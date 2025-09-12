2025-10-09 목요일

베이스드 에그맨 $GGs와 BlockDAG, 시장에서 화제를 모으다

베이스드 에그맨 $GGs와 BlockDAG, 시장에서 화제를 모으다

베이스드 에그맨 $GGs와 BlockDAG, 시장에서 화제를 모으다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 12일 | 10:23 베이스드 에그맨 $GGs와 BlockDAG와 같은 토큰 프리세일이 2025년을 지배하고 있습니다. 이러한 새로운 암호화폐 토큰 프리세일이 강력한 수요, 유틸리티 및 투자자 신뢰를 바탕으로 암호화폐 프리세일 목록에서 상위를 차지하는 이유를 알아보세요. 2025년 암호화폐 시장은 새로운 프리세일 암호화폐 프로젝트의 물결로 형성되고 있습니다. 투자자들이 지금 당장 구매할 수 있는 최고의 암호화폐 프리세일을 찾는 가운데, 이러한 출시는 소매 및 기관 투자자들의 관심을 모두 끌고 있습니다. 암호화폐 프리세일 목록에서 두각을 나타내는 두 이름은 베이스드 에그맨($GGs)과 BlockDAG입니다. 두 프로젝트 모두 커뮤니티 가치와 견고한 구조를 제공할 때 토큰 프리세일에 대한 수요가 여전히 강하다는 것을 증명하고 있습니다. 매달 더 많은 암호화폐 프리세일이 출시됨에 따라, 혁신과 채택 가능성을 결합한 프로젝트를 식별하는 것이 우선순위가 되었습니다. 베이스드 에그맨과 BlockDAG는 실제로 그것이 어떤 모습인지 보여주고 있습니다. 베이스드 에그맨($GGs): 토큰 프리세일에서 떠오르는 강력한 세력 베이스드 에그맨 $GGs는 게임 문화와 베이스 네트워크와의 연계를 통해 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나로 인기를 얻었습니다. 강력한 프리세일 성과는 얼마나 빠르게 관심을 끌었는지를 보여줍니다. 이 프로젝트는 이미 71,049.52 USDT를 모금했으며, 프리세일 가격 $0.006389에 900만 개 이상의 토큰을 판매했습니다. 유틸리티에 중점을 둠으로써, 베이스드 에그맨은 $GGs가 생태계에서 중심적인 역할을 하도록 보장합니다. 이 토큰은 유동성, 게임 애플리케이션, 민팅, 지불, 심지어 스마트 계약 가스 수수료에도 사용될 수 있습니다. 이 디자인은 코인을 순전히 투기적인 것이 아닌 기능성에 직접 연결합니다. $GGs를 강화하는 또 다른 측면은 빠르게 성장하는 베이스 생태계와의 연결입니다. 코인베이스가 지원하는 베이스는 빠르게 웹3 암호화폐 프리세일 프로젝트의 허브가 되었습니다. 베이스에서 활동이 증가함에 따라, 베이스드 에그맨은 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 게임 문화와 실용적인 사용 사례의 이러한 조합은 $GGs를 최고의 암호화폐 프리세일 토큰 중 하나로 만듭니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 15:26
투자자 관심 속 베이스드 에그맨 $GGs와 블록체인Fx ($BFX)

투자자 관심 속 베이스드 에그맨 $GGs와 블록체인Fx ($BFX)

BitcoinEthereumNews.com에 투자자 관심을 끄는 Based Eggman $GGs와 BlockchainFx ($BFX)에 관한 게시물이 등장했습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 12일 | 09:30 Based Eggman($GGs)과 BlockchainFx($BFX)로 지금 구매할 수 있는 최고의 암호화폐 프리세일을 살펴보세요. 2025년 프리세일 암호화폐 토큰, 생태계 및 투자자 트렌드에 대한 인사이트를 얻으세요. 프리세일 암호화폐 토큰은 투자자들이 주요 거래소에 상장되기 전 블록체인 프로젝트에 참여할 새로운 방법을 모색함에 따라 2025년 가장 많이 논의되는 트렌드 중 하나가 되었습니다. 이러한 초기 단계 출시는 종종 게임, 금융 및 디지털 생태계에서 새로운 아이디어를 강조합니다. 프리세일 단계에 참여함으로써 참가자들은 프로젝트의 유틸리티와 더 넓은 암호화폐 시장을 형성하는 로드맵을 모두 평가할 수 있습니다. 올해, 성장하는 암호화폐 프리세일 목록에서 두 가지 이름이 두드러집니다: Based Eggman($GGs)과 BlockchainFx($BFX). 두 프로젝트 모두 토큰 프리세일의 확장되는 세계에서 주목을 받으면서 독특한 경로를 개척하고 있습니다. 프리세일 토큰 인사이트 2025: 게임과 트레이딩 혁신의 만남 2025년 토큰 프리세일은 단순히 조기 진입에 관한 것이 아닙니다; Web3 프로젝트가 문화와 금융을 연결하는 방식의 변화를 인식하는 것에 관한 것입니다. 투자자들은 이제 프리세일 코인을 출시하는 것 이상을 제공하는 생태계를 찾고 있습니다. 지금 구매할 수 있는 최고의 암호화폐 프리세일은 종종 프로젝트가 더 넓은 시장이나 커뮤니티에 독특한 진입점을 제공하는지 여부에 달려 있습니다. 이 공간에서 Based Eggman과 BlockchainFx와 같은 프리세일 암호화폐 프로젝트는 토큰 프리세일이 제공할 수 있는 것을 혁신이 어떻게 재정의하고 있는지 보여줍니다. 두 프로젝트 모두 문화적 참여와 실용적인 거래 솔루션을 결합한 프리세일 암호화폐 코인에 대한 증가하는 수요를 강조합니다. 다음 암호화폐 프리세일 물결을 평가하는 사람들에게, 이 두 토큰은 프리세일 암호화폐 토큰이 투기적 플레이가 아닌 전체 규모의 생태계로의 진입로로 점점 더 인식되는 이유를 보여줍니다. Based Eggman($GGs): 게임 문화가 Web3 유틸리티를 촉진하는 곳 Based Eggman $GGs는 밈 에너지와 게임 인프라를 결합하여 2025년 최고의 프리세일 암호화폐 토큰 중 하나로 자리매김하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 15:17
코인베이스 CLO 그레월, 주요 겐슬러 커뮤니케이션 사라진 후 SEC에 이의 제기

코인베이스 CLO 그레월, 주요 겐슬러 커뮤니케이션 사라진 후 SEC에 이의 제기

TLDR: 코인베이스 CLO 폴 그레월이 중요한 겐슬러 암호화폐 통신 분실에 대해 SEC를 비판합니다. SEC OIG 보고서는 겐슬러의 거의 1년치 문자 메시지가 파기되었음을 확인합니다. 코인베이스를 대표하는 히스토리 어소시에이츠는 신속한 증거 개시와 제재를 요구합니다. 20명 이상의 다른 SEC 고위 관리들의 문자 메시지도 영구적으로 손실되었을 수 있습니다. 코인베이스 CLO 폴 그레월이 앞장서고 있습니다 [...] 이 글은 주요 겐슬러 통신이 사라진 후 코인베이스 CLO 그레월이 미국 증권거래위원회에 도전한다는 내용으로 Blockonomi에 처음 게재되었습니다.
Blockonomi2025/09/12 14:55
TRON (TRX) 가격: 네트워크, 거래 수수료 60% 삭감으로 17% 상승 주도

TRON (TRX) 가격: 네트워크, 거래 수수료 60% 삭감으로 17% 상승 주도

TLDR TRON 거버넌스가 거래 수수료를 60% 절감하여 평균 이체 수수료를 4.4 TRX에서 2.1 TRX로 낮췄습니다 TRX는 거래량 감소에도 불구하고 24시간 동안 2.4% 상승한 $0.3447에 거래됩니다 네트워크는 매일 210억 달러 이상의 USDT 이체를 처리하여 꾸준한 수요를 창출합니다 TRON Inc.는 재정을 1억 1천만 달러 확대하고 Ledger Enterprise 앱을 출시했습니다 [...] TRON (TRX) 가격: 네트워크가 거래 수수료를 60% 삭감하여 17% 상승을 주도했다는 게시물이 CoinCentral에 처음 게재되었습니다.
Coincentral2025/09/12 14:37
MoonPay와 Birdeye가 함께 암호화폐 구매 및 거래를 가속화

MoonPay와 Birdeye가 함께 암호화폐 구매 및 거래를 가속화

MoonPay와 Birdeye가 함께 다양한 결제 방법을 사용하여 글로벌 수준에서 빠르고 안전한 거래를 제공하는 암호화폐 구매를 간소화합니다.
Blockchainreporter2025/09/12 14:30
비트코인의 상승장이 곧 끝날까요?

비트코인의 상승장이 곧 끝날까요?

비트코인의 상승장이 곧 끝날까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 12일 | 09:09 비트코인이 최근 고점을 유지하지 못하고 횡보장을 보이면서, 시장 관찰자들은 사이클의 정점이 이미 도래했는지에 대해 의견이 나뉘고 있습니다. 전설적인 트레이더 피터 브랜트는 정점이 이미 지나갔다고 믿는 반면, 다른 분석가들은 아직 여력이 남아있다고 보고 있습니다 — 그리고 연방준비제도(FRB)의 임박한 금리 결정이 불확실성을 더하고 있습니다. 브랜트의 경고 브랜트는 8월 124,000달러까지의 급등이 사이클 고점을 표시할 수 있다고 암시했습니다. 그의 견해는 블록 보상이 삭감된 후 오래지 않아 정점이 발생하는 전형적인 반감기 사이클 패턴과 일치합니다. 그가 맞다면, 비트코인의 다음 장은 열광보다는 매집박스에 관한 것일 수 있습니다. 모든 사람이 시간을 선언할 준비가 되어 있지는 않습니다. 분석가 JDK는 비트코인의 행동이 "연장 사이클" 이론에 부합하며, 10월이나 11월에 잠재적 정점이 있을 수 있다고 주장합니다. 그에게는 달력보다 시장 구조가 더 중요하며 — 현재 환경은 아직 과거 사이클 정점과 유사하지 않습니다. 유동성 와일드 카드: 연준 금리 인하 상황을 복잡하게 만드는 것은 연방준비제도입니다. 인플레이션이 완화되면서, 시장은 다음 주 FOMC 회의에서 25 베이시스 포인트 인하 가능성을 90%로 보고 있습니다. 이론적으로 유동성 주입은 비트코인의 또 다른 상승을 촉진할 수 있습니다. 그러나 역사는 그렇게 명확하지 않습니다. 2019년, 비트코인은 연준의 금리 인하 전에 강하게 상승했지만 인하가 시작되자 동력을 잃었습니다. 2024년, BTC는 6자리 수에 도달했습니다 — 하지만 그 움직임은 트럼프의 선거 승리와 일치하여 통화 정책의 영향을 분리하기 어렵게 만들었습니다. 더 큰 그림 타이밍에 대한 논쟁에도 불구하고, 대부분은 방향에 동의합니다: 비트코인의 장기적인 궤적은 여전히 상승세입니다. 앤서니 폼플리아노가 말했듯이, 금리 인하가 모두가 예상하는 방아쇠가 아닐 수 있지만 — 더 넓은 추세는 여전히 가치 상승을 선호합니다. 열린 질문은 불꽃놀이가 이미 우리 뒤에 있는지 아니면 마지막 한 번이...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 14:17
비트코인 코스튬 파티와 숨겨진 보물 찾기

비트코인 코스튬 파티와 숨겨진 보물 찾기

비트코인 코스튬 파티와 숨겨진 보물 찾기 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. HODLween 2025 샬럿 HODLween 2025 장소: Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United States날짜: 2025년 10월 31일 금요일 – 2025년 10월 31일 금요일시간: 15:00 – 19:00 (UTC-04:00) 미국 동부 일광 절약 시간이벤트 유형: 비트코인 이벤트공식 웹사이트: https://hodlween.party/ 이벤트 개요 HODLween 2025를 위한 비트코인 래빗홀로 모험을 떠나보세요. 전기가 흐르는 분위기와 전리품이 기다리는 5번째 연례 행사입니다! "최고의 Satoshi Nakamoto" 콘테스트를 위해 최고의 의상을 입고 숨겨진 비트코인을 찾아보세요. 10월 31일 금요일, 15:00 – 19:00, NoDa 예술 지구의 Great Wagon Road Distillery에서 즐거운 시간을 보내세요! HODLween은 라이브 음악, 공연, 숨겨진 비트코인, 화려한 장식, 그리고 최고의 Satoshi Nakamoto를 위한 대규모 코스튬 콘테스트를 포함한 비트코인 테마의 할로윈 파티입니다. 이는 Bitcoin Charlotte가 주최하는 세계에서 가장 오래 지속된 비트코인 할로윈 파티입니다. HODLween은 웹3.0, NFT, 크립토, 블록체인 또는 알트코인 이벤트가 아닙니다. 참석 이유? 독특한 비트코인 테마의 할로윈 축제를 즐기세요. 코스튬 콘테스트와 같은 인터랙티브 활동에 참여하세요. 비트코인 애호가들과 초보자들과 네트워킹하세요. 숨겨진 비트코인을 발견하고 흥미진진한 공연을 즐기세요. 주요 하이라이트 연사: TBA 세션: 코스튬 콘테스트, 라이브 공연 다루는 주제: 비트코인, HODL 원칙, 분산 기술 특별 기능: 숨겨진 비트코인 보물 찾기, 네트워킹 기회, 화려한 장식 자주 묻는 질문 HODLween 2025란 무엇인가요?HODLween은 라이브 음악, 코스튬 콘테스트, 숨겨진 비트코인 찾기가 특징인 비트코인 테마의 할로윈 파티입니다. 언제 어디서 열리나요?2025년 10월 31일 금요일 – 2025년 10월 31일 금요일, 15:00 – 19:00, Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United States 누가 참석해야 하나요?비트코인 애호가, 초보자, 그리고 독특한 할로윈 경험에 관심 있는 모든 사람들. 어떤 주제가 논의되나요?비트코인, 그 커뮤니티, 그리고 HODL 전략에 대한 논의가 포함됩니다. 면책 조항: 위 텍스트는 Coincu.com 편집 콘텐츠의 일부가 아닌 광고 기사입니다. 출처: https://coincu.com/blockchain-event/hodlween-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 13:55
9월 11일 비트코인 ETF 5억 5,270만 달러 유입, 이더리움 ETF 1억 1,310만 달러 유입

9월 11일 비트코인 ETF 5억 5,270만 달러 유입, 이더리움 ETF 1억 1,310만 달러 유입

9월 11일 비트코인 ETF는 5억 5,270만 달러 유입, 이더리움 ETF는 1억 1,310만 달러 유입을 기록했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 비트코인 ETF는 9월 11일에 5억 5,270만 달러의 상당한 유입을 기록했습니다. 이더리움 ETF는 같은 날 1억 1,310만 달러의 유입을 유치했습니다. 비트코인 상장지수펀드는 9월 11일에 5억 5,270만 달러의 유입을 기록했으며, 이더리움 ETF는 같은 날 1억 1,310만 달러의 유입을 기록했습니다. 이러한 유입은 거래 세션 동안 투자자들의 디지털 자산 ETF 구매를 나타냅니다. 비트코인 ETF는 이더리움 상품보다 거의 5배 더 많은 자본을 유치했습니다. 두 암호화폐 자산 카테고리 모두 긍정적인 투자자 수요를 보였으며, 두 디지털 자산 클래스에 걸쳐 총 유입액은 6억 6,580만 달러에 달했습니다. 출처: https://cryptobriefing.com/bitcoin-ethereum-etf-inflows-sept-11-2024/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 13:28
비트코인 도적단 체포: 홍콩 요양원 천장에서 마이닝 장비 발견

비트코인 도적단 체포: 홍콩 요양원 천장에서 마이닝 장비 발견

비트코인 도둑들 체포: 홍콩 요양원 천장에서 마이닝 장비 발견 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 홍콩에서 두 명의 기술자가 장애인 요양원에서 전기를 훔쳐 비밀 암호화폐 마이닝 작업을 운영한 혐의로 체포되었습니다. 의심스러운 활동으로 발각 홍콩에서 두 명의 기술자가 장애인 요양원에서 전기를 훔쳐 비밀 비트코인 마이닝 작업을 운영한 혐의로 체포되었습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-bandits-busted-mining-rigs-found-in-ceilings-of-hong-kong-care-homes/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 12:54
비트코인과 이더리움 유입량의 놀라운 급증!

비트코인과 이더리움 유입량의 놀라운 급증!

비트코인과 이더리움 유입의 놀라운 급증! 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현물 암호화폐 ETF: 비트코인과 이더리움 유입의 놀라운 급증! 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 현물 암호화폐 ETF: 비트코인과 이더리움 유입의 놀라운 급증! 출처: https://bitcoinworld.co.in/spot-crypto-etfs-surge/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 12:37
