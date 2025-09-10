리플과 BBVA, 안전한 비트코인과 이더리움 제공을 위해 협력

리플과 BBVA가 안전한 비트코인과 이더리움을 제공하기 위해 협력한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴스 리플과 BBVA는 스페인 고객에게 안전한 비트코인과 이더리움 스토리지를 제공하기 위해 협력했습니다. BBVA는 EU의 MiCA 규정을 준수하기 위해 리플의 기술을 사용하여 안전하고 합법적인 암호화폐 서비스를 보장합니다. 이번 거래는 스위스와 터키에서의 과거 리플-BBVA 협력을 기반으로 합니다. 암호화폐 기술 분야에서 큰 회사인 리플은 스페인 최대 은행 중 하나인 BBVA와 협력했습니다. 트레이더들이 비트코인과 이더리움을 저장하고 거래할 수 있도록 돕기 위해서입니다. 그들은 2025년 9월 9일 오늘 이 거래를 발표했습니다. 그리고 이를 통해 BBVA는 리플의 도구를 사용하여 스페인의 일반 고객에게 이러한 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 이는 유럽 은행들이 MiCA라는 새로운 EU 규정 덕분에 암호화폐에 진출하는 더 큰 변화의 일부입니다. 은행들의 암호화폐 진출 리플의 도움으로 스페인의 BBVA 고객들은 이제 안전이나 규정 위반에 대한 걱정 없이 비트코인과 이더리움을 보유하고 거래할 수 있습니다. 이것은 리플과 BBVA가 함께 일한 첫 번째가 아니며, 그들은 이전에 스위스와 터키에서도 이와 같은 거래를 했습니다. 리플 커스터디 🤝 @BBVA 🇪🇸 우리는 @BBVA와의 파트너십을 확장하여 기관급 디지털 자산 커스터디 기술을 스페인에 제공합니다: https://t.co/28Mkejn1AH BBVA는 암호화폐 자산에 대한 고객 수요 증가에 대응하고 있으며, 리플은 안전하고... — 리플 (@Ripple) 2025년 9월 9일 작년에 BBVA의 터키 지사인 Garanti BBVA Digital Assets는 모바일 앱에서 암호화폐 지갑과 거래 옵션을 출시했습니다. 리플과 IBM을 사용하여 모든 것을 안전하고 원활하게 유지했습니다. EU의 새로운 MiCA 규정은 더 많은 은행이 암호화폐를 제공할 수 있는 문을 열고 있으며, BBVA도 참여하고 있습니다. 리플의 유럽 팀을 이끄는 Cassie Craddock는 이번 파트너십을 통해 BBVA가 고객에게 안전하고 합법적인 암호화폐 옵션을 제공할 수 있다고 말했습니다. 리플은 10년 이상 이 분야에서 활동해 왔으며 그 이상...