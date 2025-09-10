MEXC 거래소
Cboe, 장기 비트코인 및 이더 거래 개척
Cboe Pioneers Long-Term Bitcoin and Ether Trading 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Cboe Global Markets는 비트코인과 이더 선물의 연속 거래를 시작할 준비를 하고 있으며, 이는 미국 규제 디지털 자산 거래를 재편할 수 있는 전략적 움직임입니다. 규제 승인을 조건으로 11월 10일에 시작될 예정인 이 이니셔티브는 중단 없는 시장 노출을 제공하여 빈번한 계약 롤오버의 필요성을 완화할 것입니다. 계속 읽기: Cboe Pioneers Long-Term Bitcoin and Ether Trading 출처: https://en.bitcoinhaber.net/cboe-pioneers-long-term-bitcoin-and-ether-trading
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 23:11
Broadcom의 CEO, 2030년 AI 관련 대규모 보상일에 머스크와 함께 합류
브로드컴 CEO, 2030년 AI 관련 대규모 보상에서 머스크와 함께 줄 서다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브로드컴의 최고경영자인 혹 탄은 이 칩메이커가 10년 말까지 야심찬 인공지능 판매 목표를 달성할 경우 미국 기업 반도체 산업에서 가장 큰 잠재적 보상 중 하나를 약속받았습니다. SEC 제출 자료에 따르면, 탄은 회사가 2030 회계연도까지 1200억 달러 이상의 AI 제품 판매를 달성하면 최대 6억 1660만 달러의 주식 보상을 받을 수 있습니다. 이 패키지는 테슬라의 일론 머스크가 헤드라인을 장식했던 성과 연계 메가딜 유형을 반영하며, 경영진 보상이 점점 더 AI 붐에 연결되고 있음을 보여줍니다. 그러나 이는 머스크에게 제안된 패키지를 압도합니다. AI 이정표에 연계된 보상 패키지 새 계약 조건에 따르면, 브로드컴의 AI 매출이 2030 회계연도까지 900억 달러에 도달하면 탄은 오늘날 주가 기준 약 2억 550만 달러 가치의 610,521개 성과 주식 유닛을 받게 됩니다. 매출이 1200억 달러에 도달하면 보상은 3배가 되어 약 6억 1660만 달러의 주식 보상을 받을 자격이 생깁니다. 이러한 대규모 보상은 실리콘 밸리에서 선례가 있습니다. 당시 최대 560억 달러 가치였던 머스크의 2018년 테슬라 패키지는 비범한 성과일에 비범한 성과를 연결하는 템플릿을 설정했습니다. 흥미롭게도 지난주, 테슬라 이사회는 머스크를 위한 새로운 성과 연계 1조 달러 보상 계획을 제안했습니다. 브로드컴의 AI 추진 이 보상 계획은 현재 엔비디아가 그래픽 프로세서로 영향력을 행사하고 있는 AI 컴퓨팅에서 더 큰 역할을 차지하려는 브로드컴의 결심을 강조합니다. 브로드컴은 AI 모델을 훈련하고 실행하기 위한 전용 실리콘을 찾는 하이퍼스케일 고객을 위한 대안으로 맞춤형 칩을 포지셔닝해 왔습니다. 그 전략은 성과를 내고 있는 것으로 보입니다. 지난주, 탄은 브로드컴이 OpenAI로 널리 알려진 주요 새 AI 고객을 100억 달러 이상의 거래로 확보했다고 말했습니다. 이 계약은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 22:46
솔라나 밈 코인 Bonk, Pengu 및 WIF는 곧 Layer Brett와 같은 오늘의 인기 암호화폐에 의해 추월될 수 있습니다
Bonk, Pengu, WIF는 동력을 잃고 있는 반면, Layer Brett는 0.0055달러 프리세일, 300만 달러 이상 모금, 790% APY 스테이킹, 그리고 실제 기술로 밈 코인 중에서 돋보이며 급상승하고 있습니다.
Blockchainreporter
2025/09/10 22:40
0.5895에서 0.594 사이에서 통합될 가능성 - UOB 그룹
0.5895에서 0.594 사이에서 횡보구간 형성 가능성 - UOB 그룹이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴질랜드 달러(NZD)는 0.5895에서 0.5945 사이에서 횡보할 가능성이 있습니다. 장기적으로 보면, 가격 움직임은 NZD가 계속 상승할 가능성을 나타내지만, 0.5990의 주요 저항선에 도달할 수 있을지는 지켜봐야 할 것이라고 UOB 그룹의 외환 애널리스트 Quek Ser Leang과 Peter Chia가 언급했습니다. NZD는 계속 상승할 가능성이 있습니다. 24시간 전망: "이틀 전 NZD가 0.5943의 고점에 도달한 급격한 상승 이후, 우리는 어제 다음과 같이 강조했습니다: '강한 모멘텀 지표는 NZD의 추가 강세를 나타내지만, 과매수 상태가 0.5960 테스트로 상승폭을 제한할 수 있습니다. 0.5990의 중요한 저항선은 오늘 시야에 들어오지 않을 가능성이 높습니다. 지지선은 0.5925이며, 0.5910 아래로 하락하면 NZD가 더 이상 강화되지 않음을 나타낼 것입니다.' 우리의 평가는 정확했습니다. NZD는 0.5960까지 상승했다가 0.5923의 저점으로 하락한 후 0.5925(-0.27%)에 마감했습니다. NZD는 횡보구간에 진입한 것으로 보입니다. 오늘 우리는 NZD가 0.5895에서 0.5945 사이에서 거래될 것으로 예상합니다." 1-3주 전망: "이틀 전(9월 8일, 현물 0.5855), 우리는 '지속적인 상승을 위해서는 NZD가 먼저 0.5930 위에서 마감해야 한다'고 언급했습니다. NZD가 상승하여 0.5941에 마감한 후, 우리는 어제 '가격 움직임은 NZD가 계속 상승할 가능성이 있음을 나타내지만, 0.5990의 주요 저항선에 도달할 충분한 모멘텀이 있는지는 지켜봐야 한다'고 언급했습니다. 이후 NZD는 0.5960까지 상승했다가 후퇴했습니다. 우리는 '강한 지지선'인 0.5880(수준 변화 없음)이 유지되는 한 동일한 견해를 계속 유지할 것입니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-likely-to-consolidate-between-05895-and-0594-uob-group-202509101002
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 22:34
BTC 주요 저항선을 넘어 놀라운 급등 달성
BTC가 주요 저항선을 돌파하며 놀라운 급등을 이루다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 $113,000: BTC가 주요 저항선을 돌파하며 놀라운 급등을 이루다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 비트코인 $113,000: BTC가 주요 저항선을 돌파하며 놀라운 급등을 이루다 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-113000-surge/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 22:03
비트코인 덕분에 게임스톱 부활? 암호화폐 주식 급등, 비트코인 하이퍼 폭발적 상승
게임스톱, 비트코인 덕분에 부활? 암호화폐 주식 급등, 비트코인 하이퍼 폭발적 상승이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Aaron은 암호화폐 저널리스트로서 NewsBTC에 글을 쓰며, 암호화폐 세계의 속보와 발전 상황을 다룹니다. Aaron은 2016년부터 글을 쓰고 편집해 왔으며, 세계화된 인력부터 LLM까지 모든 것의 영향으로 온라인 출판물 작성이 어떻게 발전해 왔는지 직접 목격했습니다. 그는 또한 암호화폐가 틈새 관심사에서 세계 경제를 재편하는 수조 달러 규모의 힘으로 성장하는 것을 지켜봤습니다. 여러 대학원 학위와 좋은 글에 대한 열정을 바탕으로 한 그의 학문적 배경은 어디서든 발견될 수 있으며, 이것이 Aaron의 암호화폐 보도 접근 방식의 원동력입니다. 좋은 글을 구별하는 것은 무엇일까요? 스토리텔링 - 뉴스와 그것을 읽는 사람들을 연결하고 그 연결고리를 끌어내는 것입니다. 이것이 Aaron이 자신의 보도에서 추구하는 것입니다. 여가 시간에 Aaron은 지역 자선단체에서 일하며 운동과 지역 복싱 클럽에서의 훈련을 즐깁니다. 그는 가끔 실물 책도 읽습니다. 출처: https://www.newsbtc.com/news/gamestop-revival-thanks-to-bitcoin-hyper-explodes/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 21:32
비트코인 급등으로 아이폰 17 가격 거의 50% 저렴해져
비트코인 급등으로 iPhone 17 가격이 거의 50% 저렴해졌다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. CoinGecko의 새로운 보고서에 따르면, Apple의 최신 플래그십 모델인 iPhone 17은 비트코인이나 이더리움으로 가격을 책정할 때 작년 모델에 비해 거의 50% 저렴해졌습니다. CoinGecko 데이터에 따르면 iPhone 17은 현재 0.0072 BTC에 불과하며, 이는 iPhone 16의 0.014 BTC와 비교됩니다. Apple의 iPhone 비트코인 가격 (출처: CoinGecko) 비트코인 가격은 그 당시 거의 두 배로 상승하여, 작년 출시 당시 57,049달러에서 이번 출시 주기 동안 111,033달러로 올랐습니다. 이러한 급등이 Apple의 가격 인하가 아닌 암호화폐 관점에서의 가격 하락을 설명합니다. 주목할 만하게도, 이 추세는 Apple의 전체 라인업에 걸쳐 확장됩니다. 새로운 iPhone Air는 0.0090 BTC이며, iPhone 17 Pro와 Pro Max는 각각 0.0099 BTC와 0.0108 BTC가 필요합니다. 흥미롭게도, 이더리움도 비슷한 이야기를 보여줍니다. iPhone 구매자들은 iPhone 17에 단지 0.1866 ETH만 필요하며, 이는 iPhone 16의 0.3386 ETH에서 감소한 수치입니다. ETH 가격은 지난 1년 동안 2,359.57달러에서 4,282.40달러로 80% 이상 상승했습니다. 5일 만에 더 스마트한 암호화폐 움직임 전문가들이 어떻게 배그홀딩을 피하고, 내부자 선행매매를 발견하며, 알파를 포착하는지 배우세요 — 너무 늦기 전에. CryptoSlate가 제공합니다 좋아요 😎 첫 번째 레슨이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. Apple의 iPhone 이더리움 가격 (출처: CoinGecko) 한편, 이것이 암호화폐 상승이 iPhone 구매력을 재구성한 첫 번째 사례는 아닙니다. Apple이 2011년에 649달러에 iPhone 4S를 출시했을 때, 비트코인으로 환산한 비용은 162 BTC 이상이었으며, 당시 비트코인은 약 4달러에 거래되고 있었습니다. 오늘날, 799달러라는 더 높은 가격표에도 불구하고, iPhone 17은 0.008 BTC 미만이 필요합니다. 이는 14년 동안 플래그십 iPhone을 구매하는 데 필요한 비트코인이 99.9% 감소한 것입니다. 2011년 이후 비트코인과 이더리움으로 본 Apple의 iPhone 가격 (출처: CoinGecko) 이더리움의 궤적도 마찬가지로 극적입니다. 2015년에...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 21:03
투자자들이 지금 비트코인 하이퍼를 선호하는 이유
이 게시물 '투자자들이 지금 비트코인 하이퍼를 선호하는 이유'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 노동통계국(BLS)은 어제 고용 수치가 911K 감소했다고 보고했으며, 이는 역사상 가장 큰 감소폭입니다. 취약해진 고용 시장은 비트코인을 잠시 흔들어 하루도 안 되는 시간에 $113K 이상에서 $111K 미만으로 하락시켰습니다. Kobeissi Letter에 따르면, 대부분의 일자리 감소는 레저, 호텔업, 무역 및 유틸리티와 같은 소비자 주도 분야에 집중되었습니다. 총 880K 일자리가 민간 부문에서, 31K 일자리가 공공 부문에서 사라졌습니다. 수치는 거짓말하지 않습니다. 이번 조정은 2009년 수준을 초과하며 대공황에 의해서만 능가됩니다. 출처: X/@KobeissiLetter 이 뉴스는 즉시 $BTC 가격에 영향을 미쳐 FUD - 공포, 불확실성, 의심을 확산시켰습니다. 그러나 긍정적인 면도 있습니다. 이제 더 많은 관심이 $14.8M 프리세일 중인 비트코인 하이퍼($HYPER)에 쏠리고 있으며, 출시 후 뜨거운 성과를 보일 것으로 예상됩니다. 비트코인은 수정 대재앙에서 살아남을까? 비트코인은 뉴스 발표 후 24시간도 안 되어 거의 $2K 하락했지만, 이것이 코인의 앞으로의 경로를 대표하는 것일까요? 아닙니다. 오히려 Kobeissi Letter에 따르면 '자산 소유자들이 보상을 받게 될 것'이며, 금리 인하가 임박했다고 믿고 있습니다. 출처: X/@KobeissiLetter '시장은 새로운 통화 정책 시대에 진입하고 있습니다. 거시경제가 변화하고 있으며, 주식, 상품, 채권 및 암호화폐에 대한 영향은 투자 가능합니다.' — X에서의 The Kobeissi Letter. 역사는 이 관점을 뒷받침합니다. 1990-1991년 경기 침체 때 주식 시장은 20% 하락했지만, 연준의 저렴한 신용 금리에 힘입어 1년 후 30% 반등했습니다. 다가오는 조정에도 불구하고 2025년 금은 40%, 비트코인은 20% 상승했으며, 이는 최근의 후퇴가 단지 투자자 불확실성에 의한 일시적인 문제일 뿐임을 의미합니다. 이미 사라지고 있는 문제입니다. 비트코인은 다시 $112K를 시험하며 심리적 장벽인 $115K를 노리고 있습니다. 성공적인 돌파...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 20:44
일자리가 필요하신가요? ChatGPT가 LinkedIn과 AI 튜터 및 채용 담당자를 결합합니다
이 게시물 "일자리가 필요하신가요? ChatGPT가 LinkedIn과 AI 튜터 및 채용 담당자를 결합한 서비스로 변신했습니다"는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일자리가 필요하신가요? OpenAI의 ChatGPT가 LinkedIn과 AI 튜터 및 채용 담당자를 결합한 서비스로 변신했습니다 (사진: Tomohiro Ohsumi/Getty Images) Getty Images ChatGPT가 안정을 찾기 위해 고군분투하고 있는 취업 시장에 진출하고 있습니다. 수백만 명의 구직자들은 이력서를 보내는 것이 마치 공허한 곳에 외치는 것 같다고 불평하는 반면, 고용주들은 실제 기술과 과장된 유행어를 쉽게 구분할 수 없다고 인정합니다. Resume Genius에 따르면, 2025년 7월 기준으로 700만 명의 실업자가 770만 개의 일자리 공석을 두고 경쟁하고 있으며, 이는 2021년 이후 처음으로 구직자 수가 가용 직위 수를 초과한 것입니다. 동시에, 근로자들은 특히 인공지능과 같이 비즈니스를 재편하는 기술에 의해 대체될 것을 우려하고 있습니다. 이러한 환경에서 OpenAI가 잠재적으로 파괴적인 개념을 가지고 등장합니다: ChatGPT가 주도하는 일자리 플랫폼입니다. CNBC의 보도에 따르면, 이 회사는 Microsoft의 LinkedIn과 경쟁할 수 있는 채용 및 인증 생태계를 출시할 준비를 하고 있습니다. 성공한다면, 이는 취업 시장의 작동 방식을 변화시킬 수 있습니다. ChatGPT가 채용에 가져올 수 있는 것 이 비전을 LinkedIn과 AI 튜터, 그리고 채용 담당자가 만나는 것으로 생각해보세요—하지만 ChatGPT가 구동합니다. 이것은 전통적인 구인 게시판이 아닙니다. ChatGPT는 세 가지 핵심 기능을 통합할 수 있습니다. 첫째, 기술 인증: ChatGPT의 학습 및 학습 모드를 통해, 사람들은 AI 유창성부터 프롬프트 엔지니어링까지 AI 검증 마이크로 자격증을 몇 년이 아닌 며칠 만에 취득할 수 있습니다. 둘째, AI 기반 매칭: 키워드가 가득한 목록을 검토하는 대신, ChatGPT는 단순히 과거 직함이 아닌 입증된 능력을 기반으로 사용자를 역할에 매칭할 수 있습니다. ChatGPT는 채용 및 기술 훈련을 재편할 수 있습니다 (사진: Leon Neal/Getty Images) Getty Images 셋째, 업스킬링: 후보자가 요구 사항에 미치지 못하는 경우, 동일한 AI가 학습 모듈을 통해 그들을 빠르게 따라잡을 수 있도록 안내할 수 있습니다. OpenAI 플랫폼에 로그인하여 ChatGPT에게 웹3.0 마케팅 역할을 보여달라고 요청하는 것을 상상해보세요. AI는 관련 공석을 식별하고 귀하의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 19:56
Paxos의 Hyperliquid USDH 스테이블 코인에 대한 신규 제안에 PayPal 통합 포함
Paxos Labs가 Hyperliquid의 USDH 스테이블코인을 발행하기 위한 개편된 제안을 발표했으며, PayPal과의 통합을 포함하는 전략을 제시했습니다.
Coinstats
2025/09/10 19:17
