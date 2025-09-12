DOGE 상승 주도, M2 셋업이 따라잡기 거래를 열면서 BTC $114K로 급등

DOGE가 상승을 주도하고 M2 설정이 따라잡기 거래를 열면서 BTC가 114K 달러로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 BTC$114,532.45는 목요일 아시아 오전 시간대에 약 $114,200에 거래되었으며, 주요 통화들이 거시경제 중요 주간에 강세를 보이면서 24시간 동안 2.4% 상승했습니다. 이더(ETH)는 2.4% 상승한 $4,400, XRP XRP$3.0173는 $3 이상으로 상승했으며, BNB 체인의 BNB(BNB)는 $900에 근접했고 솔라나의 SOL(SOL)은 거의 3% 상승했습니다. 도지코인 DOGE$0.2519는 일주일간 15.9%의 상승세를 이어가며 5%의 일일 상승률로 가장 좋은 성과를 보였습니다. 일부 트레이더들 사이에서 가치 평가 추세가 주목을 받고 있습니다. CF 벤치마크는 이번 주 초 보고서에서 미국 M2 성장과 비교했을 때 비트코인이 공정 가치 범위 아래에서 거래되고 있다고 제안했습니다. 이 회사는 M2 확장과 BTC 가격 간의 격차가 2024년 8월 이후 어느 때보다 넓어졌으며, 이는 강력한 진입 포인트로 변했다고 언급했습니다. 2016년, 2019년, 2021년의 유사한 다이버전스는 주목할 만한 상승세를 예고했습니다. 지난 10년 동안 BTC는 M2와 양의 상관관계를 보였으며, 통화 성장은 일반적으로 가격을 약 3개월 정도 선행했습니다. 이러한 역사적 관계가 유지된다면, 4분기 후반의 유동성 호재는 더 높은 상승을 뒷받침할 수 있습니다. 전술적으로, 상승세는 여전히 회복해야 할 수준이 있습니다. "비트코인은 장중 하락 시 계속해서 매수자를 유치하며 부드럽고 다소 취약한 상승 추세를 형성하고 있으며, 현재 주요 전투는 $112K 주변에서 이루어지고 있습니다,"라고 FxPro의 수석 시장 분석가인 Alex Kuptsikevich가 CoinDesk에 보낸 이메일에서 말했습니다. "진정한 시험은 50일 이동 평균선 바로 위인 $115K 근처에 있습니다. 그 위에 머무르는 것은 낙관론으로의 회귀를 신호하겠지만, 현재 BTC는 사상 최고치를 기록 중인 주식에 뒤처져 있습니다,"라고 Kuptsikevich는 덧붙였습니다. 옵션 데스크는 이번 주 미국 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 보호에 대한 수요가 더 강해졌다고 보고하며, 이는 단기적으로 중립에서 약세 포지셔닝과 일치합니다. 한편, SOL의 입찰은 6월 이후 57% 상승한 기록적인 $12.2 billion의 예치자산 총액(TVL)의 꾸준한 상승을 따라갔으며, 밈 코인은 새로운 자금 유입을 포착했습니다. 분석가들은 $300 SOL 목표를 제시하고 있습니다...