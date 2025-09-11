MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
분석가, 이더리움이 25,000달러로 급등할 경우 XRP 가격 예측
이더리움이 25,000달러로 급등할 경우 XRP 가격을 예측하는 분석가라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 익명 트레이더가 다음 펌프 동안 주요 알트코인에 대한 극단적인 가격 목표를 예측 XRP 목표는 17.8조 달러의 시가총액에 도달하기 위해 10,069%의 상승이 필요 예측에는 솔라나 2,000달러와 도지코인 5달러 가격 수준 포함 시장 분석가 고래 구루는 다음 주요 펌프 사이클을 앞두고 주요 알트코인에 대한 야심찬 가격 전망을 발표했습니다. 자칭 "100배 암호화폐의 보석 헌터"는 여러 암호화폐 자산에서 현재 거래 수준에서 대규모 퍼센테이지 상승이 필요한 목표를 설정했습니다. 이 예측은 XRP, 솔라나, 도지코인, 카르다노가 지난 주 4% 이상의 상승을 기록한 반면 이더리움은 0.24% 하락한 혼합된 시장 성과 기간 동안 나왔습니다. 이더리움의 최근 약세에도 불구하고, 고래 구루는 다음 알트코인 랠리 동안 자산이 25,000달러에 도달할 수 있다고 예측합니다. XRP 예측은 수학적 도전에 직면 고래 구루의 가장 야심찬 목표는 XRP가 300달러에 도달하는 것으로, 현재 거래 가격 2.95달러에서 10,069% 증가를 나타냅니다. 이 예측은 XRP가 지정된 수준에 도달하기 위해 약 101배의 상승을 달성해야 합니다. 토큰당 300달러에서 XRP의 시가총액은 현재 유통 공급량 59.61억 토큰을 기준으로 17.8조 달러에 도달할 것입니다. 이 평가는 엔비디아, 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 아마존의 시가총액을 합친 것보다 클 것입니다. 분석가의 XRP와 이더리움에 대한 이중 목표는 XRPETH 거래 페어에서 흥미로운 역학을 만들 것입니다. 현재 0.00068에 거래되고 있는 이 페어는 두 자산이 각각의 목표를 달성한다면 이론적으로 0.012에 도달할 수 있으며, 이는 이더리움 대비 XRP 성과의 1,664% 증가를 나타냅니다. Changelly 분석가들은 XRP가 300달러에 도달할 수학적 가능성을 인정했지만 이 목표는 현재 시장 상황에서 약 15년 후인 2040년 2월까지 실현되지 않을 것으로 예상합니다. 고래 구루의 추가 알트코인 예측에는 솔라나가 2,000달러로 진행하는 것이 포함되며, 이는 현재 가격 218.90달러에서 813%의 상승을 가져올 것입니다. 도지코인은 1,979%의 상승이 필요한 5달러의 목표에 직면해 있습니다...
ALTCOIN
$0.0004053
-19.86%
XRP
$2.8081
-2.40%
TOKEN
$0.01198
-5.07%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 11:56
공유하기
잠재적 시장 변화를 알리는 우려스러운 600만 달러 PENGU 입금
게시물 알람: 600만 달러 PENGU 예치금이 잠재적 시장 변화를 알린다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Pudgy Penguins: 알람: 600만 달러 PENGU 예치금이 잠재적 시장 변화를 알린다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Pudgy Penguins: 알람: 600만 달러 PENGU 예치금이 잠재적 시장 변화를 알린다 출처: https://bitcoinworld.co.in/pudgy-penguins-market-shift/
COM
$0.011197
+2.16%
PENGU
$0.030271
-4.42%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 11:32
공유하기
Unrivaled, 시리즈 B 라운드 후 3억 4천만 달러 밸류에이션 달성, 두 개 클럽 추가
Unrivaled, 시리즈 B 라운드 후 3억 4천만 달러 밸류에이션 달성 및 두 클럽 추가 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. MEDLEY, FLORIDA – 2025년 2월 21일: Rose의 Angel Reese #5가 Medley, Florida의 Wayfair Arena에서 2025년 2월 21일 후반전 동안 Lunar Owls를 상대로 슛을 시도하고 있다. (사진: Rich Storry/Getty Images) Getty Images Unrivaled, WNBA 스타 Breanna Stewart와 Napheesa Collier가 설립한 3대3 여자 농구 리그가 Bessemer Venture Partners가 주도한 초과 청약된 시리즈 B 투자 라운드를 마감했다고 리그가 발표했습니다. 이번 거래로 Unrivaled의 밸류에이션은 3억 4천만 달러로, 신생 프로 스포츠 리그로는 기록적인 수치입니다. 새로운 투자자로는 Serena William의 Serena Ventures가 포함되었으며, Warner Bros. Discovery와 Alex Morgan의 Trybe Ventures는 이전 라운드에서 재투자했습니다. 이번 라운드의 다른 참여자로는 미국 프로 농구협회(NBA) 올스타 Trae Young, Orlando Magic 팀 동료 Franz와 Moritz Wagner, Maryland 대학 총장 Darryll J. Pines와 Sylvia Pines, 스포츠 임원 Sam Rapoport 및 Next Legacy Partners가 있습니다. "우리는 리그를 발전시키고 전략적 성장을 가속화하는 파트너들과 계속 협력하고 있습니다,"라고 Unrivaled 회장 Alex Bazzell은 성명에서 말했습니다. "Unrivaled 밸류에이션의 이러한 상승은 투자자 신뢰를 반영하며 선수 주도 모델이 비즈니스의 최고 수준에서 성공할 수 있음을 증명합니다." 2023년에 설립된 Unrivaled는 선수 경험을 우선시하여, 선수들에게 여성 프로 스포츠 중 최고 평균 급여와 함께 지분을 제공하는 점에서 두각을 나타냈습니다. 리그의 밸류에이션이 증가함에 따라 선수들은 재정적 성과로부터 직접적인 혜택을 받습니다. Unrivaled 농구: 즉각적인 성공 Unrivaled의 첫 시즌은 TNT, truTV 및 Max에서 기록적인 TV 및 스트리밍 시청자 수를 기록했습니다. 리그는 플레이오프를 포함해 시즌 전체에 걸쳐 평균 221,000명의 시청자를 기록했으며, Rose BC와 Vinyl BC 간의 챔피언십 경기는 364,000명의 시청자를 끌어모았고 최대 385,000명까지 도달했습니다. 전체적으로 Unrivaled 중계는 1,190만 명 이상의 시청자에게 도달했으며, TNT Sports 역사상 가장 많이 시청된 여자 농구 경기 10개와 가장 많이 스트리밍된 여자 농구...
B
$0.25554
+3.41%
ALEX
$0.00543
-1.63%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 10:48
공유하기
트럼프와의 갈등 속에서 캘리포니아 고속철도, 200억 달러의 주 정부 자금 지원 받을 예정
캘리포니아 고속철도, 트럼프와의 분쟁 속에서 200억 달러의 주 자금 지원 받을 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미래의 킹스 툴레어 고속철도역 렌더링. 캘리포니아 고속철도청 캘리포니아 의회는 재정적으로 어려움을 겪고 있는 주의 고속철도 시스템에 200억 달러의 추가 자금을 제공하는 계획을 추진하고 있으며, 이는 센트럴 밸리 초기 구간을 완성하고 샌프란시스코와 로스앤젤레스를 연결하는 작업을 시작하는 데 도움이 될 것입니다. 이 움직임은 주 정부가 40억 달러의 연방 자금을 회수하려는 트럼프 행정부를 고소하는 가운데 이루어졌습니다. 주 의원들은 2045년까지 온실가스를 가장 많이 배출하는 산업체들이 오염 크레딧을 구매하도록 요구하는 캘리포니아의 배출권 거래제(Cap-and-Trade) 프로그램을 재승인하고 있으며, 개빈 뉴섬 주지사가 추진한 계획에 따라 향후 20년 동안 이 자금원에서 매년 10억 달러를 철도 프로젝트에 투입할 계획입니다. 이는 2008년 유권자들이 100억 달러의 채권 발행을 승인한 후 시작된 프로젝트 역사상 가장 큰 자금 지원 약속입니다. 그 이후 시스템 건설 예상 비용이 1,000억 달러 이상으로 3배 증가하고 건설 일정이 크게 연장되었지만, 첫 번째 171마일 구간의 작업은 광범위하며 지난 몇 년간 가속화되었습니다. "오늘의 합의는 캘리포니아의 미래에 대한 크고 대담한 선언을 했습니다—일자리를 창출하고, 오염을 줄이며, 주 전역의 지역사회를 연결하고 변화시킬 것입니다,"라고 CEO 이안 추드리가 성명에서 말했습니다. "이 자금 지원 합의는 센트럴 밸리의 초기 운영 구간에 대한 모든 확인된 자금 격차를 해결하고 프로그램에 의미 있는 민관 참여의 문을 열었습니다." 지난해 고속철도의 리더로 취임한 글로벌 인프라 프로젝트 베테랑인 추드리는 지난달 건설을 가속화하고 당국의 방대한 토지 보유에서 새로운 수익원을 찾아 총 비용을 낮추기 위한 새로운 사업 계획을 발표했으며, 여기에는 기술 기업들이 데이터 센터를 건설할 수 있도록 하는 내용이 포함되어 있습니다...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 10:24
공유하기
ONDO Finance, Cardano 또는 Layer Brett
ONDO Finance, Cardano 또는 Layer Brett 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 11일 | 04:29 지금 구매할 최고의 암호화폐를 찾는 것은 투자자들의 끊임없는 과제입니다. 후보 목록에는 거대 기업 Cardano, CeFi/DeFi 브릿지 Ondo Finance, 그리고 현재 $0.0055 프리세일 중인 차세대 레이어 2 밈 코인 신규 주자: Layer Brett가 포함되어 있습니다. Layer Brett가 새로운 코인이기 때문에, 많은 사람들이 ONDO Finance와 Cardano 같은 기존 강자들을 능가할 수 있을지 궁금해합니다. Layer Brett: L2 혁명이 지금 구매할 최고의 암호화폐입니다 Layer Brett는 밈 문화와 강력한 블록체인 유틸리티의 혁신적인 통합으로 목록에서 돋보입니다. Layer Brett는 이더리움 블록체인 레이어 2 솔루션 위에 구축되었습니다. 이는 개발자가 DApp을 만들고, NFT를 출시하고, 웹3.0의 모든 것을 할 수 있는 DeFi 기능을 제공합니다. 프리세일은 계속 진행 중이며, 후원자들은 메타마스크나 Trust 지갑을 연결하고 ETH, USDT 또는 BNB로 자금을 조달한 다음 DApp을 통해 직접 LBRETT를 구매하고 스테이킹할 수 있습니다. 프리세일 초기 참가자들은 고수익 레이어 2 기반 스테이킹 보상(800% APY를 약간 넘지만 시간이 지남에 따라 감소)의 혜택을 받아, 재미와 기능을 모두 추구하는 사람들에게 매력적인 DeFi 코인이 됩니다. Ondo Finance: 전통적인 도구에 블록체인 파워 부여 ONDO는 증권과 같은 전통적인 거래 도구를 DeFi 사용자가 이용할 수 있게 하여 Web2에 새로운 생명을 불어넣습니다. ONDO는 투자를 위한 최고의 옵션 중 하나로, 최근 발전 사항으로는 2025년 7월 ETF 신청, 토큰화된 주식 이니셔티브를 가속화하기 위한 Oasis Pro 인수, 그리고 XRP Ledger에서 6억 9300만 달러 규모의 재무 토큰 출시가 포함됩니다. 이러한 전략적 움직임은 ONDO의 강력한 모멘텀과 토큰화된 실물 자산 부문 내 위치를 강조하며, 분석가들은 약 45%의 월간 수익을 관찰하고 있습니다. 그러나 12월까지 정말로 25배가 될 수 있을까요? 가능성은 있지만, ONDO의 시가총액이 높다는 점을 고려하면 약한 가능성입니다...
FUN
$0.008648
+1.24%
BNB
$1,245.05
-4.48%
REAL
$0.08231
-0.98%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 10:21
공유하기
미국 증권거래위원회, 스테이킹 포함한 이더리움 ETF 결정 연기
상세정보: https://coincu.com/news/sec-ethereum-etf-postponement/
COM
$0.011197
+2.16%
공유하기
Coinstats
2025/09/11 10:18
공유하기
앤서니 리조, 14시즌 후 야구 은퇴 발표
안토니 리조가 14시즌 후 야구에서 은퇴를 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 안토니 리조가 컵스가 클리블랜드를 이기고 2016년 월드시리즈에서 우승한 후, 팀의 108년 만의 첫 월드시리즈 우승을 차지한 후 크리스 브라이언트를 포옹하려고 준비하고 있습니다. (사진: Ezra Shaw/Getty Images) Getty Images 가장 최근 뉴욕 양키스의 1루수였던 안토니 리조는 수요일에 은퇴를 발표했으며, 이는 메이저 리그 베이스볼이 소셜 미디어를 통해 보도했습니다. 2016년 빌리 고트의 저주를 깨는 시카고 컵스 월드시리즈 우승의 핵심 부품이었고, 그 월드시리즈 7차전의 마지막 아웃을 잡았던 리조는 컵스의 일원으로 은퇴할 예정입니다. 그는 토요일에 리글리 필드에서 그와 팀이 그의 경력을 축하하기 위해 참석할 예정입니다. 드래프트 & 초기 시절 보스턴 레드삭스는 2007년 MLB 드래프트 6라운드에서 플로리다 파크랜드의 마조리 스톤맨 더글라스 고등학교 출신의 리조를 선발했습니다. 이 학교는 10년 후 총기 난사 사건으로 17명이 사망하고 18명이 부상을 입으면서 유명해졌습니다. 리조는 즉시 스프링 트레이닝을 떠나 현장에서 비극의 영향을 받은 사람들에게 지원과 영감을 제공했습니다. 2010년, 당시 샌디에이고 파드레스의 단장이었던 전 레드삭스 임원 제드 호이어는 애드리안 곤잘레스를 보스턴에 트레이드하여 리조, 투수 케이시 켈리, 외야수 레이몬드 푸엔테스와 에릭 패터슨을 얻었습니다. 리조는 1년 후인 2011년 6월 11일 워싱턴 내셔널스와의 경기에서 MLB 데뷔를 했고, 그의 첫 빅리그 안타를 기록했습니다. 그는 이후 1,643개의 안타를 더 기록하게 됩니다. 시카고 컵스 그해 후반, 호이어는 시카고로 이적했고, 두 번째로 리조를 트레이드하기 위해 투수 앤드류 캐쉬너와 외야수 경민 나를 샌디에이고에 보내고 1루수 리조와 투수 잭 케이츠를 받았습니다. 노스 사이드에서의 첫 시즌에서 리조는 .285/.342/.463의 타율을 기록했습니다...
PHOTO
$0.7818
+34.42%
GET
$0.004214
-1.77%
MORE
$0.03587
+70.00%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 09:12
공유하기
크로미아(CHR): 관계형 블록체인 디자인
크로미아(CHR): 관계형 블록체인 디자인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 크로미아(CHR)는 확장성, 사용성 및 보안에 중점을 둔 분산 애플리케이션(DApp) 생성을 가능하게 하는 블록체인 플랫폼입니다. 크로미아의 관계형 블록체인 디자인은 개발자가 데이터 간의 복잡한 관계를 모델링할 수 있게 해주어 복잡한 데이터 구조가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 이 프로젝트는 관계형 블록체인 디자인과 샤딩 사용을 통해 높은 확장성을 달성하여 네트워크가 성장함에 따라 더 나은 성능을 제공하는 것을 목표로 합니다. DApp, 게임 및 토큰 크로미아는 확장성, 사용자 친화성 및 고급 기능이 필요한 분산 애플리케이션 및 게임 개발을 촉진하는 데 중점을 둡니다. 또한 맞춤형 토큰 및 디지털 자산 생성을 지원하여 토큰화 및 디지털 소유권과 관련된 프로젝트에 적합합니다. 이 플랫폼은 스마트 계약의 개발 및 실행을 지원하여 개발자가 자동화되고 신뢰할 수 있는 계약을 만들 수 있게 합니다. CHR은 크로미아 생태계의 기본 유틸리티 토큰입니다. 거래 수수료 지불, 거버넌스 참여, DApp 및 서비스 접근 등 플랫폼 내에서 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 크로미아는 사용자 데이터를 보호하고 거래의 무결성을 보장하기 위한 보안 기능을 통합합니다. 면책 조항. 이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 CoinIdol의 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 암호화폐를 사거나 팔라는 권고가 아닙니다. 독자는 자금을 투자하기 전에 자체 조사를 수행해야 합니다. 출처: https://coinidol.com/chromia-chr-token/
CHR
$0.08285
-3.68%
TOKEN
$0.01198
-5.07%
COM
$0.011197
+2.16%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 08:52
공유하기
금 가격의 최근 상승 이후, 비트코인이 금을 능가하려면 얼마의 가치가 필요할까요? 여기 중요한 수준이 있습니다
최근 금 가격 상승 이후, 비트코인이 금을 추월하려면 얼마의 가치가 필요할까? 여기 중요한 수준이 있다 이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)과 금의 비교가 암호화폐 시장에서 다시 한번 부상했습니다. 최근 가격 변동 이후, 투자자들은 비트코인이 금의 시장 가치에 도달하기 전에 어느 수준에 도달해야 하는지 궁금해하고 있습니다. CoinGecko와 World Gold Council의 데이터에 따르면, 비트코인의 현재 시가총액은 약 2.26조 달러인 반면, 금의 총 시가총액은 25.39조 달러로 측정됩니다. 이 차이는 비트코인이 "뒤집기"—또는 시가총액에서 금을 추월하기—위해서는 가격이 약 1,275,159달러까지 상승해야 함을 시사합니다. 성과 측면에서, 비트코인은 지난 5년 동안 1012.13% 상승하여 금의 89.42% 상승을 크게 앞질렀습니다. 연초부터 현재까지의 수익률 측면에서, 금은 39.28%의 수익률로 비트코인의 21.67% 성과를 추월했습니다. 지난 달, 비트코인은 2.35% 하락한 반면, 금은 7.89% 상승했습니다. 공급 증가 측면에서도 두 자산 간에 상당한 차이가 있습니다. 비트코인의 연간 공급 증가율은 0.83%이며, 마이닝 보상은 약 4년마다 발생하는 반감기와 함께 감소합니다. 반면, 금의 연간 공급 증가율은 1.72%로, 주로 새로 채굴되고 재활용된 금에 의해 주도됩니다. 이는 비트코인의 장기적인 "낮은 인플레이션" 특성을 가리킵니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/after-the-recent-rise-in-gold-prices-how-much-would-bitcoin-need-to-be-worth-to-surpass-gold-heres-the-critical-level/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 08:31
공유하기
토요타 파트너십이 모멘텀을 촉진하면서 Avalanche (AVAX) 강세파는 30달러 돌파를 목표로
이 게시물 Avalanche (AVAX) 불스, 토요타 파트너십이 모멘텀을 촉진하며 30달러 돌파를 목표로 하다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Avalanche (AVAX) 불스, 토요타 파트너십이 모멘텀을 촉진하며 30달러 돌파를 목표로 하다 면책 조항: NewsBTC에서 제공하는 정보는 교육 목적으로만 사용됩니다. 이는 투자 매수, 매도 또는 보유 여부에 대한 NewsBTC의 의견을 대표하지 않으며 투자에는 당연히 리스크가 따릅니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 조사를 수행하는 것이 좋습니다. 이 웹사이트에서 제공하는 정보는 전적으로 귀하의 책임하에 사용하십시오. 관련 뉴스 © 2025 NewsBTC. 모든 권리 보유. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://www.newsbtc.com/news/avalanche/avalanche-avax-bulls-target-30-breakout-as-toyota-partnership-fuels-momentum/
COM
$0.011197
+2.16%
AVAX
$28.12
-1.40%
COOKIE
$0.11593
-6.49%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 07:47
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다