MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
CoinBase로 비트코인 채굴기를 시작하고 자산을 늘리는 방법
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '코인베이스로 비트코인 채굴기를 시작하고 자산을 늘리는 방법'이라는 게시물이 게재되었습니다. 트럼프의 지원 하에 암호화폐는 미국의 전략적 준비금이 되었으며, 투자자들은 투자 수익을 극대화할 수 있는 최선의 방법을 찾고자 합니다. 대부분의 암호화폐 보유자들이 암호화폐 변동성을 통해 차익을 얻는 데 의존하는 반면, 가장 현명한 이들은 보장된 일일 고정 수입을 제공할 수 있는 입증된 방법인 클라우드 마이닝으로 전환하고 있습니다. 코인베이스란 무엇인가요? 코인베이스는 미국의 기술 회사입니다. 2012년 브라이언 암스트롱이 설립한 이 회사는 미국 최대의 암호화폐 거래소를 운영하고 있습니다. 2024년 기준으로 코인베이스는 1억 800만 명의 사용자를 보유하고 있으며, 4천억 달러 이상의 자산을 관리하고 있고, 전 세계 최대의 비트코인 수탁인으로서 총 비트코인 공급량의 12%를 보유하고 있습니다. 코인베이스의 장점: 암호화폐 애호가들에게 코인베이스는 개인과 기업이 암호화폐를 구매, 판매 및 관리할 수 있는 가장 신뢰할 수 있는 플랫폼입니다. 코인베이스의 사명은 모든 사람에게 편리하고 안전하며 신뢰할 수 있는 금융 도구를 제공함으로써 더 많은 경제적 자유를 창출하는 것입니다. 코인베이스의 ALL4 마이닝 클라우드 마이닝에 어떻게 참여하나요? 암호화폐 투자 애호가들에게 합법적이고 수익성 있는 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체를 선택하는 것은 매우 중요합니다. 이때, 2019년 영국에서 합법적으로 설립되어 영국 정부의 보호를 받고 해당 법적 문서와 합법적 운영 인증서를 발급받은 세계적인 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체가 있습니다. 2025년 5월 기준으로 ALL4 마이닝은 전 세계적으로 900만 명 이상의 실제 사용자를 보유하고 있으며, 실제 일일 활성 사용자 수는 20%(180만 명)에 달합니다. 이러한 강력한 데이터 뒤에는 ALL4 마이닝 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체가 전 세계 200개 이상의 국가에 200개 이상의 비트코인 광산과 데이터 센터를 보유하고 있으며, 50만 대 이상의 비트코인 채굴기를 갖추고 있습니다. 이는 플랫폼 사용자에게 실제 클라우드 컴퓨팅 경험과 수익성 있는 클라우드 컴퓨팅 프로젝트를 제공하기에 충분합니다. ALL4 마이닝 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체...
REAL
$0.08236
-0.97%
TRUMP
$7.523
-0.58%
MORE
$0.036
+70.53%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 16:29
공유하기
AI 거버넌스는 위험 신호: 비탈릭 부테린이 대안을 제시하다
AI 거버넌스는 위험 신호: 비탈릭 부테린이 대안을 제시했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 비탈릭 부테린은 순진한 AI 거버넌스가 너무 쉽게 악용될 수 있다고 경고했습니다. 최근 데모에서 공격자들이 ChatGPT를 속여 개인 데이터를 유출하는 방법을 보여주었습니다. 부테린의 "정보 금융" 모델은 다양성, 감독 및 회복력을 촉진합니다. 이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린은 X에서 그의 팔로워들에게 거버넌스를 위해 인공지능(AI)에 의존하는 위험성에 대해 경고하며, 현재의 접근 방식이 너무 쉽게 악용될 수 있다고 주장했습니다. 부테린의 우려는 EdisonWatch 공동 창립자 에이토 미야무라의 또 다른 경고에 이어 나왔는데, 미야무라는 악의적인 행위자들이 OpenAI의 새로운 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 하이재킹하여 개인 사용자 데이터에 접근하는 방법을 보여주었습니다. 이것이 순진한 "AI 거버넌스"가 나쁜 아이디어인 이유이기도 합니다. AI를 사용하여 기여에 대한 자금을 할당하면, 사람들은 가능한 많은 곳에 탈옥 플러스 "돈을 다 줘"를 넣을 것입니다. 대안으로, 저는 정보 금융 접근법을 지지합니다 ( https://t.co/Os5I1voKCV… https://t.co/a5EYH6Rmz9 — vitalik.eth (@VitalikButerin) 2025년 9월 13일 순진한 AI 거버넌스의 위험성 미야무라의 테스트는 숨겨진 명령이 포함된 간단한 캘린더 초대장이 어떻게 ChatGPT를 속여 어시스턴트가 손상된 항목에 접근하면 민감한 이메일을 노출시킬 수 있는지 보여주었습니다. 보안 전문가들은 대규모 언어 모델이 진짜 지시와 악의적인 지시를 구별할 수 없어 조작에 매우 취약하다고 지적했습니다. 우리는 ChatGPT가 당신의 개인 이메일 데이터를 유출하도록 만들었습니다 💀💀 필요한 것? 피해자의 이메일 주소. ⛓️💥🚩📧 수요일에, @OpenAI는 ChatGPT에서 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 도구에 대한 전체 지원을 추가했습니다. ChatGPT가 Gmail, Calendar, Sharepoint, Notion 등에 연결하고 읽을 수 있게 허용합니다... pic.twitter.com/E5VuhZp2u2 — Eito Miyamura | 🇯🇵🇬🇧 (@Eito_Miyamura) 2025년 9월 12일 부테린은 이 결함이 AI에 너무 많은 신뢰를 두는 거버넌스 시스템에 대한 중대한 위험 신호라고 말했습니다. 그는 이러한 모델이 자금 관리나 의사 결정에 사용된다면, 공격자들이 탈옥 스타일의 프롬프트로 쉽게 안전장치를 우회하여 거버넌스 프로세스가 남용에 노출될 수 있다고 주장했습니다...
T
$0.01508
-0.19%
TRUST
$0.0003734
-1.24%
COM
$0.011197
+2.05%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 16:19
공유하기
최고의 토큰 프리세일 출시 공식 ICO
게시물 Best Token Presale 공식 ICO 출시가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 크립토 뉴스 2025년 9월 13일 | 10:43 새로운 디지털 자산인 Best Token Presale이 오늘 BestTokenPresale.com을 통해 ICO를 출시했습니다. 공식 웹사이트는 백서를 포함한 프로젝트의 모든 세부 정보를 제공하며, 프로젝트의 목표까지 토크노믹스에 대해 투명하게 공개하고 있습니다. 이 프리세일에서는 40라운드의 자금 모금이 진행됩니다. 각 라운드마다 투자자들은 토큰을 획득하기 위해 조금 더 많은 비용을 지불하게 되어, 토큰이 거래소에 상장된 후 '후발 구매자'의 ROI 이익이 줄어들게 됩니다. 40라운드가 완료되면 Best Token Presale은 1100만 달러를 모금하게 됩니다. 이 프리세일로 생성된 암호화폐 거래소의 유동성 풀은 모금된 자금 가치의 약 70%인 700만 달러에 달할 것입니다. 유동성 풀에 사용되지 않는 자금은 직원, 마케팅, 암호화폐 거래소 상장 비용 및 암호화폐 기술 개발에 할당될 예정입니다. $BTPS 토큰의 유틸리티는 허세가 없습니다. 백서에 따르면, 이것은 순전히 암호화폐 거래로 돈을 벌고자 하는 암호화폐 트레이더를 위해 설계된 밈 코인입니다. 과장된 연출 없이, 단순히 거대한 브랜드 가치와 매력을 가진 암호화폐가 시장에 출시되는 것입니다. 그리고 거래소에 상장된 후, 마케팅 팀은 계약된 기간 동안 브랜드 가치를 계속 상승시킬 것입니다. 40개의 프리세일 라운드 중 첫 번째에서, 투자자들은 현재 580만 개의 토큰이 구매 가능한 상태에서 $0.00138116에 $BTPS 토큰을 구매할 수 있습니다. 두 번째 라운드에서는 첫 번째 점진적 가격 인상이 이루어져 Best Token PreSale 가격이 $0.00139635로 상승할 것입니다. 백서에 명시된 바와 같이, Best Token Presale ICO의 각 라운드는 1.1% - 1.5%의 인상률을 보일 것입니다. 첫 번째 투자자들, 즉 BTPS 토큰에 처음 10,285달러를 투자하는 사람들이 가장 낮은 비용의 코인을 보유하게 될 것입니다. 이 오프닝 라운드에서 BTPS를 구매하려면, BestTokenPreSale.com을 방문하여 암호화폐 지갑을 웹사이트에 연결하세요. 그...
MORE
$0.036
+70.53%
MEMECOIN
$0.0010523
-8.65%
TOKEN
$0.01201
-4.68%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 15:44
공유하기
왜 Ozak AI의 $0.01 토큰이 솔라나와 XRP 수익에 대항하는 가장 현명한 투자가 될 수 있는가
Ozak AI의 $0.01 토큰이 솔라나 및 XRP 수익에 대한 가장 스마트한 플립이 될 수 있는 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Ozak AI의 프리세일은 토큰 시작 가격을 $0.01로 책정하여 낮은 진입 가격에서 잠재력을 보는 트레이더들의 관심을 끌고 있습니다. 이미 8억 8천만 개 이상의 $OZ 토큰이 판매되어 약 3백만 달러의 자금을 모았습니다. 다음 단계에서는 가격이 $0.012로 인상되며, 장타매매 목표는 $1로 설정되어 있습니다. 솔라나와 XRP 모두 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있는 가운데, 분석가들은 Ozak AI가 단기 플립에 더 좋은 기회를 제공하는지 평가하고 있습니다. 솔라나 및 XRP와 비교한 Ozak AI의 저비용 시작 Ozak AI는 인공 지능과 분산 인프라를 통해 예측 분석을 제공하도록 구축되었습니다. 이 시스템은 빠른 데이터 처리를 위한 Ozak Stream Network, 분산 보안을 위한 DePIN, 장기 보관을 위한 Ozak Data Vaults를 포함합니다. Prediction Agents(PA)는 사용자가 기술적 전문 지식 없이 맞춤형 AI 모델을 만들 수 있게 하여 개인 트레이더와 기관 모두에게 맞춤형 시장 인사이트에 접근할 수 있게 합니다. OZ 토큰은 플랫폼의 기반입니다. 이는 거래, Prediction Agent 접근, 거버넌스 및 커뮤니티 보상에 사용됩니다. 토큰 공급량은 100억 개로 제한되며, 30%는 프리세일, 30%는 생태계 및 커뮤니티 개발, 20%는 준비금, 그리고 각각 10%는 유동성과 팀에 할당됩니다. $0.01에서, 프리세일은 더 넓은 채택이 가격을 상승시키기 전 가장 낮은 진입점입니다. 비교를 위해, 솔라나 토큰은 6.03%의 일일 상승률로 $238.04에 거래되고 있습니다. XRP는 0.74% 상승한 $3.04에 가격이 책정되어 있습니다. 두 자산 모두 계속해서 투자를 유치하고 있지만, 더 높은 가격으로 인해 트레이더들이 단시간에 큰 비율의 플립을 달성하기 어렵게 만듭니다. 반면에 Ozak AI의 더 작은 기본 가격은 $0.01에서 $0.02로의 이동이 이미 100% 수익을 의미합니다. Youtube 삽입: 성장을 지원하는 전략적 파트너십 프리세일 모멘텀을 넘어, Ozak AI는 외부 파트너십을 구축하기 시작했습니다. 이 프로젝트는 최근 ...와의 협력을 확인했습니다.
NEAR
$2.861
-2.68%
STREAM
$0.08365
+27.59%
MORE
$0.036
+70.53%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 15:32
공유하기
이더리움, 전략적 발전에 힘입어 $4,700 돌파
이더리움이 규제 및 기술적 요인에 힘입어 4,700달러를 돌파했습니다. 주요 투자자들의 대규모 매입이 이더리움의 시장 위치를 더욱 강화했습니다. 계속 읽기: 이더리움, 전략적 발전에 힘입어 4,700달러 돌파 이 게시물 "이더리움, 전략적 발전에 힘입어 4,700달러 돌파"는 COINTURK NEWS에 처음 게재되었습니다.
MAJOR
$0.11783
-3.93%
공유하기
Coinstats
2025/09/13 15:18
공유하기
THORChain 창립자, 딥페이크 줌 및 텔레그램 사기로 135만 달러 손실
보고에 따르면, THORChain의 공동 창업자가 해커들이 해킹된 텔레그램 계정과 가짜 Zoom 미팅을 이용해 저장된 키에 접근한 후 잊혀진 메타마스크 지갑에서 약 135만 달러를 도난당했습니다. 이 도난 사건은 처음에 온체인에서 발견되었으며 이후 여러 뉴스 매체와 조사관들에 의해 확인되었습니다. 관련 기사: 베트남 [...] 예정
SCAM
$0.0000196
--%
WALLET
$0.02382
-3.48%
공유하기
Bitcoinist
2025/09/13 14:00
공유하기
내부 작업? MYX 에어드랍 스캔들 1억 7천만 달러 타격
이 게시물 내부 작업? MYX 에어드랍 스캔들 1억 7천만 달러 규모에 달해 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 내부 작업? MYX 에어드랍 스캔들 1억 7천만 달러 규모에 달해 - 세부사항 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 제안을 받으려면 이메일을 입력하세요. Christian은 필리핀과 캐나다 미디어에서 리더십 역할을 맡고 있는 기자이자 편집자로, 글쓰기와 암호화폐에 대한 사랑으로 활동하고 있습니다. 일과 외에는 요리사이자 영화 애호가로, 우주의 크기에 끊임없이 매료되어 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/inside-job-myx-airdrop-scandal-hits-170-million-details/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 13:59
공유하기
Coinbase, SEC 감시기관이 겐슬러 문자 분실을 확인한 후 법원 조치 촉구
SEC 감시기관이 겐슬러 문자 분실을 확인한 후 코인베이스가 법원 조치를 촉구한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 폭발적인 새로운 사실이 SEC의 암호화폐 관련 통신 광범위한 파기를 폭로하며, 코인베이스가 법정에서 규제 무결성에 도전하는 데 사용하고 있는 법적 논란을 일으켰습니다. 겐슬러와 암호화폐 정책 관련 통신 삭제로 SEC 비난받아 코인베이스의 최고 법무 책임자인 폴 그레월은 9월 11일 회사가 법적 도전을 강화했다고 밝혔습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/coinbase-urges-court-action-after-sec-watchdog-confirms-lost-gensler-texts/
COM
$0.011197
+2.05%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 13:49
공유하기
알바니아, EU의 압박 속 개혁에 인공지능 도입
TLDRs; 알바니아는 EU의 반부패 개혁 압력 속에서 공공 조달을 감독할 AI "장관" 디엘라를 도입합니다. 에디 라마 총리는 디엘라가 입찰을 더 빠르고, 효율적이며, 부패 없이 만들 것이라고 말합니다. 지지자들은 이 AI를 EU 통합을 향한 단계로 보는 반면, 비판자들은 이를 위헌적이고 상징적인 것으로 일축합니다. 글로벌 사례는 AI가 [...] 싸울 수 있음을 보여줍니다. 이 글 "알바니아, EU 압력 개혁에서 인공지능으로 전환"은 CoinCentral에 처음 게재되었습니다.
MORE
$0.036
+70.53%
AI
$0.1189
-8.74%
PUBLIC
$0.03872
-5.44%
공유하기
Coincentral
2025/09/13 13:49
공유하기
'올해 미국이 전략적 비트코인 준비금을 형성할 가능성이 높다': 알렉스 쏜
갤럭시 디지털의 알렉스 쏜은 시장이 올해 미국 전략적 비트코인 준비금 형성 가능성을 "과소평가"하고 있다고 말하지만, 다른 이들은 회의적이다. 갤럭시 디지털의 전사적 연구 책임자인 알렉스 쏜은 미국 정부가 올해 말까지 기대를 모으고 있는 전략적 비트코인 준비금을 형성할 가능성이 높다고 말한다. 그러나 다른 업계 임원들은 그보다 확신이 덜하다. "저는 여전히 미국 정부가 올해 전략적 비트코인 준비금(SBR)을 형성했으며 공식적으로 BTC를 전략적 자산으로 보유하고 있다고 발표할 가능성이 높다고 생각합니다,"라고 쏜은 목요일 X 게시물에서 말했다. 더 읽기
ALEX
$0.00544
-1.62%
BTC
$121,780.43
-0.68%
MORE
$0.036
+70.53%
공유하기
Coinstats
2025/09/13 13:39
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다