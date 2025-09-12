2025 AU 프로 배구 챔피언십 최종 명단에 톱 스타들 포함
Athlete's Unlimited 프로 배구 챔피언십 2025 Athletes Unlimited 10월 3일, Athletes Unlimited는 Athletes Unlimited 프로 배구 챔피언십을 시작하여 44명의 국내외 엘리트 선수들이 이 스포츠의 최고 영예를 놓고 경쟁합니다. 이 리그는 최근 AU 프로 배구 챔피언십으로 리브랜딩하고 네브래스카주 오마하와 위스콘신주 매디슨을 개최 도시로 발표하여 프리미어 배구 시장에 대한 확대된 초점을 알렸습니다. 명단에는 미국의 LOVB와 MLV, 브라질의 슈퍼리가, 터키의 술탄라르 리기와 같은 전 세계 주요 리그의 인재들이 포함되어 있습니다. 라인업에는 8명의 올림픽 선수와 28명의 국가대표팀 경험이 있는 선수들이 포함되어 있습니다. 경기는 오마하의 리버티 퍼스트 크레딧 유니온 아레나(10월 3일-13일)와 매디슨의 얼라이언트 에너지 센터에 있는 베테랑 메모리얼 콜로세움(10월 23일-11월 2일)에서 열립니다. 주요 선수는 다음과 같습니다:
AU에 데뷔하는 올림픽 메달리스트: 미카 핸콕, 조던 톰슨, 저스틴 웡-오란테스, 나탈리아 질리오 페레이라.
2024 AU 프로 배구 챔피언 브리타니 애버크롬비, 타이틀 방어를 위해 복귀.
추가 올림픽 선수: 로렌 테이셰이라(브라질), 마나미 코지마(일본), 나탈리아 발렌틴-앤더슨(푸에르토리코), 베티 데 라 크루즈(도미니카 공화국), 2022 AU 프로 배구 챔피언십 우승자.
지역 연고가 있는 선수들: 네브래스카의 브룩 누네빌러, 웡-오란테스, 발렌틴-앤더슨; 매디슨의 시드니 힐리와 클레어 쇼시.
미국 최고 스타와 전 올-아메리칸: 매디 버그, 토리 딕슨, 다니 드루스, 스카일러 필즈, 세레나 그레이, 모건 헨츠, 클레어 호프만, 몰리 맥케이지.
국제적 스타: 헤이디 카사노바(쿠바), 폰푼 게드파드(태국), 피야눗 파노이(태국).
Athletes Unlimited 프로 배구 챔피언십 방송 커버리지 및 챔피언십 형식
Athlete's Unlimited 프로 배구 방송 일정 2025 Athletes Unlimited
24경기 중 15경기는 ESPN 플랫폼에서 독점 방송되며, 나머지 경기는 그레이 브로드캐스트 스포츠 네트워크, AWSN, 스워브 스포츠, 팬듀얼 스포츠 네트워크, 마키 스포츠 네트워크, MSG 네트워크, NESN을 포함한 70개 이상의 글로벌 스트리밍 및 지역 스포츠 네트워크에서 시청할 수 있습니다. 전...
