연준 금리 인하를 앞두고 시장이 너무 안일한가요?

비트코인 2025년 9월 12일 | 16:33 미국 주식이 사상 최고치 근처에서 맴돌고 투자자들이 연방준비제도(FRB)의 다음 정책 움직임에 대비하는 가운데, 분석가들은 시장이 자신들의 이익을 위해 너무 안일해져 있다고 경고하고 있습니다. 최근 Market Mavericks 방송에서 블룸버그 전략가 마이크 맥글론과 트레이더 스콧 멜커는 낙관론이 너무 과도해졌는지, 그리고 비트코인이 이 상황에서 어떤 위치에 있는지에 대해 토론했습니다. 주식은 강세를 보이지만, 금에서 경고 신호가 나타나다 S&P 500은 이번 달 연준의 금리 인하 기대감에 힘입어 계속해서 상승하고 있습니다. 그러나 맥글론은 투자자들이 리스크를 과소평가하고 있다고 주장하며, 금 가격의 급격한 상승을 경고 신호로 지적했습니다. 그는 금의 랠리가 사상 최고 주식 가치에 대한 의구심이 커지고 있음을 반영하며, 시장이 보이는 것보다 더 취약할 수 있다고 암시했습니다. 변동성에 드리운 연준의 그림자 연사들은 25 베이시스 포인트 금리 인하에 대한 기대가 이미 자산 가격에 반영되어 있다는 데 동의했습니다. 맥글론은 이로 인해 VIX와 같은 변동성 지표가 비정상적으로 낮은 수준으로 떨어졌으며, 이는 안일함의 징후라고 강조했습니다. 한편 멜커는 약화된 고용 데이터가 금리 인하의 길을 열어주지만 인플레이션이 아직 완전히 통제되지 않아 나중에 연준이 다시 강제로 조치를 취해야 할 가능성이 있다고 경고했습니다. 비트코인은 유지, 알트코인은 상승 디지털 자산으로 눈을 돌리면, 멜커는 비트코인이 114,000 달러 주변에서 안정적인 발판을 유지하고 있어 회복력을 보여주지만, 시장이 여전히 감성에 크게 좌우된다고 인정했습니다. 맥글론은 암호화폐 공간을 카지노에 비유하며, 비트코인이 "디지털 골드"보다는 상품처럼 행동하고 있다고 말했습니다. 두 사람 모두 112,000 달러 지지선이 주시해야 할 중요한 라인이 되었으며, 50일 이동 평균선이 위쪽 저항선으로 자리 잡고 있다고 언급했습니다. 이더리움은 거의 모멘텀을 보여주지 않아 솔라나와 다른 알트코인이 트레이더들의 관심을 끌 수 있는 공간을 남겨두었습니다. 멜커는 이러한 순환을 "깃발 인수"라고 표현하며, 알트코인이...