2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
카르다노가 1달러에 접근함에 따라 고래들이 매도하기 시작했다
100만 ADA 이상을 보유한 고래 지갑의 활성화로 인해 압박이 심화되었습니다. 대규모 투자자 집단이 $0.92 지역에서 수익을 실현하기 시작했습니다.
$0.03594
+70.41%
ADA
$0.8032
-2.23%
TAKE
$0.2914
+17.15%
MEXC NEWS
2025/09/09 09:42
필리스 유망주 에이단 밀러가 트레아 터너나 알렉 봄을 대체할 수 있을까? 음, 아직 자격 없음
필라델피아 필리스의 유망주 에이단 밀러가 트레아 터너나 알렉 봄을 대체할 수 있을까? 음, 아직은 아니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 에이단 밀러가 부상당한 트레아 터너를 유격수 자리에서 대체할 수 있을까요? (사진: Mike Carlson/MLB Photos via Getty Images) MLB Photos via Getty Images 너무나 분명해서 물어볼 수밖에 없습니다: 왜 필리스의 유망주 에이단 밀러는 콜업되지 않는 걸까요? 두 명의 주전 내야수 — 유격수 트레아 터너(햄스트링)와 3루수 알렉 봄(어깨) — 이 월요일에 부상자 명단(IL)에 올랐고, 이는 이 젊은 선수의 등장을 외치는 듯한 공백을 만들었습니다. 하지만 아니요, 필리스는 터너와 봄을 대체하기 위해 유틸리티맨 오토 켐프와 내야수 도노반 월튼을 콜업했습니다. 켐프는 올해 초 메이저리그에 데뷔했지만, 145타수에서 단지 .196/.270/.393의 성적을 기록한 후 다시 강등되었습니다. 월튼은 31세의 저니맨으로 메이저리그에서 190타수 동안 .174의 타율을 기록했습니다. 봄의 IL 등재가 발표되기도 전에, 전 필리스 단장이자 현 해설가인 루벤 아마로는 터너가 부상당한 후 밀러를 승격시키는 아이디어를 제안했습니다. "다른 선수가 부상당한 지금 (밀러가) 빅리그에 올라올까요?" 아마로는 월요일에 공개된 The Phillies Show의 최신 에피소드에서 말했습니다. "(밀러)는 놀라웠습니다. 래리 보와가 그를 유격수로서 믿고 있다는 것을 알고 있습니다. 그는 비약적으로 발전했고, 지금 최고의 야구를 하고 있습니다." 앤드류 페인터를 제외한 필스의 최고 유망주인 밀러는 지난 몇 달 동안 더블A 투수들을 상대로 좋은 성적을 거둔 후 일요일에 트리플A 리하이 밸리로 승격되었습니다. 최근 28경기에서 그는 4홈런과 8도루를 기록하며 .352/.495/.634의 성적을 냈습니다. 터너가 부상당하자마자 필리스 팬들은 밀러의 메이저리그 경험을 요구하는 소셜 미디어 폭풍을 일으켰습니다. 하지만 현실적으로, 더블A 이상에서 타석 경험이 없는 21세 선수에게 빅리그에 콜업되는 것은 엄청난 부담입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:42
S&P 500 거부 후 전략, 2억 1700만 달러 더 비트코인 매입
S&P 500 제외 후 전략이 2억 1700만 달러 더 비트코인 매수한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해 전략은 금요일 S&P 500 거부 이후 코인당 111,196달러에 1,955 BTC를 2억 1740만 달러에 구매했습니다. 회사는 현재 715억 달러 가치의 638,460 BTC를 보유하고 있으며, 주주들에게 "2025년 YTD BTC 수익 25.8%"를 달성했습니다. 일본의 메타플래닛도 월요일에 1520만 달러에 136 BTC를 구매하며 글로벌 기업 매수 추세를 이어갔습니다. 마이클 세일러의 전략 주식회사는 월요일 S&P 500 편입에서 제외된 지 며칠 후 비트코인당 평균 111,196달러에 1,955 BTC를 2억 1740만 달러에 인수했다고 발표했습니다. 이전에 마이크로스트래티지로 알려졌던 버지니아 기반 회사는 현재 가격으로 약 715억 달러 가치의 638,460 BTC를 보유하고 있으며, 세계 최대 공개 기업 비트코인 보유자로서의 위치를 유지하고 있습니다. 이번 구매는 전략이 2분기에 강한 실적에도 불구하고 S&P 500 지수에서 제외된 직후에 이루어졌으며, 로빈후드가 그 자리를 차지하면서 금요일 시간외 거래에서 전략이 거의 3% 하락한 반면 로빈후드 주식은 7% 상승했습니다. QCP 캐피탈은 최신 보고서에서 "전략의 S&P500 제외에도 불구하고" 비트코인이 110,000달러 이상의 수준을 유지하는 능력이 "회복력"을 보여준다고 언급했습니다. 코인게코에 따르면 비트코인은 현재 약 112,000달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 0.9% 상승했습니다. 전략의 최신 구매는 Form 8-K 제출에 따르면 주주들에게 "2025년 YTD BTC 수익 25.8%"를 제공했습니다. 회사는 9월 2-7일 기간 동안 2억 50만 달러의 순수익에 591,606주의 보통주를 판매하고 1690만 달러의 우선주 판매와 함께 시장 제공 프로그램을 통해 월요일의 구매 자금을 조달했습니다. 이번 움직임은 다른 주요 기업 비트코인 보유자들의 유사한 인수를 따르는 것으로, 일본의 메타플래닛 주식회사는 월요일 1520만 달러에 136 BTC를 구매하여 총 보유량을 20,136 BTC로 늘렸다고 발표했습니다. 한편, 엘살바도르는 일요일에 21 BTC를 구매하며 비트코인 법정 화폐법의 4주년을 기념하고, 일일 비트코인 축적 전략을 계속했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:14
Stripe와 Paradigm, 결제를 위해 설계된 블록체인 Tempo 공개
Stripe와 Paradigm이 결제를 위해 설계된 블록체인 Tempo를 공개했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 벤처캐피털리스트이자 Paradigm 공동 창업자인 Matt Huang은 "Tempo는 스테이블코인과 실제 결제를 위해 특별히 설계되었습니다"라고 말합니다. Stripe와 Paradigm, 온체인 결제를 위한 Tempo 발표 비트코인은 P2P 디지털 현금이고, 이더리움은 세계 컴퓨터이며, 이제 목요일에 결제 거인 Stripe와 암호화폐 벤처캐피털 회사 Paradigm이 공개한 새로운 블록체인 Tempo는 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/stripe-and-paradigm-unveil-tempo-a-blockchain-designed-for-payments/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:37
아부다비, 디즈니랜드가 유니버설 스튜디오 그레이트 브리튼보다 먼저 개장할 수 있다고 밝혀
아부다비, 유니버설 스튜디오 영국보다 디즈니랜드가 먼저 오픈할 수 있다고 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 아부다비 디즈니랜드는 영국의 새로운 유니버설 스튜디오 파크보다 먼저 오픈할 수 있습니다. 아부다비 디즈니의 문화관광부는 디즈니 테마파크가 빨라도 2030년에 오픈할 것으로 예상된다고 밝혔는데, 이는 디즈니의 주요 경쟁사인 유니버설 스튜디오가 운영하는 새로운 영국 지점보다 1년 앞선 것입니다. 이 소식은 문화관광부의 공식 Visit Abu Dhabi 웹사이트를 통해 공개되었으며, "아부다비 디즈니랜드는 아직 초기 설계 단계에 있습니다. 공식적으로 날짜가 아직 발표되지 않았지만, 아부다비 디즈니랜드의 오픈은 2030년에서 2032년 사이가 될 것으로 예상됩니다"라고 명시하고 있습니다. 이는 디즈니 익스피리언스 테마파크 부문의 회장인 조시 다마로의 발언을 반영한 것으로, 그는 5월 파크 발표 당시 로이터에 이 규모의 프로젝트는 설계에 1~2년이 걸리고, 건설에 추가로 4~6년이 걸릴 수 있다고 말했습니다. 같은 날, 디즈니의 최고경영자인 밥 아이거는 CNBC와의 인터뷰에서 테마파크 개발에 대해 다른 견해를 제시했습니다. 그는 "일반적으로 설계와 완전한 개발에는 18개월에서 2년이 걸리고, 건설에는 약 5년이 걸립니다"라고 말했습니다. 혼란을 더하는 것은, 이러한 발언에도 불구하고 몇 시간 후 디즈니의 홍보팀이 파크에 대한 "예상 오픈 날짜를 제공하지 않았다"고 말했다는 점입니다. 이 보고서에 따르면, 아부다비 디즈니랜드 발표 초대장의 세부 사항에는 파크가 건설될 엔터테인먼트 목적지인 야스 아일랜드의 "향후 5년 비전"을 선보일 것이라고 명시되어 있었습니다. 이는 다마로의 일정에 맞춰 빨라도 2030년에 문을 열 수 있다는 것을 시사합니다. 그러나 디즈니의 홍보 대행사는 신속하게 약속의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:33
9월, 10월 & 11월 도지코인 가격 예측: 오늘의 가장 중요한 도지코인 뉴스 찾기
오늘 암호화폐 뉴스에서 돌고 있는 가장 흥미로운 견해 중 하나는 도지코인 가격에 대한 판결입니다. […]와 달리 게시물 9월, 10월 및 11월의 도지코인 가격 예측: 오늘의 가장 중요한 도지코인 뉴스 찾기가 Coindoo에 처음 게재되었습니다.
Coindoo
2025/09/09 08:29
Chainlink 가격 예측: 투자자들이 새로운 L2 레이어 Brett에 몰리는 가운데 LINK, 급격한 성장 후 하락
Chainlink 가격 예측: 투자자들이 새로운 L2 Layer Brett에 몰리면서 LINK 수술적 성장 후 하락 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 Cardano 가격 예측과 Chainlink이 변동성 있는 움직임을 보이는 가운데 스마트 머니가 조용히 새로운 기회로 몰려들고 있습니다. 특히 흥미로운 것은 현재 프리세일 중인 혁신적인 Layer 2 토큰인 Layer Brett에 대한 관심으로, 이는 심각한 주목을 받으며 빠르게 자본을 모으고 있으며, 초기 채택자들에게 밈 기반 에너지와 부정할 수 없는 블록체인 유틸리티의 독특한 조합을 약속하고 있습니다. 이는 단순한 일시적 현상이 아니라 진정한 경쟁자입니다. Layer Brett (LBRETT)는 미래를 위한 최고의 암호화폐 토큰입니다 Layer Brett (LBRETT)는 단순히 일시적인 트렌드를 타는 또 다른 밈 코인이 아닙니다. 이 ERC-20 토큰은 이더리움 블록체인 위에 구축된 차세대 Layer 2 괴물로, 바이럴 밈 문화와 실질적인 블록체인 확장성을 융합하도록 설계되었습니다. 이것은 Brett (원본)에 스테로이드를 주입하고 목적을 부여한 것으로 생각하세요. 이는 그 이름의 유틸리티 없는 기원에서 탈피하여, 높은 수익의 스테이킹 보상, 원활한 상호운용성, 그리고 진정한 커뮤니티 주도 로드맵을 갖춘 강력한 생태계를 약속합니다. 이는 밈의 전염성 있는 에너지를 희생하지 않으면서 실제 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. Layer Brett는 최첨단 Layer 2 기술을 활용하여 이더리움의 악명 높은 혼잡을 피합니다. 이는 거래가 오프체인에서 매우 빠르게 이루어지면서도 선도적인 이더리움 네트워크의 철통 보안과 탈중앙화를 유지한다는 것을 의미합니다. 이는 게임 체인저입니다. 이것이 당신에게 의미하는 바는 무엇일까요? 초고속 거래: 끝없는 대기 시간에 작별을 고하세요. Layer Brett는 거래부터 스테이킹까지 모든 것에 대해 거의 즉각적인 결제를 제공합니다. 초저 가스 수수료: 높은 수수료가 당신의 이익을 갉아먹는 것에 지쳤나요? 이 Layer 2 솔루션은 비용을 몇 페니로 줄여 모든 사람에게 마이크로 트랜잭션을 가능하게 합니다. 초인센티브 스테이킹: 초기 구매자는 즉시 LBRETT 토큰을 스테이킹하여 850%의 놀라운 APY를 확보할 수 있습니다. 이는 심각한 패시브 인컴 기회입니다. 커뮤니티 우선 접근법: Layer Brett는 단순한 기술적 경이로움이 아닙니다; 이는 하나의 움직임입니다. 100만 달러 경품 행사가 계획되어 있어 적극적으로...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:21
스트레이 키즈, 처음으로 여러 빌보드 차트에 데뷔
스트레이 키즈, 처음으로 여러 빌보드 차트에 데뷔했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스트레이 키즈의 'Karma'가 빌보드 200 차트에서 1위를 차지하며 그룹 최초로 빌보드 바이닐 앨범 및 탑 스트리밍 앨범 차트에 진입했습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 6월 16일: 스트레이 키즈의 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔이 2025년 6월 16일 뉴욕시에서 시리우스XM 스튜디오를 방문했습니다. (사진: Noam Galai/Getty Images) Getty Images 스트레이 키즈 — 미국에서 지난 몇 년간 가장 성공적인 음악 그룹 중 하나 — 는 대부분의 아티스트들이 수십 년 동안 모을 수 있는 것보다 더 많은 1위 앨범을 차트에 올렸습니다. 이 그룹은 새 앨범 'Karma'로 이전에 정복했던 여러 차트에서 다시 1위를 차지했으며, 이 K-팝 인기 그룹을 그들이 한 번도 도달하지 못했던 두 개의 빌보드 리스트에도 진입시켰습니다. 스트레이 키즈, 바이닐 앨범 차트에 데뷔 'Karma'는 한 가지 포맷에서 최고 판매 타이틀을 보여주는 빌보드 바이닐 앨범 리스트에서 4위로 시작했습니다. 이번 출시는 그룹의 첫 리스트 등장을 기록하며, 밴드는 첫 시도에서 톱 10에 진입했습니다. 바이닐에 대한 경쟁이 치열한 한 주 'Karma'는 바이닐 앨범 차트에서 이번 주 세 번째로 높은 데뷔를 기록했습니다. Laufey의 'A Matter of Time'이 1위로 출시되었고, Deftones의 'Private Music'이 2위로 시작했으며, Tyler, The Creator의 'Cherry Bomb'이 3위로 재진입했습니다 — 이 힙합 프로젝트는 리스트에 새로운 것은 아니지만 신고가 경신을 했습니다. 이번 주 톱 10에는 블랙핑크 가수 제니, Billy Joel, Royel Otis 등의 데뷔작도 포함되어 있습니다. 탑 스트리밍 앨범 리스트 첫 등장 스트레이 키즈는 또한 처음으로 빌보드 탑 스트리밍 앨범 차트에 진입했습니다. 'Karma'는 이 랭킹에서 38위로 시작했습니다. 'Karma'는 이번 주에 데뷔한 7개 타이틀 중 하나입니다. 스트레이 키즈는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:18
ETF 요약: 이더리움, 비트코인이 2억 4600만 달러를 유입하는 동안 주간 최대 7억 8800만 달러 유출 기록
ETF 요약: 이더가 7억 8800만 달러의 기록적인 주간 유출을 기록하는 동안 비트코인은 2억 4600만 달러 유입 BitcoinEthereumNews.com에 게시된 내용입니다. 이더 상장지수펀드(ETF)는 출시 이후 최악의 주간을 겪으며 7억 8800만 달러가 유출된 반면, 비트코인 ETF는 9월 1일부터 5일까지 2억 4600만 달러를 유치했습니다. 기관 변화: BTC ETF는 이익을 기록하는 반면 ETH 펀드는 최대 주간 유출을 경험 9월 첫 주는 암호화폐 ETF에 대해 두 가지 완전히 다른 이야기를 보여주었습니다. 비트코인 펀드가 신규 자본을 유치하는 동안, [...] 출처: https://news.bitcoin.com/etf-recap-ether-sees-record-788-million-weekly-outflow-as-bitcoin-pulls-in-246-million/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:47
136 BTC 인수 후 Metaplanet YTD 수익률 500% 근처로 급증
메타플래닛의 YTD 수익이 136 BTC 인수 후 500%에 근접하다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 메타플래닛 YTD가 연초 대비 약 500%에 도달했습니다. 이 발표는 메타플래닛이 추가로 136 BTC를 1520만 달러에 구매한 것을 따릅니다. 30일 기간 동안 LTH 공급량이 241,000 BTC 감소했습니다. 메타플래닛은 487%에 도달한 후 연초 대비 500% 수익을 향해 나아가고 있습니다. 이 회사는 136 BTC를 추가로 구매하며 BTC 보유량을 확대했고, 비트코인 가격은 꾸준한 상승세로 회복을 이어가고 있습니다. 메타플래닛은 1520만 달러에 추가로 136 BTC를 구매했다고 발표했습니다. 이번 매수 계획으로 회사의 총 보유량은 20,136 BTC로 증가했으며, 이는 약 20억 5700만 달러의 누적 투자를 나타냅니다. 제출된 자료에 따르면, 최근 구매의 평균 구매 가격은 BTC당 111,000달러였습니다. 또한, 회사는 BTC 수익이 500%에 근접하고 있다고 강조했습니다. 이 지표는 회사의 비트코인 재무 전략과 연결된 주주 가치를 측정합니다. 또한 희석 위험을 제한하면서 계획이 얼마나 효율적으로 포트폴리오에 더 많은 BTC를 추가하는지 추적합니다. 이번 인수는 지난주 메타플래닛이 약 1억 1200만 달러에 1,009 BTC를 확보한 구매에 이어 이루어졌습니다. 그 결과, 회사의 총 보유량은 20,000 BTC를 초과했습니다. 또한, 메타플래닛 주주들은 8억 8400만 달러 가치의 최대 5억 5000만 주의 새로운 주식을 해외에서 발행하는 계획을 승인했습니다. 이 자금은 BTC 보유량 확대를 지원할 것입니다. 사이먼 게로비치 CEO는 이 움직임을 거버넌스를 강화하고 회사의 비트코인 축적 전략을 개선하는 핵심 단계로 설명했습니다. 장타매매자들이 260억 달러 규모의 비트코인을 매도 CryptoQuant의 Maartunn이 분석한 새로운 데이터에 따르면, 최소 6개월 동안 코인을 보유하는 투자자인 비트코인 장기 홀더(LTH)들이 8월에 BTC가 124,500달러를 넘어서자 매도하기 시작했습니다. 30일 기간 동안, LTH 공급량은 241,000 BTC 감소했으며, 이는 월요일 가격 기준으로 약 268억 달러에 해당합니다. 특히 고래들이... 이 추세는 앞으로 몇 주 동안 비트코인 가격에 계속 영향을 미칠 수 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:46
