MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
비트코인의 새로운 ATH를 향한 경로가 주요 저항선과 함께 열리다
비트코인의 신고가 경신을 향한 길이 주요 저항선과 함께 열렸습니다. BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 비트코인이 신고가 경신을 결정할 수 있는 117,200달러 저항선에 근접하고 있습니다. 분석가들은 비트코인이 분배 단계에 진입하면서 128,000달러에 도달할 수 있다고 예측합니다. 비트코인 모멘텀이 약화되어 느린 성장이나 급격한 하락의 위험이 있습니다. 비트코인의 신고가 경신을 향한 길이 117,200달러 수준의 주요 저항선과 함께 열립니다 비트코인(BTC)은 ATH에 도달하기 위한 여정에서 중요한 가격 지점에 접근하고 있습니다. 다음 주요 저항선은 117,200달러로 설정되어 있으며, 이는 암호화폐가 상승 모멘텀을 계속할지 아니면 조정을 맞이할지를 결정할 수 있습니다. 분석가들은 이 수준을 면밀히 모니터링하고 있으며, 이는 향후 몇 주 동안 비트코인의 움직임에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 시장 사이클의 마지막 단계에 있는 비트코인 분석가 MerlijnTrader에 따르면, 비트코인이 3단계 시장 사이클의 마지막 단계에 있다고 제안합니다. 분석가는 암호화폐가 분배 단계로 알려진 3단계로 이동하고 있다고 말합니다. 이 단계는 일반적으로 대형 투자자들이 자신의 포지션을 활용하는 동안 소매 트레이더들이 공황 상태에서 매도하면서 상당한 가격 상승을 보입니다. 축적 및 조작 단계에서는 대형 투자자들이 소매 트레이더들을 가격 변동으로 오도하면서 조용히 비트코인을 수집했습니다. 축적 및 조작 단계 | 출처: X 이제 비트코인이 114,000달러 마크에 근접함에 따라, 그는 128,000달러를 향해 더 성장할 것으로 예측합니다. 그의 예측은 2025년 비트코인에 대한 더 넓은 전망과 일치하며, 지속적인 상승 움직임을 시사합니다. 저항 수준과 잠재적 돌파 한편, 분석가 Ted Pillows는 117,200달러 수준을 중요한 저항점으로 간주합니다. 그는 비트코인이 최근 113,500달러 수준을 회복했으며, 이는 회복에 있어 중요한 이정표였다고 설명합니다. Ted Pillows는 비트코인이 117,200달러 마크를 돌파할 수 있다면, 신고가 경신의 문이 열릴 수 있다고 언급했습니다. 가격이 이 저항선을 돌파하지 못하면 조정이 발생하여 비트코인이 낮은 수준으로 돌아갈 수 있습니다. 잠재적...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 23:27
공유하기
연준 금리 인하를 앞두고 시장이 너무 안일한가요?
연준 금리 인하를 앞두고 시장이 너무 안일한가? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 12일 | 16:33 미국 주식이 사상 최고치 근처에서 맴돌고 투자자들이 연방준비제도(FRB)의 다음 정책 움직임에 대비하는 가운데, 분석가들은 시장이 자신들의 이익을 위해 너무 안일해져 있다고 경고하고 있습니다. 최근 Market Mavericks 방송에서 블룸버그 전략가 마이크 맥글론과 트레이더 스콧 멜커는 낙관론이 너무 과도해졌는지, 그리고 비트코인이 이 상황에서 어떤 위치에 있는지에 대해 토론했습니다. 주식은 강세를 보이지만, 금에서 경고 신호가 나타나다 S&P 500은 이번 달 연준의 금리 인하 기대감에 힘입어 계속해서 상승하고 있습니다. 그러나 맥글론은 투자자들이 리스크를 과소평가하고 있다고 주장하며, 금 가격의 급격한 상승을 경고 신호로 지적했습니다. 그는 금의 랠리가 사상 최고 주식 가치에 대한 의구심이 커지고 있음을 반영하며, 시장이 보이는 것보다 더 취약할 수 있다고 암시했습니다. 변동성에 드리운 연준의 그림자 연사들은 25 베이시스 포인트 금리 인하에 대한 기대가 이미 자산 가격에 반영되어 있다는 데 동의했습니다. 맥글론은 이로 인해 VIX와 같은 변동성 지표가 비정상적으로 낮은 수준으로 떨어졌으며, 이는 안일함의 징후라고 강조했습니다. 한편 멜커는 약화된 고용 데이터가 금리 인하의 길을 열어주지만 인플레이션이 아직 완전히 통제되지 않아 나중에 연준이 다시 강제로 조치를 취해야 할 가능성이 있다고 경고했습니다. 비트코인은 유지, 알트코인은 상승 디지털 자산으로 눈을 돌리면, 멜커는 비트코인이 114,000 달러 주변에서 안정적인 발판을 유지하고 있어 회복력을 보여주지만, 시장이 여전히 감성에 크게 좌우된다고 인정했습니다. 맥글론은 암호화폐 공간을 카지노에 비유하며, 비트코인이 "디지털 골드"보다는 상품처럼 행동하고 있다고 말했습니다. 두 사람 모두 112,000 달러 지지선이 주시해야 할 중요한 라인이 되었으며, 50일 이동 평균선이 위쪽 저항선으로 자리 잡고 있다고 언급했습니다. 이더리움은 거의 모멘텀을 보여주지 않아 솔라나와 다른 알트코인이 트레이더들의 관심을 끌 수 있는 공간을 남겨두었습니다. 멜커는 이러한 순환을 "깃발 인수"라고 표현하며, 알트코인이...
NEAR
$2.858
-2.78%
U
$0.009401
-2.91%
RISE
$0.010422
+2.54%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 21:55
공유하기
비트코인 가격 관찰: BTC 저항선에 압박; 일일 구조는 $116K 이상에서 강세 유리
비트코인 가격 관찰: BTC 저항선에 압박; 일일 구조는 $116K 이상에서 강세 유리하다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월 12일, 비트코인은 트레이더들이 알려진 저항 수준으로의 모멘텀을 측정하는 가운데 $114,834에서 $115,269 사이의 일일 범위 상단 근처에서 거래되었습니다. 비트코인 일일 비트코인 차트에서, 가격은 9월 초 $107,270 근처의 하락에서 회복되었으며 이전 랠리를 제한했던 $116,500에서 $118,000 영역을 향해 단계적으로 상승하고 있습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-presses-resistance-daily-structure-favors-strength-above-116k/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 21:50
공유하기
XRP, 비트코인 및 이더리움과 함께 세계 100대 자산 목록에 합류
XRP, 비트코인 및 이더리움과 함께 글로벌 자산 100대 목록에 합류했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP는 1,818억 달러의 시총으로 글로벌 100대에 재진입하여 99위를 차지했습니다. 미국 증권거래위원회 소송 종결과 ETF 신청이 기관 채택을 촉진합니다. 기술적 돌파로 XRP는 2025년 강세 사이클의 다음 단계를 준비합니다. CompaniesMarketCap에 따르면 XRP는 1,818억 달러의 가치로 99위를 차지하며 세계 100대 자산 목록에 재진입했습니다. 이는 1,811억 달러의 인도 HDFC 은행보다 약간 앞서고 시티그룹 바로 뒤에 위치합니다. 이더리움은 약 5,460억 달러의 시총으로 22위에 랭크되어 있고, 비트코인은 8위에 랭크되어 있습니다. 참고로, 금은 약 25조 달러로 세계에서 가장 가치 있는 자산이며, 미국 기술 리더인 엔비디아, 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 아마존이 상위 10위를 차지하고 있습니다. 현물 XRP ETF에 대한 기관 신청이 채택을 가속화 XRP의 100대 복귀는 기관 수요가 증가함에 따라 이루어졌습니다. 미국의 십여 개 자산 관리자들이 미국 증권거래위원회에 현물 XRP ETF를 신청했습니다. 관련: Canary XRP ETF가 DTCC에 등재되고, XRP가 미국 증권거래위원회 판결을 앞두고 3달러 이상으로 돌파 최종 승인이 보류 중인 가운데, Canary XRP ETF가 DTCC 플랫폼에 등장했는데, 이는 일반적으로 시장 출시에 앞서는 절차적 단계입니다. 공개 기업들이 재무 전략에 XRP 추가 펀드를 넘어, 기업들은 XRP를 대차대조표에 통합하고 있습니다. Trident Digital Tech Holdings(NASDAQ: TDTH)와 Webus International(NASDAQ: WETO)는 인플레이션 헤지 역할을 인용하며 XRP 포지션을 재무 자산으로 공개했습니다. 이러한 움직임은 암호화폐 채택을 향한 더 넓은 기업 전환을 강조합니다. 리플 대 미국 증권거래위원회 합의가 XRP에 법적 명확성 제공 XRP의 상승은 또한 규제 명확성과 연관되어 있습니다. 4년간의 리플 대 미국 증권거래위원회 소송은 거래소에서의 XRP 판매가 증권이 아니라는 판결로 마무리되어 수년간의 불확실성을 종식시켰습니다. 미국 시장은 이후 GENIUS Act를 포함한 새로운 암호화폐 법안을 발전시켰으며, 이는 리플의 규정 준수를 강화했습니다...
U
$0.009401
-2.91%
RISE
$0.010422
+2.54%
MORE
$0.03586
+69.87%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 21:42
공유하기
아리아나 그란데의 앨범, 투어에 대한 기대감이 높아지며 다시 베스트셀러가 되다
아리아나 그란데의 앨범이 투어에 대한 기대감이 높아지면서 다시 베스트셀러가 되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 아리아나 그란데의 'Eternal Sunshine'가 새롭게 발표된 투어로 인해 구매 열풍이 일면서 영국 차트에 재진입했으며, 이 앨범은 판매 목록에서 40위권 내로 다시 진입했습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 5월 06일: 아리아나 그란데가 2024년 5월 6일 뉴욕시 메트로폴리탄 미술관에서 열린 "잠자는 미녀들: 패션의 재각성"을 기념하는 2024 메트 갈라에 참석했습니다. (사진: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue) Getty Images for The Met Museum/Vogue 잠시 동안, 아리아나 그란데가 'Eternal Sunshine' 앨범으로 전혀 투어를 하지 않을 것처럼 보였습니다. 이 정규 앨범은 2024년 초에 발매되어 여러 히트곡을 선보였지만, 콘서트 투어에 대한 소식은 없었습니다. 2025년이 거의 그런 발표 없이 지나갈 뻔했지만, 가수는 두 편의 '위키드' 영화 중 두 번째 작품을 홍보한 후 자신의 미래를 내다보고 있습니다. 그란데는 최근 같은 이름의 앨범을 홍보하는 'Eternal Sunshine 투어'를 발표했습니다. 첫 번째 일정은 8월 28일에 공개되었고, 9월 9일에는 북미 투어에 여러 추가 콘서트가 더해졌습니다. 투어 발표에 대한 암시와 실제 날짜, 장소, 그리고 팬들이 티켓을 구할 수 있는 시기에 대한 공유 - 런던에서의 소수의 공연을 포함하여 - 는 'Eternal Sunshine'을 둘러싼 구매 열풍을 불러일으켜 영국에서 다시 한 번 차트 성공을 거두게 했습니다. Eternal Sunshine 재진입 'Eternal Sunshine'은 이번 주 영국의 두 차트에 재진입했으며, 그 중 하나에서는 40위권 내로 다시 진입했습니다 - 하지만 간신히. 공식 피지컬 앨범 목록에서 그래미 후보에 오른 이 작품은 40위로 돌아왔습니다. 또한 영국에서 가장 많이 팔린 타이틀의 일반 목록인 공식 앨범 판매 차트에도 재등장했습니다. 'Eternal Sunshine'이 다시 나타났습니다...
K
$0.06072
-6.87%
U
$0.009401
-2.91%
CITY
$0.9752
-1.46%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 21:28
공유하기
도지코인에 초점을 맞춘 미국 첫 밈 코인 ETF가 목요일에 출시 예정, 하지만 이 새로운 암호화폐를 구매해야 하는 이유는 다음과 같습니다
미국 최초의 밈 코인 ETF가 목요일부터 거래를 시작하며, 도지코인에 주목하고 암호화폐 시장 전반에 논쟁을 불러일으키고 있습니다. DOJE 티커로 거래되는 Rex-Osprey Doge ETF는 일반적인 1933년 증권법에 따라 설립된 것이 아닙니다. 대신, 추가적인 투자자 보호 장치를 포함하는 더 엄격한 1940년 투자회사법에 따라 운영됩니다. [...] 이 글 "미국 최초의 밈 코인 ETF, 도지코인에 초점 맞춰 목요일 출시 예정, 하지만 이 새로운 암호화폐를 구매해야 하는 이유"는 Blockonomi에 처음 게재되었습니다.
U
$0.009401
-2.91%
HERE
$0.000229
-4.18%
DOGE
$0.24559
-3.46%
공유하기
Blockonomi
2025/09/12 20:50
공유하기
비트코인 가격, 43억 달러 이상의 옵션 만료를 앞두고 암호화폐 시장 변동성 대비
비트코인 가격, 암호화폐 시장이 43억 달러 이상의 옵션 만료를 앞두고 변동성에 대비한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장 트레이더들은 오늘 예정된 43억 달러 규모의 비트코인과 이더리움 옵션 만료로 인한 변동성을 예상하고 있습니다. 트레이더들은 이로 인해 비트코인 가격이 상승할 것으로 기대하며 이를 기다리고 있습니다. 또한, PPI와 CPI 인플레이션 데이터가 미국에서 인플레이션이 약간 완화되었음을 시사한 후 암호화폐 시장 시가총액이 4조 달러를 회복했습니다. 약한 노동 시장은 다음 주 25 bps 연준 금리 인하를 지지하고 있습니다. 그러나 REX-Osprey XRP, BTC, DOGE, TRUMP 및 BONK ETF가 오늘 출시될 예정이어서 반등이 예상됩니다. 33.6억 달러 BTC 옵션 만료로 비트코인 가격 변동성 예상 9월 12일 가장 큰 파생상품 암호화폐 거래소인 Deribit에서 3.32억 달러의 명목 가치를 가진 28K BTC 옵션이 만료됩니다. 풋-콜 비율은 1.31이었습니다. 이는 트레이더들이 콜보다 풋에 더 많은 베팅을 하며 대규모로 하락세를 보이고 있음을 나타냅니다. 또한, 비트코인의 최대 고통 가격은 113,000달러로, 글 작성 시점의 시장 가격인 115,016달러보다 낮았습니다. 이는 트레이더들이 강한 변동성 속에서 포지션을 조정하면서 BTC 가격이 하락할 가능성이 높음을 시사했습니다. 게다가, 24시간 풋 거래량이 24시간 콜 거래량보다 높았습니다. 풋-콜 비율은 1.06으로, 트레이더들이 글로벌 암호화폐 시장 심리에 반하여 더 많은 풋 옵션을 구매하고 있음을 나타냅니다. BTC 옵션 미결제약정 | 출처: Deribit GreeksLive에 따르면, 다음 주 임박한 연방준비제도 금리 결정에도 불구하고 옵션 시장에서 BTC 내재 변동성은 약간 하락했습니다. 블록 거래는 거래량이 증가하여 지난 2주 동안 일일 거래량의 절반 이상을 차지했습니다. Deribit의 거래 분포 분석에 따르면 대부분의 거래가 9월 옵션을 대상으로 하며, 비슷한 비율로 활발한 매수와 매도가 이루어지고 있습니다. 한편, 베테랑 트레이더 Peter Brandt는 비트코인 가격에 대한 하락 추세 전망을 재확인하며 이번 달에 정점을 찍을 것이라고 주장했습니다. 그러나 CME 암호화폐 옵션 명목 미결제약정은...
TRUMP
$7.523
-0.58%
BTC
$121,743.5
-0.71%
BONK
$0.00001912
-4.20%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 20:02
공유하기
비트코인 ETF, 5억 5300만 달러 추가로 자금 유입 행진 이어가
비트코인 ETF, 5억 5300만 달러 추가로 유입 행진 이어가 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 ETF는 블랙록과 피델리티가 주도하여 5억 5300만 달러의 유입으로 승승장구를 이어갔으며, 이더 ETF는 추가로 1억 1300만 달러를 확보했습니다. 비트코인과 이더의 연속적인 수익으로 암호화폐 ETF 강세 지속 암호화폐 상장지수펀드(ETF)의 유입 물결은 9월 11일 목요일에도 비트코인과 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-extend-inflow-streak-with-553-million-added/
COM
$0.011195
+2.04%
GAINS
$0.02357
-3.52%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 19:57
공유하기
비트코인 CPI 고점, 다음은 불 트랩 경고
비트코인 CPI 고점, 상승 트랩 경고 신호 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인이 미국 CPI 데이터가 예상치와 일치하면서 3주 최고치에 근접했습니다. 많은 시장 참가자들은 비트코인이 더 높이 상승할 것으로 보고 있으며, 아마도 늦은 롱 포지션을 트랩하기 위한 하락 후에 상승할 것으로 예상합니다. CPI는 최근 몇 달 동안 BTC 가격 가짜 움직임을 보여왔습니다. 비트코인(BTC)은 미국 거시 경제 데이터가 금리 인하 가능성을 높이면서 목요일 월스트리트 개장 시 뚜렷한 변동성을 보였습니다. BTC/USD 1시간 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView CPI 정확히 맞아 비트코인 "상승" 전망 Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면 BTC/USD는 114,731달러까지 급등했습니다. 8월 미국 소비자 물가 지수(CPI) 수치는 예상대로 나왔으며, 전날 생산자 물가 지수(PPI)의 뚜렷한 냉각을 보완했습니다. 미국 CPI 12개월 % 변동률. 출처: 미국 노동통계국 CPI가 1월 이후 최고치를 기록했지만, 주요 지표는 오히려 초기 실업 수당 청구였으며, 예상된 235,000명 대비 263,000명으로 2021년 10월 이후 최대 규모를 기록했습니다. 주간 실업 수당 청구가 방금 263,000명에 도달했습니다. 이는 2021년 10월 이후 가장 높은 주간 수치입니다. pic.twitter.com/5hoLBpNCEM — Josh Schafer (@_JoshSchafer) 2025년 9월 11일 노동 시장 약세에 대한 지속적인 우려 속에서, 연준이 9월 17일 회의에서 금리를 인하할 것이라는 베팅은 CPI 발표 후 더욱 강화되었으며, 시장은 심지어 인하폭이 최소 0.25%보다 클 가능성을 11%로 보고 있습니다. "시장은 현재 연말까지 75 베이시스 포인트의 금리 인하를 반영하고 있습니다," 거래 자원인 The Kobeissi Letter는 X에서 후속 스레드에서 언급했습니다. "CPI 인플레이션이 계속 상승하고 있지만, 노동 시장은 단순히 무시하기에는 너무 약합니다. 다음 주는 중요한 한 주가 될 것입니다." 연준 목표 금리 확률(스크린샷). 출처: CME Group FedWatch Tool 암호화폐 평론가들은 비트코인이 8월 24일 이후 처음으로 114,500달러를 넘어서면서 다음 가격 상승 가능성을 보았습니다. "PPI는 예상보다 훨씬 낮고, CPI는 예상대로입니다," 인기 트레이더 Jelle가 응답했습니다...
CHANGE
$0.00158628
-3.68%
BTC
$121,743.5
-0.71%
RISE
$0.010422
+2.54%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 19:42
공유하기
월스트리트 실험, 솔라나의 블록체인 잠재력에 주목
월스트리트 실험, 솔라나의 블록체인 잠재력에 주목이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 2025년 9월 12일 | 14:01 암호화폐 억만장자 마이크 노보그라츠는 디지털 자산 채택의 다음 장이 비트코인이 아닌 솔라나에서 쓰여지고 있다고 믿습니다. 이번 주 투자자들의 관심을 끈 발언에서, 갤럭시 디지털의 수장은 시장이 "부인할 수 없이 솔라나 시즌에 있다"고 말하며, 기술적 진보와 기관 투자자들의 관심 증가를 지적했습니다. 노보그라츠는 단순히 가격에만 초점을 맞추기보다 자본 형성에 관한 주장을 펼쳤습니다. 그는 갤럭시 디지털, 점프 크립토, 멀티코인 캐피털이 지원하는 프로젝트인 포워드 인더스트리즈가 기록적인 16억 5천만 달러를 모금한 것을 강조했습니다. 이 이니셔티브는 솔라나 네이티브 재무 전략을 개발하기 위한 것으로, 그는 이것이 기업들이 블록체인 네트워크를 투기적 자산이 아닌 기초적인 금융 인프라로 취급하기 시작했다는 신호라고 주장했습니다. 이러한 시기는 알트코인에 유리한 방향으로 변화하기 시작한 규제 환경과 일치합니다. SEC 의장 폴 앳킨스는 최근 대부분의 토큰이 증권법의 적용을 받지 않아야 한다고 시사했으며, 노보그라츠는 이를 "과거 사고방식과의 급격한 단절"이라고 표현했습니다. 그는 이러한 접근 방식이 지지를 얻으면 대형 자산 관리자와 은행들이 방관자로 머물게 했던 오랜 장벽을 제거할 수 있을 것이라고 말했습니다. 나스닥이 전통적인 증권과 함께 토큰화된 주식과 ETF를 거래하겠다는 요청은 변화의 속도를 더욱 강조했으며, 블록체인 기반 청산이 빠르면 2026년에 도입될 수 있습니다. 노보그라츠에게 솔라나의 기술적 우위는 이러한 모멘텀을 포착하기 위한 독특한 위치를 제공합니다. 빠른 정산과 방대한 거래량을 처리할 수 있는 능력으로, 그는 이 네트워크가 기업급 금융에 필요한 자질을 갖추고 있다고 주장했습니다. 그는 솔라나와 이더리움이 글로벌 시장의 기반을 재구축하기 위한 "두 마리 말의 경주"를 하고 있다고 설명했습니다. 비트코인에 대한 그의 전망은 더 절제되었습니다. 갤럭시 디지털 CEO는 BTC가 디지털 자산의 초석으로 남아있지만, 유동성 흐름으로 인해 가격이 횡보하고 있다고 언급했습니다...
CHANGE
$0.00158628
-3.68%
BTC
$121,743.5
-0.71%
TREAT
$0.001037
+2.16%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 19:29
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다