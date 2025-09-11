분석가, 이더리움이 25,000달러로 급등할 경우 XRP 가격 예측

이더리움이 25,000달러로 급등할 경우 XRP 가격을 예측하는 분석가라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 익명 트레이더가 다음 펌프 동안 주요 알트코인에 대한 극단적인 가격 목표를 예측 XRP 목표는 17.8조 달러의 시가총액에 도달하기 위해 10,069%의 상승이 필요 예측에는 솔라나 2,000달러와 도지코인 5달러 가격 수준 포함 시장 분석가 고래 구루는 다음 주요 펌프 사이클을 앞두고 주요 알트코인에 대한 야심찬 가격 전망을 발표했습니다. 자칭 "100배 암호화폐의 보석 헌터"는 여러 암호화폐 자산에서 현재 거래 수준에서 대규모 퍼센테이지 상승이 필요한 목표를 설정했습니다. 이 예측은 XRP, 솔라나, 도지코인, 카르다노가 지난 주 4% 이상의 상승을 기록한 반면 이더리움은 0.24% 하락한 혼합된 시장 성과 기간 동안 나왔습니다. 이더리움의 최근 약세에도 불구하고, 고래 구루는 다음 알트코인 랠리 동안 자산이 25,000달러에 도달할 수 있다고 예측합니다. XRP 예측은 수학적 도전에 직면 고래 구루의 가장 야심찬 목표는 XRP가 300달러에 도달하는 것으로, 현재 거래 가격 2.95달러에서 10,069% 증가를 나타냅니다. 이 예측은 XRP가 지정된 수준에 도달하기 위해 약 101배의 상승을 달성해야 합니다. 토큰당 300달러에서 XRP의 시가총액은 현재 유통 공급량 59.61억 토큰을 기준으로 17.8조 달러에 도달할 것입니다. 이 평가는 엔비디아, 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 아마존의 시가총액을 합친 것보다 클 것입니다. 분석가의 XRP와 이더리움에 대한 이중 목표는 XRPETH 거래 페어에서 흥미로운 역학을 만들 것입니다. 현재 0.00068에 거래되고 있는 이 페어는 두 자산이 각각의 목표를 달성한다면 이론적으로 0.012에 도달할 수 있으며, 이는 이더리움 대비 XRP 성과의 1,664% 증가를 나타냅니다. Changelly 분석가들은 XRP가 300달러에 도달할 수학적 가능성을 인정했지만 이 목표는 현재 시장 상황에서 약 15년 후인 2040년 2월까지 실현되지 않을 것으로 예상합니다. 고래 구루의 추가 알트코인 예측에는 솔라나가 2,000달러로 진행하는 것이 포함되며, 이는 현재 가격 218.90달러에서 813%의 상승을 가져올 것입니다. 도지코인은 1,979%의 상승이 필요한 5달러의 목표에 직면해 있습니다...