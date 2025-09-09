부진한 8월 고용 데이터로 이러한 섹터 ETF에 관심 집중
부진한 8월 고용 데이터로 인해 이러한 섹터 ETF에 주목하게 되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. tradingeconomics에 따르면, 미국 경제는 2025년 8월에 22,000개의 일자리를 추가했으며, 이는 상향 조정된 7월의 79,000개와 시장 예상치인 75,000개보다 낮습니다. 이 데이터는 노동 시장의 약세를 강화합니다. 6월 고용 데이터는 27,000개 하향 조정되었고 7월 변동은 6,000개 상향 조정되었습니다. 이러한 수정으로 이전에 보고된 6월과 7월의 고용 데이터는 합쳐서 21,000개 감소했습니다. 정부 데이터에 따르면 8월 실업률은 4.3%로 거의 변동이 없었습니다. 일자리 증가는 주로 의료(+31,000)와 사회 지원(+16,000)과 같은 섹터에서 눈에 띄었습니다. 도매 무역(12,000)과 제조업(12,000)에서도 일자리 손실이 두드러졌습니다. 아래에서는 부진한 8월 고용 데이터를 고려하여 투자자들의 관심을 끌 수 있는 일부 섹터와 관련 상장지수펀드(ETF)를 강조했습니다. 승자 의료 - Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) 의료 부문은 8월에 31,000개의 일자리를 추가했으며, 이는 지난 1년 동안의 월평균 증가량인 42,000개보다 낮습니다. 외래 의료 서비스(+13,000), 간호 및 주거 케어 시설(+9,000), 병원(+9,000)에서 고용이 계속 증가했습니다. Zacks Rank #1(강력 매수) Health Care Select Sector SPDR ETF(XLV)는 적당한 모멘텀을 활용하기 위해 투자할 수 있습니다. 이 펀드는 제약 산업에 30% 노출되어 있으며, 의료 제공자 및 서비스 산업에 22.32%, 의료 장비 및 용품에 약 22%, 바이오테크 섹터에 17.1%, 생명 과학 도구 및 서비스에 8.7%를 집중하고 있습니다. ETF XLV는 지난 달 동안 6.9% 상승했습니다. 패자 제조업 - Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) 제조업 고용은 8월에 거의 변동이 없었지만(-12,000) 연간 기준으로는 78,000개 감소했습니다. 이는 이 섹터가 취약한 위치에 있음을 나타냅니다. Zacks Rank #1 The Industrial Select Sector SPDR Fund(XLI)는 다음과 같은 기업들을 포함합니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:49