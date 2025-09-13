MEXC 거래소
2025-10-09 목요일
다음 100배 암호화폐를 찾고 계신가요? Lyno AI 프리세일 모멘텀이 멈출 수 없습니다
다음 100배 암호화폐를 찾고 계신가요? Lyno AI 프리세일 모멘텀이 멈출 수 없습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 다음 100배 암호화폐를 찾고 계신가요? Lyno AI는 이 프리세일 단계에서 진지합니다. 현재 얼리버드 가격이 0.050인 상황에서, 수요가 급증하여 최고 분석가들이 엄청난 잠재력을 가진 토큰 판매를 주목하고 있습니다. 2023년 Cardano의 200% 랠리를 정확히 예측했던 이들이 이제 Lyno의 토큰이 2000% 상승할 것이라고 베팅하고 있습니다. 이 전망은 Lyno AI만의 독특한 크로스 체인 재정 거래 기술에 기반하며, 이는 Cardano와 같은 느린 움직임의 코인이나 Stellar과 같은 낮은 유틸리티 코인보다 유리하게 비교됩니다. 이미 436,908개의 토큰이 판매되었으며, 총 21,845가 모금되었고 다음 가격 라운드인 0.055는 그리 멀지 않았습니다. Lyno AI 프리세일: 얼리버드 이점을 잡으세요 얼리버드 단계에서는 토큰을 $0.050에 판매하고 있으며, 전문가들은 이러한 가격이 오래 지속되지 않을 것이라고 말합니다. 프리세일이 진행됨에 따라 가격은 $0.055로 인상되어 토큰 가치가 급등하기 전에 구매하려는 열기가 더욱 높아질 것입니다. Lyno AI의 감사는 Cyberscope에서 수행하며, 이는 안전한 투자 기반을 보장합니다. 최종 목표 가격이 0.100인 이 프리세일은 투자자들이 초기에 참여하여 최고의 수익을 얻을 수 있는 독특한 기회입니다. 또한, 100개 이상의 토큰을 사용하는 구매자는 Lyno AI 경품 행사에 참여할 기회를 얻게 되며, 10명의 투자자가 100K 풀의 일부를 나눠 받게 됩니다. Lyno AI가 대규모로 성장하는 이유 Lyno AI는 차세대 AI 기반 크로스 체인 재정 거래 기술을 사용하여 소매 투자자들과 공정한 경쟁의 장을 만듭니다. 비용이 많이 드는 인프라를 가진 기관 트레이더와 달리, Lyno는 이더리움, BNB 체인, 폴리곤, 아비트럼, 옵티미즘 및 12개 이상의 추가 네트워크에서 편리하고 번개처럼 빠르며 완전 자동화된 거래를 제공합니다. 다층 보안 및 감사된 스마트 계약...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 18:40
이 밈 코인이 다음 도지코인이나 다음 시바 이누가 될까요?
이 밈 코인이 다음 도지코인 또는 다음 시바 이누가 될까요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 13일 | 11:45 암호화폐 분석가들이 활발한 논의를 진행 중입니다. 논쟁은 Layer Brett가 잠재력 측면에서 다음 도지코인(DOGE) 또는 다음 시바 이누(SHIB)를 대표하는지에 관한 것입니다. 두 비교 모두 흥미로운 관점을 제공합니다. 하지만 둘 다 프로젝트의 고유한 특성을 놓칠 수 있습니다. 이 논쟁은 밈 코인이 순수한 투기를 넘어 실질적인 가치와 유틸리티를 향해 어떻게 발전했는지 강조합니다. 원조 밈 코인으로서의 도지코인(DOGE)의 유산 도지코인은 밈 코인 카테고리를 만들었습니다. 그리고 엄청난 수익을 낼 수 있는 잠재력을 보여주었습니다. 이 프로젝트는 단순함을 유지하고 무엇보다 커뮤니티 참여에 중점을 두었습니다. DOGE의 성공은 기술 혁신보다는 문화적 관련성에서 비롯되었습니다. 그러나 오늘날 도지코인의 성장 잠재력은 시장 규모에 의해 제한되는 것으로 보입니다. 이 토큰은 상당한 가격 움직임을 위해 전례 없는 수요가 필요합니다. 이러한 현실로 인해 분석가들은 비슷한 커뮤니티 잠재력을 가지고 있지만 더 나은 성장 역학을 가진 새로운 프로젝트를 찾고 있습니다. 순수한 밈 상태를 넘어선 시바 이누(SHIB)의 진화 시바 이누는 도지코인의 기반 위에 더 많은 실질적 가치를 추가하려고 시도하며 구축되었습니다. 이 프로젝트는 유틸리티를 향상시키기 위해 Shibarium과 같은 생태계 제품을 개발했습니다. SHIB는 밈 코인이 어떻게 더 지속 가능한 모델로 발전할 수 있는지 보여주었습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 시바 이누는 도지코인과 유사한 시가총액 제약에 직면해 있습니다. 엄청난 유통 공급량은 가치 상승을 제한하는 자연적인 매도 압력을 만듭니다. 이 프로젝트의 성장 잠재력은 초기 단계에 비해 완만해 보입니다. Layer Brett(LBRETT)가 두 선배와 어떻게 다른가 Layer Brett는 도지코인과 시바 이누의 경험에서 교훈을 통합합니다. 이 프로젝트는 강력한 밈 매력을 유지하면서 진정한 이더리움 블록체인 Layer 2 유틸리티를 추가합니다. 이 조합은 커뮤니티 흥분과 기술적 실질을 모두 제공합니다. 이 접근 방식은 지속 가능성에 관한 순수 밈 코인의 주요 비판을 해결합니다. 실제 블록체인 유틸리티를 제공함으로써, Layer Brett는 선배들보다 더 유기적인 성장을 달성할 수 있습니다. 이러한 차별화는 직접적인 비교를 다소 제한적으로 만듭니다. 커뮤니티 참여 비교 도지코인은 암호화폐의 가장 강력한 커뮤니티 중 하나를 유지하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 17:56
테더, 미국 규제를 받는 달러 담보 스테이블 코인 공개
USDT 스테이블 코인을 운영하는 Tether가 미국 기업 및 기관을 위한 새로운 미국 규제 스테이블 코인을 출시할 계획을 발표했습니다.
Cryptodaily
2025/09/13 17:53
이더리움의 비탈릭 부테린, ChatGPT 취약점으로 개인 이메일이 유출되자 반응
이더리움의 비탈릭 부테린, ChatGPT 취약점으로 개인 이메일이 유출된 사건에 반응하다라는 게시물이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. OpenAI의 최신 ChatGPT 업데이트는 Gmail, 캘린더, Notion과 같은 앱에 직접 연결하여 AI 어시스턴트를 더 유용하게 만들기 위한 것이었습니다. 그러나 이로 인해 심각한 보안 위험이 노출되었고, 이더리움의 비탈릭 부테린의 주목을 받게 되었습니다. 놓치고 싶지 않을 내용입니다... 계속 읽어보세요. 캘린더 초대장 ...
CoinPedia
2025/09/13 17:44
Polymarket, 정확한 시장 결과를 보장하기 위해 Chainlink 오라클 통합
이 파트너십은 향상된 속도, 투명성 및 정확성으로 가격 예측 시장에 정확하고 변조 방지된 해결책을 제공하고자 합니다.
Blockchainreporter
2025/09/13 17:30
2025년에 구매할 최고의 암호화폐
2025년에 구매할 최고의 암호화폐 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Lyno AI의 프리세일 열기는 2025년에 주목할 가치가 있으며, 얼리버드 라운드에서 22,316 달러가 모금되었고 446,335개의 토큰이 판매되었습니다. 이는 솔라나의 안정적인 특성에 의문을 제기하는 힘이며, 따라서 Lyno AI는 매력적인 투자 옵션입니다. AI 재정 거래로 구동되는 새로운 플랫폼의 등장으로, 솔라나는 이미 구축되어 고객의 관심을 받고 있는 Lyno AI 생태계와 경쟁해야 할 수도 있습니다. 서울에서 실리콘 밸리까지: 솔라나가 압박을 받는 이유 솔라나도 특히 2023년 1,200 퍼센트의 인상적인 성장 이후 강력한 경쟁자입니다. 토큰화된 GLXY 주식과 최근 pumpdotfun이 제공한 2백만의 크리에이터 지급 계획과 같은 것들이 헤드라인을 계속 장식하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 오늘날 솔라나는 15개 이상의 블록체인에서 수익 기회를 민주화하는 Lyno AI의 크로스 체인 재정 거래를 보유하고 있지 않습니다. Lyno AI: 인공지능 재정 거래 혁명 Lyno AI는 첨단 AI 기반 재정 거래 봇 덕분에 2026년까지 최대 18,000 퍼센트 상승할 것입니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 이더리움과 옵티미즘을 포함한 네트워크 간의 가격 차이를 즉시 활용할 수 있습니다. Cyberscope에서 감사된 스마트 계약과 스테이커에 대한 30퍼센트의 수수료 공유는 두 가지 추가 보안 및 가치 계층을 도입합니다. Lyno AI는 얼리버드 라운드에서 $0.05의 가격이 책정되었으며, $100 이상 투자하는 프리세일 구매자에게는 $100K 경품 인센티브가 있어, 가격이 $0.055로 인상되기 전 다음 단계에서 AI는 180배의 가격이 책정될 것입니다. 행동하세요: 급등하기 전에 Lyno AI는 더 나은 AI 기술과 증가된 투자자 기반을 통해 솔라나를 능가할 수 있는 더 좋은 위치에 있을 것입니다. 얼리버드 프리세일은 감사된 보안과 토크노믹스 잠재력을 갖춘 독특한 접근점을 제공할 것입니다. 다음 단계에서 가격이 인상되기 전에...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 17:29
기관 투자자들, 비트코인 ETF에 수백만 달러 투자
이 게시물 기관 투자자들이 비트코인 ETF에 수백만 달러를 투자하다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 9월 12일, 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 시장은 순 증가액 6억 4200만 달러의 상당한 자본 유입을 목격했습니다. SoSoValue가 제공한 데이터는 기관 투자자들이 공식적으로 승인된 채널을 통해 비트코인을 점점 더 많이 탐색하고 있다는 개념을 강조합니다. 계속 읽기: 기관 투자자들이 비트코인 ETF에 수백만 달러를 투자하다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/institutional-investors-pour-millions-into-bitcoin-etfs
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 17:00
알트코인 크게 상승, 이더리움이 선두를 달리는 동안 비트코인은 뒤처져
암호화폐 시장이 다시 한번 녹색 날을 맞이하고 있습니다. 지난 24시간 동안 상당한 움직임이 있었지만, 총 청산액은 3억 8900만 달러로 비교적 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 동시에 비트코인의 지배력이 감소하는 반면, 광범위한 알트코인 그룹이 영역을 확장하고 있습니다. 요약하자면, 시장은 다시 상승세를 타는 것 같습니다... 이 글 "알트코인이 크게 상승하고, 이더리움이 선도하는 동안 비트코인은 뒤처져"는 Blockchain Stories에 처음 게시되었습니다.
Coinstats
2025/09/13 16:30
MemeCore [M] $2.48에 새로운 ATH 기록 - 가격은 어떻게 될까요?
MemeCore가 신고가 경신을 기록했지만 완전한 진행은 아직 이루어지지 않았습니다.
Coinstats
2025/09/13 16:00
XRP 툰드라 프리세일, XRP 뉴스 투데이가 스테이킹 관심 증가를 보도하는 가운데 독점 제안으로 시작
XRP Tundra의 프리세일이 0.30달러에 시작되어, 한 번 구매로 두 개의 토큰과 스테이킹 보상을 제공하며, 상승하는 XRP 뉴스는 수익에 대한 수요 증가를 강조합니다.
Cryptodaily
2025/09/13 03:45
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다