2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
그들의 문을 두드려 보세요
이 게시물 Come And Knock On Their Door는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 - 2월 26일: THREE'S COMPANY - Joyce DeWitt, John Ritter 그리고 Suzanne Somers. (사진 출처: ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images) Disney General Entertainment Content via Getty Images Three's Company 팬들이여, 클래식 코미디의 혼란을 다시 만날 준비를 하세요! 9월 12일, 할리우드의 선셋 룸에서 시즌 7 에피소드 "Going to Pot"의 라이브 리딩이 John Ritter Foundation from the Heart 2025 갈라의 일환으로 개최됩니다. Tom Bergeron이 내레이션을 맡고, 원작 출연진인 Priscilla Barnes(Terri Alden)와 Richard Kline(Larry Dallas)이 Adam Devine(Jack Tripper 역), Kaley Cuoco(Janet Wood 역), Jason Alexander(Ralph Furley 역), Reno Wilson(Sergeant Kent 역) 등과 함께합니다. 이 쇼를 시청률 강자로 만든 슬랩스틱 코미디, 오해, 그리고 짜릿한 유머를 기대하세요. 새로운 지평을 열다 Three's Company의 전제 - 한 남자 Jack Tripper(John Ritter)가 두 여성 Janet(Joyce DeWitt)와 Chrissy(Suzanne Somers)와 순수한 동거 관계를 유지하는 설정 - 는 당시 대담한 것으로 여겨졌습니다. 슬랩스틱, 이중 의미, 그리고 오해가 섞인 이 시트콤은 성인 상황을 다루면서도 주류 시청자들에게 접근 가능한 "짜릿한" 시트콤의 새로운 템플릿을 제시했습니다. 수치로 보면, 시즌 랭킹 2위까지 올랐으며, 8시즌 중 6시즌 동안 톱 10에 들었습니다. John Ritter Foundation from the Heart 갈라 직접 참석할 수 없나요? 그렇다면 John Ritter Foundation 웹사이트에서 라이브 스트리밍을 시청하거나 Pluto TV를 통해 주문형으로 시청하세요. Ritter는 2003년 대동맥 박리로 사망했으며, 이 갈라는 John Ritter Foundation for Aortic Health의 지속적인 활동을 지원합니다. TV의 가장 혁신적인 시트콤 중 하나를 기리는 웃음이 가득한 저녁을 위해 다시 한번 그들의 문을 두드릴 기회입니다! 결국, 그 상징적인 테마곡처럼...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 07:43
제조업체들은 테일러-트래비스처럼 바이럴하지 않겠지만, 소셜 미디어에서 승리하는 방법은 다음과 같습니다
제조업체는 테일러-트래비스처럼 바이럴이 되지 않겠지만, 소셜 미디어에서 승리하는 방법이 있습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트래비스 켈시와 테일러 스위프트가 약혼 소식으로 인터넷을 강타했습니다. 제조업체들은 자신의 소셜 미디어 계획에서 무엇을 배울 수 있을까요? Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management 테일러 스위프트와 트래비스 켈시가 약혼을 발표했을 때, 인터넷은 단순히 주목하는 것을 넘어 폭발했습니다. 한 시간 만에 1400만 개의 좋아요. 수많은 브랜드들이 대화에 참여하기 위해 서둘렀습니다. 하지만 제조업체들에게 교훈은 대중문화에 관한 것이 아닙니다. 그것은 관심에 관한 것입니다: 오늘날 세상에서는 즉시 확장되며, 이를 활용하는 사람들이 승리합니다. 제조업 임원들은 그런 종류의 열풍을 무관하다고 무시하고 싶을 수 있습니다—결국, 그들은 바이럴 순간을 만드는 비즈니스가 아니니까요. 하지만 가시성은 새로운 통화이며, 실시간으로 증폭됩니다. 온라인에 나타나지 않으면, 다음 세대의 근로자와 파트너들에게 보이지 않게 됩니다. 기회를 포착하기 위해, 제조업체들은 바이럴 댄스 비디오를 안무하거나 생산을 다음 트렌딩 밈으로 바꿀 필요가 없습니다. 진정한 기회는 사람들, 제품, 그리고 영향력과 연결된 진정성 있는 스토리텔링입니다. 제한된 자원으로도, 제조업체들은 소셜 미디어를 전략적으로 사용할 수 있으며—그 보상은 실제적입니다. 이를 잘 수행하는 기업들은 단순히 마케팅을 하는 것이 아니라, 인재를 모집하고, 혁신을 선보이며, 디지털 우선 시장에서 경쟁할 수 있음을 증명하고 있습니다. 실제로, 우리는 오하이오의 작은 기업들이 단순한 LinkedIn 클립만으로도 신규 채용과 신규 고객을 유치하는 것을 보았습니다. 다음은 제조업체들이 그런 종류의 존재감을 구축하기 시작할 수 있는 몇 가지 방법입니다. 1. 당신의 사람들을 조명하세요 제조업체들이 젊은 근로자들을 필요로 한다는 것을 우리는 알고 있습니다. 베이비 부머들과 그들이 가진 수십 년의 기관 지식이 은퇴하고 있으며, 지속적인 인재 격차를 극복하기 위해서는 Z세대를 유치해야 할 것입니다. 비즈니스를 구성하는 사람들을 보여주는 것보다 더 좋은 방법은 없으며, 소셜 미디어는 완벽한 무대를 제공합니다. 강조하는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 06:49
중국, 러시아 그리고 글로벌 천연가스 시장 – 큰 변화가 이제 가능성 높음
중국, 러시아 그리고 글로벌 천연가스 시장 – 큰 변화가 임박했다는 포스트가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 러시아 대통령 블라디미르 푸틴이 2025년 모스크바에서 중국 시진핑 주석과 고위급 회담을 주최하고 있습니다. Getty Images 중국과 러시아는 이제 지난 10년간 세계에서 가장 중요한 천연가스 거래 중 하나에 대해 승인했습니다. 최근 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구 회의에서 시진핑과 푸틴 지도자들은 시베리아의 힘 2 파이프라인을 진행하기 위한 양해각서에 서명했습니다. 이는 가격과 비용 문제로 수년간 교착 상태에 빠진 협상 이후에 이루어진 것입니다. 변화의 조짐이 보이지 않자, 미국을 비롯한 여러 국가의 기업들은 세계 최대 수입국인 중국을 계속 성장하는 시장으로 보고 비용이 많이 드는 새로운 가스 수출 시설을 건설하는 주요 계획을 추진했습니다. 따라서 발표된 양해각서는 업계에 충격파를 보냈습니다. 거래의 세부 사항은 아직 확정되지 않았습니다. 그러나 그 의도 중 일부는 분명합니다. 이 파이프라인은 러시아의 전쟁 경제에 필요한 활력소가 될 것이며 러시아-중국 관계의 강력한 신호가 될 것입니다. 중국에게는 베이징이 러시아로부터의 그러한 공급에 대한 모든 제재를 거부할 것이라는 서방에 대한 명확한 메시지로 간주됩니다. 또한 미국의 화석 연료 "지배력"을 확대하려는 도널드 트럼프의 욕망을 좌절시키는 것도 개의치 않습니다. 영향은 심각할 것이며 미국에만 국한되지 않을 것입니다. 국제에너지기구에 따르면, 2025년과 2030년 사이에 최대 3000억 입방미터의 새로운 액화천연가스 수출 용량이 온라인으로 들어올 것입니다. 이는 큰 수치로, 2024년 전체 EU가 소비한 양보다 약간 적은 수준입니다. 2025년 텍사스주 포트 아서에서 건설 중인 Cheniere Energy 액화천연가스 공장의 항공 사진. (사진: Brandon Bell/Getty Images) Getty Images 새로운 용량의 약 절반은 세계 최대 LNG 수출국인 미국에 건설될 예정입니다. 그...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 06:10
단타매매 상관관계가 부정적으로 변하면서 비트코인이 금에서 벗어나다
비트코인이 단타매매 상관관계가 마이너스로 전환되면서 금에서 벗어난다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인이 마침내 연결을 끊었습니다. Glassnode에 따르면 비트코인과 금 사이의 단타매매 상관관계가 현재 30일 동안 -0.53으로 마이너스로 전환되었습니다. 이는 완전한 단절입니다. 더 긴 시간대에서 365일 상관관계는 여전히 0.65로 약한 양의 연관성을 보여주지만, 그 단타매매 변화는 두드러집니다. 이는 두 자산이 더 이상 동시에 움직이지 않는다는 것을 의미합니다. 금이 기록적인 고점 바로 아래에서 정체되어 있는 동안, 비트코인은 통합되고 111,100달러 아래에서 구매자들을 끌어들이고 있습니다. 그 수준은 수요에 의해 소진되고 있습니다. 비트코인이 114,100달러 위로 올라간다면, 시장은 118,000달러에서 다음 저항대를 마주할 수 있습니다. 반면에 금은 많이 움직이지 않고 있습니다. 온스당 3,623달러 주변에서 거의 반응 없이 머물러 있습니다. 화요일에 3,674달러 위로 올랐지만, 그 수준을 유지하지 못했습니다. 이는 급여 데이터 수정 후 발생했으며, 기록적인 911,000개의 일자리 감소를 보여주었습니다. 이제 모두가 다음 인플레이션 수치를 기다리고 있습니다. 연방준비제도이사회는 다음 주에 정책을 결정할 예정이며, 수요일과 목요일에 발표되는 수치들이 그들의 행동을 결정할 것입니다. 트레이더들은 이미 금리 인하에 베팅하고 있습니다. 아무도 확신하지 못하지만, 균열은 있습니다. 트럼프는 관세를 밀어붙이고, 이스라엘은 공격하며, 금은 안정적으로 유지됩니다 금이 금리 이야기 때문에만 움직이는 것은 아닙니다. 지정학적 혼란도 심각합니다. 화요일에 이스라엘은 도하에서 하마스 고위 지도자들을 대상으로 군사 공격을 시작했습니다. 이전에는 없었던 일입니다. 동시에 도널드 트럼프는 유럽 지도자들에게 중국과 인도에 새로운 관세를 부과할 준비가 되어 있지만, EU도 함께 한다면 그렇게 하겠다고 말했습니다. 그의 목표는? 우크라이나에 관한 협상을 위해 푸틴에게 압력을 가하는 것입니다. 이러한 위험 요소들은 금이 올해 거의 40% 상승한 이유의 일부입니다. 중앙은행의 매입과 ETF 자금 흐름 사이에서, 금은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 05:52
디지털 자산 트레저리 구매에 7% 변동, 그레이스케일 ETF 계획
디지털 자산 트레저리 구매, 그레이스케일 ETF 계획에 7% 변동이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 체인링크의 네이티브 토큰 LINK$23.35는 자산 관리자 그레이스케일이 폐쇄형 펀드를 상장지수펀드(ETF)로 전환하기 위한 신청서를 제출했다는 소식에 한 주를 강세로 시작한 후 수요일에 일부 수익을 반납하며 정체되었습니다. 코인데스크 리서치의 기술적 분석 모델에 따르면, 이 토큰은 변동성이 큰 세션에서 지난 24시간 동안 약 1% 하락했으며, 7% 가격 변동성을 경험했습니다. 이러한 가격 움직임은 애리조나 기반 부동산 및 자산 관리자 캘리버(CWD)가 화요일에 LINK 토큰 첫 구매를 완료했다고 발표한 것에 따른 것으로, 이는 디지털 자산 트레저리 전략의 시작을 알리는 것입니다. 캘리버의 주식은 화요일에 거의 2,000% 급등했다가 대부분의 수익을 반납했으며, 수요일 장전 거래에서 추가로 20% 하락했습니다. 회사는 구매한 토큰의 양을 공개하지 않았습니다. 이번 움직임으로 캘리버는 LINK에 중점을 둔 트레저리 리저브 정책을 채택한 최초의 나스닥 상장 기업이 되었습니다. 회사는 기존 신용 한도, 현금 보유고 및 주식 기반 증권을 사용하여 시간이 지남에 따라 LINK를 축적하고, 수익을 창출하기 위해 토큰을 스테이킹할 계획이라고 밝혔습니다. 기술적 분석 거래 성과: 코인데스크 리서치의 기술적 분석 모델에 따르면, LINK는 24시간 동안 1%의 소폭 하락을 기록했으며, $22.84에서 $24.46 사이에서 7%의 변동성 있는 장중 가격 변동을 경험했습니다. 거래량 지표: 9월 9일 23시 00분(KST)에 거래 활동이 378만 유닛으로 급증하여 24시간 평균을 초과했으며, $23 가격 수준 근처에서 지지선을 형성했습니다. 저항선 테스트: 장중 고점 $23.49는 매도 압력에 직면한 후 소폭 지지선을 통해 하락했으며, 이는 수익 실현 활동과 추가적인 하방 가격 발견을 위한 잠재적 준비를 나타냅니다. 면책 조항: 이 기사의 일부는 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며 정확성과 당사 표준 준수를 위해 편집팀이 검토했습니다. 자세한 내용은 코인데스크의 전체 AI 정책을 참조하세요. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/10/chainlink-s-link-stalls-after-nasdaq-listed-firm-s-treasury-purchase-grayscale-etf-plans
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 05:02
Bealls, 상품 계획 정확도 향상을 위해 Profitmind와 제휴
Bealls, Profitmind와 협력하여 상품 계획 정확도 향상 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 22개 주에 660개 매장을 운영하는 Bealls는 상품 할당의 정확도를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. Bealls 제공 Bealls는 100년 이상의 운영 역사를 가진 가족 소유 소매업체로, 상품 계획의 정확도를 향상시키고 수익성을 높이기 위해 2024년 1월에 출시된 소매업체를 위한 최초의 네이티브 AI 플랫폼인 Profitmind와 협력했습니다. "우리는 상품 계획을 위한 AI Agent를 구축하고 있었으며, 우리가 알기로는 상품 계획과 분석 및 기타 작업을 수행하는 최초의 AI Agent였습니다,"라고 Profitmind의 CEO이자 공동 창업자인 Mark Chrystal 박사가 말했습니다. "Bealls는 정말 선견지명이 있었고 이것이 그들이 하려는 일에 정말 좋은 매치가 될 수 있다고 말했습니다. 우리는 Bealls 팀과 함께 파일럿을 진행했고 정말 잘 작동했습니다." "Profitmind는 몇 년 동안 우리의 레이더에 있었습니다,"라고 Bealls Inc.의 회장 겸 CEO인 Matt Beall이 말했습니다. "데이터는 무엇을 더 구매하고, 무엇을 덜 구매하고, 위치 수준, 즉 개별 매장 수준에서 제품을 어디에 할당할지에 대한 논리적인 결정을 내리는 방식으로 수집될 것입니다. 이는 우리가 구매하는 것과 배송하는 곳에 대해 더 스마트하게 오픈-투-바이를 활용하는 데 정말 도움이 될 것입니다." Beall은 플로리다 브레이든턴에 본사를 두고 22개 주에 660개 이상의 매장을 운영하는 Bealls가 개별 매장 수준에서 발생하는 작은 마이크로 트렌드를 식별하고 대응하는 데 Profitmind가 도움이 될 것이라고 말했습니다. 이러한 트렌드는 바이어들이 놓칠 수 있는 부분입니다. "우리는 실제로 존재하지도 않는 계절성과 전환에 기반한 배송 기간으로 계획 및 할당 관점에서 가드레일을 설치하고 스스로를 제한했을 수 있습니다,"라고 Beall이 말했습니다. "우리는 어리석은 인간의 결정을 내렸을 수 있습니다. 이 솔루션은 우리가..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 05:01
Ice Open Network과 SINT, 웹3.0 앱과 소셜 생태계 전반에 AI 에이전트 지원을 위해 제휴
Ice Open Network은 SINT와 협력하여 AI Agent를 통합해 Web3 앱, 게임, 지불 및 자율 지능을 통한 소셜 경험을 향상시키고 있습니다.
Blockchainreporter
2025/09/11 04:30
보잉, 파업 중인 방위산업 노동자들과 잠정 노동 협약 도달
보잉, 파업 중인 방위산업 노동자들과 잠정 노사 합의 도달이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 노동자들이 2025년 8월 4일 월요일, 미국 미주리주 버클리에 있는 보잉 방위, 우주 및 보안 시설 밖에서 피켓 시위를 하고 있습니다. Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images 파업 중인 보잉 방위산업 노동자들을 대표하는 노조는 수요일 회사와 잠정 합의에 도달했으며, 이는 이번 금요일 최종 투표를 거쳐야 한다고 밝혔습니다. 국제 기계공 및 항공우주 노동자 노조에 따르면, 5년으로 설정된 이 합의는 더 나은 임금과 계약금 복원을 포함합니다. 주로 미주리주 세인트루이스에 기반을 둔 노조 회원들은 금요일 아침에 잠정 합의안에 대해 투표할 예정입니다. 새로운 합의의 구체적인 세부 사항은 즉시 확인할 수 없었습니다. 파업 중인 노동자들은 주로 F-15 전투기와 미사일 시스템을 조립하고 유지보수합니다. 보잉에서 3,000명 이상의 노조원들이 8월 초부터 파업 중입니다. 직원들은 20%의 일반 임금 인상과 5,000달러의 계약금 등 다른 개선 사항을 포함한 새로운 계약 제안을 거부했습니다. 이번 파업은 거의 30년 만에 처음입니다. 파업 전, 보잉 CEO 켈리 오트버그는 잠재적인 파업의 영향이 크지 않을 것이라고 말했습니다. "우리는 이것을 관리해 나갈 것입니다. 파업의 영향에 대해 너무 걱정하지 마세요. 우리는 그것을 헤쳐나갈 것입니다,"라고 그는 7월 말 실적 발표 콜에서 말했습니다. 이달 초, 보잉은 수요를 충족하기 위해 방위 부문에서 파업 중인 노동자들을 대체할 공개되지 않은 수의 새 노동자들을 고용했습니다. 이번 방위산업 파업은 작년 계약 협상 실패 후 상업용 항공기를 제작하는 32,000명 이상의 노조 기계공들이 7주 동안 일을 중단한 이후에 발생했습니다. — CNBC의 레슬리 조셉스가 이 보도에 기여했습니다. 출처: https://www.cnbc.com/2025/09/10/iam-union-boeing-agreement-strike.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 04:04
도지코인 vs SHIB vs MAGAX: 2025년 밈 코인 대결
왜 이 대결이 지금 중요한가 밈 코인은 2025년을 위해 다시 주목받고 있습니다. 유동성이 강하고, 이야기는 시끄럽고, 투자자들은 비대칭성—작은 진입으로 증식할 여지가 있는—을 원합니다. DOGE와 SHIB는 여전히 엄청난 관심과 거래량을 끌어모으고 있습니다. 하지만 새로운 경쟁자인 MAGAX는 다음을 정의할 수 있는 밈-투-언 주변에 프리세일 물결을 구축하고 있습니다 [...] 이 글 Dogecoin vs SHIB vs MAGAX: 2025년 밈 코인 대결은 Blockonomi에 처음 게시되었습니다.
Blockonomi
2025/09/11 03:45
BNB 신고가 경신하고 $1,000을 향해 움직이고 있습니다
BNB가 크게 상승하여 897달러의 신고가 경신을 기록했습니다. 가격은 일일 2.59%의 상승을 보여주고 있으며 거래량도 27억 9천만 달러의 가치로 상당합니다. 점점 더 많은 분석가와 투자자들이 마법적인... BNB가 신고가 경신을 달성하고 1,000달러를 향해 움직이고 있다는 소식이 블록체인 스토리에 처음 등장했습니다.
Coinstats
2025/09/11 03:24
