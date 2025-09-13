MEXC 거래소
투자자들이 이 새로운 바이럴 알트코인 프리세일에 몰리면서 2026년 Cardano 가격이 50% 이상 폭락할 전망
이 게시물 "투자자들이 이 새로운 바이럴 알트코인 프리세일에 몰리면서 2026년 카르다노 가격이 50% 이상 폭락할 전망"이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 카르다노 가격은 $0.88 근처에서 유지되고 있으며, 분석가들은 2026년에 50% 하락 가능성을 경고합니다. Remittix는 실제 유틸리티, 국경 간 결제 및 9월 15일 베타 지갑 출시를 제공합니다. 프리세일에서 $25.4M을 모금했으며, 15% USDT 추천 및 $250K 경품 이벤트가 채택과 투자자 관심을 끌고 있습니다. 암호화폐 시장은 카르다노, 라이트코인 및 빠르게 성장하는 PayFi 경쟁자와 같은 주요 토큰들이 관심을 끌기 위해 경쟁하면서 투기로 활기를 띠고 있습니다. 카르다노 가격이 $0.88 주변에서 안정적으로 유지되고 있지만, 분석가들은 장타매매 압력이 2026년에 급격한 하락으로 이어질 수 있다고 경고합니다. 동시에, Remittix(RTX)는 25배-30배 수익 예측과 함께 유틸리티에 중점을 둔 프로젝트로 주목받고 있습니다. $250,000 경품 이벤트, 9월 15일 베타 지갑 출시 및 매일 USDT로 지급되는 15% 추천 프로그램을 통해 Remittix는 올해 마지막 분기를 향한 최고의 기회 중 하나로 소매 및 기관 사용자 모두의 관심을 끌고 있습니다. 카르다노 가격, 큰 압력에 직면 카르다노 가격은 단타매매 펌프의 기반을 형성하고 있는 주요 $0.81 지지선 위에 머물러 있습니다. 분석가들은 이 레벨이 0.618 피보나치 되돌림 구간과도 일치한다고 관찰합니다. 상승세가 시장을 안정적으로 유지하고 있지만, 감소하는 거래량은 모멘텀이 지속 가능하지 않을 수 있음을 보여줍니다. $0.81 아래로의 하락은 쉽게 더 큰 하락으로 이어질 수 있습니다. 카르다노는 또한 최근 몇 달 동안 창립자인 찰스 호스킨슨의 날카로운 비판에 대응해야 했으며, 그는 블록체인의 과거 설계 결정이 채택을 늦췄다고 인정했습니다. 개발자들이 Rust와 TypeScript로 코딩할 수 있도록 플랫폼을 개방하며 조정하고 있지만, 시장은 신중한 태도를 보이고 있습니다. 하락세가 다시 주도권을 잡으면, 카르다노 가격이 2026년에 50% 이상 하락하여 최근 상승분의 대부분을 없앨 것이라는 예측이 있습니다. Remittix, PayFi 리더로서 모멘텀 얻어 카르다노와 라이트코인과 대조적으로, Remittix...
2025년 다음 100배 암호화폐는 이미 여기에 있습니다
2025년에 이미 여기에 있는 다음 100배 암호화폐 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 13일 | 17시 10분 모든 암호화폐 강세장은 인생을 바꿀 기회를 놓친 사람들의 이야기를 남깁니다 — $0.30의 이더리움, $1 미만의 솔라나, 또는 ICO 구매자들이 자산을 몇 배로 불린 TRON의 초기 시절. 후회는 실제입니다. 암호화폐 프리세일이 무엇이고 다음 1000배 암호화폐의 보석을 잡기에 너무 늦었는지 묻는다면, 답은 명확합니다: BlockchainFX (BFX)가 당신의 두 번째 기회가 될 수 있습니다. 이미 9,000명 이상의 참가자로부터 720만 달러 이상을 모금한 BlockchainFX는 2025년 최고의 100배 암호화폐 프리세일로 칭송받고 있습니다. 확정된 $0.05 출시 가격과 이미 수백만 달러의 거래량을 처리하고 있는 라이브 슈퍼 앱으로, 이는 단순한 토큰 세일이 아닌 실제 작동하는 비즈니스 모델입니다. 지금 행동하는 사람들은 다음 폭발할 암호화폐가 이륙하기 전에 자리를 잡고 있습니다. BLOCK30을 사용하여 가격이 다시 오르기 전에 30% 추가 할인된 BFX 토큰을 오늘 확보하세요. BlockchainFX ($BFX): 이 폭발적인 프리세일이 돋보이는 이유 BlockchainFX는 꿈을 팔지 않습니다; 결과를 팝니다. 이미 CertiK의 감사를 받은 이 앱은 사용자가 암호화폐, 미국 주식, 외환, 상품을 한 곳에서 거래할 수 있게 합니다. 매일 10,000명 이상의 사용자가 활발하게 활동하며 실제 수익을 창출하고 채택이 이미 진행 중임을 증명하고 있습니다. $0.01에 구매한 초기 참가자들은 프리세일이 매주 상승함에 따라 이미 보유량이 두 배가 되었으며, 현재 $0.023에서 $0.05 출시 가격을 향해 나아가고 있습니다. 출시 후 $0.10에서 $0.25 사이의 예측과 $1 이상의 장기 전망으로, 이 프리세일은 센트에서 세 자릿수로 급등한 솔라나의 초기 시절과 비교되고 있습니다. 더 좋은 점은, BFX가 거래 수수료의 최대 70%를 매일 USDT로 재분배한다는 것입니다. 홀더들은 이미 최대 90%의 APY로 암호화폐 패시브 인컴을 얻고 있습니다. BFX Visa 직불 카드, $500,000 경품 대회, 확정된 거래소와 같은 혜택을 추가하면...
비트코인 가격 관찰: 비트코인이 저항대 근처에서 급등할까 아니면 정체될까?
비트코인 가격 관찰: 비트코인이 저항 구간 근처에서 급등할까 아니면 정체될까? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 2025년 9월 13일 115,975달러에 거래되었으며, 시가총액은 2.31조 달러, 24시간 거래량은 430.7억 달러를 기록했습니다. 암호화폐의 장중 가격은 최근 상승세를 계속 횡보하면서 114,838달러에서 116,705달러 사이에서 변동했습니다. 비트코인은 최근 상승세에서 얻은 이익을 횡보하면서 상단 범위 근처에서 안정적으로 유지되었습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-bitcoin-surge-or-stall-near-resistance-zone/
DOGE, BONK, 누가 또 있을까? 오늘 시장에서 상위 밈 코인들의 성과가 두드러져
DOGE, BONK, 그 외에는? 오늘 시장을 능가하는 탑 밈 코인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 시장이 회복되면서 도지코인(DOGE) 가격이 상승하고, BONK와 PENGU가 뒤를 이으며 비트코인(BTC), BNB, XRP는 뒤처져 있습니다. 오늘, 2025년 9월 12일, 암호화폐 시장이 급등하고 있습니다. 일반적으로 가장 변동성이 큰 알트코인인 밈 코인이 여기서 선두를 달리고 있습니다. 동시에, 가장 큰 암호화폐들은 저조한 성과를 보여주고 있습니다. 시장이 회복되면서 도지코인(DOGE) 가격이 상승하고, BONK와 PENGU가 뒤를 이음 밈 암호화폐는 CoinGecko의 상위 100대 암호화폐 중 가장 성과가 좋은 자산 중 하나입니다. 시가총액 기준 가장 큰 밈 암호화폐인 도지코인(DOGE)은 지난 24시간 동안 가격이 6.3% 상승했습니다. CoinGecko 제공 이미지 오늘, 도지코인(DOGE) 가격은 중요한 $0.25 수준을 넘어섰습니다. 이 급등은 랠리를 확장하여 도지코인(DOGE)의 주간 수익을 25% 이상 끌어올렸습니다. 또 다른 주요 커뮤니티 주도 암호화폐인 Bonk(BONK)는 하룻밤 사이에 7.7%가 추가되었습니다. BONK의 가격은 급증하는 거래량으로 $0.00002515에 도달했습니다. 동명의 NFT 컬렉션과 관련된 밈 코인인 Pudgy Penguins(PENGU)는 24시간 동안 5.6%가 추가되었습니다. PENGU 가격이 $0.0356에 도달하면서 시가총액은 6억 5000만 달러를 목표로 하고 있습니다. 새로운 밈 암호화폐인 MemeCore(M)는 하룻밤 사이에 15%가 추가되어 상위 100위 내에서 가장 빠르게 성장하는 자산이 되었습니다. 동시에, 거래량은 낮게 유지되고 있습니다. M의 가격은 오늘 $2.28의 사상 최고치에 도달했습니다. 비트코인(BTC), BNB, XRP 뒤처짐 솔라나의 가장 큰 노코드 밈 코인 런처의 핵심 네이티브 암호화폐인 PUMP도 가장 성과가 좋은 암호화폐 중 하나입니다. PUMP 가격은 7.8% 상승하여 $0.005921에 도달했습니다. PUMP 시가총액은 20억 달러를 넘어섰습니다. 반면, 가장 큰 암호화폐들은 무관심을 보여주고 있습니다. 첫 번째 암호화폐인 비트코인(BTC)은 0.6% 상승했습니다. BTC 가격은 중요한 $115,000 수준 위에서 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다. BNB와 XRP는 모두 1% 상승했습니다. 두 암호화폐 대형주는 중요한 수준을 보호하는 데 성공했습니다; BNB는 $900 이상에서 안정화되었고, XRP는 $3 이상을 유지하고 있습니다. 이더리움(ETH)과 솔라나...
XRP, 블룸버그 암호화폐 지수 재진입 후 $3.60 돌파 노려
XRP, 블룸버그 암호화폐 지수 재진입 후 3.60달러 돌파 전망이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 분석가 Ali Martinez에 따르면 하락 삼각형이 깨지면 XRP는 3.60달러를 목표로 할 것입니다. XRP는 기술적 패턴이 잠재적 돌파를 가리키면서 암호화폐 시장에서 다시 한번 주목을 받고 있습니다. 시장 분석가 Ali Martinez에 따르면, XRP는 중요한 가격 움직임을 자주 예고하는 널리 인정받는 기술적 차트 패턴인 하락 삼각형 형성에서 벗어났습니다. CoinGecko 데이터에 따르면 XRP는 지난 24시간 동안 3.5% 상승하여 3.16달러에 도달하는 롤러코스터를 타고 있습니다. 하락 삼각형은 판매자가 낮은 가격을 압박하고 구매자가 지지선을 방어하면서 매집박스를 신호하는 경우가 많습니다. XRP의 경우, 이 지지는 변동성에도 불구하고 강한 수요를 보이며 견고하게 유지되었습니다. 분석가 Ali Martinez는 강세장이 삼각형의 상단 경계를 돌파함에 따라 모멘텀이 빠르게 가속화되어 새로운 구매자를 끌어들이고 3.60달러를 향한 잠재적인 상승을 이끌 수 있다고 언급합니다. 출처: Ali Martinez 3.60달러 목표가 달성된다면, 이는 최근 몇 개월 동안 XRP의 가장 강력한 랠리 중 하나이자 장기간의 매집박스에서의 중요한 회복을 의미할 것입니다. 또한, 이 가격 수준은 XRP를 현재 ATH인 3.65달러에 매우 근접하게 만들 것입니다. 한편, XRP는 한 달간의 횡보구간을 벗어난 후 4.50달러 목표를 노리고 있을 수도 있습니다. XRP, 세 번째로 큰 비중으로 블룸버그 갤럭시 암호화폐 지수에 재진입 온체인 메트릭스 제공업체인 Digital Asset Investor에 따르면, XRP는 공식적으로 블룸버그 갤럭시 암호화폐 지수(BGCI)에 재진입하여 디지털 자산의 중요한 이정표를 세웠습니다. 출처: Digital Asset Investor 미국 달러로 거래되는 가장 크고 유동성이 높은 디지털 자산의 성과를 추적하는 이 지수는 현재 XRP를 비트코인과 이더리움에 이어 세 번째로 중요한 암호화폐로 평가하고 있습니다. BGCI는 현재 비트코인과 이더리움에 각각 35%의 동일한 가중치를 부여하고 있으며, XRP는 상당한 14%의 할당을 확보했습니다. 2022년 4월에 XRP가 지수의 가중치에 포함되지 않았다는 점을 고려하면 이러한 발전은 주목할 만하며, 토큰의 부활을 강조합니다...
어떤 암호화폐가 가장 큰 상승 가능성을 가지고 있나? 분석가들이 이더리움, 솔라나 & 레이어 Brett Price 전망을 비교
2025년으로 향하는 어떤 암호화폐가 가장 큰 상승 가능성을 가지고 있는지에 대한 논쟁이 뜨거워지고 있습니다. 이더리움(ETH)과 솔라나(SOL) 같은 거물들은 번성하는 생태계와 깊은 유동성을 바탕으로 강력한 경쟁자로 남아 있습니다. 하지만 새로운 참가자인 레이어 브렛(LBRETT)은 폭발적인 프리세일 수치와 밈에 의해 추진되는 모멘텀으로 주목을 받고 있습니다. 분석가들은 다음 [...] 이 게시물 "어떤 암호화폐가 가장 큰 상승 가능성을 가지고 있나? 분석가들이 이더리움, 솔라나 및 레이어 브렛의 가격 전망을 비교"는 Blockonomi에 처음 게시되었습니다.
구매할 최고의 암호화폐 프리세일 찾기: Nexchain의 1020만 달러 프리세일 진행, Pepe Dollar 상승 및 레이더 아래의 MAXI DOGE
Nexchain 프리세일이 $10.20M을 돌파하는 가운데 Pepe Dollar가 인기를 얻고 MAXI DOGE가 주목을 받고 있습니다. 최고의 암호화폐 프리세일, 토큰 기능 및 Nexchain이 지금 구매하기에 최고의 암호화폐 프리세일일 수 있는 이유를 알아보세요.
Cache Wallet, 보호된 멀티-VM 웹3.0 네트워크 강화를 위해 Arichain에 합류
이번 최신 파트너십은 Cache Wallet의 AI 기반 월렛 복구 기능과 Arichain의 모듈식 L1 블록체인을 통합하는 것을 목표로 합니다.
Shibarium 브릿지, 460만 BONE 해킹 당해, 팀 자금 동결
시바리움 브릿지, 460만 BONE 토큰 공격 당해, 팀이 자금 동결 조치 취해 Coinpedia Fintech News 최초 보도 토요일, 시바 이누의 레이어 2 블록체인 네트워크인 시바리움은 브릿지에 대한 계획적인 공격을 경험했습니다. 하지만 팀은 도난을 방지하기 위한 현명한 조치를 취했으며 460만 BONE 토큰을 동결했다고 발표했습니다. 공격자들, 460만 BONE 토큰 차입 시바 이누 개발자 카알 다이랴는 자신의 X 계정에서 이 소식을 확인했습니다...
Polymarket, 미국에서 승인 후 100억 달러 가치 평가 목표
Polymarket가 전례 없이 큰 자본 투자를 받을 예정입니다. 이 새로운 자본 투자로 예측 플랫폼의 가치가 최소 3배 이상 증가하며, 최대 100억 달러까지 치솟을 수 있습니다. 이러한 엄청난 가치 상승은 회사가 활동 허가를 받았다는 소식에 따른 것입니다... 이 기사 Polymarket, 미국에서 녹색 신호 후 100억 달러 가치 평가 목표는 Blockchain Stories에 처음 게재되었습니다.
