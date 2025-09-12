비트코인도 초강세를 보일 수 있을까?

비트코인 하이퍼도 급등할 수 있을까? 라는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 12일 | 20:36 분석가들이 비트코인이 금의 역사적 랠리를 따라갈 수 있다고 믿는 이유와 이것이 어떻게 비트코인 하이퍼를 주류로 밀어올릴 수 있는지 살펴봅니다. QCP Capital의 분석가들은 비트코인이 금의 역사적인 상승세를 따라갈 가능성이 있다고 믿으며, $BTC에 대한 4분기 전망을 발표하기 전에 두 자산을 함께 적극적으로 관찰하고 있습니다. 분석가들은 Decrypt Media와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: '우리는 금-비트코인 비율이 0.041에 접근하는지 지켜보고 있습니다. 이 수준은 역사적으로 금이 상승하는 동안 비트코인이 안정화되는 시기와 일치했습니다. 기관 자금 흐름이 증가하면서, 이 구간은 시장 역학의 변화를 나타내는 잠재적 지표로서 모니터링할 가치가 있습니다.' 전문가들이 보는 바와 같이, 비트코인의 증가하는 기관 채택과 투자자 신뢰는 자산의 차트 성과 뒤에 있는 주요 촉매제입니다. 비트코인 하이퍼($HYPER)는 더 빠르고 저렴한 거래를 위해 비트코인 네트워크의 성능을 향상시키는 것을 목표로 하기 때문에 이에 기여할 가능성이 높습니다. 2025년에 비트코인이 금을 능가할까요? 이것은 시장 예측 플랫폼인 Myriad가 시장 심리를 측정하기 위해 사용자들에게 물은 질문이며, 결과는 놀라웠습니다: 62.7%가 아니라고 답했습니다. 출처: Myriad 그러나 흥미로운 부분은 이것입니다. 어제, 금 가격이 45년 만에 처음으로 인플레이션 조정 기록 최고치에 도달했다는 소식이 세계에 전해지기 몇 시간 전에는 응답자의 62.7%가 아닌 54%만이 '아니오'라고 답했습니다. 이는 사용자의 거의 절반(46%)이 비트코인이 금의 역사적인 상승세를 따라갈 수 있다고 믿었다는 것을 의미합니다. 더 흥미로운 질문은 비트코인이 5년 이상 후에 금을 능가할 수 있을지 여부입니다. 답변은 매우 달랐을 수 있습니다. 암호화폐 분석가 Fred Kruger는 비트코인이 향후 20년 내에 총 시장 가치 200조 달러 이상에 도달하여 금의 시가총액을 500% 능가할 수 있다고 믿습니다. 그의 믿음 뒤에 있는 이유? 비트코인의...