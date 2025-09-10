일자리가 필요하신가요? ChatGPT가 LinkedIn과 AI 튜터 및 채용 담당자를 결합합니다

이 게시물 "일자리가 필요하신가요? ChatGPT가 LinkedIn과 AI 튜터 및 채용 담당자를 결합한 서비스로 변신했습니다"는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일자리가 필요하신가요? OpenAI의 ChatGPT가 LinkedIn과 AI 튜터 및 채용 담당자를 결합한 서비스로 변신했습니다 (사진: Tomohiro Ohsumi/Getty Images) Getty Images ChatGPT가 안정을 찾기 위해 고군분투하고 있는 취업 시장에 진출하고 있습니다. 수백만 명의 구직자들은 이력서를 보내는 것이 마치 공허한 곳에 외치는 것 같다고 불평하는 반면, 고용주들은 실제 기술과 과장된 유행어를 쉽게 구분할 수 없다고 인정합니다. Resume Genius에 따르면, 2025년 7월 기준으로 700만 명의 실업자가 770만 개의 일자리 공석을 두고 경쟁하고 있으며, 이는 2021년 이후 처음으로 구직자 수가 가용 직위 수를 초과한 것입니다. 동시에, 근로자들은 특히 인공지능과 같이 비즈니스를 재편하는 기술에 의해 대체될 것을 우려하고 있습니다. 이러한 환경에서 OpenAI가 잠재적으로 파괴적인 개념을 가지고 등장합니다: ChatGPT가 주도하는 일자리 플랫폼입니다. CNBC의 보도에 따르면, 이 회사는 Microsoft의 LinkedIn과 경쟁할 수 있는 채용 및 인증 생태계를 출시할 준비를 하고 있습니다. 성공한다면, 이는 취업 시장의 작동 방식을 변화시킬 수 있습니다. ChatGPT가 채용에 가져올 수 있는 것 이 비전을 LinkedIn과 AI 튜터, 그리고 채용 담당자가 만나는 것으로 생각해보세요—하지만 ChatGPT가 구동합니다. 이것은 전통적인 구인 게시판이 아닙니다. ChatGPT는 세 가지 핵심 기능을 통합할 수 있습니다. 첫째, 기술 인증: ChatGPT의 학습 및 학습 모드를 통해, 사람들은 AI 유창성부터 프롬프트 엔지니어링까지 AI 검증 마이크로 자격증을 몇 년이 아닌 며칠 만에 취득할 수 있습니다. 둘째, AI 기반 매칭: 키워드가 가득한 목록을 검토하는 대신, ChatGPT는 단순히 과거 직함이 아닌 입증된 능력을 기반으로 사용자를 역할에 매칭할 수 있습니다. ChatGPT는 채용 및 기술 훈련을 재편할 수 있습니다 (사진: Leon Neal/Getty Images) Getty Images 셋째, 업스킬링: 후보자가 요구 사항에 미치지 못하는 경우, 동일한 AI가 학습 모듈을 통해 그들을 빠르게 따라잡을 수 있도록 안내할 수 있습니다. OpenAI 플랫폼에 로그인하여 ChatGPT에게 웹3.0 마케팅 역할을 보여달라고 요청하는 것을 상상해보세요. AI는 관련 공석을 식별하고 귀하의...