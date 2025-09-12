비트코인이 $140,000을 목표로 할 때 800% 상승할 수 있는 카르다노, 도지코인 및 3개의 토큰

비트코인이 $140,000을 목표로 할 때 카르다노, 도지코인 및 800% 상승할 수 있는 3개의 토큰이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인이 $140,000을 향해 나아가기 시작하면, 그 파급 효과는 종종 알트코인 시장 전반에 걸쳐 느껴집니다. 트레이더들은 이미 어떤 토큰이 가장 큰 수익을 가져다 줄 수 있을지 추측하고 있으며, 주목받는 것은 단지 일반적인 후보들뿐만이 아닙니다. 카르다노와 도지코인과 같은 이름들이 계속해서 관심을 끌고 있는 반면, Little Pepe와 같은 새로운 프로젝트들은 그들의 성과와 성장하는 커뮤니티로 주목을 받고 있습니다. 현재 12단계에 있는 프리세일과 이미 110%의 이익을 얻고 있는 초기 구매자들로 인해, 많은 투자자들은 비트코인이 다음 큰 움직임을 시작하면 800% 이상 상승할 잠재력이 있다고 믿고 있습니다. 카르다노(ADA): 인내와 진보를 기반으로 구축됨 카르다노 ADA는 항상 장기적인 게임을 하는 것으로 알려져 왔습니다. ADA는 지난날 약 2%, 지난 주 거의 6% 하락한 후 약 $0.82에서 거래되고 있습니다. 거버넌스를 더 탈중앙화 구조로 전환하는 최신 Plomin 업그레이드는 카르다노를 빠른 승리보다는 미래를 위해 구축된 네트워크로 자리매김했습니다. 차트를 지켜보는 분석가들은 비트코인이 주도권을 잡으면 ADA가 돌파구를 향해 나아갈 수 있다고 제안합니다. 일부 예측에 따르면 더 넓은 시장이 부활을 경험하면 ADA가 $3 구간을 되찾을 수 있다고 합니다. 도지코인(DOGE): 여전히 문화에 의해 추진됨 도지코인 DOGE는 커뮤니티 문화가 어떤 주기를 통해서도 코인을 살아있게 할 수 있다는 것을 증명하기에 충분히 오랫동안 존재해 왔습니다. DOGE는 일일 거래량이 $15억을 넘어서며 $0.216 근처에서 거래되고 있습니다. 이는 $0.24 주변에서 저항이 형성되는 좁은 범위에서 통합되고 있습니다. 비트코인이 $140,000을 향해 오르면, DOGE가 그 범위를 벗어나 상승 파도를 탈 수 있다고 믿을 만한 모든 이유가 있습니다. 800%의 움직임은 상당한 내러티브 변화를 필요로 하지만, 도지코인과 함께라면 그 가능성은 결코 멀지 않습니다. Little Pepe(LILPEPE): 구조를 갖춘 밈 에너지 상승할 수 있는 토큰들 중에서...