2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
MYX 가격이 신고가를 경신하며, 최대 단일 일일 상승률이 300%를 초과했습니다.
MYX 가격이 신고가를 경신하며, 최대 단일 일일 상승률이 300%를 초과했습니다.
MYX
$4.9226
-11.56%
MEXC NEWS
2025/09/09 11:01
비트코인 오디널스 제작자, 비트코인 코어 포크 위협
비트코인 오디널스 제작자, 비트코인 코어 하드포크 위협 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인 오디널스 제작자 레오니다스가 비트코인 코어의 하드포크에 자금을 지원하겠다고 위협했습니다. 레오니다스는 오디널스나 룬을 검열하는 것이 위험한 선례를 만들고 결정적인 조치를 촉발할 것이라고 경고했습니다. 그는 DOG 아미가 비트코인 코어의 오픈소스 포크에 자금을 지원할 준비가 되어 있다고 말했습니다. 비트코인 오디널스 개발자 레오니다스는 개발자들이 비트코인 룬, 오디널스 또는 네트워크의 다른 비금융 거래를 검열하려 한다면 비트코인 코어의 오픈소스 포크에 자금을 지원하겠다고 경고했습니다. 커뮤니티에 보낸 공개 서한에서, 오디널스 제작자이자 The Ordinal Show의 진행자는 비트코인 내 커지는 분열에 대해 의견을 밝혔습니다. 논쟁의 중심은 노드 검증자가 이미지, 비디오 또는 문서와 같은 대용량 데이터 업로드를 필터링하면서 P2P 거래에 우선순위를 두어야 하는지에 관한 것으로, 비판자들은 이를 스팸으로 규정합니다. 레오니다스에 따르면, 정책 규칙을 강화하거나 오디널스 및 룬 거래를 검열하는 것은 "위험한 선례"를 만들고 "결정적인 조치"를 촉발할 것이라고 합니다. 그는 DOG 아미가 대부분의 정책 규칙이 제거된 비트코인 코어의 오픈소스 포크에 자금을 지원할 준비가 되어 있으며, 수천 명이 이를 실행하여 비트코인이 검열 저항성을 갖도록 설계되었음을 보여줄 것이라고 말했습니다. 그의 공개 서한은 블록스트림 CEO 아담 백의 발언 이후에 나온 것으로, 백은 이러한 거래가 스팸이며 타임체인에 있을 자리가 없다고 주장했습니다. 비트코인 코어의 대안, 비트코인 노츠 비트코인 코어의 대안인 비트코인 노츠는 인기가 급증하여 2024년 3월 67개 노드에서 오늘날 4,380개 이상으로 성장했으며, 현재 네트워크의 18% 이상을 차지합니다. 이들의 증가하는 채택은 10월 30일 출시 예정인 비트코인 코어 v30 이전에 이루어지고 있으며, 이 업데이트는 80바이트 OP_RETURN 제한을 제거하고 훨씬 더 큰 미디어 파일 저장을 지원할 예정입니다. 레오니다스는 이 업데이트가 뒤집힐 수 있다는 우려로 서한을 작성했습니다. 백의 입장은 Satoshi Action Fund가 공유하고 있습니다...
PROMPT
$0.134
-3.31%
OCT
$0.07524
-2.09%
MORE
$0.03594
+70.41%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:57
9월 8일 Bitcoin (BTC) 가격 예측
9월 8일 비트코인(BTC) 가격 예측 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. CoinStats에 따르면 암호화폐 시장은 다시 상승세에 있습니다. CoinStats의 상위 코인 BTC/USD 비트코인(BTC)의 가격은 어제보다 1.35% 상승했습니다. TradingView 이미지 시간당 차트에서 BTC 시세는 $112,775의 지역 저항선을 거짓 돌파했습니다. 또한 관심이 있으실 수 있습니다 그러나 일일 바가 해당 마크 주변이나 그 이상에서 마감된다면, 상승 움직임은 내일까지 $113,000 범위로 계속될 수 있습니다. TradingView 이미지 더 긴 시간대에서 주요 암호화폐의 가격은 $113,473의 저항선을 향해 가고 있습니다. 상승세가 계속된다면, 곧 $113,000-$116,000 영역의 테스트를 목격할 가능성이 있습니다. TradingView 이미지 중기적 관점에서 BTC 시세는 $107,389 수준의 거짓 돌파 후 상승하고 있습니다. 그러나 구매자들은 추가 움직임을 위한 에너지를 축적하는 데 더 많은 시간이 필요할 수 있습니다. 이 경우, $111,000-$115,000 영역에서의 횡보장이 가장 가능성 높은 시나리오입니다. 비트코인은 보도 시점에 $112,831에 거래되고 있습니다. 출처: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-8
U
$0.009393
-2.95%
BTC
$121,519.35
-0.86%
MORE
$0.03594
+70.41%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:52
MTV 비디오 뮤직 어워즈, 6년 만에 시청률 최고치 기록
MTV 비디오 뮤직 어워즈, 6년 만에 최고 시청률 기록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. CBS의 "VMAs"는 6년 만에 최고 시청률을 기록했습니다. CBS의 2025년 MTV 비디오 뮤직 어워즈(VMAs)는 LL Cool J가 진행했으며, NBC의 선데이 나이트 풋볼(레이븐스 대 빌스)과의 치열한 경쟁에도 불구하고 CBS에서 경쟁력 있는 시청률을 기록했습니다. 9월 7일 방영된 이 방송은 닐슨 데이터에 따르면 550만 명이 넘는 시청자를 끌어모았으며, 이는 2019년 이후 최대 VMA 시청자 수이자 작년 MTV와 다른 파라마운트 네트워크에서 기록한 391만 명보다 42% 증가한 수치입니다. 결론: 많은 보고서가 다른 의견을 제시하더라도 방송 텔레비전은 결코 죽지 않았습니다. VMAs는 또한 몇 가지 다른 이정표를 세웠습니다: 2월 그래미 어워즈 이후 CBS에서 가장 많이 시청된 엔터테인먼트 특집이었으며, 파라마운트+에서 그래미와 골든 글로브에 이어 올해 세 번째로 큰 라이브 스트리밍 엔터테인먼트 이벤트였습니다. 팬 참여도 역시 최고치를 기록했습니다. 2025년 VMAs 투표 캠페인은 텔레스코프를 통한 내부 데이터에 따르면(2025년 8월 5일~9월 5일) 전례 없는 25억 건의 글로벌 투표를 생성했으며, 이는 작년 집계의 두 배 이상입니다. 소셜 미디어 이정표 VMAs는 쇼 역사상 가장 많이 시청되고 가장 많이 참여한 에디션으로 새로운 기록을 세웠으며, 공식 계정에서 10억 건의 영상 조회수(21% 증가)와 8100만 건 이상의 참여(6% 증가)를 생성했습니다. 해시태그 버즈도 마찬가지로 강했습니다: #VMAs는 미국 X에서 3시간 연속 1위를 차지했고 9시간 동안 상위 10위 안에 머물렀으며, #VMA는 전 세계적으로 4시간 연속 1위를 차지했고 12개국에서 1위를 기록했습니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/marcberman1/2025/09/08/mtv-video-music-awards-hit-six-year-audience-high/
U
$0.009393
-2.95%
SIX
$0.01951
-1.31%
MORE
$0.03594
+70.41%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:48
대법원이 트럼프 관세를 다룰 것이며 — 사건은 명백하다
대법원이 트럼프 관세를 다룰 예정 - 그리고 사건은 명백함이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트럼프 대통령의 관세 조치 일부가 최근 또 다른 법적 좌절을 겪었습니다 - 이번에는 항소법원에서입니다. 7-4 판결에서, 미국 연방 순회 항소법원은 트럼프가 국제 비상 경제 권한법(IEEPA)을 발동하여 관세를 부과함으로써 대통령 권한을 넘어섰다고 밝혔습니다. "포브스 뉴스룸"에서 "우리의 공화당 유산"의 의장인 전 상원의원 존 댄포스(공화당-미주리)는 트럼프 대통령의 관세를 무효화하기 위한 법적 싸움에 대해 논의했으며, 이를 위해 법정 조언자 의견서를 제출했습니다. 위의 전체 인터뷰를 시청하세요. 출처: https://www.forbes.com/sites/forbestv/2025/09/08/former-gop-senator-john-danforth-supreme-court-will-take-on-trump-tariffs--and-case-is-cut-and-dry/
SEN
$0.01056
-3.20%
U
$0.009393
-2.95%
TRUMP
$7.487
-0.90%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:39
머독스, 블록버스터 딜로 승계 분쟁 해결
머독 가문, 대규모 합의로 승계 분쟁 해결이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 억만장자 뉴스 코프와 폭스 코프 소유주 루퍼트 머독의 장남인 라클란 머독이 성명에 따르면 가족의 미디어 사업 통제권을 획득하게 되어, 수십억 달러 규모의 거래로 수년간의 승계 사가를 마무리했습니다. 합의는 월요일에 발표되었습니다. (사진: 스콧 올슨/게티 이미지) 게티 이미지 주요 사실 루퍼트와 라클란은 라클란의 형제자매인 프루던스, 엘리자베스, 제임스와 합의를 이루어 라클란에게 폭스 코프와 월스트리트 저널의 발행사인 뉴스 코프의 지배 지분을 포함한 가족 신탁의 통제권을 부여했습니다. 폭스 코프 성명에 따르면 프루던스, 엘리자베스, 제임스는 더 이상 신탁의 수혜자가 아니며, 블룸버그에 따르면 월요일 폭스와 뉴스 코프의 주가를 기준으로 각각 약 14억 달러를 받게 됩니다. 뉴욕 타임스는 협상에 정통한 익명의 관계자를 인용해 합의 가치가 33억 달러라고 보도했습니다. 현재 신탁은 합의 자금 조달을 위해 1,690만 주의 B등급 폭스 주식과 1,420만 주의 B등급 뉴스 코프 주식을 매각하고 해체될 예정입니다. 성명에 따르면 라클란을 위한 새로운 신탁은 2050년에 만료되어 그때까지 라클란의 미디어 제국 통제권을 보장합니다. 포브스 속보 문자 알림 받기: 주요 헤드라인을 형성하는 가장 큰 이슈를 항상 알 수 있도록 문자 메시지 알림을 시작합니다. "Alerts"를 (201) 335-0739로 문자 보내거나 여기에서 가입하세요. 포브스 평가 월요일 기준 루퍼트와 그의 가족의 순자산은 2024년 195억 달러에서 증가한 244억 달러로 추정됩니다. 주요 배경 루퍼트의 초기 승계 계획은 그의 미디어 제국의 통제권을 네 명의 장자녀에게 분할하는 것이었습니다. 이는 2023년 루퍼트가 라클란에게 회사의 완전한 통제권을 주려고 했을 때 변경되어 프루던스, 엘리자베스, 제임스가 소송을 제기하게 되었습니다...
B
$0.25474
+3.20%
FOX
$0.0237
-0.91%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:36
비트코인 앱 SwissBorg, 4100만 달러 솔라나 해킹 피해
비트코인 앱 SwissBorg, 4150만 달러 솔라나 해킹 피해를 입었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 범죄 SwissBorg의 서비스 제공업체 중 하나의 취약점으로 인해 올해 가장 큰 솔라나 관련 도난 사건 중 하나가 발생했습니다. 약 193,000 SOL - 약 4150만 달러 가치 - 이 공격자들이 SwissBorg의 스테이킹 인프라를 처리하는 파트너인 Kiln이 제공한 통합을 악용한 후 사라졌습니다. 이 발견은 블록 익스플로러 조사관 ZachXBT에 의해 처음 밝혀졌으며, 그는 온체인에서 자금 흐름을 추적했습니다. SwissBorg는 나중에 이 사건을 확인하며, 이 취약점이 솔라나 적립 제품 내에 국한되었으며 핵심 앱이나 다른 수익 제공 상품으로 확산되지 않았다고 강조했습니다. 보상 조치 논의 중 고객에게 피해를 전가하는 대신, SwissBorg는 자체 재정을 활용하여 대부분의 사용자 잔액을 복원할 것이라고 밝혔습니다. 보안 팀과 화이트햇 해커들도 도난당한 토큰을 추적하고 가능한 한 복구하기 위해 투입되었습니다. 회사는 재정 상태가 건전하며 일상적인 운영이 중단 없이 계속된다고 주장했습니다. SwissBorg는 영향을 받은 모든 사람에게 직접 연락하여 이메일로 자세한 설명을 제공할 것을 약속했습니다. 고객을 더욱 안심시키기 위해 CEO Cyrus Fazel은 커뮤니티와 함께 상황을 공개적으로 논의하기 위한 YouTube 생방송을 예정했습니다. 앞으로의 전망 사용자 손실이 대부분 보상될 예정이지만, 이번 침해 사건은 암호화폐 스테이킹 프로그램에서 제3자 플랫폼에 의존하는 위험성을 부각시켰습니다. 신뢰와 투명성을 내세우는 플랫폼인 SwissBorg에게 이 사건은 고객 신뢰를 보호하면서 앞으로 보안 파트너십을 강화하는 능력에 대한 중요한 시험이 될 것입니다. 이 출판물은 후원을 받았습니다. Coindoo는 이 페이지의 콘텐츠, 정확성, 품질, 광고, 제품 또는 기타 자료를 보증하거나 책임을 지지 않습니다. 독자들은 암호화폐 관련 행동에 참여하기 전에 자체 조사를 수행하는 것이 좋습니다. Coindoo는 콘텐츠 사용 또는 의존으로 인한 직간접적인 손해나 손실에 대해 책임을 지지 않습니다...
WHITE
$0.0003037
-0.84%
SOL
$220.61
-0.54%
TRUST
$0.0003733
-1.71%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:21
iPhone 17과 Apple의 '경이로운' 이벤트에 대해 우리가 알고 있는 것
iPhone 17과 Apple의 '경이로운' 이벤트에 대해 우리가 알고 있는 것이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 Apple은 화요일 오후 제품 이벤트를 개최할 예정이며, 회사의 주력 제품의 슬림 버전과 함께 배터리 용량 및 전면 카메라 개선이 포함된 최신 iPhone 모델을 공개할 것으로 예상됩니다. Apple 이벤트는 화요일 오후로 예정되어 있습니다. (사진: Annice Lyn/Getty Images) Getty Images 주요 사실 Apple 연례 출시 이벤트는 화요일 오후 1시(EDT)에 시작되며 YouTube, Apple 웹사이트 및 Apple TV에서 실시간으로 시청할 수 있습니다. Apple은 이벤트에서 무엇이 공개될지 확인하지 않았지만, 여러 매체에 따르면 iPhone 17과 새로운 Apple Watch를 공개할 것으로 예상됩니다. Forbes 속보 문자 알림 받기: 주요 헤드라인을 형성하는 가장 큰 이야기를 항상 알 수 있도록 문자 메시지 알림을 시작합니다. "Alerts"를 (201) 335-0739로 문자 보내거나 여기에서 가입하세요. iPhone 17에 대해 우리가 알고 있는 것은? 9to5Mac에 따르면, iPhone의 다음 버전은 배터리 수명이 개선될 것이며, 이는 SIM 카드 대신 eSIM을 통합함으로써 절약된 공간 덕분이라고 합니다. 9to5Mac은 iPhone 17 Pro가 6.6% 추가 배터리 용량을 갖게 될 것이라고 덧붙였습니다. Bloomberg에 따르면 Apple은 또한 iPhone 17 Air를 출시할 예정인데, 이는 더 저렴하지만 성능이 낮은 모델로 iPhone 16 Pro보다 3분의 1 더 얇을 것이며, 단일 후면 카메라가 탑재될 것이라고 합니다. Bloomberg는 프리미엄 버전인 iPhone 17 Pro와 Pro Max는 개선된 프로세서, 카메라 품질 업그레이드 및 전후면 동시 비디오 녹화 기능을 갖추게 될 것이라고 덧붙였습니다. 새로운 iPhone의 가격은 얼마일까요? 공식 가격은 화요일 이벤트까지 알 수 없지만, 가격 유출에 따르면 iPhone 17은 799달러, iPhone 17 Pro는 100달러 인상된 1,099달러가 될 것으로...
M
$2.08025
-1.33%
SLIM
$0.03444
+0.76%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:09
비트코인 ETF, 2억 4600만 달러 유입되었으나 시장은 신중한 태도 유지
비트코인 ETF, 2억 4600만 달러 유입되었지만 시장은 여전히 신중한 태도를 보인다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 전체적인 ETF 자금 흐름이 혼합된 양상을 보이는 것은 비트코인 외의 암호화폐에 대한 주저함을 나타내며, 특히 이더리움 블록체인 ETF는 최근 자금 유출을 경험하고 있습니다. BTC 우세도는 여름 최고치에서 약간 완화되었으며, 이는 일반적으로 알트코인 랠리의 문을 열어줍니다. 암호화폐 시장은 1억 6200만 달러의 청산을 겪었으나, 이는 거의 4조 달러 규모의 시장에서는 상대적으로 적은 수준입니다. 이번 달 25억 달러의 자금 유입에도 불구하고, 비트코인의 ETF 시장은 혼합된 신호를 보이고 있습니다. 이번 달 비트코인 ETF에 2억 4600만 달러가 유입된 것은 기관 투자자들이 여전히 익스포저를 늘리고 있지만, 7월과 8월의 급증에 비해 속도가 느려졌음을 시사합니다. 전체적인 ETF 자금 흐름이 혼합된 양상을 보이는 것은 비트코인 외의 암호화폐에 대한 주저함을 나타내며, 특히 이더리움 ETF는 최근 자금 유출을 경험하고 있어 모든 암호화폐가 투자자들로부터 동일한 관심을 받고 있지 않음을 보여줍니다. BTC 우세도는 여름 최고치에서 약간 완화되었으며, 이는 일반적으로 알트코인 랠리의 문을 열어줍니다. CoinMarketCap에 따르면, 현재 57.6%입니다. 그러나 CryptoRank는 알트코인으로의 자본 이동이 여전히 시험적인 단계에 있다고 지적하며, 거시경제적 불확실성(예정된 Fed 금리 인하 및 약한 고용 데이터와 같은)이 투자자들을 위험 회피적으로 만들고 있다고 합니다. 관련: 2025년 8월 암호화폐 요약: 거래소 토큰이 다른 섹터를 선도 본격적인 알트시즌 대신, 우리는 사람들이 모든 곳에 몰려드는 대신 천천히 그리고 신중하게 몇 개의 코인을 구매하는 것을 보고 있습니다. 또 다른 주목할 만한 지표는 공포와 탐욕 지수가 51에 있다는 사실입니다(적어도 CryptoRank에 따르면, 일부 지수는 더 낮은 수치를 보이고 있습니다). 이는 시장이 공포 상태도 아니고 열광적인 상태도 아닌 우유부단함을 보여줍니다. 또한, 암호화폐 시장은 1억 6200만 달러의 청산을 겪었으나, 이는 거의 4조 달러 규모의 시장에서는 상대적으로 적은 수준으로, 레버리지가 통제된 방식으로 사용되고 있으며 연쇄적인 매도로 이어지지 않고 있음을 시사합니다. 아직 알트시즌은 아닙니다 현재...
T
$0.01503
-0.46%
BTC
$121,519.35
-0.86%
ALTCOIN
$0.0004069
-17.04%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:53
2주 동안의 대학 풋볼 순위 변동에는 2024 CFP 팀들의 탈락이 포함됨
2025년 대학 풋볼 시즌 2주 차 AP 폴 변동에 2024 CFP 팀들이 순위권에서 탈락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스타크빌, 미시시피 - 애리조나 스테이트 선 데빌스의 샘 리빗이 2025년 9월 06일 미시시피 스타크빌의 데이비스 웨이드 스타디움에서 미시시피 스테이트 불독스와의 경기 전 반응하고 있습니다. (사진: 저스틴 포드/게티 이미지) 게티 이미지 2025년 대학 풋볼 시즌 2주가 지나면서 AP 폴에서 큰 변동이 있었으며, 특히 톱 10 밖에서 두드러졌습니다. 지난 시즌 플레이오프에 진출했던 세 팀이 이미 톱 25에서 탈락했습니다. 선샤인 스테이트(플로리다)의 두 팀은, 하나는 프리시즌 폴에서 8표를 받았고 다른 하나는 아예 언급조차 되지 않았던 팀인데, 현재 톱 20에 들어 있습니다. 그리고 SEC는 폴의 건강한 44퍼센트를 차지하고 있습니다. 물론, 비컨퍼런스 경기가 대부분 마무리되고 다음 몇 주 안에 컨퍼런스 일정이 본격적으로 시작되면서 상황은 계속 변할 것입니다. 초반 패배로 타격 입은 2024 CFP 팀들 먼저 1주 차에는 보이시 스테이트, 그리고 2주 차에는 애리조나 스테이트와 SMU였습니다. 지난 시즌 12팀 플레이오프에 진출했던 세 팀이 시즌 첫 두 주 동안의 패배로 인해 톱 25에서 탈락했습니다. 주로 애쉬턴 진티의 러닝 덕분에 지난 시즌 플레이오프에서 비파워 컨퍼런스 팀 그룹을 대표했던 브롱코스는 이번 시즌을 25위로 시작했습니다. USF에서의 34-7 패배(경기는 하프타임에 10-7이었음)는 브롱코스가 6년 만에 랭킹 밖 팀에게 당한 최악의 패배였고, 이로 인해 순위권에서 밀려났습니다. 플레이오프에서 텍사스를 더블 오버타임까지 몰고 갔던 디펜딩 빅 12 챔피언 애리조나 스테이트는, 진티처럼 NFL에 진출한 스타 러닝백 캠 스캐테보의 공백에도 불구하고 시즌을 11위로 시작했습니다. 선 데빌스는 예상대로...
SIX
$0.01951
-1.31%
CHANGE
$0.0015888
-3.39%
SUN
$0.025993
+1.90%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:48
