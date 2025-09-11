2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
PPI 보고서 이후 시장이 연준 완화에 주목하는 가운데 비트코인 11만 4천 달러 돌파

PPI 보고서 이후 시장이 연준 완화에 주목하는 가운데 비트코인 11만 4천 달러 돌파

PPI 보고서 이후 시장이 연준의 완화를 주시하는 가운데 비트코인 114K 달러 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자들은 결코 완전히 업무에서 벗어나지 않는다고 합니다. 하지만 Christian에게 이것은 단순한 비유가 아니라 생활 방식입니다. 낮에는 끊임없이 변화하는 암호화폐 시장의 조류를 항해하며, 노련한 편집자처럼 단어를 다루고 대중을 위해 전문 용어를 해독하는 기사를 작성합니다. 그러나 PC가 절전 모드로 들어가면 그의 활동은 더 기계적인(때로는 철학적인) 방향으로 전환됩니다. Christian의 글쓰기 여정은 비트코인 시대보다 훨씬 이전에 시작되었습니다. 학계의 신성한 전당에서 그는 대학 신문의 특집 작가로서 자신의 기술을 연마했습니다. 이야기 전달에 대한 이러한 초기 사랑은 데이터 엔지니어링 회사의 편집자로서 성공적인 경력의 길을 열었으며, 첫 달 에세이 우승으로 몇 달 동안의 강아지와 고양이 간식 공급을 지원했습니다 - 이는 그의 털 많은 동반자들에 대한 헌신의 증거입니다(이에 대해서는 나중에 더 자세히). Christian은 그 후 캐나다와 심지어 한국의 신문사에서 일하며 저널리즘 세계를 누볐습니다. 그는 마침내 필리핀 고향의 지역 뉴스 거물에 10년 동안 정착하여 완전한 뉴스 중독자가 되었습니다. 그러나 그때, 새로운 것이 그의 눈길을 끌었습니다: 암호화폐. 그것은 이야기 전달과 혼합된 보물 찾기 같았습니다 - 그의 취향에 딱 맞는 것이었죠! 그래서 그는 NewsBTC에서 훌륭한 일자리를 얻었고, 그곳에서 그는 암호화폐 관련 모든 것에 대한 전문가 중 한 명이 되었습니다. 그는 이 혼란스러운 내용을 누구나 이해하기 쉽게 작은 조각으로 분해합니다(그는 이 기술을 가르쳐 준 관리팀에 경의를 표합니다). Christian이 일만 하고 놀지 않는다고 생각하시나요? 그럴 리 없습니다! 컴퓨터 앞에 없을 때, 여러분은 그가 오토바이에 대한 열정을 즐기는 모습을 볼 수 있을 것입니다. 진정한 기계광인 Christian은 자신의 바이크를 만지작거리고 320cc Yamaha R3를 타고 탁 트인 도로의 즐거움을 만끽하는 것을 좋아합니다. 한때 속도에 미쳐 있던 사람이...
STUFF.io
STUFF$0.00397-3.17%
Mode Network
MODE$0.001244-6.39%
PlaysOut
PLAY$0.04873+6.86%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/12 00:09
공유하기
2,128 BTC 코인베이스에서 알 수 없는 지갑으로 이동

2,128 BTC 코인베이스에서 알 수 없는 지갑으로 이동

포스트 2,128 BTC가 코인베이스에서 알 수 없는 지갑으로 이동했습니다 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미스터리한 비트코인 이체: 2,128 BTC가 코인베이스에서 알 수 없는 지갑으로 이동 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 미스터리한 비트코인 이체: 2,128 BTC가 코인베이스에서 알 수 없는 지갑으로 이동 출처: https://bitcoinworld.co.in/mysterious-bitcoin-transfer/
비트코인
BTC$121,685.22-0.74%
BRC20.COM
COM$0.011197+2.16%
Ambire Wallet
WALLET$0.02382-2.37%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/11 23:25
공유하기
비트코인 ETF, 전례 없는 자금 유입 경험

비트코인 ETF, 전례 없는 자금 유입 경험

비트코인 ETF, 전례 없는 자금 유입 보여 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 9월은 암호화폐 부문에 불안정한 시작을 보였지만, 새로운 데이터가 나타나면서 잠재적인 반전을 시사하는 신호가 있습니다. 신중한 투자자 행동으로 인해 거래량이 감소했으며, 이는 9월 남은 기간 동안 암호화폐 가치에 대한 의문을 제기하고 있습니다. 계속 읽기: 비트코인 ETF, 전례 없는 자금 유입 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etfs-see-unprecedented-inflows
BRC20.COM
COM$0.011197+2.16%
LayerNet
NET$0.00007867-0.17%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/11 23:03
공유하기
속보! 미국 인플레이션 데이터 발표! 비트코인(BTC)의 첫 반응은 이렇습니다!

속보! 미국 인플레이션 데이터 발표! 비트코인(BTC)의 첫 반응은 이렇습니다!

속보! 중요한 미국 인플레이션 데이터 발표! 비트코인(BTC)의 첫 반응은 이렇습니다! 이 글은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)과 알트코인은 다음 주 연준의 50 베이시스 포인트 금리 인하 기대감이 높아지면서 상승세를 보이고 있습니다. BTC는 114,000달러 이상으로 상승했고, 이더리움(ETH)은 4,400달러 이상, XRP는 3달러 이상으로 상승했습니다. 도지코인(DOGE)은 0.25달러에 도달하여 일일 5% 상승을 기록했으며 지난 주 총 15.9%의 상승을 기록했습니다. 다음 주 FED가 금리를 인하할 것이 거의 확실시되는 가운데, 오늘 FED가 금리 결정에 중요시하는 중요한 인플레이션 데이터가 발표되었습니다. 다음은 공개된 데이터입니다: 소비자 물가 지수(CPI) 연간: 발표 2.9% - 예상 2.9% - 이전 2.7% 소비자 물가 지수(CPI) 월간: 발표 0.4% - 예상 0.3% - 이전 0.2% 핵심 소비자 물가 지수 연간: 발표 3.1% - 예상 3.1% - 이전 3.1% 핵심 소비자 물가 지수 월간: 발표 0.3% - 예상 0.3% - 이전 0.3% 소비자 물가 지수는 소비자 구매 트렌드와 미국 인플레이션 변동을 측정하는 데 사용되는 중요한 변수입니다. CPI 데이터 발표 후 비트코인의 첫 반응! *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-critical-us-inflation-data-released-heres-bitcoins-btc-first-reaction/
Union
U$0.009403-2.84%
비트코인
BTC$121,685.22-0.74%
Sunrise Layer
RISE$0.010422+2.54%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/11 22:09
공유하기
아프리카가 암호화폐를 수용하고, Bitcoin Hyper Viral 프리세일이 1500만 달러를 돌파한 오늘의 비트코인 예측 등...

아프리카가 암호화폐를 수용하고, Bitcoin Hyper Viral 프리세일이 1500만 달러를 돌파한 오늘의 비트코인 예측 등...

아프리카가 암호화폐를 수용하고, 비트코인 하이퍼 바이럴 프리세일이 1500만 달러를 돌파하는 등의 오늘의 비트코인 예측에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 비트코인 하이퍼 실시간 업데이트: 아프리카가 암호화폐를 수용하고, 비트코인 하이퍼 바이럴 프리세일이 1500만 달러를 돌파하는 등의 오늘의 비트코인 예측 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Leah는 저널리즘, 미디어, 커뮤니케이션 학사 학위를 가진 영국 기자로, 거의 10년에 가까운 콘텐츠 작성 경험을 보유하고 있습니다. 지난 4년 동안, 그녀는 분산화와 최신 기술 발전에 대한 진정한 열정에 이끌려 주로 웹3.0 기술에 집중해 왔습니다. 그녀는 Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, NFT Lately 등 주요 암호화폐 및 NFT 출판물에 기여해 왔으며, 이를 통해 암호화폐 저널리즘 분야에서 선임 역할을 맡게 되었습니다. 속보 뉴스나 심층 리뷰를 작성할 때, 그녀는 최신 통찰력과 정보로 독자들을 사로잡기 위해 노력합니다. 그녀의 기사는 종종 가장 인기 있는 암호화폐, 거래소 및 진화하는 규제를 다룹니다. 웹3.0에 암호화폐 초보자들을 유치하기 위한 전략의 일환으로, 그녀는 가장 복잡한 주제도 쉽게 이해할 수 있고 흥미롭게 설명합니다. 그녀의 역동적인 저널리즘 배경을 더욱 강조하자면, 소프트웨어 테스팅(TEST Magazine), 여행(Travel Off Path), 음악(Mixmag) 등 다양한 분야에 글을 써왔습니다. 암호화폐 세계에 깊이 빠져있지 않을 때는, 아마도 섬을 돌아다니고 있을 것입니다(갈라파고스와 하이난이 그녀의 단골 여행지입니다). 또는 아마도 그녀가 가장 좋아하는 밴드인 Pixies의 음악을 들으며 초크 연필 그림을 스케치하고 있을 수도 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-11-2025/
Hyperlane
HYPER$0.25513-5.80%
Moonveil
MORE$0.03586+69.95%
DeepBook
DEEP$0.129229-3.63%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/11 21:48
공유하기
ECB, 트럼프 관세가 전망을 흐리는 가운데 금리 2%로 유지

ECB, 트럼프 관세가 전망을 흐리는 가운데 금리 2%로 유지

ECB가 트럼프 관세로 인한 전망 불확실성 속에서 금리를 2%로 유지했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ECB는 목요일에 핵심 예금 금리를 2%로 변동 없이 유지하며, 두 번째 연속 회의에서 현상 유지를 선택했습니다. 이 결정은 시장이 99% 확률로 변동 없음을 예상했기 때문에 널리 예상된 것이었습니다. 하지만 이 결정이 중요한 이유는 현재 결정을 둘러싼 상황이며, 그것은 좋지 않습니다. 유로존은 저성장 사이클에 갇혀 있으며, 도널드 트럼프의 무역 전쟁 재개는 상황을 악화시킬 위협이 되고 있습니다. ECB가 마지막으로 금리를 조정한 것은 6월로, 작년 ATH인 4%에서 마침내 완화했을 때였습니다. 현재 인플레이션이 대략 목표치인 "중기 목표인 2% 주변"에 있다고 은행이 말한 대로, 당장 공황에 빠질 이유는 없습니다. 하지만 앞으로 어떻게 될지에 대한 명확성도 없습니다. "통화정책위원회의 인플레이션 전망 평가는 대체로 변함이 없다"고 성명서는 밝혔습니다. 선제적 지침도 없고, 방향도 없습니다. 단지 데이터 관찰과 더 많은 기다림만 있을 뿐입니다. 트럼프의 위협이 경제 전망을 흔들다 더 큰 문제는 유럽 외부에서 오는 혼란입니다. ECB는 글로벌 불확실성이 계속 증가하는 가운데 결정을 내렸습니다. 그렇습니다, 인플레이션은 괜찮아 보입니다. 하지만 나머지 경제는? 그다지 좋지 않습니다. 유로존은 2분기에 겨우 0.1% 성장했으며, 이는 전 분기의 0.6%에서 하락한 수치입니다. 그리고 ECB가 통제하에 있다고 가장하는 동안, 성장은 여전히 그들의 정책 도구를 훨씬 넘어서는 힘에 의해 끌어내려지고 있습니다. 유럽과 미국은 7월에 무역 협정에 서명했으며, 이는 미국으로 향하는 EU 수출품에 15%의 일괄 관세를 부과했습니다. 이는 주로 제약과 같은 부문에 도움이 되었지만, 다른 부문(특히 와인과 주류)은 어려움을 겪고 있습니다. 그리고 트럼프가 등장했습니다. 그는 브뤼셀이 구글에 34억 5천만 달러의 벌금을 부과한 후 EU에 대한 보복을 위협했습니다. 이제 시장은 또 다른 라운드의 보복 관세에 대비하고 있습니다. 그리고 모든 새로운 헤드라인은 ECB의 업무를 더 어렵게 만듭니다. 그래서 반면...
Union
U$0.009403-2.84%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.515-0.55%
Moonveil
MORE$0.03586+69.95%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/11 21:26
공유하기
비트코인 가격 관찰: 단타매매 랠리, 11만 5,000달러 벽에서 시험대 직면

비트코인 가격 관찰: 단타매매 랠리, 11만 5,000달러 벽에서 시험대 직면

비트코인 가격 관찰: 단타매매 랠리가 115,000달러 벽에서 시험에 직면했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 2025년 9월 11일 114,011달러에 거래되었으며, 2.27조 달러의 시가총액과 481.1억 달러의 24시간 거래량으로 뒷받침되었습니다. 당일 장중 가격 범위는 112,255달러에서 114,451달러까지 이어져 주요 저항 구간 내에서 횡보구간을 나타냈습니다. 비트코인 비트코인의 일일 차트는 이전 하락세에서 점진적인 회복을 보여주고 있습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-short-term-rally-faces-test-at-115000-wall/
BRC20.COM
COM$0.011197+2.16%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/11 20:48
공유하기
GrowHub, 스르프스카 공화국과 ESG 블록체인 협약 체결

GrowHub, 스르프스카 공화국과 ESG 블록체인 협약 체결

GrowHub, 스르프스카 공화국과 ESG 블록체인 합의에 서명했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 싱가포르 기반 GrowHub는 보스니아 헤르체고비나의 정치적 실체인 스르프스카 공화국과 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 계약은 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 이니셔티브를 지원하기 위한 블록체인 및 디지털 도구를 도입합니다. 양측은 지역 지속가능성 프로그램을 강화하면서 탄소 추적의 투명성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 환경 프로그램의 투명성을 위한 블록체인 스폰서드 스폰서드 이 합의에 따라, GrowHub는 스르프스카의 ESG 프로젝트를 지원하는 블록체인 기반 추적 시스템을 구현할 예정입니다. 이러한 시스템은 산림 보존 및 재조림 노력에 대한 검증 가능한 기록을 생성합니다. 따라서 정부는 진행 상황을 보다 효과적으로 추적하고 지속가능성 목표 준수를 입증할 수 있습니다. 또한 GrowHub는 인공지능 기반 데이터 분석 및 탄소 관리 플랫폼을 제공할 예정입니다. 공화국은 이러한 도구를 사용하여 배출량을 모니터링하고 보존 프로젝트의 결과를 평가할 수 있습니다. 더불어 블록체인과 AI를 결합하면 구조화된 보고와 더 신뢰할 수 있는 의사 결정이 촉진됩니다. 이 양해각서는 또한 탄소 시장을 위한 디지털 솔루션을 탐색하는 계획을 개략적으로 설명합니다. 환경 데이터베이스에 블록체인을 통합함으로써 스르프스카는 배출량 및 상쇄 활동에 대한 감사 가능한 기록을 유지할 수 있습니다. 결과적으로 이해관계자들은 생태학적 결과를 평가할 때 더 명확한 정보에 접근할 수 있습니다. 한편, GrowHub의 디지털 자산 도구는 투명한 탄소 거래 시스템의 기반을 제공할 수 있습니다. 그러나 이러한 프레임워크의 장기적인 성공은 규제 지원과 국제 협력에 달려 있을 것입니다. 보스니아 헤르체고비나 내 두 개의 실체 중 하나인 스르프스카 공화국은 세르비아인이 다수를 차지하고 있습니다. 국제 기술 제공업체와 협력하기로 한 선택은 환경 및 거버넌스 정책을 위한 고급 도구를 채택하려는 노력을 보여줍니다. ESG 기술 채택의 글로벌 트렌드 전 세계적으로 정부는 ESG 책임성을 개선하기 위해 블록체인과 AI를 실험하고 있습니다. 몇몇 유럽 국가들은 이미 배출량 모니터링을 위한 디지털 플랫폼을 테스트했습니다. 결과적으로 스르프스카 이니셔티브는 국내 관행을 국제 지속가능성 표준에 맞추려는 더 넓은 변화를 반영합니다. 확장성과 비용에 관한 과제가 남아 있지만, 더 작은 관할 구역들은...
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/11 20:34
공유하기
전문가, 비트코인 가격이 삼각형 돌파를 유지할 수 있는지 검토

전문가, 비트코인 가격이 삼각형 돌파를 유지할 수 있는지 검토

비트코인 가격이 삼각형 돌파를 유지할 수 있을지 전문가가 분석한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 노동통계국(BLS)은 8월 소비자 물가 지수(CPI) 데이터를 발표할 예정인데, 이는 미국 연방준비제도이사회가 가장 널리 주시하는 인플레이션 지표 중 하나입니다. 트레이더들이 CPI 발표를 적극적으로 기다리는 동안, 더 넓은 암호화폐 시장은 이미 회복되었으며 비트코인 가격은 114,000달러 수준 이상을 유지하고 있습니다. 월스트리트 거물들의 미국 CPI 예상치 수요일 PPI 데이터가 인플레이션이 2.6%로 냉각되었음을 보여준 후, 암호화폐 시장은 불확실성과 변동성이 증가함에 따라 방향에 대한 추가 단서를 위해 오늘 발표될 주요 소비자 물가 지수 데이터를 기다리고 있습니다. 경제학자들은 월간 CPI가 0.3%로, 7월의 0.2%보다 약간 높게 나올 것으로 예상합니다. 이 약간의 증가는 6월과 7월 모두 2.7% 이후 헤드라인 CPI 인플레이션을 2.9%로 상승시킬 것입니다. 경제학자들은 높은 수입 관세와 함께 상승하는 가솔린 및 슈퍼마켓 비용을 근거로 이러한 추론을 했습니다. 한편, 핵심 CPI는 전월과 동일하게 월 대비 0.3% 상승할 것으로 예상됩니다. 시장은 연간 핵심 CPI가 3.1%로 안정적으로 유지될 것으로 전망하고 있습니다. 월스트리트 저널의 닉 티미라오스는 18개 월스트리트 거물들의 기대치 중앙값이 소비자 물가 지수가 0.32% 상승하며, 12개월 비율이 3.1%로 안정적으로 유지될 것으로 나타났다고 말했습니다. 0.36%의 가장 높은 추정치는 골드만삭스, 시타델 시큐리티즈, 판테온 매크로이코노믹스에서 나왔습니다. 또한, 헤드라인 CPI에 대한 중앙값 추정치는 0.36%로, 연간 2.9%에 해당합니다. 뱅크 오브 아메리카, 바클레이즈, BNP 파리바, 시티그룹, 도이체방크, 엠플로이 아메리카, 퍼스트 트러스트, 골드만삭스, JP모건, 무디스, 모건 스탠리, 노무라, TD 시큐리티즈, UBS, 웰스 파고는 연간 CPI가 2.9%로 나올 것으로 예상합니다. 월스트리트 CPI 추정치. 출처: 닉 티미라오스 전문가, 비트코인 가격의 삼각형 돌파 유지에 대해 분석 대부분의 트레이더들은 역사적 계절성으로 인해 이번 달 비트코인의 하방 위험에 과도하게 집중하는 것으로 보였습니다. 그 심리는...
Union
U$0.009403-2.84%
Sunrise Layer
RISE$0.010422+2.54%
Trust The Process
TRUST$0.0003734-1.11%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/11 19:49
공유하기
비트코인 채굴자들이 축적하고 있는데, 이것이 ATH 재시험을 촉발할 수 있을까?

비트코인 채굴자들이 축적하고 있는데, 이것이 ATH 재시험을 촉발할 수 있을까?

비트코인 채굴자들이 축적하고 있다, 이것이 ATH 재시험을 촉발할 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 채굴자들은 단기 유동성 매도에 참여하기보다 BTC를 축적하는 데 집중하는 것으로 보입니다. CryptoQuant는 채굴자 포지션 지수(MPI)와 거래 수수료와 같은 지표를 사용하여 현재 채굴자들의 심리를 입증했습니다. 비트코인 가격은 돌파 가능성과 함께 역사적 패턴을 따르지 않고 있습니다. 새로운 CryptoQuant 분석에 따르면, 비트코인 BTC $113 982 24시간 변동성: 1.5% 시총: $2.27 T 24시간 거래량: $47.95 B 채굴자들은 구조적 변화를 겪고 있습니다. 이 변화는 그들의 행동과 비트코인 네트워크에 대한 성장하는 회복력 모두에 영향을 미치고 있습니다. 분석은 채굴자 포지션 지수(MPI)를 지적하며, 이 채굴자들이 자산을 축적하고 있다고 언급했습니다. 비트코인 반감기와 상승장 단계 시나리오 분석가 Avocado Onchain은 MPI의 급격한 증가가 역사적으로 두 가지 시나리오에서 발생했다고 설명했습니다. 첫 번째는 비트코인 반감기 이벤트 직전에 발생했으며, 이는 일반적으로 마이닝 보상의 감소를 수반합니다. 2024년 4월 20일에 발생한 마지막 BTC 반감기 이후, 채굴자들은 이제 채굴된 각 블록에 대해 3.125 BTC를 얻습니다. 채굴자 전략 변화: MPI, 난이도 및 수수료 분석 "MPI, 난이도 및 수수료 지표의 결합된 신호는 과거 패턴과의 명확한 차이를 보여줍니다. 채굴자들은 축적에 집중하는 것으로 보이며, 네트워크 자체는 더 강해지고 있습니다." - @avocado_onchain 작성 pic.twitter.com/PJsID70iR3 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 2025년 9월 11일 이 이벤트 이후, 채굴자들은 전략적으로 그들의 비트코인 보유량을 매도했습니다. 두 번째 시나리오는 상승장의 후반 단계에서 발생하며, 이때 이 채굴자들은 새로운 소매 유입에 대량 매도합니다. 그러나 이번에는 조금 다르게 보입니다. 현재 사이클은 다른 추세를 제시하고 있습니다. 맥락상, 시장은 일부 반감기 이전 매도를 경험하고 있지만, 이를 보완하는 공격적인 후기 사이클 매도는 없습니다. 이러한 기준에서, 미국 증권거래위원회가...
B
B$0.25599+3.59%
스레숄드
T$0.01508-0.33%
룩스레어
LOOKS$0.013465-0.88%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/11 19:35
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다