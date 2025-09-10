MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
자산 엔티티, 대규모 비트코인 매수 계획 승인
자산 엔티티, 대규모 비트코인 매수 계획 승인
MOVE
$0.1077
-2.35%
COM
$0.011198
+2.10%
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 10:16
자산 엔티티, 스트라이브와의 15억 달러 비트코인 트레저리 합병 후 급등
최근 데이터에 따르면 자산 기관들—상당한 암호화폐 준비금을 보유한 기업 및 기관—의 주목할 만한 증가세가 나타나고 있으며, 이는 변화하는 시장 상황 속에서 전략적 암호화폐 보유에 대한 관심이 높아지고 있음을 시사합니다. 특히, 암호화폐 부문 내 인수합병 활동이 모멘텀을 얻고 있으며, 투자자들이 자신들의 [...]을 강화하기 위해 비트코인 및 기타 디지털 자산과 관련된 주목할 만한 움직임이 있습니다.
Crypto Breaking News
2025/09/10 09:44
BTC 가격, 2025년에 140,000달러를 바라보지만 이 알트코인은 12월 전에 0.10달러에서 1.80달러 이상으로 상승할 수 있어
BTC 가격, 2025년에 140,000달러를 바라보지만 이 알트코인은 12월 전에 0.10달러에서 1.80달러 이상으로 상승할 수 있어

비트코인 가격이 2025년에 140,000달러를 바라보지만 이 알트코인은 12월 전에 0.10달러에서 1.80달러 이상으로 상승할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 10일 | 03:58 시장에서 가장 큰 암호화폐 자산인 비트코인은 지난주 시장 위축 이후 주요 수준 위에서 횡보하며 평소보다 상대적으로 조용한 모습을 보이고 있습니다. 개선된 시장 상황은 비트코인을 140,000달러 영역으로 밀어올릴 수 있습니다. 한편, Remittix(RTX)라는 새로운 알트코인이 있는데, 현재 토큰당 약 0.10달러인 가격 수준에서 1.80달러까지 상승할 수 있습니다. 시장 전문가들은 이 결제 솔루션을 통해 엔드투엔드 사용자의 전반적인 금융 상호작용이 개선될 것이라고 확신하고 있습니다. 전문가들이 이 새로운 알트코인에 자신감을 갖는 이유를 살펴보기 전에 최신 비트코인 뉴스를 살펴보겠습니다. 비트코인 뉴스: 개선된 금리 인하가 BTC를 140,000달러 영역으로 밀어올릴 수 있어 최신 비트코인 뉴스에 따르면 시장에서 가장 큰 암호화폐는 지난주 시장 위축 이후 주요 수준 위에서 횡보 기간을 경험하고 있습니다. 글을 쓰는 시점에서 BTC는 112,000달러 근처에서 움직이고 있으며, 많은 트레이더들이 다음 블루칩이 어디로 향할지 주시하고 있습니다. 또 다른 비트코인 뉴스 업데이트는 시장이 비트코인에서 이더리움과 XRP, 솔라나, Remittix 등과 같은 선별된 알트코인으로의 지속적인 회전을 목격하고 있다고 확인합니다. 이에도 불구하고, 이번 달에 개선된 금리 인하가 있을 것이라는 기대가 있습니다. 이 예상되는 거시경제적 변화는 소매 신뢰를 다시 불러일으키고 4분기에 강력한 시장 진입을 위해 암호화폐 자산을 도입할 것입니다. 이러한 개선된 시장 상황은 비트코인을 140,000달러 영역으로 밀어올릴 수 있습니다. Remittix: 전문가들에 따르면 1.80달러로의 상승은 충분히 가능해 Remittix(RTX)는 즉각적인 법정화폐 결제를 위한 통로 역할을 하며, 기존 국경 간 결제 시스템의 비효율성을 해소합니다: 긴 대기 일수, 누적된 은행 수수료, 투명하지 않은 외환. RTX 토큰은 현재 0.105달러에 거래되고 있으며, 이는 올해 자산이 기록할 가장 낮은 가격 수준 중 하나입니다. 시장 내부자들이 생각하는 몇 가지 이유가 있습니다...
NEAR
$2.854
-2.79%
BTC
$121,652.83
-0.78%
MORE
$0.03589
+70.25%
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 09:29
공유하기
라클란 머독의 폭스와 뉴스 코프 통제로 인수합병(M&A)의 무대가 마련되다
라클란 머독의 폭스와 뉴스 코프 통제로 인수합병(M&A)의 무대가 마련되다

Lachlan Murdoch, Fox Corp. CEO 겸 News Corp. 회장 (Drew Angerer/Getty Images 사진) Getty Images 수년간 머독 가문의 드라마는 HBO의 '석세션'의 실제 버전처럼 펼쳐졌습니다 — 그 상속인들과 경쟁 권력자들이 투자자, 언론 비평가, 정치 관찰자들을 사로잡은 준 셰익스피어적 미디어 사가에 기여했습니다. 그러나 가부장 루퍼트 머독의 장남 라클란이 2050년까지 그의 리더십을 연장하는 새로운 가족 신탁을 통해 Fox와 News Corp의 장기적인 통제권을 확보함에 따라, 그 드라마의 적어도 한 주요 장 — 승계 전투 — 는 사실상 끝났습니다. 라클란의 통제는 무엇보다도 가족의 미디어 제국이 계속해서 우파로 기울어질 것임을 보장합니다. 이는 그 정체성의 핵심이 되어온 이념적 방향입니다. "이는 비즈니스뿐만 아니라 그들이 서비스하는 청중에게도 중요한 상식적 세계관에 대한 보안을 의미합니다," 전 뉴욕 포스트 편집자이자 루퍼트 머독의 동맹인 콜 앨런은 라클란의 리더십에 대해 뉴욕 타임즈에 말했습니다. 한편, 분석가들은 다음에 무엇이 올지 추측하기 시작했습니다. 오늘 발표된 MoffettNathanson 분석가 노트는 그러한 가능성 중 하나를 제시합니다: "이것이 해결된 지금 Fox와 News Corp의 주식과 관련된 가장 큰 질문은 루퍼트와 라클란이 Fox와 News Corp을 다시 합병할 것인지 여부입니다? 아니면 새로운 가족 신탁이 자체 미래가 안전한 상태에서 추가적인 M&A를 탐색할 것인가?" Fox와 News Corp의 미래를 내다보며 재결합은 실제로 생각만큼 터무니없는 것이 아닙니다. 루퍼트 머독 자신이 2022-2023년에 그 재결합을 추진했으며(여기에 더 자세한 내용이 있습니다), 두 사업이 코드 커팅과 다른 압력을 견디기 위해 서로를 필요로 한다고 주장했습니다. 주주들은 TV와 출판 사이의 차이점뿐만 아니라 이 움직임이 단순히 라클란 아래 권력을 통합하는 전망을 인용하며 주저했습니다. 그의 형제자매들이 더 이상 할 수 없게 되면서...
M
$2.0767
-1.54%
T
$0.01508
-0.19%
FOX
$0.02368
-1.00%
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 09:20
BTS, 수년 된 팬 즐겨찾기로 톱 10에 재진입
BTS, 수년 된 팬 즐겨찾기로 톱 10에 재진입

발매 6년 후, BTS의 "Lights"가 iTunes 톱 10에 재진입하며 그룹이 새 음악을 준비하는 동안 ARMY의 구매력을 보여주고 있습니다. LAS VEGAS, NEVADA – APRIL 03: (L-R) V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin and J-Hope of BTS attends the 64th Annual GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on April 03, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) FilmMagic BTS 팬들은 사랑받는 7인조 그룹의 새 음악을 기다리며, 기존 곡들을 계속 듣고 있습니다. 7명의 멤버 모두 한국에서의 필수 군 복무를 마쳤으며, BTS가 2026년 봄에 새 음악을 발표할 것이라는 발표가 얼마 전에 있었기 때문에 이미 새로운 작업을 하고 있을 가능성이 높습니다. 때때로 BTS의 거대한 팬층인 ARMY는 그룹의 카탈로그에서 한 곡 또는 다른 곡을 스트리밍하고 구매하기 시작합니다. 수천, 아니 수백만 명의 사람들이 한 곡에 집중적인 관심을 보이면 최초 발매 후 수년이 지나도 빌보드 차트에서 히트곡이 될 수 있습니다. BTS는 최근 미국에서 이전에 발매된 곡인 "21st Century Girl"로 새로운 히트를 기록했으며, 이제 또 다른 노래가 빠르게 베스트셀러가 되어 며칠 내에 미국 차트에 오를 수 있을 것으로 보입니다. "Lights" iTunes 톱 10에 재진입 BTS는 미국 iTunes 톱 송 차트, 즉 이 매우 중요한 플랫폼에서 가장 많이 팔린 트랙 목록의 톱 10 안에 자리하고 있습니다. "Lights"는 4위로 돌아와 즉시 톱 10의 상위권으로 진입했습니다. 이번 주 경쟁은 약함 지금은 트래킹 주간의 중간이기 때문에 BTS는 새 발매곡 측면에서 큰 경쟁에 직면하지 않습니다. "Lights" 앞에는 세 곡만 있습니다: Alex Warren의 "Ordinary", Netflix 영화 KPop Demon Hunters의 "Golden", 그리고 Lady Gaga의 "The...
T
$0.01508
-0.19%
SIX
$0.01951
-1.56%
ALEX
$0.00541
-1.99%
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 08:38
블랙록 CIO, 이상적인 2025년 포트폴리오에 비트코인 포함 권장
블랙록 CIO, 이상적인 2025년 포트폴리오에 비트코인 포함 권장

주요 내용 BlackRock의 CIO는 2025년 포트폴리오에 비트코인을 포함할 것을 권장합니다. BlackRock은 현물 비트코인 ETF를 포함한 디지털 자산 제공을 확대하고 있습니다. BlackRock 최고투자책임자는 투자자들에게 2025년 투자 포트폴리오에 비트코인을 추가할 것을 제안합니다. "저는 그저 상승할 것이라고 생각합니다,"라고 BlackRock CIO는 오늘 비트코인의 전망에 관한 성명에서 말했습니다. 이 권장사항은 세계 최대 자산 관리사가 이전에 현물 비트코인 ETF를 출시한 바 있으며, 디지털 자산 분야에서 지속적으로 입지를 확대하고 있는 가운데 나왔습니다.
COM
$0.011198
+2.10%
THINK
$0.00668
-1.18%
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 08:37
'마지막 의식'에서 영감을 받은 베라 파미가의 섬뜩한 신곡
'마지막 의식'에서 영감을 받은 베라 파미가의 섬뜩한 신곡

The Yagas(왼쪽에서 오른쪽으로): Mike Davis, Renn Hawkey, Vera Farmiga
REAL
$0.08226
-1.04%
COM
$0.011198
+2.10%
METAL
$0.37369
+0.02%
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 07:04
CMC Labs, 검증 가능한 AI 인프라의 새로운 시대를 위한 인큐베이션 프로그램에 Super Protocol 추가
CMC Labs는 보안 및 복원력 있는 인프라를 위한 검증 가능한 실행과 함께 탈중앙화 AI를 발전시키기 위해 Super Protocol을 인큐베이션 프로그램에 통합합니다.
AI
$0.1186
-8.83%
ERA
$0.4969
-5.18%
Blockchainreporter
2025/09/10 07:00
미국 법안, 재무부에 비트코인 준비금 연구 지시
미국 법안, 재무부에 비트코인 준비금 연구 지시라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 하원 세출위원회는 재무부에 전략적 비트코인 준비금과 미국 디지털 자산 비축량 창설을 연구하도록 지시하는 2026년 자금 지원 법안을 추진했습니다. H.R. 5166에 포함된 이 지시는 90일 이내에 이러한 자산의 커스터디, 사이버 보안 및 회계에 관한 보고서를 요구합니다. 재무부 보고서 및 정치적 맥락 스폰서드 금융 서비스 및 일반 정부 세출법은 재무부 운영에 2억 3900만 달러 이상을 할당합니다. 137조와 138조는 기관에 잠재적 장벽을 분석하고, 수탁 파트너를 식별하며, 디지털 자산이 연방 대차대조표에 어떻게 표시될지 개요를 작성하도록 지시합니다. 이 법안은 또한 재무부와 국가안보국이 디지털 자산 관리에 있어 조정에 관한 기밀 보고서를 요구하며, 국가 안보 우려를 시사합니다. 우리는 중립적인 준비 자산이 뒷받침하는 세계로 빠르게 나아가고 있습니다. 미국이 관세에서 자본 통제로 전환한 것은 이를 명백히 보여줍니다. 세계 준비 자산으로서의 미국 국채는 죽었습니다. 60/40 포트폴리오는 과거의 유물입니다. #비트코인 만세. Satoshi 만세. pic.twitter.com/m1mlbZo6VY — Jack Mallers (@jackmallers) 2025년 5월 20일 구매를 의무화하지는 않지만, 이는 처음으로 비트코인을 미국 재정 논쟁의 중심에 놓습니다. 이러한 발전은 더 넓은 규제 논의와 일치합니다. Ruben Gallego 상원의원은 비증권 디지털 자산에 대한 CFTC 감독과 새로운 소비자 보호를 제안하는 프레임워크를 발표했습니다. 스폰서드 이 문서는 또한 개인적 이익을 위해 디지털 자산 벤처를 이용한 것에 대해 전 대통령 Donald Trump를 비판했습니다. BeInCrypto는 Trump 가족의 WLFI 토큰 출시가 일시적으로 그들의 순자산을 50억 달러 증가시켰다고 보도했으며, 이는 암호화폐 시장에서의 정치적 영향력에 대한 조사를 강화했습니다. 동시에, Eric Trump는 비트코인의 열렬한 지지자가 되었습니다. 서울 행사에서 연설하면서, 그는 향후 12~18개월 동안 암호화폐 성장이 "폭발적"일 것이라고 예측하고 비트코인을...
H
$0.07041
+4.29%
U
$0.009394
-2.80%
TRUMP
$7.51
-0.60%
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 06:57
리플과 BBVA, 안전한 비트코인과 이더리움 제공을 위해 협력
리플과 BBVA가 안전한 비트코인과 이더리움을 제공하기 위해 협력한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴스 리플과 BBVA는 스페인 고객에게 안전한 비트코인과 이더리움 스토리지를 제공하기 위해 협력했습니다. BBVA는 EU의 MiCA 규정을 준수하기 위해 리플의 기술을 사용하여 안전하고 합법적인 암호화폐 서비스를 보장합니다. 이번 거래는 스위스와 터키에서의 과거 리플-BBVA 협력을 기반으로 합니다. 암호화폐 기술 분야에서 큰 회사인 리플은 스페인 최대 은행 중 하나인 BBVA와 협력했습니다. 트레이더들이 비트코인과 이더리움을 저장하고 거래할 수 있도록 돕기 위해서입니다. 그들은 2025년 9월 9일 오늘 이 거래를 발표했습니다. 그리고 이를 통해 BBVA는 리플의 도구를 사용하여 스페인의 일반 고객에게 이러한 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 이는 유럽 은행들이 MiCA라는 새로운 EU 규정 덕분에 암호화폐에 진출하는 더 큰 변화의 일부입니다. 은행들의 암호화폐 진출 리플의 도움으로 스페인의 BBVA 고객들은 이제 안전이나 규정 위반에 대한 걱정 없이 비트코인과 이더리움을 보유하고 거래할 수 있습니다. 이것은 리플과 BBVA가 함께 일한 첫 번째가 아니며, 그들은 이전에 스위스와 터키에서도 이와 같은 거래를 했습니다. 리플 커스터디 🤝 @BBVA 🇪🇸 우리는 @BBVA와의 파트너십을 확장하여 기관급 디지털 자산 커스터디 기술을 스페인에 제공합니다: https://t.co/28Mkejn1AH BBVA는 암호화폐 자산에 대한 고객 수요 증가에 대응하고 있으며, 리플은 안전하고... — 리플 (@Ripple) 2025년 9월 9일 작년에 BBVA의 터키 지사인 Garanti BBVA Digital Assets는 모바일 앱에서 암호화폐 지갑과 거래 옵션을 출시했습니다. 리플과 IBM을 사용하여 모든 것을 안전하고 원활하게 유지했습니다. EU의 새로운 MiCA 규정은 더 많은 은행이 암호화폐를 제공할 수 있는 문을 열고 있으며, BBVA도 참여하고 있습니다. 리플의 유럽 팀을 이끄는 Cassie Craddock는 이번 파트너십을 통해 BBVA가 고객에게 안전하고 합법적인 암호화폐 옵션을 제공할 수 있다고 말했습니다. 리플은 10년 이상 이 분야에서 활동해 왔으며 그 이상...
T
$0.01508
-0.19%
MORE
$0.03589
+70.25%
MOBILE
$0.0003554
+9.69%
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 06:30
