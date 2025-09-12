MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
비트코인, 주요 투자 화제로 부상
비트코인이 주요 투자 화제로 부상했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 미래 가치에 관한 예측은 금융 전문가들 사이에서 계속해서 다양한 반응을 불러일으키고 있습니다. 자산 관리 전문 회사인 Bitwise의 최근 분석에 따르면, 비트코인의 미래 가치는 2035년까지 약 130만 달러에 도달할 가능성이 있다고 전망했습니다. 계속 읽기: 비트코인이 주요 투자 화제로 부상 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-emerges-as-a-major-investment-talking-point
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 12:33
주목할 만한 비트코인 가격 급등: BTC 116,000달러 돌파
게시물 주목할 만한 비트코인 가격 급등: BTC 116,000달러 이정표 돌파가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주목할 만한 비트코인 가격 급등: BTC 116,000달러 이정표 돌파 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 주목할 만한 비트코인 가격 급등: BTC 116,000달러 이정표 돌파 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-milestone-7/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 11:40
패션 기업 Mogu 주식, 비트코인, 이더리움, 솔라나 매수 계획에 급등
패션 기업 Mogu 공유, 비트코인, 이더리움, 솔라나 매수 계획에 급등했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해서 중국 기반 Mogu는 목요일에 이사회가 비트코인, 이더리움, 솔라나에 2000만 달러를 할당하는 것을 승인했다고 밝혔습니다. 이 패션 기업의 나스닥 상장 주식은 최근 76% 상승했습니다. Mogu의 이사회는 암호화폐 및 암호화폐 관련 증권에 2000만 달러를 지출하는 계획을 승인했습니다. 나스닥 상장 패션 기업 Mogu의 주식은 회사가 여유 자금으로 비트코인, 이더리움, 솔라나 디지털 코인을 구매한다고 발표한 후 목요일에 급등했습니다. 중국 기반 MOGU는 주당 7달러 이상으로 급등한 후 최근 4.40달러에 약 76% 높게 거래되고 있습니다. 주가는 2021년 초 37달러 이상의 ATH에 도달한 이후 대부분 5달러 미만에 머물러 있었습니다. 온라인으로 의류와 액세서리를 판매하는 Mogu는 목요일에 이사회가 암호화폐 및 암호화폐 관련 증권에 2000만 달러를 지출하는 계획을 승인했다고 밝혔습니다. "이사회는 디지털 자산을 핵심 자산에 통합함으로써 회사가 재무 보유뿐만 아니라 차세대 AI 제품 및 서비스에 필수적인 운영 능력도 다양화할 수 있다고 믿는다"고 성명서는 밝혔습니다. Decrypt는 Mogu에 논평을 요청했습니다. Mogu는 현금 보유를 다양화하는 방법으로 암호화폐를 구매하는 최신 상장 기업입니다. 이 회사는 2018년에 상장했습니다. 중국 기술 대기업 텐센트 홀딩스가 투자자였습니다. 나스닥 상장 기업들 중 다수가 2020년에 소프트웨어 개발에서 비트코인 구매로 전환한 Strategy(이전 MicroStrategy)가 개척한 모델을 따르고 있습니다. 이 회사는 현재 730억 달러 이상의 가치가 있는 638,460 BTC를 보유한 최신 기업 보유자입니다. 암호화폐 재무 계획으로 전환하는 기업들(투자자들이 코인에 노출될 수 있도록 디지털 자산을 구매)은 적어도 단기적인 주가 상승을 달성했으며, 때로는 대규모 급등을 보였습니다. 비트코인 재무로서 Strategy의 성공(2020년 이후 주식이 2,000% 이상 상승)에도 불구하고, S&P 다우존스 지수는 최근...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 11:13
BlockDAG, ADA, TRX, AVAX
BlockDAG, ADA, TRX 및 AVAX 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 12일 | 05:00 BlockDAG의 약 4억 5백만 달러 모금, ADA의 ETF 논의, TRX의 사용량, AVAX의 상승이 2025년 최고 선택으로 꼽히는 이유를 확인하세요. 지금 투자할 좋은 암호화폐를 찾아보세요. 2021년이 모든 과대광고였고 2022년이 생존에 관한 것이었다면, 2025년은 증명에 관한 것입니다. 암호화폐 시장은 더 이상 큰 약속만으로 이루어지지 않습니다. 사람들은 실제로 무엇이 작동하는지 보고 싶어합니다. 증명은 활성화 주소, 실제 애플리케이션, 그리고 오늘 추적할 수 있는 성장 수치의 형태로 나타납니다. 많은 프로젝트들이 여전히 주목을 받기 위해 이야기를 쫓고 있지만, 다른 프로젝트들은 이미 데이터로 뒷받침되는 실제 견인력을 보여주고 있습니다. 출시 전 실전 거래 스트레스 테스트부터 상장지수펀드 논의 및 네트워크 채택에 이르기까지, 2025년에 투자할 좋은 암호화폐 목록은 이론을 넘어서는 코인들을 가리킵니다. 다음은 실제 압력 하에서 이미 마이닝 중인 것부터 시작하여 속도를 설정하는 네 가지 주요 이름입니다. BlockDAG(BDAG): 출시 전 규모 테스트 실제로 규모를 구축한다는 것은 무엇을 의미할까요? BlockDAG(BDAG)에게는 실제 압력 하에서 테스트하는 것을 의미합니다. X1 모바일 마이닝 앱은 현재 매일 300만 명 이상이 마이닝하고 있습니다. 이것은 단순한 탭-투-언 게임이 아닙니다. 각 세션은 블록 속도, 지연 시간 및 처리량을 테스트합니다. 팀은 출시 후 어떤 일이 일어날지 기다리지 않습니다. 그들은 지금 실시간 결과를 수집하고 있습니다. 모금된 자금은 같은 이야기를 보여줍니다. BlockDAG는 거의 4억 5백만 달러를 모았습니다. 이미 262억 개 이상의 코인이 판매되었으며, 기록상 312,000명의 홀더가 있습니다. 커뮤니티는 활발하고 빠르게 성장하고 있습니다. 코인의 가격 또한 눈길을 끕니다. 배치 30에서 BDAG는 0.03달러에 위치해 있습니다. 그러나 한정된 시간 동안 0.0013달러에 제공되고 있습니다. 이는 배치 1과 비교하여 2,900% ROI에 해당합니다. 이런 종류의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 10:05
RexShares의 흥미로운 데뷔 다음 목요일로 예상
이 게시물 RexShares의 흥미로운 데뷔가 다음 목요일로 예상됨이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기대되는 DOGE ETF 출시: RexShares의 흥미로운 데뷔가 다음 목요일로 예상됨 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 기대되는 DOGE ETF 출시: RexShares의 흥미로운 데뷔가 다음 목요일로 예상됨 출처: https://bitcoinworld.co.in/doge-etf-launch-delayed/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 10:01
엑스피니티 시리즈 플레이오프 진출 실패에도 불구하고, 크리스찬 에케스는 2025년이 성공적이라고 믿는다
이 포스트는 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 "엑스피니티 시리즈 플레이오프 진출 실패에도 불구하고, 크리스찬 에케스는 2025년이 성공적이라고 믿는다"입니다. 크리스찬 에케스, #16 셀시우스 쉐보레의 드라이버가 2025년 5월 31일 테네시주 레바논의 내슈빌 슈퍼스피드웨이에서 열린 NASCAR 엑스피니티 시리즈 테네시 로터리 250 예선 중 자신의 차에 탑승하고 있습니다. (사진: 션 가드너/Getty Images) Getty Images 크리스찬 에케스는 카울리그 레이싱과의 험난한 시작 이후 나스카 엑스피니티 시리즈에 적응해가고 있습니다. 24세의 그는 다른 유형의 레이스카에 적응하는 데 몇 달이 걸렸으며, 16번 팀과 함께 2025 엑스피니티 시리즈 플레이오프 진출에 실패했습니다. "정말 엄청난 학습 경험이었습니다,"라고 에케스는 말했습니다. "올해는 확실히 다른 수준이었어요. 많은 불운과 제 실수, 팀의 실수가 있었고 많은 일들이 제대로 풀리지 않았습니다. 우리는 매주 톱8 속도를 내고 때로는 우승할 수 있는 속도도 냈습니다. 하지만 그것이 한 번도 제대로 맞아떨어지지 않았고, 그래서 우리가 플레이오프에 진출하지 못하는 상황이 되었습니다. 지난 4-5주 동안 잘 달렸는데도 말이죠, 그게 안타깝습니다." 에케스는 팀이 AJ 올멘딩어를 컵 시리즈로 복귀시킨 후 다년 계약의 일환으로 카울리그 레이싱의 주력 16번 차량을 맡게 되었습니다. 올멘딩어는 엑스피니티 시리즈에서 항상 우승을 위협하는 존재였으며, 카울리그 전체가 시즌 대부분 페이스가 떨어졌음에도 2024년 순위에서 3위를 차지했습니다. 그 속도 부족은 2025년까지 이어졌고, 카울리그 레이싱은 엑스피니티 시리즈 전반에 걸쳐 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 에케스는 팀의 유일한 희망의 빛이었습니다. "이런 유형의 레이스카에서 내가 무엇이 필요한지 파악하는 데 시간이 걸렸습니다,"라고 에케스는 말했습니다. "저는 트럭을 너무 오랫동안 몰았고, 이것은 7년 전에 경주했던 ARCA 차량과 더 비슷합니다. 저는 다른 것들에 대해 배우고 있습니다..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 09:29
11만 5,000달러를 넘어선 BTC의 놀라운 상승
BTC의 11만 5,000달러 이상 놀라운 상승이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격 급등: BTC의 11만 5,000달러 이상 놀라운 상승 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 비트코인 가격 급등: BTC의 11만 5,000달러 이상 놀라운 상승 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-analysis-14/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 09:13
시바 이누 팀, 지연된 마이그레이션이 진행 중임을 확인, 앞으로 무엇이 오는지 공개
수주간의 기대와 차질 끝에, 시바 이누 개발팀은 오랫동안 기다려온 LEASH v1에서 LEASH v2로의 마이그레이션이 시작될 준비가 되었다고 공식 확인했습니다. 지연은 원래 LEASH 토큰 컨트랙트의 결함을 해결하고 철저한 보안 감사를 완료해야 할 필요성에서 비롯되었습니다. 이제 이러한 장애물들이 [...]
Bitcoinist
2025/09/12 08:00
Pendle(PENDLE)이 여전히 크게 저평가된 이유 - 모두가 놓친 400조 달러의 기회
Pendle은 DeFi에서 가장 유망한 스토리 중 하나를 구축하고 있음에도 불구하고 계속해서 레이더 아래로 날아가고 있습니다. 긴 X 스레드에서 Mesh.hl은 PENDLE을 "범죄적으로 저평가되었다"고 불렀으며, 데이터를 보면 그 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 눈에 띄는 수치들 Pendle은 현재 프로토콜에 123억 달러가 예치되어 있으며, 상승
Coinstats
2025/09/12 07:00
Perplexity AI, 솔라나(SOL)가 500달러를 넘을 시기와 2025년에 9500% 상승할 수 있는 저렴한 암호화폐를 예측하다
암호화폐 시장이 다시 활기를 띠고 있습니다. 이는 단지 비트코인이 60,000달러 이상을 유지하고 있기 때문만은 아닙니다. Perplexity AI가 많은 트레이더들이 주목하고 있는 예측을 생성하고 있습니다. 가장 큰 예측 중 하나는 솔라나(SOL)가 결국 500달러를 넘을 수 있다는 것으로, 이는 다음 상승세에서의 위치에 대한 논쟁을 다시 불러일으킨 대담한 전망입니다.
Coinstats
2025/09/12 06:30
