MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
또 다른 날, 또 다른 기록: 비트코인의 컴퓨팅 파워가 더 강해지다
비트코인이더리움뉴스닷컴에 게시된 "또 다른 날, 또 다른 기록: 비트코인의 컴퓨팅 파워가 더 강해지다"라는 글이 등장했습니다. 비트코인의 순수 컴퓨팅 능력이 계속해서 강화되고 있으며, 금요일에 네트워크는 또 다른 기록을 세웠습니다 — 해시레이트가 초당 1,057 엑사해시(EH/s) 또는 초당 1.057 제타해시(ZH)까지 치솟았습니다. 비트코인의 해시레이트, 1.057 ZH/s까지 급증 비트코인의 글로벌 해시레이트에 또 다른 기록 경신의 날입니다. 2025년 9월 12일, hashrateindex.com의 데이터에 따르면 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/another-day-another-record-bitcoins-computing-muscle-flexes-harder/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 08:02
공유하기
미국, 8월 3,450억 달러 적자 기록, 순이자 급증, 금 사상 최고치 근접, BTC 11만 5천 달러 돌파
미국이 8월 3450억 달러 적자 기록, 순이자 급증, 금은 기록에 근접, BTC 11만 5000달러 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 정부는 8월에 3450억 달러의 적자를 기록했으며, 3440억 달러의 수입이 6890억 달러의 지출에 가려졌습니다. 가장 큰 지출은 메디케어 1410억 달러와 사회보장 1340억 달러였지만, 두드러진 것은 현재 세 번째로 큰 지출인 930억 달러의 순이자입니다. 이는 증가하는 차입 비용이 연방 재정에 가하는 압력이 커지고 있음을 강조합니다. 연방준비제도(FRB)는 9월에 25 베이시스 포인트 금리 인하가 예상되지만, 역사적으로 볼 때 그렇게 단순하지 않을 것입니다. 2024년 9월, 연준은 정책을 100bps 완화했지만 장기 수익률이 급격히 상승하는 것을 보았습니다. 30년 국채는 3.9%에서 5%로 급등했고, 오늘날 4.7%에 위치해 있습니다. 최근 데이터가 인플레이션 가속화를 가리키는 가운데, 금리 인하가 추가적인 물가 압력을 촉발할 위험이 있습니다. 이는 수익률을 더 높이고, 부채 상환 비용을 증가시키며 잠재적으로 재정적 구멍을 더 깊게 만들어 정책 입안자와 시장 모두에게 도전적인 배경을 조성할 것입니다. 시장은 결정적으로 반응하고 있습니다. 금은 온스당 3,670달러 바로 아래의 신고가로 급등하여 연초 대비 거의 40%의 상승을 기록했습니다. 비트코인도 투자자들이 부채 지속 가능성이 더 큰 우려가 되는 환경에서 대안을 찾으면서 11만 5000달러 이상으로 상승하며 탄력을 얻고 있습니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/12/us-posts-usd345b-august-deficit-net-interest-at-3rd-largest-outlay-gold-and-btc-rise
NEAR
$2.86
-2.72%
U
$0.009408
-2.84%
BTC
$121,784.38
-0.68%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 07:47
공유하기
BlockDAG, Ozak AI 및 Snorter 비교
BlockDAG, Ozak AI 및 Snorter 비교 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 13일 | 01:00 2025년 프리세일에서 BlockDAG, Ozak AI 및 Snorter를 비교해보세요. 4억 500만 달러에 가까운 모금액, AI 도구 및 거래 기능이 이 코인들을 다른 코인보다 앞서게 하는 방법을 알아보세요. 2025년 최고의 암호화폐 프리세일은 단순한 화제성이 아닌 진전의 증거를 통해 주목을 받고 있습니다. Ozak AI는 각 0.01달러에 8억 4400만 코인을 판매하여 260만 달러를 모금했습니다. 텔레그램에서 솔라나 기반 거래 봇으로 작동하는 Snorter는 스나이핑, 카피 트레이딩, 러그풀 감지와 같은 유용한 기능을 제공하여 370만 달러를 모금했습니다. 그러나 어느 것도 BlockDAG(BDAG)의 도달 범위에 미치지 못했습니다. 거의 4억 500만 달러를 모금하고, 262억 개 이상의 코인을 판매하고, 300만 X1 사용자의 성장하는 마이닝 네트워크를 보유한 BlockDAG는 대부분의 프로젝트가 출시 후에도 달성하지 못하는 성과를 넘어섰습니다. 1단계 구매자들은 0.001달러에 참여했으며, 오늘의 0.0013달러는 여전히 초기 가격입니다. 이러한 차이가 BlockDAG가 올해 가장 주목받는 프리세일로 자리매김한 이유를 설명합니다. Ozak AI, 260만 달러 프리세일 창구 개설 Ozak AI는 프리세일 자금으로 260만 달러를 넘어섰으며, 각 0.01달러에 8억 4400만 코인을 판매했습니다. 그 매력은 저렴함 이상입니다; 이 프로젝트는 인공지능과 블록체인을 결합하는 플랫폼을 형성하고 있습니다. 예측 인사이트, 금융 분석 및 의사결정 도구에 중점을 둔 Ozak AI는 목적 지향적인 방향을 제시합니다. 이는 단기적인 트렌드가 아니라 AI의 글로벌 부상과 연결된 실용적인 가치를 제공하는 것에 관한 것입니다. 시장의 불확실성 시기는 종종 신중한 구매자들이 조용히 포지션을 취하는 때입니다. Ozak AI는 오늘날 가장 빠르게 성장하는 기술 중 하나를 중심으로 설계된 제품으로 초기 단계 진입을 제공함으로써 이 전략에 부합합니다. 리스크와 기회에 균형 잡힌 접근 방식으로 프리세일 코인을 탐색하는 사람들에게 이 프리세일은 드문 기회를 제공합니다. AI 기반 서비스와 블록체인 지원의 조합은 이를 주목할 가치가 있는 프로젝트로 만듭니다. Snorter 프리세일 성장...
BOT
$0.0916
-11.80%
LEARN
$0.01566
-0.38%
RISE
$0.010422
+2.54%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 07:25
공유하기
애슬레틱스의 닉 커츠는 명백히 AL 최고의 신인; NL은 어떨까?
Athletics의 Nick Kurtz가 명백히 AL 신인왕; NL은 어떨까? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Nick Kurtz는 많은 유망한 젊은 선수들 중에서도 단연 돋보이며 아메리칸 리그 신인왕 상을 차지할 가능성이 높습니다. NL에서는 시카고 컵스의 투수 Cade Horton이 다소 덜 인상적인 그룹을 이끌고 있습니다. Horton 외에도, NL 상 후보로 고려될 가능성이 있는 다른 젊은 선수들로는 애틀랜타 브레이브스의 포수 Drake Baldwin, 컵스의 3루수 Matt Shaw, 그리고 밀워키 브루어스의 내야수 Caleb Durbin이 있습니다. 시즌 후반 콜업된 마이애미 말린스의 Jacob Marsee와 뉴욕 메츠의 Nolan McLean도 매우 인상적이었습니다. 그러나 이들은 투표자들에게 확실한 고려를 받기에는 충분한 경기를 소화하지 못했을 것입니다. AL에서는 Athletics의 유격수 Jacob Wilson이 6월까지 명백히 최고의 신인이었습니다. 7월 1일 이전 71경기에서 23세의 그는 타율 .339, 11홈런, 40타점을 기록했습니다. 그는 부상과 싸우며 그 이후 30경기만 출전해 타율 .265, 3홈런, 16타점을 기록했습니다. 새크라멘토, CA: Athletics의 Nick Kurtz가 2025년 8월 26일 Sutter Health Park에서 디트로이트 타이거즈를 상대로 또 다른 장타를 지켜보고 있습니다. (사진: Thearon W. Henderson/Getty Images) Getty Images Kurtz는 4월 23일 콜업된 후 천천히 시작했습니다. 키 6피트 5인치, 체중 240파운드의 이 1루수는 7월에 절대적인 활약을 펼쳤고, 102경기에서 타율 .302, 30홈런, 74타점을 기록 중입니다. 7월에는 24경기에서 타율 .395, 11홈런, 27타점을 기록했습니다. "조금 충격적이고 놀랍다고 말할 수 있겠네요," Kurtz는 USA Today의 Gabe Lacques에게 말했습니다. "제가 좋은 타자라는 것은 알았지만 정말 좋은 신인 시즌을 보내는 것은 정말 멋진 일이에요." 가장 멋진 것은 7월 25일 휴스턴 애스트로스를 상대로 한 역사상 가장 대단한 경기 중 하나였습니다. Kurtz는 6타수 6안타에 4홈런, 1더블, 6득점, 8타점을 기록했습니다. 그는...
M
$2.06984
-1.86%
W
$0.11069
-4.51%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 07:13
공유하기
BTC 트레저리 스마터 웹 컴퍼니, 경쟁사 인수 검토 중
BTC 트레저리 Smarter Web Company, 경쟁사 인수 검토 중이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영국 최대 기업 비트코인 보유자인 Smarter Web Company가 트레저리를 확장하기 위해 어려움을 겪고 있는 경쟁사 인수를 고려하고 있다고 CEO Andrew Webley가 밝혔습니다. Webley는 Financial Times에 할인된 가격으로 경쟁사의 비트코인(BTC)을 획득하기 위해 경쟁사 인수를 "확실히 고려할 것"이라고 말했습니다. BitcoinTreasuries.NET 데이터에 따르면, Smarter Web Company는 세계 25위, 영국 최고의 기업 비트코인 트레저리입니다. 현재 약 2억 7500만 달러 가치의 2,470 BTC를 보유하고 있습니다. Smarter Web Company의 BTC 보유량(주황색)과 BTC 보유 USD 가치(녹색). 출처: BitcoinTreasuries.NET Smarter Web Company의 CEO는 또한 회사가 영국 상위 100대 상장 기업 지수인 FTSE 100에 진입하기를 열망한다고 말했습니다. 그는 또한 회사명 변경이 "불가피하다"고 언급했지만 "제대로 해야 한다"고 말했습니다. Obchakevich Research의 설립자인 Alex Obchakevich는 Cointelegraph에 "파산한 암호화폐 회사의 자산을 구매하는 것은 종종 할인을 약속하지만, 실제로는 모두가 생각하는 것보다 훨씬 더 어렵다"고 말했습니다. 관련: Metaplanet, Smarter Web, 트레저리에 거의 1억 달러의 비트코인 추가 Obchakevich는 암호화폐 거래소 FTX와 암호화폐 대출 업체 Celsius의 파산 사례를 인용했습니다. 그는 초기에는 할인율이 60%에서 70%에 달했지만, "파산 시 청산된 부채, 법원에서 제거된 부담금 및 세금을 공제한 후 순 할인율은 20-50%로 떨어진다"고 설명했습니다. "이는 자산이 긴급성으로 인해 저평가되어 있기 때문에 전문 지식을 가진 투자자들을 끌어들입니다." Webley의 발언은 Smarter Web의 주가가 금요일에 거의 22% 하락한 후 나왔으며, 시가 2.01달러에서 글을 쓰는 시점에 1.85달러로 떨어졌습니다. 이러한 하락은 BTC가 지난 24시간 동안 1% 이상 상승했음에도 불구하고 발생했습니다. Smarter Web Company 주가 차트. 출처: Google Finance 지난 한 달 동안 비트코인은 가치의 4% 이상을 잃었고, Smarter Web Company의 가격은 약 35.5% 하락했습니다. Smarter...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:59
공유하기
CMS는 고장난 경쟁 입찰 모델을 확장해서는 안 됩니다
CMS가 고장난 경쟁 입찰 모델을 확장해서는 안 된다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 워싱턴 DC, 미국 - 2022년 6월 24일: getty CPAP 기계 및 병원 침대와 같은 내구성 의료 장비(DME)는 많은 환자들이 비싼 요양원 케어를 받지 않고 자신의 집에서 지낼 수 있도록 도와줍니다. 불행히도, 적절한 지불 모델을 만드는 것은 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)가 오랫동안 해결하지 못한 문제였습니다. 불안하게도, 그들은 이제 결함이 있는 입찰 과정을 확장하여 비뇨기과, 기관절개술 및 장루 용품을 포함시킬 계획이며, 이는 환자들에게 더 많은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 우리는 어떻게 이 지점에 도달했을까요? 2011년, CMS는 DME 공급업체에 대한 보상을 위한 고정 수수료 일정의 실패에 대응하여 현재의 경쟁 입찰 시스템을 구현했습니다. 이 고정 수수료 시스템은 낭비적이고, 구식이며, 논리적 기반이 부족하다는 비판을 널리 받았습니다. 비판자들에는 회계감사원(GAO)과 보건복지부 감찰관이 포함되었습니다. CMS가 최종적으로 구현한 입찰 과정은 여전히 결함이 있었습니다. CMS는 낙찰가를 모든 낙찰자 가격의 중앙값(또는 평균)과 동일하게 설정했습니다. 이 "전례 없는" 입찰 과정은 거의 의미가 없었고 여러 부정적인 인센티브를 만들었습니다. 환자 관점에서, 이 구조는 낙찰을 저비용 및 저품질 의료 장비 쪽으로 편향시켰습니다. 종종, 이러한 용품들은 부적절했고, 따라서 환자의 치료 품질을 저하시켰습니다. 과거 입찰 라운드는 또한 공급업체 감소와 접근성 격차로 인해 어려움을 겪었습니다. GAO는 이전 입찰 라운드에서 수십 개의 계약 공급업체가 비활성화되어 수혜자들이 보장 옵션 없이 남겨졌다는 것을 발견했습니다. 가장 최근의 경쟁 입찰 라운드(2021 라운드)는 실행 가능한 입찰이 너무 적어 절감 목표를 달성하지 못했으며, CMS가 수수료 일정으로 되돌아간 2년의 "공백 기간"을 남겼습니다. 이전 경쟁 입찰 라운드의 실패로 인해, CMS는 프로그램을 재개할 때 그 구조를 변경할 계획입니다. 일부 문제를 해결하는 동안...
T
$0.0151
-0.06%
BID
$0.06261
-9.07%
CHANGE
$0.00158808
-3.57%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:49
공유하기
영국, 다가오는 미국 기술 브릿지에서 블록체인, 스테이블 코인 추구
영국이 다가오는 미국 기술 브릿지에서 블록체인, 스테이블 코인을 추구한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영국 암호자산 비즈니스 협의회, TheCityUK, 영국 보험사 협회를 포함한 수십 개의 영국 무역 협회들이 영국 비즈니스 장관 피터 카일에게 공동 서한을 보냈습니다. 주요 우려사항은 디지털 자산이 제외될 경우, 영국이 글로벌 금융 및 혁신의 규칙과 표준을 형성하는 데 뒤처질 위험이 있다는 것입니다. 이 서한 이전에도 영국이 스테이블 코인에 대한 명확한 계획을 수립하도록 암호화폐 산업에서 압력이 커지고 있었습니다. 영국 암호자산 비즈니스 협의회, TheCityUK, 영국 보험사 협회를 포함한 십여 개 이상의 영국 무역 협회들이 영국 비즈니스 장관 피터 카일(및 경제 장관 루시 리그비)에게 공동 서한을 보내, 블록체인, 스테이블 코인 및 토큰화가 다가오는 영국-미국 기술 브릿지 협약의 핵심 구성 요소가 되어야 한다고 촉구했습니다. 무역 단체들이 거래에 블록체인을 원하는 이유 그들의 우려는 디지털 자산이 제외될 경우, 영국이 글로벌 금융 및 혁신의 규칙과 표준을 형성하는 데 뒤처질 위험이 있다는 것입니다. 아시아와 중동의 국가들은 이미 디지털 자산에 대한 규제 프레임워크를 발전시키고 있습니다. 이 서한은 스테이블 코인과 자산 토큰화가 "양국 경제에 전략적으로 중요한 영역"이라고 명시적으로 언급하고 있습니다. 서한은 계속해서 다음과 같이 언급합니다: "조율된 행동 없이는 영국 기업들이 분열된 규제 환경, 대서양 횡단 시장에 대한 접근성 감소, 그리고 경쟁 압력 증가에 직면할 수 있습니다." 관련: Bitpanda, 영국 암호화폐 규제가 거래소를 유치하지 못하면서 런던 상장 회피 뒤처질 위협 영국 정부는 이미 (7월에 발표된) 도매 시장 전략에서 분산원장기술(DLT)과 토큰화를 가능하게 하기로 약속했으며, 디지털 증권 샌드박스에서 스테이블 코인을 어떻게 활용할 수 있는지 탐색하고 있습니다. 그 이전에, 2025년 4월에 법적 도구의 예비 초안이 발표되었으며, 이는 영국을 위한 규제 프레임워크를 수립하고자 했습니다. 이...
MORE
$0.03586
+69.87%
COM
$0.011195
+2.04%
MAY
$0.03817
-0.36%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:36
공유하기
새로운 데이터에 따르면 지난주 상어들에게 비트코인은 확고한 '매수' 대상이었다
비트코인이 지난 주 "상어"들에게 확실한 '매수' 대상이었다는 새로운 데이터가 나타났다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인 "상어" 지갑들이 하락장 매수를 시작하여 단 7일 만에 보유량에 65,000 BTC를 추가했습니다. 단타매매자들도 온체인에서 이동하는 코인의 수익률이 긍정적으로 전환되는 이정표를 넘었습니다. 장타매매자들은 아직 순 축적 단계로 돌아오지 않았습니다. 비트코인(BTC) "신념 기반" 보유자들은 가격이 2개월 최저치에서 반등하는 동안 단 7일 만에 65,000 BTC를 매수했습니다. 목요일에 발표된 온체인 분석 플랫폼 CryptoQuant의 새로운 연구에 따르면 비트코인 "상어"들이 하락장을 매수하고 있는 것으로 나타났습니다. 비트코인의 큰 플레이어들이 분배 전략을 재고하다 100 BTC에서 1,000 BTC 사이의 잔액을 가진 비트코인 지갑들은 더 낮은 가격에 코인을 확보하는 데 시간을 낭비하지 않았습니다. CryptoQuant 데이터에 따르면 단 일주일 만에 이러한 "상어"들이 65,000 BTC의 순 시장 노출을 추가했습니다. "비트코인의 최근 시장 행동은 단타매매자와 더 큰 신념 기반 구매자들 사이의 뚜렷한 차이를 보여줍니다. '상어'로 알려진 100-1,000 BTC를 보유한 주소들은 단 7일 만에 65,000 BTC를 추가하여 총 보유량을 기록적인 3.65백만 BTC로 끌어올렸습니다,"라고 기고자 XWIN Research Japan이 Quicktake 블로그 게시물 중 하나에 작성했습니다. "이러한 매수는 현물 가격이 112,000달러 근처에 머무르는 상황에서도 나타났으며, 이는 소매 주도 변동성과 더 깊은 구조적 수요 사이의 불일치가 커지고 있음을 시사합니다." 비트코인 가치별 UTXO. 출처: CryptoQuant XWIN은 비트코인 투기적 거래자 기반 또는 단타매매자(STH) - 6개월 이하 보유 지갑 - 의 BTC 가격 변동성에 대한 즉각적인 반응을 언급했습니다. CryptoQuant 데이터에 따르면 이러한 투자자들의 지출 출력 수익률(SOPR)은 STH 코인이 손실을 보며 온체인에서 이동한 거의 한 달 동안의 기간 이후 금요일에 겨우 긍정적으로 전환되기 시작했습니다. 비트코인 STH-SOPR. 출처: CryptoQuant BTC의 다음 "강한 상승세" 예측 XWIN은 현재 가격에서의 구매자 수요의 증거로 거래소 잔액 감소를 관찰했습니다. 관련: 이동평균수렴 확산지수(MACD) 골든 크로스가 돌아오면서 비트코인 가격이 10월에 160,000달러에 도달할 수 있다 "순 유출—BTC 인출...
NEAR
$2.86
-2.72%
SIX
$0.01952
-1.06%
BTC
$121,784.38
-0.68%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:05
공유하기
Bittensor가 AI의 비트코인이 되고 싶다고 xTAO 창립자가 말합니다
Bittensor는 AI의 비트코인이 되고 싶다고 xTAO 창립자가 말했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Bittensor 생태계에서 일하는 유일한 공개 기업인 xTAO의 창립자이자 CEO인 Karia Samaroo가 AI가 탈중앙화되어야 하는 이유를 설명합니다. 요약 탈중앙화 AI는 대형 기술 기업이 제공할 수 없는 회복력을 제공한다고 xTAO CEO Karia Samaroo가 말합니다 Bittensor는 "순수 자본주의"에 기반하여 성능이 좋은 AI 모델에 보상을 제공합니다 사용자들은 AI 모델에 들어가는 것에 대해 더 많은 투명성을 원합니다 인공지능은 몇 안 되는 기술처럼 대중의 상상력을 사로잡았습니다. 그러나 그 잠재력 아래에는 권력과 통제의 집중에 대한 심각한 우려가 있습니다. 현재 가장 인기 있는 AI 모델은 몇몇 대형 기술 기업의 독점 자산으로, 이들은 설계와 사용에 대한 완전한 통제권을 가지고 있습니다. Crypto.news는 Bittensor(TAO) 탈중앙화 생태계에서 일하는 공개 기업인 xTAO의 창립자이자 CEO인 Karia Samaroo와 대화를 나눴습니다. Samaroo는 AI를 더 개방적이고, 탈중앙화되며, 사용자의 요구에 부합하는 대안 모델이 필요한 이유를 설명했습니다. crypto.news: 블록체인이 AI에 무엇을 가져오며, Bittensor는 어떤 역할을 합니까? Karia Samaroo: 중앙화는 AI의 가장 큰 문제입니다. AI가 인류가 만든 가장 강력한 도구로 성장함에 따라, 소수의 기업만이 이를 통제하는 것은 엄청난 집중 위험을 만듭니다. 저는 종종 Bittensor를 비트코인에 비유합니다. 비트코인은 돈에 관한 중앙화 문제를 해결했습니다: 인플레이션이 불가능하고, 누구나 접근할 수 있으며, 문지기가 없습니다. Bittensor는 AI에 같은 아이디어를 적용합니다. OpenAI와 같은 중앙화된 AI에서는 한 기관이 모델이 어떻게 훈련되는지, 어떤 데이터를 사용하는지, 어떤 편향을 가지는지, 무엇을 검열하는지 결정합니다. 그들은 또한 언제든지 접근을 차단할 수 있습니다. 이것은 큰 문제입니다. Bittensor는 AI에 대해 이를 해결하기 위해 비트코인의 모델을 사용합니다. CN: 기업들은 어떻게 AI에 탈중앙화를 도입하고 있습니까? KS: 탈중앙화된 AI 솔루션의 좋은 예가 몇 가지 있습니다...
T
$0.0151
-0.06%
PLAY
$0.04865
+6.54%
MORE
$0.03586
+69.87%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 04:42
공유하기
CPI 데이터가 금리 인하 전망을 촉발하면서 비트코인 급등 분석
CPI 데이터가 금리 인하 전망을 촉진하면서 비트코인 상승세를 분석하는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자 게시: 2025년 9월 12일 주요 요점 KOSPI가 신고가 경신을 기록했으며, 트레이더들은 다음 상승 추세가 시작되는 신호로 5-7일 동안 거래량 증가에 주목해야 합니다. 지난 이틀 동안 비트코인[BTC]은 11만 1500달러에서 11만 5400달러로 3.53%의 가격 상승을 보였습니다. 9월 11일, 미국 노동통계국은 2025년 8월 소비자 물가 지수(CPI) 수치를 발표했습니다. 이 데이터는 2025년에 생산자 물가 지수(PPI) 수치가 완전한 디플레이션을 가리킨 세 번째 사례로 입증되었습니다. 이 소식과 함께 다음 주 FOMC 회의에서 금리 인하 가능성이 높아진 것은 장기적인 비트코인 랠리의 무대를 마련할 수 있습니다. 그러나 트레이더와 투자자들은 특히 미국 고용 시장 및 금리 결정과 관련된 주요 뉴스 발표 직전과 직후 몇 시간 동안의 단타매매 변동성에 주의해야 합니다. 데이터는 BTC 상승장이 계속될 가능성이 높음을 보여줍니다 출처: CryptoQuant CryptoQuant Insights의 게시물에서 분석가 Arab Chain은 8월 비트코인 상승이 거래량 증가와 준비금 개선에 의해 주도되었다고 언급했습니다. 현물 회전율 강도는 거래량과 거래소 준비금 간의 관계를 강조합니다. 준비금 대비 높은 거래량은 높은 회전율 강도를 보여주며, BTC가 활발하게 거래되고 시장 신뢰도가 높다는 것을 의미합니다. 준비금에 비해 낮은 거래량은 낮은 회전율 강도를 보여주며, 대량의 비트코인이 거래소에서 유휴 상태로 있어 강한 매수 또는 매도 압력이 부족함을 나타냅니다. 분석가는 11만 달러 이하로의 가격 하락과 함께 준비금 증가 및 회전율 감소는 판매자들이 시장을 장악하고 있음을 의미할 것이라고 지적했습니다. 그러나 현재 데이터를 기반으로 볼 때 갑작스러운 하락보다는 상승세가 계속될 가능성이 더 높습니다. 출처: X의 Alphractal 한국종합...
U
$0.009408
-2.84%
BTC
$121,784.38
-0.68%
MORE
$0.03586
+69.87%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 04:38
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다