Paxos, HYPE 생태계 활성화를 위해 95% 환매 기능을 갖춘 USDH 스테이블 코인 제안
Paxos가 HYPE 생태계 강화를 위해 95% 바이백이 포함된 USDH 스테이블 코인을 제안했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 Paxos는 내장된 HYPE 보상 시스템을 갖춘 Hyperliquid 연계 스테이블 코인인 USDH를 공개하여 기관 사용자 채택과 규정 준수를 목표로 합니다. Hyperliquid는 강력한 거래량과 고래 활동으로 DeFi 리더로 남아 있습니다. 스테이블 코인 인프라 제공업체인 Paxos는 "Hyperliquid-first"로 제작되고 GENIUS Act 및 MiCA 표준과 같은 규제 프레임워크를 완전히 준수하는 새로운 스테이블 코인인 USDH를 도입할 계획을 발표했습니다. 회사에 따르면, "우리는 채택을 촉진하고, 인센티브를 조정하며, 생태계의 다음 성장 시대를 뒷받침하기 위해 특별히 설계된 Hyperliquid-first, 완전 규정 준수 스테이블 코인인 USDH의 출시를 제안합니다." Paxos – Hyperliquid 파트너십 세부사항 공개된 발표에서는 USDH 준비금에서 발생한 이자의 95%가 Hyperliquid의 네이티브 토큰인 HYPE를 바이백하는 데 사용되는 독특한 토크노믹스 모델을 강조합니다. Paxos는 그 후 사용자, 검증자 및 파트너 프로토콜 간에 수익을 재분배할 것입니다. 동시에 HyperEVM 및 HyperCore 전반에 걸쳐 USDH를 출시할 예정입니다. 이는 글로벌 뱅킹 시스템과 연결하고 규제 표준을 준수함으로써 기관 투자자와 핀테크 플랫폼을 유치하는 것을 목표로 합니다. 미국, EU, 싱가포르, 아부다비 및 라틴 아메리카 전역에 70개 이상의 금융 파트너 네트워크를 활용하여 Paxos는 현지 규정을 준수하면서 USDH를 효율적으로 배포할 것입니다. 커뮤니티 반응 업계 관찰자들은 @withAUSD, @raincards, @LayerZero_Core 및 @EtherFi의 USDH 제안을 지금까지 가장 강력한 제출물로 칭찬했습니다. 예를 들어, Rob Hadick에 따르면, 이 제안은 Paxos의 인프라, Rain의 지출 도구, LayerZero의 상호운용성 및 Ether.fi의 볼트 전문성을 결합합니다. 그는 또한 이 제안이 다른 제안에서 볼 수 있는 확장성 및 거래 상대방 문제를 피하고, USDH의 변혁적 잠재력을 위한 강력한 기반을 확립한다고 언급했습니다. "따라서 최고의 기관 지원과 동등하며, 의심의 여지 없이 다른 것들을 능가하는 사용성과 인프라를 갖추고 있습니다." 그는 덧붙였습니다, "보는 것이 흥미로울 것입니다..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 14:28
미국, 중국과 연계된 전자제품 테스트 연구소 금지 검토
미국, 중국 관련 전자제품 테스트 연구소 금지 검토라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 월요일, 연방통신위원회(FCC)는 국가 안보 우려를 이유로 중국 정부와 연계된 7개 테스트 연구소에 대한 미국의 인정을 철회하는 절차를 시작했다고 밝혔습니다. 5월, FCC는 일부 중국 기반 연구소가 휴대폰, 카메라, 컴퓨터와 같은 기기를 미국 내 판매용으로 인증하는 것을 차단하는 규칙을 승인했습니다. FCC는 5월 이후 다른 4개 중국 연구소에 대한 인정이 만료되어 갱신되지 않을 것이라고 덧붙였으며, 이 중 2개는 연장을 요청했었습니다. "외국 적대 정부가 FCC가 미국 시장에서 안전하다고 인증하는 기기를 테스트하는 연구소를 소유하고 통제해서는 안 됩니다"라고 FCC 의장 브렌단 카는 말했습니다. 미국으로 향하는 모든 전자 제품은 수입 전 FCC의 장비 인증 과정을 통과해야 합니다. FCC는 이러한 기기의 약 75%가 중국 내 위치한 연구소에서 테스트된다고 추정합니다. 로이터 통신이 보도한 바에 따르면, FCC가 지목한 대상에는 충칭 정보통신 아카데미, CQC 사물인터넷 차량 기술 서비스, CVC 테스팅, TUV 라인란드-CCIC 닝보, UL-CCIC, CESI(광저우) 표준, 중국 정보통신기술 아카데미, 상하이 측정 및 테스트 기술 연구소, CCIC 남부 테스트 등이 포함됩니다. 중국 대사관, 미국의 무역 정치화 비판 워싱턴 주재 중국 대사관은 이전에 미국이 "국가 안보 개념을 과도하게 확장하고, 국가 기구와 장거리 관할권을 사용하여 중국 기업을 무너뜨리는 것에 반대한다"고 밝혔습니다. "우리는 무역과 기술 문제를 정치적 무기로 전환하는 것에 반대합니다." FCC는 이전에 이러한 연구소 중 다수가 국영 기업이나 중국 군대와의 연계를 포함하여 중국 공산당과 밀접한 관계가 있는 것으로 보인다고 말했습니다. FCC는 이러한 시설들이 최근 몇 년간 미국 시장을 위해 수천 개의 기기를 테스트했다고 밝혔습니다. 2022년 11월, 위원회는 화웨이와 ZTE의 새로운 통신 장비 승인을 중단했으며...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:33
월스트리트 브로커 번스타인, 서클의 USDC 시장 점유율이 '급증하고 있다'고 말해
월스트리트 브로커 번스타인, 서클의 USDC 시장 점유율이 '급증하고 있다'고 말해 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 하이퍼리퀴드는 자체 스테이블 코인을 출시할 계획으로, 이는 탈중앙화 거래소(DEX)의 서클 USDC 의존도를 줄일 수 있는 움직임입니다. 이러한 우려에도 불구하고 USDC 공급량은 725억 달러로 급증하여 월스트리트 브로커 번스타인의 2025년 예상치보다 25% 앞서 있습니다. 이 회사는 스테이블 코인의 공급량이 연말까지 740억 달러에 도달할 것으로 예측했습니다. 가우탐 추가니가 이끄는 분석가들은 화요일 보고서에서 스테이블 코인의 시장 점유율이 "급증하고 있다"고 썼습니다. 브로커에 따르면 세계 최대 스테이블 코인 USDT 발행사인 테더 대비 시장 점유율도 2분기 28%에서 30%로 증가했습니다. 스테이블 코인은 미국 달러나 금과 같은 다른 자산에 가치가 연동된 암호화폐입니다. 이들은 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 하며, 지불 인프라를 제공하는 등 국제적으로 자금을 이체하는 데도 사용됩니다. 보고서에 따르면 현재 55억 달러의 USDC(공급량의 약 7.5%)가 하이퍼리퀴드에서 담보로 사용되고 있습니다. 분석가들은 거래소의 이러한 움직임이 경쟁을 도입하지만, 실행 신뢰성과 규모가 중요한 파생상품 시장에서 새로운 스테이블 코인에 충분한 유동성을 확보하는 것은 어려울 것이라고 썼습니다. 번스타인은 GENIUS 법안 이후 새로운 스테이블 코인 진입자들이 불가피하다고 말했습니다. 그러나 파생상품을 위한 유동성 확보는 간단한 문제가 아닙니다. 번스타인 분석가들에 따르면, 금리 인하에 대한 서클의 노출(낮은 이자 수입이 수익에 영향을 미칠 수 있기 때문에)에 대한 우려는 스테이블 코인 발행사가 USDC 공급 확대로 이익을 얻는다는 더 큰 그림을 놓치고 있습니다. 보고서는 금리 인하가 디지털 자산에서 위험 선호 심리를 지원하여 USDC 및 관련 수익 전략에 대한 추가 수요를 촉진할 수도 있다고 덧붙였습니다. 번스타인은 서클 주식에 대해 230달러의 목표가와 함께 아웃퍼폼 등급을 부여했습니다. 발행 시점에 주식은 1.2% 상승한 약 116달러에 거래되고 있었습니다. 더 읽기: 서클, 레이어-1 블록체인 아크 공개, 2분기 4억 2800만 달러 보고...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:28
여기에 가장 충격적인 것으로 알려진 신규 폭로들이 있습니다
이 게시물 '여기 가장 충격적인 새로운 주장들이 있습니다'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 하원 감독위원회는 월요일 밤 제프리 엡스타인의 재산에서 소환장에 응하여 공유한 기록을 공개했습니다—여기에는 음란한 그림과 도널드 트럼프 대통령이 서명했다고 주장되는 생일 메시지가 포함된 50번째 생일 책의 편집본과 새로운 주장이 담긴 여러 문서가 포함되어 있습니다. 하원 감독위원회가 공개한 엡스타인 생일 책의 페이지 스크린샷으로, 도널드 트럼프 대통령이 서명했다고 주장되는 메모를 보여줍니다. 하원 감독위원회 주요 사실 위원회가 공개한 엡스타인의 50번째 생일 책 스캔 문서는 238페이지 길이이며, 165페이지에 음란한 그림과 함께 도널드 트럼프 대통령이 서명했다고 주장되는 메시지 사본이 포함되어 있습니다. 트럼프의 추정 서명이 있는 페이지는 대통령이 이전에 가짜라고 주장했으며, 이 그림은 하원 감독위원회 민주당원들에 의해 소셜 미디어에 처음 공유되었습니다. 생일 책의 126페이지에는 빌 클린턴 전 대통령이 서명했다고 주장되는 손글씨 메모가 있으며, 엡스타인의 "어린아이 같은 호기심"과 "변화를 만들려는 의지"를 칭찬하는 것으로 보입니다. 트럼프는 생일 책 문서의 156페이지에서 사진과 함께 다시 언급되며, 월스트리트 저널에 따르면 마르-아-라고의 오랜 회원인 조엘 파쇼가 썼다고 주장되는 저속한 농담이 손글씨 캡션으로 적혀 있습니다. 이 사진은 트럼프가 엡스타인에게 지불하는 것처럼 보이는 모의 대형 22,500달러 수표를 보여주며, 그 뒤에는 "제프리가 돈과 여성에 대한 초기 재능을 보여줍니다! '완전히 감가상각된' [편집된 여성 이름]을 도널드 트럼프에게 22,500달러에 판매합니다."라는 캡션이 있습니다. 여성의 이름과 이미지는 하원 문서에서 편집되었으며, 뉴욕 타임스에 따르면 엡스타인 재산 변호사들은 위원회에 미성년자와 여성의 신원을 보호하기 위해 편집이 이루어졌다고 말했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:18
톰 리, 비트코인이 올해 '쉽게' 20만 달러에 도달할 수 있다고 말해
톰 리, "비트코인이 올해 '쉽게' 20만 달러에 도달할 수 있다"는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해 Fundstrat Global Advisors의 매니징 파트너인 톰 리는 CNBC에 비트코인이 올해 20만 달러에 도달할 수 있다고 말했습니다. 그는 인터뷰에서 연방준비제도(FRB)가 금리를 인하하면 디지털 코인이 혜택을 받을 것이라고 주장했습니다. 비트코인과 다른 디지털 코인 및 토큰은 저금리 환경에서 대체로 좋은 성과를 보였습니다. 암호화폐 강세론자이자 Fundstrat Global Advisors의 매니징 파트너인 톰 리는 월요일 CNBC에 비트코인이 연말까지 코인당 20만 달러에 도달할 수 있다고 말했습니다. 과거에 대담한 예측을 해왔던 리는 미국 중앙은행이 9월 17일 다음 통화정책 회의에서 예상되는 금리 인하가 자산 가격을 더 높일 것이라고 말했습니다. "비트코인과 이더리움 같은 암호화폐는 통화정책에 매우 민감합니다," 리가 말했습니다. "9월 17일은 중요한 촉매제라고 생각합니다." 그는 덧붙였습니다: "비트코인이 연말 전에 쉽게 20만 달러에 도달할 수 있다고 생각하며, 이것이 큰 움직임이라는 것을 알고 있습니다." 비트코인은 최근 11만 2천 달러 조금 넘는 가격에 거래되고 있으며, CoinGecko 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 1% 미만 상승했습니다. 지난달 12만 4,128달러의 신고가 경신 후 인플레이션, 미국 경제 및 기타 거시경제적 불확실성에 대한 투자자들의 불안 속에서 하락했습니다. 비트코인 채굴업체 BitMine Immersions의 이더리움 재무 전략을 이끌고 해당 회사의 의장을 맡고 있는 리는 비트코인의 상승에 대해 전반적으로 옳았지만, 코인이 가격 목표에 도달하는 날짜에 대해서는 틀렸습니다. 예를 들어, 2018년에 이 투자자는 비트코인이 2022년까지 12만 5천 달러에 도달할 것이라고 말했습니다. 그 해 대표 암호화폐의 최고가는 4만 7,737달러였고, 2021년 6만 9,044달러의 기록을 깬 후 1만 6천 달러 이하로 폭락했습니다. 연방준비제도는 도널드 트럼프 대통령의 압력에도 불구하고 올해 금리 인하에 느린 모습을 보였습니다. 분석가들은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:14
AI 모델, 중립적인 비트코인 추세 예측: 9월 말 충격 경고
AI 모델이 비트코인 중립적 추세 예측: 9월 말 충격 경고라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AI 모델이 비트코인 중립적 추세 예측: 9월 말 충격 경고 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Sebastian의 암호화폐 세계로의 여정은 4년 전에 시작되었으며, 블록체인 기술이 금융 시스템을 혁신할 잠재력에 대한 매력에 이끌렸습니다. 그의 초기 탐구는 다양한 암호화폐 프로젝트의 복잡성을 이해하는 데 중점을 두었으며, 특히 혁신적인 금융 솔루션을 구축하는 데 초점을 맞춘 프로젝트에 관심을 가졌습니다. 수많은 연구와 학습 시간을 통해 Sebastian은 기반 기술, 시장 역학 및 암호화폐의 잠재적 응용 프로그램에 대한 깊은 이해를 발전시켰습니다. 지식이 쌓이면서 Sebastian은 자신의 통찰력을 다른 사람들과 공유해야 한다고 느꼈습니다. 그는 X와 LinkedIn과 같은 플랫폼에서 핀테크 및 암호화폐 관련 콘텐츠에 중점을 둔 온라인 토론에 적극적으로 기여하기 시작했습니다. 그의 목표는 가치 있는 트렌드와 통찰력을 더 넓은 청중에게 알리고, 빠르게 발전하는 암호화폐 환경에 대한 더 깊은 이해를 촉진하는 것이었습니다. Sebastian의 기여는 빠르게 인정받았고, 그는 온라인 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되었습니다. 전문성을 더욱 향상시키기 위해 Sebastian은 UC Berkeley Fintech: 프레임워크, 응용 프로그램 및 전략 인증을 추구했습니다. 이 엄격한 프로그램은 그에게 금융 기술에 관한 가치 있는 기술과 지식을 제공하여 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 사이의 격차를 좁혔습니다. 이 인증은 더 넓은 금융 환경과 블록체인 기술과의 교차점에 대한 그의 이해를 깊게 했습니다. Sebastian의 금융과 글쓰기에 대한 열정은 그의 작업에서 분명히 드러납니다. 그는 금융 연구에 몰두하고, 시장 트렌드를 분석하며, 암호화폐 공간의 최신 발전을 탐구하는 것을 즐깁니다. 여가 시간에 Sebastian은 종종 차트에 몰두하거나, 10-K 양식을 연구하거나, 금융의 미래에 대한 생각을 자극하는 토론에 참여하는 모습을 볼 수 있습니다. Sebastian의 여정은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:10
카자흐스탄, 국가 암호화폐 준비금 및 블록체인 기반 도시 계획
카심조마르트 토카예프 대통령은 연례 연설에서 정부 운영 암호화폐 준비금과 [...] 포함하는 비전을 설명했습니다. 카자흐스탄, 국가 암호화폐 준비금 및 블록체인 기반 도시 계획 게시물이 Coindoo에 처음 등장했습니다.
Coindoo
2025/09/09 13:00
MegaETH, 블록체인 수수료를 낮게 유지하기 위해 Ethena와 함께 스테이블 코인 출시 예정
MegaETH가 블록체인 수수료를 낮게 유지하기 위해 Ethena와 함께 스테이블 코인을 출시한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 거래가 매우 빠르게 처리되어 자신을 "실시간" 블록체인이라고 부르는 이더리움 스케일링 네트워크인 MegaETH는 월요일에 빠르게 성장하는 DeFi 프로토콜 Ethena ENA$0.7923과 함께 네이티브 스테이블 코인을 출시한다고 밝혔습니다. 블로그 게시물에 따르면, USDm이라 불리는 이 토큰은 네트워크 위에 구축된 애플리케이션과 프로토콜에 긴밀하게 통합되며, 준비금 자산의 수익을 시퀀서 비용 보조에 재할당함으로써 체인의 거래 비용을 낮게 유지하는 것을 목표로 합니다. "USDm은 사용자에게 더 낮은 수수료와 애플리케이션을 위한 더 표현력 있는 디자인 공간을 의미합니다," MegaETH 공동 창립자 Shuyao Kong이 블로그 게시물에서 말했습니다. "우리는 생태계의 모든 이해관계자들에게 윈-윈 시나리오를 가능하게 하기 위해 Ethena와 협력하게 되어 기쁩니다." 이 토큰은 처음에는 BlackRock의 토큰화된 머니 마켓 펀드 BUIDL이 지원하는 수익 창출 토큰인 Ethena의 USDtb로 뒷받침될 예정입니다. 나중에는 USDe와 같은 다른 Ethena 발행 토큰들이 추가될 수 있다고 MegaETH는 블로그 게시물에서 밝혔습니다. Ethena의 거버넌스 토큰인 ENA (ENA)는 지난 24시간 동안 7% 상승하여 더 넓은 암호화폐 시장보다 좋은 성과를 보였습니다. 스테이블 코인은 빠르게 성장하는 2700억 달러 규모의 암호화폐 그룹으로, 주로 미국 달러에 가격이 연동되어 있습니다. 이들은 암호화폐 거래소에서 주요 유동성 및 거래 페어로 사용되며, 전통적인 은행 채널에 비해 더 빠르고 저렴한 블록체인 기반 거래를 약속하는 국경 간 결제에도 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 미국에서는 올해 초 도널드 트럼프 대통령이 미국 최초의 주요 암호화폐 법안인 GENIUS Act에 서명하면서 규제적 지원을 받았습니다. MegaETH의 스테이블 코인은 현재 Circle의 USDC와 Tether의 USDT가 지배하는 기존 스테이블 코인 제공에만 의존하는 대신, 서비스 제공업체와 함께 독점 스테이블 코인을 발행하는 단계를 밟고 있는 암호화폐 생태계의 최신 사례입니다. 인기 있는 암호화폐 지갑 메타마스크는 최근 출시를 발표했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:55
시장 심리를 형성할 수 있는 주요 블록체인 이벤트
시장 심리를 형성할 수 있는 주요 블록체인 이벤트에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 및 블록체인 시장은 여전히 빠른 혁신으로 역동적이며, 9월 8일부터 9월 14일까지의 다음 주에는 다양한 블록체인 프로젝트에서 여러 주요 이벤트가 예정되어 있습니다. 거버넌스 투표와 토큰 언락부터 하드포크, 감사 및 중요한 파트너십 발표까지, 이러한 이정표들은 투자자 심리와 단타매매 시장 방향에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 월요일, 9월 8일: 거버넌스 및 커뮤니티 참여 이번 주는 커뮤니티 중심의 여러 활동으로 시작됩니다. Origin Protocol은 커뮤니티 콜을 계획했으며, 이는 13시 00분(UTC)에 개최되어 사용자들과 만나고 프로젝트 개발에 대한 업데이트를 제공하는 것을 목표로 합니다. 한편, 리퀴드 스테이킹의 선두주자인 Lido는 플랫폼의 의사결정 탈중앙화 맥락에서 주목할 만한 이중 거버넌스 투표를 진행할 예정입니다. 이러한 모멘텀에 더해, 탈중앙화 파생상품 거래소인 dYdX는 생태계를 통합하는 일련의 거버넌스 제안 중 첫 번째인 제안 #275 투표를 시작합니다. 화요일, 9월 9일: 투표, 업그레이드 및 AMA 화요일도 거버넌스 조치와 기술적 개선으로 가득 차 있습니다. dYdX는 프로젝트 거버넌스의 빠른 발전을 나타내는 제안 #276 투표로 이동합니다. 기술적으로, Tezos는 테스트넷 서울 업그레이드를 진행할 예정이며, 이는 Shadownet과 Ghostnet 테스트넷 모두 서울로 마이그레이션되는 전환을 의미합니다. 이러한 단계는 블록체인의 지속적인 유연성을 향한 중요한 단계입니다. 또한, Metis는 13시 00분(UTC)에 LazAI와 함께 Ask-Me-Anything 세션을 가지며, 커뮤니티를 미래에 대한 통찰과 계획에 초대합니다. 수요일, 9월 10일: 제안, 감사 및 하드포크 수요일에는 세 가지 다른 이벤트가 있습니다. Celo는 네트워크의 안정성과 확장성을 향상시킬 중요한 업그레이드 중 하나인 아이스크림 하드포크를 채택할 예정입니다. AB는 보안 중심의 블록체인...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:49
월드컵 예선전을 앞둔 미디어 데이 하이라이트
월드컵 예선전을 앞둔 미디어 데이 하이라이트 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 나이지리아 선수 모세스 대디 시몬(왼쪽)이 2024년 2월 7일 코트디부아르 부아케의 평화 경기장에서 열린 2024 아프리카 네이션스컵(CAN) 준결승전에서 남아프리카공화국의 오브리 마포사 모디바와 공을 다투고 있습니다. (사진: Anis/APP/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images 남아프리카공화국은 20년 이상 기다려왔습니다. 바파나 바파나가 마지막으로 예선을 통해 FIFA 월드컵 출전권을 획득한 것은 2001년으로, 2002년 한국-일본 대회 출전권을 따냈습니다. 2010년 출전은 예선을 통해서가 아니라 개최국 자격으로 이루어졌습니다. 그 결과, 남아프리카공화국 지지자들의 한 세대 전체가 자국 팀이 실력으로 자리를 획득하는 것을 목격한 적이 없습니다. 이제 휴고 브로스 감독 아래, 바파나 바파나는 그 긴 가뭄을 끝낼 기로에 서 있습니다. C조의 판도 바파나 바파나는 9월 9일 블룸폰테인의 토요타 스타디움에서 나이지리아를 이길 경우 2026 FIFA 월드컵 출전권을 확보할 기회가 있습니다 제공 바파나 바파나는 나이지리아를 홈에서 맞이하며, 승리할 경우 슈퍼 이글스가 C조 1위를 차지할 가능성을 효과적으로 제거할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 단, 경기장 밖 문제가 상황을 바꾸지 않는 한에서입니다. FIFA는 아직 남아프리카공화국이 3월 레소토와의 2-0 승리에서 출전 정지된 미드필더 테보호 모코에나를 기용한 것에 대해 3점 감점을 받을지 여부를 확인하지 않았으며, 이로 인해 순위가 불확실한 상태입니다. 현재 남아프리카공화국은 7경기에서 16점을 획득해 2위 베냉보다 5점 앞서 있습니다. 나이지리아는 10점으로 3위에 있어, 승리할 경우 격차를 좁히고 희망을 유지할 수 있습니다. FIFA가 감점을 결정한다면 경쟁이 크게 치열해질 수 있으며, 베냉에게 기회가 생길 수 있습니다. 오직 조 1위만...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:42
