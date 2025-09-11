중앙은행들, 이제 미국 국채보다 더 많은 금을 보유하다

중앙은행들이 이제 미국 국채보다 더 많은 금을 보유하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중앙은행들은 1996년 이후 처음으로 미국 국채보다 더 많은 금을 보유하고 있으며, 이는 달러의 건전성과 글로벌 금융 시스템에서 "경화"의 미래에 대한 큰 의문을 제기합니다. 이것은 단지 지나가는 단계일까요, 아니면 준비금 관리에 있어 지각 변동적 재설정일까요? 그리고 아마도 더 흥미로운 것은, 이러한 중앙은행의 전환이 신흥 준비 자산으로서 비트코인의 미래에 어떤 의미를 갖는가 하는 점입니다. 역사적 전환: 미국 국채에서 금으로 숫자부터 살펴보겠습니다. 중앙은행들은 약 36,700톤의 금을 보유하고 있으며, 이는 놀라운 4.5조 달러에 해당하는 가치로, 3.5조 달러의 미국 국채와 비교됩니다. 이는 90년대 중반 이후 볼 수 없었던 역전 현상입니다. 이 이정표는 갑작스럽게 발생한 것이 아닙니다. 기록적인 금 구매 열풍(작년에 1,045톤 이상 구매)은 정부들이 반복되는 재정 교착 상태와 급증하는 미국 부채로 인해 국채의 신뢰성에 대한 실질적인 의구심이 제기되면서 워싱턴의 종이 약속보다 금의 영속성을 선호하고 있음을 보여줍니다. 왜 중앙은행들은 달러 대신 금을 구매하고 있을까요? 세계 금 협회의 최신 조사에 따르면 모든 것이 명확합니다: 중앙은행들은 지난 3년 동안 매년 1,000톤 이상의 금을 축적했습니다(이전 10년 동안의 연간 평균 400-500톤의 두 배 이상). 핵심적으로, 중앙은행들은 통화 리스크, 인플레이션, 법정화폐 통화 시스템의 구조적 불안정성에 대비하고 있습니다. 금 전략가 크리스토퍼 루니가 로이터에 말했듯이: 법정화폐에 대한 신뢰가 무너지고 있다 이 움직임은 또한 심리적인 것이기도 합니다. CNN의 미셸 마코리가 경고하듯이: "법정화폐에 대한 신뢰가 무너지고 있습니다." 중앙은행들의 금 수용은 국가 부채에 대한 신뢰가 약화되고 있음을 보여주며, 정부들 스스로가 유형의 보험을 찾음으로써 더 격동적인 시기에 대비하고 있다는 신호를 보내고 있습니다. 비트코인 아시아에서 연설한 발라지 스리니바산은 이 논제를 강화했습니다: 출처: X 발라지는 비트코인과 같은 새로운 통화 네트워크가 이제 핵심 준비금으로 고려되고 있다고 주장합니다...