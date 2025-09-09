기관 투자자들이 이더리움(ETH)을 매도하고, 비트코인과 이 두 알트코인을 매수했다! 여기 최신 중요 데이터가 있다!

일부 분석가들은 비트코인 상승을 위해 FED의 금리 인하 결정을 기다리는 반면, 일부 분석가들은 FED의 금리 결정이 BTC를 부양하기에 충분하지 않을 것이라고 생각합니다. 분석가들은 상승을 위해 현물 ETF 유입이 긍정적으로 전환되어야 한다고 말하는 가운데, CoinShares는 주간 암호화폐 보고서를 발표하고 지난 주 3억 5200만 달러의 유출이 있었다고 밝혔습니다. 암호화폐 투자 상품은 지난 주 3억 5200만 달러의 가치를 잃었으며, 거래량은 27% 감소했지만, 연초부터 현재까지의 유입은 352억 달러로 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 이더리움에서 가장 큰 돌파가 발생했습니다! 개별 암호화폐 펀드를 살펴보면, 유출의 대부분이 이더리움에서 발생한 것으로 나타났습니다. 비트코인(BTC)은 5240억 달러의 유입을 경험한 반면, 이더리움(ETH)은 9억 1200만 달러의 유출을 경험했습니다. 다른 알트코인을 살펴보면, XRP는 1470만 달러, 솔라나(SOL)는 1610만 달러, 체인링크(LINK)는 100만 달러의 유입을 경험했습니다. "비트코인은 지난 주 5억 2400만 달러의 순 유입을 기록했습니다. 이더리움은 지난 주 9억 1200만 달러의 순 주간 유출을 경험했습니다. 유출은 지난 7일 거래일 동안 매일 발생했으며 여러 ETP 발행사에 걸쳐 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 연간 유입은 112억 달러로 여전히 높습니다. XRP와 솔라나는 지속적인 주간 유입을 계속 보고 있습니다. 솔라나는 21주 차에 총 11억 6000만 달러의 유입을 기록했으며, 같은 기간 XRP는 12억 2000만 달러를 기록했습니다. 지역별 펀드 유입 및 유출을 살펴보면, 미국이 4억 4000만 달러의 유출로 1위를 차지했습니다. 미국 다음으로 스웨덴은 1350만 달러의 유출을 경험했습니다. 이러한 유출에도 불구하고, 독일은 8510만 달러의 유입을, 홍콩은 370만 달러의 유입을 경험했습니다.