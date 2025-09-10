MEXC 거래소
당첨자 및 후보자 명단
당첨자 및 후보자 명단이 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 내슈빌, 테네시 - 9월 18일: Nathaniel Rateliff가 2024년 9월 18일 테네시주 내슈빌의 라이먼 오디토리움에서 열린 제23회 아메리카나 명예 & 시상식에서 Sierra Ferrell에게 올해의 아티스트 상을 수여하고 있습니다. (사진: Jason Kempin/Getty Images for Americana Music Association) Getty Images for Americana Music Association 아메리카나 명예 & 시상식이 이번 주 포크, 소울 및 전통 컨트리 음악의 최고 스토리텔러를 축하하기 위해 돌아왔습니다. 24회를 맞이한 이번 행사의 주요 상 후보에는 MJ Lenderman, Sierra Ferrell, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Billy Strings, Jason Isbell 및 Charley Crockett 등이 포함됩니다. 며칠간 진행되는 아메리카나페스트의 주요 행사인 이 시상식은 수요일 저녁 내슈빌 다운타운의 라이먼 오디토리움에서 열립니다. 배우이자 음악가인 John C. Reilly가 올해 진행을 맡았습니다. 이번 쇼에는 John Fogerty, Dawes, Margo Price, Valerie June, Medium Build 등의 공연이 예정되어 있습니다. 또한 Brandi Carlile, Rodney Crowell, Roseanne Cash 등 십여 명의 시상자가 참여합니다. 후보자 전체 목록을 확인하세요. 쇼 중에 Forbes에서 업데이트된 당첨자 명단을 확인하세요 [수상자는 굵은 글씨로 표시됩니다]. 2025 아메리카나 시상식 수상자 및 후보자 올해의 아티스트 Charley Crockett Sierra Ferrell Joy Oladokun Billy Strings Waxahatchee 올해의 앨범 Lonesome Drifter, Charley Crockett; 제작: Charley Crockett & Shooter Jennings Foxes in the Snow, Jason Isbell; 제작: Jason Isbell & Gena Johnson Manning Fireworks, MJ Lenderman; 제작: Alex Farrar & MJ Lenderman South of Here, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats; 제작: Brad Cook Woodland, Gillian Welch & David Rawlings; 제작: David Rawlings 올해의 듀오/그룹 Julien Baker & TORRES Dawes Larkin Poe The Mavericks Gillian Welch & David Rawlings 올해의 신인 아티스트 Noeline Hofmann MJ Lenderman Medium Build Maggie Rose...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 03:49
DogeOS 팀, 도지코인과 비트코인 간의 새로운 파트너십 발표
DogeOS 팀이 도지코인과 비트코인 간의 새로운 파트너십을 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. DogeOS 팀이 도지코인과 비트코인 간의 새로운 파트너십을 발표 | Bitcoinist.com Scott Matherson은 Bitcoinist의 주요 암호화폐 작가로, 날카로운 분석력과 디지털 통화 환경에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다. Scott은 신규 사용자와 경험 많은 암호화폐 애호가 모두에게 공감을 얻는 사고를 자극하고 잘 연구된 기사를 제공하는 것으로 명성을 얻었습니다. 글쓰기 외에도 Scott은 암호화폐 문해력 증진에 열정적이며 종종 블록체인의 잠재력에 대해 대중을 교육하는 일을 합니다. 출처: https://bitcoinist.com/dogecoin-and-bitcoin-partners/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 03:35
XRP를 매도하지 마세요? 볼린저 밴드가 숏 포지션의 고통을 가리킵니다
XRP를 팔지 마세요? 볼린저 밴드(BOLL)가 숏 포지션에 고통을 예고합니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP는 지난 몇 주 동안 횡보장에 갇혀 3달러 선에서 맴돌고 있습니다. 얼핏 보면, 가격 차트는 숏 셀러(일명 "하락" 세력)에게 자신감을 줄 만큼 부진해 보입니다. 그러나 시간대별로 볼린저 밴드(BOLL)가 형성되는 방식은 덜 명확한 무언가를 시사하며, 바로 이러한 설정이 추세에 반하는 베팅을 하는 이들에게 불이익을 주는 경향이 있습니다. 일일 캔들의 2.90달러 중간선은 시장이 계속해서 방향을 바꾸는 균형점이 되었습니다. 그 아래로의 하락은 오래 지속되지 않지만, 동시에 상승 반등은 3.09달러의 상단 밴드 직전에 멈춥니다. 가격이 이렇게 움직일 때는 보통 단순한 서서히 사라지는 것이 아니라 실제 급등입니다. 출처: TradingView XRP에 대한 이 설정을 완전한 하락 트랩으로 만들기 위해서는 3.10달러를 깔끔하게 돌파해야 합니다. 여름의 횡보 움직임을 약세로 본 사람들은 다시 생각해 볼 필요가 있습니다. XRP 하락 세력, 주의하세요 12시간 차트에서도 압력은 동일하지만, 더 즉각적입니다. XRP는 8월 거의 내내 중간선 아래에 머물다가 마침내 9월에 돌파했으며, 현재 거래량이 낮은 편임에도 불구하고 강세를 유지하고 있습니다. 이제 밴드가 넓어지기 시작하는데, 이는 종종 다음 움직임이 빠를 것이라는 신호입니다. 여기서의 위험은 XRP가 후퇴하는 것이 아니라, 너무 비관적이 된 트레이더들에게 가격이 너무 빠르게 상승하는 것입니다. 표면적으로는 XRP 가격이 정체된 것처럼 보일 수 있지만, 볼린저 밴드(BOLL)는 더 깊은 메시지를 제공합니다: 쉬운 숏 포지션이 잘못된 것일 수 있으며, 너무 일찍 뛰어든 하락 세력은 함정에 빠질 수 있습니다. 출처: https://u.today/dont-sell-xrp-bollinger-bands-point-to-pain-for-shorts
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 03:02
예측 AI를 바로잡는 방법: 비즈니스 지표
예측 AI를 바로잡는 방법: 비즈니스 지표라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 데이터 과학자들은 기술적 지표보다 비즈니스 지표를 더 중요하게 여기지만 - 실제로는 기술적 지표에 더 집중합니다. 이로 인해 대부분의 프로젝트가 실패합니다. 그 이유는 무엇일까요? Eric Siegel 예측 AI는 엄청난 잠재력을 제공하지만 - 악명 높게 좋지 않은 실적을 보여왔습니다. 빅테크와 소수의 선도 기업들을 제외하면, 대부분의 이니셔티브는 배포에 실패하여 가치를 실현하지 못합니다. 왜 그럴까요? 데이터 전문가들은 비즈니스에 배포를 판매할 준비가 되어 있지 않습니다. 그들이 일반적으로 보고하는 기술적 성능 지표는 비즈니스 목표와 일치하지 않으며 - 의사 결정자들에게는 아무 의미가 없습니다. 이해관계자와 데이터 과학자 모두가 예측 AI 배포를 계획, 판매 및 승인하기 위해서는 각 머신 러닝 모델의 가치를 이익, 절감 또는 기타 KPI와 같은 비즈니스 성과 측면에서 확립하고 최대화해야 합니다. 가치를 측정함으로써만 프로젝트가 실제로 가치를 추구할 수 있습니다. 그리고 비즈니스와 데이터 전문가들이 같은 가치 지향적 페이지에 있을 때만 이니셔티브가 앞으로 나아가고 배포될 수 있습니다. AI 프로젝트에서 비즈니스 지표가 드문 이유 그 중요성에도 불구하고, 왜 비즈니스 지표는 그렇게 드문 걸까요? 연구에 따르면 데이터 과학자들은 더 잘 알고 있지만 일반적으로 따르지 않습니다: 그들은 비즈니스 지표를 가장 중요하게 평가하지만, 실제로는 기술적 지표에 더 집중합니다. 왜 그들은 보통 이런 중요한 단계 - 잠재적 비즈니스 가치 계산 - 를 건너뛰어 자신들의 프로젝트를 망치게 될까요? 이것은 정말 좋은 질문입니다. 업계가 이런 상황에 빠진 것은 심리적, 문화적 이유만은 아닙니다 - 물론 그것들도 기여 요인입니다. 결국, 돈에 대해 이야기하는 것은 저속하고 너무 "직접적"입니다. 데이터 전문가들은 자신들의 전문성을 발휘하고 보여주는 전통적인 기술적 지표에 집착하게 됩니다. 이것은 단지 그들이 더 똑똑해 보이게 하기 위한 것만은 아닙니다 - 전문 용어는 일반적으로...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 02:10
BTCMiner로 XRP 마이닝을 통해 빠르게 돈을 벌어보세요!
게시물 BTCMiner로 XRP 채굴을 통해 빠르게 돈을 벌어보세요!가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 블록체인 기술의 급속한 발전으로 디지털 통화 시장은 전례 없는 성장을 경험했습니다. 세계 주요 디지털 자산 중 하나인 XRP는 투자자들의 큰 관심을 끌고 있습니다. 그러나 XRP 투자 수익을 최대화하는 것이 많은 XRP 홀더들에게 주요 관심사가 되었습니다. 혁신적인 플랫폼인 BTCMiner는 XRP 홀더들에게 채굴 계약을 통해 돈을 벌 수 있는 새로운 방법을 제공합니다. 지금 바로 돈 벌기 시작하세
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 02:04
도널드 트럼프, 40억 달러 해외 원조 지출 명령에 대한 대법원 집행 정지 승소
TLDR 미국 대법원이 트럼프의 긴급 유예를 승인하여 회계연도 마감일 전에 40억 달러의 해외 원조 구매력 주문을 중단시켰습니다. 법원의 임시 유예로 트럼프는 의회가 승인한 40억 달러의 해외 원조를 보류하는 주장을 위한 시간을 더 확보했습니다. 트럼프의 해외 원조 삭감은 UN과 평화유지 프로그램을 대상으로 하며, 원조 분배에 관한 법적 분쟁이 계속되고 있습니다. 긴급 [...] 도널드 트럼프, 40억 달러 해외 원조 구매력 주문에 대한 대법원 유예 승리라는 게시물이 CoinCentral에 처음 게재되었습니다.
Coincentral
2025/09/11 01:53
벤슨 부 차트에서 급상승 — 그리고 여전히 한 히트곡에 관한 것
벤슨 부의 차트 상승 — 여전히 한 히트곡에 관한 이야기라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 벤슨 부의 'American Heart'와 'Fireworks & Rollerblades' 모두 영국 차트에 재진입했으며, "Beautiful Things"는 계속해서 그의 데뷔작을 이끌고 있습니다. 뉴욕, 뉴욕 – 9월 05일: (독점 보도) 벤슨 부가 2025년 9월 05일 뉴욕시 매디슨 스퀘어 가든에서 American Heart 월드 투어 중 무대에서 공연하고 있습니다. (사진: Kevin Mazur/Getty Images for BB) Kevin Mazur/Getty Images for BB 벤슨 부는 지금까지 경력에서 단 두 장의 앨범만 발매했습니다. 첫 번째 앨범인 'Fireworks & Rollerblades'는 그의 가장 큰 히트곡 "Beautiful Things"를 탄생시켰고, 그를 슈퍼스타로 만들었습니다. 2025년 초, 그는 빠르게 후속작인 'American Heart'로 돌아왔으며, 이 앨범 역시 여러 성공적인 곡들을 배출했습니다. 부가 American Heart 월드 투어를 계속하는 가운데 — 올 가을 후반에 영국으로 향할 예정 — 그의 두 정규 앨범 모두 영국의 적어도 하나의 차트에 재진입했으며, 그의 모든 음악이 상승세를 보이고 있습니다. American Heart, 여러 차트에 재등장 American Heart는 영국의 세 개 차트에 올라 있으며 그 중 두 개에 재진입했습니다. 이 정규 앨범은 공식 앨범 판매 목록에서 87위로 재등장했으며, 공식 피지컬 앨범 차트에서는 100위, 마지막 자리로 재진입했습니다. American Heart의 성과 부의 두 번째 프로젝트인 같은 제목의 앨범은 공식 앨범 다운로드 차트에서도 거의 25계단 상승했습니다. 지난주에는 75위에 있었으나, 현재 52위로 올라섰습니다. 벤슨 부의 두 번째 앨범의 이정표 American Heart는 재진입한 두 차트 모두에서 10주라는 이정표에 도달했으며, 공식 앨범 다운로드 목록에서는 11주차를 기록 중입니다. 이 앨범은 다운로드 차트에서 2위로 가장 높은 순위를 기록했으며, 현재 등장 중인 다른 두 개의 랭킹에서는 4위에서 정체되었습니다. Fireworks &...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 01:07
GBP/USD 매수자들, 주요 저항선 유지되며 주저
GBP/USD 매수자들이 주요 저항선에서 주저하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. GBP/USD 전망: 파운드 스털링 매수자들이 주요 저항선에서 주저 GBP/USD는 화요일 소폭 하락 후 수요일 유럽 세션에서 1.3500 위에서 변동하고 있습니다. 이 페어는 1.3590-1.3600 저항 영역을 돌파할 경우 기술적 매수자들의 관심을 끌 수 있습니다. 미 달러(USD)는 하루 후반에 반등했으며, 중동의 지정학적 긴장 고조로 시장이 리스크 회피 성향을 보이면서 GBP/USD가 하락세로 전환되었습니다. 더 보기... GBP/USD 전망: 상승세는 과매수 조건을 무시할 수 있음 GBP/USD는 월요일 소폭 상승 후 화요일 유럽 세션에서 탄력을 얻어 1.3600을 향해 상승하고 있습니다. 이 페어에 대한 기술적 그림이 과매수 조건을 보이기 시작했지만, 미 달러(USD)의 설득력 있는 회복이 없는 한 투자자들은 조정을 위한 포지션 구축을 자제할 수 있습니다. 지난 금요일 미국의 실망스러운 노동 시장 데이터는 8월 비농업 고용(NFP)이 단 22,000명 증가에 그쳤음을 보여주었고, 이로 인해 미 달러는 하락세로 한 주를 시작했으며 GBP/USD가 상승할 수 있게 했습니다. 더 보기... 출처: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-buyers-hesitate-as-key-resistance-holds-202509101130
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 01:04
키르기스스탄, 국가 마이닝 계획으로 비트코인 준비금 추진
키르기스스탄이 국가 마이닝 계획으로 비트코인 준비금을 추진한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 키르기스스탄이 국가 마이닝 계획으로 비트코인 준비금을 추진합니다 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Jake Simmons는 2016년부터 비트코인 애호가였습니다. 비트코인에 대해 처음 들은 이후로 그는 매일 이 주제를 연구하고 다른 사람들과 지식을 공유하려고 노력해 왔습니다. 그의 목표는 법정화폐 시스템을 대체할 비트코인의 금융 혁명에 기여하는 것입니다. BTC와 암호화폐 외에도 Jake는 대학에서 비즈니스 정보학을 공부했습니다. 2017년 졸업 후, 그는 블록체인 및 암호화폐 분야에서 일해 왔습니다. 트위터에서 @realJakeSimmons로 Jake를 팔로우할 수 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/kyrgyzstan-national-bitcoin-reserve-state-mining/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 00:38
비트코인, 연준 금리 인하 50bp 가능성이 17%로 상승함에 따라 ATH를 향한 돌파를 노려
비트코인이 50bps 연준 금리 인하 가능성이 17%로 상승함에 따라 ATH를 향한 돌파를 노린다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 시장은 9월 17일 연방공개시장위원회 결정에서 약 30 베이시스 포인트의 완화를 예상하고 있으며, 이는 기본 사례인 0.25 포인트 인하와 50 베이시스 포인트의 작은 가능성으로 나뉩니다. 금리가 50bps 하락할 경우, 비트코인은 사상 최고치 복귀를 노릴 수 있습니다. CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 9월 10일 오전 7시 30분(CT) 기준 확률은 25 베이시스 포인트 인하에 약 90%, 50 베이시스 포인트에 약 10%, 변동 없음은 거의 0%로, 암시된 인하 규모는 약 27~29 베이시스 포인트입니다. 또한, Polymarket의 2,100만 달러 가격 예측 계약은 50bps 인하 가능성에 더 기울어 있습니다. 예측은 25에 81%, 50에 17%, 동결에 3%로 집중되어 있으며, 이는 약 28.8 베이시스 포인트의 완화에 해당합니다. 결정의 배경은 지난 2개월 동안 크게 변화했습니다. 노동통계국 벤치마크에 따르면 미국은 2025년 3월까지 처음 보고된 것보다 약 911,000개 적은 일자리를 창출했으며, 이는 2009년 이후 가장 큰 하향 조정입니다. 인플레이션 진행 상황은 지표별로 불균등하며, BLS에 따르면 8월 기준 핵심 소비자 물가 지수(CPI)는 전년 대비 약 3.1%, 경제분석국에 따르면 7월 핵심 PCE는 2.9%입니다. 국채 수익률 곡선의 앞부분은 완화 경로를 반영하는 반면, 장기 부분은 기간 프리미엄과 재정 역학에 의해 고정되어 있습니다. 로이터 전략가 설문조사는 연말까지 더 가파른 곡선을 가리키며, 2년물 수익률은 12개월 후 약 3.40%, 10년물 수익률은 약 4.25%로, 2-10년 스프레드가 약 85 베이시스 포인트임을 시사합니다. 클리블랜드 연준 경제학자들은 명목 중립 정책 금리를 약 3.7%로 설정하는데, 이는 0.25~0.5 포인트 인하 후에도 정책이 중립 이상으로 유지될 것임을 의미합니다. 발표 전 단기 촉매제는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 23:51
