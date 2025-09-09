횡보 추세가 거대한 랠리로 폭발할 수 있습니다

횡보 추세가 대규모 랠리로 폭발할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 분석 한 달 이상 Pi 코인은 좁은 범위에 갇혀 방향성을 찾는 트레이더들을 좌절시켰습니다. 현재 토큰은 약 $0.345에 거래되고 있으며, 모멘텀 지표는 정체되어 있습니다. 1시간 차트의 RSI는 50 근처에 위치하여 신중한 구매자와 인내심 있는 판매자 사이에 갇힌 시장을 반영합니다. 두드러지는 것은 움직임의 부재가 아니라 압축 자체입니다. 이렇게 오랫동안 횡보하는 시장은 종종 급격한 변동성으로 해소됩니다. Pi는 이미 $0.30-$0.34 구간에서 회복력을 입증했으며, 반복적인 하락이 흡수되었습니다. 이러한 회복력은 매도자들이 힘을 잃고 있음을 시사하지만, 아직 상승세가 완전히 주도권을 잡지는 못했습니다. 패턴 관찰: $1.20이 가능할까요? 표면 아래에서는 잠재적인 아담과 이브 기반 패턴이 형성되고 있습니다. 이 설정이 검증된다면 $1.20 근처의 돌파 목표를 가리킬 수 있으며, 이는 오늘 가격의 3배 이상입니다. 주목해야 할 주요 레벨은 $0.49와 $0.69로, 올해 초 랠리를 저지했던 동일한 장벽입니다. 이를 확신을 가지고 넘어서면 Pi의 매집박스 단계에서 쌓여온 압력이 마침내 해소될 수 있습니다. 그때까지 트레이더들은 더 많은 횡보를 예상해야 하며, 각각의 실패한 상승 시도는 결국 일어날 움직임에 무게를 더합니다. 좁아지는 일일 캔들은 그 순간을 위해 에너지가 저장되고 있음을 암시합니다. 생태계 발전이 지원 추가 차트를 떠나서, Pi 네트워크는 장기적인 내러티브를 위한 기반을 다지고 있습니다. 이 프로젝트는 KYC 인증을 프로토콜 레이어에 내장하여 규정 준수와 탈중앙화가 함께 작동하는 블록체인을 만들고자 합니다. 현재 6천만 명을 초과하는 커뮤니티 중 이미 1480만 명 이상의 사용자가 인증을 완료했습니다. 보안 업그레이드도 강조되고 있습니다. 지갑에 생체 인식 및 기기 수준 인증을 제공하는 패스키가 출시되고 있으며, 중재자들은 사기와 연결된 주소에 대한 단속을 계속하고 있습니다. 이러한 움직임은 사용자와 개발자 사이에 신뢰를 구축하기 위해 설계되었습니다...