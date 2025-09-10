이스라엘의 카타르 공격으로 비트코인과 이더리움 가격이 큰 위험에 처해

이스라엘의 카타르 공격으로 비트코인과 이더리움 가격이 큰 위험에 처했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이스라엘이 화요일 카타르에서 하마스 고위 관계자들을 겨냥한 전례 없는 공격을 감행한 후 비트코인과 이더리움이 급격히 하락했습니다. 이번 사태 악화로 글로벌 시장이 흔들리면서 투자자들은 금과 석유로 몰려들었고 암호화폐 가격은 하락했습니다. 비트코인과 이더리움은 즉시 1% 이상 하락했으며, 솔라나와 XRP는 각각 1.5% 하락했습니다. 도지코인은 3.2% 하락하며 가장 큰 손실을 기록했습니다. 청산 데이터는 더 우려스러운 위험이 앞에 있음을 보여줍니다. 또 다른 지정학적 갈등이 상승장을 탈선시킬까요? Coinglass의 데이터에 따르면 시장 변동성이 급증하면서 대규모 청산이 발생했습니다. 지난 한 시간 동안 약 5200만 달러의 레버리지 포지션이 소멸되었습니다. 스폰서드 스폰서드 롱 트레이더들이 가장 큰 타격을 입어 4400만 달러가 청산되었습니다. 이더리움은 1190만 달러의 청산을 기록했으며, 비트코인은 1050만 달러로 그 뒤를 이었습니다. 손실 규모는 레버리지가 얼마나 빠르게 무너졌는지를 보여줍니다. 지난 24시간 동안 총 청산 금액은 3억 7000만 달러에 달했습니다. 대부분의 포지션은 지속적인 이익에 대한 롱 베팅이었으며, 공격 전의 낙관론을 드러냈습니다. 이스라엘의 카타르 공격 후 비트코인과 이더리움 롱 포지션 청산. 출처: Coinglass 반면, 금은 이스라엘이 카타르를 공격한 직후 안전자산 수요가 급증하면서 사상 최고치로 급등했습니다. 석유 가격은 배럴당 1달러 상승하여 67달러 바로 아래에서 거래되었습니다. 분석가들은 이러한 움직임이 지정학적 리스크에 대한 합리적인 반응이라고 말했지만, 석유 가격 상승은 단기적일 수 있습니다. 이러한 차이는 비트코인이 "디지털 골드" 라벨에 부응하기 위한 노력을 반영합니다. 금이 상승하는 동안 비트코인은 고베타 리스크 자산처럼 행동했습니다. 금 가격 차트. 출처: BullionVault 상관관계 데이터는 두 자산 간의 30일 롤링 연결이 약간 부정적으로 전환되면서 이러한 변화를 확인합니다. 도하에 대한 공격은 중대한 외교적 의미를 갖지만, 시장은 먼저 즉각적인 리스크 신호에 반응했습니다. 트레이더들은 빠르게 리스크를 줄이고, 변동성이 큰 토큰에서 스테이블코인과 전통적인 안전자산으로 이동했습니다. 안전자산으로서의 특성에 대한 신뢰가 강화될 때까지, 비트코인은 주식 및 리스크 자산을 따를 가능성이 높습니다...