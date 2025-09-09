MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
인신매매 조직에 대한 단호한 단속
게시물 인신매매 조직에 대한 결정적인 단속이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국, 암호화폐 사기에 제재: 인신매매 조직에 대한 결정적인 단속 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 미국, 암호화폐 사기에 제재: 인신매매 조직에 대한 결정적인 단속 출처: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctions-crypto-scam/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:38
공유하기
Lion Group, SOL, SUI 보유량을 HYPE로 스왑할 계획
라이언 그룹, SOL, SUI 보유량을 HYPE로 토큰 스왑 계획이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 나스닥 상장 라이언 그룹(LGHL)은 모든 SOL 및 SUI 보유량을 HYPE 토큰으로 교환할 계획입니다. 싱가포르 기반 거래 플랫폼 운영사는 디지털 자산 수탁인 BitGo가 미국에서 Hyperliquid 생태계를 위한 수탁 서비스 출시를 활용하려고 합니다. 라이언 그룹은 월요일 발표에서 Hyperliquid 레이어-1 네트워크의 탈중앙화 무기한 선물 거래소 기능을 사용하여 암호화폐 포트폴리오를 최적화할 계획이라고 밝혔습니다. 회사는 이전에 Hyperliquid 재무 이니셔티브를 발표한 후 6월 말부터 HYPE 토큰을 취득하기 시작했습니다. 그러나 당시 라이언 그룹은 SOL과 SUI 취득을 계속할 계획이라고 밝혔습니다. 라이언 그룹 CEO 윌슨 왕은 Hyperliquid를 "온체인 주문장과 효율적인 거래 인프라를 갖춘 탈중앙화 금융에서 가장 매력적인 기회"라고 설명했습니다. "규율 있는 축적 과정을 통해 SOL과 SUI에서 HYPE로 보유량을 전환함으로써, 포트폴리오 효율성을 높이고 암호화폐 부문에서 지속적인 성장을 위한 회사의 위치를 확립하는 것을 목표로 합니다"라고 그는 덧붙였습니다. 글 작성 시점에 HYPE 가격은 $51.39로, 지난 24시간 동안 9% 상승했습니다. LGHL 주식은 월요일 동부 해안 정오에 $1.25에 거래되어 당일 7.4% 하락했습니다. 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/lion-group-plans-to-swap-sol-sui-holdings-for-hype
U
$0.009403
-2.71%
SOL
$221.11
-0.48%
SUI
$3.3692
-2.70%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:25
공유하기
SEC의 퍼스, 중앙화된 프로토콜에 대한 레이어 2 규제 임박 경고
게시물 미국 증권거래위원회의 퍼스, 중앙화된 프로토콜에 대한 레이어 2 규제 임박 경고가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중요 경고: 미국 증권거래위원회의 퍼스, 중앙화된 프로토콜에 대한 레이어 2 규제 임박 경고 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 중요 경고: 미국 증권거래위원회의 퍼스, 중앙화된 프로토콜에 대한 레이어 2 규제 임박 경고 출처: https://bitcoinworld.co.in/sec-layer-2-regulation-warning/
COM
$0.011197
+2.09%
LAYER
$0.3898
-2.47%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:23
공유하기
리플 CTO, 공급망 공격에 대한 신속한 대응으로 XRP 지갑 칭찬
리플 CTO, 공급망 공격에 신속하게 대응한 XRP 지갑을 칭찬하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 리플의 최고기술경영자(CTO) 데이비드 슈워츠는 Node Package Manager(NPM) 생태계에 대한 대규모 공급망 공격에 신속하게 대응한 인기 XRP 지갑인 Xaman을 칭찬했습니다. 최근 평판 좋은 개발자의 NPM 계정이 침해되어 널리 사용되는 JavaScript 패키지들이 악의적인 코드에 감염되었습니다. 이 멀웨어는 메타마스크와 같은 암호화폐 지갑을 특별히 대상으로 하여 주소를 몰래 바꿈으로써 초보 암호화폐 사용자들의 자금을 공격자에게 리디렉션합니다. 당신도 관심 있을 만한 내용 U.Today가 보도한 바에 따르면, Ledger CTO 찰스 기예메는 명확한 서명 기능이 있는 하드웨어 지갑을 사용하지 않는 암호화폐 사용자들에게 일시적으로 온체인 처리 거래를 중단할 것을 촉구했습니다. Xaman의 반응 Xaman 지갑 팀은 즉시 감사를 실시했으며, 이는 사용자들에게 안전하다는 것을 보여주었습니다. XRPL Labs 공동 창립자 Wietse Wind Supply는 체인 공격이 "점점 더 흔해지고 있다"고 언급했습니다. 출처: https://u.today/ripple-cto-praises-xrp-wallet-for-swift-reaction-to-supply-chain-attack
STOP
$0.07497
+5.00%
U
$0.009403
-2.71%
MORE
$0.03589
+70.25%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:22
공유하기
미국 현물 비트코인 ETF, 놀라운 3억 6400만 달러 자금 유입 반전으로 급증
미국 현물 비트코인 ETF, 놀라운 3억 6400만 달러 자금 유입 반전으로 급증 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 현물 비트코인 ETF, 놀라운 3억 6400만 달러 자금 유입 반전으로 급증 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 미국 현물 비트코인 ETF, 놀라운 3억 6400만 달러 자금 유입 반전으로 급증 출처: https://bitcoinworld.co.in/us-spot-bitcoin-etfs-rebound/
COM
$0.011197
+2.09%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:08
공유하기
코인쉐어스, 12억 달러 가치 평가와 200% 확장으로 나스닥 데뷔 준비
이 게시물 Coinshares, 12억 달러 가치와 200% 확장으로 나스닥 데뷔 준비는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Coinshares는 12억 달러 규모의 나스닥 데뷔로 미국 시장에 진출하여 디지털 자산 투자 시장을 장악하고 100억 달러 규모의 플랫폼을 전 세계적으로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. Coinshares, 12억 달러 가치와 200% 성장을 바탕으로 나스닥 데뷔를 향해 나아가다 Coinshares International Ltd.(나스닥 스톡홀름: CS; 미국 OTCQX: CNSRF)는 9월 8일 합병할 것이라고 발표했습니다[...] 출처: https://news.bitcoin.com/coinshares-set-for-nasdaq-debut-on-1-2b-valuation-200-expansion/
U
$0.009403
-2.71%
COM
$0.011197
+2.09%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:04
공유하기
S&P 500 변동으로 HOOD 상승, MSTR 하락
S&P 500 변동으로 HOOD 상승, MSTR 하락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 로빈후드(HOOD) 주식은 S&P 500 지수(미국 주식의 널리 추적되는 벤치마크)에 포함된 후 월요일에 15% 급등했습니다. 이 발표는 금요일 시장 마감 후 이루어졌으며 9월 22일 지수 재조정과 함께 효력이 발생합니다. 올해 주가가 거의 3배 가까이 상승한 이 거래 플랫폼은 오랫동안 포함될 유력 후보로 여겨져 왔습니다. 이는 아직 지수에 추가되지 않은 세 개의 가장 큰 적격 기업 중 하나였습니다. 한편, 스트래티지(MSTR) 주식은 이번 분기에 처음으로 포함 자격을 갖추었음에도 불구하고 비트코인 BTC$111,661.49 개발 회사가 제외된 후 하락했습니다. 스트래티지는 2025년 2분기에 140억 달러의 영업 이익과 100억 달러의 순이익을 기록했는데, 이는 S&P의 요구 사항을 충족하는 놀라운 수치였습니다. 이익의 원천인 비트코인 가격의 급격한 상승은 BTC가 반대 방향으로도 움직일 수 있다는 것을 분명히 알고 있는 선정 위원회에 좋은 인상을 주지 못했을 가능성이 높습니다. MSTR은 미국 오전 후반 거래에서 1.5% 하락했습니다. 월요일 아침 CNBC에 출연한 스트래티지 CEO 마이클 세일러는 즉각적인 포함을 기대하지 않았다고 말했습니다. "우리는 자격을 갖춘 첫 분기에 선정될 것이라고 기대하지 않았습니다,"라고 그는 말했습니다. "언젠가는 일어날 것이라고 생각했습니다." 벤치마크 애널리스트 마크 팔머는 그 감정에 공감하며, 스트래티지는 "시장 점수판이 이미 강조된 방식으로 제공했기 때문에 운영 모델의 검증으로 S&P의 승인이 필요하지 않다"고 썼습니다. TD 코웬 애널리스트 랜스 비탄카는 위원회의 결정이 놀랍지 않다고 말했습니다. "포함은 우리 투자 논리의 중심이 아니었지만, 잠재적인 긍정적 촉매제로 남아 있습니다,"라고 그는 썼습니다. 일부 관찰자들은 위원회가 비트코인과 밀접하게 연관된 회사를 포함시키는 것을 주저할 수 있다고 추측합니다. 비탄카는 그 가능성에 대해 직접적으로 언급하며 다음과 같이 썼습니다: "위원회가...
T
$0.01508
-0.19%
U
$0.009403
-2.71%
AWARE
$0.002171
+5.69%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:49
공유하기
NFL 커미셔너 로저 구델, 필라테스가 어떻게 도움이 되었는지 이야기하다
미국 프로 풋볼 리그(NFL) 커미셔너 로저 구델이 필라테스가 어떻게 도움이 되었는지에 대해 이야기한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 NFL 드래프트에서 선수를 발표하는 모습의 NFL 커미셔너 로저 구델은 18년 동안 필라테스를 해왔습니다. (사진: Perry Knotts/Getty Images) Getty Images 8월 29일 "Forward and Up NYC 2025"에 참석했을 때 NFL 커미셔너 로저 구델이 정말로 핵심에 도달하고 싶어했다고 말할 수 있습니다. 그곳에서 그는 이벤트를 주최한 로마나 필라테스 인터내셔널의 그랜드마스터 강사 트레이너이자 수석 임원인 다리아 페이스와 함께 필라테스 세션을 가졌습니다. 그는 심지어 캐딜락 트리트먼트도 받았는데, 이는 페이스가 캐딜락이라 불리는 필라테스 기구에서 다양한 동작을 통해 그의 코어 근육을 강화하도록 안내했다는 의미입니다. 구델은 18년 동안 필라테스를 해왔습니다 그곳에서 구델은 약 18년 전에 시작된 필라테스 경험에 대해 저에게 이야기했습니다. 그가 말했듯이, "제 형 마이클이 꽤 오랫동안 강사였고 저를 필라테스에 입문시켰습니다." 구델은 계속해서 말했습니다. "그것은 제가 익숙했던 어떤 종류의 운동과도 완전히 달랐고, 그것이 제가 흥미를 느끼고 저에게 맞는 이유라고 생각합니다. 나이가 들면서 스트레칭, 근력 강화, 피트니스와 같은 다른 무언가가 필요하다는 것을 깨달았습니다." 그는 보통 일주일에 두 번, 주로 아침 일찍 필라테스를 하는데, 이는 2006년 9월 1일 폴 타글리아부의 은퇴 이후 맡아온 NFL 커미셔너로서의 바쁜 일정과 많은 약속에 맞추기 위함입니다. 필라테스는 핫 요가, 로잉, 자전거 타기도 포함하는 그의 정기적인 신체 활동 요법의 핵심 부분(말장난 의도)이었습니다. 그는 필라테스를 "나 자신에게 집중할 수 있는 나만의 시간"으로 가치 있게 여깁니다. 그는 또한 필라테스가 "훌륭한 기분을 느끼는 데 도움이 되었다"고 덧붙였습니다. "기분이 좋아지고, 신체적, 정신적, 감정적으로 건강할 때 어떤 종류의 도전도 더 잘 처리할 수 있습니다. 그래서 저는 그것이..."
PERRY
$0.0013166
-1.78%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
GET
$0.004214
-1.77%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:18
공유하기
미국 하원, 전략적 비트코인 비축 관리 계획 추진
미국 하원, 전략적 비트코인 보유고 관리 계획 진전에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중요: 미국 하원, 전략적 비트코인 보유고 관리 계획 진전 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 중요: 미국 하원, 전략적 비트코인 보유고 관리 계획 진전 출처: https://bitcoinworld.co.in/us-bitcoin-reserves-plan/
COM
$0.011197
+2.09%
HOUSE
$0.007
-3.80%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:02
공유하기
비트코인 보유량 증가: 메타플래닛, 1,500만 달러 매수 후 20,136 BTC 보유
Metaplanet Inc.는 재무 계획의 일환으로 다시 비트코인 영역으로 진출하여, 코인당 평균 가격 111,783달러에 약 1520만 달러 상당의 136 비트코인을 구매했습니다. 관련 기사: 러시아, 시민들을 위한 암호화폐 시장 확대 모색 - 세부 정보 회사에 따르면, 이로써 총 보유량은 20,136 코인에 이르게 되었습니다. 그 [...]
LOOKS
$0.013457
-1.05%
BTC
$121,691.13
-0.75%
PART
$0.2689
+12.13%
공유하기
Bitcoinist
2025/09/09 11:00
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다