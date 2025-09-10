MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
주주들이 Strive Bitcoin 합병을 승인하면서 Asset Entities 35% 급등
자산 엔티티(Asset Entities)는 주주들이 스트라이브 비트코인 합병을 승인함에 따라 35% 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 자산 엔티티(Asset Entities Inc.)(ASST) 주식은 화요일 늦은 시간 연장 세션에서 회사가 주주들이 스트라이브 엔터프라이즈(Strive Enterprises)와의 합병을 승인했다고 발표한 후 급등했습니다. 이 거래는 세계 최대 규모의 상장된 비트코인 트레저리 비즈니스 중 하나를 만들 것으로 예상되며, 비트코인 자산을 인수하기 위해 최대 15억 달러를 조달할 계획입니다. 자산 엔티티 주식은 화요일 17% 상승한 6.28달러로 마감했지만, 주주 승인 소식에 힘입어 시간 외 거래에서 35%까지 급등했습니다. 이러한 강력한 신뢰 투표는 자산 엔티티가 선도적인 비트코인 트레저리 기업이 되려는 계획에 한 걸음 더 다가가게 했습니다. 그러나 나스닥의 상장 신청 승인을 포함한 최종 승인은 아직 보류 중입니다. 자산 엔티티는 사모 배치를 통해 7억 5000만 달러를 조달하는 것을 목표로 합니다. 자산 엔티티 주주들의 강력한 지지를 받은 합병이 완료된 후, 회사는 스트라이브(Strive, Inc.)로 리브랜딩하지만 나스닥에서 ASST 티커로 계속 거래될 예정입니다. 매트 콜(Matt Cole)이 CEO 및 이사회 의장으로 취임하고, 현재 자산 엔티티의 사장 겸 CEO인 아르시아 사르카니(Arshia Sarkhani)는 최고 마케팅 책임자가 될 것입니다. 콜은 주주들의 승인에 대해 "이 주주 승인은 세계적 수준의 비트코인 트레저리 기업을 구축하는 우리의 사명에 있어 결정적인 순간입니다. [...] 우리의 초점은 시간이 지남에 따라 비트코인 자체보다 더 나은 성과를 내고 영구적인 주주 가치를 창출하도록 설계된 규율 있는 장타매매 전략에 있습니다."라고 언급했습니다. 사르카니도 이 승인에 대해 회사가 흥분하고 있으며, 이를 가장 성공적인 비트코인 트레저리 비즈니스 중 하나를 구축하고 기존 주주들을 돌보는 큰 단계로 보고 있다고 전했습니다. 자산 엔티티 주주들의 합병에 대한 강력한 찬성 투표에 힘입어, 이 움직임은 회사를 암호화폐 산업의 리더로 만들기 위한 전략적 결정입니다. 제안된 15억 달러 거래는 7억 5000만 달러의...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 14:05
공유하기
규정 준수 문제로 Alt5 Sigma가 이사회에서 에릭 트럼프를 교체하도록 강제됨
규정 준수 문제로 Alt5 Sigma가 이사회에서 에릭 트럼프를 교체하게 되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 2025년 9월 10일 | 08:30 암호화폐 플랫폼 Alt5 Sigma의 이사회에 에릭 트럼프가 임명될 것이라는 기대는 조용히 무산되었습니다. 최근 미국 증권거래위원회 제출 자료에 따르면, 나스닥이 규정 준수 우려를 제기한 후 트럼프는 이사회 참관인으로만 활동하게 되며, 월드 리버티 파이낸셜 공동 창업자인 잭 폴크만이 그의 대체자로 지명되었습니다. 월드 리버티 파이낸셜(WLFI)과 긴밀한 관계를 맺고 있는 Alt5 Sigma는 상장 요건을 충족하기 위해 나스닥과 협의 후 조정이 이루어졌다고 밝혔지만, 어떤 규정이 문제가 되었는지는 구체적으로 언급하지 않았습니다. 분석가들은 나스닥이 독립 이사의 과반수 확보를 요구한다고 지적하면서도, 트럼프의 후보 자격이 차단된 반면 폴크만의 자격이 허용된 이유에 대해 의문을 제기하고 있습니다. Alt5 Sigma가 네바다주에 설립되었기 때문에 뉴욕 법원에서의 트럼프에 대한 진행 중인 제한은 기술적으로 여기에 적용되지 않습니다. 작년에 도널드 트럼프의 경제 메시지에 영감을 받은 DeFi 플랫폼으로 공개된 WLFI는 15억 달러 규모의 자금 조달 계획을 발표하고 자체 $WLFI 토큰을 도입했습니다. 이 토큰은 지배 권한을 부여하지만 지분은 부여하지 않으며, 트럼프 관련 LLC는 38%의 지분과 220억 개 이상의 토큰을 보유하고 있어 미래 수익에 대한 권리를 갖습니다. 가격은 1라운드에서 0.015달러에서 2라운드에서 0.05달러로 상승하여 인증된 투자자와 해외 투자자들을 유치했습니다. 초기 후원자들은 최근 보유 지분의 일부를 판매할 수 있는 승인을 받았지만, 창업자들은 여전히 제한을 받고 있습니다. 혼란은 여기서 끝나지 않습니다. Alt5 Sigma는 같은 제출 자료에서 르완다 법원이 불법 부당 이득과 자금 세탁을 이유로 캐나다 지사의 해산을 명령했으며, 350만 달러의 자산이 압류되었다고 공개했습니다. 회사는 사기를 당했다고 주장하며 항소 중입니다. 동시에, 이 회사는 2024년 주식 단위를 은폐한 혐의를 받는 전 CFO와 관련된 미국 파산 사건에 연루되어 있습니다. 나스닥이 조용히 트럼프의 이사회 자리를 차단한 결정은 Alt5 Sigma와 WLFI에 또 다른 불확실성을 더하고 있습니다...
T
$0.01508
-0.19%
U
$0.009394
-2.80%
TRUMP
$7.51
-0.60%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 13:38
공유하기
테더 CEO, '어두운 시기'를 위한 3가지 자산 목록에 비트코인 언급
테더 CEO, '어두운 시기'를 위한 3가지 자산 목록에 비트코인 언급 테더 CEO 파올로 아르디노는 이번 화요일에 "비트코인, 금, 토지는 다가오는 더 어두운 시기에 대한 헤지"라고 쓴 이례적인 메시지를 발표했습니다. 이 암울한 발언은 누가 말했는지 때문만이 아니라 글로벌 시장의 배경이 현재 밝다고 불릴 수 있는 상황이기 때문에 더욱 무게가 있습니다. 최근 미국 데이터에 따르면 2025년 3월 고용이 911,000개 일자리 하향 조정되었으며, 이는 통화 정책 전망을 재구성하는 큰 오차입니다. 동시에 연방준비제도(FRB)는 다음 주 수요일에 0.25% 또는 0.5% 금리 인하 중 선택을 강요받고 있으며, 이는 연말로 향하는 경제가 얼마나 논란이 되고 있는지를 강조합니다. 비트코인, 금, 토지는 다가오는 더 어두운 시기에 대한 헤지입니다. — 파올로 아르디노 🤖 (@paoloardoino) 2025년 9월 9일 이러한 맥락에서 아르디노의 "더 어두운 시기" 언급은 정책 입안자들이 다루고 있는 동일한 압력 지점을 반영합니다. 테더는 어떨까요? 아르디노의 전략을 판단해 보면, 테더는 꽤 잘 준비되어 있습니다. 2025년 6월 30일 기준으로 회사는 1,055억 달러의 미국 국채가 주를 이루는 1,625억 7천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 87억 2천만 달러의 귀금속과 89억 3천만 달러의 비트코인도 보유하고 있습니다. 따라서 테더 자체는 순수한 현금 등가물이 아닌 헤지로 간주되는 자산으로 그 지원의 일부를 이동했습니다. 중요한 것은 아르디노가 비트코인을 투기적 플레이가 아닌 전통적으로 금과 토지를 포함했던 동일한 안전 바스켓의 일부로 프레이밍하고 있다는 점입니다. 방향을 찾고 있는 시장에서, 이는 암호화폐가 방어 전략이 되고 있음을 보여줍니다. 출처: https://u.today/tether-ceo-lists-3-assets-for-dark-times-bitcoin-mentioned
U
$0.009394
-2.80%
LOOKS
$0.01346
-1.03%
PLAY
$0.0487
+6.86%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 13:06
공유하기
Ethena, Anchorage와 Blackrock가 지원하는 Hyperliquid의 USDH 스테이블 코인 발행 입찰
Ethena는 Hyperliquid의 계획된 네이티브 스테이블 코인인 USDH를 관리하기 위한 공식 제안을 했으며, Sky, Frax, Agora 및 기타 경쟁사들과 대립하고 있습니다. Ethena(ENA)의 9월 9일 거버넌스 제출에 따르면, 이 스테이블 코인은 USDtb라는 결제 토큰으로 뒷받침될 예정입니다...
TOKEN
$0.012
-4.68%
ENA
$0.5469
-1.10%
공유하기
Crypto.news
2025/09/10 12:59
공유하기
비트코인 상승장이 마지막 단계에 근접했다고 크립토퀀트 분석가 말해
비트코인 상승장이 마지막 단계에 근접했다고 크립토퀀트 분석가가 말했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 10일 | 07:01 비트코인이 8월 124,000달러 이상의 고점에서 최근 하락한 것이 랠리가 약해지고 있는지에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다. 일부는 이 하락세를 하락장의 첫 신호로 보지만, 다른 이들은 이것이 더 큰 상승 추세 내에서의 일상적인 조정이라고 주장합니다. 크립토퀀트 분석가 액셀 애들러는 확고하게 후자의 입장을 취하고 있습니다. 비트코인의 역사적인 반감기 주기를 가이드로 삼아, 애들러는 시장이 현재 상승세의 마지막 단계에 있다고 말합니다 — 이 단계는 일반적으로 반감기 이벤트 이후 500일 이상 지속됩니다. 그의 추정에 따르면, 최종 정점은 10월과 11월 사이에 도달할 수 있습니다. 애들러는 올해 초 장타매매 홀더들의 매도 활동을 지적하며, 70,000달러, 98,000달러, 117,000달러 근처에서 주요 매도가 기록되었다고 합니다. 이러한 매도가 압력을 만들었지만, 그는 기관들이 공급을 흡수하기 위해 개입하고 있다고 언급합니다. 애들러에게 이는 모멘텀이 둔화되었더라도 상승장이 온전하다는 증거입니다. 역사적으로, 비트코인의 최종 상승장 정점은 가격이 장기 투자자들의 평균 비용 기준의 약 11배에서 거래될 때 발생합니다. 이 패턴이 유지된다면, 애들러는 주기가 마침내 끝나기 전에 향후 2개월 내에 신고가 경신이 형성될 수 있다고 믿습니다. 현재 시장은 불확실성의 영역에 있습니다 — 트레이더들은 8월의 후퇴가 소진을 의미하는지 아니면 단순히 비트코인의 마지막 열광적인 상승을 위한 준비인지 저울질하고 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이센스가 있는 금융 어드바이저와 상담하십시오. 저자 알렉스는 경험이 풍부한 금융 저널리스트이자 암호화폐 애호가입니다. 암호화폐, 블록체인 및 핀테크를 다루는 8년 이상의 경험을 가지고 있습니다...
NEAR
$2.854
-2.79%
ALEX
$0.00541
-1.99%
CAMP
$0.03538
-12.23%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 12:02
공유하기
BlockDAG의 4억 300만 달러 프리세일 및 테스트넷 우위가 BlockchainFX 및 TOKEN6900을 앞서다
BlockDAG의 4억 3백만 달러 프리세일 및 테스트넷 초점으로 BlockchainFX 프리세일 및 TOKEN6900 출시가 따라가기 힘들어하다 현재 암호화폐 시장에서 무엇이 화제인가? BlockchainFX 프리세일은 수백만 달러를 확보했고, TOKEN6900 출시는 밈 기반 워밍업, 스테이킹 수익 및 트레이더들이 주시하는 가격 변동을 일으켰다. 하지만 또 다른 프로젝트는 더 빠르게가 아닌, 더 똑똑하게 진행하고 있다 [...] BlockDAG의 4억 3백만 달러 프리세일 및 테스트넷 우위가 BlockchainFX 및 TOKEN6900을 앞서다 글은 Live Bitcoin News에 처음 게재되었습니다.
WAVES
$0.9467
-2.57%
HYPE
$44.06
-4.46%
EDGE
$0.26572
-2.20%
공유하기
LiveBitcoinNews
2025/09/10 12:00
공유하기
"너무 늦기 전에 더 많은 비트코인을 구매하라," 마이클 세일러가 미국 정부에 말하다
"비트코인을 더 늦기 전에 구매하세요," 마이클 세일러가 미국 정부에게 말하다"라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "비트코인을 더 늦기 전에 구매하세요," 마이클 세일러가 미국 정부에게 말하다 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 제 이름은 Godspower Owie이며, NewsBTC와 Bitcoinist 뉴스 플랫폼에서 일하고 있습니다. 저는 새로운 장소를 탐험하고, 새로운 것들, 특히 가치 있는 것들을 배우며, 제 삶에 영향을 미치는 새로운 사람들을 만나는 것을 즐기기 때문에 가끔 제 자신을 탐험가라고 생각합니다. 그 영향이 아무리 작더라도 말이죠. 저는 가족, 친구, 경력, 그리고 시간을 소중히 여깁니다. 정말로, 이것들은 아마도 모든 사람의 존재에서 가장 중요한 측면일 것입니다. 환상이 아닌, 꿈을 추구하는 것이 제가 하는 일입니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/saylor-says-buy-more-bitcoin/
MORE
$0.03589
+70.25%
DREAMS
$0.0003557
-4.68%
COM
$0.011198
+2.10%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 11:54
공유하기
사가 속에서 미국 메이저 리그 크리켓을 위한 더 많은 투자와 큰 목표
이 게시물 '미국 메이저 리그 크리켓의 더 많은 투자와 큰 목표'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 글렌 맥스웰은 메이저 리그 크리켓의 스타였습니다 (사진: Arjun Singh / Sportzpics for MLC) 제공 로스앤젤레스 올림픽이 다가오면서 끝없는 혼란 속에서 특히 암울한 시기를 보낸 후, 미국 크리켓에 꼭 필요한 긍정적인 소식이 있습니다. 최근 상징적인 오클랜드 콜로세움에서 일련의 경기를 치르며 3시즌을 마친 메이저 리그 크리켓 - 미국의 풍부한 자금력을 갖춘 T20 프랜차이즈 리그 - 은 티켓 판매가 53% 증가하고 소셜 미디어 팔로워가 45% 증가했다고 발표했습니다. 4시즌은 2026년 6월 18일부터 7월 18일까지 진행될 예정이며, 이는 다른 국내 리그와의 경쟁이 많지 않은 MLC가 선호하는 캘린더 슬롯입니다. "시즌 3은 미국에서 최고 수준의 크리켓에 대한 수요가 실제로 존재하며 가속화되고 있음을 보여주었습니다,"라고 MLC 대표 조니 그레이브가 말했습니다. "MLC는 미국 전역과 전 세계에서 새로운 팬, 팔로워 및 시청자를 확보하고 있습니다." 실리콘 밸리에 자리 잡은 일부 영향력 있는 인도 사업가들의 도움을 받아 유명 투자자들의 지원을 받는 MLC의 전략적 파트너인 American Cricket Enterprises의 투자는 현재 1억 5천만 달러를 초과했습니다. 향후 몇 년 동안 "최소한 그 정도 금액"이 더 투자될 예정이며, 2030년까지 전국에 10개의 국제 크리켓 경기장이 생기기를 희망하고 있습니다. 최근 몇 달 동안 제가 보도한 바와 같이, MLC 프랜차이즈인 시애틀 오르카스와 워싱턴 프리덤의 홈 구장 제안이 현실화되고 있습니다. "다음 단계는 추가 인프라 투자입니다,"라고 그레이브가 말했습니다. "ACE의 지속적인 지원으로, 우리의 목표는 2030년까지 10개의 국제 표준 경기장을 갖추는 것입니다. 이를 통해 더 많은 팬들이 세계적 수준의 크리켓에 접근할 수 있고 미국 선수들이 발전할 수 있는 더 나은 환경을 조성할 것입니다." 시애틀 오르카스는 홈 구장에 더 가까워지고 있습니다 (사진: Shaun Roy / Sportzpics for MLC) Sportzpics / MLC 이 모든 것이...
U
$0.009394
-2.80%
REAL
$0.08226
-1.04%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 11:32
공유하기
easyGroup의 Bitcoin (BTC) 앱
easyGroup의 비트코인(BTC) 앱이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. easyJet과 easyHotel을 운영하는 회사인 easyGroup이 easyBitcoin.app 출시와 함께 암호화폐 시장에 진출했습니다. 이는 Uphold와 함께 구축된 모바일 플랫폼으로 소매 사용자들이 비트코인 BTC$111,592.60을 더 쉽게 구매하고 보유할 수 있도록 하는 것이라고 회사는 화요일 보도자료에서 밝혔습니다. 이번 움직임은 비트코인이 사상 최고치에 근접한 거래를 하고 있으며 자산에 대한 신뢰도가 높아지고 있는 시점에 이루어졌습니다. 세계 최대 암호화폐는 발행 시점에 약 $112,650에 거래되고 있었습니다. Uphold가 의뢰한 연구에 따르면 미국 응답자의 88%가 향후 10년 동안 비트코인이 자산을 증가시킬 것이라고 믿고 있으며, 39%는 비트코인을 금보다 앞서고 부동산 바로 뒤에 오는 상위 3대 투자 중 하나로 꼽았습니다. 그럼에도 불구하고 거의 절반은 거래가 여전히 너무 복잡하다고 말했습니다. easyBitcoin은 정기 구매에 대한 1% 웰컴 보너스, 장타매매 홀더에 대한 2% 연간 보상, 그리고 비트코인으로 지급되는 USD 잔액에 대한 4.5% APY(250만 달러의 FDIC 보험으로 보장됨)를 포함한 인센티브로 장벽을 낮추는 것을 목표로 한다고 회사는 말했습니다. "비트코인 투자는 일반 대중이 접근하기 어렵고 거래 비용이 매우 높은 배타적인 클럽처럼 느껴졌습니다"라고 easyGroup 창립자 스텔리오스 하지-이오아누는 보도자료에서 말했습니다. "easyBitcoin을 통해 우리는 이를 바꾸고자 합니다." Uphold는 올해 6월과 7월 사이에 25-50세 사이의 1,001명의 미국 응답자를 대상으로 설문조사를 의뢰했으며, 모두 최소한 대학 학위를 보유하고 연간 최소 $80,000을 벌고 있었습니다. 영국 버전의 앱은 올해 말에 출시될 예정이라고 easyGroup은 밝혔습니다. 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/09/easygroup-launches-bitcoin-app-for-u-s-retail-investors
NEAR
$2.854
-2.79%
K
$0.06045
-7.14%
U
$0.009394
-2.80%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 11:24
공유하기
약 50억 달러 상당의 BTC 휴면 상태로 남아
거의 50억 달러의 BTC가 휴면 상태로 남아있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 제 이름은 Godspower Owie이며, 나이지리아 에도 주에서 태어나고 자랐습니다. 저는 항상 제 우상이자 멘토였던 세 명의 형제자매와 함께 자라면서 삶의 방식을 이해하고 성장하는 데 도움을 받았습니다. 제 부모님은 말 그대로 제 이야기의 중추입니다. 그들은 좋을 때나 나쁠 때나 항상 저를 지지해 주었고, 제가 이 세상에서 길을 잃었다고 느낄 때마다 결코 제 곁을 떠나지 않았습니다. 솔직히, 이렇게 놀라운 부모님이 있으면 안전하고 보호받는 느낌이 들며, 저는 이 세상의 그 어떤 것과도 그들을 바꾸지 않을 것입니다. 저는 3년 전에 암호화폐 세계에 노출되었고 그것에 대해 많이 알고 싶어 매우 관심을 갖게 되었습니다. 모든 것은 제 친구가 암호화폐 자산에 투자했을 때 시작되었고, 그는 투자로부터 엄청난 이익을 얻었습니다. 제가 그에게 암호화폐에 대해 물었을 때, 그는 지금까지의 여정을 설명해 주었습니다. 관련된 위험에도 불구하고 그의 일관성과 헌신에 대해 알게 된 것은 인상적이었고, 이것이 제가 암호화폐에 매우 관심을 갖게 된 주요 이유입니다. 믿으셔도 좋습니다. 저는 시장의 상승과 하락을 경험했지만 이 분야에서 성장하고자 하는 열정을 한 번도 잃지 않았습니다. 이는 성장이 탁월함으로 이어진다고 믿기 때문이며, 그것이 이 분야에서의 제 목표입니다. 그리고 오늘, 저는 Bitcoinnist와 NewsBTC 뉴스 매체의 직원입니다. 제 상사들과 동료들은 제가 암호화폐 안팎에서 함께 일해 본 최고의 사람들입니다. 저는 이 회사들의 성장을 위해 놀라운 동료들과 함께 일하면서 최선을 다할 생각입니다. 때로는 제 자신을 탐험가로 상상하곤 합니다. 이는 새로운 장소를 방문하고, 새로운 것(유용한...)을 배우는 것을 좋아하기 때문입니다.
T
$0.01508
-0.19%
BTC
$121,652.83
-0.78%
TRUST
$0.0003734
-1.52%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 09:48
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다