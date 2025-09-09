MEXC 거래소
오늘의 가장 중요한 도지코인 뉴스 찾기
오늘 가장 중요한 도지코인 뉴스 찾기 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 새로운 한 주가 시작되면서, 암호화폐 분석가들과 전문가들이 시장에서 가장 큰 알트코인들에 대한 새로운 주의 전망과 예측을 제공하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 오늘 암호화폐 뉴스에서 가장 흥미로운 내용 중 하나는 도지코인 가격에 대한 판단입니다. 이전 사이클과 달리, 도지코인 가격은 밈에 대한 관심이 계속 줄어들면서 중요 지지선 아래에서 오르내리는 부정적인 상태에 갇혀 있습니다. 현재 분석가들은 시가총액 기준 가장 큰 밈 코인에 대한 가격 조정이 임박했다고 예상하지 않지만, 상승세에서는 어떤 일이든 가능하다고 주장합니다. 한편, 곧 출시될 PayFi 프로젝트인 Remittix의 네이티브 토큰 RTX는 기대를 모으고 있는 토큰 생성 이벤트에 가까워지면서 진행 중인 프리세일에서 2430만 달러를 넘어섰습니다. 분석가들, 새로운 주에 도지코인 가격에 대해 하락세 유지 분석가들은 토큰 보유자들과 더 넓은 밈 코인 섹터 팬들의 실망스러움에도 불구하고, 앞으로 7일 동안 도지코인 가격에 큰 개선이 있을 것이라고 믿지 않습니다. 이는 분석가들이 이번 사이클에서 투자자 행동에 급격한 변화가 있을 것이라고 믿지 않기 때문입니다. 투자자들이 밈에서 결제와 같은 더 최근의 내러티브로 이동했다는 것이 일반적인 의견입니다. 따라서, 특별한 상황이 없는 한, 도지코인 가격과 시장의 다른 주요 밈 코인들의 가격은 추가 공지가 있을 때까지 불명확한 상태로 남아있을 것입니다. 반면에, 결제 토큰에 대한 수요는 그 가치를 급등시키고 있어, 곧 출시될 RTX 토큰을 시장에서 가장 수요가 많은 알트코인 중 하나로 만들고 있습니다. 프리세일에서 또 다른 이정표를 넘어선 RTX에 대한 수요 급증 분석가들은 예측하고 있습니다...
폭발적인 수익을 위한 최고의 신규 코인
이 게시물 '기하급수적 수익을 위한 최고의 새로운 코인'은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 다음 주요 암호화폐 기회가 바로 당신 앞에 있고, 대중이 알아차리기 전에 잡을 수 있다면 어떨까요? 타이밍이 수익을 결정짓는 시장에서, 투자자들은 기하급수적 수익을 위한 최고의 새로운 코인을 찾고 있습니다. 오늘날 대화에서 세 가지 이름이 두드러집니다: Sui, Hedera, 그리고 폭발적인 BullZilla 프리세일. Sui와 Hedera가 인프라, 확장성 및 실제 파트너십을 제공하는 반면, Bull Zilla는 공격적인 프리세일 구조로 초기 단계 전략을 다시 쓰고 있습니다. 빠르게 행동할 준비가 된 투자자들에게, 48시간마다 또는 10만 달러 마일스톤마다 새로운 가격 상승이 열립니다. 이 비교 분석은 각 프로젝트의 현재 상태, 성장 지표 및 미래 잠재력을 검토합니다. 2025년 기하급수적 수익을 위한 최고의 새로운 코인에 대한 논의의 중심에 이 세 경쟁자가 있는 이유를 살펴보겠습니다. Sui (SUI): 객체 중심 혁신 SUI는 현재 약 3.40 USD에 거래되며, 지난 24시간 동안 약 1.2% 상승했고, 시가총액은 122억 달러, 일일 거래량은 거의 7억 4천만 달러입니다. 지난 주 Sui는 7% 상승했으며, 지난 해에는 250% 이상 상승했습니다. 독특한 객체 중심 프로그래밍 모델과 초고속 완결성은 개발자와 기관 투자자들을 그 생태계로 끌어들이고 있습니다. Sui는 하룻밤 사이에 100배 점프를 제공하지 않을 수 있지만, 꾸준한 가치 상승과 강력한 기본 요소는 레이어-1 혁신에 지속 가능하고 장기적인 노출을 추구하는 투자자들에게 기하급수적 수익을 위한 최고의 새로운 코인 중 하나로 만듭니다. Hedera (HBAR): 기업 규모의 채택 Hedera는 약 0.2226 USD에 거래되며, 24시간 소폭 상승했습니다. 시장 활동은 비교적 안정적이며, 0.21-0.22 사이에서 횡보하고 있습니다. 지난 해 동안 HBAR는 조용하지만 주목할 만한 회복세를 보였으며, 기술적 분석가들은 0.40 달러를 향한 잠재적 돌파를 주시하고 있습니다. 그 운영 위원회에는 주요 기업들이 포함되어 있어, 많은 새로운 알트코인들이 따라올 수 없는 신뢰성을 제공합니다. Hedera는 다음 Shiba Inu의 과대 광고에 필적하지 못할 수 있지만...
Polkadot (DOT) 5.2% 상승, 지수 상승 주도
폴카닷(DOT) 5.2% 상승, 지수 상승을 이끌다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. CoinDesk Indices는 일일 시장 업데이트를 제공하며, CoinDesk 20 지수의 상승 및 하락 종목의 성과를 강조합니다. CoinDesk 20은 현재 4093.61에 거래되고 있으며, 금요일 오후 4시(ET) 이후 1.8%(+71.58) 상승했습니다. 20개 자산 중 16개가 더 높게 거래되고 있습니다. 상승 종목: DOT(+5.2%) 및 SOL(+4.5%). 하락 종목: BCH(-3.0%) 및 POL(-1.4%). CoinDesk 20은 전 세계 여러 지역의 다양한 플랫폼에서 거래되는 광범위한 지수입니다. 출처: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/08/coindesk-20-performance-update-polkadot-dot-rose-5-2-leading-index-higher
블랙핑크, 새로운 히트곡으로 밴드의 가장 큰 싱글 중 하나를 뛰어넘다
블랙핑크가 새로운 히트곡으로 밴드의 가장 큰 싱글 중 하나를 이겼다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 블랙핑크의 "Jump"가 Hot 100에서 7주째를 기록하며, 그룹의 두 번째로 오래 차트에 머문 히트곡이 되어 "Pink Venom"을 넘어서고 "Ice Cream"과 거의 동점을 이루었습니다. INDIO, CALIFORNIA – APRIL 22: (L-R) 로제, 제니, 지수, 그리고 리사가 2023년 4월 22일 캘리포니아 인디오에서 열린 2023 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌의 코첼라 스테이지에서 공연하고 있습니다. (사진: Emma McIntyre/Getty Images for Coachella) Getty Images for Coachella 지난 1년 정도, 한국 걸그룹 블랙핑크의 네 멤버 모두 솔로 음악을 선보여 왔습니다. 모두 빌보드 차트에 진입했으며, 일부는 여러 싱글과 톱 10 앨범으로 역사를 만들었습니다. 이제 밴드가 다시 모일 시간이 되었고, 7월에 블랙핑크는 수년 만의 첫 싱글인 "Jump"를 발표했습니다. 거의 두 달이 지난 후에도 "Jump"는 미국의 여러 빌보드 차트에서 여전히 살아남고 있으며 - 순위가 하락하더라도 이 트랙은 계속 유지되며, 블랙핑크의 음반 목록에서 특별한 위치를 차지하고, 미국에서 가장 큰 노래 차트에서 그룹의 가장 오래 지속된 성공작이 될 뻔했습니다. "Jump" Hot 100에서 유지 "Jump"는 Hot 100에서 74위에서 78위로 하락했으며, 이는 미국에서 가장 경쟁이 치열한 노래 순위입니다. 이 트랙은 처음에 28위로 데뷔한 후 현재 7주 동안 리스트에 머물러 있습니다. 블랙핑크의 두 번째로 긴 Hot 100 기록 7주 차를 기록하며, "Jump"는 이제 블랙핑크의 두 번째로 오래 차트에 머문 Hot 100 히트곡이 되었습니다. 이는 2022년에 6주 동안 차트에 머물렀고 22위까지 올랐던 "Pink Venom"과의 동점을 깨뜨렸습니다. 셀레나 고메즈와의 "Ice Cream" 바로 뒤에 "Jump"는 셀레나 고메즈와 협업한 블랙핑크의 "Ice Cream"보다 단 1주 뒤처져 있습니다. 그 곡은 2020년 9월 데뷔 후 Hot 100에서 8주 동안 머물렀습니다. 이는 여전히 그룹의 가장 높이 올라간 히트곡입니다...
비트코인 가격 USD 및 시장 업데이트
비트코인 가격 USD 및 시장 업데이트 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 비트코인(BTC) 뉴스: 비트코인 가격 USD 및 시장 업데이트 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 오늘의 비트코인(BTC) 뉴스: 비트코인 가격 USD 및 시장 업데이트 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-usd-btc-news-today/
2021년에 Cardano(ADA)와 Avalanche(AVAX)처럼 부를 쌓을 수 있는 2달러 미만의 암호화폐 4개
2021년 카르다노(ADA)와 아발란체(AVAX)처럼 부를 쌓을 수 있는 2달러 미만의 4가지 암호화폐 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Little Pepe(LILPEPE)는 암호화폐 커뮤니티에서 빠르게 화제가 되고 있습니다. 아직 프리세일 중이지만 이미 초기 구매자들에게 110% 이상의 수익을 안겨주었습니다. 현재 12단계가 96% 채워졌고 토큰 가격이 단 $0.0021인 상황에서, 투자자들은 출시 전 약 45%의 상승 가능성을 여전히 기대하고 있습니다. 2021년에 카르다노는 약 1,520% 상승했고 아발란체는 2,600% 이상 급등하며, 2달러 미만의 토큰이 모멘텀이 형성될 때 포트폴리오를 크게 변화시킬 수 있음을 보여주었습니다. 이 기사는 Little Pepe를 선두주자로 하여 비슷한 경로를 따를 수 있는 오늘날 2달러 미만의 4가지 암호화폐를 살펴봅니다. Little Pepe(LILPEPE): 실제 유틸리티를 갖춘 밈 코인 Little Pepe(LILPEPE)는 단순한 밈 코인이 아닙니다. 낮은 수수료, 빠른 거래, 기본적인 커뮤니티 도구에 중점을 둔 차세대 체인을 구축하고 있습니다. 프리세일은 이미 2200만 달러 이상을 모았으며, 1단계 초기 투자자들은 110% 상승했습니다. 12단계 토큰은 $0.0021에 가격이 책정되었고 거의 매진되어, 노출을 원하는 사람들에게는 좁은 진입 기회만 남아있습니다. 이 프로젝트는 CoinMarketCap에 등재되었으며 Certik 감사를 통과하여 많은 밈 코인이 부족한 신뢰성을 확보했습니다. 또한, 현재 $777,000의 경품 행사가 진행 중이며, 10명의 당첨자가 각각 $77,000를 받을 예정입니다. 검색 트렌드에 따르면 Little Pepe는 밈코인 관심도에서 도지코인, SHIB, PEPE를 능가하고 있으며, 이는 커뮤니티의 강력한 지지를 반영합니다. 토큰이 $0.0030에 출시된다면, 12단계 구매자들은 여전히 약 45%의 수익을 확보할 수 있으며, 투기적 모델은 2025년에 $0.85까지 도달할 수 있다고 제안합니다. 이것이 우리가 Little Pepe가 그룹 중 가장 강력한 부 구축 프로필을 가지고 있다고 믿는 이유입니다. 카르다노(ADA): 학술적 블록체인 카르다노는 오랫동안 동료 검토 연구와 신중한 업그레이드를 기반으로 구축된 학술적 블록체인으로 간주되어 왔습니다. 2021년에 ADA는 $0.18에서 거의 $3까지 급등했습니다...
VivoPower의 Tembo, 글로벌 결제에 RLUSD 채택
VivoPower의 Tembo, 글로벌 결제를 위해 RLUSD 채택이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. VivoPower International은 전기 자동차 자회사인 Tembo가 이제 결제 수단으로 Ripple USD(RLUSD) 스테이블 코인을 수락할 것이라고 발표했습니다. 이 결정으로 Tembo는 빠르게 성장하는 스테이블 코인을 통합한 최초의 글로벌 자동차 회사 중 하나가 되었습니다. Tembo, 결제 속도 향상 및 비용 절감을 위해 RLUSD 채택 회사는 보도 자료를 통해 이번 조치가 전통적인 국제 송금과 관련된 지연과 비용을 줄일 것이라고 밝혔습니다. Tembo의 많은 고객과 파트너들은 은행을 통한 송금이 지루하고 비용이 많이 드는 개발 도상국에 거주하고 있습니다. RLUSD를 통해 Tembo는 전통적인 방법에 비해 훨씬 적은 비용으로 거의 즉각적인 국경 간 결제를 수행할 수 있게 됩니다. 회사는 RLUSD를 채택하는 여러 이유를 설명했습니다. 이제 결제가 더 빨리 이루어질 수 있으며, 특히 국제 고객의 경우 더욱 그렇습니다. 송금과 관련된 비용이 줄어듭니다. 또한 스테이블 코인은 고정되지 않은 디지털 자산이 보장할 수 없는 안정성을 제공합니다. 1월 이후 시가총액이 10배 증가한 후, RLUSD의 채택은 현재 다양한 지역에서 증가하고 있습니다. 최근 Ripple은 Chipper Cash, Yellow Card, VARL과 같은 금융 기업과의 파트너십을 통해 RLUSD 스테이블 코인으로 아프리카로 확장했습니다. VivoPower는 이러한 성장이 블록체인 결제 리더로서 Ripple에 대한 신뢰의 신호라고 관찰했습니다. Tembo는 광업, 농업, 군사, 건설 및 인도주의적 목적으로 사용되는 완전 전기 유틸리티 차량을 제조합니다. 이 차량들은 도로 위와 험한 오프로드 사용에 적합하도록 제작되었습니다. Tembo는 또한 충전, 금융, 배터리, 마이크로그리드와 같은 관련 서비스를 제공합니다. RLUSD를 채택함으로써 자회사는 글로벌 고객을 위한 또 다른 디지털 솔루션을 추가합니다. VivoPower, 커뮤니티 지원을 얻는 움직임으로 XRP 전략을 RLUSD 채택에 연결 RLUSD를 수락하는 것은 또한 VivoPower의 장기 디지털 자산 관리 전략에 부합합니다. VivoPower는 세계 최초의 XRP 중심 디지털 자산 기업이라고 부르는 것으로 변모하는 과정에 있습니다. 이 전략의 일환으로...
이 선수를 영입하면 레이커스가 즉시 우승 경쟁자가 될 것
이 게시물 '이 선수와의 거래가 레이커스를 즉시 우승 경쟁자로 만들 것'이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴올리언스, 루이지애나 - 3월 27일: 로스앤젤레스 레이커스의 르브론 제임스 #6이 2022년 3월 27일 루이지애나 뉴올리언스의 스무디 킹 센터에서 열린 NBA 경기 3쿼터 동안 뉴올리언스 펠리컨스의 허버트 존스 #5의 수비를 받고 있습니다. 뉴올리언스 펠리컨스가 116-108로 승리했습니다. 사용자 참고 사항: 사용자는 이 사진을 다운로드하거나 사용함으로써 Getty Images 라이선스 계약 조건에 동의하는 것임을 명시적으로 인정하고 동의합니다. (사진: Sean Gardner/Getty Images) Getty Images 미국 프로 농구협회(NBA) 역사상 가장 위대한 공격수 두 명인 르브론 제임스와 루카 돈치치, 그리고 시즌이 지날수록 더욱 치명적인 능력을 보여주는 또 다른 성장하는 선수 오스틴 리브스를 보유하고 있음에도 불구하고, 로스앤젤레스 레이커스는 아직 진정한 우승 경쟁자가 아닙니다. 스포츠북(BetMGM과 같은)은 그들을 서부 컨퍼런스의 중위권 팀으로 보고 있는데, 주로 그들의 스타 트리오를 지원할 훌륭한 역할 선수들이 없기 때문입니다. 코트에 한 번에 5명의 선수만 나갈 수 있고 제임스, 돈치치, 리브스를 가능한 한 많이 기용하고 싶다면, 나머지 두 자리는 림 러닝/림 프로텍팅 센터와 여러 포지션을 수비할 수 있고 공격에서도 충분히 기여할 수 있는 고급 수비형 윙으로 채워져야 합니다. 그들의 주요 오프시즌 영입인 디안드레 에이튼이 첫 번째 필요를 채울 수 있을지는 아직 지켜봐야 합니다. 피닉스 선즈에서의 그의 시간은 그가 이 역할에 적합한 사람일 것이라는 희망을 제공합니다. 하지만 현재 로스터에 있는 누군가가 다른 명백한 약점을 커버할 수 있는지에 대해서는 낙관할 이유가 훨씬 적습니다. 레이커스는 확실히 마커스 스마트, 루이 하치무라, 게이브 빈센트, 자레드...와 같은 후보자 목록을 가지고 있습니다.
솔라나에서 Aqua 러그풀로 465만 달러 SOL 유출
이 게시물 Aqua 러그풀이 솔라나에서 465만 달러의 SOL을 빼돌렸다는 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 긴급 경고: Aqua 러그풀이 솔라나에서 465만 달러의 SOL을 빼돌림 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 긴급 경고: Aqua 러그풀이 솔라나에서 465만 달러의 SOL을 빼돌림 출처: https://bitcoinworld.co.in/aqua-rug-pull-solana-scam/
미국의 금융 미래에 관한 충격적인 주장
게시물 미국의 금융 미래에 관한 충격적인 주장이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 국가 부채 암호화폐: 미국의 금융 미래에 관한 충격적인 주장 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 미국 국가 부채 암호화폐: 미국의 금융 미래에 관한 충격적인 주장 출처: https://bitcoinworld.co.in/us-national-debt-crypto-claim/
