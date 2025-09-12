MEXC 거래소
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
Meliuz, 트레저리를 확장하기 위한 옵션 기반 비트코인 전략 공개
Meliuz, 트레저리 확장을 위한 옵션 기반 비트코인 전략 공개 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Meliuz는 최근 트레저리의 일부로 보유하고 있는 비트코인에서 얻는 수익을 증가시킬 수 있는 새로운 전략을 공개했습니다. 이 브라질 기업은 이제 사전 정의된 행사가격이 있는 옵션을 활용하여 비트코인을 계속 획득하고 시장 변동성에서 이익을 얻을 것입니다. Meliuz, 트레저리 확장을 위해 현금 담보 비트코인 옵션 활용 예정 Meliuz, [...] 출처: https://news.bitcoin.com/meliuz-unveils-options-based-bitcoin-strategy-to-enlarge-treasury/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 18:12
비트코인 ETF, 상당한 자본 유입 끌어들여
비트코인 ETF, 상당한 자본 유입 기록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 상장 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)는 목요일에 5억 5,278만 달러의 주목할 만한 자금 유입을 경험했으며, 총 17억 달러의 투자금을 모은 4일 연속 긍정적인 흐름을 이어갔습니다. 이러한 급증은 비트코인에 대한 관심이 증가하고 있음을 반영하며, 투자자들에게 가치 있는 금융 자산으로 자리매김하고 있습니다. 계속 읽기: 비트코인 ETF, 상당한 자본 유입 기록 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etfs-draw-significant-capital
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 17:54
SocialGrow AI, Openverse와 RWA 토큰화 발전을 위해 협력
이 파트너십은 Openverse의 표준화된 실물 연계 자산 토큰화 메커니즘과 상호운용성을 활용하여 간소화된 크로스 체인 솔루션을 제공하기 위한 것입니다.
Blockchainreporter
2025/09/12 17:30
비트코인(BTC) 116,000달러 도달: 시장 위축이 임박했나?
비트코인(BTC)은 금요일 이른 시간에 $115,700 수평 저항선에 도달했으며, 상승 채널의 상단에 닿았습니다. 가격은 이러한 장벽에서 거부되었고, 단타매매 모멘텀이 정점에 도달했다는 점을 고려할 때, 이것이 다음 하락 가격 추세를 시작하기에 이상적인 시점일까요?
Cryptodaily
2025/09/12 17:20
중국의 MOGU 주식, 2000만 달러 암호화폐 매수 후 84% 폭등
중국 MOGU 주식, 2천만 달러 암호화폐 매입 후 84% 폭등했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중국 기반 패션 기업 MOGU는 투자자들에게 2천만 달러를 할당하여 암호화폐 자산을 대차대조표에 추가할 것이라고 발표한 후 주가가 80% 이상 상승했습니다. 회사는 왜 암호화폐에 투자하기로 결정했을까요? 요약 MOGU의 주가는 이 소셜 미디어 기업이 2천만 달러 상당의 암호화폐 자산 구매를 시작한다는 발표 이후 84% 급등했습니다. 천치(Chen Qi) 회장이 회사를 위한 암호화폐 구매에 자금을 투입할 시기를 결정하는 책임을 맡게 됩니다. 최근 보도자료에 따르면, 이 온라인 패션 및 라이프스타일 플랫폼의 이사회는 최대 2천만 달러의 기업 자산을 암호화폐 자산에 할당하기로 결정했습니다. 이러한 자산에는 비트코인, 이더리움, 솔라나 등이 포함됩니다. 2011년에 설립된 MOGU Inc는 중국에 기반을 둔 소셜 미디어 전자상거래 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 패션, 가정용 제품 및 서비스와 관련된 콘텐츠를 전문으로 합니다. MOGU의 사이트는 판매자, KOL 및 사용자를 연결하는 역할을 합니다. 대차대조표에 암호화폐를 추가함으로써, MOGU는 재무 보유자산뿐만 아니라 진행 중인 패션 관련 서비스와 함께 AI 제품으로 진출하기 위한 운영 능력도 다각화할 수 있기를 희망합니다. 이사회는 회사의 회장인 천치에게 암호화폐 자산 구매에 자금이 투입될 시기를 결정할 전권을 부여했습니다. 이 발표로 회사는 DayDayCook Enterprise, Aurora Mobile, Yunfeng Financial Group 등과 같이 자금을 암호화폐에 투자한 소수의 중국 기반 기업들에 합류하게 되었습니다. 이러한 기업들도 자금의 일부를 암호화폐 구매에 할당하겠다는 발표 이후 주가 상승을 경험했습니다. 예를 들어, Aurora Mobile이 2025년 6월에 이사회가 현금 및 현금성 자산의 최대 20%를 비트코인으로 전환하는 계획을 승인했다고 발표했을 때...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 17:19
샘 뱅크먼-프리드, 25년 징역형에 항소 제기
암호화폐의 가장 큰 법정 드라마 중 하나가 재개될 예정이며, Sam Bankman-Fried는 앞으로 있을 잠재적인 새 재판으로 25년 형을 다툴 준비를 하고 있습니다. 파산한 FTX 거래소의 전 CEO인 Sam Bankman-Fried는 다시 한번 반환...
Crypto.news
2025/09/12 17:06
코인베이스 리서치, 2025년 암호화폐 시장 강세 예측
코인베이스 리서치, 2025년 암호화폐 시장 강세 예측이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 코인베이스 리서치는 2025년 말 암호화폐 시장 강세를 예측합니다. 유동성과 규제로 시장 강화. 대형 자산이 지배하고, 소형 토큰은 통합됩니다. David Duong이 이끄는 코인베이스 리서치 팀은 유동성, 거시 환경 및 규제 발전으로 인해 2025년 4분기 초에 암호화폐 시장이 강화될 것으로 전망합니다. 주요 암호화폐에 대한 기관의 축적은 시장 가격을 안정시킬 수 있지만, 자본이 더 크고 유동적인 자산으로 이동함에 따라 소규모 자산은 잠재적 통합에 직면할 수 있습니다. 암호화폐 산업, 기관 경쟁 변화에 직면 코인베이스는 암호화폐 시장이 기관 및 대형 투자자 간의 경쟁이 증가하는 "플레이어 대 플레이어" 단계로 전환하고 있다고 보고했습니다. 코인베이스의 글로벌 리서치 책임자인 David Duong은 지원적인 거시경제 조건과 강한 유동성이 2025년 4분기까지 시장을 계속 강화할 것으로 전망합니다. 이러한 시장 상황의 결과로, 비트코인, 이더리움, 솔라나와 같은 대형 자산은 기관 관심이 증가하고 있는 반면, 소규모 디지털 자산 재무 참여자들은 통합 압력에 직면할 수 있습니다. 이 보고서는 9월 10일 기준으로 디지털 자산 재무에 100만 BTC, 490만 ETH, 890만 SOL이 보유되어 있어 기관의 신뢰를 나타내는 중요한 자금 영향을 강조합니다. 코인베이스 리서치 팀은 "마지막 분기로 들어가면서, 우리는 강한 유동성, 유리한 거시경제 배경 및 규제 모멘텀이 암호화폐 시장을 계속 잘 지원할 것으로 예상합니다. 디지털 자산 재무에서의 온체인 수요도 가격에 하한선을 제공할 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다. 역사적 회복력과 기관 자산 수요 알고 계셨나요? 비트코인은 역사적으로 9월에 어려움을 겪었으며, 2022년까지 6년 연속 부진한 성과를 보였지만, 이 추세는 2023년과 2024년에는 신뢰할 수 없는 것으로 간주되었습니다. 이러한 역사적 변화는 중요한 편차를 나타내며 암호화폐 환경에서 변화하는 시장 역학을 강조합니다. CoinMarketCap의 최근 데이터에 따르면 비트코인 가격은 115,048.20달러로 안정화되었으며 시가총액은 2.29조 달러에 달합니다. 활동은 24시간 동안 0.77% 증가를 나타냅니다. 단기 가격 변동에도 불구하고, 비트코인...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 16:46
비트코인이 $140,000을 목표로 할 때 800% 상승할 수 있는 카르다노, 도지코인 및 3개의 토큰
비트코인이 $140,000을 목표로 할 때 카르다노, 도지코인 및 800% 상승할 수 있는 3개의 토큰이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인이 $140,000을 향해 나아가기 시작하면, 그 파급 효과는 종종 알트코인 시장 전반에 걸쳐 느껴집니다. 트레이더들은 이미 어떤 토큰이 가장 큰 수익을 가져다 줄 수 있을지 추측하고 있으며, 주목받는 것은 단지 일반적인 후보들뿐만이 아닙니다. 카르다노와 도지코인과 같은 이름들이 계속해서 관심을 끌고 있는 반면, Little Pepe와 같은 새로운 프로젝트들은 그들의 성과와 성장하는 커뮤니티로 주목을 받고 있습니다. 현재 12단계에 있는 프리세일과 이미 110%의 이익을 얻고 있는 초기 구매자들로 인해, 많은 투자자들은 비트코인이 다음 큰 움직임을 시작하면 800% 이상 상승할 잠재력이 있다고 믿고 있습니다. 카르다노(ADA): 인내와 진보를 기반으로 구축됨 카르다노 ADA는 항상 장기적인 게임을 하는 것으로 알려져 왔습니다. ADA는 지난날 약 2%, 지난 주 거의 6% 하락한 후 약 $0.82에서 거래되고 있습니다. 거버넌스를 더 탈중앙화 구조로 전환하는 최신 Plomin 업그레이드는 카르다노를 빠른 승리보다는 미래를 위해 구축된 네트워크로 자리매김했습니다. 차트를 지켜보는 분석가들은 비트코인이 주도권을 잡으면 ADA가 돌파구를 향해 나아갈 수 있다고 제안합니다. 일부 예측에 따르면 더 넓은 시장이 부활을 경험하면 ADA가 $3 구간을 되찾을 수 있다고 합니다. 도지코인(DOGE): 여전히 문화에 의해 추진됨 도지코인 DOGE는 커뮤니티 문화가 어떤 주기를 통해서도 코인을 살아있게 할 수 있다는 것을 증명하기에 충분히 오랫동안 존재해 왔습니다. DOGE는 일일 거래량이 $15억을 넘어서며 $0.216 근처에서 거래되고 있습니다. 이는 $0.24 주변에서 저항이 형성되는 좁은 범위에서 통합되고 있습니다. 비트코인이 $140,000을 향해 오르면, DOGE가 그 범위를 벗어나 상승 파도를 탈 수 있다고 믿을 만한 모든 이유가 있습니다. 800%의 움직임은 상당한 내러티브 변화를 필요로 하지만, 도지코인과 함께라면 그 가능성은 결코 멀지 않습니다. Little Pepe(LILPEPE): 구조를 갖춘 밈 에너지 상승할 수 있는 토큰들 중에서...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 16:20
FC 바르셀로나, '새로운 영입' 선수를 1군 스쿼드에 맞이할 예정
FC 바르셀로나, 이번 주말 1군 스쿼드에 '새로운 영입' 맞이할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. FC 바르셀로나와 감독 한시 플릭은 이번 주말 1군에 사실상 "새로운 영입"이 될 선수를 맞이할 예정입니다. Europa Press via Getty Images FC 바르셀로나와 감독 한시 플릭은 이번 주말 1군에 사실상 "새로운 영입"이 될 선수를 맞이할 예정입니다. 마르크 베르날은 독일인 감독이 클럽 레전드 차비 에르난데스의 해임 후 얼마 지나지 않아 조안 감페르 훈련장에서 선수들을 알아가던 중 2024 프리시즌 캠페인의 주요 발견 중 하나였습니다. 예비팀에서 1군과 함께 훈련하도록 호출되었을 때 플릭에게 인상을 남길 기회를 활용하여, 베르날은 비슷한 이름을 가진 마르크 카사도와 함께 블라우그라나가 레알 마드리드와 맨체스터 시티 같은 팀들과 여러 친선 경기를 치른 미국행 티켓을 확보했습니다. 두 마르크는 미국 땅에서 플릭의 더블 피봇으로 선발 출전했고, 2024/2025 라리가 캠페인이 시작되면서 자리를 지켜냈으며 팬들은 그들의 용감하고 스마트한 플레이에 매료되었습니다. FC 바르셀로나에게 라요 바예카노에서 비극이 발생했습니다 하지만 바예카스 원정 경기에서 베르날의 궤적은 라요 바예카노를 상대로 한 역전승 도중 당한 심각한 전방십자인대(ACL) 부상으로 중단되었습니다. 당시 17세였던 이 젊은 선수는 팀 동료들이 스페인의 트레블 챔피언이 되는 것을 사이드라인에서 지켜봐야 했지만, 올해 8월 7일 의료 허가를 받으면서 미드필더에게 활력을 주었습니다. 베르날은 9월 9일부터 경기에 출전할 수 있게 되었으며, 문도 데포르티보는 그가 발렌시아와의 홈 경기에 소집될 것으로 예상하는데, 이 경기는 수용 인원이 줄어든 캄프 누 대신 작은 요한 크루이프 미니 에스타디에서 열릴 예정입니다. 베르날이 관리할 수 있을지...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 16:05
9월 연준 금리 인하 확정 — 그러나 얼마나?
9월 연준 금리 인하 확정 — 그러나 얼마나? 글은 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 2025년 연준의 첫 금리 인하 카운트다운이 시작되었고, 월스트리트는 이를 기정사실로 받아들이고 있습니다. 결정까지 단 5일 남은 상황에서, 큰 질문은 연준이 금리를 인하할지 여부가 아니라 얼마나 인하할 것인가입니다. 작은 폭인 25bps 인하는 거의 확실해 보이지만, 더 큰 폭의 인하에 대한 소문이 ...
CoinPedia
2025/09/12 14:57
