비트코인 점유율 57% 아래로 하락: 이것이 다음 사이클의 시작인가?
비트코인 점유율이 57% 아래로 하락: 이것이 다음 사이클의 시작인가? 글은 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다 비트코인 점유율이 최근 중요한 수준 아래로 떨어져 시장 역학의 변화를 나타내고 있습니다. 이러한 하락은 자금이 알트코인으로 흘러들어가고 있음을 보여주며, "알트코인 시즌"의 시작을 알리고 있습니다. 이것이 새로운 사이클의 시작인가? Coinmarketcap에 따르면, 비트코인 점유율은 약 56.6%로 하락한 반면, 이더리움은 ...로 상승했습니다.
CoinPedia
2025/09/13 20:27
비트코인 트레저리 프리미엄 위험에 처해 — BTC 가격에 어떤 의미가 있을까?
비트코인(BTC) 재무 기업들은 변동성 하락과 신규 구매의 급격한 감소로 인해 기초 BTC 보유량에 대한 시장 프리미엄이 침식되면서 상당히 위태로운 상황에 직면해 있습니다. 주목할 만한 점은 이러한 기업들의 월간 BTC 구매가 2024년 11월 이후 97% 급감했으며, 이는 최근 몇 개월 동안 시장이 매우 신중한 접근 방식을 취하고 있음을 반영합니다. 그러나 최근 데이터 […]
Bitcoinist
2025/09/13 20:00
이더리움 뉴스: 기관 매수, 스테이킹 붐, 그리고 5,000달러 목표가
4,500달러 근처에서 맴도는 가격은 더 깊은 이야기의 표면일 뿐입니다: 기관들이 기록적인 수준으로 ETH를 비축하고 있으며, 스테이킹 [...] 이더리움 뉴스: 기관 매수, 스테이킹 붐, 그리고 5,000달러 목표가 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/09/13 19:35
오늘 투자할 최고의 암호화폐: BTC 컴백 속에서 Bitcoin Hyper 프리세일 1500만 달러 돌파
암호화폐 시장은 최근 상당한 성장세를 보이고 있으며, 지난 24시간 동안 총 시가총액이 1.77% 증가했습니다. BlockDAG, Lilpepe, Bitcoin Hyper, BlockchainFX 등 여러 암호화폐 프리세일이 향상된 자금 조달, 전략적 파트너십 및 시장 모멘텀을 바탕으로 투자자들의 관심을 끌고 있어 암호화폐 시장의 전반적인 성과를 더욱 촉진하고 있습니다. 비트코인, ... 더 보기 포스트 오늘 투자할 최고의 암호화폐: BTC 회복세 속에서 Bitcoin Hyper 프리세일 1500만 달러 돌파는 BiteMyCoin에 처음 게시되었습니다.
Bitemycoin
2025/09/13 19:30
Layer Brett, Pepe Coin(PEPE)의 초기 급등과 비교되며, 분석가들이 잠재력 평가
2023년에 출시된 Pepe Coin(PEPE)은 빠르게 암호화폐 업계에서 가장 화제가 된 밈 코인 중 하나가 되었습니다. 무명에서 시작해 수십억 달러의 시장 가치로 급성장한 바이러스성 상승세는 커뮤니티 주도의 열풍이 얼마나 강력할 수 있는지를 보여주었습니다. 현재, 일부 분석가들은 새로운 프리세일 이더리움 레이어 2인 Layer Brett(LBRETT)에서 그와 유사한 모멘텀을 발견하고 있습니다. [...] 이 글 "Layer Brett, Pepe Coin(PEPE)의 초기 급등세와 비교되며, 분석가들이 잠재력 평가"는 Blockonomi에 처음 게시되었습니다.
Blockonomi
2025/09/13 19:18
2025년 최고의 장기 암호화폐 선택
2025년 최고의 장타매매 암호화폐 선택이 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 시장 활동은 다시 한번 고래 전송과 가격 변동에 의해 지배되고 있습니다. 9월 4일, 도지코인은 주요 지갑 간에 2억 개 이상의 DOGE가 이동하면서 코인이 0.21달러에 가까이 머무르는 동안 홀더들이 단기적으로 재배치하고 있는지에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다. 크로노스는 더 험난한 여정을 겪었으며, 8월 최고점에서 25% 하락하여 즉각적인 반등의 조짐이 거의 없이 0.25달러 지지선을 다시 방문했습니다. 이에 비해 BlockDAG(BDAG) 네트워크의 궤적은 모멘텀을 얻고 있습니다. 프리세일에서 4억 5백만 달러를 모금하고, X1 앱에서 300만 명 이상의 활성화 채굴자, 그리고 이미 배송된 19,800개 이상의 하드웨어 채굴기를 보유하면서, 주요 장타매매 암호화폐 옵션 중 하나로 인정받고 있습니다. 투기적인 소문과 달리, 그 강점은 실제 사용과 확장되는 인프라에 있습니다. BlockDAG: 실질적인 사용과 채택으로 뒷받침되는 4억 5백만 달러 BlockDAG의 프리세일 성공은 4억 5백만 달러를 넘어섰지만, 주목할 만한 것은 그 뒤에 있는 지원입니다. 현재까지 262억 개의 BDAG 코인이 판매되었으며, 312,000명 이상의 홀더가 참여하고 있습니다. 이는 로드맵을 기다리는 유휴 자금이 아닙니다. 이미 실제 제품을 구동하고 있습니다: X1 앱을 통해 매일 채굴하는 300만 명, 배송된 19,800개 이상의 X 시리즈 유닛, 그리고 주간 배송 능력이 2,000개 유닛으로 증가하고 있습니다. 여기서의 차이점은 단순한 약속이 아닌 측정 가능한 활동입니다. 다른 프로젝트들이 발표 후 사라지는 반면, BlockDAG는 계속해서 존재감을 구축하고 있습니다. 현재 325,000명을 초과하는 커뮤니티의 지원을 받아 130개 이상의 국가에서 모바일 및 하드웨어 채택을 주도함으로써 약속 전에 증명을 보여주고 있습니다. 이러한 규모로, 많은 분석가들은 BlockDAG를 2025년에 주목해야 할 주요 장타매매 암호화폐로 간주합니다. 현재 배치 30에서 BDAG의 가격은 0.03달러입니다. 0.001달러 출시 시점부터 참여한 초기 후원자들은 이미 2,900%의 ROI를 기록하고 있습니다. 제한된 기간 동안, BlockDAG는 10월 1일까지 진입 가격을 0.0013달러로 고정하여 새로운 참가자들에게 드물게...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 19:04
XRP Tundra, 이중 토큰 전략 및 스테이킹 보상으로 지금 구매하기 가장 좋은 암호화폐로 자리매김
XRP 툰드라가 이중 토큰 전략 및 스테이킹 보상으로 지금 구매할 최고의 암호화폐로 자리매김했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 시즌이 도래하면서 강력한 기본 요소와 실제 유틸리티를 결합한 프로젝트에 대한 관심이 다시 높아졌습니다. 투자자들이 최고의 기회를 찾는 가운데, XRP 툰드라는 시장에서 가장 매력적인 투자처 중 하나로 부상하고 있습니다. 단 0.30달러의 가격으로 혁신적인 스테이킹 시스템과 이중 토큰 프리세일을 제공하는 툰드라는 즉각적인 가치와 장기적인 잠재력을 모두 제공합니다. 단순히 워밍업에만 의존하는 투기성 토큰과 달리, XRP 툰드라는 구체적인 것을 제공합니다: XRP 홀더가 XRP 레저의 보안을 유지하면서 마침내 수익을 얻을 수 있는 방법입니다. 2대1 프리세일 모델과 결합하여, 이 프로젝트는 현재 사이클에서 상승세를 잡으려는 투자자들에게 돋보이는 경쟁자로 자리매김하고 있습니다. XRP를 수익 창출 자산으로 전환하기 수년간 XRP 투자자들은 한계에 직면했습니다. 그들의 토큰은 빠르고 효율적이며 결제에 널리 채택되었지만, 보유 시 수익을 창출하지 못했습니다. 이더리움, 솔라나 및 다른 커뮤니티가 스테이킹을 통해 보유량을 늘리는 동안, XRP는 정적인 상태로 남아있었습니다. XRP 툰드라는 크라이오 볼트(Cryo Vaults)로 이 문제를 해결합니다. 이는 홀더가 XRP를 고정된 기간(7, 30, 60 또는 90일)동안 잠그고 TUNDRA 토큰으로 보상을 받을 수 있는 스테이킹 메커니즘입니다. 자산은 XRP 레저를 떠나지 않고, 대출되지 않으며, 스테이킹 기간이 끝나면 자동으로 반환됩니다. 보상은 투명한 공급 풀에서 분배되어 안전성과 예측 가능성을 보장합니다. 이는 XRP가 더 이상 휴면 자산이 아님을 의미합니다. 처음부터 인기를 얻게 한 보안이나 속도를 희생하지 않고 수동적 수입을 창출하는 생산적인 자산이 됩니다. 프리세일 이점: 두 자산, 하나의 가격 스테이킹을 넘어, XRP 툰드라는 시장에서 가장 투자자 친화적인 프리세일 모델 중 하나를 도입합니다. 프리세일 1단계에서 토큰 가격은 단 0.30달러로, 초기 구매자에게 상당한 진입 이점을 제공합니다. 모든 구매는 하나가 아닌 두 개의 자산을 제공합니다: TUNDRA-X (XRPL):...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 19:02
SUI 그룹, 200만 달러 바이백 완료, 5000만 달러 주식 환매 프로그램 승인
TLDR: SUI 그룹은 9월 10-12일 사이에 평균 가격 $4.30에 318,743주를 재매입하여 $2M 바이백을 완료했습니다. 회사는 주당 순 자산 가치를 더욱 지원하기 위해 새로운 $50M 바이백 프로그램을 승인했습니다. 매입은 공개 시장 거래, 사모, 또는 증권법에 따라 승인된 기타 방법을 통해 이루어질 수 있습니다. 경영진은 이번 조치가 [...] SUI 그룹이 $2M 바이백을 완료하고 $50M 주식 재매입 프로그램을 승인했다는 게시물이 Blockonomi에 처음 게재되었습니다.
Blockonomi
2025/09/13 18:37
전문가는 100 XRP로는 부자가 될 수 없다고 말해; 수천 개가 필요하다
저명한 XRP 커뮤니티 논평가가 인생을 바꿀 만한 부를 달성하기 위해 XRP 투자자들이 얼마나 많은 XRP를 보유해야 하는지에 대한 오랜 논쟁을 다시 불러일으켰습니다. 많은 팔로워를 가진 XRP 전문가인 Bale은 "XRP는 모두 타이밍에 관한 것"이라고 주장하며 단지 100 XRP만 보유한 투자자들은 부자가 될 것이라고 기대해서는 안 된다고 경고했습니다. 웹사이트 방문하기
The Crypto Basic
2025/09/13 00:27
현물인가 아닌가? REX-Osprey XRP ETF가 실제로 보유하고 있는 것
미국에서 오늘 Rex-Osprey XRP ETF가 출시됨에 따라, 이 펀드가 실제 현물 기반 ETF로 인정될지에 대한 추측이 증가하고 있습니다. 여러 보고서에 따르면 XRP는 오늘 미국에서 최초의 현물 상장지수펀드를 맞이할 수 있을 것으로 보입니다. 웹사이트 방문하기
The Crypto Basic
2025/09/13 00:26
