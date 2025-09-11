MEXC 거래소
플릭, 발렌시아와의 경기에서 FC 바르셀로나 핵심 선수를 제외시킬 수 있어
플릭, 발렌시아전에서 FC 바르셀로나 핵심 선수를 제외할 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. FC 바르셀로나의 한시 플릭 감독은 일요일 라리가 홈경기에서 발렌시아를 상대로 핵심 선수 중 한 명을 제외할 수 있습니다. Getty Images FC 바르셀로나의 한시 플릭 감독은 일요일 라리가 홈경기에서 발렌시아를 상대로 핵심 선수 중 한 명을 제외할 수 있습니다. 카탈루냐 구단은 원래 약 2만 7000명의 관중 수용 능력으로 리모델링된 캄프 누에서 경기를 치를 계획이었습니다. 그러나 이번 주 발표된 바에 따르면, 경기는 2023/2024 및 2024/2025 시즌에 몬주익에서 시즌 티켓을 보유한 사람들을 우선으로 하여 단 6000명의 관중 앞에서 진행될 예정입니다. 발렌시아와의 경기는 바르사의 스페인 리그 우승 수비전 네 번째 경기로, 지금까지 두 번의 승리와 최근 라요 바예카노와의 1-1 무승부로 기록되어 있습니다. 바르사 스타들 중 다수가 FIFA 월드컵 예선에서 자국을 대표했지만, 일부는 다른 선수들보다 더 힘든 이동 일정을 소화했으며, 이는 주말 플릭의 선발 라인업 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 라피냐, FC 바르셀로나 선발 라인업에서 제외될 수 있어 유럽에서 스페인을 대표한 라미네 야말과 페드리 같은 선수들은 분명히 더 짧은 이동 거리였지만, 라피냐와 같은 남미 선수들은 대서양을 건너야 했습니다. 리우데자네이루의 마라카나에서 브라질의 칠레전 3-0 승리로 시작한 이 윙어는 이후 볼리비아로 향했고, 그곳에서 5회 월드컵 우승국은 0-1로 패배했습니다. 라피냐는 카를로 안첼로티가 엘알토에서 2군 팀을 기용했을 때 벤치에 있었지만, 4000미터가 넘는 고도에서 짧은 출전 시간을 소화했습니다. 이러한 점과 유럽으로의 긴 귀국 여정을 고려할 때, AS는 체력이 소진된 라피냐가 발렌시아전에서 벤치에 앉을 가능성이 있으며, 그가 ...에 대비해 컨디션을 회복할 수 있도록 할 것이라고 제안합니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 19:39
비트코인 사상 최고치는 다음 11만 5천 달러로 여전히 도달 가능
비트코인 신고가 경신은 다음 $115K로 여전히 가능성 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인이 $114,000를 다시 방문한 후 분석에 따르면 이번 상승장에서 아직 정점에 도달하지 않았습니다. 역사적으로 볼 때 $124,000가 최고점이라면 이번 상승장은 너무 짧았을 것입니다. 유동성 변화는 BTC 가격 반등에 "예측 가능성"을 부여합니다. 비트코인(BTC)은 가격이 주요 저항선을 돌파함에 따라 신고가 경신을 위한 연료가 "부족할 가능성이 낮다"고 새로운 분석은 말합니다. 최근 시장 분석에서 인기 트레이더이자 분석가인 Rekt Capital은 BTC 가격 발견이 돌아올 것이라고 암시했습니다. 돌파 후 BTC 가격 저항이 "약화되고 있음" 비트코인은 수요일에 미국 거시경제적 호재 덕분에 $114,000 이상으로 돌아왔지만, 상승세를 축하할 이유는 더 많습니다. X 팔로워들에게 BTC 가격 움직임을 업데이트하면서, Rekt Capital은 BTC/USD가 지역 하락 추세를 돌파했을 뿐만 아니라 $113,000의 중요한 저항 구역에도 도전하고 있다고 강조했습니다. "$113k(빨간색)에서의 각 거부는 점점 더 얕은 조정을 가져왔습니다,"라고 그는 설명 차트와 함께 언급했습니다. "시간이 좀 걸렸지만 $113k가 거부 지점으로서 점점 약해지고 있는 것으로 보입니다." BTC/USD 일일 차트. 출처: Rekt Capital/X 비트코인은 9월 2일에 해당 추세선 위로 일일 캔들 마감으로 몇 주간의 하락세를 끝냈으며, 이는 거의 두 달 만에 최저 수준을 본 다음 날이었습니다. $108,000 아래로 떨어진 것과 함께 나온 하락 예측에도 불구하고, Rekt Capital은 상승장이 아직 끝나지 않았다고 봅니다. "비트코인이 이미 상승장에서 정점에 도달했을 가능성은 낮습니다. 그렇다면 이번 사이클이 역대 가장 짧은 사이클 중 하나였다는 의미가 될 것이기 때문입니다,"라고 그는 설명했습니다. "오히려 사이클은 짧아지기보다 약간 길어지고 있습니다." 비트코인 주문장 유동성이 방향을 보여줌 계속해서, 시장 참가자들은 이날 잠재적인 숏 스퀴즈를 주시했습니다. 관련 기사: 비트코인은 과거 상승장 하락을 반복하려면 $104K에 도달해야 함: 연구 인기 논평가 TheKingfisher는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 18:40
REX-Osprey ETF, BTC, XRP, DOGE 미국 증권거래위원회 검토 통과
REX-Osprey ETF가 BTC, XRP, DOGE에 대한 미국 증권거래위원회 검토를 통과했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. REX-Osprey ETF는 비트코인, XRP, Dogecoin, Bonk, Trump 토큰 익스포저와 함께 금요일에 출시 예정 SEC는 92개의 암호화폐 ETF가 검토를 기다리는 가운데 BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton 신청을 지연시킴 1940년 법안은 REX-Osprey ETF를 신속하게 처리하는 반면 스테이킹 기반 애플리케이션은 확장된 검토에 직면 REX Shares와 Osprey Funds는 미국 증권거래위원회(SEC)의 주요 검토를 통과하여 이번 주 후반에 암호화폐 ETF 거래를 시작할 준비를 마쳤습니다. 라인업에는 비트코인, XRP, Dogecoin, Bonk 및 Trump 토큰과 연계된 펀드가 포함되며, 모두 1940년 투자회사법에 따라 진행됩니다. Bloomberg Intelligence 분석가 Eric Balchunas는 75일 기간이 종료되면 '40 Act에 따라 제출된 펀드가 "사후 효력"을 갖게 되어 SEC가 마지막 순간에 이의를 제기하지 않는 한 출시될 수 있다고 설명했습니다. 이 펀드들은 빠르면 금요일에 출시될 것으로 예상됩니다. ETF 적체는 기관 수요와 규제 주의를 보여줌 Bloomberg의 James Seyffart에 따르면, 대형 토큰부터 새로운 알트코인까지 다양한 92개의 암호화폐 ETF 신청이 SEC에 계류 중입니다. 이러한 적체는 두 가지 현실을 강조합니다: 규제된 암호화폐 익스포저에 대한 기관의 욕구가 급증하고 있지만, 규제 기관은 비트코인과 이더리움을 넘어서는 제품을 승인하는 데 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 관련: Osprey와 Rex, TRUMP 토큰을 포함한 현물 암호화폐 ETF 제안 '40 Act가 시장 진입을 더 빠르게 만드는 방법 REX-Osprey ETF는 현물 비트코인 ETF에 사용된 1933년 증권법과 비교하여 더 빠른 경로인 1940년 투자회사법을 통해 출시됩니다. '40 Act에 따르면 검토 기간이 끝나면 펀드가 자동으로 출시될 수 있지만, '33 Act 제품은 더 광범위한 SEC 검토가 필요합니다. 2024년에 승인된 현물 비트코인 및 이더리움 ETF는 '33 Act 프레임워크에 속하며 길고 복잡한 평가가 수반되었습니다. 반면에 REX-Osprey 제품은 물리적 비트코인을 보유하지 않고 대신 구조화된 익스포저를 제공하여 발행자가 제품을 시장에 출시하기 위해 규제 경로를 어떻게 조정하고 있는지를 보여줍니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 17:50
이지젯 모회사, 간소화된 비트코인 구매 앱 출시
이지젯 모회사, 간소화된 비트코인 구매 앱 출시 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Easy Group는 2025년 9월 9일, Uphold가 지원하는 모바일 앱인 easybitcoin.app을 출시했다고 발표했습니다. 이 앱은 일반 사용자들이 비트코인을 쉽게 구매하고 수익을 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 이 앱은 세 가지 수익 메커니즘을 제공합니다—매월 반복 구매의 첫 5,000달러에 대한 1% 웰컴 보너스, 3개월 연속 반복 구매 후 2% 비트코인 리워드, [...] 출처: https://news.bitcoin.com/easyjet-parent-company-launches-simplified-bitcoin-buying-app/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 17:07
비트코인이 단 3분 만에 화성에 도달할 수 있습니다
비트코인이 단 3분 만에 화성에 도달할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Jose E. Puente와 Carlos Puente가 개발한 이 시스템은 위성과 달 기지와 같은 중계소를 사용하여 거래가 우주를 통해 이동할 때 "스탬프"를 찍어 라이트닝 네트워크와 결합될 때 책임성과 속도를 보장합니다. 과거 우주 기반 비트코인 이정표를 기반으로 하고 일론 머스크의 다중 행성 통화 시스템에 대한 비전에 부합하는 PoTT는 행성에 구애받지 않도록 설계되었으며 궁극적으로 달과 그 너머에서의 결제를 지원할 수 있습니다. 비트코인, 행성 간 사용을 위한 준비 비트코인이 곧 행성의 경계를 초월할 수 있습니다. 새로운 제안에 따르면 현재 존재하는 기술을 사용하여 지구에서 화성으로 비트코인 거래를 보내는 데 단 3분이 걸릴 수 있다고 합니다. 이 아이디어는 Proof-of-Transit Timestamping(PoTT)이라고 불리며, 기술 기업가 Jose E. Puente와 그의 동료 Carlos Puente가 최근 백서에서 공개했습니다. 이 시스템은 비트코인이나 라이트닝 네트워크 거래를 위성, 지상 안테나 또는 달 기지와 같은 일련의 중계소를 통해 라우팅하는 방식으로 작동하며, 각 정거장은 거래가 적색 행성으로 여행을 계속하기 전에 여권처럼 거래에 "스탬프"를 찍습니다. Jose E. Puente와 Carlos Puente의 백서 Puente는 PoTT가 NASA, SpaceX의 Starlink 또는 다른 제공업체에서 개발한 광학 링크에 의존하여 비트코인의 "수령 레이어"로 기능한다고 설명했습니다. 그는 안정적인 지구-화성 연결이 가능하다면 이 기술은 오늘날 이미 테스트될 수 있으며, 라이트닝 전송이 최소 3분에서 최악의 경우 22분 이내에 화성에 도달할 수 있다고 말했습니다. 화성이 태양 뒤에 숨는 26개월마다 발생하는 블랙아웃 기간을 해결하기 위해, Puente는 중계 위성을 사용하여 태양 장애물 주변으로 거래를 재라우팅하는 방안을 제안했습니다. 이 개념은 우주 기반 비트코인 활동의 초기 이정표를 기반으로 합니다. 2018년, Blockstream은 비트코인을 지구 궤도의 위성에 연결했습니다. 2020년, Spacechain은 최초의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 17:02
알리바바, 클라우드 컴퓨팅 강화를 위해 32억 달러 전환사채 활용
알리바바, 클라우드 컴퓨팅 강화를 위해 32억 달러 전환사채 활용이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알리바바는 2032년 만기인 새로운 제로 쿠폰 전환사채로 32억 달러를 투입했습니다. 회사는 목요일에 발표를 통해 이 자금이 주로 클라우드 인프라 업그레이드와 국제적 성장에 사용될 것이라고 확인했습니다. Dealogic에 따르면, 이는 5월 DoorDash의 27억 5천만 달러 거래를 뛰어넘는 올해 최대 규모의 전환사채 거래입니다. 자금의 약 80%는 데이터 센터 확장, 기술 개선, 증가하는 수요를 충족시키기 위한 클라우드 서비스 강화에 사용될 예정입니다. 나머지 자금은 회사의 전자상거래 운영 방식 개선과 시장 입지 강화에 투입될 것입니다. 이 채권은 미국 상장 주식으로 전환되며 알리바바의 현재 미국 주가에 27.5%에서 32.5%의 프리미엄을 제공합니다. 제로 쿠폰 구조로, 만기까지 이자가 지급되지 않고 행사 시 주식으로만 전환됩니다. 알리바바의 채권은 2032년 9월 15일에 만기되며 투자자들에게 주식 전환 옵션을 제공합니다. 이는 장기적인 베팅이지만, 회사가 클라우드 비즈니스와 AI 프로젝트의 전개 방향과 명확히 일치합니다. 알리바바, AI에 큰 베팅, 거래 후 주가 변동 알리바바는 7월에 교환사채를 통해 15억 달러를, 작년 5월에는 전환사채를 통해 50억 달러를 조달했습니다. 그러나 이번 32억 달러 투자는 더 목표가 뚜렷합니다. 모든 사람들이 중국 기술 거인들의 다음 행보를 주시하는 시점에서, 클라우드 지배력 확장과 해외 성장 자금 조달에 관한 것이기 때문입니다. 에디 우 CEO는 회사의 최근 실적 발표에서 "AI에 대한 우리의 투자가 가시적인 결과를 내기 시작했습니다"라고 말했습니다. 그는 회사 전체 수익이 예상보다 낮게 나왔음에도 불구하고, 알리바바가 AI 기반 기술을 클라우드 수익의 원동력으로 보고 있음을 분명히 했습니다. 현재 회사는 380...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 16:45
비트코인 112K 달러 아래에서 고전하는 동안 MAGAX 프리세일은 조용히 200x ROI를 향해 성장 중
비트코인의 고전 vs. 문샷 MAGAX의 기하급수적 성장 암호화폐 시장은 비트코인(BTC)이 주요 저항선을 돌파하기 위해 고군분투하는 어려운 상황에 처해 있습니다. 한편, 문샷 MAGAX(MAGAX)와 같은 프리세일 프로젝트들은 기하급수적 성장을 약속하며 투자자들의 관심을 사로잡고 있습니다. BTC는 여전히 세계 최대 암호화폐이지만, [...] 비트코인이 112,000달러 아래에서 고전하는 동안 MAGAX 프리세일은 조용히 200배 ROI를 향해 성장하고 있습니다. Blockonomi에 처음 게시되었습니다.
Blockonomi
2025/09/11 16:30
사상 최고치 KOSPI가 BTC 상승세를 위협하는 경고 신호
비트코인이더리움뉴스닷컴에 기록적인 KOSPI 고점이 BTC 상승세를 위협하는 경고 신호라는 글이 게재되었습니다. KOSPI 비트코인 상관관계: 기록적인 KOSPI 고점이 BTC 상승세를 위협하는 경고 신호 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 KOSPI 비트코인 상관관계: 기록적인 KOSPI 고점이 BTC 상승세를 위협하는 경고 신호 출처: https://bitcoinworld.co.in/kospi-bitcoin-correlation-signals/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 16:05
비트코인 무기한 선물 해독: 중요한 롱/숏 비율 인사이트
비트코인이더리움뉴스닷컴에 게시된 비트코인 무기한 선물 해독: 중요한 롱/숏 비율 인사이트. 비트코인 무기한 선물 해독: 중요한 롱/숏 비율 인사이트 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 비트코인 무기한 선물 해독: 중요한 롱/숏 비율 인사이트 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-perpetual-futures-insights/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 15:26
AFTER 2049, 싱가포르 그랑프리 위켄드 킥오프를 위한 헤드라이너 마인드 어게인스트와 아즈나 & 삼 공개
게시물 AFTER 2049, 싱가포르 그랑프리 위켄드 킥오프를 위한 헤드라이너 마인드 어게인스트와 아즈나 & 삼 공개가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AFTER 2049, 싱가포르 그랑프리 위켄드 킥오프를 위한 헤드라이너 마인드 어게인스트와 아즈나 & 삼 공개 - BitcoinWorld 콘텐츠로 건너뛰기 홈 이벤트 AFTER 2049, 싱가포르 그랑프리 위켄드 킥오프를 위한 헤드라이너 마인드 어게인스트와 아즈나 & 삼 공개 출처: https://bitcoinworld.co.in/after-2049-reveals-headliners-mind-against-and-ajna-samm-for-singapore-grand-prix-weekend-kickoff/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:53
