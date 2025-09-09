MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
클리블랜드 가디언스, 도박 혐의에 관한 종결을 받을 자격이 있다
클리블랜드 가디언스, 도박 혐의에 관한 결론을 받을 자격이 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 클리블랜드, 오하이오 - 7월 18일: 클리블랜드 가디언스의 엠마누엘 클라세 #48이 2025년 7월 18일 클리블랜드, 오하이오의 프로그레시브 필드에서 애슬레틱스를 상대로 8-6 승리를 거둔 후 축하하고 있다. (사진: 닉 캐멧/Getty Images) Getty Images 클리블랜드 가디언스는 두 명의 클리블랜드 투수들의 잠재적 도박 위반에 대한 메이저 리그 베이스볼 조사 결과를 여전히 기다리고 있습니다. 메이저 리그 베이스볼 규칙 21은 선수, 심판, 스태프를 포함한 게임과 관련된 모든 사람이 수준에 관계없이 모든 야구 또는 소프트볼 게임에 도박하는 것을 금지합니다. 다른 스포츠에 대한 베팅은 합법적이고 내부 정보를 사용하지 않는 경우 허용됩니다. 특히 규칙 21의 다음 조항이 주목할 만합니다: ("2) 베팅자가 수행해야 할 의무가 있는 야구 경기에 어떤 금액이든 베팅하는 선수, 심판, 클럽 또는 리그 관계자나 직원은 영구적으로 자격이 박탈될 것입니다." 새크라멘토, 캘리포니아 - 6월 22일: 클리블랜드 가디언스의 루이스 L. 오르티즈 #45가 2025년 6월 22일 캘리포니아 새크라멘토의 서터 헬스 파크에서 애슬레틱스와의 경기 중 덕아웃에서 바라보고 있다. (사진: 라클란 커닝햄/Getty Images) Getty Images 유급 휴가: 2025년 7월 3일, 가디언스의 우완 선발 투수 루이스 오르티즈는 비정상적인 양의 도박 활동을 받은 두 개의 투구를 의도적으로 던진 혐의로 베팅 무결성 회사 IC360에 의해 지적되었습니다. 메이저 리그 베이스볼은 오르티즈를 올스타 브레이크가 끝나는 7월 17일까지 "비징계성 유급 휴가"에 배치했습니다. 이 조사는 "프롭" 베팅, 즉 오르티즈가 자신에게 유리하게 베팅 제안을 왜곡하기 위해 의도적으로 던졌을 수 있는 특정 투구에 대한 베팅과 관련이 있습니다. 유급 휴가의 기간은 MLB 선수 협회와 메이저 리그 베이스볼 간에 협상되었습니다. 7월 18일, MLB는 오르티즈의 휴가를 8월 31일까지 연장했습니다. 다시 한번, MLB 선수 협회와 메이저 리그 베이스볼...
LOOKS
$0.013457
-1.05%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
ANYONE
$0.4472
+1.10%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 16:21
공유하기
인텔리전트 에이전트가 블록체인 게임 생태계를 재편할 것이라고 게임 디렉터가 말해
게시물 '지능형 에이전트가 블록체인 게임 생태계를 재편할 것이라고 게임 디렉터가 말해'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 웹3.0 게임 섹터는 투기적 모델에서 지속 가능성, 향상된 게임 플레이 및 견고한 인프라에 중점을 두는 방향으로 전환했습니다. 한 게임 개발사 디렉터는 현재의 시장 조정을 기본 요소가 부족한 프로젝트들을 제거함으로써 안정적인 성장을 위한 길을 열어주는 필요한 리셋으로 보고 있습니다. 웹3.0 게임을 위한 필요한 리셋 지난 몇 년 동안, [...] 출처: https://news.bitcoin.com/intelligent-agents-set-to-reshape-blockchain-gaming-ecosystems-gaming-director-says/
GAME
$36.8996
+1.65%
COM
$0.011197
+2.09%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 15:01
공유하기
미국, 일본 상품에 대한 관세 롤백 시행
미국이 일본 상품에 대한 관세 롤백을 시행할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본의 관세 협상가는 화요일 미국이 일본 상품에 대한 관세를 낮출 것이라고 밝혔습니다. 아카자와는 X 게시물에서 미국이 9월 16일 화요일에 일본에 대한 관세를 수정할 것이라고 썼습니다. 그는 그날 예정된 연방 관보 공지를 인용하며 일본산 자동차와 자동차 부품에 대한 관세가 인하될 것이라고 말했습니다. 4월에 도널드 트럼프 대통령은 자동차와 부품 수입에 25%의 전면적인 관세를 부과했습니다. 7월까지 그는 일본에서 오는 모든 제품에 25%의 세금이 부과될 것이라고 발표했습니다. 7월 후반에는 일본에 적용되는 세율이 15%로 인하되었으며, 관계자들은 미국에 계획된 5,500억 달러 투자를 이유로 들었습니다. 9월에 트럼프는 행정명령에서 이 정책을 반복했습니다. 이에 따르면 낮은 세율의 대가로 일본은 항공우주, 농업, 식품, 에너지 및 자동차 분야의 미국 생산자들에게 "시장 접근에 있어 획기적인 개방"을 제공할 것이라고 했습니다. 예상되는 미국의 관세 인하로 일본 자동차 제조업체의 비용 부담 완화 토요타의 8월 보고서는 자동차 관세로 인해 2026년 영업이익이 1.4조 엔, 약 95억 달러 감소할 것으로 전망했습니다. 토요타는 또한 자동차, 부품, 철강 및 알루미늄에 대한 미국 관세로 인한 비용 증가를 이유로 연간 영업이익 전망을 16% 하향 조정했습니다. "시장 환경에 관해 앞으로 어떤 일이 일어날지 예측하는 것은 솔직히 매우 어렵습니다,"라고 토요타의 재무 책임자인 타카노리 아즈마는 브리핑에서 말하며, 관세 영향에 관계없이 미국 고객을 위한 자동차 생산을 계속할 것을 약속했습니다. 또한 8월에 혼다는 관세로 인해 올해 이익이 감소할 수 있다고 경고하며, 4,500억 엔의 타격을 예상했습니다. 7월에는 제너럴 모터스가 관세로 인해 최근 분기 이익이 10억 달러 감소했다고 보고했습니다. 암호화폐 뉴스를 단순히 읽기만 하지 마세요. 이해하세요. 우리의 뉴스레터를 구독하세요. 무료입니다. 출처: https://www.cryptopolitan.com/us-tariff-rollback-japanese-goods/
T
$0.01508
-0.19%
U
$0.009403
-2.71%
TRUMP
$7.491
-0.86%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 14:45
공유하기
SEC 암호화폐 태스크포스, 금융 감시와 프라이버시에 관한 여섯 번째 원탁회의 개최 예정
미국 증권거래위원회의 암호화폐 태스크포스가 10월에 금융 감시와 개인정보 보호에 대해 논의하기 위한 다음 라운드테이블 회의를 개최할 예정입니다. 암호화폐 태스크포스를 이끄는 헤스터 피어스 위원은 보호의 중요성을 강조했습니다...
U
$0.009403
-2.71%
공유하기
Crypto.news
2025/09/09 14:39
공유하기
메타플래닛, $15M 매수 후 현재 20,136 BTC 보유
메타플래닛이 1500만 달러 매수 후 20,136 BTC를 보유하게 되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 보유량 증가: 메타플래닛이 1500만 달러 매수 후 20,136 BTC 보유 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Christian은 필리핀과 캐나다 미디어에서 리더십 역할을 맡은 기자이자 편집자로, 글쓰기와 암호화폐에 대한 사랑으로 활동하고 있습니다. 일과 외에는 요리사이자 영화 애호가로, 우주의 크기에 끊임없이 매료되어 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-stash-grows-metaplanet-now-holds-20136-btc-after-15m-buy/
BTC
$121,664.87
-0.77%
COM
$0.011197
+2.09%
SIGN
$0.0615
-4.69%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 14:25
공유하기
OpenAI, 주 정치가 영리 전환을 위협하자 캘리포니아 철수를 경고하다
OpenAI가 영리 전환을 위협하는 캘리포니아 주 정치에 맞서 캘리포니아를 떠날 수 있다고 위협한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. OpenAI는 법적 분쟁과 정치적 반발이 구조 조정 계획을 무산시킬 위험이 있어 캘리포니아를 완전히 떠날 수 있다고 경고하고 있습니다. 경영진은 주 검찰총장이 회사의 영리 운영으로의 전환을 차단할 수 있다는 사실을 깨달은 후 가능한 철수를 검토하고 있습니다. 회사의 전체 미래는 이제 규제 승인을 받거나, 거의 190억 달러의 투자자 자금을 잃을 위험을 감수하는 것에 달려 있습니다. 월스트리트 저널의 보도에 따르면, OpenAI는 캘리포니아의 가장 큰 비영리 연합, 노동 조합 및 자선 단체들의 표적이 되고 있습니다. 이러한 조직들은 검찰총장이 회사의 구조 조정이 주 자선법을 위반하는지 조사하기를 원합니다. 검찰총장들이 구조 조정이 진행될 경우 법적 조치를 위협 캘리포니아와 델라웨어의 검찰총장들은 모두 이 제안을 조사하고 있습니다. 그들은 OpenAI가 비영리법을 위반한다고 판단할 경우 소송을 제기하거나 변경을 요구할 법적 권한을 가지고 있습니다. 캘리포니아 검찰총장실은 이미 OpenAI의 현재 계획이 원래의 사명에 위배될 수 있다고 경고하고 있습니다. 주 정부는 특히 장기간 ChatGPT와 상호작용한 사람들의 여러 자살 사례가 보고된 것과 관련하여 우려를 제기하는 서한을 보냈습니다. 서한에서 규제 당국은 "최근의 사망 사례는 용납할 수 없습니다. 이는 당연히 미국 대중의 OpenAI와 이 산업에 대한 신뢰를 흔들어 놓았습니다"라고 썼습니다. 그들은 OpenAI에게 안전이 최우선이어야 한다고 말했습니다. 또한 회사의 비영리 상태는 투명성과 AI 배포에 있어 대중 우선 접근 방식을 요구한다는 점을 분명히 했습니다. OpenAI 내부 경영진은 작년 말 구조 조정을 발표했을 때 이러한 종류의 반발을 예상하지 못했습니다. 특히 캘리포니아로부터의 법적 압박의 강도는 실제 위협이 되었습니다. 2015년 OpenAI를 공동 설립한 Sam Altman은 회사를 860억 달러 규모의 AI 강자로 성장시켰지만, 이제 법적 기술적 문제로 인해 무너지는 것을 지켜볼 위험에 처해 있습니다. OpenAI는 여전히 영리 단위로 운영되고 있으며...
T
$0.01508
-0.19%
REAL
$0.08223
-1.08%
MOVE
$0.1076
-2.44%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 14:15
공유하기
주요 Pi 네트워크 경고: 숨겨진 위협이 등장
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 주요 Pi 네트워크 경고: 히든 위협이 등장했습니다. 알트코인 Pi 네트워크 생태계 내에서 새로운 논란이 발생했습니다. 관리자들이 여러 Pi 토큰 도난과 연관된 것으로 추정되는 지갑을 공개한 후입니다. 이 발견은 사용자 보호에 관한 대화를 심화시켰으며, 프로젝트가 두 번째 주요 토큰 마이그레이션을 고려하고 있는 시점에 발생했습니다. 증가하는 사기 우려 개별적인 피싱 시도가 아닌, 신고된 지갑은 계정을 잠금 해제하는 사용자들을 체계적으로 타겟팅하여 토큰을 빼돌린 후 여러 작은 주소를 통해 분산시킨 것으로 보입니다. 많은 선구자들에게 이 사실은 사기꾼들이 인증 및 보안의 허점을 악용하고 있다는 오랜 우려를 강화시켰습니다. 이 경고는 잘 알려진 커뮤니티 인사들에 의해 확대되었습니다. 인플루언서 우디 라이트이어는 피싱 웹사이트가 계속해서 의심하지 않는 사용자들을 속이고 있다고 회원들에게 상기시키며, Pi의 공식 안전 센터와 모든 커뮤니케이션을 교차 확인할 것을 촉구했습니다. 개발자들의 새로운 보호 기능 도입 이와 병행하여, Pi 코어 팀은 보안 허점을 차단하기 위한 새로운 앱 기능을 출시했습니다. 가장 두드러진 추가 기능은 PassKey로, 생체 인식이나 PIN 코드와 같은 기기 수준의 확인과 지갑 접근을 연결하는 보안 옵션입니다. 안전 센터의 확장된 리소스와 결합하여, 이 업데이트는 사용자들에게 사기에 저항할 수 있는 더 나은 도구를 제공하도록 설계되었습니다. 보안 업그레이드가 중심을 차지하는 동안, 마이그레이션은 커뮤니티의 장기적인 초점으로 남아 있습니다. 추천 보상과 미인증 잔액은 수년간 진행을 지연시켜 공급의 일부가 개방 경제 밖에 남아 있게 했습니다. 관리자들은 두 번째 마이그레이션이 모멘텀을 재설정하고, 활성화 주소에 보상을 주며, 관심을 되살릴 수 있다고 암시했습니다. 가격은 안정적으로 유지 이러한 발전에도 불구하고, Pi의 토큰 가격은 거의 움직이지 않았습니다. 일일 변동이 최소화된 $0.3468 근처에서 거래되며, 이 코인은 Onramp Money에 상장된 후에도 거의 변동성을 보이지 않았습니다. 분석가들은 이러한 조용한 반응이 네트워크가 완전히 개방형 메인넷으로 전환될 때까지 지속되는 주의를 반영한다고 제안합니다. Pi 네트워크에게 신고된 지갑은 사용자 신뢰가 얼마나 취약할 수 있는지를 상기시키는 역할을 합니다...
NEAR
$2.853
-2.82%
TRUST
$0.0003735
-1.50%
CROSS
$0.21437
-1.44%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 14:03
공유하기
'텔레파시에 가까운' 웨어러블로 기기와 조용히 소통하세요
'근접 텔레파시' 웨어러블로 기기와 소리 없이 소통할 수 있게 해주는 포스트가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 보스턴 스타트업 AlterEgo는 턱과 목의 신경근육 신호를 해독하여 사용자가 기계와 소리 없이 소통할 수 있게 해주는 웨어러블을 공개했습니다. 이 기술은 2018년 MIT 미디어 랩의 프로토타입을 기반으로 하며, 이는 무성 발화가 높은 정확도로 포착되고 번역될 수 있음을 보여주었습니다. AlterEgo는 자사의 비침습적 접근 방식을 Neuralink와 같은 뇌 임플란트나 Meta의 EMG 손목 밴드에 대한 실용적인 대안으로 포지셔닝하고 있습니다. 보스턴 스타트업 AlterEgo는 월요일에 사용자가 컴퓨터와 소리 없이 소통할 수 있게 해주는 웨어러블 기기를 공개했으며, 이는 MIT 미디어 랩에서 개척한 혁신적인 기술을 상용화하려는 첫 번째 진지한 시도입니다. 회사가 "근접 텔레파시" 인터페이스라고 설명한 이 기기는 뇌 활동을 읽지 않습니다. 대신, 사람이 내부적으로 단어를 발음할 때 얼굴과 목에서 미세한 신경근육 신호를 감지합니다. 이러한 신호는 머신 러닝 소프트웨어에 의해 해독되어 명령이나 텍스트로 전송됩니다. 응답은 골전도 오디오를 통해 개인적으로 전달됩니다. 이 이야기는 처음 Axios에 의해 보도되었으며, 회사의 창립자인 Arnav Kapur가 X에서 공유했습니다. Alterego 소개: 생각의 속도로 소리 없는 소통을 가능하게 하는 세계 최초의 근접 텔레파시 웨어러블입니다. Alterego는 AI를 인간 마음의 확장으로 만듭니다. MIT에서 우리의 작업이 시작된 이후 여러 혁신을 이루었습니다. 오늘 그것들을 발표합니다. pic.twitter.com/KX5mxUIBAk — alterego (@alterego_io) 2025년 9월 8일 이 접근 방식은 2018년 MIT에서 처음 발표된 연구를 기반으로 합니다. 당시 대학원생이었던 Kapur는 같은 이름의 프로토타입 헤드셋을 소개했습니다. 그 버전은 무성 발화—소리 없이 발음된 단어—가 간단한 시스템을 제어하기에 충분한 정확도로 포착될 수 있음을 보여주었습니다. 연구실은 이를 언어 장애가 있는 사람들을 위한 잠재적인 도움으로 포지셔닝하면서, 인간-컴퓨터 상호작용에서의 더 넓은 응용 가능성도 제안했습니다. AlterEgo는 자금 조달, 출시 시기 또는 상용화 전략에 대한 세부 정보를 공개하지 않았지만, 회사는 이 기술을 공개적으로 발표할 예정입니다...
NEAR
$2.853
-2.82%
BONE
$0.1335
-3.33%
COM
$0.011197
+2.09%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:59
공유하기
비트코인 코어 검열이 포크를 유발할 수 있다: 오디널스 리더
비트코인 코어 검열이 포크를 유발할 수 있다: 오디널스 리더라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 코어 검열이 포크를 유발할 수 있다: 오디널스 리더 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Jake Simmons는 2016년부터 비트코인 애호가입니다. 비트코인에 대해 처음 들은 이후로 매일 이 주제를 공부하며 다른 사람들과 지식을 공유하려고 노력해왔습니다. 그의 목표는 법정화폐 시스템을 대체할 비트코인의 금융 혁명에 기여하는 것입니다. BTC와 암호화폐 외에도 Jake는 대학에서 비즈니스 정보학을 공부했습니다. 2017년 졸업 후, 그는 블록체인 및 암호화폐 분야에서 일해왔습니다. 트위터 @realJakeSimmons에서 Jake를 팔로우할 수 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 계속 이 웹사이트를 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-core-censorship-trigger-fork/
BTC
$121,664.87
-0.77%
COM
$0.011197
+2.09%
SIGN
$0.0615
-4.69%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:46
공유하기
연준 금리 인하 기대감에 아시아 주식 랠리, 달러 약세
아시아 주식 상승세, 시장이 연준 금리 인하를 반영하며 달러 하락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 아시아-태평양 주식은 정치적 긴장과 정책 리스크가 통화 및 채권 시장을 신중하게 만들었음에도 불구하고, 미국 연방준비제도가 빠르면 다음 주에 금리를 인하할 것이라는 기대감에 화요일 상승했습니다. 나스닥 신기록으로 마감한 강세장 월스트리트 이후, MSCI의 일본을 제외한 아시아-태평양 주식 지수는 초반 거래에서 0.2% 상승했습니다. 뉴욕에서는 S&P 500이 0.2% 상승하여 지난주 기록에 근접했습니다. 다우는 114포인트(0.3%) 추가했고, 나스닥은 0.5% 상승하여 새로운 기록을 세웠습니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 선물 가격은 이번 달 50bp 인하 가능성이 일주일 전 0%에서 10% 이상으로 상승했음을 보여줍니다. 유럽 주식 선물은 월요일 현금 시장 상승 이후 약세를 보였습니다. EUROSTOXX 50 선물은 0.17% 하락했고, FTSE 선물은 0.04% 하락했으며, DAX 선물은 0.22% 하락했습니다. 일본 닛케이 225는 거의 0.3% 상승한 43,763.96을 기록했습니다; 호주 ASX 200은 0.5% 하락한 8,806.60을 기록했습니다; 한국 코스피는 0.6% 상승한 3,238.07을 기록했습니다; 홍콩 항셍 지수는 1.2% 상승한 25,949.48을 기록했습니다; 상하이 종합지수는 0.1% 상승한 3,831.45를 기록했습니다. 통화 시장에서는 엔화가 달러 대비 0.1% 상승한 147.37엔을 기록하며 전날의 하락을 만회했고, 유로화는 1.1768달러로 안정세를 유지했습니다. 일본 국채 수익률은 하루 전 상승 이후 하락했는데, 이는 가격과 수익률이 반대로 움직이기 때문입니다. 로이터에 따르면 미국 달러는 화요일 거의 7주 만에 최저 수준으로 하락했습니다. 미국 수익률은 최저점 근처에 머물렀습니다. 정책 기대에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 3.4966%로 5개월 최저치 근처에서 움직였습니다. 기준이 되는 10년 만기 국채 역시 4.0494%로 5개월 최저치 근처에 있었습니다. 10년 만기 국채 수익률은 금요일 종가 4.10%에서 4.04%로, 지난 화요일 4.28%에서 하락했습니다. 원자재는 혼조세를 보였습니다. 에너지 거래에서 미국 원유 기준가는 배럴당 25센트 상승한 62.51달러를 기록했고, 브렌트유는 27센트 상승...
NEAR
$2.853
-2.82%
U
$0.009403
-2.71%
BOND
$0.1602
+1.71%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:45
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다