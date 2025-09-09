VivoPower의 Tembo, 글로벌 결제에 RLUSD 채택

VivoPower의 Tembo, 글로벌 결제를 위해 RLUSD 채택이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. VivoPower International은 전기 자동차 자회사인 Tembo가 이제 결제 수단으로 Ripple USD(RLUSD) 스테이블 코인을 수락할 것이라고 발표했습니다. 이 결정으로 Tembo는 빠르게 성장하는 스테이블 코인을 통합한 최초의 글로벌 자동차 회사 중 하나가 되었습니다. Tembo, 결제 속도 향상 및 비용 절감을 위해 RLUSD 채택 회사는 보도 자료를 통해 이번 조치가 전통적인 국제 송금과 관련된 지연과 비용을 줄일 것이라고 밝혔습니다. Tembo의 많은 고객과 파트너들은 은행을 통한 송금이 지루하고 비용이 많이 드는 개발 도상국에 거주하고 있습니다. RLUSD를 통해 Tembo는 전통적인 방법에 비해 훨씬 적은 비용으로 거의 즉각적인 국경 간 결제를 수행할 수 있게 됩니다. 회사는 RLUSD를 채택하는 여러 이유를 설명했습니다. 이제 결제가 더 빨리 이루어질 수 있으며, 특히 국제 고객의 경우 더욱 그렇습니다. 송금과 관련된 비용이 줄어듭니다. 또한 스테이블 코인은 고정되지 않은 디지털 자산이 보장할 수 없는 안정성을 제공합니다. 1월 이후 시가총액이 10배 증가한 후, RLUSD의 채택은 현재 다양한 지역에서 증가하고 있습니다. 최근 Ripple은 Chipper Cash, Yellow Card, VARL과 같은 금융 기업과의 파트너십을 통해 RLUSD 스테이블 코인으로 아프리카로 확장했습니다. VivoPower는 이러한 성장이 블록체인 결제 리더로서 Ripple에 대한 신뢰의 신호라고 관찰했습니다. Tembo는 광업, 농업, 군사, 건설 및 인도주의적 목적으로 사용되는 완전 전기 유틸리티 차량을 제조합니다. 이 차량들은 도로 위와 험한 오프로드 사용에 적합하도록 제작되었습니다. Tembo는 또한 충전, 금융, 배터리, 마이크로그리드와 같은 관련 서비스를 제공합니다. RLUSD를 채택함으로써 자회사는 글로벌 고객을 위한 또 다른 디지털 솔루션을 추가합니다. VivoPower, 커뮤니티 지원을 얻는 움직임으로 XRP 전략을 RLUSD 채택에 연결 RLUSD를 수락하는 것은 또한 VivoPower의 장기 디지털 자산 관리 전략에 부합합니다. VivoPower는 세계 최초의 XRP 중심 디지털 자산 기업이라고 부르는 것으로 변모하는 과정에 있습니다. 이 전략의 일환으로...