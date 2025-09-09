주요 Pi 네트워크 경고: 숨겨진 위협이 등장

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 주요 Pi 네트워크 경고: 히든 위협이 등장했습니다. 알트코인 Pi 네트워크 생태계 내에서 새로운 논란이 발생했습니다. 관리자들이 여러 Pi 토큰 도난과 연관된 것으로 추정되는 지갑을 공개한 후입니다. 이 발견은 사용자 보호에 관한 대화를 심화시켰으며, 프로젝트가 두 번째 주요 토큰 마이그레이션을 고려하고 있는 시점에 발생했습니다. 증가하는 사기 우려 개별적인 피싱 시도가 아닌, 신고된 지갑은 계정을 잠금 해제하는 사용자들을 체계적으로 타겟팅하여 토큰을 빼돌린 후 여러 작은 주소를 통해 분산시킨 것으로 보입니다. 많은 선구자들에게 이 사실은 사기꾼들이 인증 및 보안의 허점을 악용하고 있다는 오랜 우려를 강화시켰습니다. 이 경고는 잘 알려진 커뮤니티 인사들에 의해 확대되었습니다. 인플루언서 우디 라이트이어는 피싱 웹사이트가 계속해서 의심하지 않는 사용자들을 속이고 있다고 회원들에게 상기시키며, Pi의 공식 안전 센터와 모든 커뮤니케이션을 교차 확인할 것을 촉구했습니다. 개발자들의 새로운 보호 기능 도입 이와 병행하여, Pi 코어 팀은 보안 허점을 차단하기 위한 새로운 앱 기능을 출시했습니다. 가장 두드러진 추가 기능은 PassKey로, 생체 인식이나 PIN 코드와 같은 기기 수준의 확인과 지갑 접근을 연결하는 보안 옵션입니다. 안전 센터의 확장된 리소스와 결합하여, 이 업데이트는 사용자들에게 사기에 저항할 수 있는 더 나은 도구를 제공하도록 설계되었습니다. 보안 업그레이드가 중심을 차지하는 동안, 마이그레이션은 커뮤니티의 장기적인 초점으로 남아 있습니다. 추천 보상과 미인증 잔액은 수년간 진행을 지연시켜 공급의 일부가 개방 경제 밖에 남아 있게 했습니다. 관리자들은 두 번째 마이그레이션이 모멘텀을 재설정하고, 활성화 주소에 보상을 주며, 관심을 되살릴 수 있다고 암시했습니다. 가격은 안정적으로 유지 이러한 발전에도 불구하고, Pi의 토큰 가격은 거의 움직이지 않았습니다. 일일 변동이 최소화된 $0.3468 근처에서 거래되며, 이 코인은 Onramp Money에 상장된 후에도 거의 변동성을 보이지 않았습니다. 분석가들은 이러한 조용한 반응이 네트워크가 완전히 개방형 메인넷으로 전환될 때까지 지속되는 주의를 반영한다고 제안합니다. Pi 네트워크에게 신고된 지갑은 사용자 신뢰가 얼마나 취약할 수 있는지를 상기시키는 역할을 합니다...