비트코인 가격 $109,000 사이에서 안정화

비트코인 가격이 $109,000 사이에서 안정화되고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 비트코인 가격은 이번 주 $109,000에서 $112,000 사이의 좁은 범위에 갇혀 있어, 8월 최고치인 $124,517에서 11% 하락한 후 트레이더들이 좌절감을 느끼고 있습니다. 강세론자들은 BTC가 $110K 선 위에서 회복력을 보이고 있다고 강조하지만, 차트는 모멘텀이 약해지고 있다는 경고 신호를 보내고 있습니다. 한편, Layer Brett($LBRETT)는 이번 주 바이럴 스토리로 떠올랐으며, 토큰당 단 $0.0055의 가격으로 사전 판매가 $3백만을 돌파했고 초기 스테이커들은 여전히 800%에 가까운 APY 수익률을 확보하고 있습니다. 다음 돌파를 추구하는 트레이더들에게 $LBRETT는 빠르게 시장에서 가장 뜨거운 이름이 되고 있습니다. 비트코인 가격 분석: BTC가 좁아지는 범위에 갇혀 있음 비트코인은 현재 $111,000 근처에서 거래되며, 몇 주간의 매도 압력 이후 안정화되고 있습니다. 선두 암호화폐는 8월 말 이후 거의 11%가 하락했으며, 심지어 잠시 $107,270까지 테스트한 후 $110K 이상으로 반등했습니다. 시총은 약 $2.2조에 머물러 있지만, 일일 거래량은 $22B에서 $90B 사이로 줄어들어 유동성이 타이트해지고 있음을 강조합니다. 차트도 좋아 보이지 않습니다. BTC가 $124K에서 정점을 찍은 이후 낮은 고점과 낮은 저점이 형성되고 있으며, 도지와 같은 캔들스틱 패턴은 우유부단함을 가리키고 있습니다. 현재로서는 가격이 $110,032와 $112,000 사이의 좁은 밴드로 압축되고 있는데, 이는 보통 더 큰 움직임을 예고하는 설정입니다. 비트코인에 관한 많은 이야기는 이제 ETF를 중심으로 전개됩니다. BlackRock의 IBIT는 746,000 BTC 이상으로 선두를 달리고 있으며, Fidelity의 FBTC가 거의 200,000으로 그 뒤를 잇고 있습니다. 이러한 유입이 한때 흥분을 불러일으켰지만, 8월에는 실제로 $749백만의 순 유출이 발생하여 기관 수요가 얼마나 주기적이고 신뢰할 수 없는지를 보여주었습니다. 간단히 말해서: 비트코인은 거인이지만, 거인은 빠르게 움직이지 않습니다. 다가오는 강세장에서 20배 또는 50배의 이익을 추구하는 트레이더들에게 BTC는 인생을 바꿀 기회보다는 느린 가치 저장소처럼 보입니다. Layer Brett: 내부자들이 주목하는 돌파구 사전 판매...