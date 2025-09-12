비트코인 코스튬 파티와 숨겨진 보물 찾기
비트코인 코스튬 파티와 숨겨진 보물 찾기 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. HODLween 2025 샬럿 HODLween 2025 장소: Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United States날짜: 2025년 10월 31일 금요일 – 2025년 10월 31일 금요일시간: 15:00 – 19:00 (UTC-04:00) 미국 동부 일광 절약 시간이벤트 유형: 비트코인 이벤트공식 웹사이트: https://hodlween.party/ 이벤트 개요 HODLween 2025를 위한 비트코인 래빗홀로 모험을 떠나보세요. 전기가 흐르는 분위기와 전리품이 기다리는 5번째 연례 행사입니다! "최고의 Satoshi Nakamoto" 콘테스트를 위해 최고의 의상을 입고 숨겨진 비트코인을 찾아보세요. 10월 31일 금요일, 15:00 – 19:00, NoDa 예술 지구의 Great Wagon Road Distillery에서 즐거운 시간을 보내세요! HODLween은 라이브 음악, 공연, 숨겨진 비트코인, 화려한 장식, 그리고 최고의 Satoshi Nakamoto를 위한 대규모 코스튬 콘테스트를 포함한 비트코인 테마의 할로윈 파티입니다. 이는 Bitcoin Charlotte가 주최하는 세계에서 가장 오래 지속된 비트코인 할로윈 파티입니다. HODLween은 웹3.0, NFT, 크립토, 블록체인 또는 알트코인 이벤트가 아닙니다. 참석 이유? 독특한 비트코인 테마의 할로윈 축제를 즐기세요. 코스튬 콘테스트와 같은 인터랙티브 활동에 참여하세요. 비트코인 애호가들과 초보자들과 네트워킹하세요. 숨겨진 비트코인을 발견하고 흥미진진한 공연을 즐기세요. 주요 하이라이트 연사: TBA 세션: 코스튬 콘테스트, 라이브 공연 다루는 주제: 비트코인, HODL 원칙, 분산 기술 특별 기능: 숨겨진 비트코인 보물 찾기, 네트워킹 기회, 화려한 장식 자주 묻는 질문 HODLween 2025란 무엇인가요?HODLween은 라이브 음악, 코스튬 콘테스트, 숨겨진 비트코인 찾기가 특징인 비트코인 테마의 할로윈 파티입니다. 언제 어디서 열리나요?2025년 10월 31일 금요일 – 2025년 10월 31일 금요일, 15:00 – 19:00, Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United States 누가 참석해야 하나요?비트코인 애호가, 초보자, 그리고 독특한 할로윈 경험에 관심 있는 모든 사람들. 어떤 주제가 논의되나요?비트코인, 그 커뮤니티, 그리고 HODL 전략에 대한 논의가 포함됩니다. 면책 조항: 위 텍스트는 Coincu.com 편집 콘텐츠의 일부가 아닌 광고 기사입니다. 출처: https://coincu.com/blockchain-event/hodlween-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 13:55