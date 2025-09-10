예측 AI를 바로잡는 방법: 비즈니스 지표

데이터 과학자들은 기술적 지표보다 비즈니스 지표를 더 중요하게 여기지만 - 실제로는 기술적 지표에 더 집중합니다. 이로 인해 대부분의 프로젝트가 실패합니다. 그 이유는 무엇일까요? Eric Siegel 예측 AI는 엄청난 잠재력을 제공하지만 - 악명 높게 좋지 않은 실적을 보여왔습니다. 빅테크와 소수의 선도 기업들을 제외하면, 대부분의 이니셔티브는 배포에 실패하여 가치를 실현하지 못합니다. 왜 그럴까요? 데이터 전문가들은 비즈니스에 배포를 판매할 준비가 되어 있지 않습니다. 그들이 일반적으로 보고하는 기술적 성능 지표는 비즈니스 목표와 일치하지 않으며 - 의사 결정자들에게는 아무 의미가 없습니다. 이해관계자와 데이터 과학자 모두가 예측 AI 배포를 계획, 판매 및 승인하기 위해서는 각 머신 러닝 모델의 가치를 이익, 절감 또는 기타 KPI와 같은 비즈니스 성과 측면에서 확립하고 최대화해야 합니다. 가치를 측정함으로써만 프로젝트가 실제로 가치를 추구할 수 있습니다. 그리고 비즈니스와 데이터 전문가들이 같은 가치 지향적 페이지에 있을 때만 이니셔티브가 앞으로 나아가고 배포될 수 있습니다. AI 프로젝트에서 비즈니스 지표가 드문 이유 그 중요성에도 불구하고, 왜 비즈니스 지표는 그렇게 드문 걸까요? 연구에 따르면 데이터 과학자들은 더 잘 알고 있지만 일반적으로 따르지 않습니다: 그들은 비즈니스 지표를 가장 중요하게 평가하지만, 실제로는 기술적 지표에 더 집중합니다. 왜 그들은 보통 이런 중요한 단계 - 잠재적 비즈니스 가치 계산 - 를 건너뛰어 자신들의 프로젝트를 망치게 될까요? 이것은 정말 좋은 질문입니다. 업계가 이런 상황에 빠진 것은 심리적, 문화적 이유만은 아닙니다 - 물론 그것들도 기여 요인입니다. 결국, 돈에 대해 이야기하는 것은 저속하고 너무 "직접적"입니다. 데이터 전문가들은 자신들의 전문성을 발휘하고 보여주는 전통적인 기술적 지표에 집착하게 됩니다. 이것은 단지 그들이 더 똑똑해 보이게 하기 위한 것만은 아닙니다 - 전문 용어는 일반적으로...