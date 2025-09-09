톰 리, 비트코인이 올해 '쉽게' 20만 달러에 도달할 수 있다고 말해

톰 리, "비트코인이 올해 '쉽게' 20만 달러에 도달할 수 있다"는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해 Fundstrat Global Advisors의 매니징 파트너인 톰 리는 CNBC에 비트코인이 올해 20만 달러에 도달할 수 있다고 말했습니다. 그는 인터뷰에서 연방준비제도(FRB)가 금리를 인하하면 디지털 코인이 혜택을 받을 것이라고 주장했습니다. 비트코인과 다른 디지털 코인 및 토큰은 저금리 환경에서 대체로 좋은 성과를 보였습니다. 암호화폐 강세론자이자 Fundstrat Global Advisors의 매니징 파트너인 톰 리는 월요일 CNBC에 비트코인이 연말까지 코인당 20만 달러에 도달할 수 있다고 말했습니다. 과거에 대담한 예측을 해왔던 리는 미국 중앙은행이 9월 17일 다음 통화정책 회의에서 예상되는 금리 인하가 자산 가격을 더 높일 것이라고 말했습니다. "비트코인과 이더리움 같은 암호화폐는 통화정책에 매우 민감합니다," 리가 말했습니다. "9월 17일은 중요한 촉매제라고 생각합니다." 그는 덧붙였습니다: "비트코인이 연말 전에 쉽게 20만 달러에 도달할 수 있다고 생각하며, 이것이 큰 움직임이라는 것을 알고 있습니다." 비트코인은 최근 11만 2천 달러 조금 넘는 가격에 거래되고 있으며, CoinGecko 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 1% 미만 상승했습니다. 지난달 12만 4,128달러의 신고가 경신 후 인플레이션, 미국 경제 및 기타 거시경제적 불확실성에 대한 투자자들의 불안 속에서 하락했습니다. 비트코인 채굴업체 BitMine Immersions의 이더리움 재무 전략을 이끌고 해당 회사의 의장을 맡고 있는 리는 비트코인의 상승에 대해 전반적으로 옳았지만, 코인이 가격 목표에 도달하는 날짜에 대해서는 틀렸습니다. 예를 들어, 2018년에 이 투자자는 비트코인이 2022년까지 12만 5천 달러에 도달할 것이라고 말했습니다. 그 해 대표 암호화폐의 최고가는 4만 7,737달러였고, 2021년 6만 9,044달러의 기록을 깬 후 1만 6천 달러 이하로 폭락했습니다. 연방준비제도는 도널드 트럼프 대통령의 압력에도 불구하고 올해 금리 인하에 느린 모습을 보였습니다. 분석가들은...