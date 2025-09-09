MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
미국 상원에서 중요한 연준 후보 스티븐 미란 투표 임박
미국 상원에서 중요한 FRB 후보 스티븐 미란 투표가 임박했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금융계는 미국 상원이 중요한 투표를 준비하면서 기대감으로 들썩이고 있습니다. 9월 10일, 의원들은 FRB 후보 스티븐 미란을 인준할 예정이며, 이 결정은 경제 전반에 상당한 파급효과를 가져올 수 있습니다. 암호화폐 시장을 추적하는 사람들에게 연방준비제도의 구성과 리더십을 이해하는 것은 절대적으로 중요합니다. FRB 이사회의 새로운 목소리는 통화 정책에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 금리부터 투자자 심리, 그리고 궁극적으로 디지털 자산의 가치에 이르기까지 모든 것에 영향을 미칩니다. FRB 후보 스티븐 미란은 누구이며, 이 임명이 왜 중요한가요? 현재 백악관 경제자문위원회(CEA) 의장으로 재직 중인 스티븐 미란은 트럼프 대통령에 의해 연방준비제도 이사회의 주요 공석을 채우도록 지명되었습니다. 그의 지명은 단순한 절차적 단계 이상의 의미를 가지며, FRB 내 경제적 관점의 미묘한 균형에 잠재적 변화를 나타냅니다. 연방준비제도는 국가의 경제 환경을 형성하는 데 있어 비교할 수 없는 역할을 합니다. 금리, 인플레이션 목표, 양적 완화에 대한 결정은 신용 가용성, 소비자 지출 및 투자 흐름에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 이사회에 앉아 있는 개인들은 엄청난 권력을 행사합니다. FRB 후보는 통화 정책에서 어떤 역할을 합니까? 연방준비제도 이사회의 각 이사는 통화 정책 수립에 기여합니다. 그들은 금리와 통화 공급에 관한 중요한 결정이 이루어지는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 참여합니다. 이러한 결정은 경제 안정과 성장의 기반입니다. FRB 후보 스티븐 미란과 같은 새로운 이사는 이러한 논의에 자신만의 경제 철학과 통찰력을 가져옵니다. 그들의 견해는 FRB의 집단적 방향에 영향을 미쳐 중앙은행이 인플레이션, 고용 및 금융 안정성에 접근하는 방식에 잠재적으로 조정을 가져올 수 있습니다. 이러한 파급 효과는 모든...
U
$0.009393
-2.95%
WHITE
$0.0003037
-0.84%
TRUMP
$7.494
-0.80%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:38
공유하기
테더가 대규모 비트코인 보유량을 덤핑하고 있나? CEO가 진실을 공유
테더가 대규모 비트코인 보유량을 덤핑하고 있나요? CEO가 진실을 공유합니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 테더가 대규모 비트코인 보유량을 덤핑하고 있나요? CEO가 진실을 공유합니다 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Scott Matherson은 Bitcoinist의 주요 암호화폐 작가로, 날카로운 분석력과 디지털 통화 환경에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다. Scott은 신규 사용자와 경험 많은 암호화폐 애호가 모두에게 공감을 얻는 사고를 자극하고 잘 연구된 기사를 제공하는 것으로 명성을 얻었습니다. 글쓰기 외에도 Scott은 암호화폐 이해력 증진에 열정을 가지고 있으며, 종종 블록체인의 잠재력에 대해 대중을 교육하는 일을 합니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/tether-massive-bitcoin-dumping/
DEEP
$0.129254
-3.50%
COM
$0.011196
+2.29%
SIGN
$0.06149
-4.71%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:37
공유하기
캘리포니아 남성, 3700만 달러 사기 혐의로 심각한 징역형에 직면
캘리포니아 남성이 3700만 달러 규모의 사기 계획으로 심각한 징역형에 직면했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 세탁 밝혀져: 캘리포니아 남성이 3700만 달러 규모의 사기 계획으로 심각한 징역형에 직면 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 암호화폐 세탁 밝혀져: 캘리포니아 남성이 3700만 달러 규모의 사기 계획으로 심각한 징역형에 직면 출처: https://bitcoinworld.co.in/california-crypto-laundering-sentence/
COM
$0.011196
+2.29%
MAN
$0.00698
-0.71%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:23
공유하기
BTC 지지선 유지, 주요 코인 모두 상승, 일주일 내 펌프 +40%
BTC 가치 지지, 주요 코인 모두 상승, 일주일 만에 +40% 상승이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BTC 가치 지지, 주요 코인 모두 상승, 일주일 만에 +40% 상승 BTC는 11만 달러 지지선을 유지하며, 감성 분석이 중립으로 돌아왔습니다. 로빈후드는 S&P 500에 합류하지만, 전략은 놓쳤습니다. 고래들은 지난 달 127억 달러 상당의 BTC를 매도했습니다. 기업들은 현재 하루에 1755 BTC를 구매 중입니다. SOL은 16.5억 달러 현금으로 새로운 재무 수단을 확보했습니다. ETH ETF는 역대 두 번째로 큰 일일 유출을 기록했습니다. 암호화폐 법안은 SEC-CFTC 암호화폐 위원회를 제안합니다. SEC와 CFTC는 DeFi에 대해 '조화'를 추구합니다. HYPE는 ATH에 근접하고, Paxos, Frax, Agora는 스테이블코인 입찰에 참여합니다. StablecoinX는 ENA 구매를 위해 8억 9000만 달러를 확보했습니다. 테더 CEO: "우리는 금을 사기 위해 BTC를 매도하지 않았습니다." 메타플래닛은 1520만 달러 상당의 BTC를 구매했습니다. ETH 수익은 8월에 44% 감소했습니다. BTC 네트워크 채굴 난이도는 ATH에 도달했습니다. SUI 그룹은 2000만 SUI를 구매했습니다. 트럼프 가족은 WLFI, 아메리칸 비트코인에서 13억 달러를 벌었습니다. SOL 전략은 나스닥에 주식 상장을 추진합니다. 카돈은 마이애미 저택을 400 BTC에 판매했습니다. 출처: https://decrypt.co/videos/interviews/z4jTlMkG/btc-holds-support-majors-all-up-pump-40-in-a-week
T
$0.01505
-0.33%
BID
$0.06229
-9.48%
SOL
$220.81
-0.45%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:14
공유하기
해시키, 아시아 최대 멀티 통화 디지털 자산 트레저리 펀드 출시 계획
해시키, 아시아 최대 규모의 다중 통화 디지털 자산 트레저리 펀드 출시 계획이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 해시키는 영구적인 다중 통화 생태계를 통해 암호화폐와 융합하는 기관 금융의 새로운 시대를 여는 아시아 최대 규모의 디지털 자산 트레저리 펀드를 출시하는 것을 목표로 합니다. 해시키, 디지털 자산 트레저리 펀드로 금융과 암호화폐 연결 목표 홍콩에 본사를 둔 디지털 자산 금융 서비스 회사인 해시키 그룹은 9월 8일에 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/hashkey-plans-to-launch-asias-largest-multi-currency-digital-asset-treasury-fund/
COM
$0.011196
+2.29%
MULTI
$0.04752
+0.33%
FUND
$0.0197
+47.56%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 10:52
공유하기
Eightco 주식, Worldcoin 트레저리 이동 및 BitMine 지원으로 급등
이 게시물 Eightco 주식, 월드코인 트레저리 이동과 BitMine 지원으로 급등이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 온라인 판매자를 위한 현금 흐름 지원 및 포장 서비스를 제공하는 Eightco Holdings는 기업 트레저리를 주로 월드코인에 할당하는 계획을 발표한 후 올해 가장 급격한 시장 움직임 중 하나를 기록했습니다. 이 회사는 또한 광범위한 이더리움 포트폴리오를 보유한 암호화폐 마이닝 회사인 BitMine으로부터 새로운 지원을 확보했으며, 이는 디지털 신원 토큰이 기업 준비금에서 더 큰 역할을 할 수 있을지에 대한 투기를 부추겼습니다. 역사적인 랠리와 트레저리 구조 조정 월요일, Eightco 주식은 단 3일 전 1.43달러까지 하락했던 것에서 45.08달러로 마감했습니다. 주가는 잠시 장중 가격 83.12달러까지 치솟아 하루 중 한 시점에서 5,000% 이상의 수익을 기록했습니다. 이러한 급등은 Eightco가 사모 투자를 통해 2억 5천만 달러를 모아 월드코인(WLD) 토큰을 구매한다는 발표 이후 이어졌습니다. 스폰서드 스폰서드 Eightco의 주식 차트(나스닥 상장). 출처: Yahoo Finance 이번 움직임은 준비금을 주로 월드코인 중심으로 구성하기로 약속한 최초의 상장 기업이 되었습니다. 이 논란이 많은 프로젝트는 Orbs라고 알려진 생체 인식 장치를 사용하여 인간의 신원을 확인하고 WLD 토큰을 배포합니다. CoinGecko 데이터에 따르면, 월드코인은 같은 날 49% 상승하여 1.54달러에 도달했으며, 7개월 만에 최고가를 기록했습니다. Eightco는 또한 2025년 9월 11일에 나스닥 티커를 OCTO에서 ORBS로 변경할 것이라고 확인했습니다. 이 티커 조정은 회사가 월드의 신원 중심 생태계를 중심으로 브랜드화하려는 의도를 강조하며, 소규모 전자상거래 운영자로서의 기원에서 전략적 이탈을 반영합니다. Eightco의 이니셔티브는 BitMine이 회사에 2천만 달러를 투자하면서 더욱 탄력을 받았습니다. 약 90억 달러 가치의 200만 이더를 이미 보유하고 있는 BitMine은 이 거래를 첫 번째 "문샷" 베팅이라고 설명했습니다. BitMine에게 이 거래는 마이닝과 이더리움 축적에서 블록체인과 디지털 신원 인프라의 교차점에 있는 프로젝트로 다각화하려는 의지를 보여줍니다. Eightco의 준비금이...
WLD
$1.183
-0.25%
CHANGE
$0.0015888
-3.39%
PLAY
$0.04864
+6.76%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 10:23
공유하기
브래들리, 라이더 컵 팀에게 경쟁력 유지를 독려
브래들리, 라이더 컵 팀에게 경쟁력 유지를 독려하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 나파, 캘리포니아 - 9월 15일: 미국의 패튼 키자이어가 18번 홀에서 퍼트를 성공시킨 후 우승을 축하하고 있는 모습으로, 2024년 9월 15일 캘리포니아 나파의 실버라도 리조트에서 열린 프로코어 챔피언십 2024 최종 라운드에서 촬영되었습니다. (사진: 알 창/ISI 포토스/게티 이미지스) 게티 이미지스 PGA 투어가 이번 주 캘리포니아 나파로 향하며, 미국 라이더 컵 멤버 12명 중 10명이 실버라도 리조트의 노스 코스에서 열리는 프로코어 챔피언십에 참가할 예정입니다. 더 큰 이슈는 두 명의 불참자인 잰더 쇼플리와 브라이슨 디섐보일 수 있습니다. 쇼플리는 대회 불참 결정에 대해 설명하지 않았지만, 소문에 따르면 가족 문제를 처리 중인 것으로 알려졌습니다. 8월 중순 BMW 챔피언십 기간 동안 나파에서 경기할 계획이 있는지 질문받았을 때, 쇼플리는 이렇게 말했습니다: "얼마나 많은 선수들이 등록했는지 모르지만, 우리가 반드시 참가해야 한다는 기대는 없다고 생각합니다. 많은 선수들이 컨디션을 유지하고 녹을 벗기 위해 참가하고 싶어합니다. 저는 더 긴 휴식을 갖게 될 것 같으니, 어떻게 될지 지켜보겠습니다." 디섐보는 몇 주 후 LIV 골프 인디애나폴리스에서 이 문제에 대해 언급하며 말했습니다: "그것은 투어와 그들의 결정에 달려 있습니다. 우리가 팀으로 함께 모여 경기할 수 없게 한다면 그건 그들의 책임입니다." LIV 골프 리그의 회원으로서 디섐보는 여전히 PGA 투어 대회에 참가할 자격이 없지만, 그는 나파에서 경쟁하고 싶다는 의사를 표현했습니다: "그것은 당신에게 보여줍니다... 네, 그건 말하지 않겠습니다. 네, 이것은 불행한 상황이고, 다르기를 바라지만, LIV는 제가 경기하는 것을 허용할 의향이 있습니다." 오거스타, 조지아 - 4월 12일: 미국의 브라이슨 디섐보가 13번 홀에서 두 번째 샷을 준비하면서 표지판을 옮기고 있는 모습...
M
$2.08031
-1.33%
T
$0.01505
-0.33%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 10:21
공유하기
솔라나 트레저리 16억 5000만 달러 전환 이후 Forward Industries 주가 급등
포워드 인더스트리스 주가, 16억 5천만 달러 솔라나 트레저리 전환 이후 급등했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해 포워드 인더스트리스는 16억 5천만 달러의 공모를 발표했습니다. 이 회사는 여러 기업의 지원을 받아 솔라나를 축적할 예정입니다. 포워드의 주가는 장전 거래에서 92% 급등했지만, 이후 하락했습니다. 이 글을 작성하는 시점에서 당일 40% 상승한 상태입니다. 포워드 인더스트리스는 월요일 보도 자료에 따르면 솔라나 트레저리 전략을 뒷받침하기 위해 16억 5천만 달러의 공모, 즉 PIPE를 발표했습니다. 이전에 의료 및 기술 기업을 위한 제품 설계에 전념했던 이 회사는 PIPE가 마감되면 멀티코인 캐피털의 공동 창업자이자 매니징 파트너인 카일 사마니가 포워드 인더스트리스 이사회 의장을 맡을 것으로 예상된다고 회사는 밝혔습니다. 멀티코인은 2017년에 투자 기관으로 설립되었으며, 이 회사는 2018년 5월 자산의 시드 라운드부터 솔라나 생태계에 투자해 왔습니다. 이 회사는 또한 기관 암호화폐 기업인 갤럭시 디지털과 점프 크립토로부터 전략적 지원을 받을 예정입니다. 야후 파이낸스에 따르면 포워드 인더스트리스(FORD) 주가는 월요일 장전 거래에서 92% 급등하여 31.50달러에 이르렀습니다. 시장이 개장한 지 한 시간 후에는 약 28.61달러에 거래되며 당일 75% 상승을 보였지만, 그 이후로 하락하고 있습니다. FORD는 현재 22.95달러로 당일 약 40% 상승했습니다. 만약 포워드가 PIPE 수익 전체를 솔라나에 투자한다면, 비트코인과 이더리움에 전념하는 가장 큰 트레저리 기업들 중 하나로 순위를 차지할 것입니다. 전략적 이더리움 준비금에 따르면 세 개의 상장 기업이 16억 5천만 달러 이상의 이더리움을 보유하고 있으며, 비트코인 트레저리에 따르면 여덟 개의 상장 기업이 16억 5천만 달러 이상의 비트코인을 보유하고 있습니다. 솔라나 트레저리 기업들 중에서는, 포워드가 PIPE 수익의 약 4분의 1을 이 디지털 자산에 지출한다면 가장 큰 기업이 될 것입니다. 솔라나 트레저리 기업 Upexi는 2,000,518 솔라나를 보유하고 있으며...
MORE
$0.03594
+70.41%
COM
$0.011196
+2.29%
SEED
$0.000885
-1.44%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 10:05
공유하기
화요일, 9월 9일 오늘의 Wordle #1543 힌트와 정답
오늘의 Wordle #1543 힌트와 정답 (9월 9일 화요일) 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 Wordle을 푸는 방법. SOPA Images/LightRocket via Getty Images 또 다른 티르의 날, 또 다른 Wordle. 매일 하는 Wordle은 두뇌 안개를 막아줍니다. 손 안의 Wordle은 덤불 위의 두 개보다 낫습니다. Wordle은 천 마디 말의 가치가 있습니다. 등등. 이런 인트로가 항상 의미가 있어야 하는 것은 아닙니다. 때로는 ... 우리가 풀어야 할 Wordle이 있다는 것 외에는 할 말이 없을 때도 있습니다. 바로 시작해 봅시다! 월요일 Wordle을 찾고 계신가요? 여기에서 가이드를 확인하세요. Wordle 플레이 방법 Wordle은 숨겨진 다섯 글자 단어를 6번 이하의 시도로 맞추는 것이 목표인 일일 단어 퍼즐 게임입니다. 각 추측 후, 게임은 정답에 가까워지는 데 도움이 되는 피드백을 제공합니다: 녹색: 글자가 단어에 있고 올바른 위치에 있습니다. 노란색: 글자가 단어에 있지만 잘못된 위치에 있습니다. 회색: 글자가 단어에 전혀 없습니다. 이러한 단서를 사용하여 추측의 범위를 좁히세요. 매일 새로운 단어가 나오고, 전 세계 모든 사람들이 같은 퍼즐을 풀고 있습니다. 일부 Wordler들은 친구, 가족, Wordle 봇 또는 저와 같은 겸손한 내레이터와 경쟁적인 Wordle을 플레이하기도 합니다. 경쟁적 Wordle의 규칙은 이 게시물 끝 부분을 참조하세요. 오늘의 Wordle 힌트와 정답 Wordle 봇의 시작 단어: SLATE 오늘 나의 시작 단어: SPORE (146개 단어 남음) 힌트: 장난 단서: 이 Wordle은 모음보다 자음이 훨씬 많습니다. 좋아요, 아래에 스포일러가 있습니다! 정답이 곧 나옵니다! . . . 정답: 오늘의 Wordle 스크린샷: Erik Kain Wordle 분석 매일 Wordle 봇을 확인하여 내 추측 게임을 분석합니다. 여기에서 Wordle 봇으로 Wordle 점수를 확인할 수 있습니다. SPORE는 끔찍하지는 않았지만 훌륭하지도 않았습니다. 146개 단어가 남았습니다...
T
$0.01505
-0.33%
FOG
$0.02102
-4.45%
SIX
$0.01951
-1.31%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:54
공유하기
2025년 9월 8일 WWE 로우 실시간 결과, 당첨자 및 등급
2025년 9월 8일 WWE 로우 실시간 결과, 우승자 및 등급이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AJ 리가 WWE 로우에 복귀 WWE WWE 로우는 리가 지난 금요일 스맥다운에 극적으로 복귀하여 베키 린치를 제압한 후 10년 만에 처음으로 로우에 복귀하는 AJ 리를 홍보했습니다. 로우는 또한 엘 그란데가 스타일스의 WWE 인터컨티넨탈 챔피언십을 방해한 후 AJ 스타일스 대 엘 그란데 아메리카노와 라이라 발키리아 대 라켈 로드리게스의 경기를 홍보했습니다. 2025년 8월 25일 로우 방송은 260만 시청자를 기록했습니다. WWE 로우 경기 카드 및 결과 AJ 스타일스 대 엘 그란데 아메리카노 라이라 발키리아 대 라켈 로드리게스 넷플릭스의 WWE 로우 시청률 및 조회수 2025년 8월 25일 | 260만 글로벌 조회수 (6위) 2025년 8월 18일 | 280만 글로벌 조회수 (5위) 2025년 8월 11일 | 280만 글로벌 조회수 (6위) 2025년 8월 4일 | 300만 글로벌 조회수 (5위) 2025년 7월 28일 | 270만 글로벌 조회수 (8위) WWE 로우 티켓 판매 WWE 로우 장소: 파이서브 포럼 (밀워키, 위스콘신) WWE 로우 배포된 티켓: 8,785 WWE 로우 이용 가능한 티켓: 665 WWE 로우는 언제 시작하나요? WWE 로우 시청 방법 날짜: 2025년 9월 8일 월요일 WWE 로우 시작 시간: 17시 00분 PST (20시 00분 EST) WWE 로우 시청/스트리밍 위치: 넷플릭스 2025년 9월 8일 WWE 로우 실시간 결과 및 하이라이트 밤새 WWE 로우 업데이트를 계속 지켜봐 주세요. 출처: https://www.forbes.com/sites/alfredkonuwa/2025/09/08/wwe-raw-live-results-winners-and-grades-on-september-8-2025/
STREAM
$0.08455
+28.92%
COM
$0.011196
+2.29%
LEE
$1.497
+0.20%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:51
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다