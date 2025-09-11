ECB, 트럼프 관세가 전망을 흐리는 가운데 금리 2%로 유지

ECB가 트럼프 관세로 인한 전망 불확실성 속에서 금리를 2%로 유지했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ECB는 목요일에 핵심 예금 금리를 2%로 변동 없이 유지하며, 두 번째 연속 회의에서 현상 유지를 선택했습니다. 이 결정은 시장이 99% 확률로 변동 없음을 예상했기 때문에 널리 예상된 것이었습니다. 하지만 이 결정이 중요한 이유는 현재 결정을 둘러싼 상황이며, 그것은 좋지 않습니다. 유로존은 저성장 사이클에 갇혀 있으며, 도널드 트럼프의 무역 전쟁 재개는 상황을 악화시킬 위협이 되고 있습니다. ECB가 마지막으로 금리를 조정한 것은 6월로, 작년 ATH인 4%에서 마침내 완화했을 때였습니다. 현재 인플레이션이 대략 목표치인 "중기 목표인 2% 주변"에 있다고 은행이 말한 대로, 당장 공황에 빠질 이유는 없습니다. 하지만 앞으로 어떻게 될지에 대한 명확성도 없습니다. "통화정책위원회의 인플레이션 전망 평가는 대체로 변함이 없다"고 성명서는 밝혔습니다. 선제적 지침도 없고, 방향도 없습니다. 단지 데이터 관찰과 더 많은 기다림만 있을 뿐입니다. 트럼프의 위협이 경제 전망을 흔들다 더 큰 문제는 유럽 외부에서 오는 혼란입니다. ECB는 글로벌 불확실성이 계속 증가하는 가운데 결정을 내렸습니다. 그렇습니다, 인플레이션은 괜찮아 보입니다. 하지만 나머지 경제는? 그다지 좋지 않습니다. 유로존은 2분기에 겨우 0.1% 성장했으며, 이는 전 분기의 0.6%에서 하락한 수치입니다. 그리고 ECB가 통제하에 있다고 가장하는 동안, 성장은 여전히 그들의 정책 도구를 훨씬 넘어서는 힘에 의해 끌어내려지고 있습니다. 유럽과 미국은 7월에 무역 협정에 서명했으며, 이는 미국으로 향하는 EU 수출품에 15%의 일괄 관세를 부과했습니다. 이는 주로 제약과 같은 부문에 도움이 되었지만, 다른 부문(특히 와인과 주류)은 어려움을 겪고 있습니다. 그리고 트럼프가 등장했습니다. 그는 브뤼셀이 구글에 34억 5천만 달러의 벌금을 부과한 후 EU에 대한 보복을 위협했습니다. 이제 시장은 또 다른 라운드의 보복 관세에 대비하고 있습니다. 그리고 모든 새로운 헤드라인은 ECB의 업무를 더 어렵게 만듭니다. 그래서 반면...