규정 준수 문제로 Alt5 Sigma가 이사회에서 에릭 트럼프를 교체하도록 강제됨

규정 준수 문제로 Alt5 Sigma가 이사회에서 에릭 트럼프를 교체하게 되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 2025년 9월 10일 | 08:30 암호화폐 플랫폼 Alt5 Sigma의 이사회에 에릭 트럼프가 임명될 것이라는 기대는 조용히 무산되었습니다. 최근 미국 증권거래위원회 제출 자료에 따르면, 나스닥이 규정 준수 우려를 제기한 후 트럼프는 이사회 참관인으로만 활동하게 되며, 월드 리버티 파이낸셜 공동 창업자인 잭 폴크만이 그의 대체자로 지명되었습니다. 월드 리버티 파이낸셜(WLFI)과 긴밀한 관계를 맺고 있는 Alt5 Sigma는 상장 요건을 충족하기 위해 나스닥과 협의 후 조정이 이루어졌다고 밝혔지만, 어떤 규정이 문제가 되었는지는 구체적으로 언급하지 않았습니다. 분석가들은 나스닥이 독립 이사의 과반수 확보를 요구한다고 지적하면서도, 트럼프의 후보 자격이 차단된 반면 폴크만의 자격이 허용된 이유에 대해 의문을 제기하고 있습니다. Alt5 Sigma가 네바다주에 설립되었기 때문에 뉴욕 법원에서의 트럼프에 대한 진행 중인 제한은 기술적으로 여기에 적용되지 않습니다. 작년에 도널드 트럼프의 경제 메시지에 영감을 받은 DeFi 플랫폼으로 공개된 WLFI는 15억 달러 규모의 자금 조달 계획을 발표하고 자체 $WLFI 토큰을 도입했습니다. 이 토큰은 지배 권한을 부여하지만 지분은 부여하지 않으며, 트럼프 관련 LLC는 38%의 지분과 220억 개 이상의 토큰을 보유하고 있어 미래 수익에 대한 권리를 갖습니다. 가격은 1라운드에서 0.015달러에서 2라운드에서 0.05달러로 상승하여 인증된 투자자와 해외 투자자들을 유치했습니다. 초기 후원자들은 최근 보유 지분의 일부를 판매할 수 있는 승인을 받았지만, 창업자들은 여전히 제한을 받고 있습니다. 혼란은 여기서 끝나지 않습니다. Alt5 Sigma는 같은 제출 자료에서 르완다 법원이 불법 부당 이득과 자금 세탁을 이유로 캐나다 지사의 해산을 명령했으며, 350만 달러의 자산이 압류되었다고 공개했습니다. 회사는 사기를 당했다고 주장하며 항소 중입니다. 동시에, 이 회사는 2024년 주식 단위를 은폐한 혐의를 받는 전 CFO와 관련된 미국 파산 사건에 연루되어 있습니다. 나스닥이 조용히 트럼프의 이사회 자리를 차단한 결정은 Alt5 Sigma와 WLFI에 또 다른 불확실성을 더하고 있습니다...