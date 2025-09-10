MEXC 거래소
비트코인, 거의 백만 개의 일자리가 사라지면서 11만 달러로 하락
비트코인이 거의 백만 개의 일자리가 사라지면서 11만 달러로 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 노동통계국은 2025년 3월까지의 1년 동안 미국 경제가 이전에 보고된 것보다 거의 백만 개 적은 일자리를 추가했다고 추정합니다. 충격적인 고용 데이터 수정으로 비트코인 11만 달러로 하락 거의 백만 개의 일자리, 정확히 911,000개가 예비 조사 후 현재 고용 통계(CES) 국가 벤치마크에서 제외되었습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-drops-back-to-110k-as-nearly-a-million-jobs-vanish/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 06:17
비트코인 ETF, 이더 펀드가 6일 연속 유출을 기록하는 가운데 3억 6800만 달러 유입
비트코인 ETF, 이더 펀드가 6일 연속 유출을 기록하는 동안 3억 6800만 달러 유입 기록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 ETF는 Fidelity와 Ark 21Shares가 주도하여 3억 6800만 달러의 자금 유입을 기록했으며, 이더 ETF는 6일 연속 손실을 이어갔습니다. 기관 투자자들은 이더가 9700만 달러 유출을 보이는 동안 비트코인에 유리한 베팅을 하고 있습니다. 투자자들은 주초에 비트코인 상장지수펀드(ETF)로 다시 몰려들었지만, 이더 펀드는 적자에서 벗어나지 못했습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-pull-in-368-million-as-ether-funds-log-sixth-day-of-exits/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 05:23
이스라엘의 카타르 공격으로 비트코인과 이더리움 가격이 큰 위험에 처해
이스라엘의 카타르 공격으로 비트코인과 이더리움 가격이 큰 위험에 처했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이스라엘이 화요일 카타르에서 하마스 고위 관계자들을 겨냥한 전례 없는 공격을 감행한 후 비트코인과 이더리움이 급격히 하락했습니다. 이번 사태 악화로 글로벌 시장이 흔들리면서 투자자들은 금과 석유로 몰려들었고 암호화폐 가격은 하락했습니다. 비트코인과 이더리움은 즉시 1% 이상 하락했으며, 솔라나와 XRP는 각각 1.5% 하락했습니다. 도지코인은 3.2% 하락하며 가장 큰 손실을 기록했습니다. 청산 데이터는 더 우려스러운 위험이 앞에 있음을 보여줍니다. 또 다른 지정학적 갈등이 상승장을 탈선시킬까요? Coinglass의 데이터에 따르면 시장 변동성이 급증하면서 대규모 청산이 발생했습니다. 지난 한 시간 동안 약 5200만 달러의 레버리지 포지션이 소멸되었습니다. 스폰서드 스폰서드 롱 트레이더들이 가장 큰 타격을 입어 4400만 달러가 청산되었습니다. 이더리움은 1190만 달러의 청산을 기록했으며, 비트코인은 1050만 달러로 그 뒤를 이었습니다. 손실 규모는 레버리지가 얼마나 빠르게 무너졌는지를 보여줍니다. 지난 24시간 동안 총 청산 금액은 3억 7000만 달러에 달했습니다. 대부분의 포지션은 지속적인 이익에 대한 롱 베팅이었으며, 공격 전의 낙관론을 드러냈습니다. 이스라엘의 카타르 공격 후 비트코인과 이더리움 롱 포지션 청산. 출처: Coinglass 반면, 금은 이스라엘이 카타르를 공격한 직후 안전자산 수요가 급증하면서 사상 최고치로 급등했습니다. 석유 가격은 배럴당 1달러 상승하여 67달러 바로 아래에서 거래되었습니다. 분석가들은 이러한 움직임이 지정학적 리스크에 대한 합리적인 반응이라고 말했지만, 석유 가격 상승은 단기적일 수 있습니다. 이러한 차이는 비트코인이 "디지털 골드" 라벨에 부응하기 위한 노력을 반영합니다. 금이 상승하는 동안 비트코인은 고베타 리스크 자산처럼 행동했습니다. 금 가격 차트. 출처: BullionVault 상관관계 데이터는 두 자산 간의 30일 롤링 연결이 약간 부정적으로 전환되면서 이러한 변화를 확인합니다. 도하에 대한 공격은 중대한 외교적 의미를 갖지만, 시장은 먼저 즉각적인 리스크 신호에 반응했습니다. 트레이더들은 빠르게 리스크를 줄이고, 변동성이 큰 토큰에서 스테이블코인과 전통적인 안전자산으로 이동했습니다. 안전자산으로서의 특성에 대한 신뢰가 강화될 때까지, 비트코인은 주식 및 리스크 자산을 따를 가능성이 높습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 05:12
도지코인 가격 예측 vs 페페토 성장 둔화
도지코인 가격 예측 대 페페토의 성장 둔화에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 현재 구매하기 가장 좋은 암호화폐를 찾는 것은 어려울 수 있지만, 페페토는 가장 강력한 후보 중 하나로 빠르게 부상하고 있습니다. 페페토가 지금 구매하기 가장 좋은 암호화폐로 평가받는 이유 단 $0.000000152의 프리세일 가격으로, 페페토(PEPETO)는 밈 에너지와 실제 블록체인 기능을 결합하여 도지코인이 결코 가지지 못했던 도구를 제공합니다. 워밍업, 인프라 및 낮은 진입 비용으로 페페토는 진지한 돌파구 경쟁자로 자리 잡고 있습니다. 도지코인 가격 예측 대 페페토의 유틸리티 우위 도지코인(DOGE)은 원조 밈 코인이며 여전히 300억 달러 이상의 시가총액을 보유하고 있습니다. 그러나 성장이 둔화되었으며, 대부분의 도지코인 가격 예측은 이번 사이클에서 $1에서 $2를 목표로 하고 있습니다. 이는 견고한 이익이지만 과거의 100배 폭발과는 거리가 멉니다. 반면 페페토는 더 많은 상승 가능성을 제공합니다. 거래 수수료 0인 페페토스왑과 안전한 크로스 체인 전송을 위한 페페토브릿지를 통해 페페토는 도지코인(DOGE)이 결코 제공하지 못했던 유틸리티를 제공하며, 231% APY의 스테이킹 보상은 장타매매를 장려합니다. 페페토 프리세일 모멘텀: 초기 구매자들이 참여하는 이유 $0.000000152의 프리세일 가격으로, 페페토는 소매 투자자들에게 충분히 저렴하면서도 고래들에게 큰 상승 잠재력을 제공합니다. 이미 660만 달러 이상이 모금되었으며, 10만 명 이상의 커뮤니티가 매일 화제를 만들어내고 있습니다. 분석가들은 이 초기 진입 기회가 드물다고 말하며, 고래들은 이미 주요 거래소 상장 전에 수십억 개의 토큰을 확보하기 위해 축적하고 있습니다. 페페토 가격 예측: 2025년에 얼마나 높이 오를 수 있을까? 분석가들은 페페토의 구성을 도지코인 초기와 비교하지만 더 강력한 기본 요소를 갖추고 있다고 평가합니다. $2,500의 프리세일 할당으로 160억 개 이상의 토큰을 확보할 수 있으며, 페페토가 도지코인의 가치 평가에 근접한다면 100만 달러를 초과할 수 있습니다. 거래 수수료 0, 크로스 체인 브릿지 및 스마트 계약 감사를 통해 페페토는 100배에서 200배 성장을 위한 구조를 갖추고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 04:28
누노 경질 후 포레스트, 안제 포스테코글루로 도박
포스트 포레스트, 누누 급작스러운 해고 후 안제 포스테코글루로 대체하는 도박이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 빌바오, 스페인 - 5월 21일: 토트넘 홋스퍼의 감독 안제 포스테코글루가 2025년 5월 21일 스페인 빌바오의 에스타디오 데 산 마메스에서 열린 토트넘 홋스퍼와 맨체스터 유나이티드 간의 UEFA 유로파 리그 결승전 2025에서 팀의 승리 후 UEFA 유로파 리그 트로피와 함께 축하하고 있습니다. (사진: 알렉스 팬틀링 - UEFA/UEFA via Getty Images) UEFA via Getty Images 시즌의 첫 국제 휴식기는 노팅엄 포레스트에 의해 해고된 누누 에스피리토 산토와 함께 이번 프리미어 리그 캠페인의 첫 감독 희생자를 가져왔습니다. 포르투갈인은 월요일 밤 늦게 시티 그라운드에서의 자리를 떠났으며, 그의 팀은 개막 3경기에서 4포인트를 획득하며 10위에 있었습니다. 누누는 6월에 토트넘 홋스퍼에서 해임된 안제 포스테코글루로 대체될 예정이며, 그는 유로파 리그 우승으로 클럽의 17년 메이저 트로피 갈증을 해소한 지 몇 주 후에 해임되었습니다. "우리는 트로피 획득의 입증되고 일관된 기록을 가진 코치를 클럽에 영입하고 있습니다,"라고 포레스트 구단주 에반겔로스 마리나키스가 포스테코글루에 대해 말했습니다. "최고 수준에서 팀을 코칭한 그의 경험과 함께 포레스트에서 우리와 함께 특별한 것을 구축하고자 하는 그의 열망은 그를 우리의 여정을 돕고 우리의 모든 야망을 일관되게 달성하는 데 환상적인 인물로 만듭니다. "프리미어 리그 승격 후, 시즌마다 꾸준히 성장하여 유럽 축구를 확보한 후, 우리는 이제 최고와 경쟁하고 트로피에 도전하기 위한 올바른 단계를 밟아야 합니다. "안제는 이를 수행할 자격과 실적을 갖추고 있으며, 우리는 그가 우리의 야심찬 여정에 합류하게 되어 기쁩니다." 그리스 혈통을 공유하는 포스테코글루에 대한 마리나키스의 따뜻한 환영은 포레스트 구단주의 말이 전혀 포함되지 않은 누누의 퇴진을 발표하는 성명과 극명한 대조를 이루었습니다. 그것은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 04:22
비트코인 축적 수요가 기록적인 26만 6천 BTC로 급증 - 강력한 홀더 신념
비트코인 누적기 수요가 기록적인 266K BTC로 급증 - 강력한 홀더 신념이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 누적기 수요가 기록적인 266K BTC로 급증 - 강력한 홀더 신념 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Sebastian의 암호화폐 세계로의 여정은 4년 전에 시작되었으며, 블록체인 기술이 금융 시스템을 혁신할 잠재력에 대한 매력에 이끌렸습니다. 그의 초기 탐구는 다양한 암호화폐 프로젝트의 복잡성을 이해하는 데 중점을 두었으며, 특히 혁신적인 금융 솔루션을 구축하는 데 초점을 맞춘 프로젝트에 관심을 가졌습니다. 수많은 연구와 학습 시간을 통해 Sebastian은 기반 기술, 시장 역학 및 암호화폐의 잠재적 응용 프로그램에 대한 깊은 이해를 발전시켰습니다. 지식이 쌓이면서 Sebastian은 자신의 통찰력을 다른 사람들과 공유해야 한다고 느꼈습니다. 그는 X와 LinkedIn과 같은 플랫폼에서 핀테크 및 암호화폐 관련 콘텐츠에 중점을 둔 온라인 토론에 적극적으로 기여하기 시작했습니다. 그의 목표는 가치 있는 트렌드와 통찰력을 더 넓은 청중에게 알리고, 빠르게 진화하는 암호화폐 환경에 대한 더 깊은 이해를 촉진하는 것이었습니다. Sebastian의 기여는 빠르게 인정받았고, 그는 온라인 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되었습니다. 전문성을 더욱 향상시키기 위해 Sebastian은 UC Berkeley Fintech: 프레임워크, 응용 프로그램 및 전략 인증을 추구했습니다. 이 엄격한 프로그램은 그에게 금융 기술에 관한 가치 있는 기술과 지식을 제공하여 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 사이의 격차를 좁혔습니다. 이 인증은 더 넓은 금융 환경과 블록체인 기술과의 교차점에 대한 그의 이해를 깊게 했습니다. Sebastian의 금융과 글쓰기에 대한 열정은 그의 작업에서 분명히 드러납니다. 그는 금융 연구에 몰두하고, 시장 트렌드를 분석하며, 암호화폐 공간의 최신 발전을 탐구하는 것을 즐깁니다. 여가 시간에 Sebastian은 종종 차트에 몰두하거나, 10-K 양식을 연구하거나, 금융의 미래에 대한 생각을 자극하는 토론에 참여하는 모습을 볼 수 있습니다. Sebastian의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 03:35
미국에서 가장 중요한 기관 중 하나인 CFTC가 비트코인과 알트코인에 관한 중요한 조치를 취할 준비를 하고 있습니다!
CFTC, 미국의 가장 중요한 기관 중 하나가 비트코인과 알트코인에 관한 중요한 조치를 준비하고 있습니다! 이 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 규제 기관인 미국 증권거래위원회와 CFTC가 암호화폐 산업에 관한 중요한 조치를 취하는 가운데, 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 임시 의장 캐롤린 팜으로부터 중요한 발언이 나왔습니다. Fox Business 암호화폐 기자 엘리너 테렛은 캐롤린 팜이 미국 내 해외 암호화폐 거래소를 허용하는 것을 고려하고 있다고 전했습니다. 이에 따라 팜은 미국이 해외 암호화폐 거래소를 인정할지 여부를 평가하고 있다고 발표했습니다. 테렛은 팜이 최근 연설에서 CFTC가 유럽의 MiCA 프레임워크와 유사한 엄격한 규정을 준수한다는 조건 하에 해외 암호화폐 거래소가 미국에서 서비스를 제공할 수 있도록 허용할 계획이라고 말했다고 언급했습니다. "CFTC 임시 의장 캐롤린 팜은 최근 연설에서 EU의 MiCA 프레임워크와 같은 강력한 암호화폐 특정 규칙을 따르는 해외 암호화폐 거래 플랫폼이 미국 국경 간 규정에 따라 인정될 수 있는지 탐색하고 있다고 말했습니다." CFTC는 이전에 일부 해외 암호화폐 거래소가 외국 거래 위원회(FBOTs)로 등록하여 미국 투자자에게 직접 접근할 수 있다고 발표했습니다. 이 시스템 덕분에 거래소는 지정 계약 시장(DCM) 대신 FBOT로 운영될 수 있습니다. 🚨NEW: 최근 연설에서 CFTC 임시 의장 @CarolineDPham은 EU의 MiCA 프레임워크와 같은 강력한 암호화폐 특정 규칙을 따르는 해외 암호화폐 거래 플랫폼이 미국 국경 간 규정에 따라 인정될 수 있는지 탐색하고 있다고 말했습니다. 이는... pic.twitter.com/ft1LAmpVrh — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 2025년 9월 9일 *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 X 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/the-cftc-one-of-the-most-important-institutions-in-the-us-is-preparing-to-take-an-important-step-regarding-bitcoin-and-altcoins/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 02:50
아이스크림의 경기장 역사
아이스크림의 경기장 역사에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스포츠 경기장에서의 아이스크림 역사는 먼 길을 걸어왔습니다. 올해, 시애틀과 Sodexo Live!는 아이스크림 나초를 선보였습니다. Jack Ellis/시애틀 매리너스 시애틀 매리너스는 아이스크림 나초 플래터를 제공하고 있으며, 보스턴의 사람들은 좋아하는 프로 팀을 기반으로 한 특별판 Gifford's 아이스크림 창작물을 많이 가지고 있고, 필라델피아의 팬들은 필리스의 홈구장에서 좋아하는 아이스크림 선데이를 위해 8가지 다른 기념품 헬멧 중에서 선택할 수 있습니다. 현대 아이스크림 시대는 급속한 진화를 보았으며, 이 모든 것은 스포츠 경기장에서 아이스크림의 역사적인 본거지인 야구에 의해 주도되었습니다. "아이스크림은 아마도 오래전부터 있었을 것입니다," Aramark Sports + Entertainment의 마케팅 전략 및 혁신 부사장인 Jamie Slotterback이 말합니다. "야구에서 훨씬 더 보편적이며, 계절적 디저트로서의 [역사]로 거슬러 올라간다고 생각합니다." Sodexo Live!의 수석 부사장이자 기업 총괄 셰프인 Carmen Callo는 아이스크림이 야구에서의 매점과 판매의 역사와 연결되어 있다고 믿는다고 말합니다. 야구 헬멧에 담긴 소프트 아이스크림은 수십 년 동안 경기장에서 가장 인기 있는 아이스크림 간식 중 하나였습니다. Sodexo Live! 1930년대 경 소프트 아이스크림의 발명은 경기장 방문객들이 더 많이 즐길 수 있도록 도왔으며, 이 창작물을 담을 독특한 용기의 기회를 열었습니다. 아이스크림 선데이를 담은 기념품 야구 헬멧은 1970년경 야구에서 시작되었을 가능성이 높으며 그 이후로 계속되고 있습니다. 더보기: 스포츠가 치즈 협찬을 수용하는 방법, 새로운 경기장 체다 동시에, Levy 요리 수석 부사장인 셰프 Ron Krivosik는 70년대에는 레몬 아이스와 몰트 컵이 인기가 많았다고 말합니다. "아이스크림과 함께하는 그 나무 숟가락보다 더 좋은 것은 없었습니다,"라고 그는 말합니다. 그 나무...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 02:31
8월 중국, 대량의 구리 광석 수입 - 코메르츠방크
8월 중국의 대량 구리 광석 수입 - 코메르츠방크 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 코메르츠방크의 상품 분석가 바바라 람브레히트는 미국 노동 시장 데이터 발표 이후 금요일에 구리 가격이 다시 톤당 10,000달러 아래로 떨어졌다고 언급합니다. 중국 구리 수입량 전월 대비 감소 "결국, 약한 미국 노동 시장 보고서는 경제와 수요에 대한 우려를 불러일으켰으며, 이는 적어도 단타매매에서는 빠른 금리 인하에 대한 기대를 상회합니다. 중국의 무역 수지 수치도 다소 실망스러웠습니다: 한편으로는 구리 수입이 전월 대비 감소하여 올해 2월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이는 중국의 다소 침체된 수요를 시사합니다." "다른 한편으로는, 구리 광석 수입이 2개월 연속 크게 증가하여 276만 톤에 달했으며, 이는 역대 두 번째로 높은 월간 수치입니다. 올해 4월의 기록적인 수입량은 단지 약 6% 더 높았을 뿐입니다. 전체적으로, 처음 8개월 동안의 구리 광석 수입량은 작년 같은 기간보다 거의 8% 높은 2천만 톤을 상회했습니다. 이는 최대 생산국에서 구리 제련을 위한 원자재 부족에 대한 우려를 완화시키고 중국에서 계속해서 높은 구리 생산량을 유지할 것임을 시사합니다." "그러나 오늘 아침, 또 다른 보고서가 구리 가격을 상승시키고 있습니다: 사고 발생 후, 세계에서 두 번째로 큰 구리 광산인 인도네시아의 그라스버그 광산의 운영이 중단되어야 했습니다. 피해의 정도와 지속 가능성은 아직 불분명합니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/china-imports-large-quantities-of-copper-ore-in-august-commerzbank-202509091149
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 02:16
BNP 파리바와 HSBC, 캔톤 블록체인 네트워크 가입
BNP 파리바와 HSBC, 캔톤 블록체인 네트워크 가입이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: BNP 파리바와 HSBC가 캔톤 네트워크에 가입하여 디지털 자산 시장 전략을 강화합니다. 참여는 디지털 전환 목표와 일치합니다. 다양한 자산 거래에서 유동성 증가가 예상됩니다. BNP 파리바와 HSBC는 골드만삭스와 무디스와 함께 기관 자산을 위한 프라이버시 중심 블록체인인 캔톤 네트워크에 가입하여 디지털 금융 전략을 강화했습니다. 이 협력은 디지털 자산 유동성과 거래 효율성을 변화시켜 기관 참여자들을 위한 금융 기술 혁신의 전환점이 될 수 있습니다. BNP 파리바와 HSBC, 블록체인 전략 강화 BNP 파리바와 HSBC는 골드만삭스, 무디스, 홍콩 FMI 서비스와 같은 금융 거물들이 포함된 캔톤 네트워크에 가입했습니다. 이 파트너십은 디지털 전환 전략을 지원하고 고객 서비스를 위한 블록체인 애플리케이션 확장을 목표로 합니다. 캔톤의 설계는 프라이버시와 금융 시장의 동기화에 중점을 둡니다. 이 네트워크 가입으로 BNP 파리바와 HSBC는 다양한 자산에서 향상된 유동성과 거래 기능을 탐색할 수 있게 되었습니다. 그들의 참여로 인한 즉각적인 영향은 블록체인 기반 서비스 강화와 고객 제공 개선에 관한 것입니다. 두 기관 모두 캔톤 네트워크를 디지털 자산 거래의 유동성과 효율성을 높이는 수단으로 보고, 자산 간 상호작용을 위한 강력한 인프라를 제공합니다. 금융 커뮤니티의 반응에는 두 은행의 전략적 움직임에 대한 관심이 포함됩니다. 그러나 이 발전에 관해 BNP 파리바나 HSBC 리더십의 소셜 미디어에서 직접적인 성명은 나오지 않았습니다. 이 움직임이 디지털 강화를 향한 업계 트렌드와 일치하기 때문에 반응은 일반적으로 긍정적입니다. 캔톤 네트워크의 중요 자산 연결 능력은 업계 분석가들에 의해 강조됩니다. 혁신과 시장 역학에서 캔톤 네트워크의 역할 알고 계셨나요? 캔톤 네트워크는 도이체 뵈르제와 마이크로소프트와 같은 창립 멤버를 자랑하며, 기관 금융을 혁신하는 것을 목표로 합니다. 그들의 결합된 영향력은 프라이버시 지원 블록체인 솔루션을 향한 전략적 전환을 강조합니다. 비트코인(BTC)은 현재 112,626.66달러에 거래되고 있으며, 시가총액은 2.24조 달러입니다. 출처...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 00:54
