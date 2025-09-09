Eightco 주식, Worldcoin 트레저리 이동 및 BitMine 지원으로 급등

이 게시물 Eightco 주식, 월드코인 트레저리 이동과 BitMine 지원으로 급등이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 온라인 판매자를 위한 현금 흐름 지원 및 포장 서비스를 제공하는 Eightco Holdings는 기업 트레저리를 주로 월드코인에 할당하는 계획을 발표한 후 올해 가장 급격한 시장 움직임 중 하나를 기록했습니다. 이 회사는 또한 광범위한 이더리움 포트폴리오를 보유한 암호화폐 마이닝 회사인 BitMine으로부터 새로운 지원을 확보했으며, 이는 디지털 신원 토큰이 기업 준비금에서 더 큰 역할을 할 수 있을지에 대한 투기를 부추겼습니다. 역사적인 랠리와 트레저리 구조 조정 월요일, Eightco 주식은 단 3일 전 1.43달러까지 하락했던 것에서 45.08달러로 마감했습니다. 주가는 잠시 장중 가격 83.12달러까지 치솟아 하루 중 한 시점에서 5,000% 이상의 수익을 기록했습니다. 이러한 급등은 Eightco가 사모 투자를 통해 2억 5천만 달러를 모아 월드코인(WLD) 토큰을 구매한다는 발표 이후 이어졌습니다. 스폰서드 스폰서드 Eightco의 주식 차트(나스닥 상장). 출처: Yahoo Finance 이번 움직임은 준비금을 주로 월드코인 중심으로 구성하기로 약속한 최초의 상장 기업이 되었습니다. 이 논란이 많은 프로젝트는 Orbs라고 알려진 생체 인식 장치를 사용하여 인간의 신원을 확인하고 WLD 토큰을 배포합니다. CoinGecko 데이터에 따르면, 월드코인은 같은 날 49% 상승하여 1.54달러에 도달했으며, 7개월 만에 최고가를 기록했습니다. Eightco는 또한 2025년 9월 11일에 나스닥 티커를 OCTO에서 ORBS로 변경할 것이라고 확인했습니다. 이 티커 조정은 회사가 월드의 신원 중심 생태계를 중심으로 브랜드화하려는 의도를 강조하며, 소규모 전자상거래 운영자로서의 기원에서 전략적 이탈을 반영합니다. Eightco의 이니셔티브는 BitMine이 회사에 2천만 달러를 투자하면서 더욱 탄력을 받았습니다. 약 90억 달러 가치의 200만 이더를 이미 보유하고 있는 BitMine은 이 거래를 첫 번째 "문샷" 베팅이라고 설명했습니다. BitMine에게 이 거래는 마이닝과 이더리움 축적에서 블록체인과 디지털 신원 인프라의 교차점에 있는 프로젝트로 다각화하려는 의지를 보여줍니다. Eightco의 준비금이...