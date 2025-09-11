MEXC 거래소
비트코인이 11만 3천 달러 아래에서 안정화되는 가운데에도 기관 투자 베팅은 증가: 분석가들이 그 이유를 설명하다
비트코인이 $113K 아래에서 통합되는 가운데에도 기관 베팅이 증가: 분석가들이 그 이유를 설명합니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:37
중앙은행들, 이제 미국 국채보다 더 많은 금을 보유하다
중앙은행들이 이제 미국 국채보다 더 많은 금을 보유하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중앙은행들은 1996년 이후 처음으로 미국 국채보다 더 많은 금을 보유하고 있으며, 이는 달러의 건전성과 글로벌 금융 시스템에서 "경화"의 미래에 대한 큰 의문을 제기합니다. 이것은 단지 지나가는 단계일까요, 아니면 준비금 관리에 있어 지각 변동적 재설정일까요? 그리고 아마도 더 흥미로운 것은, 이러한 중앙은행의 전환이 신흥 준비 자산으로서 비트코인의 미래에 어떤 의미를 갖는가 하는 점입니다. 역사적 전환: 미국 국채에서 금으로 숫자부터 살펴보겠습니다. 중앙은행들은 약 36,700톤의 금을 보유하고 있으며, 이는 놀라운 4.5조 달러에 해당하는 가치로, 3.5조 달러의 미국 국채와 비교됩니다. 이는 90년대 중반 이후 볼 수 없었던 역전 현상입니다. 이 이정표는 갑작스럽게 발생한 것이 아닙니다. 기록적인 금 구매 열풍(작년에 1,045톤 이상 구매)은 정부들이 반복되는 재정 교착 상태와 급증하는 미국 부채로 인해 국채의 신뢰성에 대한 실질적인 의구심이 제기되면서 워싱턴의 종이 약속보다 금의 영속성을 선호하고 있음을 보여줍니다. 왜 중앙은행들은 달러 대신 금을 구매하고 있을까요? 세계 금 협회의 최신 조사에 따르면 모든 것이 명확합니다: 중앙은행들은 지난 3년 동안 매년 1,000톤 이상의 금을 축적했습니다(이전 10년 동안의 연간 평균 400-500톤의 두 배 이상). 핵심적으로, 중앙은행들은 통화 리스크, 인플레이션, 법정화폐 통화 시스템의 구조적 불안정성에 대비하고 있습니다. 금 전략가 크리스토퍼 루니가 로이터에 말했듯이: 법정화폐에 대한 신뢰가 무너지고 있다 이 움직임은 또한 심리적인 것이기도 합니다. CNN의 미셸 마코리가 경고하듯이: "법정화폐에 대한 신뢰가 무너지고 있습니다." 중앙은행들의 금 수용은 국가 부채에 대한 신뢰가 약화되고 있음을 보여주며, 정부들 스스로가 유형의 보험을 찾음으로써 더 격동적인 시기에 대비하고 있다는 신호를 보내고 있습니다. 비트코인 아시아에서 연설한 발라지 스리니바산은 이 논제를 강화했습니다: 출처: X 발라지는 비트코인과 같은 새로운 통화 네트워크가 이제 핵심 준비금으로 고려되고 있다고 주장합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:00
암호화폐 ETF란 무엇인가? 지금 투자할 수 있는 최고의 ETF
암호화폐 ETF는 암호화폐 거래소 상장 지수 펀드의 약자입니다. 이는 실제로 비트코인과 이더리움과 같은 자산의 가격 변동을 추적하는 데 도움이 되는 트래킹 시스템으로, 종종 투자 수단이라고 불립니다. 전통적인 주식 거래소는 암호화폐 ETF를 구매할 수 있는 유일한 방법입니다.
Bitemycoin
2025/09/11 13:58
비트코인이 금에 대한 실질적인 위협인가?
비트코인은 금에 대한 실질적인 위협인가? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 8월은 디지털 자산의 장기적인 상승세에 작은 타격을 주었습니다. 비트코인은 월 중반에 125,000달러의 신고가 경신을 잠시 찍은 후 약 6.5% 하락했으며, 이는 3월 이후 첫 월간 하락입니다. 반면 이더는 강세를 이어가며 거의 19% 상승하여 전체 시가총액 중 약 13%의 점유율을 차지했습니다. 비트코인에서 이더로의 이러한 전환은 ETF에서도 확인할 수 있었습니다: 비트코인 펀드는 올해의 특별한 랠리 이후 일부 수익 실현을 시사하는 드문 순 유출을 보였고, 이더 ETF는 운용 자산을 기록적인 수준으로 끌어올린 대규모 유입을 유치했습니다. 결과적으로 비트코인 우위는 1월 이후 최저점으로 떨어져 디지털 자산의 전체 시가총액은 한 달 동안 대체로 횡보장을 유지했습니다. 이러한 횡보 성과에도 불구하고 시장 활동은 높은 수준을 유지했습니다. 현물 거래 볼륨은 12개월 평균 이상을 유지했으며 - 일반적으로 조용한 여름 시즌에는 이례적인 일 - 파생상품 시장도 마찬가지로 활발했습니다. 비트코인과 이더 옵션의 미결제약정은 새로운 고점에 도달했으며, 8월은 1,450억 달러의 BTC 옵션 거래량으로 기록을 세웠습니다. 내재 변동성은 상대적으로 낮게 유지되었지만 월말에 상승하여 옵션 시장이 리스크를 과소평가할 수 있음을 시사했습니다. 비트코인이 주춤하는 동안 금은 급등했습니다. 금리 기대치 하락, 지속적인 핵심 인플레이션, 확대되는 무역 적자, 약화된 달러, 지정학적 리스크 및 증가하는 정치적 불확실성이 완벽하게 맞물려 황금 금속을 연속적인 기록적 고점으로 밀어올렸습니다. 트럼프 행정부의 리사 쿡 연준 이사 해임은 연방준비제도의 장기적인 독립성에 대한 우려를 더욱 불러일으켰습니다. 국채 수익률은 거의 변동이 없었지만, 인플레이션과 시스템적 리스크에 대한 전통적인 헤지 수단인 금은 급격히 상승했습니다. 그러나 비트코인은 이 뉴스가 터진 날 하락 거래되었습니다. 이는 비트코인이 정말로 "디지털 골드"라는 이름에 걸맞는지에 대한 영원한 질문을 제기합니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 13:28
비벡 라마스와미의 스트라이브 엔터프라이즈, SPAC 합병을 통해 상장 예정
비벡 라마스와미의 스트라이브 엔터프라이즈, SPAC 합병을 통해 상장한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 자산 엔티티스 주식회사(ASST)는 주주들이 스트라이브 엔터프라이즈와의 합병을 승인했다고 발표했습니다. 9월 4일 스트라이브 주주 승인에 이어, 이는 스트라이브 주식회사로 개명될 합병 회사가 비트코인 준비금 전략을 추구할 수 있는 길을 열었습니다. 전 대선 후보 비벡 라마스와미는 2022년 스트라이브 엔터프라이즈를 공동 설립했습니다. 현재 스트라이브 자산 관리의 대표인 매트 콜이 합병 회사의 회장 겸 CEO로 이끌게 되며, 자산 엔티티스의 사장 겸 CEO인 아르시아 사르카니는 최고 마케팅 책임자 및 이사회 멤버로 전환될 예정입니다. 발표에 따르면, 합병 종결은 나스닥 상장 승인 및 기타 관례적인 조건에 따라 달라집니다. 스트라이브는 종결 시 7억 5천만 달러의 사모 투자(PIPE) 자금 조달을 마무리할 예정이며, 워런트가 행사될 경우 잠재적 총 수익이 15억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 콜은 회사의 무부채 구조와 비트코인 자체보다 우수한 성과를 내도록 설계된 규율 있는 장타매매 접근 방식을 통해 주당 비트코인을 최대화하는 전략을 강조했습니다. ASST 주식은 미국 오전 중반 거래에서 38% 상승했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 12:46
유타에서 찰리 커크 총격 사망: 트럼프 동맹자는 관세로 자금을 조달하는 비트코인 준비금을 옹호하고, 100만 달러 가격을 예측했다
유타에서 찰리 커크 총격 사망: 트럼프 동맹자는 관세로 자금을 조달하는 비트코인 준비금을 옹호하고 100만 달러 가격을 예측했다는 게시물이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 찰리 커크, 보수 활동가이자 미국 대통령 도널드 트럼프의 측근은 수요일 유타 밸리 대학교에서 총격을 받고 사망했습니다. 그는 31세였습니다. 트럼프는 소셜 미디어 게시물에서 이 소식을 확인하며, 커크를 충성스러운 지지자이자 신
CoinPedia
2025/09/11 12:28
Remittix가 헤드라인을 장식하지만, MAGACOIN FINANCE는 분석가들의 2025년 프리세일에 대한 가장 강한 확신을 끌어들여
분석가들은 Remittix가 주목을 받고 있다고 보지만, MAGACOIN FINANCE는 2025년 선행판매 알트코인으로서 더 강한 확신을 얻고 있습니다.
Blockchainreporter
2025/09/11 12:00
1억 달러 이상의 전략적 암호화폐 투자 분석
게시물 '1억 달러 이상의 전략적 암호화폐 투자 분석'이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Anchorage Digital HYPE 인수: 1억 달러 이상의 전략적 암호화폐 투자 분석 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Anchorage Digital HYPE 인수: 1억 달러 이상의 전략적 암호화폐 투자 분석 출처: https://bitcoinworld.co.in/anchorage-digital-hype-investment/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 11:47
TGE 서밋 2025 뉴욕시에서 실행 가능한 웹3.0 인사이트 공개
상세 정보: https://coincu.com/blockchain-event/tge-summit-2025-new-york-city/
Coinstats
2025/09/11 11:20
오늘, 9월 11일 Kaspa (KAS) 가격 예측
Kaspa 가격은 현재 $0.08260 주변에서 거래되고 있으며, 몇 주간의 횡보장 이후 꾸준히 보유하고 있습니다. 가격은 큰 지지 구간에 위치해 있으며, 모든 사람들이 이 지지선이 유지될지 아니면 또 다른 하락세를 볼지 지켜보고 있습니다. 어제 우리가 맞춘 것 어제 우리는 어떻게
Coinstats
2025/09/11 11:00
