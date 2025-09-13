이 밈 코인이 다음 도지코인이나 다음 시바 이누가 될까요?

이 밈 코인이 다음 도지코인 또는 다음 시바 이누가 될까요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 13일 | 11:45 암호화폐 분석가들이 활발한 논의를 진행 중입니다. 논쟁은 Layer Brett가 잠재력 측면에서 다음 도지코인(DOGE) 또는 다음 시바 이누(SHIB)를 대표하는지에 관한 것입니다. 두 비교 모두 흥미로운 관점을 제공합니다. 하지만 둘 다 프로젝트의 고유한 특성을 놓칠 수 있습니다. 이 논쟁은 밈 코인이 순수한 투기를 넘어 실질적인 가치와 유틸리티를 향해 어떻게 발전했는지 강조합니다. 원조 밈 코인으로서의 도지코인(DOGE)의 유산 도지코인은 밈 코인 카테고리를 만들었습니다. 그리고 엄청난 수익을 낼 수 있는 잠재력을 보여주었습니다. 이 프로젝트는 단순함을 유지하고 무엇보다 커뮤니티 참여에 중점을 두었습니다. DOGE의 성공은 기술 혁신보다는 문화적 관련성에서 비롯되었습니다. 그러나 오늘날 도지코인의 성장 잠재력은 시장 규모에 의해 제한되는 것으로 보입니다. 이 토큰은 상당한 가격 움직임을 위해 전례 없는 수요가 필요합니다. 이러한 현실로 인해 분석가들은 비슷한 커뮤니티 잠재력을 가지고 있지만 더 나은 성장 역학을 가진 새로운 프로젝트를 찾고 있습니다. 순수한 밈 상태를 넘어선 시바 이누(SHIB)의 진화 시바 이누는 도지코인의 기반 위에 더 많은 실질적 가치를 추가하려고 시도하며 구축되었습니다. 이 프로젝트는 유틸리티를 향상시키기 위해 Shibarium과 같은 생태계 제품을 개발했습니다. SHIB는 밈 코인이 어떻게 더 지속 가능한 모델로 발전할 수 있는지 보여주었습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 시바 이누는 도지코인과 유사한 시가총액 제약에 직면해 있습니다. 엄청난 유통 공급량은 가치 상승을 제한하는 자연적인 매도 압력을 만듭니다. 이 프로젝트의 성장 잠재력은 초기 단계에 비해 완만해 보입니다. Layer Brett(LBRETT)가 두 선배와 어떻게 다른가 Layer Brett는 도지코인과 시바 이누의 경험에서 교훈을 통합합니다. 이 프로젝트는 강력한 밈 매력을 유지하면서 진정한 이더리움 블록체인 Layer 2 유틸리티를 추가합니다. 이 조합은 커뮤니티 흥분과 기술적 실질을 모두 제공합니다. 이 접근 방식은 지속 가능성에 관한 순수 밈 코인의 주요 비판을 해결합니다. 실제 블록체인 유틸리티를 제공함으로써, Layer Brett는 선배들보다 더 유기적인 성장을 달성할 수 있습니다. 이러한 차별화는 직접적인 비교를 다소 제한적으로 만듭니다. 커뮤니티 참여 비교 도지코인은 암호화폐의 가장 강력한 커뮤니티 중 하나를 유지하고 있습니다...