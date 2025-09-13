2025년 최고의 장기 암호화폐 선택

2025년 최고의 장타매매 암호화폐 선택이 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 시장 활동은 다시 한번 고래 전송과 가격 변동에 의해 지배되고 있습니다. 9월 4일, 도지코인은 주요 지갑 간에 2억 개 이상의 DOGE가 이동하면서 코인이 0.21달러에 가까이 머무르는 동안 홀더들이 단기적으로 재배치하고 있는지에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다. 크로노스는 더 험난한 여정을 겪었으며, 8월 최고점에서 25% 하락하여 즉각적인 반등의 조짐이 거의 없이 0.25달러 지지선을 다시 방문했습니다. 이에 비해 BlockDAG(BDAG) 네트워크의 궤적은 모멘텀을 얻고 있습니다. 프리세일에서 4억 5백만 달러를 모금하고, X1 앱에서 300만 명 이상의 활성화 채굴자, 그리고 이미 배송된 19,800개 이상의 하드웨어 채굴기를 보유하면서, 주요 장타매매 암호화폐 옵션 중 하나로 인정받고 있습니다. 투기적인 소문과 달리, 그 강점은 실제 사용과 확장되는 인프라에 있습니다. BlockDAG: 실질적인 사용과 채택으로 뒷받침되는 4억 5백만 달러 BlockDAG의 프리세일 성공은 4억 5백만 달러를 넘어섰지만, 주목할 만한 것은 그 뒤에 있는 지원입니다. 현재까지 262억 개의 BDAG 코인이 판매되었으며, 312,000명 이상의 홀더가 참여하고 있습니다. 이는 로드맵을 기다리는 유휴 자금이 아닙니다. 이미 실제 제품을 구동하고 있습니다: X1 앱을 통해 매일 채굴하는 300만 명, 배송된 19,800개 이상의 X 시리즈 유닛, 그리고 주간 배송 능력이 2,000개 유닛으로 증가하고 있습니다. 여기서의 차이점은 단순한 약속이 아닌 측정 가능한 활동입니다. 다른 프로젝트들이 발표 후 사라지는 반면, BlockDAG는 계속해서 존재감을 구축하고 있습니다. 현재 325,000명을 초과하는 커뮤니티의 지원을 받아 130개 이상의 국가에서 모바일 및 하드웨어 채택을 주도함으로써 약속 전에 증명을 보여주고 있습니다. 이러한 규모로, 많은 분석가들은 BlockDAG를 2025년에 주목해야 할 주요 장타매매 암호화폐로 간주합니다. 현재 배치 30에서 BDAG의 가격은 0.03달러입니다. 0.001달러 출시 시점부터 참여한 초기 후원자들은 이미 2,900%의 ROI를 기록하고 있습니다. 제한된 기간 동안, BlockDAG는 10월 1일까지 진입 가격을 0.0013달러로 고정하여 새로운 참가자들에게 드물게...