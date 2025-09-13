BlockDAG, Ozak AI 및 Snorter 비교

BlockDAG, Ozak AI 및 Snorter 비교 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 13일 | 01:00 2025년 프리세일에서 BlockDAG, Ozak AI 및 Snorter를 비교해보세요. 4억 500만 달러에 가까운 모금액, AI 도구 및 거래 기능이 이 코인들을 다른 코인보다 앞서게 하는 방법을 알아보세요. 2025년 최고의 암호화폐 프리세일은 단순한 화제성이 아닌 진전의 증거를 통해 주목을 받고 있습니다. Ozak AI는 각 0.01달러에 8억 4400만 코인을 판매하여 260만 달러를 모금했습니다. 텔레그램에서 솔라나 기반 거래 봇으로 작동하는 Snorter는 스나이핑, 카피 트레이딩, 러그풀 감지와 같은 유용한 기능을 제공하여 370만 달러를 모금했습니다. 그러나 어느 것도 BlockDAG(BDAG)의 도달 범위에 미치지 못했습니다. 거의 4억 500만 달러를 모금하고, 262억 개 이상의 코인을 판매하고, 300만 X1 사용자의 성장하는 마이닝 네트워크를 보유한 BlockDAG는 대부분의 프로젝트가 출시 후에도 달성하지 못하는 성과를 넘어섰습니다. 1단계 구매자들은 0.001달러에 참여했으며, 오늘의 0.0013달러는 여전히 초기 가격입니다. 이러한 차이가 BlockDAG가 올해 가장 주목받는 프리세일로 자리매김한 이유를 설명합니다. Ozak AI, 260만 달러 프리세일 창구 개설 Ozak AI는 프리세일 자금으로 260만 달러를 넘어섰으며, 각 0.01달러에 8억 4400만 코인을 판매했습니다. 그 매력은 저렴함 이상입니다; 이 프로젝트는 인공지능과 블록체인을 결합하는 플랫폼을 형성하고 있습니다. 예측 인사이트, 금융 분석 및 의사결정 도구에 중점을 둔 Ozak AI는 목적 지향적인 방향을 제시합니다. 이는 단기적인 트렌드가 아니라 AI의 글로벌 부상과 연결된 실용적인 가치를 제공하는 것에 관한 것입니다. 시장의 불확실성 시기는 종종 신중한 구매자들이 조용히 포지션을 취하는 때입니다. Ozak AI는 오늘날 가장 빠르게 성장하는 기술 중 하나를 중심으로 설계된 제품으로 초기 단계 진입을 제공함으로써 이 전략에 부합합니다. 리스크와 기회에 균형 잡힌 접근 방식으로 프리세일 코인을 탐색하는 사람들에게 이 프리세일은 드문 기회를 제공합니다. AI 기반 서비스와 블록체인 지원의 조합은 이를 주목할 가치가 있는 프로젝트로 만듭니다. Snorter 프리세일 성장...