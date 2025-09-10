솔라나 ETF 업데이트: ETF가 SOL 가격과 Layer Brett 같은 인기 알트코인에 미치는 영향은?

솔라나 ETF 업데이트: ETF가 SOL 가격과 Layer Brett 같은 인기 알트코인에 미치는 영향은? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 솔라나는 현물 ETF 승인에 대한 소문이 암호화폐 커뮤니티에서 주목을 받으면서 다시 스포트라이트를 받고 있습니다. 이더리움과 비트코인이 이미 ETF 논의에 포함된 가운데, 트레이더들은 솔라나를 다음 큰 후보로 주목하고 있습니다. 하지만 진짜 질문은 솔라나 ETF가 SOL 가격에 어떤 영향을 미칠지뿐만 아니라, 특히 Layer Brett과 같이 적은 비용으로 폭발적인 상승 가능성을 제공하는 새로운 프로젝트를 포함한 알트코인 전반에 어떤 영향을 미칠지입니다. 솔라나 ETF 투기가 가격 모멘텀과 주류 관심을 촉진 솔라나 ETF의 가능성은 시장 전체에 낙관론을 불러일으켰습니다. 거래량 기준 최고의 레이어 1 블록체인 중 하나인 솔라나는 속도, 확장성 및 낮은 가스 수수료로 알려져 있습니다. 당연히 다음 이더리움을 찾는 기관들이 주목하고 있습니다. SOL은 현재 210달러에서 215달러 사이에서 거래되고 있으며 197달러의 주요 지지선 위에 머물러 있습니다. 분석가들은 ETF 관련 모멘텀이 단기적으로 250달러에서 300달러로 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 ETF 주도 랠리는 종종 빠르게 발생합니다. 이더리움의 ETF가 상당한 이익을 가져왔지만, 후속 효과는 제한적이었습니다. 솔라나 ETF의 더 큰 영향은 Layer Brett을 포함한 잠재력이 높은 알트코인에 대한 관심을 증가시키는 간접적인 방식일 수 있습니다. Layer Brett은 ETF 이후 시장 사이클에서 높은 상승 가능성 제공 Layer Brett은 이더리움 레이어 2 인프라에 구축된 밈 코인으로, 최근 바이럴한 에너지와 강력한 토크노믹스로 주목을 받고 있습니다. 솔라나가 ETF 주도 자금 유입의 혜택을 받을 수 있지만, $LBRETT은 다음 50배에서 100배 기회를 찾는 소매 트레이더들 사이에서 뜨거운 화제가 되고 있습니다. 이 프로젝트는 현재 정확히 0.0055달러의 가격으로 프리세일 중이며, 초기 투자자들로부터 이미 320만 달러 이상을 모금했습니다. 도지코인이나 시바 이누와 같은 오래된 밈 코인과 달리, Layer Brett은 속도와 유틸리티 모두에 중점을 두고 있습니다. 초고속 트랜잭션, 거의 제로에 가까운 가스 수수료, 직접...