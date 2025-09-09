비트코인 ETF, 2억 4600만 달러 유입되었으나 시장은 신중한 태도 유지

비트코인 ETF, 2억 4600만 달러 유입되었지만 시장은 여전히 신중한 태도를 보인다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 전체적인 ETF 자금 흐름이 혼합된 양상을 보이는 것은 비트코인 외의 암호화폐에 대한 주저함을 나타내며, 특히 이더리움 블록체인 ETF는 최근 자금 유출을 경험하고 있습니다. BTC 우세도는 여름 최고치에서 약간 완화되었으며, 이는 일반적으로 알트코인 랠리의 문을 열어줍니다. 암호화폐 시장은 1억 6200만 달러의 청산을 겪었으나, 이는 거의 4조 달러 규모의 시장에서는 상대적으로 적은 수준입니다. 이번 달 25억 달러의 자금 유입에도 불구하고, 비트코인의 ETF 시장은 혼합된 신호를 보이고 있습니다. 이번 달 비트코인 ETF에 2억 4600만 달러가 유입된 것은 기관 투자자들이 여전히 익스포저를 늘리고 있지만, 7월과 8월의 급증에 비해 속도가 느려졌음을 시사합니다. 전체적인 ETF 자금 흐름이 혼합된 양상을 보이는 것은 비트코인 외의 암호화폐에 대한 주저함을 나타내며, 특히 이더리움 ETF는 최근 자금 유출을 경험하고 있어 모든 암호화폐가 투자자들로부터 동일한 관심을 받고 있지 않음을 보여줍니다. BTC 우세도는 여름 최고치에서 약간 완화되었으며, 이는 일반적으로 알트코인 랠리의 문을 열어줍니다. CoinMarketCap에 따르면, 현재 57.6%입니다. 그러나 CryptoRank는 알트코인으로의 자본 이동이 여전히 시험적인 단계에 있다고 지적하며, 거시경제적 불확실성(예정된 Fed 금리 인하 및 약한 고용 데이터와 같은)이 투자자들을 위험 회피적으로 만들고 있다고 합니다. 관련: 2025년 8월 암호화폐 요약: 거래소 토큰이 다른 섹터를 선도 본격적인 알트시즌 대신, 우리는 사람들이 모든 곳에 몰려드는 대신 천천히 그리고 신중하게 몇 개의 코인을 구매하는 것을 보고 있습니다. 또 다른 주목할 만한 지표는 공포와 탐욕 지수가 51에 있다는 사실입니다(적어도 CryptoRank에 따르면, 일부 지수는 더 낮은 수치를 보이고 있습니다). 이는 시장이 공포 상태도 아니고 열광적인 상태도 아닌 우유부단함을 보여줍니다. 또한, 암호화폐 시장은 1억 6200만 달러의 청산을 겪었으나, 이는 거의 4조 달러 규모의 시장에서는 상대적으로 적은 수준으로, 레버리지가 통제된 방식으로 사용되고 있으며 연쇄적인 매도로 이어지지 않고 있음을 시사합니다. 아직 알트시즌은 아닙니다 현재...