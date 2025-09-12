비트코인의 상승장이 곧 끝날까요?

비트코인의 상승장이 곧 끝날까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 12일 | 09:09 비트코인이 최근 고점을 유지하지 못하고 횡보장을 보이면서, 시장 관찰자들은 사이클의 정점이 이미 도래했는지에 대해 의견이 나뉘고 있습니다. 전설적인 트레이더 피터 브랜트는 정점이 이미 지나갔다고 믿는 반면, 다른 분석가들은 아직 여력이 남아있다고 보고 있습니다 — 그리고 연방준비제도(FRB)의 임박한 금리 결정이 불확실성을 더하고 있습니다. 브랜트의 경고 브랜트는 8월 124,000달러까지의 급등이 사이클 고점을 표시할 수 있다고 암시했습니다. 그의 견해는 블록 보상이 삭감된 후 오래지 않아 정점이 발생하는 전형적인 반감기 사이클 패턴과 일치합니다. 그가 맞다면, 비트코인의 다음 장은 열광보다는 매집박스에 관한 것일 수 있습니다. 모든 사람이 시간을 선언할 준비가 되어 있지는 않습니다. 분석가 JDK는 비트코인의 행동이 "연장 사이클" 이론에 부합하며, 10월이나 11월에 잠재적 정점이 있을 수 있다고 주장합니다. 그에게는 달력보다 시장 구조가 더 중요하며 — 현재 환경은 아직 과거 사이클 정점과 유사하지 않습니다. 유동성 와일드 카드: 연준 금리 인하 상황을 복잡하게 만드는 것은 연방준비제도입니다. 인플레이션이 완화되면서, 시장은 다음 주 FOMC 회의에서 25 베이시스 포인트 인하 가능성을 90%로 보고 있습니다. 이론적으로 유동성 주입은 비트코인의 또 다른 상승을 촉진할 수 있습니다. 그러나 역사는 그렇게 명확하지 않습니다. 2019년, 비트코인은 연준의 금리 인하 전에 강하게 상승했지만 인하가 시작되자 동력을 잃었습니다. 2024년, BTC는 6자리 수에 도달했습니다 — 하지만 그 움직임은 트럼프의 선거 승리와 일치하여 통화 정책의 영향을 분리하기 어렵게 만들었습니다. 더 큰 그림 타이밍에 대한 논쟁에도 불구하고, 대부분은 방향에 동의합니다: 비트코인의 장기적인 궤적은 여전히 상승세입니다. 앤서니 폼플리아노가 말했듯이, 금리 인하가 모두가 예상하는 방아쇠가 아닐 수 있지만 — 더 넓은 추세는 여전히 가치 상승을 선호합니다. 열린 질문은 불꽃놀이가 이미 우리 뒤에 있는지 아니면 마지막 한 번이...