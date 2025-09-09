2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
비트코인 가격 $109,000 사이에서 안정화

비트코인 가격 $109,000 사이에서 안정화

비트코인 가격이 $109,000 사이에서 안정화되고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 비트코인 가격은 이번 주 $109,000에서 $112,000 사이의 좁은 범위에 갇혀 있어, 8월 최고치인 $124,517에서 11% 하락한 후 트레이더들이 좌절감을 느끼고 있습니다. 강세론자들은 BTC가 $110K 선 위에서 회복력을 보이고 있다고 강조하지만, 차트는 모멘텀이 약해지고 있다는 경고 신호를 보내고 있습니다. 한편, Layer Brett($LBRETT)는 이번 주 바이럴 스토리로 떠올랐으며, 토큰당 단 $0.0055의 가격으로 사전 판매가 $3백만을 돌파했고 초기 스테이커들은 여전히 800%에 가까운 APY 수익률을 확보하고 있습니다. 다음 돌파를 추구하는 트레이더들에게 $LBRETT는 빠르게 시장에서 가장 뜨거운 이름이 되고 있습니다. 비트코인 가격 분석: BTC가 좁아지는 범위에 갇혀 있음 비트코인은 현재 $111,000 근처에서 거래되며, 몇 주간의 매도 압력 이후 안정화되고 있습니다. 선두 암호화폐는 8월 말 이후 거의 11%가 하락했으며, 심지어 잠시 $107,270까지 테스트한 후 $110K 이상으로 반등했습니다. 시총은 약 $2.2조에 머물러 있지만, 일일 거래량은 $22B에서 $90B 사이로 줄어들어 유동성이 타이트해지고 있음을 강조합니다. 차트도 좋아 보이지 않습니다. BTC가 $124K에서 정점을 찍은 이후 낮은 고점과 낮은 저점이 형성되고 있으며, 도지와 같은 캔들스틱 패턴은 우유부단함을 가리키고 있습니다. 현재로서는 가격이 $110,032와 $112,000 사이의 좁은 밴드로 압축되고 있는데, 이는 보통 더 큰 움직임을 예고하는 설정입니다. 비트코인에 관한 많은 이야기는 이제 ETF를 중심으로 전개됩니다. BlackRock의 IBIT는 746,000 BTC 이상으로 선두를 달리고 있으며, Fidelity의 FBTC가 거의 200,000으로 그 뒤를 잇고 있습니다. 이러한 유입이 한때 흥분을 불러일으켰지만, 8월에는 실제로 $749백만의 순 유출이 발생하여 기관 수요가 얼마나 주기적이고 신뢰할 수 없는지를 보여주었습니다. 간단히 말해서: 비트코인은 거인이지만, 거인은 빠르게 움직이지 않습니다. 다가오는 강세장에서 20배 또는 50배의 이익을 추구하는 트레이더들에게 BTC는 인생을 바꿀 기회보다는 느린 가치 저장소처럼 보입니다. Layer Brett: 내부자들이 주목하는 돌파구 사전 판매...
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:34
공유하기
톰 리, 비트코인이 연말까지 200,000달러에 도달할 것이라고 자신 있게 예측

톰 리, 비트코인이 연말까지 200,000달러에 도달할 것이라고 자신 있게 예측

톰 리가 자신있게 비트코인이 연말까지 200,000달러에 도달할 것이라고 예측했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Bitmine Technologies의 회장인 톰 리는 가장 큰 암호화폐가 약 113,000달러에 거래되고 있는 가운데 비트코인이 올해 안에 "쉽게" 200,000달러에 도달할 것이라고 예측했습니다. 리는 연방준비제도(Fed)의 잠재적 금리 인하가 비트코인 가격 상승의 핵심 촉매제가 될 것이라고 설명했습니다. 통화 정책과 시장 민감도 스폰서 스폰서 TV 인터뷰에서 리는 비트코인과 이더리움(ETH)과 같은 암호화폐가 통화 정책 변화에 민감하다고 설명했습니다. 그는 9월 17일에 있을 Fed 통화 정책 회의를 금리 인하 결정과 이후 BTC 상승의 중요한 전환점으로 강조했습니다. 그의 최근 행동이 이 예측에 영향을 미칠 수 있습니다. 오랜 분석가, 금융 고문 및 기업가인 리는 최근 이더리움 DAT 회사인 Bitmine의 회장 역할을 맡았습니다. 현재 그는 자신이 설립한 금융 회사인 Fundstrat Capital과 Bitmine에서 이중 역할을 맡고 있습니다. CME 그룹의 FedWatch Tool에 따르면, 시장 참여자들은 올해 세 번의 금리 인하와 내년 9월까지 여섯 번의 금리 인하를 예상하고 있으며, 이는 내년에 1.5% 포인트 감소에 해당합니다. 그러나 미국 경제의 현재 상태는 이러한 광범위한 금리 인하에 대해 견고해 보입니다. 실업률은 4.3%로 완전 고용에 가까운 상태를 유지하고 있으며, 미국의 3대 주가 지수는 6월 말 이후 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 다가오는 하락 가능성 긍정적인 지표에도 불구하고, 일부 전문가들은 고용 상황이 급격히 악화될 가능성을 지적합니다. 7월과 8월의 NFP 데이터를 포함한 최근 고용 데이터는 급격한 하락의 징후를 보여주고 있습니다. 화요일에 BLS는 노동 시장 데이터에 대한 예비 벤치마크 수정을 발표할 가능성이 높으며, 약 800,000개의 일자리 감소를 보여줄 것입니다. 이 데이터가 예상과 일치한다면, Fed는 여섯 번 이상의 금리 인하를 시행해야 할 수도 있습니다.
SIX
SIX$0.01951-1.56%
비트코인
BTC$121,623.04-0.81%
Sunrise Layer
RISE$0.010422+2.54%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 19:14
공유하기
분석가들은 비트코인이 아직 "디지털 골드" 역할을 증명하지 못했다고 말해

분석가들은 비트코인이 아직 "디지털 골드" 역할을 증명하지 못했다고 말해

분석가들은 비트코인이 아직 "디지털 골드" 역할을 증명하지 못했다고 말한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 골드는 사상 최고치로 치솟고 있을지 모르지만, 비트코인은 여전히 안전자산보다는 기술주처럼 움직이고 있습니다. 분석가들은 거시경제적 불확실성이 해소될 때까지 암호화폐의 다음 주요 랠리는 보류 상태로 남을 것이라고 경고합니다. 지정학적 상황과 시장 불안 투자자들은 이번 주 불안한 상황들의 물결에 타격을 입었습니다: 실망스러운 미국 고용 지표, 심화되는 무역 분쟁, 여러 지역의 전쟁, 그리고 프랑스의 정치적 불안정. 이러한 위험 요소들의 조합은 금을 신고가로 끌어올렸지만, 비트코인은 이를 따라가지 못했습니다. 대신, 나스닥 100을 반영하며 주식과의 긴밀한 연관성을 강화했습니다. Ecoinometrics: "디지털 골드" 내러티브 여전히 부재 연구 그룹 Ecoinometrics가 수집한 데이터에 따르면 비트코인과 금, 미국 국채와의 상관관계는 거의 0에 가깝습니다. 반면, 위험 자산과의 관계는 여전히 강하며, 이더리움은 주식과 같은 거래 패턴에 더욱 밀접하게 연결되어 있습니다. 이 회사의 분석가들은 오랫동안 기대되었던 "디지털 골드" 체제로의 전환이 아직 일어나지 않았다고 강조했습니다. 연준 회의가 결정적 요인이 되다 이제 관심은 다음 주 연방준비제도 회의로 옮겨갑니다. 트레이더들은 이 결과를 전환점으로 보고 있습니다: 안정적이거나 가속화된 금리 인하 경로의 확인은 위험 시장 전반에 낙관론을 불러일으킬 수 있는 반면, 매파적 전환은 비트코인과 기술주를 함께 하락시킬 가능성이 높습니다. Bitwise: 거시경제가 여전히 추세를 좌우한다 Bitwise의 유럽 연구를 이끄는 André Dragosch는 현재의 침체가 암호화폐 펀더멘털과는 전혀 관련이 없다고 주장했습니다. 대신, 그는 글로벌 성장 둔화와 위험 선호도 감소가 약세의 진정한 원인이라고 지적했습니다. 그럼에도 불구하고, Dragosch는 장기적인 전망에 대해 낙관적입니다. 그는 유동성 증가와 연준의 지속적인 완화 정책이 올해 후반에 더 건강한 시장 환경을 조성할 것으로 예상합니다. 그러나 그는 단기 전망이 취약하다고 경고하며, 연준 회의를 비트코인에게 "이중 이벤트"라고 표현했습니다: 새로운 모멘텀을 위한 발판이 되거나...
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 19:12
공유하기
비트코인, 크리스마스까지 15만 달러 도달 가능성, 분석가들이 마이클 세일러에게 전해

비트코인, 크리스마스까지 15만 달러 도달 가능성, 분석가들이 마이클 세일러에게 전해

비트코인이 크리스마스까지 15만 달러에 도달할 수 있다고 분석가들이 마이클 세일러에게 말했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자들은 결코 완전히 일을 끝내지 않는다고 합니다. 하지만 크리스찬에게 이것은 단순한 비유가 아니라 생활 방식입니다. 낮에는 끊임없이 변화하는 암호화폐 시장의 조류를 항해하며, 노련한 편집자처럼 단어를 다루고 대중을 위해 전문 용어를 해독하는 기사를 작성합니다. 그러나 PC가 절전 모드로 들어가면 그의 활동은 더 기계적인(때로는 철학적인) 방향으로 전환됩니다. 크리스찬의 글쓰기 여정은 비트코인 시대보다 훨씬 이전에 시작되었습니다. 학계의 신성한 전당에서 그는 대학 신문의 특집 작가로서 자신의 기술을 연마했습니다. 이야기를 전하는 것에 대한 이러한 초기 사랑은 데이터 엔지니어링 회사의 편집자로서 성공적인 경력의 길을 열었으며, 첫 달 에세이 우승으로 몇 달 동안의 강아지와 고양이 간식 공급을 지원했습니다 - 이는 그의 털 많은 동반자들에 대한 헌신의 증거입니다(이에 대해서는 나중에 더 자세히). 크리스찬은 그 후 캐나다와 심지어 한국의 신문사에서 일하며 저널리즘 세계를 누볐습니다. 그는 마침내 필리핀 고향의 지역 뉴스 거물에 10년 동안 정착하여 완전한 뉴스 중독자가 되었습니다. 하지만 그때, 새로운 것이 그의 눈길을 끌었습니다: 암호화폐. 그것은 이야기 전달과 보물 찾기가 혼합된 것 같았습니다 - 그의 취향에 딱 맞는 것이었죠! 그래서 그는 NewsBTC에서 훌륭한 일자리를 얻었고, 그곳에서 그는 암호화폐 관련 모든 것에 대한 전문가 중 한 명이 되었습니다. 그는 이 복잡한 내용을 이해하기 쉬운 조각으로 분해하여 누구나 이해할 수 있게 만듭니다(그는 이 기술을 가르쳐 준 관리팀에 경의를 표합니다). 크리스찬이 일만 하고 놀지 않는다고 생각하시나요? 전혀 그렇지 않습니다! 컴퓨터 앞에 없을 때는 오토바이에 대한 그의 열정을 즐기는 모습을 볼 수 있습니다. 진정한 기계광인 크리스찬은 자신의 바이크를 만지작거리고 320cc 야마하 R3를 타고 탁 트인 도로의 즐거움을 만끽하는 것을 좋아합니다. 한때 속도광이었던 그는...
STUFF.io
STUFF$0.00397-3.17%
Mode Network
MODE$0.001243-6.47%
PlaysOut
PLAY$0.04873+6.93%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 18:43
공유하기
비트코인의 소매 점령 - BTC 고래들이 물러나는 이유!

비트코인의 소매 점령 - BTC 고래들이 물러나는 이유!

비트코인의 소매 점령 - BTC 고래들이 물러나는 이유! 이 글은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 비트코인은 고래 보유량이 감소하면서 모멘텀을 잃었고, 소매 트레이더들이 선물 시장을 지배했습니다. BTC는 더 강한 수요가 돌아오지 않는 한 하락 위험이 증가하며 112,000달러 근처에서 범위 내에 머물렀습니다. 비트코인[BTC]의 가장 큰 후원자들이 물러나는 것으로 보입니다. 몇 달간의 축적 후, 고래 보유량이 줄어들어 소매 트레이더들이 그 공백을 채우게 되었습니다. 선물 시장은 이러한 변화를 명확히 보여주고 있으며, 이는 BTC가 다음에 어디로 향할지 그 기조를 설정할 수 있습니다. 고래들이 물러나고, BTC는 압박을 느낍니다 비트코인의 가장 큰 보유자들은 몇 달간의 꾸준한 축적 후 감소하기 시작했습니다. 최근 데이터에 따르면 총 고래 잔액이 336만 BTC 아래로 떨어졌으며, 30일 변동률이 마이너스로 전환되었습니다. 이러한 반전은 고래들이 축적에서 분배로 이동하면서 판매 압력이 증가하여 가격이 하락하는 것과 일치했습니다. 출처: CryptoQuant 이러한 후퇴는 종종 로테이션이나 높은 변동성의 신호였습니다. 고래 보유량이 감소함에 따라 비트코인의 가격 모멘텀이 약화되었습니다. 결과적으로, 대규모 자금을 가진 참여자들은 더 이상 연초처럼 시장을 지지하지 않게 되었습니다. 선물 시장은 소매 중심으로 전환 출처: TradingView 다음: 오늘 암호화폐가 상승하는 이유는? 연준 금리 인하 베팅, ETF 유입 등... 출처: https://ambcrypto.com/bitcoins-retail-takeover-heres-why-btc-whales-are-backing-off/
니어
NEAR$2.852-2.86%
ChangeX
CHANGE$0.00159912-2.76%
비트코인
BTC$121,623.04-0.81%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 18:13
공유하기
Hyperliquid, USDH 스테이블 코인 출시 경쟁에 Sky 합류

Hyperliquid, USDH 스테이블 코인 출시 경쟁에 Sky 합류

Hyperliquid, USDH 스테이블 코인 출시 경쟁에 Sky 합류 소식이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 거물 Sky가 강력한 유동성, 크로스 체인 접근성, 그리고 Hyperliquid 커뮤니티를 위한 안정적인 수익을 제공하는 계획과 함께 Hyperliquid의 USDH 스테이블 코인 출시 경쟁에 합류했습니다. Sky는 80억 달러의 대차대조표, 7년간의 보안 경험, 그리고 S&P 신용 등급을 활용하여 USDH를 스테이블 코인 시장의 새로운 표준으로 자리매김하려 합니다. Sky Frontier Foundation은 이 제안이 USDH를 Sky의 다른 스테이블 코인인 DAI와 USDS와 동일한 방식으로 작동하게 하면서 Hyperliquid의 거래 시스템과 직접 연결할 것이라고 밝혔습니다. 이 계획은 명확한 투명성, 쉽게 확인 가능한 담보, 그리고 은행 모델을 기반으로 한 강력한 리스크 관리에 중점을 둡니다. Sky는 스테이블 코인 시스템을 사용하여 Hyperliquid를 지원합니다. Sky(이전 MakerDAO)는 80억 달러 이상의 USDS 스테이블 코인이 유통되고 있습니다. 이는 암호화폐 자산과 미국 국채와 같은 실물 금융 상품을 포함한 130억 달러 이상의 담보로 보장됩니다. Sky Frontier Foundation은 USDH 스테이블 코인을 만들어 Sky와 Hyperliquid를 연결하고자 합니다. 제안이 수락되면, 이 코인은 Sky의 현재 스테이블 코인인 DAI와 USDS와 동일한 프레임워크를 채택하게 됩니다. 이 두 코인은 7년 이상 대규모 시장 하락 중에도 보유자들에게 보고된 손실 없이 사용되어 왔기 때문에, Sky는 다른 이들이 비교할 수 없는 탄력적인 평판을 쌓았습니다. Hyperliquid와 함께, USDH는 Sky의 Peg Stability Module(PSM)과 22억 달러의 즉각적인 USDC 유동성에 접근할 수 있습니다. 이를 통해 사용자들은 지연이나 슬리피지 없이 대량의 USDH를 상환할 수 있습니다. 이 수십억 달러는 또한 누구나 USDH를 안정적인 가치로 교환할 수 있다는 것을 증명합니다. 동시에, USDH는 제3자 소프트웨어에 의존하지 않고 LayerZero 기술을 통해 여러 블록체인에서 작동할 것입니다. 이렇게 하면 사용자들은 다양한 생태계와 쉽고 안전하게 상호작용할 수 있습니다. USDH를 보유한 Hyperliquid 사용자들은 또한 Sky의 대규모 잔액에서 4.85%의 수익을 누릴 수 있습니다...
스레숄드
T$0.01508-0.19%
Union
U$0.009403-2.71%
RealLink
REAL$0.08221-1.10%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 17:30
공유하기
이더리움의 변동성이 감소하는 가운데 비트코인은 안정적

이더리움의 변동성이 감소하는 가운데 비트코인은 안정적

비트코인이 안정적인 가운데 이더리움의 변동성이 감소했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 중요한 임계값을 통과하는 비트코인, 이더리움, XRP에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. 한때 악명 높았던 이더리움의 변동성은 이제 눈에 띄게 안정화되어 설정된 범위 내에서 좁은 변동폭을 유지하고 있으며, 비트코인은 중요한 지지선 위에서 강세를 유지하고 있습니다. 계속 읽기: 비트코인이 안정적인 가운데 이더리움의 변동성 감소 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-steady-as-ethereums-volatility-drops
리플
XRP$2.8035-2.59%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.10%
LayerNet
NET$0.00007867-0.17%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 16:52
공유하기
비트코인 11만 2천 달러로 복귀했지만, 데이터는 보유 가능성에 의문을 제기

비트코인 11만 2천 달러로 복귀했지만, 데이터는 보유 가능성에 의문을 제기

비트코인이 $112K에 돌아왔지만, 데이터는 유지 가능성에 의문을 제기합니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인 옵션 스큐와 선물 자금 조달 비율은 BTC가 $110,000 지지선을 방어하고 있음에도 불구하고 지속적인 주의를 강조합니다. 현물 비트코인 ETF 유출과 Strategy의 S&P 500 인덱스 부정적 결정은 계속해서 트레이더 심리에 부담을 주고 있습니다. 비트코인(BTC)은 월요일에 $112,000 이상으로 상승하며, 지난 주에 보였던 $108,000 수준에서 벗어났습니다. 그러나 BTC 파생상품 지표에 따르면, 이러한 진전은 신뢰를 회복하기에 충분히 강하지 않았습니다. 트레이더들은 현재 심리 개선을 방해하는 요인과 비트코인이 $120,000을 넘어설 모멘텀이 있는지 판단하려고 노력하고 있습니다. Deribit의 비트코인 30일 옵션 델타 스큐(풋-콜). 자료 출처: laevitas.ch BTC 옵션 델타 스큐는 현재 9%로, 풋(매도) 옵션이 동등한 콜(매수) 상품에 비해 프리미엄으로 가격이 책정되고 있음을 의미합니다. 이는 일반적으로 리스크 회피를 나타내지만, 급격한 하락에 대한 명확한 예상보다는 단순히 지난 주의 거래 조건을 반영하는 것일 수 있습니다. 하방 보호에 대한 진정한 수요 급증은 옵션 풋-콜 비율에서 명확히 나타날 것입니다. Deribit의 옵션 프리미엄 풋-콜 비율. 자료 출처: laevitas.ch 월요일에 풋 옵션에 대한 수요가 급증하며 이전 두 세션의 추세를 뒤집었습니다. 이 데이터는 중립에서 하락 전략에 대한 더 강한 선호도를 보여주며, 트레이더들이 $108,000 아래로의 잠재적 하락에 대해 여전히 주의하고 있음을 시사합니다. 이러한 열정 부족의 일부는 비트코인이 S&P 500과 금 모두에서 새로운 ATH를 반영하지 못한 데서 비롯됩니다. 예상보다 약한 미국 노동 시장 수치는 통화 완화에 대한 기대를 강화했습니다. 2026년 3월 예상 Fed Funds 금리. 자료 출처: CME Fedwatch tool CME FedWatch 도구에 따르면, 트레이더들은 현재 2026년 3월까지 금리가 3.50% 이하로 떨어질 확률을 73%로 할당하고 있으며, 이는 불과 한 달 전 41%에서 상승한 수치입니다. 현물 비트코인 ETF는 기업 이더리움 보유량이 견인력을 얻으면서 유출에 직면합니다...
비트코인
BTC$121,623.04-0.81%
Index Cooperative
INDEX$1.051+3.85%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.10%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/09 16:13
공유하기
리플(XRP) 가격 예측: XRP ETF 승인 확률 2026년에 50%로 상승, 이는 레이어 브렛에게 어떤 의미가 있을까?

리플(XRP) 가격 예측: XRP ETF 승인 확률 2026년에 50%로 상승, 이는 레이어 브렛에게 어떤 의미가 있을까?

트레이더들은 점점 좁아지는 가격 범위 내에서 계속 압축되고 있는 리플의 XRP에 대해 이것이 의미하는 바에 대해 의견이 나뉘어 있습니다. […] 리플(XRP) 가격 예측: XRP ETF 승인이 2026년에 50%로 상승, 이것이 레이어 브렛에 의미하는 바는 무엇인가? 라는 글이 Coindoo에 처음 게재되었습니다.
리플
XRP$2.8035-2.59%
Solayer
LAYER$0.3898-2.47%
Nowchain
NOW$0.00424+0.71%
공유하기
Coindoo2025/09/09 15:29
공유하기
페페 코인 최신 뉴스: 한때 암호화폐 왕으로 불렸던 투자자들이 이제 비슷한 수익을 위해 Remittix로 눈을 돌리고 있습니다

페페 코인 최신 뉴스: 한때 암호화폐 왕으로 불렸던 투자자들이 이제 비슷한 수익을 위해 Remittix로 눈을 돌리고 있습니다

Pepe 코인이 완만한 상승세를 이어가는 가운데, 많은 트레이더들이 PayFi 알트코인인 Remittix에 관심을 돌리고 있습니다 [...] Pepe 코인 최신 뉴스: 한때 암호화폐의 왕으로 불렸던 투자자들이 이제 비슷한 수익을 위해 Remittix로 전환하고 있습니다. 이 글은 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Altcoin
ALTCOIN$0.0004059-17.43%
GAINS
GAINS$0.02357-3.44%
페페
PEPE$0.00000909-2.98%
공유하기
Coindoo2025/09/09 14:59
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다