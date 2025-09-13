케샤와 오빌 펙, 신규 콜라보레이션으로 '테네시'로 향하다

케샤와 오빌 펙이 새로운 콜라보레이션에서 '테네시'로 향하다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 케샤 Getty Images for iHeartMedia 이번 여름 앨범 Period를 발매한 후에도 케샤는 아직 즐기는 것을 멈추지 않았습니다. 이 에너지 넘치는 팝스타는 히트 메이킹 컨트리 스타 오빌 펙과의 새로운 콜라보레이션 "Nashville"로 돌아왔습니다. 이 듀오는 싱어송라이터 테일라 팍스와 프로듀서 허드슨 모호크의 도움으로 이 노래를 완성했습니다. 음악적으로 "Tennessee"는 "Yippee-Ki-Yay"와 "Cathedral" 같은 트랙을 제외하고는 대체로 팝 중심의 Period와는 다른 방향을 취하고 있습니다. 대신 이전 앨범 Rainbow와 High Road를 연상시킵니다. 컨트리는 케샤에게 낯선 영역이 아닙니다. 네 살 때 그녀의 가족은 내슈빌로 이사했고, 그곳에서 자란 후 음악 경력을 쌓기 위해 로스앤젤레스로 돌아왔습니다. 그녀는 트랙에서 그만큼 이야기합니다. "그곳에서 취하도록 마시는 법을 배웠어 / 그곳에서 취하도록 담배 피우는 법을 배웠어 / 그곳에서 9시부터 5시까지 일하는 법을 배웠어 / 그곳에서 엄마가 노력했다고 맹세해," 그녀가 노래합니다. 케샤는 펙, 팍스, 모호크와 함께 노래를 만드는 과정이 원활했다고 설명했습니다. "제 남부 뿌리를 탐구하는 것이 안전하다고 느꼈고, 수년간 존경해온 이 아티스트들과 함께 방에 들어가 진실되고 정직한 음악을 만드는 것에 흥분했습니다,"라고 그녀는 롤링 스톤에 말했습니다. "그들은 모두 훌륭한 음악을 만들고 싶어하는 영감을 주는 창작자들입니다." "나는 미친 년이었어 / 하지만 적어도 내가 살아온 인생은 / 좋은 이야기를 만들었지 / 나를 뭐라고 부르든 지루하다고는 하지 마 / 엉망이라는 거, 알아 / 하지만 너희들이 쇼를 좋아한다고 들었어 / 그러니까 씨발, 여기 있어," 케샤와 펙이 트랙에서 함께 노래합니다. "하지만, 자기야, 잊지 마 / 내 부고는 이렇게 말해야 해 / '젠장, 그녀는 정말 좋은 유산을 남겼어' / 너는..."