이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 '비트코인 하이퍼가 1,200% 펌프할 것으로 예측하는 이유'입니다. 비트코인은 세계에서 가장 인기 있는 암호화폐 자산이지만, 비트코인 블록체인은 그런 명성을 공유하지 않습니다. 속도가 느리고, 비용이 많이 들며, 웹3.0의 대부분과 호환되지 않습니다. 따라서 투자자들이 비트코인 현대화에 초점을 맞춘 곧 출시될 레이어-2 솔루션의 네이티브 암호화폐인 $HYPER 토큰을 확보하기 위해 서두르는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 수요일에 이 바이럴 프리세일은 1500만 달러를 넘어섰으며, 투자자들에게 기대를 모으고 있는 TGE 이전에 $HYPER를 확보할 시간이 얼마 남지 않았습니다. 비트코인 하이퍼가 초기 지지자들의 관심을 끌고 있는 이유와 1200-1500% 펌프할 수 있는 이유를 알아보세요. 비트코인 하이퍼란 무엇이며 왜 트렌드가 되고 있는가 비트코인 하이퍼는 비트코인의 부족한 실행 레이어로, 1초 미만의 결제, 거의 0에 가까운 거래 비용, DeFi 호환성을 제공합니다. 이는 솔라나 가상 머신(SVM)과 캐노니컬 브릿지를 사용하여 가능합니다. SVM은 때로는 솔라나 자체보다 빠른 속도로 스마트 계약 실행을 처리하는 레이어-2 솔루션을 지원합니다. 솔라나에 익숙한 개발자들은 이 플랫폼을 사용하여 DeFi, NFT 및 기타 웹3.0 틈새 시장을 위한 솔루션을 쉽게 만들 수 있습니다. 반면 캐노니컬 브릿지는 $BTC가 레이어-1과 레이어-2 사이를 원활하게 이동할 수 있게 하는 탈중앙화 시스템입니다. 이를 통해 $BTC 보유자는 소유권을 포기하지 않고도 dApp 전반에서 코인을 사용할 수 있습니다. 인프라가 어떻게 작동하는지 더 명확한 그림은 다음과 같습니다: 암호화폐 투자자들은 과대 약속하고 성과가 미흡한 프로젝트들을 많이 봐왔기 때문에 자연스럽게 신뢰성에 대한 의문이 제기됩니다. 이 점에서도 비트코인 하이퍼는 프리세일 코인들 중에서 돋보입니다. 비트코인 하이퍼 기술 진행 상황이 신뢰를 심어줍니다 비트코인 하이퍼($HYPER)는 제품 개발이 시작된 이후 기술 진행 상황에 대한 정기적인 업데이트를 발표해 왔으며, 이는 유망함을 보여줍니다. 예를 들어, 최신 업데이트에 따르면 팀이 지금까지 달성한 것은 다음과 같습니다: - 비트코인 L1과 호환되는 롤업 정산 모델에 대한 핵심 연구 - SVM 실행을 검증하는 초기 프로토타입...