MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
비트코인도 초강세를 보일 수 있을까?
비트코인 하이퍼도 급등할 수 있을까? 라는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 12일 | 20:36 분석가들이 비트코인이 금의 역사적 랠리를 따라갈 수 있다고 믿는 이유와 이것이 어떻게 비트코인 하이퍼를 주류로 밀어올릴 수 있는지 살펴봅니다. QCP Capital의 분석가들은 비트코인이 금의 역사적인 상승세를 따라갈 가능성이 있다고 믿으며, $BTC에 대한 4분기 전망을 발표하기 전에 두 자산을 함께 적극적으로 관찰하고 있습니다. 분석가들은 Decrypt Media와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: '우리는 금-비트코인 비율이 0.041에 접근하는지 지켜보고 있습니다. 이 수준은 역사적으로 금이 상승하는 동안 비트코인이 안정화되는 시기와 일치했습니다. 기관 자금 흐름이 증가하면서, 이 구간은 시장 역학의 변화를 나타내는 잠재적 지표로서 모니터링할 가치가 있습니다.' 전문가들이 보는 바와 같이, 비트코인의 증가하는 기관 채택과 투자자 신뢰는 자산의 차트 성과 뒤에 있는 주요 촉매제입니다. 비트코인 하이퍼($HYPER)는 더 빠르고 저렴한 거래를 위해 비트코인 네트워크의 성능을 향상시키는 것을 목표로 하기 때문에 이에 기여할 가능성이 높습니다. 2025년에 비트코인이 금을 능가할까요? 이것은 시장 예측 플랫폼인 Myriad가 시장 심리를 측정하기 위해 사용자들에게 물은 질문이며, 결과는 놀라웠습니다: 62.7%가 아니라고 답했습니다. 출처: Myriad 그러나 흥미로운 부분은 이것입니다. 어제, 금 가격이 45년 만에 처음으로 인플레이션 조정 기록 최고치에 도달했다는 소식이 세계에 전해지기 몇 시간 전에는 응답자의 62.7%가 아닌 54%만이 '아니오'라고 답했습니다. 이는 사용자의 거의 절반(46%)이 비트코인이 금의 역사적인 상승세를 따라갈 수 있다고 믿었다는 것을 의미합니다. 더 흥미로운 질문은 비트코인이 5년 이상 후에 금을 능가할 수 있을지 여부입니다. 답변은 매우 달랐을 수 있습니다. 암호화폐 분석가 Fred Kruger는 비트코인이 향후 20년 내에 총 시장 가치 200조 달러 이상에 도달하여 금의 시가총액을 500% 능가할 수 있다고 믿습니다. 그의 믿음 뒤에 있는 이유? 비트코인의...
BTC
$121,743.5
-0.71%
HYPER
$0.25541
-5.74%
TRUST
$0.0003733
-1.26%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 03:22
공유하기
바이든의 더 큰 세금 공제가 증가하는 의료비를 납세자들에게 전가
바이든의 더 큰 세금 공제가 증가하는 의료비를 납세자에게 전가한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 걱정하는 노인 환자와 함께 컴퓨터로 가정 재정을 온라인으로 처리하는 일본인 여성 간병인의 높은 각도 보기. getty 최근 고용주들을 대상으로 한 두 가지 설문조사에 따르면 직원 건강 보험료가 2026년에 약 6.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 인플레이션이 연방준비제도(FRS)의 2% 목표치를 상회하고 노동 시장이 약화되는 시점에서 소비자들에게 좋지 않은 시기에 발생합니다. 또한 더 높은 비용은 더 큰 납세자 보조금을 의미하기 때문에 부담적정보험법(ACA) 마켓플레이스에서 구매한 건강 보험 계획을 보조하는 납세자들에게도 나쁜 소식입니다. 다행히도 의회가 바이든 행정부 동안 시행된 확대된 보험료 세금 공제가 연말에 만료되도록 허용한다면 납세자들은 약간의 구제를 받게 될 것입니다. 2021년, 의회는 미국 구조 계획(ARPA) 법의 일환으로 ACA의 보험료 세금 공제(PTC)를 확대했습니다. 모든 공화당원이 반대표를 던진 당파적 노선으로 통과된 ARPA는 두 가지 방식으로 세금 공제를 확대했습니다. 첫째, 보조금 자격에 대한 최대 소득 제한을 없앴습니다. 둘째, 개인 보험료 기여금을 줄이고, 경우에 따라 없앴습니다. 민주당은 원래 확대된 PTC를 COVID 팬데믹에 대처하기 위한 임시 조치로 판매했지만, 나중에 2022년 인플레이션 감소법에 의해 2025년 말까지 연장되었습니다. 확대된 PTC는 납세자들에게 상당한 금액의 비용을 발생시켰습니다. PTC 확대에 따라, 연방 빈곤 수준의 100%에서 150% 사이의 소득을 버는 가구는 보험 보장에 대한 보험료를 지불할 것으로 예상되지 않습니다. 확대 이전에는 유사한 가구가 월 소득의 2%에서 4% 사이를 보험료로 지불하는 등 일정 부분 참여할 것으로 예상되었습니다. 경제 정책 혁신 센터의 보고서에 따르면 이로 인해 납세자들은 매년 추가로 2,000달러를 부담해야...
GAME
$36.8877
+1.65%
COM
$0.011195
+2.04%
RESCUE
$0.1488
-0.53%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 03:16
공유하기
알트코인 급등 - 비트코인 다시 113 000 USD 테스트 (2025)
게시물 알트코인 급등 - 비트코인 다시 113,000 USD 테스트 (2025)가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 급등 - 비트코인 다시 113,000 USD 테스트 (2025) 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Martin Šimek은 디지털 금융 분야에서 8년 이상의 경험을 가진 슬로바키아의 암호화폐 및 블록체인 기술 전문가입니다. 그는 자신의 블로그와 전문 잡지에 DeFi, NFT 및 웹3.0에 관한 분석, 가이드 및 뉴스를 정기적으로 발행합니다. 그는 투자 보안 및 일상 생활에서의 암호화폐 실용적 활용에 대해 슬로바키아 대중을 교육하는 데 중점을 둡니다. 그의 목표는 기술적으로 덜 능숙한 사람들에게도 탈중앙화 세계를 소개하는 것입니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/altcoins-surge-as-bitcoin-btc-retakes-113k-market-update-sk/
BTC
$121,743.5
-0.71%
DEFI
$0.001701
-5.23%
COM
$0.011195
+2.04%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 02:41
공유하기
ULTILAND, 통합 Web2.5 솔루션으로 문화적 실물 연계 자산 네트워크를 발전시키기 위해 Cwallet과 협력
이 파트너십은 ULTILAND의 문화 자산 생태계를 Cwallet의 안전한 결제 인프라 및 최신 지갑과 통합하기 위해 설정되었습니다.
RWA
$0.006434
-1.56%
WALLET
$0.02382
-3.48%
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/13 02:40
공유하기
BTC 10년 휴면 상태에서 1500만 달러 깨어나며 BTC 116,000달러 돌파
비트코인 1500만 달러가 10년간의 휴면 상태에서 깨어나며 BTC 116,000달러 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자들은 결코 완전히 퇴근하지 않는다고 합니다. 하지만 크리스찬에게 이것은 단순한 비유가 아니라 생활 방식입니다. 낮에는 끊임없이 변화하는 암호화폐 시장을 탐색하며, 노련한 편집자처럼 단어를 다루고 대중을 위해 전문 용어를 해독하는 기사를 작성합니다. 그러나 PC가 절전 모드로 들어가면, 그의 활동은 더 기계적인(때로는 철학적인) 방향으로 전환됩니다. 크리스찬의 글쓰기 여정은 비트코인 시대보다 훨씬 이전에 시작되었습니다. 학계의 신성한 전당에서 그는 대학 신문의 특집 작가로서 자신의 기술을 연마했습니다. 이야기 전달에 대한 이러한 초기 사랑은 데이터 엔지니어링 회사의 편집자로서 성공적인 경력의 길을 열었으며, 첫 달 에세이 우승으로 몇 달 동안의 강아지와 고양이 간식 공급을 지원했습니다 - 이는 그의 털 많은 동반자들에 대한 헌신의 증거입니다(이에 대해서는 나중에 더 자세히). 크리스찬은 그 후 캐나다와 심지어 한국의 신문사에서 일하며 저널리즘 세계를 누볐습니다. 그는 마침내 필리핀 고향의 지역 뉴스 거물에 10년 동안 정착하여 완전한 뉴스 중독자가 되었습니다. 그러나 그때, 새로운 것이 그의 눈길을 끌었습니다: 암호화폐. 그것은 이야기 전달과 혼합된 보물 찾기와 같았습니다 - 그의 취향에 딱 맞는 것이었죠! 그래서 그는 NewsBTC에서 훌륭한 일자리를 얻었고, 그곳에서 그는 모든 암호화폐 관련 사항에 대한 전문가 중 한 명이 되었습니다. 그는 이 혼란스러운 내용을 이해하기 쉬운 조각으로 분해하여 누구나 이해할 수 있게 만듭니다(그는 이 기술을 가르쳐 준 관리팀에 경의를 표합니다). 크리스찬이 일만 하고 놀지 않는다고 생각하시나요? 전혀 그렇지 않습니다! 컴퓨터 앞에 없을 때, 그는 오토바이에 대한 열정을 즐기고 있습니다. 진정한 기계광인 크리스찬은 자신의 오토바이를 만지작거리고 320cc 야마하 R3를 타고 탁 트인 도로의 즐거움을 만끽하는 것을 좋아합니다. 한때 속도광이었던 그는...
STUFF
$0.00397
-3.17%
MODE
$0.001243
-6.47%
BTC
$121,743.5
-0.71%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 02:20
공유하기
올해 에미상이 정치적일 수 있는 이유
올해 에미상이 정치적일 수 있는 이유에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 코미디언 네이트 바르가체가 일요일 밤 올해의 프라임타임 에미상 시상식을 진행할 예정이며, 그가 자신을 비정치적 코미디언이라고 설명하지만, 스티븐 콜베어의 취소된 심야 토크쇼의 수상 가능성과 찰리 커크 암살 이후 강화된 보안으로 인해 정치적 사건이 여전히 시상식에 그림자를 드리울 수 있습니다. 에미상은 9월 14일 CBS에서 방영됩니다. (사진: Frazer Harrison/Getty Images) Getty Images 주요 사실 텔레비전 아카데미의 의장인 크리스 아브레고는 Variety에 수상자들이 연설 중 정치적 발언을 하는 것에 대해 검열받지 않을 것이라고 말하며, 그들은 "원하는 만큼 원하는 것을 말할 자유가 있다"고 밝혔습니다. 다만 제작진은 연설을 45초로 제한하려고 노력하고 있습니다. 가능한 정치적 순간으로, 여러 언론 매체는 "더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어"가 최고의 토크 시리즈상을 수상할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 부분적으로 파라마운트와 스카이댄스의 합병 이후 CBS의 논란이 된 결정으로 취소된 후 이 쇼가 상당한 주목을 받았기 때문입니다. CBS는 취소를 재정적 결정이라고 변호했지만, 일부 민주당 정치인들은 CBS가 트럼프가 CBS와 "60 Minutes"에 제기한 소송을 합의한 후 트럼프에게 굴복했다고 비난했으며, 트럼프는 콜베어가 자신을 자주 비판하는 인물이기 때문에 취소를 축하했습니다. 콜베어는 에미상에서 발표할 예정인 수십 명의 유명인 중 한 명이며, 시드니 스위니도 포함되어 있습니다. 스위니는 아메리칸 이글 광고로 인해 우생학을 홍보하는 것에 가까웠다는 주장으로 반발을 샀으며, 도널드 트럼프 대통령을 포함한 보수파들은 이 광고를 지지하고 스위니를 칭찬했습니다. 에미상은 우익 인사 찰리 커크의 암살 며칠 후인 일요일에 개최될 예정이며, Deadline은 법 집행 소식통을 인용해 에미상이 보안을 강화하고 있다고 보도했습니다. 여기에는 로스앤젤레스 경찰국의 더 많은 인력과 국토안보부 및 캘리포니아 고속도로 순찰대의 참여가 포함됩니다. 커크의 암살 이후, 바르가체와 에미상 제작진은 Variety에 그들이...
T
$0.0151
-0.06%
TRUMP
$7.523
-0.58%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 01:10
공유하기
알트코인 급등 - 비트코인 다시 113 000 USD 테스트 (2025)
알트코인이 급격히 상승 - 비트코인이 다시 113 000 USD를 테스트 (2025)라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인이 급격히 상승 - 비트코인이 다시 113 000 USD를 테스트 (2025) 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Tomáš Novotný는 체코의 블록체인 애호가이자 작가로, 주로 암호화폐, 분산 애플리케이션(DApp) 및 기술 트렌드에 대해 글을 씁니다. IT와 금융 분야에서 수년간의 경험을 가지고 있어 기술적 측면과 실용적인 투자 전략을 결합할 수 있습니다. 그의 글과 비디오는 명확성, 객관성 및 실용적 가치로 체코 투자자들 사이에서 인기가 있습니다. 그는 금융의 미래가 탈중앙화되어 있다고 믿습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-btc-tests-113k-again-altcoins-explode-market-watch-ch/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 00:47
공유하기
드레이크, 10년 된 싱글을 처음으로 톱 10에 진입시키다
드레이크가 10년 된 싱글을 처음으로 탑 10에 진입시키다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 드레이크의 2011년 싱글 "Headlines"가 빌보드 랩 스트리밍 송 차트에서 8위로 올라가며, 래퍼에게 이 차트에서 132번째 탑 10 히트곡을 안겨주었습니다. 애틀랜타, GA - 6월 20일: 드레이크가 2015년 6월 20일 조지아주 애틀랜타의 필립스 아레나에서 열린 Hot 107.9 버스데이 배시 블록 쇼에서 공연하고 있습니다. (사진: Paras Griffin/Getty Images) Getty Images 드레이크는 Iceman이라는 새 앨범을 발매할 준비를 하고 있지만, 팬들은 정확한 발매 시기를 알지 못합니다. PartyNextDoor와의 협업 프로젝트인 Some Sexy Songs 4 U를 발표한 지 몇 달 만에, 캐나다 힙합 슈퍼스타는 다가오는 스튜디오 작업에서 곡들을 선보이고 있습니다. 지금까지 모든 트랙이 히트곡이 되었습니다. Some Sexy Songs 4 U의 여러 곡들이 빌보드 차트에 계속 머물고 Iceman 싱글들이 새로운 정점에 도달하는 가운데, 드레이크의 가장 오래된 히트곡 중 하나가 상승하고 있으며, 슈퍼스타가 수년간 잘 알고 있는 한 차트에서 처음으로 탑 10에 진입했습니다. "Headlines" 마침내 탑 10에 진입 "Headlines"는 랩 스트리밍 송 차트에서 상승하여 처음으로 탑 10에 진입했습니다. 이 곡은 지난주 11위에 랭크되었으며, 이번 주에는 8위로 상승했습니다. 드레이크의 100개 이상의 탑 10 히트곡 드레이크는 전국에서 가장 많이 스트리밍된 랩 트랙의 빌보드 리스트에서 132번째 탑 10 히트를 기록했습니다. 이는 회사가 발표한 어떤 랭킹에서도 가장 많은 탑 10 누적 중 하나이며, 2025년에만 여러 번 추가되었습니다. 2025년 두 개의 랩 스트리밍 1위 드레이크는 올해 초 랩 스트리밍 송 차트에서 두 개의 1위를 기록했습니다. 7월에는 솔로곡 "What Did I Miss?"가 1위로 데뷔했습니다. 다음 달에는 "Which...
T
$0.0151
-0.06%
U
$0.009401
-2.91%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 00:22
공유하기
기업들이 비트코인과 이더리움을 넘어 확장하는 이유
기업들이 비트코인과 이더리움을 넘어 확장하는 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 2025년 9월 12일 | 18시 16분 기업의 암호화폐 전략은 더 이상 비트코인 비축에만 국한되지 않습니다. 일련의 신고 자료에 따르면 기업들이 디지털 준비금을 확대하고 있으며, XRP가 이제 이더리움 및 다른 주요 알트코인과 함께 한때 단일 자산이 지배했던 자금 보유고에 합류하고 있습니다. 가장 눈길을 끄는 움직임은 Amber International Holdings에서 나왔는데, 1억 달러 규모의 디지털 자산 준비금 구축 계획을 발표했습니다. 비트코인에만 올인하는 대신, Amber는 XRP, 솔라나, BNB, SUI 및 이더리움을 포함한 여러 종목에 걸쳐 투자를 분산했습니다. 이 회사는 이미 재무 보고서에 XRP 보유량을 공개했으며, 이는 준비 자산으로서의 토큰 역할에 대한 자신감을 보여줍니다. 이러한 변화는 사고방식의 더 넓은 변화를 반영합니다. MicroStrategy와 같은 기업들이 비트코인 전용 전략을 고수하는 동안, 다른 기업들은 점점 더 암호화폐 보유고를 투자 포트폴리오처럼 취급하고 있습니다. 변호사 빌 모건은 이를 "새로운 기업 규범"이라고 설명했으며, 여기서는 위험 관리와 다각화가 단일 체인에 대한 이념적 헌신보다 중요시됩니다. XRP를 둘러싼 모멘텀이 형성되고 있습니다. Trident Digital Tech Holdings는 이 자산에 5억 달러를 배정했고, Webus International은 3억 달러를 확보했으며, VivoPower International은 1억 2100만 달러를 투입하고, Wellgistics Health는 XRP 노출을 늘리기 위해 5000만 달러의 신용을 확보했습니다. 이러한 움직임은 XRP가 더 이상 주변적인 역할이 아니라 기업 자본 전략에 직접 포함되고 있음을 시사합니다. 시기도 유리합니다. XRP는 꾸준한 고래 축적과 아직 검토 중인 ETF 신청에 대한 낙관론에 힘입어 3달러를 넘어섰습니다. 토큰에 대한 법적 명확성도 한때 기관들을 멀리하게 했던 우려를 완화시켜, 기업들이 비트코인과 이더리움과 함께 포함시킬 수 있는 더 강력한 근거를 제공했습니다. 새로운 기업 채택 모델이 등장하고 있습니다. 암호화폐 보유고는 다양한 디지털 자산 바구니로 진화하고 있으며, XRP는 그 중심 근처에 자리를 마련하고 있습니다. 기업들이 추구하는...
NEAR
$2.858
-2.78%
BNB
$1,248.08
-4.24%
CHANGE
$0.00158628
-3.68%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 23:58
공유하기
암호화폐 시장은 상승하지만 '비트코인은 갈림길에 서 있다'고 Glassnode가 말해
글래스노드에 따르면 "비트코인이 갈림길에 서 있다"는 암호화폐 시장 상승세에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트레이더들이 임박한 FRB 금리 인하에 베팅하면서 암호화폐 시장이 한 주를 높은 상승세로 마감하고 있습니다. 암호화폐 시장은 9월 12일 금요일에 상승세로 마감하고 있으며, 트레이더들은 연방준비제도가 다음 주에 금리를 인하할 것이라는 베팅에 기울고 있습니다. 모든 암호화폐의 총 시가총액은 지난 24시간 동안 약 1% 증가하여 4.1조 달러를 넘어섰으며, 이는 안정적인 암호화폐 상장지수펀드(ETF) 유입과 대형 암호화폐 전반의 상승에 힘입은 것입니다. 비트코인(BTC)은 어제 밤 116,000달러를 돌파한 후 오늘 0.7% 상승하여 현재 115,000달러 바로 위에서 거래되고 있습니다. 이더리움(ETH)은 4,500달러 이상에서 거래되며 오늘 2.3%의 견고한 상승세를 보이고 8월 말 이후 처음 보는 수준으로 회복하고 있습니다. BTC 24시간 가격 차트. 출처: CoinGecko 도지코인(DOGE)은 상위 10개 암호화폐 자산 중 이번 주 최고 성과를 유지하며, 해당 기간 동안 21%, 지난 24시간 동안 6.2% 상승했습니다. 트레이더들은 여러 차례 지연된 미국 도지코인 ETF의 임박한 출시를 기다리고 있습니다. 상위 20개 자산 중에서 Hyperliquid의 HYPE도 이번 주 20% 상승한 주요 상승 종목입니다. DeFi 네이티브 프로젝트를 포함한 주요 스테이블 코인 발행사들이 최근 발표된 플랫폼의 스테이블 코인 USDH의 발행사 및 관리자로 선정되기 위해 경쟁하고 있습니다. 다른 대형 암호화폐 중에서 솔라나(SOL)는 이번 주에도 강세를 보이며 14.5% 상승한 239달러를 기록했습니다. BNB는 이번 주 6.3%, 오늘 1% 상승한 909달러를 기록했으며, XRP도 오늘 약간 상승한 3.04달러로 주간 5.9% 상승을 보여주고 있습니다. 갈림길에 선 BTC 글래스노드의 분석가들은 오늘 X 게시물에서 비트코인의 비용 기준 분포가 "공급의 큰 부분이 획득된 110,000달러-114,000달러 주변에 밀집된 지지선을 강조한다"고 언급했습니다. 그들은 다음 "주요 공급 구역"이 117,000달러 근처에 있으며, 이는 "가격이 이 수준을 테스트할 경우 저항을 제공할 수 있다"고 지적했습니다...
NEAR
$2.858
-2.78%
U
$0.009401
-2.91%
SOL
$221.68
-0.35%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 23:36
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다