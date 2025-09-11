MEXC 거래소
CPI 보고서 의료 인플레이션 상승
CPI 보고서 발표 후 의료 인플레이션 상승이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Jose Luis Pelaez Inc | Digitalvision | Getty Images 의료 인플레이션이 보험 비용 상승을 촉진하며, 대기업들의 의료비 지출이 15년 만에 최대 증가를 기록할 수 있는 상황을 조성하고 있습니다. 노동부의 소비자 물가 지수(CPI)에 따르면, 8월 의료 비용은 연간 기준 4.2% 상승했으며, 이는 전체 인플레이션율 2.9%와 비교됩니다. 의사 방문 비용은 3.5% 상승했고, 병원 및 외래 서비스는 5.3% 급증했습니다. 이러한 가격 상승은 2026년 건강보험 비용 증가에 기여하고 있습니다. 보험사들의 초기 신고에 따르면, 정부 보조금을 받을 자격이 없는 소비자들은 내년 건강보험료가 두 자릿수 증가에 직면할 수 있습니다. 고용주 건강보험에 가입한 근로자들도 내년에 더 높은 보험료와 본인부담금을 지불해야 할 수 있습니다. 여러 비즈니스 그룹 조사에 따르면, 대기업들은 2026년 전체 건강보험 비용이 평균 9% 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2010년 이후 가장 높은 수준의 의료 인플레이션이 될 것입니다. 복리후생 컨설팅 회사 Mercer가 올해 초 조사한 기업의 절반 이상이 이러한 비용 증가의 일부를 근로자에게 전가하는 것을 고려하고 있다고 밝혔지만, Business Group on Health는 조사에 참여한 대부분의 대기업이 비용을 절감할 다른 방법을 모색하고 있다고 말합니다. "고용주들은 직원들에게 비용을 전가하는 것을 가능한 모든 방법으로 피해왔습니다. 올해 우리는 그들이 일부를 직원들에게 전가할 수 있다는 첫 징후를 보고 있지만, 다시 말하지만 이는 최후의 수단일 뿐입니다. 그들은 가능한 한 다른 모든 수단을 동원하려고 할 것입니다,"라고 BGH 사장 겸 CEO인 Ellen Kelsay가 말했습니다. 고용주 비용 증가 요인: 암 치료제와 GLP-1 Shana Novak | Stone | Getty Images 소비자 물가에 따르면 8월 처방약 가격은 0.9% 상승했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 03:35
분석가들이 올해 70배 수익을 제안하면서 투자자들이 Layer Brett으로 몰리자 이더리움 가격 하락
최근 이더리움 가격 하락으로 대체 투자 기회를 찾는 암호화폐 투자자들에게 완벽한 기회가 생겼으며, 많은 이들이 분석가들이 연말까지 70배 수익을 예상하는 Layer Brett($LBRETT)로 전환하고 있습니다. ETH가 기관 압력과 메인넷 머지 이후 가격 변동성으로 어려움을 겪는 동안, Layer Brett 프리세일은 이미 토큰당 $0.0055의 가격으로 $3.3 million을 모금했습니다. 이 […]
Cryptopolitan
2025/09/12 03:28
공유하기
지구에서 화성까지 비트코인 전송이 이제 3분 안에 가능
지구에서 화성으로 비트코인 전송이 이제 3분 안에 가능하다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이미 사용 가능한 기술을 사용하여 비트코인을 지구에서 화성으로 불과 3분 만에 보낼 수 있는 방법이 있는 것 같습니다. 우리는 단지 그것을 받을 누군가 또는 무언가가 필요할 뿐입니다. 지난달 말, 기술 기업가 Jose E. Puente와 그의 동료 Carlos Puente는 Proof-of-Transit Timestamping을 공개하는 백서를 발표했습니다 — 그가 Cointelegraph에 말한 바에 따르면 이 개념은 비트코인을 행성 간으로 만드는 데 필요한 누락된 부분입니다. 이 개념은 비트코인 사용자가 미래에 화성으로 결제를 보내고 싶을 때, 거래가 지상 안테나, 위성, 또는 심지어 달 주변의 중계기와 같은 다양한 스테이션을 통해 사용자로부터 이동할 수 있다고 제안합니다. 각 정류장에서 거래는 목적지에 도달할 때까지 계속하기 전에 "스탬프"됩니다. Cointelegraph와의 인터뷰에서 Puente는 PoTT가 국립항공우주국, 일론 머스크의 Starlink 또는 다른 위성 제공업체가 구축한 광학 링크를 활용하면서 비트코인과 라이트닝 네트워크에서 "수령 레이어" 역할을 한다고 말했습니다. "기술은 본질적으로 준비되어 있습니다. 안정적인 지구-화성 연결이 있는 순간, PoTT는 그 위에 탑승하여 비트코인을 행성 간에 깨끗하게 운영되는 첫 번째 통화로 만들 수 있습니다,"라고 그는 말했습니다. "화성 수준의 지연을 시뮬레이션함으로써 지금 당장 설득력 있는 엔드투엔드 데모를 실행할 수 있습니다." NASA 로버가 최근 화성에서 과거 생명체의 증거일 수 있는 몇몇 바위를 발견했습니다. 출처: NASA 화성 가동되면 Puente는 비트코인 라이트닝 전송이 최소 3분 또는 최악의 경우 22분 만에 화성에 도달할 수 있다고 말했습니다. 평균 라이트닝 트랜잭션은 12분에서 15분 사이가 걸리는 반면, 비트코인 기본 레이어 전송은 일반적인 10분 블록 시간에 신호 지연이 추가됩니다. 약 26개월마다 발생하는 화성의 2주간의 블랙아웃 기간에 대해 Puente는 해결책이 "중계 위성으로 태양을 의도적으로 우회"할 수 있다고 말했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 02:57
비트코인 하이퍼에 대한 1,200% 펌프를 예측하는 이유 보기
이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 '비트코인 하이퍼가 1,200% 펌프할 것으로 예측하는 이유'입니다. 비트코인은 세계에서 가장 인기 있는 암호화폐 자산이지만, 비트코인 블록체인은 그런 명성을 공유하지 않습니다. 속도가 느리고, 비용이 많이 들며, 웹3.0의 대부분과 호환되지 않습니다. 따라서 투자자들이 비트코인 현대화에 초점을 맞춘 곧 출시될 레이어-2 솔루션의 네이티브 암호화폐인 $HYPER 토큰을 확보하기 위해 서두르는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 수요일에 이 바이럴 프리세일은 1500만 달러를 넘어섰으며, 투자자들에게 기대를 모으고 있는 TGE 이전에 $HYPER를 확보할 시간이 얼마 남지 않았습니다. 비트코인 하이퍼가 초기 지지자들의 관심을 끌고 있는 이유와 1200-1500% 펌프할 수 있는 이유를 알아보세요. 비트코인 하이퍼란 무엇이며 왜 트렌드가 되고 있는가 비트코인 하이퍼는 비트코인의 부족한 실행 레이어로, 1초 미만의 결제, 거의 0에 가까운 거래 비용, DeFi 호환성을 제공합니다. 이는 솔라나 가상 머신(SVM)과 캐노니컬 브릿지를 사용하여 가능합니다. SVM은 때로는 솔라나 자체보다 빠른 속도로 스마트 계약 실행을 처리하는 레이어-2 솔루션을 지원합니다. 솔라나에 익숙한 개발자들은 이 플랫폼을 사용하여 DeFi, NFT 및 기타 웹3.0 틈새 시장을 위한 솔루션을 쉽게 만들 수 있습니다. 반면 캐노니컬 브릿지는 $BTC가 레이어-1과 레이어-2 사이를 원활하게 이동할 수 있게 하는 탈중앙화 시스템입니다. 이를 통해 $BTC 보유자는 소유권을 포기하지 않고도 dApp 전반에서 코인을 사용할 수 있습니다. 인프라가 어떻게 작동하는지 더 명확한 그림은 다음과 같습니다: 암호화폐 투자자들은 과대 약속하고 성과가 미흡한 프로젝트들을 많이 봐왔기 때문에 자연스럽게 신뢰성에 대한 의문이 제기됩니다. 이 점에서도 비트코인 하이퍼는 프리세일 코인들 중에서 돋보입니다. 비트코인 하이퍼 기술 진행 상황이 신뢰를 심어줍니다 비트코인 하이퍼($HYPER)는 제품 개발이 시작된 이후 기술 진행 상황에 대한 정기적인 업데이트를 발표해 왔으며, 이는 유망함을 보여줍니다. 예를 들어, 최신 업데이트에 따르면 팀이 지금까지 달성한 것은 다음과 같습니다: - 비트코인 L1과 호환되는 롤업 정산 모델에 대한 핵심 연구 - SVM 실행을 검증하는 초기 프로토타입...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 02:09
Starknet, 9월 30일 메인넷에서 BTC 스테이킹 출시 예정
스타크넷이 9월 30일 메인넷에서 BTC 스테이킹을 출시한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 스타크넷은 9월 30일 메인넷에서 비트코인 스테이킹을 출시할 예정입니다. 스테이킹 기능은 다양한 래퍼 옵션과 더 짧은 언스테이킹 기간을 지원할 것입니다. 스타크넷은 9월 30일 메인넷에서 다양한 래퍼 옵션 지원과 단축된 언스테이킹 기간을 특징으로 하는 비트코인 스테이킹 기능을 출시할 예정입니다. 이 레이어 2 스케일링 솔루션의 새로운 스테이킹 기능을 통해 사용자는 플랫폼에서 다양한 래퍼 토큰을 통해 비트코인을 스테이킹할 수 있게 됩니다. 출처: https://cryptobriefing.com/bitcoin-staking-starknet-mainnet/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 01:58
2025 비트코인 월드 디스럽트에서 혁신 공개
비트코인 월드 디스럽트 2025에서 혁신 공개 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AI 하드웨어 혁신: 비트코인 월드 디스럽트 2025에서 혁신 공개 콘텐츠로 건너뛰기 홈 AI 뉴스 AI 하드웨어 혁신: 비트코인 월드 디스럽트 2025에서 혁신 공개 출처: https://bitcoinworld.co.in/ai-hardware-innovation-disrupt/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 01:13
비트코인, 암호화폐 주식 급등 견인
비트코인이 암호화폐 주식 급등을 주도한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 부문에서 예외적인 급등으로, 비트코인은 8월 이후 최고치에 도달하여 관련 기업들의 주식 상승에 광범위한 관심과 상당한 영향을 미쳤습니다. Galaxy Digital, Bitfarms, Circle Internet과 같은 주식들은 주목할 만한 상승을 경험하며 시장의 관심을 끌고 디지털 통화의 변동성을 반영했습니다. 계속 읽기: 비트코인이 암호화폐 주식 급등을 주도 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-drives-surge-in-crypto-stocks
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 00:48
비트코인 해시레이트 1 ZH/s 돌파: 역사적 기록
비트코인 해시레이트 1 ZH/s 돌파: 역사적 기록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인이 제타해시 임계값을 초과했습니다: 해시레이트의 7일 이동 평균이 1 ZH/s를 넘어섰으며, 최근 추정치는 약 ~1.03 ZH/s입니다. 2025년 9월 11일 UTC 기준으로 업데이트된 데이터는 Hashrate Index에서 보고되었으며 CoinDesk와 같은 업계 매체에서도 다루어졌습니다. 단점은 분명합니다: 해시가격이 PH/s당 하루에 약 $53.10로 떨어져 월 기준 -8.39% 하락했습니다. 이러한 맥락에서 네트워크는 더 강력하고 안전해졌지만, 채굴자 간의 경쟁 증가로 마진이 압축됩니다. Hashrate Index에서 수집하고 우리 분석팀이 검증한 데이터에 따르면, 임계값 초과는 북미와 아시아의 새로운 설치 및 장비 업그레이드에 기인합니다. 업계 분석가들은 또한 많은 채굴장이 ASIC 업그레이드와 에너지 조달 전략을 통해 효율성을 높이고 있다고 언급합니다. 이 해시레이트 기록은 비트코인 네트워크에 어떤 의미가 있을까요? 초당 1 제타해시 이상의 해시레이트는 더 탄력적이고 더 분산화된 네트워크를 나타냅니다. 채굴장 갱신, ASIC 업그레이드, 에너지 최적화를 포함한 새로운 전력의 유입으로 네트워크 공격 비용이 훨씬 더 높아집니다. 그렇긴 하지만, 이는 또한 각 채굴자에게 덜 관대한 단위 수익으로 보상의 더 넓은 분배를 초래합니다. 주요 수치: 동향 및 출처 해시레이트(7일 이동 평균): 현재 추정치가 약 ~1.03 ZH/s인 1 ZH/s 이상(2025년 9월 11일 기준 데이터 업데이트; 주요 출처: Hashrate Index). 역사적 기록: CoinDesk를 포함한 업계 출판물에서 보고된 바와 같이 1 ZH/s의 임계값을 초과함으로써 확인됨. 최근 변동성: 계산 속도의 짧은 하락 후 빠른 회복. 측정 단위에 대한 참고: 1 ZH/s = 1,000 EH/s = 1,000,000 PH/s. 이전에 보고된 일부 잘못된 측정과 달리 새로운 정점인 "1 ZH/s 이상"은 올바른 변환을 따라 달성되었습니다. 난이도: 증가 예상 중간 블록이 더 빠르게 채굴됨에 따라...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 00:13
중국, 새로운 암호화폐 금지령 시행! 여기 세부사항이 있습니다...
비트코인을 혐오하는 중국 정부가 홍콩 계열사 및 지점의 스테이블코인 및 암호화폐 사업을 제한할 것으로 알려졌습니다. 계속 읽기: 중국, 새로운 암호화폐 금지령 발표! 여기 세부사항이 있습니다...
Coinstats
2025/09/11 23:23
비트코인, CPI 데이터에 따라 $115K를 바라보는 가운데 트레이더들은 새로운 BTC 가격 하락에 대해 의견이 갈려
미국 CPI 데이터가 예상에 부합하면서 비트코인 가격 움직임이 활발해졌지만, 트레이더들은 단타매매 가격 목표에 대해 의견이 통일되지 않았습니다. 주요 포인트: 미국 CPI 데이터가 예상과 일치하면서 비트코인이 3주 최고치에 근접했습니다. 많은 시장 참가자들은 비트코인이 상승할 것으로 보고 있으며, 아마도 늦은 롱 포지션을 함정에 빠뜨리기 위한 하락 후에 상승할 것으로 예상합니다. 더 보기
Coinstats
2025/09/11 23:16
