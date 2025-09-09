MEXC 거래소
AquaBot 러그풀로 솔라나 프리세일 자금 465만 달러 유출
AquaBot 러그풀로 솔라나 프리세일 자금 $4.65M 유출이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 온체인 조사관 @zachxbt가 솔라나의 최근 주요 러그풀을 지적했습니다. 트레이딩 봇 프로젝트 AquaBot(@Aquabot_io)은 투자자 자금과 함께 사라지기 전 프리세일에서 21,770 SOL($4.65M)을 모금했습니다. 블록체인 데이터에 따르면 프로젝트의 주요 프리세일 지갑인 4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6q가 자금을 여러 주소로 빠르게 분산시켰습니다. 이 자산들은 나중에 인스턴트 거래소를 통해 이동되어 자산 반환이 거의 불가능하게 되었습니다. 이로 인해 Aqua의 예정된 토큰 출시 몇 시간 전에 수천 명의 소매 투자자들이 피해를 입었습니다. AQUA 출시 워밍업이 혼란으로 끝나다 Aqua 팀은 몇 주 동안 오늘의 출시에 대한 기대감을 높였습니다. AQUA 토큰은 월요일 17시 00분(UTC)에 Meteora DLMM 풀을 통해 출시될 예정이었습니다. 러그풀 몇 시간 전, Aqua는 X에 스레드를 게시했습니다: "AQUA가 방금 출시되었습니다. 하지만 그 길이 쉽지 않을 것임을 알고 있습니다. 다음은 우리가 무엇을 구축했는지, 무엇이 변했는지, 그리고 앞으로 무엇이 있는지 이해하고 싶은 사람들을 위한 실제 이야기입니다." AQUA just launched. But we know the path won't be easy. What follows is the real story for those who want to understand what we've built, what changed, and what's next.🧵 Read this carefully: — Aqua | 8th Sept (@Aquabot_io) September 8, 2025 하지만 "실제 이야기" 대신, 투자자들은 사라지는 행위를 목격했습니다. 프리세일 러그풀 직후, Aqua는 모든 X 게시물에 대한 답글을 비활성화했습니다. 프리세일: 게임화 도박 AquaBot의 프리세일 모델은 특이했습니다. 사용자들은 게임화 "멀티플라이어" 시스템이 있는 계약에 SOL을 보내도록 안내받았습니다. 스마트 계약은 무작위로 할당량을 증가시켜 복권과 같은 효과를 만들었습니다. 모금된 자금: 21,770 SOL(~$4.67M) 약속: 0 베스팅, TGE에서 100% 토큰 언락 현실: 출시 직전, 갑자기 베스팅이 부과됨 이 마지막 순간의 변경은 X 전체에 경보를 울렸습니다. 커뮤니티 구성원들은 Aqua가 고전적인 미끼 전환 사기를 조직했다고 비난했습니다. 솔라나에서 새로운 러그풀이 발생했고 이는 홍보되었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:40
에도 리버티, 비트코인 월드 디스럽트 2025에서 더 스마트한 검색의 혁명적인 힘을 공개하다
Edo Liberty가 비트코인 월드 디스럽트 2025에서 더 스마트한 검색의 혁명적인 힘을 공개했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AI 혁신: Edo Liberty가 비트코인 월드 디스럽트 2025에서 더 스마트한 검색의 혁명적인 힘을 공개 콘텐츠로 건너뛰기 홈 AI 뉴스 AI 혁신: Edo Liberty가 비트코인 월드 디스럽트 2025에서 더 스마트한 검색의 혁명적인 힘을 공개 출처: https://bitcoinworld.co.in/ai-breakthrough-smarter-search-2/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:09
2025 MTV VMAs 오지 오스본에게 경의를 표하다
2025 MTV VMAs, 오지 오스본에게 경의를 표하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ELMONT, 뉴욕 – 9월 07일: Yungblud, Steven Tyler, 그리고 Joe Perry가 2025년 9월 07일 뉴욕 엘몬트의 UBS 아레나에서 열린 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드에서 오지 오스본을 기리는 공연을 하고 있습니다. (사진: Arturo Holmes/Getty Images for MTV) Getty Images for MTV 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드는 특별한 스타 프로젝트 공연으로 고인이 된 어둠의 왕자, 오지 오스본에게 경의를 표했습니다. Yungblud는 에어로스미스의 Steven Tyler와 Joe Perry, 익스트림의 기타리스트 Nuno Bettencourt, 그리고 오랜 오지 오스본의 키보디스트 Adam Wakeman과 함께 오스본의 상징적인 명곡 "Crazy Train," "Mama, I'm Coming Home" 그리고 블랙 사바스의 "Changes"의 메들리를 선보였습니다. 이 모든 뮤지션들은 7월에 있었던 오지 오스본의 작별 공연 'Back to the Beginning'에서 공연했으며, 이는 가수의 사망 단 2주 전에 일어났습니다. 후에 오스본의 사망이 심장마비로 인한 것이라고 밝혀졌습니다. Yungblud는 오스본의 예상치 못한 죽음 이전에 오스본과 그의 가족과 가까워졌으며, 'Back to the Beginning'에서 "Changes"의 바이럴 공연 이후, Yungblud는 오지 오스본을 기리기 위해 모든 공연에서 이 블랙 사바스 히트곡을 연주하겠다고 맹세했습니다. VMAs에서 Yungblud의 "Changes" 연주는 결코 덜 인상적이지 않았습니다. 그러나 진정한 쇼스토퍼는 "Changes" 이후에 Steven Tyler와 Joe Perry가 관객들을 놀라게 하고 Yungblud와 함께 "Mama, I'm Coming Home"의 전설적인 공연을 선보였을 때 나타났습니다. Tyler의 나이와 그의 모든 경험을 고려할 때, 그가 얼마나 훌륭하게 들렸는지는 충격적이었습니다. 몇 달 전 'Back to the Beginning'에서의 그의 공연에 대해서도 같은 말을 할 수 있습니다. 더욱이, Tyler와 에어로스미스가 2024년에 Tyler의 성대 부상으로 인해 작별 투어를 취소했다는 사실을 고려하면, 에어로스미스의 멤버들이 다시 이렇게 잘 공연하는 모습을 보는 것은 놀랍고도 달콤쓸쓸합니다. 그것은 너무...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:04
메타플래닛, 추가 136 BTC 구매로 비트코인 트레저리 확대
메타플래닛이 추가 136 BTC 매수로 비트코인 트레저리를 확대했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도쿄 상장 기업 메타플래닛(MTPLF)은 이번 달 초 보유량을 2만 코인 이상으로 늘린 후 트레저리에 추가로 136 비트코인 BTC$111,922.95를 추가했습니다. 이번 매수는 비트코인당 평균 구매 가격이 112,000달러 미만으로 이루어졌으며, 기업이 BTC에 지출한 총액을 20억 달러 이상으로 끌어올렸습니다. 메타플래닛은 BTC 수익 지표를 통해 투자 성과를 추적하는데, 이는 보유 자산에서 얻는 전통적인 수익보다는 완전 희석 시가총액당 보유 비트코인의 성장을 측정합니다. 4월부터 6월까지 메타플래닛은 129.4%의 BTC 수익률을 기록했습니다. 현재까지 3분기 수치는 30.8%입니다. 회사의 20,136 BTC 보유량은 이를 여섯 번째로 큰 상장 비트코인 트레저리 기업으로 만들었습니다. 이들 기업들은 총 100만 BTC 이상을 보유하고 있으며, 대부분은 Strategy의 638,460 비트코인 트레저리에서 나옵니다. 주식은 지난 달 30% 이상 하락했으며, 비트코인 가격의 소폭 하락과 함께 mNAV(회사 시가총액 대비 비트코인 보유량의 프리미엄)의 축소로 타격을 입었습니다. 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/metaplanet-brings-bitcoin-holdings-to-more-than-20k-with-latest-purchase
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:53
알트코인이 빛나는 가운데 비트코인이 도전에 직면하다
비트코인이 알트코인이 빛나는 가운데 도전에 직면하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 최근 지지선 위에 머물 수 있었지만, 112,500달러 이상을 유지하기 위한 노력에도 불구하고 110,000달러로 하락할 가능성에 대한 우려가 있습니다. 다가오는 Apple 이벤트는 잠재적인 제품 공개로 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 비트코인에 대한 가능한 지원을 제공할 것입니다. 계속 읽기: 비트코인이 알트코인이 빛나는 가운데 도전에 직면하다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-faces-challenges-as-altcoins-shine
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:47
트럼프, 톰 행크스 시상식 취소한 웨스트포인트를 칭찬
트럼프가 톰 행크스 시상식을 취소한 웨스트포인트를 칭찬한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 도널드 트럼프 대통령은 톰 행크스를 기리기 위한 시상식을 취소한 웨스트포인트 미국 육군사관학교를 칭찬하며, 학교 동문회가 정치적 이유로 결정을 내렸다는 비난 속에서 배우를 "WOKE(깨어있는)"라고 비난했습니다. 트럼프는 동문회가 톰 행크스를 기리기 위해 계획된 시상식을 취소한 후 웨스트포인트를 칭찬했습니다. (사진: SAUL LOEB / AFP) (사진: SAUL LOEB/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 주요 사실 "우리는 소중한 미국 상을 받는 파괴적이고 깨어있는(WOKE) 수상자들이 필요하지 않습니다,"라고 트럼프는 월요일 아침 Truth Social 게시물에서 말하며, 행크스의 시상식을 "현명하게" 취소한 웨스트포인트를 칭찬했습니다. 트럼프의 게시물은 웨스트포인트 동문회가 교수진에게 더 이상 행크스에게 실바누스 테이어 상을 수여하는 시상식을 개최하지 않을 것이라고 알린 지 며칠 후에 나왔습니다. 이 상은 웨스트포인트 졸업생이 아닌 사람 중 학교의 의무, 명예, 국가에 대한 이상을 모범적으로 보여주는 사람에게 수여됩니다. 이 발표는 일부 퇴역 군인들과 민주당 정치인들이 행크스가 이전에 트럼프를 비판하고 조 바이든 전 대통령을 위해 기금을 모았기 때문에 정치적 이유로 시상식을 취소했다고 기관을 비난하게 했습니다. 이라크 미국 침공 당시 군대 훈련을 지휘했던 폴 이튼 소장은 월요일 아침 X에 게시했습니다: "내 모교인 웨스트포인트는 미국처럼 톰 행크스를 거부함으로써 MAGA에 의해 납치되었습니다. 새로운 최저점입니다." 트럼프는 자신의 게시물에서 오스카상과 다른 "가짜 시상식"도 공격하며, "공정성과 정의의 이름으로" 그들의 기준과 관행을 검토할 것을 촉구했습니다. 포브스는 웨스트포인트 졸업생 협회에 논평을 요청했습니다(시상식 취소를 처음 보도한 워싱턴 포스트는 동문회가 논평 요청에 응답하지 않았으며, 행크스에게도 연락할 수 없었다고 전했습니다). 웨스트포인트는 왜 톰 행크스 시상식을 취소했나? 은퇴한 대령...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:34
솔라나 랠리가 보이나요? 트레이더들, SOL을 250달러로 돌파할 수 있는 돌파구에 주목
솔라나 랠리가 보이나요? 트레이더들이 SOL을 250달러로 PUSH할 수 있는 돌파에 주목하고 있습니다. BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 솔라나 랠리가 보이나요? 트레이더들이 SOL을 250달러로 PUSH할 수 있는 돌파에 주목하고 있습니다. 면책 조항: NewsBTC에서 제공하는 정보는 교육 목적으로만 사용됩니다. 이는 투자를 매수, 매도 또는 보유할지에 대한 NewsBTC의 의견을 나타내지 않으며 자연적으로 투자에는 리스크가 따릅니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 조사를 수행하는 것이 좋습니다. 이 웹사이트에서 제공하는 정보는 전적으로 귀하의 책임하에 사용하십시오. 관련 뉴스 © 2025 NewsBTC. 모든 권리 보유. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://www.newsbtc.com/news/solana/solana-rally-in-sight-traders-eye-breakout-that-could-push-sol-toward-250/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:05
트럼프, 공립학교에서 '기도할 권리' 보존에 관한 신규 지침 약속
트럼프, 공립학교에서 '기도할 권리' 보존에 관한 새로운 지침 약속이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 도널드 트럼프 대통령은 월요일 교육부가 공립학교에서 기도하기를 원하는 학생들을 위한 보호를 강화하는 새로운 지침을 발표할 것이라고 밝혔으나, 새로운 정책이 무엇을 포함할지는 불분명합니다. 도널드 트럼프 대통령이 2025년 9월 8일 워싱턴 DC의 성경 박물관에서 교육에서의 종교적 자유에 관한 회의 중 연설하고 있습니다. (사진: SAUL LOEB/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 주요 사실 트럼프는 성경 박물관에서 열린 그의 행정부의 종교 자유 위원회 회의에서 연설하는 동안 이 발표를 했습니다. 트럼프의 첫 행정부는 학생들의 기도할 권리를 억압하는 학교는 연방 자금을 잃을 수 있다고 선언하는 유사한 정책을 시행했습니다—그러나 이 정책은 공립학교가 기도나 종교 활동을 후원하는 것을 금지하는 기존 법률을 변경하지는 않았습니다. 이는 진행 중인 소식이며 업데이트될 예정입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/08/trump-announces-hell-protect-the-right-to-prayer-in-public-schools-but-details-unclear/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:04
자바스크립트 라이브러리 침해가 비트코인 지갑을 노린다
자바스크립트 라이브러리 침해가 비트코인 지갑을 노린다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 NPM 개발자인 qix의 계정이 해킹당했습니다. 이 계정은 사용자 기기에서 비트코인 및 암호화폐 지갑을 대상으로 검색하는 악성코드를 배포하는 데 사용되었습니다. 감지될 경우, 이 악성코드는 거래 서명을 조정하는 데 사용되는 코드 기능을 패치하고, 사용자가 돈을 보내려는 주소를 악성코드 제작자의 주소로 대체합니다. 이는 주로 웹 지갑 사용자들에게 우려되는 사항으로, 비트코인 생태계에서는 Ordinals나 Runes/기타 토큰 사용자들에게 해당됩니다. 일반 소프트웨어 지갑의 업데이트가 오늘 초에 침해된 의존성과 함께 푸시되지 않았거나, 지갑이 앱스토어를 우회하여 지갑 백엔드에서 직접 코드를 동적으로 로드하지 않는 한 문제가 없을 것입니다. NPM은 인기 있는 자바스크립트 프레임워크인 Node.js의 패키지 관리자입니다. 이는 개발자가 기본 기능을 직접 다시 작성할 필요 없이 다양한 프로그램에 통합될 수 있는 공통 기능에 사용되는 대규모 사전 작성된 코드 세트를 가져오는 데 사용됩니다. 대상이 된 패키지들은 암호화폐에 특화된 것이 아니라, Node.js로 구축된 수많은 일반 애플리케이션에서 사용되는 패키지로, 암호화폐 지갑만이 아닙니다. 하드웨어 지갑을 웹 지갑과 함께 사용하는 경우, 무언가에 서명하기 전에 기기 자체에서 보내는 대상 주소가 올바른지 확인하는 데 특별한 주의를 기울이세요. 웹 지갑 자체에서 소프트웨어 키를 사용하는 경우, 취약한 버전의 지갑을 실행하지 않는다고 확신할 때까지 열거나 거래하지 않는 것이 좋습니다. 가장 안전한 조치는 사용 중인 지갑을 개발하는 팀의 공지를 기다리는 것입니다. 출처: https://bitcoinmagazine.com/news/npm-attack-javascript-library-compromise-goes-after-bitcoin-wallets
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:56
사브리나 카펜터, 2025년 여성 아티스트 중 최대 앨범 데뷔 기록 달성
Sabrina Carpenter, 2025년 여성 아티스트 중 최대 앨범 데뷔 기록 달성이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Sabrina Carpenter의 'Man's Best Friend'가 366,000 유닛으로 Billboard 200 1위로 데뷔하며, 2025년 최대 여성 데뷔 기록과 그녀의 커리어 최고 주간 기록을 세웠습니다. ELMONT, NEW YORK – 2025년 9월 07일: Sabrina Carpenter가 2025년 9월 07일 엘몬트, 뉴욕의 UBS 아레나에서 열린 2025 MTV 비디오 뮤직 어워드에 참석했습니다. (사진: Dia Dipasupil/FilmMagic) FilmMagic Sabrina Carpenter가 미국에서 가장 많이 소비된 앨범 순위인 Billboard 200에서 다시 1위를 차지했습니다. 그녀의 새 정규 앨범 'Man's Best Friend'는 2025년 9월 13일자 차트에서 정상에 올랐으며, 올해 미국에서 여성 아티스트의 최대 데뷔 기록이자 그녀의 커리어 사상 최대 기록을 세웠습니다. Sabrina Carpenter의 새로운 커리어 최고 기록 Luminate에 따르면, Carpenter의 최신 프로젝트는 366,000 앨범 등가 유닛으로 시작했습니다. 이 수치는 Carpenter에게 새로운 개인 최고 기록을 안겨주었으며, 1년 조금 넘게 전에 발매된 2024년 정규 앨범 'Short n' Sweet'의 첫 주 362,000 유닛을 간신히 넘어섰습니다. 'Man's Best Friend', Morgan Wallen과 The Weeknd 뒤를 이어 'Man's Best Friend'는 2025년 전체에서 세 번째로 큰 데뷔를 기록했습니다. Carpenter는 493,000 앨범 등가 유닛을 기록한 Morgan Wallen의 'I'm the Problem'과 490,000으로 시작한 The Weeknd의 'Hurry Up Tomorrow' 뒤를 이었습니다. 수십만 장의 판매량 첫 주 총 366,000 유닛 중 224,000 유닛은 실제 판매량에서 나왔습니다. 이 또한 Carpenter의 새로운 커리어 최고 기록입니다. 이 인상적인 수치는 'Man's Best Friend'에게 올해 여성 아티스트의 가장 강력한 판매 주간을 안겨주었습니다. 이 앨범은 Top Album Sales 차트를 쉽게 지배하며, 'Short n' Sweet'에 이어 그녀의 두 번째 1위 앨범이 되었습니다. 미국에서 가장 많이 스트리밍된 앨범 스트리밍 활동은 추가로 141,000 유닛을 기록했으며, 이는 12개 트랙의 1억 8411만 온디맨드 공식 스트림과 동일합니다. 이로써 'Man's Best Friend'는 여성 아티스트의 가장 많이 스트리밍된 데뷔 앨범이 되었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:52
