전문가, 비트코인 가격이 삼각형 돌파를 유지할 수 있는지 검토
비트코인 가격이 삼각형 돌파를 유지할 수 있을지 전문가가 분석한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 노동통계국(BLS)은 8월 소비자 물가 지수(CPI) 데이터를 발표할 예정인데, 이는 미국 연방준비제도이사회가 가장 널리 주시하는 인플레이션 지표 중 하나입니다. 트레이더들이 CPI 발표를 적극적으로 기다리는 동안, 더 넓은 암호화폐 시장은 이미 회복되었으며 비트코인 가격은 114,000달러 수준 이상을 유지하고 있습니다. 월스트리트 거물들의 미국 CPI 예상치 수요일 PPI 데이터가 인플레이션이 2.6%로 냉각되었음을 보여준 후, 암호화폐 시장은 불확실성과 변동성이 증가함에 따라 방향에 대한 추가 단서를 위해 오늘 발표될 주요 소비자 물가 지수 데이터를 기다리고 있습니다. 경제학자들은 월간 CPI가 0.3%로, 7월의 0.2%보다 약간 높게 나올 것으로 예상합니다. 이 약간의 증가는 6월과 7월 모두 2.7% 이후 헤드라인 CPI 인플레이션을 2.9%로 상승시킬 것입니다. 경제학자들은 높은 수입 관세와 함께 상승하는 가솔린 및 슈퍼마켓 비용을 근거로 이러한 추론을 했습니다. 한편, 핵심 CPI는 전월과 동일하게 월 대비 0.3% 상승할 것으로 예상됩니다. 시장은 연간 핵심 CPI가 3.1%로 안정적으로 유지될 것으로 전망하고 있습니다. 월스트리트 저널의 닉 티미라오스는 18개 월스트리트 거물들의 기대치 중앙값이 소비자 물가 지수가 0.32% 상승하며, 12개월 비율이 3.1%로 안정적으로 유지될 것으로 나타났다고 말했습니다. 0.36%의 가장 높은 추정치는 골드만삭스, 시타델 시큐리티즈, 판테온 매크로이코노믹스에서 나왔습니다. 또한, 헤드라인 CPI에 대한 중앙값 추정치는 0.36%로, 연간 2.9%에 해당합니다. 뱅크 오브 아메리카, 바클레이즈, BNP 파리바, 시티그룹, 도이체방크, 엠플로이 아메리카, 퍼스트 트러스트, 골드만삭스, JP모건, 무디스, 모건 스탠리, 노무라, TD 시큐리티즈, UBS, 웰스 파고는 연간 CPI가 2.9%로 나올 것으로 예상합니다. 월스트리트 CPI 추정치. 출처: 닉 티미라오스 전문가, 비트코인 가격의 삼각형 돌파 유지에 대해 분석 대부분의 트레이더들은 역사적 계절성으로 인해 이번 달 비트코인의 하방 위험에 과도하게 집중하는 것으로 보였습니다. 그 심리는...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 19:49