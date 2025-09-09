MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
비트코인에서 거의 불가능한 사건이 발생했습니다: 솔로 채굴자가 단일 장치로 BTC 블록을 채굴했습니다 - 그가 얼마나 많은 돈을 벌었는지 알아보세요
비트코인에서 거의 불가능한 사건이 발생했습니다: 솔로 채굴자가 단일 장치로 BTC 블록을 채굴했습니다 - 그가 얼마나 많은 돈을 벌었는지 확인하세요라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 네트워크에서 희귀한 사건이 발생했습니다. 단 200 TH/s의 처리 능력을 가진 독립 채굴자가 비트코인 블록 번호 913,593을 성공적으로 해결하여 총 3,129 BTC(약 347,980달러)의 보상을 받았습니다. 블록 보상은 3.125 BTC 블록 보조금(347,509달러)과 0.004 BTC 거래 수수료(471달러)로 구성되었습니다. CKpool 개발자 Con Kolivas는 이렇게 낮은 처리 능력으로 블록을 해결하는 것은 통계적으로 거의 불가능하다고 주장했습니다: "200 TH/s를 가진 채굴자가 매일 블록을 해결할 확률은 36,000분의 1, 또는 약 100년에 1번입니다." 이 처리 능력은 2024 Bitmain Antminer S21 한 대에 불과합니다. 채굴자의 해시레이트는 1.04 ZH/s의 비트코인 네트워크 총 처리 능력의 단 0.00002%에 불과합니다. 비교를 위해, 주요 상장 마이닝 회사인 MARA는 59.4 EH/s, IREN은 50 EH/s로 운영됩니다. 비트코인의 총 처리 능력은 최근 1 ZH/s를 초과하여 기록적인 수준에 도달했습니다. 난이도 상승, 수수료 하락, 수익 감소로 인해 소규모 채굴자들은 종종 풀에 참여하여 안정적인 수익을 선택합니다. 그러나 이번 사건은 솔로 마이닝이 드물지만 복권과 같을 수 있다는 것을 다시 한번 보여주었습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/an-almost-impossible-event-occurred-in-bitcoin-solo-miner-mined-a-btc-block-with-a-single-device-heres-how-much-money-he-made/
BTC
$121,520.64
-0.85%
RARE
$0.04852
-3.32%
COM
$0.011196
+2.29%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:35
공유하기
시장이 안정화됨에 따라 메타플래닛과 엘살바도르, 비트코인 보유량 증가
메타플래닛과 엘살바도르, 시장 안정화에 따라 비트코인 보유량 증가라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 메타플래닛이 136 BTC를 추가하여 총 보유량이 22억 달러 가치의 20,136 코인에 도달했습니다. 엘살바도르는 비트코인 법정화폐 4주년을 맞아 21 BTC를 구매했습니다. 비트코인 공포 및 탐욕 지수가 공포 상태에서 중립으로 돌아왔습니다. 일본 투자 회사 메타플래닛은 136 비트코인을 준비금에 추가하여 총 보유량을 20,136 BTC로 늘렸으며, 현재 가격으로 22억 달러 이상의 가치를 지니고 있습니다. 회사는 코인당 약 1,655만 일본 엔(111,830달러)을 지불했습니다. *메타플래닛, 추가 136 $BTC 획득, 총 보유량 20,136 BTC 도달* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 2025년 9월 8일 6월, 사이먼 게로비치 CEO는 2027년까지 21만 비트코인을 획득하는 회사의 목표를 확인했으며, 이는 메타플래닛을 전략 다음으로 두 번째로 큰 기업 비트코인 보유자로 만들 것입니다. 기업 비트코인 보유자 상위 10위. 출처: Bitcoin Treasuries 메타플래닛은 추적된 186개 상장 기업 중 6위를 차지하며 일본 최대 기업 비트코인 보유자입니다. 메타플래닛은 2024년 7월 22일에 처음으로 비트코인 구매를 발표했으며, 이로 인해 주가가 19% 상승하여 1.10달러가 되었습니다. 이후 구매는 같은 효과를 내지 못했습니다. 최근 세션에서 주가는 거의 3% 하락한 4.65달러를 기록했지만, 연초 대비 여전히 92.45% 상승했습니다. 회사는 또한 주가 하락이 자본 조달 전략에 압력을 가한 후 해외 공모를 통해 8억 8천만 달러를 조달할 계획입니다. 엘살바도르, 비트코인 4주년 기념 엘살바도르는 2021년 9월 비트코인을 법정화폐로 만든 법을 기념하는 "비트코인 데이"의 일환으로 21 비트코인을 구매했습니다. 국가의 총 보유량은 현재 6,313 BTC입니다. 비트코인 데이를 위해 21 비트코인 구매. pic.twitter.com/3X4yKeiqzg — Nayib Bukele (@nayibbukele) 2025년 9월 7일 2024년 12월 14억 달러 대출 계약 이후 새로운 비트코인을 구매하지 않았다는 7월 IMF 보고서에도 불구하고, 정부는 계속해서 준비금을 확대하고 있습니다. 전략, 또 다른 구매 준비 마이클 세일러, 전략 회장은...
BTC
$121,520.64
-0.85%
EFFECT
$0.006861
+1.96%
INDEX
$1.05
+3.85%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:34
공유하기
마이크 브라벨, 1주차에 패트리어츠의 그라운드 게임이 사라진 이유에 대해 성찰하다
마이크 브레이블이 패트리어츠의 1주차 러닝 게임이 사라진 이유에 대해 성찰한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴잉글랜드 패트리어츠의 러닝백 위원회는 라스베이거스 레이더스를 상대로 13번의 러시에서 45야드를 기록했습니다. (Fred Kfoury III/Icon Sportswire via Getty Images 사진) Icon Sportswire via Getty Images 드레이크 메이는 질레트 스타디움에서 열린 시즌 개막전에서 46번의 패스를 시도했습니다. 이는 뉴잉글랜드 패트리어츠가 앞으로 지속할 수 있는 공식이 아닙니다. 일요일 라스베이거스 레이더스전에서도 마찬가지였습니다. 2학년 쿼터백은 전반전 10-7 리드가 20-13 패배로 바뀐 이유 중 하나였습니다. 하지만 그의 뒤에 있던 그라운드 게임도 사라졌습니다. 이는 9월이 되면 강점이 될 것으로 예상되었습니다. "성공적인 공격 플레이를 위해서는 정말 모두가 필요하다고 생각합니다,"라고 패트리어츠 감독 마이크 브레이블은 월요일 기자회견에서 기자들에게 말했습니다. "플레이콜러가 효율적으로 플레이를 전달하는 것이 필요합니다. 우리가 블록해야 할 선수들, 블록할 수 없는 선수들, 그리고 블록할 때 조합을 이루고 움직여야 하는 선수들을 식별할 수 있어야 합니다. 그리고 백들은 그들이 없는 곳으로 달려야 합니다. "그래서 다시 말하지만, 우리가 공을 건네는 선수들만의 문제가 아닙니다. 모두의 문제입니다." 러싱 시도에서는 단 두 번의 퍼스트다운만 있었고, 공격은 서드다운에서 28.6%만 전환했습니다. 람온드레 스티븐슨은 전반전까지 15야드를 러시했습니다. 트레비온 헨더슨은 14야드의 롱런을 포함해 27야드를 러시했습니다. 그러나 두 선수 모두 중간 휴식 후에는 캐리를 보지 못했고, 공격 코디네이터 조시 맥대니얼스의 감독 하에 합쳐서 12번으로 마무리했습니다. "우리는 러닝백들에 대한 많은 자신감을 가지고 있습니다,"라고 브레이블은 말했습니다. "하지만 또한, 우리는 존 스킴이든 어떤 스킴이든 모든 스킴에서 훌륭한 실행력을 발휘할 수 있어야 합니다..."
T
$0.01502
-0.52%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
PLAY
$0.0485
+6.45%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:25
공유하기
초기 예측은 200배 이득을 나타냅니다
게시물 얼리 포캐스트 인디케이트 200x 게인스가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 암호화폐 시장은 놀라움으로 가득합니다. 일부 코인은 빠르게 상승하는 반면 다른 코인은 기대에 미치지 못합니다. XRP 투자자들은 이 이야기를 너무 잘 알고 있습니다. 주요 돌파구를 오래 기다리는 것이 많은 사람들을 좌절시켰습니다. ETF 승인 지연과 규제 장벽이 압박을 가중시켰습니다. 그러나 모든 하락장 이야기는 상승 기회를 만듭니다. 지금 그 기회는 Tapzi(TAPZI)라고 불립니다. 분석가들은 이것을 지금 구매할 수 있는 최고의 새로운 암호화폐 코인이라고 부릅니다. 이것은 독특한 모델로 주목을 받고 있는 웹3.0 게임 프로젝트입니다. 초기 투자자들은 이미 인생을 바꿀 수 있는 수익을 예측하고 있습니다. XRP 홀더가 실망한 이유 XRP는 한때 글로벌 결제를 위한 브릿지 통화로 여겨졌습니다. 여전히 암호화폐 차트 상위권에서 강한 위치를 유지하고 있습니다. 그러나 진전은 느렸습니다. 규제 기관과의 법적 싸움으로 흥분이 사그라들었습니다. ETF 소문은 현실이 되지 않았습니다. 가격이 상승하더라도 모멘텀을 유지하기 어렵습니다. 투자자들은 은행들의 더 빠른 채택을 기대했습니다. 그들은 일관된 성장을 원했습니다. 대신, 그들은 다른 토큰들이 더 빠르게 움직이는 것을 지켜보고 있습니다. 이러한 실망은 새로운 기회를 찾는 투자자들의 이탈로 이어졌습니다. 웹3 게임에서 Tapzi의 부상: 지금 구매할 새로운 암호화폐 코인 Tapzi는 기대에 부응하는 몇 안 되는 프리세일 프로젝트 중 하나입니다. 이것은 운이 아닌 기술에 보상하는 GameFi 플랫폼입니다. 도박 메커니즘에 의존하는 대신, 플레이어들은 체스, 체커, 가위바위보, 틱택토와 같은 전략 게임에서 경쟁합니다. 너무 늦기 전에 $TAPZI 프리세일에 참여하려면 여기를 클릭하세요! 승자는 TAPZI 토큰을 얻습니다. 이 토큰은 스테이킹하거나, 거래하거나, 더 많은 경기에 재투자할 수 있습니다. 이것을 스킬 투 언이라고 합니다. 이는 지난 상승장에서 붕괴된 플레이 투 언 모델에 비해 Tapzi를 지속 가능하게 만듭니다. 진입 가격은 여전히 매우 낮습니다. 1단계 토큰은 $0.0035에 책정되어 있습니다. 2단계에서는...
HYPE
$43.78
-5.03%
RISE
$0.010422
+2.54%
PLAY
$0.0485
+6.45%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:22
공유하기
2025년 프리세일 암호화폐 톱 4 - 비트코인 하이퍼, 맥시 도지 & 기타
게시물 2025년 프리세일 암호화폐 톱 4 - 비트코인 하이퍼, 맥시 도지 & 기타가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 프리세일 암호화폐 톱 4 - 비트코인 하이퍼, 맥시 도지 & 기타 뉴스레터 가입하기! 업데이트 및 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 암호화폐 시장 분석 분야에서 5년 이상의 경험을 가진 Khang은 항상 독자들에게 암호화폐에 관한 유용한 지식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 그는 블록체인 트렌드, DeFi 및 새로운 잠재적 프리세일 코인 프로젝트를 분석한 많은 고품질 기사를 보유하고 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/best-crypto-presales-grok-ai-top-breakout-picks-2025-vn/
HYPER
$0.25373
-6.26%
GROK
$0.000992
-3.68%
CHO
$0.00411
+0.73%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:14
공유하기
비트코인이 흔들리는 가운데 알트코인이 빛나다
비트코인이 주춤하는 동안 알트코인이 빛나다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 비트코인이 112,500달러 수준을 유지하기 위해 고군분투하는 동안 DOGE와 SOL 같은 알트코인들이 주목할 만한 상승세를 보이는 흥미로운 움직임을 보이고 있습니다. 이 예측 불가능한 시장은 ADA, SHIB, PEPE, AVAX 및 DOGE와 같은 암호화폐의 가격 궤적에 대한 지속적인 논쟁을 불러일으켰으며, 투자자들이 이러한 변동성 속에서 전략을 재평가하도록 촉구하고 있습니다. 계속 읽기: 비트코인이 주춤하는 동안 알트코인이 빛나다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/altcoins-shine-as-bitcoin-stumbles
SOL
$220.69
-0.51%
SHIB
$0.00001189
-2.62%
COM
$0.011196
+2.29%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:47
공유하기
대법원의 평가 및 권위에 관한 여론조사
대법원의 평가와 권위에 관한 여론조사라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 대법원은 한 달 후 새로운 임기를 시작하며 트럼프 행정부와 관련된 많은 사건들을 포함한 주목도 높은 사건들과 여러 판사들의 은퇴 가능성에 대한 추측에 직면하게 됩니다. 또한, 에이미 코니 배럿 판사의 '법에 귀 기울이기(Listening to the Law)' 출간은 그녀의 향후 사건 판결 접근법과 현 대법원에 대한 견해에 대한 통찰력을 제공할 것입니다. 여론조사를 검토해보면, 대법원을 당파적 공공 판단에 의한 심각한 공공 신뢰 부족에 직면한 또 다른 기관으로 특징짓기 쉽습니다. 하지만 이야기는 더 있습니다. 먼저 한 걸음 물러서서 대법원에 관한 주요 추세를 살펴보겠습니다. 갤럽은 1973년부터 대법원에 대한 신뢰도 질문을, 2000년부터는 대법원 승인에 관한 또 다른 질문을 해왔습니다. 퓨 리서치 센터는 1987년부터 사람들에게 호의적이거나 비호의적인 의견을 물어왔으며, 2019년에 방법론을 변경했습니다. 폭스 뉴스는 2006년부터 등록 유권자들에게 대법원 승인 질문을 해왔습니다. 마퀘트 대학 법학대학원은 2019년에 대법원에 대한 여론조사를 시작했습니다. 7월에 갤럽은 대법원이 업무를 처리하는 방식에 대해 단지 39%만이 승인했다는 것을 발견했는데, 이는 25년 만에 한 포인트 차이로 최저 평가입니다. 8월 퓨의 호감도 질문에서는 48%가 긍정적이었습니다. 이는 거의 30년 만의 최저치에 가깝습니다. 2025년 7월 폭스 여론조사에서는 등록 유권자의 47%가 대법원이 하는 일을 승인했으며, 이는 최근 여론조사보다 상승한 수치입니다. 그리고 마퀘트의 2025년 7월 최신 조사에서는 49%가 승인했습니다. 대략적으로 보면, 다른 많은 중앙 기관들에 대한 견해와 마찬가지로 대법원에 대한 견해도 상당한 침식을 보여주고 있습니다. 날카로운 당파적 차이가 이러한 하락을 촉진하고 있습니다. 과거에는 민주당원들이 자신들의 정당이 집권했을 때 대법원을 더 좋아했고, 공화당원들도 마찬가지였습니다...
NEAR
$2.844
-3.03%
FOX
$0.02372
-0.83%
TRUMP
$7.48
-0.99%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:46
공유하기
5개의 새로운 언어로 다국어 검색 개척하기
게시물 다섯 가지 새로운 언어로 다국어 검색을 개척하다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Google AI 모드: 다섯 가지 새로운 언어로 다국어 검색 개척 콘텐츠로 건너뛰기 홈 AI 뉴스 Google AI 모드: 다섯 가지 새로운 언어로 다국어 검색 개척 출처: https://bitcoinworld.co.in/google-ai-mode-multilingual/
MODE
$0.001246
-6.24%
COM
$0.011196
+2.29%
AI
$0.1182
-9.21%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:45
공유하기
솔라나(SOL)와 카르다노(ADA)처럼 지배할 준비가 된 0.005달러 미만의 뉴 토큰
0.005달러 미만의 새로운 토큰이 한때 솔라나(SOL)와 카르다노(ADA)처럼 지배할 준비를 마쳤다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐의 역사는 폭발적으로 성장하여 지배력을 갖게 된 언더독 토큰들로 가득합니다. 솔라나는 몇 년 만에 몇 센트에서 200달러 이상으로 상승했습니다. 카르다노도 비슷한 궤적을 따라 3.09달러의 최고가에 도달하며 주요 스마트 계약 플랫폼 중 하나로 자리매김했습니다. 이번 사이클에서는 0.005달러 미만의 가격을 가진 새로운 프로젝트가 다음 잠재적 브레이크아웃으로 주목받고 있습니다: 리틀 페페(LILPEPE). 밈의 바이럴한 매력과 실제 인프라 및 보안을 결합함으로써, LILPEPE는 솔라나와 카르다노의 초기 시절과 견줄 수 있는 궤적을 가진 밈 코인 도전자로 부상하고 있습니다. 실제 인프라를 갖춘 밈 코인 밈 토큰들은 대체로 실질적인 내용이 부족하고, 불 런 기간 동안 빠른 거래를 위한 토큰으로만 기능했습니다. 리틀 페페는 이더리움의 레이어-2 프레임워크에 생태계를 고정함으로써 이를 변화시키고 있습니다. 이 접근 방식은 비용 효율적인 거래를 가능하게 하여, 초기 카르다노조차 어려움을 겪었던 확장성 문제를 해결합니다. LILPEPE를 독특하게 만드는 것은 그 초점입니다: 보편적인 레이어-2가 되려는 것이 아니라 순전히 밈을 위해 구축된 것입니다. 자체 밈 런치패드를 도입함으로써, 이 프로젝트는 새로운 토큰이 공정하게 출시되고 지원적인 생태계 내에서 성장할 수 있도록 보장합니다. 더 중요한 것은, 리틀 페페가 안티봇 보호 기능을 통합하여 스나이퍼 봇이 출시를 방해할 수 없는 유일한 체인이 되었다는 점입니다. 이러한 밈 블렌드와 기술적 엄격함의 조합은 초기 과대 광고를 넘어 생존하기 위해 고군분투하는 수많은 코인들과 차별화됩니다. LILPEPE 프리세일 모멘텀과 성장하는 신뢰성 6월 10일 0.001달러에 시작된 이후, 리틀 페페의 프리세일은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 프리세일 중 하나였습니다. 현재 스테이지 12에서 0.0021달러로, 2410만 달러 이상을 모금하고 151억 개의 토큰이 판매되었습니다. 최종 상장 가격은 0.003달러로 설정되어 있어, 초기 참가자들은 이미 상당한 미실현 이익을 보유하고 있습니다. 이 프로젝트의 약속...
SOL
$220.69
-0.51%
BOT
$0.09054
-12.88%
REAL
$0.08209
-1.21%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:13
공유하기
타일러, 더 크리에이터의 앨범 판매량 12,500% 급증
타일러, 더 크리에이터의 앨범 판매량 12,500% 급증이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 타일러, 더 크리에이터의 'Cherry Bomb'이 10주년 기념 바이닐 재발매 후 빌보드 차트에 재진입하여 랩과 R&B/힙합 앨범 리스트에서 1위를 차지했습니다. 미국 래퍼 타일러 그레고리 오코마, 일명 '타일러, 더 크리에이터'가 2024년 4월 13일 캘리포니아 인디오의 엠파이어 폴로 클럽에서 열린 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌에서 공연하고 있습니다. (사진: VALERIE MACON / AFP) (사진: VALERIE MACON/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 10년 조금 넘은 시간 전, 타일러, 더 크리에이터는 힙합 장르에서 가장 핫하고 창의적인 이름 중 하나로 부상하고 있었습니다. Cherry Bomb은 그의 장르 내 창의적 인물로서의 지위를 공고히 하는 데 도움을 주었고, 여러 빌보드 차트에서 인상적인 순위를 기록했습니다. 10년 후, 타일러는 10주년 기념 바이닐로 Cherry Bomb을 재발매했고, 팬들이 총 수천 장의 앨범을 구매하면서 이 앨범은 다시 한번 미국에서 베스트셀러이자 최고 실적을 기록하며 여러 빌보드 랭킹에 재진입했습니다. 기념일 에디션 판매량 폭발 타일러가 Cherry Bomb의 기념일 에디션을 발매한 후, 지난 추적 기간 동안 판매량이 폭발했습니다. 루미네이트에 따르면 이 10년 된 앨범은 가장 최근 주간에 미국 전역에서 50,500장이 판매되었습니다. 이전 주에는 이 힙합 프로젝트가 단 400장만 판매되었습니다. 단 일주일 만에 Cherry Bomb은 12,500%의 판매 성장을 경험했습니다. 타일러, 더 크리에이터 1위 복귀 이러한 판매량 급증으로 Cherry Bomb은 Top R&B/Hip-Hop Albums와 Top Rap Albums 차트 모두에서 1위를 차지했습니다. Cherry Bomb은 이제 두 장르별 랭킹에서 2주간 1위를 기록했으며, 2015년 5월에 처음 1위로 데뷔했습니다. 다수의 톱 10 재진입 같은 앨범은 또한 다른 세 개의 차트에서도 톱 10 안에 재진입했으며, Vinyl Albums 리스트에서 3위로 돌아왔습니다...
B
$0.25457
+3.13%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
BOMB
$0.0003563
+0.79%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:49
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다