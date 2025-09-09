S&P 500 변동으로 HOOD 상승, MSTR 하락

로빈후드(HOOD) 주식은 S&P 500 지수(미국 주식의 널리 추적되는 벤치마크)에 포함된 후 월요일에 15% 급등했습니다. 이 발표는 금요일 시장 마감 후 이루어졌으며 9월 22일 지수 재조정과 함께 효력이 발생합니다. 올해 주가가 거의 3배 가까이 상승한 이 거래 플랫폼은 오랫동안 포함될 유력 후보로 여겨져 왔습니다. 이는 아직 지수에 추가되지 않은 세 개의 가장 큰 적격 기업 중 하나였습니다. 한편, 스트래티지(MSTR) 주식은 이번 분기에 처음으로 포함 자격을 갖추었음에도 불구하고 비트코인 BTC$111,661.49 개발 회사가 제외된 후 하락했습니다. 스트래티지는 2025년 2분기에 140억 달러의 영업 이익과 100억 달러의 순이익을 기록했는데, 이는 S&P의 요구 사항을 충족하는 놀라운 수치였습니다. 이익의 원천인 비트코인 가격의 급격한 상승은 BTC가 반대 방향으로도 움직일 수 있다는 것을 분명히 알고 있는 선정 위원회에 좋은 인상을 주지 못했을 가능성이 높습니다. MSTR은 미국 오전 후반 거래에서 1.5% 하락했습니다. 월요일 아침 CNBC에 출연한 스트래티지 CEO 마이클 세일러는 즉각적인 포함을 기대하지 않았다고 말했습니다. "우리는 자격을 갖춘 첫 분기에 선정될 것이라고 기대하지 않았습니다,"라고 그는 말했습니다. "언젠가는 일어날 것이라고 생각했습니다." 벤치마크 애널리스트 마크 팔머는 그 감정에 공감하며, 스트래티지는 "시장 점수판이 이미 강조된 방식으로 제공했기 때문에 운영 모델의 검증으로 S&P의 승인이 필요하지 않다"고 썼습니다. TD 코웬 애널리스트 랜스 비탄카는 위원회의 결정이 놀랍지 않다고 말했습니다. "포함은 우리 투자 논리의 중심이 아니었지만, 잠재적인 긍정적 촉매제로 남아 있습니다,"라고 그는 썼습니다. 일부 관찰자들은 위원회가 비트코인과 밀접하게 연관된 회사를 포함시키는 것을 주저할 수 있다고 추측합니다. 비탄카는 그 가능성에 대해 직접적으로 언급하며 다음과 같이 썼습니다: "위원회가...