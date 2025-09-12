2025-10-09 목요일

향후 5년간 보유할 가치가 있는 실물 연계 유틸리티를 갖춘 최고의 알트코인

향후 5년간 보유할 가치가 있는 실물 연계 자산 유틸리티를 갖춘 최고의 알트코인 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 투기는 오고 가지만, 유틸리티는 남습니다. 수년간 보유할 때는 단순히 인기 차트가 아닌 일상적인 유틸리티를 가진 토큰을 원합니다. 이러한 유틸리티 스토리의 중심에 있는 두 네트워크는 이더리움과 XRP입니다. 각각 다른 문제를 해결하지만, 모두 실제 사용자와 실제 비즈니스를 위한 문제를 해결합니다. 이더리움은 온체인 금융, 문화 및 신원을 위한 프로그래밍 가능한 기본 레이어입니다. 토큰화된 자산부터 대출까지 모든 것이 스마트 계약으로 구동됩니다. 반면 XRP는 가치 이전에 관한 것입니다. 은행, 핀테크 및 송금 업체에게 실용적인 요구 사항인 국경 간 결제를 기존 방식보다 더 빠르고 저렴하게 만들 것입니다. 투자자들이 장기 전략을 계획할 때, 그들은 또한 소형 시가총액에서 복리 효과를 낼 수 있는 초기의, 더 민첩한 프로젝트들을 살펴보고 있습니다. MAGACOIN FINANCE는 성장 지향적 포트폴리오를 위한 보완적인 배분 플레이로 이러한 대화에서 등장합니다. 이더리움이 5년 보유에 적합한 이유 ETH는 거대한 개발자 커뮤니티와 지속적인 사용성 개선을 누리고 있습니다. 비용이 감소하고 처리량이 증가하면 더 많은 앱이 제품-시장 적합성을 달성합니다. 이는 더 많은 사용자와 유동성을 끌어들여 홀더들에게 강력한 사이클을 제공합니다. MAGACOIN FINANCE: 2025년 성장 유망주로 선정 탄탄한 로드맵, 강력한 커뮤니티 참여, 확장 가능한 토크노믹스에 중점을 둔 MAGACOIN FINANCE는 고성장 포트폴리오를 위한 2025년 최고의 알트코인 중 하나로 선정되었습니다. 장기 투자자를 위한 투자 전략은 구축 단계에 포지셔닝하고 시간이 지남에 따라 마일스톤과 접근성 확장이 중요한 역할을 하도록 하는 것입니다. XRP가 자리를 유지하는 이유 결제에 있어서는 속도와 비용이 전부입니다. XRP는 처리량과 정산 효율성을 위해 설계되었습니다. 파트너 통합의 인기가 계속 증가하고 규제 명확성이 계속 개선된다면, 기관들은 기술이 가능한 곳에서 계속해서 투자를 늘릴 것입니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 08:38
솔라나 가격, SOL의 120억 달러 TVL 속에서 354.55%% 랠리 준비

솔라나 가격이 SOL의 120억 달러 TVL 속에서 354.55%% 랠리를 준비한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: SOL 상승 페넌트 형성은 솔라나 가격이 단기적으로 300달러를 향해 가고 있음을 나타냅니다. 솔라나의 예치자산 총액(TVL)이 120억 달러로 증가했습니다. 이 설정이 성공하면 1000달러를 넘는 대규모 랠리가 가능합니다. 솔라나 가격은 6월 22일부터 8월 29일 사이에 70% 급등했습니다. 이는 이더리움 가격이 약 4,950달러의 신고가 경신으로 주도한 광범위한 알트코인 랠리 속에서 발생했습니다. 솔라나의 랠리는 짧았고 220달러를 넘지 못했습니다. 9월 1일, 가격은 200달러 아래로 떨어졌습니다. 그 이후로 지역 최저점에서 12% 회복했습니다. 온체인 데이터와 기술적 데이터는 더 많은 이익이 예상되며, SOL 가격이 354.55%의 대규모 랠리를 준비하고 있어 그 가치를 네 자릿수로 끌어올릴 수 있음을 시사합니다. 기술적 설정은 솔라나 가격이 300달러에 도달할 준비가 되었음을 보여줍니다 X에서 Broke Doomer가 공유한 가격 분석에 따르면 솔라나 가격이 상승 페넌트 패턴을 형성하고 있습니다. 이 설정은 종종 이전 상승세의 강한 지속을 알립니다. 6월과 8월 사이에 SOL 가격은 광범위한 암호화폐 시장 랠리의 일환으로 70% 이상 급등했습니다. 이 움직임 이후, 가격은 더 높은 저점과 더 낮은 고점이 특징인 매집박스 단계에 들어갔습니다. 이 구조는 차트에서 강조된 상승 페넌트를 형성했습니다. 현재 솔라나는 페넌트의 상단 저항선 근처에서 거래되고 있습니다. 가격이 이 수준을 돌파하면, 패턴은 주요 랠리가 뒤따를 수 있음을 시사합니다. 이 형성에서의 측정된 움직임은 36% 이상의 잠재적 이익을 가리킵니다. 솔라나 가격 분석 | 출처: Broke Doomer, X 이 예측에 따르면, 솔라나 가격은 단기적으로 300달러 근처의 가격을 목표로 하고 있습니다. 이 목표는 초기 랠리의 높이를 확장하고 돌파 지점에 적용하여 나옵니다. 상승 페넌트란 무엇인가? 상승...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 08:05
얄라는 비트코인 보유자가 USDC 기반 스테이블코인을 발행하고 크로스 체인 유동성을 확보할 수 있게 해줍니다

Yala가 비트코인 홀더들이 USDC 기반 스테이블코인을 발행하고 크로스 체인 유동성을 확보할 수 있게 한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 Yala의 프로토콜은 비트코인 홀더들이 자신의 비트코인 보관권을 유지하면서 USDC 기반 스테이블코인을 발행할 수 있게 합니다. 이 플랫폼은 크로스 체인 유동성과 실물 자산 통합을 가능하게 하여 DeFi에서 비트코인의 활용도 부족 문제를 해결합니다. Yala는 비트코인 홀더들이 자신의 비트코인 자산에 대한 보관권을 유지하면서 USDC 기반 스테이블코인을 발행할 수 있는 프로토콜을 출시했으며, 이를 통해 크로스 체인 기능과 실물 자산 통합 기회를 확장합니다. 이 새로운 프로토콜은 사용자들이 비트코인 소유권을 유지하면서 여러 블록체인에서 작동하는 안정적인 디지털 통화를 생성할 수 있게 합니다. 이러한 스테이블코인은 토큰화된 채권 및 상품을 포함한 실물 투자와 연결될 수 있습니다. 출처: https://cryptobriefing.com/bitcoin-cross-chain-liquidity-yala/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:58
2025 AU 프로 배구 챔피언십 최종 명단에 톱 스타들 포함

2025 AU 프로 배구 챔피언십 최종 명단에 탑 트레이더가 포함되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Athlete's Unlimited 프로 배구 챔피언십 2025 Athletes Unlimited 10월 3일, Athletes Unlimited는 Athletes Unlimited 프로 배구 챔피언십을 시작하여 44명의 국내외 엘리트 선수들이 이 스포츠의 최고 영예를 놓고 경쟁합니다. 이 리그는 최근 AU 프로 배구 챔피언십으로 리브랜딩하고 네브래스카주 오마하와 위스콘신주 매디슨을 개최 도시로 발표하여 프리미어 배구 시장에 대한 확대된 초점을 알렸습니다. 명단에는 미국의 LOVB와 MLV, 브라질의 슈퍼리가, 터키의 술탄라르 리기와 같은 전 세계 주요 리그의 인재들이 포함되어 있습니다. 라인업에는 8명의 올림픽 선수와 28명의 국가대표팀 경험이 있는 선수들이 포함되어 있습니다. 경기는 오마하의 리버티 퍼스트 크레딧 유니온 아레나(10월 3일-13일)와 매디슨의 얼라이언트 에너지 센터에 있는 베테랑 메모리얼 콜로세움(10월 23일-11월 2일)에서 열립니다. 주요 선수는 다음과 같습니다: AU에 데뷔하는 올림픽 메달리스트: 미카 핸콕, 조던 톰슨, 저스틴 웡-오란테스, 나탈리아 질리오 페레이라. 2024 AU 프로 배구 챔피언 브리타니 애버크롬비, 타이틀 방어를 위해 복귀. 추가 올림픽 선수: 로렌 테이셰이라(브라질), 마나미 코지마(일본), 나탈리아 발렌틴-앤더슨(푸에르토리코), 베티 데 라 크루즈(도미니카 공화국), 2022 AU 프로 배구 챔피언십 우승자. 지역 연고가 있는 선수들: 네브래스카의 브룩 누네빌러, 웡-오란테스, 발렌틴-앤더슨; 매디슨의 시드니 힐리와 클레어 쇼시. 미국 최고 스타와 전 올-아메리칸: 매디 버그, 토리 딕슨, 다니 드루스, 스카일러 필즈, 세레나 그레이, 모건 헨츠, 클레어 호프만, 몰리 맥케이지. 국제적 스타: 헤이디 카사노바(쿠바), 폰푼 게드파드(태국), 피야눗 파노이(태국). Athletes Unlimited 프로 배구 챔피언십 방송 커버리지 및 챔피언십 형식 Athlete's Unlimited 프로 배구 방송 일정 2025 Athletes Unlimited 24경기 중 15경기는 ESPN 플랫폼에서 독점 방송되며, 나머지 경기는 그레이 브로드캐스트 스포츠 네트워크, AWSN, 스워브 스포츠, 팬듀얼 스포츠 네트워크, 마키 스포츠 네트워크, MSG 네트워크, NESN을 포함한 70개 이상의 글로벌 스트리밍 및 지역 스포츠 네트워크에서 시청할 수 있습니다. 전...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:47
메긴 켈리, 벤 샤피로 팟캐스트 찰리 커크 암살 이후 조회수 급증

메건 켈리, 벤 샤피로 팟캐스트, 찰리 커크 암살 이후 조회수 급증이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 보수 논객들은 수요일 유타 대학교 행사에서 총격을 받고 사망한 우파 활동가 찰리 커크의 암살을 다루면서 수요일과 목요일 사이에 역대 최대 규모의 시청자를 확보했습니다. 찰리 커크의 자체 팟캐스트는 목요일 기준 Apple 팟캐스트 차트에서 1위를 차지했습니다. (사진: Chip Somodevilla/Getty Images) Getty Images 주요 사실 보수 팟캐스트 진행자 메건 켈리는 수요일 오후 그녀의 YouTube 채널에서 방송된 거의 3시간에 달하는 라이브스트림에서 390만 조회수를 기록했습니다. 이는 켈리의 두 번째로 큰 라이브스트림이자 가장 많이 본 동영상 중 하나로, 그녀가 커크의 암살을 다루고 방송 중에 그의 죽음을 알게 되어 그녀와 게스트 글렌 벡이 눈물을 흘리게 했습니다. Daily Wire YouTube 채널과 마이클 놀스와 벤 샤피로를 포함한 진행자들의 YouTube 채널에서 동시 방송된 2시간짜리 Daily Wire 라이브스트림은 총 380만 이상의 조회수를 기록했으며, 샤피로의 업로드는 그의 역대 두 번째로 많이 본 YouTube 라이브스트림이 되었습니다. 켈리와 샤피로의 커크에 관한 팟캐스트 에피소드는 목요일 Apple의 팟캐스트 에피소드 차트에서 각각 4위와 5위를 차지했습니다. 우파 스트리머인 팀 풀은 수요일 오후 1시간 길이의 YouTube 라이브스트림에서 110만 조회수를 기록했으며, 이는 그의 가장 많이 본 라이브스트림으로 다음으로 많이 본 것보다 두 배 이상의 조회수를 기록했습니다. 인기 있는 우파 Rumble 스트리머인 스티븐 크라우더는 목요일 오후 진행 중인 라이브스트림에서 100만 이상의 조회수를 기록했으며, 이는 몇 달 만에 가장 많이 본 스트림 중 하나입니다. 커크의 자체 팟캐스트인 "The Charlie Kirk Show"는 목요일 오후 기준 Apple 팟캐스트 차트에서 1위를 차지했습니다. 반면 가장 인기 있는 좌파 스트리머 중 한 명인 하산 피커도 수요일에 조회수가 크게 증가하여 8시간 Twitch 방송에서 370만 조회수를 기록했습니다. 피커의 스트림은 뉴욕시 시장 선거와 엡스타인 문서를 포함한 일반 뉴스를 다루는 것으로 시작했지만, 피커는...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:17
링고 스타가 새 앨범을 완성했다고 말하다

링고 스타가 새 앨범을 완성했다고 밝혔다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 링고 스타는 밀워키에서 올스타 밴드와 리허설을 하는 동안 프로듀서 T 본 버넷과 함께 2026년 출시 예정인 새 컨트리 앨범 작업을 마쳤다고 확인했습니다. 영국 뮤지션 링고 스타가 2025년 7월 7일 캘리포니아 베벌리힐스에서 열린 연례 "평화와 사랑" 생일 축하 행사에서 포즈를 취하고 있습니다. 매년 생일마다 스타의 글로벌 캠페인은 전 세계 사람들이 평화와 사랑을 증진하도록 장려합니다. 비틀즈 드러머는 오늘 85세가 되었습니다. (사진: Robyn Beck / AFP) (사진: ROBYN BECK/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 링고 스타는 최근 컨트리 음악에 기울고 있으며, 또 다른 시대에도 그 스타일을 고수하고 있습니다. 비틀즈 드러머는 2025년 정규 앨범 'Look Up'으로 이 장르로 전환했으며, 그 방향으로 계속 나아가고 싶다는 힌트를 준 후 이미 또 다른 컬렉션을 완성했습니다. 링고 스타, 신규 앨범 공개 아직 제목이 없는 뮤지션의 새 앨범은 2026년 어느 시점에 출시될 예정입니다. 스타는 밀워키의 리버사이드 극장에서 열린 기자 회견에서 프로젝트 상태를 공개했는데, 이 장소는 그가 올스타 밴드와 리허설 기지로 사용해 온 곳입니다. 이 발표는 그룹이 9월 10일 시카고에서 시작하는 미국 투어와 함께 다시 투어를 시작하려는 시점에 나왔습니다. Look Up 'Look Up'과 마찬가지로 스타는 프로듀서이자 작곡가인 T 본 버넷과 다시 팀을 이뤘습니다. "저는 또 다른 컨트리 앨범에서 제 파트를 막 끝냈습니다"라고 그는 확인하며, 그의 흥분을 한 문장으로 요약했습니다: "저는 컨트리 음악을 사랑합니다." 버넷은 'Look Up'에서 그랬던 것처럼 다시 한 번 대부분의 작곡을 맡았고, 스타는 오랜 스튜디오 파트너인 브루스 슈가와 함께 두 곡을 공동 작곡했습니다. 링고 스타, 칼 퍼킨스 다시 커버 팬들은 또한 스타의 음악적 과거에 대한 최소한 하나의 경의를...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:59
DOGE 상승 주도, M2 셋업이 따라잡기 거래를 열면서 BTC $114K로 급등

DOGE가 상승을 주도하고 M2 설정이 따라잡기 거래를 열면서 BTC가 114K 달러로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 BTC$114,532.45는 목요일 아시아 오전 시간대에 약 $114,200에 거래되었으며, 주요 통화들이 거시경제 중요 주간에 강세를 보이면서 24시간 동안 2.4% 상승했습니다. 이더(ETH)는 2.4% 상승한 $4,400, XRP XRP$3.0173는 $3 이상으로 상승했으며, BNB 체인의 BNB(BNB)는 $900에 근접했고 솔라나의 SOL(SOL)은 거의 3% 상승했습니다. 도지코인 DOGE$0.2519는 일주일간 15.9%의 상승세를 이어가며 5%의 일일 상승률로 가장 좋은 성과를 보였습니다. 일부 트레이더들 사이에서 가치 평가 추세가 주목을 받고 있습니다. CF 벤치마크는 이번 주 초 보고서에서 미국 M2 성장과 비교했을 때 비트코인이 공정 가치 범위 아래에서 거래되고 있다고 제안했습니다. 이 회사는 M2 확장과 BTC 가격 간의 격차가 2024년 8월 이후 어느 때보다 넓어졌으며, 이는 강력한 진입 포인트로 변했다고 언급했습니다. 2016년, 2019년, 2021년의 유사한 다이버전스는 주목할 만한 상승세를 예고했습니다. 지난 10년 동안 BTC는 M2와 양의 상관관계를 보였으며, 통화 성장은 일반적으로 가격을 약 3개월 정도 선행했습니다. 이러한 역사적 관계가 유지된다면, 4분기 후반의 유동성 호재는 더 높은 상승을 뒷받침할 수 있습니다. 전술적으로, 상승세는 여전히 회복해야 할 수준이 있습니다. "비트코인은 장중 하락 시 계속해서 매수자를 유치하며 부드럽고 다소 취약한 상승 추세를 형성하고 있으며, 현재 주요 전투는 $112K 주변에서 이루어지고 있습니다,"라고 FxPro의 수석 시장 분석가인 Alex Kuptsikevich가 CoinDesk에 보낸 이메일에서 말했습니다. "진정한 시험은 50일 이동 평균선 바로 위인 $115K 근처에 있습니다. 그 위에 머무르는 것은 낙관론으로의 회귀를 신호하겠지만, 현재 BTC는 사상 최고치를 기록 중인 주식에 뒤처져 있습니다,"라고 Kuptsikevich는 덧붙였습니다. 옵션 데스크는 이번 주 미국 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 보호에 대한 수요가 더 강해졌다고 보고하며, 이는 단기적으로 중립에서 약세 포지셔닝과 일치합니다. 한편, SOL의 입찰은 6월 이후 57% 상승한 기록적인 $12.2 billion의 예치자산 총액(TVL)의 꾸준한 상승을 따라갔으며, 밈 코인은 새로운 자금 유입을 포착했습니다. 분석가들은 $300 SOL 목표를 제시하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:42
MegaETH, 메인넷 출시 앞두고 Lombard를 주요 비트코인 파트너로 지명

MegaETH, 메인넷 출시를 앞두고 Lombard를 주요 비트코인 파트너로 지명했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이번 조치는 MegaETH가 새로운 MegaUSD 스테이블 코인을 공개한 지 불과 3일 만에 이루어졌습니다. MegaETH는 9월 11일 목요일, 사용자가 16억 달러의 총 잠긴 가치로 비트코인(BTC)에서 수익을 얻을 수 있게 해주는 프로토콜인 Lombard Finance를 메인넷 출시를 앞두고 주요 비트코인 파트너로 선정했다고 발표했습니다. Lombard의 블로그 게시물에 따르면, 이 파트너십을 통해 사용자는 수탁형 래퍼에 의존하지 않고 MegaETH의 네트워크에서 직접 비트코인을 발행하고 상환할 수 있게 됩니다. 비트코인은 현재 약 2.3조 달러의 시가총액을 가진 가장 큰 디지털 자산입니다. MegaETH의 비트코인은 네이티브(완전히 지원되며 IOU가 아님)이고 무허가 방식이 될 것입니다. 한편, 이 통합은 개발자가 Lombard의 소프트웨어 개발 키트를 통해 BTC를 애플리케이션에 내장할 수 있도록 설계되었습니다. 이번 조치는 탈중앙화 금융(DeFi)에서 비트코인의 역할을 확장하려는 노력을 강조합니다. 회사들은 중앙화 거래소(CEX)가 매년 수조 달러의 비트코인 거래를 처리하지만, 그 유동성 중 일부만이 DeFi로 흘러간다고 언급했습니다. The Defiant의 가격 페이지에 따르면, BTC는 현재 114,500달러에 거래되고 있으며, 지난 1년 동안 99% 상승했습니다. 이번 통합은 또한 기관들이 유동성을 활용하고 가치 저장 수단으로 보유하기 위해 디지털 자산 재무(DAT)를 위한 비트코인을 점점 더 많이 획득하고 있는 전통 금융(TradFi)의 더 넓은 추세 속에서 이루어졌습니다. '비트코인 자본 시장' MegaETH와 Lombard는 이번 조치가 이제 탈중앙화 애플리케이션에 유사한 도구를 제공하여 DeFi에 기관 스타일의 재무 관리를 도입할 수 있다고 말합니다. "Lombard의 기관급 비트코인 인프라와 MegaETH의 실시간 실행을 통해, 우리는 완전히 새로운 것을 열고 있습니다: 비트코인 자본 시장," MegaETH 관계자들은 이전에 Twitter였던 X의 게시물에서 말했습니다. 이 발표는 MegaETH 블록체인을 개발한 팀인 MegaETH Labs가 Ethena Labs와 협력하여 Ethena의 Stablecoin-as-a-Service 스택을 사용하여 구축된 네이티브 스테이블 코인인 MegaUSD(USDm)를 공개한 지 며칠 만에 이루어졌습니다. USDm은...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:34
FTC, OpenAI, Meta, xAI에 대한 아동 AI 챗봇 안전성 조사 실시

FTC, 아동 AI 챗봇 안전성 관련 OpenAI, Meta, xAI 조사 개시라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 연방거래위원회(FTC)는 목요일 Alphabet, Meta, 일론 머스크의 xAI, OpenAI 및 기타 기업들이 인공지능 챗봇의 아동 및 청소년에 대한 잠재적 부정적 영향으로부터 어떻게 보호하고 있는지에 대한 조사를 시작했으며, 이 기술에 대한 안전 우려가 확산되고 있습니다. 규제 당국은 AI가 인간의 특성을 "효과적으로 모방"할 수 있어 어린 사용자들이 챗봇과 "신뢰를 형성하고 관계를 맺게" 된다고 경고했습니다. Gado via Getty Images 주요 사실 FTC는 Alphabet, Character Technologies, Instagram, Meta, OpenAI, Snap 및 xAI에 AI 챗봇이 아동과 청소년에게 미치는 "잠재적 부정적 영향을 측정, 테스트 및 모니터링하는 방법"에 관한 정보 제공을 요청했다고 발표했습니다. 이번 조사는 주로 AI 챗봇이 동반자 역할을 할 때 아동을 보호하기 위해 기업들이 취한 조치를 다룰 예정이며, 사용 제한 방법과 사용자 및 부모에게 챗봇 관련 잠재적 위험을 어떻게 알리는지 등이 포함된다고 FTC는 밝혔습니다. AI 챗봇은 감정과 의도와 같은 "인간의 특성을 효과적으로 모방"하면서 "친구나 비밀 상담자처럼" 소통할 수 있다고 FTC는 경고하며, 아동과 청소년이 "챗봇과 신뢰를 형성하고 관계를 맺을 수 있다"고 지적했습니다. Alphabet, Character Technologies, Meta, OpenAI, Snap 또는 xAI 모두 Forbes의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았습니다. 관련 사항 미주리주 공화당 상원의원 조시 홀리는 지난달 Meta의 AI 챗봇을 조사할 것이라고 밝혔으며, 로이터 보도를 인용해 내부 문서에 따르면 회사 지침이 Meta 챗봇이 아동과 로맨틱한 대화를 나누는 것을 "허용 가능"하다고 간주했다고 언급했습니다. Meta 대변인 앤디 스톤은 로이터에 회사가 정책을 수정 중이며 "아이들과의 그러한 대화는 결코 허용되어서는 안 됐다"고 말했습니다. 홀리는 Meta에 9월 19일까지 관련 문서를 제출할 것을 요구했으며, 조사는 Meta의 AI 제품이 "아동에 대한 착취, 기만 및 기타 범죄적 해악을 가능하게 하는지"에 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다. 주요 배경 인기 AI 챗봇에 대한 연방 조사는...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 04:29
비트코인은 인쇄되거나 통제될 수 없다 - Jeremie Davinci가 말하는 BTC를 HODL해야 하는 주요 이유

비트코인은 인쇄되거나 통제될 수 없다 - Jeremie Davinci가 말하는 BTC를 HODL해야 하는 주요 이유가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Davinci가 말하는 비트코인을 HODL해야 하는 주요 이유 비트코인으로 더 저렴해진 iPhone 초기 비트코인 채택자이자 백만장자인 Jeremie Davinci가 BTC에 관한 중요한 메시지를 암호화폐 커뮤니티에 전했습니다. 비트코인의 주요 장점을 언급하며, Davinci는 왜 비트코인을 HODL하는 것이 중요한지 설명했습니다. 함께 보면 좋은 글 Davinci가 말하는 비트코인을 HODL해야 하는 주요 이유 Jeremie Davinci는 비트코인이 2100만 코인으로 제한된 희소 자산이라는 점을 커뮤니티에 상기시켰습니다. 따라서 그 이상의 양을 생산하는 것은 불가능하며, 인플레이션에 영향을 받지 않습니다. 또한 Davinci는 BTC의 탈중앙화된 특성을 상기시켰습니다: "비트코인은 인쇄될 수 없고, 인플레이션될 수 없으며, 통제될 수 없습니다." 이것이 커뮤니티가 BTC를 보유하는 주요 이유입니다: "그래서 우리는 그것을 HODL합니다." #비트코인은 인쇄될 수 없고, 인플레이션될 수 없으며, 통제될 수 없습니다. 그래서 우리는 그것을 HODL합니다. — Davinci Jeremie (@Davincij15) 2025년 9월 11일 비트코인으로 더 저렴해진 iPhone 이전 트윗에서 비트코인 교육자 Davinci는 시간이 지남에 따라 Apple의 iPhone이 비트코인 가격으로 구매하기에 더 저렴해졌다고 언급했습니다. 그는 10년 전에는 iPhone이 약 2.66 BTC였지만, 현재 2025년에는 이 인기 있는 Apple 기기를 약 0.006 비트코인에 구매할 수 있다고 말했습니다. 10년 전, iPhone은 ~2.66 BTC였습니다. 오늘날, 최신 기본 모델 iPhone은 단지 ~0.006 BTC입니다! — Davinci Jeremie (@Davincij15) 2025년 9월 10일 이번 주 초, 암호화폐 커뮤니티는 Apple의 새로운 iPhone 17 Pro 라인에 열광했습니다. 그 라인의 휴대폰 중 하나는 비트코인 색상인 오렌지색으로 출시되었습니다. 출처: https://u.today/bitcoin-cant-be-printed-or-controlled-key-reason-to-hodl-btc-from-jeremie-davinci
BitcoinEthereumNews2025/09/12 03:45
