2025-10-09 목요일
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
CBOE, 11월 10일에 비트코인과 이더리움 블록체인을 위한 연속 선물 출시 예정
CBOE, 11월 10일 비트코인 및 이더리움 연속 선물 출시 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 CBOE는 11월 10일 비트코인 및 이더리움에 대한 연속 선물 계약을 도입할 예정입니다. 이 새로운 계약은 트레이더들이 만료되는 계약을 롤오버할 필요 없이 암호화폐 자산에 대한 노출을 유지할 수 있게 해줍니다. 로이터에 따르면, CBOE는 11월 10일부터 비트코인 및 이더리움에 대한 연속 선물을 출시할 계획입니다. 시카고 옵션 거래소는 다음 달 선물 상품에 새로운 디지털 자산 파생상품을 추가할 예정입니다. 연속 선물 계약은 트레이더들이 만료되는 계약을 롤오버할 필요 없이 비트코인과 이더리움 모두에 대한 지속적인 노출을 제공할 것입니다. 이번 출시는 거래소의 기존 암호화폐 파생상품 제공을 기반으로 CBOE의 디지털 자산 거래 인프라를 확장하는 것을 의미합니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 01:18
미국 NFP 수정 발표를 앞두고 1.3800 부근에서 횡보
미국 NFP 수정 발표를 앞두고 1.3800 주변에서 매집박스 형성이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 투자자들이 미국 NFP 벤치마크 수정 보고서 발표를 기다리는 가운데 USD/CAD는 1.3800 주변에서 움직이고 있습니다. 연준은 다음 주 정책 회의에서 금리 인하를 거의 확실시하고 있습니다. USD/CAD는 200일 지수 이동 평균(EMA) 아래에서 거래되고 있어 전반적인 추세가 하락장임을 나타냅니다. USD/CAD 페어는 화요일 유럽 세션 동안 월요일 범위 내에서 1.3800 주변의 좁은 범위에서 거래되고 있습니다. 루니 페어는 14:00 GMT에 발표될 미국(US) 비농업 고용(NFP) 벤치마크 수정 보고서를 투자자들이 기다리는 가운데 매집박스를 형성하고 있습니다. NFP 벤치마크 수정 보고서는 2026년 2월 고용 보고서 내에서 최종 벤치마크 수정이 보고되기 전 2025년 3월까지의 12개월 기간을 다룰 예정입니다. 미국 고용 수정 보고서 발표를 앞두고, 미국 달러(USD)는 연방준비제도(Fed)가 다음 주 정책 회의에서 금리를 인하할 것이라는 확고한 기대 속에 주요 통화 대비 부진한 성과를 보이고 있습니다. 글을 쓰는 시점에서, 6개 주요 통화에 대한 그린백의 가치를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 97.25 근처에서 6주 신저가를 기록하고 있습니다. 한편, 캐나다 달러(CAD)도 캐나다의 취약해진 고용 시장 상황으로 인해 캐나다 중앙은행(BoC)이 단기적으로 더 많은 금리 인하를 해야 할 필요성이 증가함에 따라 다른 통화들에 비해 부진한 성과를 보이고 있습니다. USD/CAD는 1.3870 주변에서 거래되는 200일 지수 이동 평균(EMA) 아래에 머물러 있어, 전반적인 추세가 하락장임을 시사합니다. 14일 상대강도지수(RSI)는 40.00-60.00 범위 내에서 진동하며 횡보장 추세를 나타내고 있습니다. 앞으로, 자산이 8월 7일 저점인 1.3722 아래로 하락할 경우 1.3600의 라운드 레벨과 6월 16일 저점인 1.3540을 향해 하락할 수 있습니다. 반면에, 페어가 8월 22일 고점인 1.3925 위로 회복 움직임을 보인다면 5월 15일 고점인 1.4000을 향한 문이 열릴 것이며, 그 다음은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 00:31
본 조비의 신규 싱글, 즉각적인 베스트셀러가 되다
Bon Jovi의 새 싱글, 인스턴트 베스트셀러가 되다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Bon Jovi의 새 싱글 "Red, White, and Jersey"가 영국 싱글 다운로드 및 싱글 판매 차트에 데뷔하며, 1년 만에 밴드의 첫 새 히트곡이 되었습니다. RIO DE JANEIRO, BRAZIL – SEPTEMBER 29: Bon Jovi 밴드의 Jon Bon Jovi가 2019년 9월 29일 브라질 리우데자네이루의 Cidade do Rock에서 열린 Rock In Rio 3일차 무대에서 공연하고 있습니다. (사진: Alexandre Schneider/Getty Images) Getty Images Bon Jovi가 밴드의 16번째 앨범인 Forever를 발매한 지 1년이 넘었습니다. 이 앨범은 2024년 6월에 발매되었으나 미국이나 영국과 같은 국가의 차트에서 오래 머물지 못했습니다. 프로젝트에 새 생명을 불어넣고 - 또한 리드 싱어 Jon Bon Jovi가 여전히 성대 문제를 겪고 있어 투어가 부족한 것을 보완하기 위해 - 그룹은 10월에 Forever (Legendary Edition)를 발매합니다. 이 프로젝트는 Forever의 모든 곡을 콜라보레이션으로 재해석하고 영국에서 이번 주 베스트셀러가 된 새로운 싱글도 포함합니다. "Red, White, and Jersey" 두 차트에 데뷔 "Red, White, and Jersey"는 이번 주 대서양을 건너 두 차트에 첫 등장합니다. 이 트랙은 공식 싱글 다운로드 목록에서 57위, 공식 싱글 판매 집계에서 62위로 시작합니다. Bon Jovi, 새로운 차트 성공 추가 "Red, White, and Jersey"로 Bon Jovi는 두 명단 모두에서 중요한 성공을 거둡니다. 이 곡은 그룹의 공식 싱글 판매 순위에서 10번째 성공작이자 공식 싱글 다운로드 차트에서 15번째 성공작이 됩니다. 1년 만의 첫 새 히트곡 공식 싱글 다운로드 차트에서 Bon Jovi는 1년 만에 첫 새 진입을 기록합니다. 밴드는 마지막으로 "Living Proof"로 이 목록에 등장했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 00:16
비트코인 노츠, 코어 v29.1 출시에 대한 반발로 노드의 19%까지 상승
비트코인 노츠가 코어 v29.1 출시에 대한 반발로 노드의 19%까지 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이용 가능한 데이터에 따르면, 비트코인 노츠로 알려진 비트코인 노드 클라이언트는 현재 활성화 주소의 19%를 차지하고 있으며, 이는 비트코인 노드 수와 클라이언트 정보에 대한 통계를 수집하고 제공하는 여러 추적기 및 분석 플랫폼에 따른 것입니다. 비트코인 코어는 여전히 지배적이지만, 노츠의 19%는 트랜잭션 정책에 관한 확대되는 균열을 부각시킵니다. 분열이 [...]
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 23:29
CAD, USD 대비 중립적 범위 유지 - Scotiabank
CAD, USD 대비 중립적 범위 유지 - Scotiabank 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 캐나다 달러(CAD)는 세션에서 완전히 평평한 상태를 유지하고 있으며, 일반적으로 약세를 보이는 USD 기조나 상품 관련 통화들의 상승세도 심리를 끌어올리는 데 도움이 되지 않고 있습니다(AUD/CAD는 2024년 말 이후 최고치 근처에서 거래 중), Scotiabank의 수석 외환 전략가 Shaun Osborne과 Eric Theoret이 보고합니다. CAD, USD 대비 크로스에서 하락 "(주로) 주식 거래로 이루어진 Anglo American/Teck 합병 소식은 현 시점에서 CAD에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다. BoC 정책금리에 대한 심리 변화는 표면적으로 CAD에 도움이 되지 않지만, 시장
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 23:10
횡보 추세가 거대한 랠리로 폭발할 수 있습니다
횡보 추세가 대규모 랠리로 폭발할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 분석 한 달 이상 Pi 코인은 좁은 범위에 갇혀 방향성을 찾는 트레이더들을 좌절시켰습니다. 현재 토큰은 약 $0.345에 거래되고 있으며, 모멘텀 지표는 정체되어 있습니다. 1시간 차트의 RSI는 50 근처에 위치하여 신중한 구매자와 인내심 있는 판매자 사이에 갇힌 시장을 반영합니다. 두드러지는 것은 움직임의 부재가 아니라 압축 자체입니다. 이렇게 오랫동안 횡보하는 시장은 종종 급격한 변동성으로 해소됩니다. Pi는 이미 $0.30-$0.34 구간에서 회복력을 입증했으며, 반복적인 하락이 흡수되었습니다. 이러한 회복력은 매도자들이 힘을 잃고 있음을 시사하지만, 아직 상승세가 완전히 주도권을 잡지는 못했습니다. 패턴 관찰: $1.20이 가능할까요? 표면 아래에서는 잠재적인 아담과 이브 기반 패턴이 형성되고 있습니다. 이 설정이 검증된다면 $1.20 근처의 돌파 목표를 가리킬 수 있으며, 이는 오늘 가격의 3배 이상입니다. 주목해야 할 주요 레벨은 $0.49와 $0.69로, 올해 초 랠리를 저지했던 동일한 장벽입니다. 이를 확신을 가지고 넘어서면 Pi의 매집박스 단계에서 쌓여온 압력이 마침내 해소될 수 있습니다. 그때까지 트레이더들은 더 많은 횡보를 예상해야 하며, 각각의 실패한 상승 시도는 결국 일어날 움직임에 무게를 더합니다. 좁아지는 일일 캔들은 그 순간을 위해 에너지가 저장되고 있음을 암시합니다. 생태계 발전이 지원 추가 차트를 떠나서, Pi 네트워크는 장기적인 내러티브를 위한 기반을 다지고 있습니다. 이 프로젝트는 KYC 인증을 프로토콜 레이어에 내장하여 규정 준수와 탈중앙화가 함께 작동하는 블록체인을 만들고자 합니다. 현재 6천만 명을 초과하는 커뮤니티 중 이미 1480만 명 이상의 사용자가 인증을 완료했습니다. 보안 업그레이드도 강조되고 있습니다. 지갑에 생체 인식 및 기기 수준 인증을 제공하는 패스키가 출시되고 있으며, 중재자들은 사기와 연결된 주소에 대한 단속을 계속하고 있습니다. 이러한 움직임은 사용자와 개발자 사이에 신뢰를 구축하기 위해 설계되었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 22:07
ETF 열풍 이후 도지코인 상승세, 시바 아이누는 Pepenode의 BTC 마이닝 능력에 밀려, 그리고 더...
ETF 열풍 이후 도지코인 랠리, 시바 AInu는 Pepenode의 BTC 마이닝 능력에 밀리고, 그 외... 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 라이브 다음 폭발할 암호화폐 업데이트: ETF 열풍 이후 도지코인 랠리, 시바 AInu는 Pepenode의 BTC 마이닝 능력에 밀리고, 그 외... 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 제안을 받으려면 이메일을 입력하세요. 암호화폐 작가로서, Bogdan의 책임은 연구와 기사 작성, 그리고 정치적으로 올바르지 않은 경계에 있는 유머로 팀을 즐겁게 하는 것으로 나뉩니다. 말하자면 Bill Burr를 꿈꾸는 사람이죠. 기술, 사이버 보안, 모델링, 피트니스, 암호화폐 및 언급하지 않을 다른 주제들을 포함한 12년 이상의 다양한 분야에서의 글쓰기 경험 덕분에, 그는 팀의 진정한 자산이 되었습니다. PrivacyAffairs의 선임 작가로서의 위치가 그에게 자기 관리의 힘에 대한 귀중한 교훈을 가르쳤지만, 그의 전체 글쓰기 경력은 자기 개선의 연습이었고 지금도 그렇습니다. 이제 그는 암호화폐에 깊이 파고들어 사람들에게 블록체인에서 자신의 돈을 통제하는 방법을 가르칠 준비가 되어 있습니다. 영원히 가치가 하락하는 법정화폐와 함께, 비트코인과 알트코인은 Bogdan에게 가장 적합한 대안으로 보입니다. Bogdan의 가장 큰 직업적 성취는 Bitcoinist의 주요 작가로서의 자리를 확보한 것 외에도, Blackwood Productions에서 4명의 작가 팀을 조율했던 5년간의 글쓰기 매니저로서의 경력이었습니다. 그 기간 동안, 그는 팀워크의 가치와 효율성, 긍정성, 그리고 우정을 키우는 업무 환경을 만드는 것의 가치를 배웠습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-9-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 21:53
카자흐스탄이 2026년까지 크립토 준비금 계획을 발표하는 가운데 오늘 $200K Bitcoin 예측, 그리고 더...
카자흐스탄이 2026년까지 암호화폐 준비금 계획을 발표하면서 오늘 비트코인 20만 달러 예측, 그리고 더... 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 비트코인 하이퍼 실시간 업데이트: 카자흐스탄이 2026년까지 암호화폐 준비금 계획을 발표하면서 오늘 비트코인 20만 달러 예측, 그리고 더... 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Leah는 저널리즘, 미디어, 커뮤니케이션 학사 학위를 가진 영국 기자로 거의 10년에 가까운 콘텐츠 작성 경험을 보유하고 있습니다. 지난 4년 동안, 그녀는 분산화와 최신 기술 발전에 대한 진정한 열정에 이끌려 웹3.0 기술에 주로 집중해 왔습니다. 그녀는 Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, NFT Lately와 같은 주요 암호화폐 및 NFT 출판물에 기여해 왔으며, 이는 그녀를 암호화폐 저널리즘 분야에서 선임 역할로 끌어올렸습니다. 속보 뉴스를 작성하든 심층 리뷰를 작성하든, 그녀는 최신 통찰력과 정보로 독자들을 사로잡기 위해 노력합니다. 그녀의 기사는 종종 가장 인기 있는 암호화폐, 거래소 및 진화하는 규제를 다룹니다. 웹3.0에 암호화폐 초보자들을 끌어들이기 위한 전략의 일환으로, 그녀는 가장 복잡한 주제도 쉽게 이해할 수 있고 흥미롭게 설명합니다. 그녀의 역동적인 저널리즘 배경을 더욱 강조하자면, 그녀는 소프트웨어 테스팅(TEST Magazine), 여행(Travel Off Path), 음악(Mixmag)을 포함한 다양한 분야에 글을 써왔습니다. 암호화폐 세계에 깊이 빠져있지 않을 때는, 아마도 섬을 돌아다니고 있을 것입니다(갈라파고스와 하이난이 그녀의 단골 여행지입니다). 또는 아마도 그녀가 가장 좋아하는 밴드인 Pixies의 음악을 들으며 초크 연필 그림을 스케치하고 있을 수도 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-9-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 20:56
BBVA 은행, 소매 고객을 위한 비트코인, 이더 커스터디에 리플 활용
BBVA 은행, 소매 고객을 위한 비트코인, 이더 커스터디에 리플 활용한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 화요일 주요 리플 뉴스에 따르면, 스페인의 선두 은행 BBVA가 리플 커스터디와의 파트너십을 확대했습니다. 리플은 소매 투자자를 위한 비트코인(BTC), 이더(ETH) 및 토큰화된 자산을 보호하기 위한 기관급 디지털 자산 커스터디 솔루션을 제공할 예정입니다. 리플과 BBVA, 기존 파트너십 확대 9월 9일 발표에 따르면, 암호화폐 거대 기업 리플은 1,060억 달러 규모의 스페인 은행 거인 BBVA에 디지털 자산 커스터디 서비스를 제공하는 계약을 체결했습니다. 이번 조치는 BBVA가 7월에 출시한 암호화폐 거래 및 커스터디 서비스에 대응하는 것입니다. 은행은 이전에 기관 고객을 위한 비트코인 및 이더 거래의 성공적인 출시에 이어 소매 투자자를 위한 앱 전용 BTC 및 ETH 거래를 가능하게 했습니다. BBVA는 스페인에서 암호화폐 및 토큰화된 자산을 위한 확장 가능하고 안전한 커스터디 서비스를 제공하기 위해 리플의 기관급 디지털 자산 커스터디 솔루션을 사용할 계획입니다. "이제 EU의 암호화폐 시장 규제(MiCA)가 유럽 전역에 확립됨에 따라, 지역 은행들은 고객이 요구하는 디지털 자산 제공을 시작할 용기를 얻었습니다,"라고 리플의 유럽 담당 매니징 디렉터인 캐시 크래독이 말했습니다. 리플은 이미 터키 기반 Granti BBVA와 BBVA 스위스를 위해 비트코인, 이더, USDC, 솔라나, XRP, AVAX 및 Chiliz를 포함한 암호화폐 자산을 보관하고 있습니다. 리플 뉴스: 암호화폐 채택 촉진 및 전통 금융 격차 해소 암호화폐 인프라 기업 리플은 암호화폐 커스터디를 포함한 서비스를 통해 암호화폐 채택을 촉진하고 암호화폐와 전통 금융 간의 격차를 해소하는 데 계속 도움을 주고 있습니다. 특히, 이 암호화폐 거인은 기관을 위한 커스터디 서비스를 제공하기 위해 이전에 Metaco와 Standard Custody & Trust Company를 인수했습니다. 토큰화 수요가 증가함에 따라 HSBC, DBS, Societe Generale과 같은 은행들과 파트너십을 맺어 업계에서의 입지를 강화했습니다. 암호화폐 거인에 따르면, 2030년까지 전 세계 자산의 10%가 토큰화될 것으로 예상됩니다. 리플 커스터디는 개인 키의 안전한 보관, 스테이블 코인 발행, 온체인 거버넌스 및...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 20:47
지갑들이 기록적인 26만 6천 BTC를 추가, 이것이 의미하는 것
이 게시물 지갑이 기록적인 266K BTC를 추가, 이것이 의미하는 바는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 축적 급증: 지갑이 기록적인 266K BTC를 추가, 이것이 의미하는 바 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 비트코인 축적 급증: 지갑이 기록적인 266K BTC를 추가, 이것이 의미하는 바 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-accumulation-record-high/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 20:39
