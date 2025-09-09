2025 MTV VMAs 오지 오스본에게 경의를 표하다

2025 MTV VMAs, 오지 오스본에게 경의를 표하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ELMONT, 뉴욕 – 9월 07일: Yungblud, Steven Tyler, 그리고 Joe Perry가 2025년 9월 07일 뉴욕 엘몬트의 UBS 아레나에서 열린 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드에서 오지 오스본을 기리는 공연을 하고 있습니다. (사진: Arturo Holmes/Getty Images for MTV) Getty Images for MTV 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드는 특별한 스타 프로젝트 공연으로 고인이 된 어둠의 왕자, 오지 오스본에게 경의를 표했습니다. Yungblud는 에어로스미스의 Steven Tyler와 Joe Perry, 익스트림의 기타리스트 Nuno Bettencourt, 그리고 오랜 오지 오스본의 키보디스트 Adam Wakeman과 함께 오스본의 상징적인 명곡 "Crazy Train," "Mama, I'm Coming Home" 그리고 블랙 사바스의 "Changes"의 메들리를 선보였습니다. 이 모든 뮤지션들은 7월에 있었던 오지 오스본의 작별 공연 'Back to the Beginning'에서 공연했으며, 이는 가수의 사망 단 2주 전에 일어났습니다. 후에 오스본의 사망이 심장마비로 인한 것이라고 밝혀졌습니다. Yungblud는 오스본의 예상치 못한 죽음 이전에 오스본과 그의 가족과 가까워졌으며, 'Back to the Beginning'에서 "Changes"의 바이럴 공연 이후, Yungblud는 오지 오스본을 기리기 위해 모든 공연에서 이 블랙 사바스 히트곡을 연주하겠다고 맹세했습니다. VMAs에서 Yungblud의 "Changes" 연주는 결코 덜 인상적이지 않았습니다. 그러나 진정한 쇼스토퍼는 "Changes" 이후에 Steven Tyler와 Joe Perry가 관객들을 놀라게 하고 Yungblud와 함께 "Mama, I'm Coming Home"의 전설적인 공연을 선보였을 때 나타났습니다. Tyler의 나이와 그의 모든 경험을 고려할 때, 그가 얼마나 훌륭하게 들렸는지는 충격적이었습니다. 몇 달 전 'Back to the Beginning'에서의 그의 공연에 대해서도 같은 말을 할 수 있습니다. 더욱이, Tyler와 에어로스미스가 2024년에 Tyler의 성대 부상으로 인해 작별 투어를 취소했다는 사실을 고려하면, 에어로스미스의 멤버들이 다시 이렇게 잘 공연하는 모습을 보는 것은 놀랍고도 달콤쓸쓸합니다. 그것은 너무...