운 문제에 직면하다

미국에서 수감 중이지만, 도 권은 싱가포르에서 새로운 문제에 직면했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Terraform Labs의 창립자인 도 권은 싱가포르의 고급 아파트와 관련된 법적 싸움에서 패배했습니다. 그는 2023년 매매 계약이 무산되었을 때 몰수된 1400만 달러의 지불금을 되찾으려고 시도했습니다. 이 패배는 곤경에 처한 창립자에게 또 다른 좌절을 의미하지만, 그의 가장 심각한 법적 도전은 아닙니다. 그럼에도 불구하고, 이 1400만 달러는 그의 재정을 재건하거나 다가오는 벌금을 완화하는 데 도움이 되었을 것입니다. 도 권의 싱가포르 소송 Terraform Labs 창립자는 2022년 회사가 붕괴된 이후 많은 어려움을 겪었습니다. 그는 처음에 미국 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했지만, 한 달도 채 되지 않아 검찰과의 거래에 동의했습니다. 스폰서 스폰서 현재 도 권은 싱가포르의 부동산과 그에 따른 소송과 관련된 또 다른 좌절에 직면해 있습니다: "권은 2022년 그의 암호화폐 TerraUSD와 Luna가 붕괴되기 5개월 전에 [3000만] 달러로 평가된 Sculptura Ardmore 유닛에 관심을 두었습니다. 그는 개발 단지의 19층에 위치한 7,600 평방 피트의 복층 4베드룸 펜트하우스를 선택했으며, 이는 프로젝트에서 단 세 개뿐인 펜트하우스 중 하나였습니다,"라고 현지 매체들은 원본 법원 문서를 인용하여 주장했습니다. 구체적으로, 도 권은 이 싱가포르 아파트 가격의 약 절반을 지불했지만, 2023년에 거래가 악화되기 시작했습니다. 계약을 유지하거나 판매 기한 이후에도 부동산을 계속 임대하려는 시도에도 불구하고, 권과 그의 아내는 그해 7월까지 퇴거했습니다. 이후 개발업자는 아파트를 회수하여 다른 구매자에게 판매했습니다. 이로 인해 도 권은 싱가포르 고등법원에 소송을 제기하여 잃어버린 1400만 달러의 투자금을 회수하려고 시도했습니다. 개발업자는 반대로 자신의 주장을 내세워 추가 한 달치 임대료와 수리 비용을 요구했습니다; 도 권은 명백히 상당한 리모델링을 시작했습니다. 일련의 패배 어느 쪽도 완전히 만족하지 못했습니다. 싱가포르는 도...
분석 회사 경고, 비트코인과 알트코인에 대한 기대치 공개! "미국 인플레이션 데이터에 주목하세요!"

분석 회사 경고, 비트코인과 알트코인에 대한 기대치 공개! "미국 인플레이션 데이터에 주목하세요!"

분석 회사, 비트코인과 알트코인에 대한 기대치를 경고하고 공개! "미국 인플레이션 데이터에 주목하세요!" 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 싱가포르 기반 암호화폐 회사 QCP Capital은 지난 금요일에 발표된 비농업 고용 데이터가 시장과 암호화폐에 미치는 영향을 평가했습니다. QCP 분석가들은 약한 고용 데이터 이후 금리 인하에 대한 기대치를 높였으며, 금리 인하 기대로 위험 선호도가 증가했지만 이러한 상황이 암호화폐 시장에 반영되지 않았다고 밝혔습니다. 이 시점에서 주식 시장은 회복되고 금은 신고가를 기록했지만, 비트코인(BTC)과 알트코인은 독립적으로 움직이며 횡보했습니다. 분석가들은 시장이 횡보구간을 하락 추세로 보고 있으며 9월에 만료되는 풋 옵션에 대한 수요가 증가했다고 밝혔습니다. 한편, 분석가들은 증가하는 풋 추세와 ETF 자금 유출에도 불구하고 BTC가 110,000달러 이상, 이더리움(ETH)이 4,250달러 이상을 유지했으며, 이러한 매집박스는 암호화폐의 회복력을 반영한다고 주장했습니다. 분석가들은 또한 암호화폐 시장에서 방향성과 자신감이 부족하다고 지적하며, 이러한 부족함은 목요일 미국 인플레이션 보고서에 대한 시장의 신중한 태도 때문일 수 있다고 말했습니다. QCP 분석가들은 마지막으로 명확한 촉매제가 없는 한 비트코인과 암호화폐 시장이 계속해서 통합될 수 있다고 덧붙였습니다. 만약 소비자 물가 지수(CPI)가 예상보다 0.3% 더 상승한다면, 연준의 금리 인하 경로가 복잡해질 수 있습니다. 그러나 관세 요인을 고려할 때 시장은 이러한 상황에 너무 놀라지 않을 것입니다. 관세 정책이 일시적인 데이터 급등을 야기하더라도, 현재의 경제 상황을 고려할 때 트럼프 행정부가 무역 분쟁을 더 악화시킬 가능성은 낮습니다. 따라서 이번 주 인플레이션 데이터가 과잉 반응을 일으키지 않는 한, 중요한 촉매제가 없는 한 암호화폐 시장은 계속해서 강한 지지를 받을 것입니다." *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-warns-reveals-expectations-for-bitcoin-and-altcoins-pay-attention-to-us-inflation-data/
부진한 8월 고용 데이터로 이러한 섹터 ETF에 관심 집중

부진한 8월 고용 데이터로 이러한 섹터 ETF에 관심 집중

부진한 8월 고용 데이터로 인해 이러한 섹터 ETF에 주목하게 되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. tradingeconomics에 따르면, 미국 경제는 2025년 8월에 22,000개의 일자리를 추가했으며, 이는 상향 조정된 7월의 79,000개와 시장 예상치인 75,000개보다 낮습니다. 이 데이터는 노동 시장의 약세를 강화합니다. 6월 고용 데이터는 27,000개 하향 조정되었고 7월 변동은 6,000개 상향 조정되었습니다. 이러한 수정으로 이전에 보고된 6월과 7월의 고용 데이터는 합쳐서 21,000개 감소했습니다. 정부 데이터에 따르면 8월 실업률은 4.3%로 거의 변동이 없었습니다. 일자리 증가는 주로 의료(+31,000)와 사회 지원(+16,000)과 같은 섹터에서 눈에 띄었습니다. 도매 무역(12,000)과 제조업(12,000)에서도 일자리 손실이 두드러졌습니다. 아래에서는 부진한 8월 고용 데이터를 고려하여 투자자들의 관심을 끌 수 있는 일부 섹터와 관련 상장지수펀드(ETF)를 강조했습니다. 승자 의료 - Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) 의료 부문은 8월에 31,000개의 일자리를 추가했으며, 이는 지난 1년 동안의 월평균 증가량인 42,000개보다 낮습니다. 외래 의료 서비스(+13,000), 간호 및 주거 케어 시설(+9,000), 병원(+9,000)에서 고용이 계속 증가했습니다. Zacks Rank #1(강력 매수) Health Care Select Sector SPDR ETF(XLV)는 적당한 모멘텀을 활용하기 위해 투자할 수 있습니다. 이 펀드는 제약 산업에 30% 노출되어 있으며, 의료 제공자 및 서비스 산업에 22.32%, 의료 장비 및 용품에 약 22%, 바이오테크 섹터에 17.1%, 생명 과학 도구 및 서비스에 8.7%를 집중하고 있습니다. ETF XLV는 지난 달 동안 6.9% 상승했습니다. 패자 제조업 - Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) 제조업 고용은 8월에 거의 변동이 없었지만(-12,000) 연간 기준으로는 78,000개 감소했습니다. 이는 이 섹터가 취약한 위치에 있음을 나타냅니다. Zacks Rank #1 The Industrial Select Sector SPDR Fund(XLI)는 다음과 같은 기업들을 포함합니다...
엘살바도르, 국가 비트코인 데이를 맞아 21 BTC 추가 매입, 보유량 7억 달러 돌파

엘살바도르, 국가 비트코인 데이를 맞아 21 BTC 추가 매입, 보유량 7억 달러 돌파

엘살바도르, 국가의 비트코인 데이에 추가로 21 BTC를 획득하며 보유량 7억 달러 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해 엘살바도르는 9월 7일 비트코인 법 4주년을 기념하기 위해 21 BTC를 구매했습니다. 국가의 비트코인 보유량은 현재 약 7억 1백만 달러 가치의 6,313.18 BTC에 달합니다. 이번 구매는 정부의 비트코인 축적을 중단하도록 요구하는 국제 통화 기금 대출에도 불구하고 이루어졌습니다. 엘살바도르는 계속해서 사토시를 쌓고 있습니다. 일요일, 나이브 부켈레 대통령은 국가의 비트코인 사무소가 비트코인 법정 통화법 4주년을 기념하기 위해 21 BTC를 구매했다고 확인했습니다. 이 구매는 비트코인의 2,100만 코인 공급 한도에 대한 상징적인 표시이며, 국제 대출 기관과의 긴장에도 불구하고 정부의 준비금 구축 전략을 계속합니다. 작년 3월부터 중앙 아메리카 본토에서 가장 작은 국가는 데이터에 따르면 하루에 1 BTC씩 계속 구매해왔습니다. 정부의 자체 수치와 블록 익스플로러 데이터에 따르면, 국가는 현재 약 7억 1백만 달러 가치의 6,313.18 BTC를 보유하고 있습니다. 엘살바도르의 비트코인 법은 2021년에 통과되어 엘살바도르를 미국 달러와 함께 비트코인을 법정 통화로 채택한 세계 최초의 국가로 만들었습니다. 당시 이 움직임은 금융 포용성을 높이고 송금 비용을 줄이는 방법으로 홍보되었지만, 비평가들은 가격 변동성과 거시경제적 위험을 경고하고, 이를 시행하는 권한이 국가에 의해 부여되었다는 점에서 이 움직임이 표면적으로 "암호화폐 정신"을 위반했다고 지적했습니다. 상징적이긴 하지만, 엘살바도르의 최근 구매는 공공 기관의 자발적 축적을 중단하도록 요구하는 작년 12월 14억 달러 국제 통화 기금 대출 협약 준수를 복잡하게 만듭니다. 당시 국제 통화 기금 관계자들은 국가가 확정된 확장 기금 시설 하에서 인수를 동결하기로 약속했다고 말했습니다. 협약의 일환으로, 엘살바도르는 암호화폐를 법정 통화로 유지하면서 상인 수용을 자발적으로 만들기 위해 비트코인 법을 개정했습니다. 이 협약은 또한 Fidebitcoin 신탁과 정부의...
Tether가 37,229 BTC에 대해 명확히 밝힙니다:

Tether가 37,229 BTC에 대해 명확히 밝힙니다:

테더가 37,229 BTC에 대해 명확히 밝힘: BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 공식 부인, 내부 이체, 매도 압력 부재: 테더는 약 37,229 BTC가 Twenty One Capital로 이동되었으나 시장에서 판매되지 않았음을 확인했습니다. 테더의 공식 성명은 투명성 사이트에서 확인할 수 있으며, 이 내용은 전문 출판물에서도 보도되었습니다(테더 - 투명성). Paolo Ardoino가 이끄는 이 회사(공식 커뮤니케이션에서 자주 인용됨)는 준비금을 강화하기 위해 비트코인, 금, 토지에 이익을 배분한다고 재차 강조했습니다. 온체인 분석 팀이 수집하고 공개 탐색기에서 확인한 데이터에 따르면, 이동 패턴은 현물 거래소로의 분배가 아닌 전형적인 그룹 내 재할당 클러스터에 해당합니다. 업계 분석가들은 이러한 규모의 이체(수만 BTC)는 일반적으로 시장에서의 즉각적인 판매보다는 재무 재편성이나 관련 금융 수단의 구현을 나타낸다고 관찰합니다. 알아야 할 3가지 사항 공식 입장: 테더는 BTC를 판매하지 않았다고 밝혔습니다; 관찰된 움직임은 전적으로 내부 이체와 재할당입니다. 타임라인: 약 37,229 BTC의 주요 블록이 6월 초에 이체되었으며, 당시 환율로 약 39억 달러의 가치가 있었고, 이후 6월과 7월에 각각 14,000 BTC와 5,800 BTC의 후속 흐름은 별도의 이동 시리즈를 구성합니다(두 시리즈가 반드시 합산될 필요는 없음)(BitcoinEthereumNews). 전략: 이익의 일부는 자산을 다양화하고 리스크를 관리하기 위해 비트코인, 금, 토지에 재투자되어 가치 보존의 신중한 정책을 확인합니다. 공식 성명 및 맥락 Paolo Ardoino는 "테더는 비트코인을 판매하지 않았다"고 공개적으로 명확히 했으며, 분기별 증명에는 그룹 내 이동이나 특정 이니셔티브와 관련된 운영 - 이 경우에는 재무 재할당 - 이 포함될 수 있으며 시장에서의 실제 판매는 아니라고 설명했습니다. 이...
트럼프, 스위스에 관세 부과 후 롤렉스로부터 US 오픈 초청장 받아

트럼프, 스위스에 관세 부과 후 롤렉스로부터 US 오픈 초청장 받아

스위스에 관세를 부과한 후 트럼프가 받은 롤렉스의 US 오픈 초청이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. (왼쪽에서 오른쪽으로) 미국 대통령 도널드 트럼프와 롤렉스 CEO 장-프레데릭 뒤푸르가 2025년 9월 7일 뉴욕시 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 2025 US 오픈 15일차 이탈리아의 야닉 시너와 스페인의 카를로스 알카라즈 간의 남자 단식 결승전에 앞서 롤렉스 스위트룸에 도착했습니다. Matthew Stockman | Getty Images 도널드 트럼프 대통령은 시계 제조사의 본국에 관세를 부과한 지 몇 주 만에 롤렉스 CEO 장-프레데릭 뒤푸르와 함께 이번 주말 US 오픈에 모습을 드러냈습니다. 트럼프는 일요일 뉴욕에서 대회 스폰서이기도 한 롤렉스가 운영하는 중앙 코트 박스석에서 남자 단식 결승전을 관람했습니다. NBC 뉴스에 따르면, 대통령은 가족들과 스콧 베센트 재무장관과 캐롤라인 리빗 대변인을 포함한 백악관 고위 관리들과 함께했습니다. AP통신이 토요일 세부 정보를 알고 있는 한 관계자를 인용한 보도에 따르면, 트럼프는 롤렉스의 초청을 받았습니다. 롤렉스와 백악관은 CNBC의 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 롤렉스의 초청은 트럼프가 롤렉스의 본거지인 스위스에 39%의 관세율을 부과한 지 몇 주 안에 이루어졌습니다. 이는 미국과 유럽연합 및 영국 간의 협상 이후 지역 내 다른 국가들이 직면한 관세보다 높은 수준입니다. 2025년 9월 7일 뉴욕시 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 2025 US 오픈 15일차 이탈리아의 야닉 시너와 스페인의 카를로스 알카라즈 간의 남자 단식 결승전 중 롤렉스 디스플레이에 있는 미국 대통령 도널드 트럼프(가운데)의 모습. Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images 번스타인의 애널리스트 루카 솔카는 지난달 고객들에게 "많은 이들이 기대했던 막판 협상이 실현되지 않았다"고 전했습니다. 솔카는 스위스 시계 제조업체들이 가격을 인상해야 할 것이라고 말했습니다...
BlackRock, ETH 및 BTC를 Coinbase Prime으로 이전

BlackRock, ETH 및 BTC를 Coinbase Prime으로 이전

BlackRock의 ETH 및 BTC Coinbase Prime 이체 소식이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: BlackRock이 대량의 ETH와 BTC를 Coinbase Prime으로 이동시켜 매도 신호를 보냈습니다. BlackRock의 대규모 암호화폐 이체 이후 시장 투기가 이어집니다. 이더리움과 비트코인 시장 안정성에 미칠 잠재적 영향. 2025년 9월 8일, BlackRock 관련 주소가 약 2억 5440만 달러의 이더리움과 1억 1170만 달러의 비트코인을 Coinbase Prime으로 이체했으며, 이는 잠재적 매도를 시사합니다. 이 거래는 BlackRock의 ETF에서 상당한 유출과 맞물려 암호화폐 시장에 영향을 미칠 수 있으며, 변동성을 유발하고 이더리움 및 비트코인 가격에 영향을 줄 수 있습니다. BlackRock의 이체로 암호화폐 시장 우려 증가 BlackRock은 3억 6600만 달러 이상의 주요 암호화폐 자산을 Coinbase Prime으로 보냈습니다. 세계 최대 자산 관리자의 이 대규모 거래는 잠재적 시장 움직임에 대한 우려를 불러일으킵니다. 이러한 이체는 종종 암호화폐 자산 가격에 영향을 미치는 매도에 앞서 이루어집니다. 공식 논평 부재는 투기를 더합니다. "현재로서는 온체인 데이터를 통해 확인된 최근 이체에 관한 우리 측의 논평은 없습니다,"라고 BlackRock의 CEO인 Larry Fink이 말했습니다. 최근 BlackRock ETF 상환으로 비트코인에서 2억 2000만 달러, 이더리움에서 2억 5778만 달러의 유출이 발생했으며, 이는 전략적 자산 재조정을 암시합니다. 이러한 자산이 거래소에 도달함에 따라 투자자들은 시장에서 가능한 청산 조치를 주시하고 있습니다. 현재 온라인 논의는 블록체인 커뮤니티의 높아진 관심을 나타냅니다. 암호화폐 분석가들이 지적한 바와 같이, 대규모 매도는 비트코인과 이더리움뿐만 아니라 관련 섹터에도 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 변동성을 촉발할 수 있습니다. 대규모 암호화폐 이체 이후 시장 패턴 알고 계셨나요? ETF 관리자의 이전 대규모 암호화폐 이체는 종종 시장 조정을 촉발합니다. 관찰 결과는 2024년 2분기 이후 나타난 패턴을 따르며, 유사한 자산 이동에서 잠재적 변동성을 강조합니다. 이더리움(ETH)은 현재 4,364.50 달러에 거래되고 있으며, 24시간 거래량은 51.56% 증가했고, 시가총액은 5,268억 2000만 달러입니다. 최근 가격 움직임은 24시간 동안 1.49% 증가, 90일 동안 61.09% 증가를 보여주며, 암호화폐 시장의 활발한 활동을 나타냅니다...
아리나 사발렌카, 이가 시비옹테크 그리고 코코 고프: 여자 테니스 빅3

아리나 사발렌카, 이가 시비옹테크 그리고 코코 고프: 여자 테니스 빅3

아리나 사발렌카, 이가 시비옹테크, 코코 고프: 여자 테니스 빅3라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 칸쿤, 멕시코 - 10월 27일: 마르케타 본드로우소바(체코), 제시카 페굴라(미국), 코코 고프(미국), 아리나 사발렌카(벨라루스), 이가 시비옹테크(폴란드), 엘레나 리바키나(카자흐스탄), 온스 자베르(튀니지), 마리아 사카리(그리스)가 2023년 10월 27일 멕시코 칸쿤에서 열린 Hologic WTA 투어의 일환인 GNP Seguros WTA 파이널 칸쿤 2023을 위해 켐핀스키 호텔 칸쿤에서 열린 추첨식 전 사진 촬영을 하고 있습니다. (사진: Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images 남자 테니스에서 카를로스 알카라스와 야닉 시너의 빅2가 너무 지배적이어서 여자부의 확립된 빅3를 가리고 있습니다. 아리나 사발렌카는 2025년 US 오픈에서 아만다 아니시모바를 6-3, 7-6으로 꺾고 타이틀을 방어했습니다. 사발렌카는 1위를 확고히 지키고 있습니다. 이가 시비옹테크는 2위, 코코 고프는 4라운드 탈락에도 불구하고 여전히 3위를 유지하고 있습니다. 그랜드 슬램 토너먼트 후반부에 새로운 얼굴과 하위 시드 선수들이 진출하면서, 때로는 이 세 선수가 얼마나 일관된 성적을 내왔는지 잊기 쉽습니다. 올해 US 오픈에서는 부활한 나오미 오사카와 회복력을 보여준 아니시모바, 그리고 복식 전문가에서 단식 위협자로 전환한 테일러 타운센드와 같은 놀라운 스토리가 있었습니다. 그러나 여자 테니스의 정상은 US 오픈 이후에도 플러싱 메도우에 들어가기 전과 동일합니다: 사발렌카, 시비옹테크, 고프입니다. 이 세 선수는 지난 2년 동안 얼마나 지배적이었을까요? 에마 라두카누의 코치이자 테니스 해설가인 마크 페체이는 (Yahoo Sports를 통해) 그녀가 4년 전 US 오픈에서 우승한 이후 경기가 진화했다고 말했습니다. "에마를 돕기 시작한 이후, 그녀가 최고 선수들과의 격차를 좁혀야 한다고 말했습니다... 이가와 코코를 상대로, 그녀는 무엇을 해야 하는지 알고 있지만 시간이 오래 걸릴 것입니다,"라고 페체이는 말했습니다. 라두카누는 빅...
JPY 약세 및 부진한 성과 - Scotiabank

JPY 약세 및 부진한 성과 - Scotiabank

JPY 하락세 및 부진한 성과 - Scotiabank 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본 엔화(JPY)는 약세를 보이며, 미국 달러(USD)에 대해 0.3% 하락하고 주초에 G10 통화 중 가장 부진한 성과를 보이고 있다고 Scotiabank의 수석 외환 전략가 Shaun Osborne과 Eric Theoret이 보고했습니다. 시장은 이시바 총리의 사임 의향에 대한 일본은행(BoJ)의 반응을 고려하고 있습니다. "정치적 발전이 엔화에 부담을 주고 있으며, 시장은 이시바 총리가 일요일에 발표한 향후 몇 주 내에 사임하겠다는 의향을 소화하고 있습니다. 새로운 정치적 불확실성의 가능성은 일본은행이 더 긴축적인 정책으로의 전환을 구상할 때 고려 요소가 될 것입니다." "일본은행은 무역 및 정치적 불확실성, 그리고 채권 시장 혼란으로 인해 봄과 여름 동안 긴축 사이클을 일시 중단했습니다. USDJPY는 범위 내에서 움직이고 있으며, 기본적 분석은 여전히 엔화에 지지적입니다(USD/JPY 하락). 우리는 단기적으로 147.37(50일 이동평균) 지지선과 148.83(200일 이동평균) 저항선 사이의 범위 내 움직임을 예상합니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/jpy-is-weak-and-underperforming-scotiabank-202509081159
기관 투자자들이 이더리움(ETH)을 매도하고, 비트코인과 이 두 알트코인을 매수했다! 여기 최신 중요 데이터가 있다!

기관 투자자들이 이더리움(ETH)을 매도하고, 비트코인과 이 두 알트코인을 매수했다! 여기 최신 중요 데이터가 있다!

기관 투자자들이 이더리움(ETH)을 덤프하고, 비트코인과 이 두 알트코인을 매수했다! 여기 최신 중요 데이터가 있다! 이 글은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일부 분석가들은 비트코인 상승을 위해 FED의 금리 인하 결정을 기다리는 반면, 일부 분석가들은 FED의 금리 결정이 BTC를 부양하기에 충분하지 않을 것이라고 생각합니다. 분석가들은 상승을 위해 현물 ETF 유입이 긍정적으로 전환되어야 한다고 말하는 가운데, CoinShares는 주간 암호화폐 보고서를 발표하고 지난 주 3억 5200만 달러의 유출이 있었다고 밝혔습니다. 암호화폐 투자 상품은 지난 주 3억 5200만 달러의 가치를 잃었으며, 거래량은 27% 감소했지만, 연초부터 현재까지의 유입은 352억 달러로 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 이더리움에서 가장 큰 돌파가 발생했습니다! 개별 암호화폐 펀드를 살펴보면, 유출의 대부분이 이더리움에서 발생한 것으로 나타났습니다. 비트코인(BTC)은 5240억 달러의 유입을 경험한 반면, 이더리움(ETH)은 9억 1200만 달러의 유출을 경험했습니다. 다른 알트코인을 살펴보면, XRP는 1470만 달러, 솔라나(SOL)는 1610만 달러, 체인링크(LINK)는 100만 달러의 유입을 경험했습니다. "비트코인은 지난 주 5억 2400만 달러의 순 유입을 기록했습니다. 이더리움은 지난 주 9억 1200만 달러의 순 주간 유출을 경험했습니다. 유출은 지난 7일 거래일 동안 매일 발생했으며 여러 ETP 발행사에 걸쳐 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 연간 유입은 112억 달러로 여전히 높습니다. XRP와 솔라나는 지속적인 주간 유입을 계속 보고 있습니다. 솔라나는 21주 차에 총 11억 6000만 달러의 유입을 기록했으며, 같은 기간 XRP는 12억 2000만 달러를 기록했습니다. 지역별 펀드 유입 및 유출을 살펴보면, 미국이 4억 4000만 달러의 유출로 1위를 차지했습니다. 미국 다음으로 스웨덴은 1350만 달러의 유출을 경험했습니다. 이러한 유출에도 불구하고, 독일은 8510만 달러의 유입을, 홍콩은 370만 달러의 유입을 경험했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/
