XRP, 블룸버그 암호화폐 지수 재진입 후 $3.60 돌파 노려

XRP, 블룸버그 암호화폐 지수 재진입 후 3.60달러 돌파 전망이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 분석가 Ali Martinez에 따르면 하락 삼각형이 깨지면 XRP는 3.60달러를 목표로 할 것입니다. XRP는 기술적 패턴이 잠재적 돌파를 가리키면서 암호화폐 시장에서 다시 한번 주목을 받고 있습니다. 시장 분석가 Ali Martinez에 따르면, XRP는 중요한 가격 움직임을 자주 예고하는 널리 인정받는 기술적 차트 패턴인 하락 삼각형 형성에서 벗어났습니다. CoinGecko 데이터에 따르면 XRP는 지난 24시간 동안 3.5% 상승하여 3.16달러에 도달하는 롤러코스터를 타고 있습니다. 하락 삼각형은 판매자가 낮은 가격을 압박하고 구매자가 지지선을 방어하면서 매집박스를 신호하는 경우가 많습니다. XRP의 경우, 이 지지는 변동성에도 불구하고 강한 수요를 보이며 견고하게 유지되었습니다. 분석가 Ali Martinez는 강세장이 삼각형의 상단 경계를 돌파함에 따라 모멘텀이 빠르게 가속화되어 새로운 구매자를 끌어들이고 3.60달러를 향한 잠재적인 상승을 이끌 수 있다고 언급합니다. 출처: Ali Martinez 3.60달러 목표가 달성된다면, 이는 최근 몇 개월 동안 XRP의 가장 강력한 랠리 중 하나이자 장기간의 매집박스에서의 중요한 회복을 의미할 것입니다. 또한, 이 가격 수준은 XRP를 현재 ATH인 3.65달러에 매우 근접하게 만들 것입니다. 한편, XRP는 한 달간의 횡보구간을 벗어난 후 4.50달러 목표를 노리고 있을 수도 있습니다. XRP, 세 번째로 큰 비중으로 블룸버그 갤럭시 암호화폐 지수에 재진입 온체인 메트릭스 제공업체인 Digital Asset Investor에 따르면, XRP는 공식적으로 블룸버그 갤럭시 암호화폐 지수(BGCI)에 재진입하여 디지털 자산의 중요한 이정표를 세웠습니다. 출처: Digital Asset Investor 미국 달러로 거래되는 가장 크고 유동성이 높은 디지털 자산의 성과를 추적하는 이 지수는 현재 XRP를 비트코인과 이더리움에 이어 세 번째로 중요한 암호화폐로 평가하고 있습니다. BGCI는 현재 비트코인과 이더리움에 각각 35%의 동일한 가중치를 부여하고 있으며, XRP는 상당한 14%의 할당을 확보했습니다. 2022년 4월에 XRP가 지수의 가중치에 포함되지 않았다는 점을 고려하면 이러한 발전은 주목할 만하며, 토큰의 부활을 강조합니다...