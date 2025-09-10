MEXC 거래소
솔라나 ETF 업데이트: ETF가 SOL 가격과 Layer Brett 같은 인기 알트코인에 미치는 영향은?
솔라나 ETF 업데이트: ETF가 SOL 가격과 Layer Brett 같은 인기 알트코인에 미치는 영향은? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 솔라나는 현물 ETF 승인에 대한 소문이 암호화폐 커뮤니티에서 주목을 받으면서 다시 스포트라이트를 받고 있습니다. 이더리움과 비트코인이 이미 ETF 논의에 포함된 가운데, 트레이더들은 솔라나를 다음 큰 후보로 주목하고 있습니다. 하지만 진짜 질문은 솔라나 ETF가 SOL 가격에 어떤 영향을 미칠지뿐만 아니라, 특히 Layer Brett과 같이 적은 비용으로 폭발적인 상승 가능성을 제공하는 새로운 프로젝트를 포함한 알트코인 전반에 어떤 영향을 미칠지입니다. 솔라나 ETF 투기가 가격 모멘텀과 주류 관심을 촉진 솔라나 ETF의 가능성은 시장 전체에 낙관론을 불러일으켰습니다. 거래량 기준 최고의 레이어 1 블록체인 중 하나인 솔라나는 속도, 확장성 및 낮은 가스 수수료로 알려져 있습니다. 당연히 다음 이더리움을 찾는 기관들이 주목하고 있습니다. SOL은 현재 210달러에서 215달러 사이에서 거래되고 있으며 197달러의 주요 지지선 위에 머물러 있습니다. 분석가들은 ETF 관련 모멘텀이 단기적으로 250달러에서 300달러로 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 ETF 주도 랠리는 종종 빠르게 발생합니다. 이더리움의 ETF가 상당한 이익을 가져왔지만, 후속 효과는 제한적이었습니다. 솔라나 ETF의 더 큰 영향은 Layer Brett을 포함한 잠재력이 높은 알트코인에 대한 관심을 증가시키는 간접적인 방식일 수 있습니다. Layer Brett은 ETF 이후 시장 사이클에서 높은 상승 가능성 제공 Layer Brett은 이더리움 레이어 2 인프라에 구축된 밈 코인으로, 최근 바이럴한 에너지와 강력한 토크노믹스로 주목을 받고 있습니다. 솔라나가 ETF 주도 자금 유입의 혜택을 받을 수 있지만, $LBRETT은 다음 50배에서 100배 기회를 찾는 소매 트레이더들 사이에서 뜨거운 화제가 되고 있습니다. 이 프로젝트는 현재 정확히 0.0055달러의 가격으로 프리세일 중이며, 초기 투자자들로부터 이미 320만 달러 이상을 모금했습니다. 도지코인이나 시바 이누와 같은 오래된 밈 코인과 달리, Layer Brett은 속도와 유틸리티 모두에 중점을 두고 있습니다. 초고속 트랜잭션, 거의 제로에 가까운 가스 수수료, 직접...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 19:44
ACA 강화 보조금 종료로 2026년 오바마케어 보험료 인상 가능성
ACA 보조금 종료로 2026년 오바마케어 보험료 인상 가능성이 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Morsa Images | Digitalvision | Getty Images 의회가 개입하지 않으면 내년 건강보험법(ACA) 보험료가 급격히 인상될 예정입니다. 이는 최근 몇 년간 ACA 마켓플레이스를 통해 구매한 건강 보험 가입자 수백만 명의 비용을 줄여준 강화된 보조금이 2025년 이후 만료될 예정이기 때문입니다. (ACA는 오바마케어라고도 불립니다.) 초당파적 건강 정책 연구 그룹인 KFF에 따르면, 이러한 강화된 보험료 세금 공제 - 이른바 "보조금 절벽" - 의 사라짐은 평균 보험료를 약 75% 인상시킬 것입니다. KFF에 따르면, 이는 평균적으로 연간 700달러 이상의 추가 보험료 지불을 의미합니다. KFF에 따르면, ACA 마켓플레이스를 통해 건강 보험에 가입한 총 2400만 명 중 대다수인 약 2200만 명이 2025년에 보험료 세금 공제를 받았습니다. "이 2200만 명에게는 이러한 세금 공제가 만료되면 새해 첫날에 엄청난 보험료 충격이 될 것입니다,"라고 그룹의 건강 정책 부사장인 래리 레빗이 말했습니다. ACA 보험 플랜은 일반적으로 학생, 젊은 퇴직자, 계약자, 자영업자 및 실업자 등 직장 플랜에 접근할 수 없는 사람들을 위한 것입니다. 레빗은 강화된 공제가 낮은 건강 비용으로 가구를 유치하면서 최근 몇 년간 무보험 비율을 낮추는 데 크게 기여했다고 말했습니다. 그는 연방 데이터를 인용하여 2023년 미국 인구의 약 7.9%가 무보험 상태였으며, 이는 2019년 9.2%에 비해 역사상 가장 낮은 비율이라고 말했습니다. 올해 초 의회예산국(CBO)의 추정에 따르면, 강화된 공제가 중단되면 향후 10년 동안 400만 명 이상의 미국인이 무보험 상태가 될 것입니다. ACA 보조금 지속을 위한 PUSH 민주당은 2021년 미국 구조 계획법 팬데믹 구호법의 일환으로 강화된 보조금을 제공했습니다. 의원들은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 19:14
시장 변동 속에서 트레이더들이 비트코인을 주시
이 게시물 '트레이더들이 시장 변동 속에서 비트코인을 주시하고 있다'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 현재 111,500달러 선에서 거래되고 있으며, 트레이더들은 새로운 고점의 가능성과 상당한 하락 위험 사이에서 균형을 맞추며 경계를 늦추지 않고 있습니다. 암호화폐 시장은 경제 지표와 중앙은행 정책이 시장 트렌드에 극적인 영향을 미칠 수 있는 힘을 가지고 있어 면밀한 관찰 대상이 되고 있습니다. 계속 읽기: 트레이더들이 시장 변동 속에서 비트코인을 주시하고 있다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/traders-eye-bitcoin-amid-market-fluctuations
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 18:33
워싱턴 법무장관 브라이언 슈왈브로부터의 나쁜 소식! 그가 인기 있는 비트코인 회사를 상대로 소송을 제기했습니다!
워싱턴 법무장관 브라이언 슈왈브의 나쁜 소식! 인기 비트코인 회사에 소송 제기! 이 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 집행과 소송을 통해 비트코인(BTC)과 암호화폐 시장을 규제하려 했던 이전 미국 증권거래위원회 행정부는 보다 온건한 접근 방식으로 바뀌었습니다. 구 SEC 시대에 시작된 사건들이 하나씩 마무리되었지만, 새로운 사건이 추가되었습니다. 이에 따라 워싱턴 법무장관 브라이언 슈왈브는 암호화폐 ATM 운영업체인 아테나 비트코인을 상대로 소송을 제기했습니다. D.C. 법무장관은 암호화폐 ATM 운영업체인 아테나 비트코인을 상대로 소송을 제기하며, 이 회사가 온라인 사기와 연관된 것을 알고 있는 입금에 대해 숨겨진 수수료를 부과하고 적절한 사기 방지 조치를 시행하지 않았다고 주장했습니다. 슈왈브는 이 회사가 운영 첫 5개월 동안 입금의 93%가 사기와 연관되어 있다는 것을 알면서도 상당한 수수료 수익을 의도적으로 수집했다고 주장했습니다. DC 법무장관은 또한 아테나 비트코인이 피해자들이 숨겨진 수수료와 사기로 인한 손실을 회복하는 것을 방해했으며, 피해자에게 환불하지 않는 회사 정책을 비판했습니다. "아테나의 비트코인 ATM은 노인과 취약한 지역 주민을 이용하려는 범죄자들의 도구가 되었습니다. 아테나는 자사의 기계가 주로 사기꾼들에 의해 사용된다는 것을 알고 있지만, 숨겨진 거래 수수료를 계속 챙기기 위해 모른 척하기로 선택했습니다. 오늘, 우리는 지역 주민들의 힘들게 번 돈을 회수하고 다른 사람들에게 피해를 주기 전에 이러한 불법적이고 착취적인 행동을 종식시키기 위해 소송을 제기하고 있습니다." 사기 거래당 평균 손실액은 8,000달러로 보고되었으며, 한 피해자는 며칠에 걸쳐 19번의 거래를 통해 총 98,000달러를 잃은 것으로 알려졌습니다. 현재 미국에는 26,850개의 암호화폐 ATM이 있으며, 아테나 비트코인은 그 중 13%를 운영하고 있습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/bad-news-from-washington-attorney-general-brian-schwalb-he-files-lawsuit-against-popular-bitcoin-company/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 18:30
미국 고용 데이터 실수 이후 비트코인 600억 달러 암호화폐 매도세에 휩쓸려
미국 고용 지표에 대한 가장 중요한 업데이트 중 하나로 인해 몇 시간 만에 600억 달러 이상의 시장 가치가 사라지는 변동성 높은 매도가 발생했습니다. 9월 9일, 노동통계국(BLS)은 비농업 부문 총 고용을 911,000개 일자리 하향 조정했으며, 이 수치는 [...] 비트코인이 미국 고용 데이터 실수 이후 600억 달러 규모의 암호화폐 매도에 휘말리다라는 글이 Blockonomi에 처음 게재되었습니다.
Blockonomi
2025/09/10 18:24
그레이스케일이 새로운 신청서를 제출하면서 비트코인 캐시가 ETF 라인업에 합류
그레이스케일이 새로운 신청서를 제출하면서 비트코인 캐시가 ETF 라인업에 합류했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 그레이스케일은 알트코인 기반 상장지수펀드에 더욱 집중하고 있습니다. 이 자산 운용사는 SEC에 최초의 비트코인 캐시 ETF와 함께 두 개의 다른 신청서를 제출했습니다. 요약 그레이스케일은 비트코인 캐시 트러스트를 ETF로 전환하기 위한 신청서를 제출하여 SEC에 공식적인 BCH ETF 신청을 최초로 마크했습니다. 이 회사는 비트코인 캐시와 라이트코인에 대한 S-3 양식과 헤데라에 대한 S-1을 제출했습니다. 제안된 비트코인 캐시 ETF는 BNY 멜론이 관리하며, 코인베이스가 수탁인 및 주요 브로커 역할을 할 예정입니다. 그레이스케일의 최근 신청은 체인링크, 도지코인, 아발란체, XRP ETF에 대한 신청에 이어 규제된 알트코인 노출에 대한 수요 증가를 강조합니다. 그레이스케일 인베스트먼트는 상장지수펀드(ETF) 제공을 확대하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 새로운 문서를 제출했습니다. 그레이스케일, BCH, LTC, HBAR ETF를 겨냥하다 이 회사는 비트코인 캐시(BCH) 트러스트에 대한 S-3 등록 양식을 제출하여 비트코인 캐시 ETF에 대한 최초의 공식 SEC 신청을 마크했습니다. 제출된 내용에 따르면, 제안된 ETF는 NYSE 아카에 상장될 예정이며, 뉴욕 멜론 은행이 트러스트의 관리자 역할을 하고 코인베이스가 주요 브로커와 수탁인 역할을 모두 수행할 예정입니다. 같은 맥락에서, 그레이스케일은 라이트코인(LTC) ETF에 대한 S-3 양식을 제출하여 라이트코인 트러스트를 ETF 구조로 전환하는 것을 목표로 합니다. BCH 신청과 마찬가지로, 이 펀드도 승인이 되면 NYSE 아카에 상장될 예정입니다. 이 디지털 자산 관리자는 라이트코인 ETF 승인을 기다리고 있는 캐너리와 코인셰어즈와 같은 회사들과 함께합니다. 이 회사의 세 번째 신청은 헤데라(HBAR) 토큰을 기반으로 하지만 다른 접근 방식을 취합니다. 그레이스케일은 HBAR ETF를 S-1 양식으로 등록하여 대기 목록에 있는 소수의 회사 중 하나인 캐너리 캐피탈과 함께했습니다. 신청서에 따르면 나스닥은 이미 19b-4 제안서를 제출했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 17:07
Cboe, 비트코인 및 이더 선물 상품 출시 예정
Cboe가 지속적인 비트코인 및 이더 선물을 출시한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Cboe Global Markets의 장기 비트코인 및 이더 선물은 미국 규제 시장에서 무기한 스타일의 익스포저를 제공하도록 설계되었습니다. 이 계약들은 규제 검토를 거쳐 11월 10일에 데뷔할 예정입니다. Cboe, 규제 승인 대기 중인 10년 비트코인 및 이더 선물 공개 Cboe Global Markets는 비트코인을 위한 지속적인 선물 계약을 도입할 계획을 발표했습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/cboe-to-launch-continuous-bitcoin-and-ether-futures/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 17:03
남아프리카의 Altvest, 비트코인 트레저리 계획하고 수백만 달러 펀딩 추진
남아프리카의 Altvest, 비트코인 트레저리 계획 및 수백만 달러 펀딩 추진에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 남아프리카 금융 회사 Altvest Capital은 비트코인을 구매하고 암호화폐 트레저리 준비금을 조성하기 위해 수백만 달러를 모금할 계획입니다. Altvest Capital, Africa Bitcoin Corp으로 리브랜딩 예정 남아프리카 금융 서비스 회사인 Altvest Capital은 비트코인을 구매하고 암호화폐 트레저리 준비금을 설립하기 위해 수백만 달러를 모금할 계획을 발표했습니다. 여러 보고서에 따르면 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/south-africas-altvest-plans-bitcoin-treasury-seeks-millions-in-funding/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 16:09
PEPE 가격, 일주일 동안 10% 상승하며 비트코인 및 기타 주요 토큰 능가
PEPE 가격, 일주일 동안 10% 상승하며 비트코인 및 기타 주요 토큰 능가 BitcoinEthereumNews.com에 게시된 내용입니다. 인기 밈 기반 암호화폐 PEPE는 지난 24시간 동안 4% 이상 상승하여 지난 주 대비 거의 10% 상승했습니다. 이러한 급등은 밈 토큰에 대한 관심이 다시 높아지는 가운데 발생했으며, CoinDesk 밈코인 지수(CDMEME)는 지난 주 11% 이상 상승하여 비트코인의 1.4% 상승을 능가했습니다. 24시간 동안 밈코인 섹터는 BTC의 0.2%와 비교하여 2.5% 상승했습니다. CoinDesk Research의 기술적 분석 데이터 모델에 따르면, PEPE는 $0.00001013에서 $0.00001074로 상승하며 $0.00001082 근처에 새로운 단기 저항선을 형성했습니다. 거래 활동이 크게 증가하여 랠리 정점에서 5.89조 PEPE 토큰이 거래되었으며, 이는 24시간 평균의 두 배 이상입니다. 가격 움직임은 점점 더 높아지는 수준에서 구매자들이 꾸준히 참여하고 있다는 신호인 높은 저점의 안정적인 패턴을 보여줍니다. 이러한 구조는 종종 더 적극적인 투자자들의 축적 신호로 해석됩니다. 움직임의 가장 활발한 단계에서 토큰은 약간 낮아지기 전에 $0.00001081에 도달했습니다. 이 빠른 급등은 새로운 저항선을 그렸고 $0.00001017 주변에 견고한 지지선이 형성되었습니다. 여러 번 테스트된 이러한 가격 경계는 코인이 다음에 어디로 갈지에 대한 트레이더들의 기대를 형성하는 데 도움이 됩니다. 이번 랠리는 강한 유동성과 지속적인 수요가 특징이었습니다. $0.00001069 마크에 대한 여러 번의 재테스트 주변에서 활동이 급증했으며, 이 수준은 매번 유지되어 그 강도를 강화했습니다. 면책 조항: 이 기사의 일부는 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며 정확성과 당사 표준 준수를 위해 편집팀이 검토했습니다. 자세한 내용은 CoinDesk의 전체 AI 정책을 참조하세요. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/09/pepe-rallies-10-in-a-week-outpaces-bitcoin-and-other-major-tokens
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 15:51
암호화폐 ATM 운영업체 아테나 비트코인, D.C. 사기 스캔들로 기소돼
게시물 암호화폐 ATM 운영자 Athena Bitcoin D.C. 사기 스캔들로 기소됨이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 긴급 경고: 암호화폐 ATM 운영자 Athena Bitcoin D.C. 사기 스캔들로 기소됨 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 긴급 경고: 암호화폐 ATM 운영자 Athena Bitcoin D.C. 사기 스캔들로 기소됨 출처: https://bitcoinworld.co.in/crypto-atm-athena-indicted/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 14:40
