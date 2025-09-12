BlockDAG, ADA, TRX, AVAX

BlockDAG, ADA, TRX 및 AVAX 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 12일 | 05:00 BlockDAG의 약 4억 5백만 달러 모금, ADA의 ETF 논의, TRX의 사용량, AVAX의 상승이 2025년 최고 선택으로 꼽히는 이유를 확인하세요. 지금 투자할 좋은 암호화폐를 찾아보세요. 2021년이 모든 과대광고였고 2022년이 생존에 관한 것이었다면, 2025년은 증명에 관한 것입니다. 암호화폐 시장은 더 이상 큰 약속만으로 이루어지지 않습니다. 사람들은 실제로 무엇이 작동하는지 보고 싶어합니다. 증명은 활성화 주소, 실제 애플리케이션, 그리고 오늘 추적할 수 있는 성장 수치의 형태로 나타납니다. 많은 프로젝트들이 여전히 주목을 받기 위해 이야기를 쫓고 있지만, 다른 프로젝트들은 이미 데이터로 뒷받침되는 실제 견인력을 보여주고 있습니다. 출시 전 실전 거래 스트레스 테스트부터 상장지수펀드 논의 및 네트워크 채택에 이르기까지, 2025년에 투자할 좋은 암호화폐 목록은 이론을 넘어서는 코인들을 가리킵니다. 다음은 실제 압력 하에서 이미 마이닝 중인 것부터 시작하여 속도를 설정하는 네 가지 주요 이름입니다. BlockDAG(BDAG): 출시 전 규모 테스트 실제로 규모를 구축한다는 것은 무엇을 의미할까요? BlockDAG(BDAG)에게는 실제 압력 하에서 테스트하는 것을 의미합니다. X1 모바일 마이닝 앱은 현재 매일 300만 명 이상이 마이닝하고 있습니다. 이것은 단순한 탭-투-언 게임이 아닙니다. 각 세션은 블록 속도, 지연 시간 및 처리량을 테스트합니다. 팀은 출시 후 어떤 일이 일어날지 기다리지 않습니다. 그들은 지금 실시간 결과를 수집하고 있습니다. 모금된 자금은 같은 이야기를 보여줍니다. BlockDAG는 거의 4억 5백만 달러를 모았습니다. 이미 262억 개 이상의 코인이 판매되었으며, 기록상 312,000명의 홀더가 있습니다. 커뮤니티는 활발하고 빠르게 성장하고 있습니다. 코인의 가격 또한 눈길을 끕니다. 배치 30에서 BDAG는 0.03달러에 위치해 있습니다. 그러나 한정된 시간 동안 0.0013달러에 제공되고 있습니다. 이는 배치 1과 비교하여 2,900% ROI에 해당합니다. 이런 종류의...