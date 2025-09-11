비트코인이 단 3분 만에 화성에 도달할 수 있습니다

비트코인이 단 3분 만에 화성에 도달할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Jose E. Puente와 Carlos Puente가 개발한 이 시스템은 위성과 달 기지와 같은 중계소를 사용하여 거래가 우주를 통해 이동할 때 "스탬프"를 찍어 라이트닝 네트워크와 결합될 때 책임성과 속도를 보장합니다. 과거 우주 기반 비트코인 이정표를 기반으로 하고 일론 머스크의 다중 행성 통화 시스템에 대한 비전에 부합하는 PoTT는 행성에 구애받지 않도록 설계되었으며 궁극적으로 달과 그 너머에서의 결제를 지원할 수 있습니다. 비트코인, 행성 간 사용을 위한 준비 비트코인이 곧 행성의 경계를 초월할 수 있습니다. 새로운 제안에 따르면 현재 존재하는 기술을 사용하여 지구에서 화성으로 비트코인 거래를 보내는 데 단 3분이 걸릴 수 있다고 합니다. 이 아이디어는 Proof-of-Transit Timestamping(PoTT)이라고 불리며, 기술 기업가 Jose E. Puente와 그의 동료 Carlos Puente가 최근 백서에서 공개했습니다. 이 시스템은 비트코인이나 라이트닝 네트워크 거래를 위성, 지상 안테나 또는 달 기지와 같은 일련의 중계소를 통해 라우팅하는 방식으로 작동하며, 각 정거장은 거래가 적색 행성으로 여행을 계속하기 전에 여권처럼 거래에 "스탬프"를 찍습니다. Jose E. Puente와 Carlos Puente의 백서 Puente는 PoTT가 NASA, SpaceX의 Starlink 또는 다른 제공업체에서 개발한 광학 링크에 의존하여 비트코인의 "수령 레이어"로 기능한다고 설명했습니다. 그는 안정적인 지구-화성 연결이 가능하다면 이 기술은 오늘날 이미 테스트될 수 있으며, 라이트닝 전송이 최소 3분에서 최악의 경우 22분 이내에 화성에 도달할 수 있다고 말했습니다. 화성이 태양 뒤에 숨는 26개월마다 발생하는 블랙아웃 기간을 해결하기 위해, Puente는 중계 위성을 사용하여 태양 장애물 주변으로 거래를 재라우팅하는 방안을 제안했습니다. 이 개념은 우주 기반 비트코인 활동의 초기 이정표를 기반으로 합니다. 2018년, Blockstream은 비트코인을 지구 궤도의 위성에 연결했습니다. 2020년, Spacechain은 최초의...