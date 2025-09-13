MEXC 거래소
도지코인(DOGE) 0.25달러로 15% 상승, 하지만 지금 구매하기에 최고의 암호화폐일까?
Dogecoin(DOGE)이 $0.25까지 15% 상승했지만, 지금 구매하기에 최고의 암호화폐일까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Dogecoin(DOGE)이 최근 15% 상승하여 $0.25에 도달했으며, 이는 오늘날의 암호화폐 시장에서 밈 코인이 모멘텀을 유지할 수 있는지에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다. 트레이더들이 이러한 움직임에 기뻐하는 동안, 관심은 빠르게 수익 창출과 분산형 신용 시장의 교차점에 자리 잡은 새로운 DeFi 프로토콜인 Mutuum Finance(MUTM)로 옮겨가고 있습니다. MUTM 당 가격은 $0.035를 유지하고 있습니다. 투자자들은 다음 단계에서 14.3%의 가격 상승을 볼 것입니다. 1만 6천 명 이상의 투자자들이 조기 구매 후 출시일에 토큰을 받기 위해 대기 중입니다. Mutuum Finance는 단타매매를 넘어 실제 사용 사례와 장기적 성장 잠재력을 가진 블록체인 벤처에 투자하고자 하는 투자자들을 끌어들이고 있습니다. Dogecoin 15% 상승하여 $0.25에 근접 Dogecoin(DOGE)은 현재 약 $0.2526에 거래되고 있으며, 일일 범위는 $0.2394에서 $0.2530입니다. 이 토큰은 최근 약 15% 상승하여 $0.25 마크를 넘어섰습니다. 후자는 현재 저항 테스트 역할을 하는 것으로 보입니다. 분석가들에 따르면, DOGE가 높은 거래량으로 $0.25 위에서 강하게 마감할 수 있다면, 단기적으로 $0.30까지 더 상승할 수 있습니다. 반면, 약한 후속 조치는 $0.22-$0.23 지역의 지지선으로 후퇴할 수 있습니다. 한편, DOGE의 펌프가 주목을 받는 가운데, Mutuum Finance와 같은 새로운 DeFi 중심 프로젝트들도 다양한 노출을 추구하는 투자자들로부터 관심을 받기 시작하고 있습니다. Mutuum Finance 6단계 프리세일 Mutuum Finance는 현재 6단계 프리세일 중이며 $0.035에 토큰을 제공하고 있습니다. 판매는 매우 빠르게 진행되었으며, 투자자들은 이미 1,563만 달러 이상을 투자했습니다. 이 프로젝트는 또한 이더리움 블록체인에 USD에 고정된 스테이블 코인을 출시할 예정이며, 이는 번거로움 없는 거래와 장기적인 가치 저장 자산으로 활용될 것입니다. Mutuum Finance는 이중 대출, 다목적...
알트코인이 주도하는 암호화폐 시장 상승세 지속
이더리움($ETH)의 상승세와 함께 알트코인이 주도하는 암호화폐 시장이 급등하고, DeFi와 NFT도 성장하는 가운데, 체인링크 TVS는 1000억 달러 이정표를 넘어섰습니다.
블록스트림의 피싱 경고 이후 보안에 중점을 둔 새로운 암호화폐 프로젝트
Blockstream의 피싱 경고 이후 보안에 중점을 둔 새로운 암호화폐 프로젝트가 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 13일 | 17:38 Blockstream의 피싱 경고로 보안이 주목받고 있습니다. 투자를 더 안전하게 만들기 위한 3가지 새로운 암호화폐 프로젝트를 확인해보세요. 암호화폐에서 피싱 공격이 증가하고 있습니다. Blockstream은 최근 Jade 하드웨어 월렛을 대상으로 한 가짜 펌웨어 이메일 캠페인에 대해 사용자들에게 경고했습니다. 이러한 사기는 8월 한 달에만 암호화폐 사용자들에게 1200만 달러 이상의 비용을 발생시켰으며, 1만 5천 명 이상에게 영향을 미쳤습니다. 여기에 지갑 확장 프로그램을 대상으로 하는 새로운 ModStealer 맬웨어까지 더해지면, 악의적인 행위자들에게는 완벽한 환경이 조성됩니다. 손실이 이제 수십억 달러에 달하면서, 새로운 암호화폐 사용자부터 경험이 풍부한 트레이더까지 모두 더 나은 도구와 더 안전한 옵션이 필요합니다. 다음은 이러한 혼란스러운 환경에서 투자자들에게 추가 안전을 제공하려는 세 가지 새로운 암호화폐 프로젝트입니다. 왜 지금 보안이 개선되어야 하는가 암호화폐 사기는 단순히 성가신 것이 아니라 점점 더 정교해지고 있습니다. 공격자들은 공식 펌웨어 업데이트를 모방하고, 도메인을 복제하며, 가짜 인물이나 비즈니스와 연결된 피싱 이메일을 사용하고, 때로는 당신이 무슨 일이 일어나고 있는지 깨닫기도 전에 자금을 훔칩니다. 한때 암호화폐에서 가장 안전하다고 여겨졌던 하드웨어 월렛 사용자들도 Blockstream Jade 사례처럼 표적이 되고 있습니다. 동시에, 밈 코인과 기타 새로운 암호화폐 출시에 대한 수요 증가는 더 많은 관심과 사기꾼들에게 더 많은 기회를 의미합니다. 메시징에서 과대 광고 + 쉬운 접근 + 두려움(또는 긴급성)을 혼합하면, 사기에 적합한 조건이 형성됩니다. 따라서 초기에 보안과 투명성을 내장한 프로젝트는 그 어느 때보다 가치가 있습니다. 1. Best Wallet Token($BEST) - 더 안전한 투자를 위한 보안 기반 유틸리티 Best Wallet Token($BEST)은 단순히 과대 광고를 타는 프리세일 코인이 아닙니다. 프리세일에서 0.025635달러의 가격으로 이미 1570만 달러를 모금하고 있으며, 보유자에게 보상을 제공하면서 암호화폐의 가장 큰 골칫거리 중 하나인 보안 문제를 해결하는 프로젝트로 자리 잡고 있습니다. 피싱 사기가...
시바 이누, 시바리움 위협에 대응해 460만 BONE 토큰 동결
TLDR 시바 이누는 플래시 론 공격이 검증자 1을 대상으로 한 후 460만 BONE을 동결했습니다. SHIB는 스테이킹을 일시 중지하고 검증자 자금을 멀티시그 하드웨어 월렛으로 이동했습니다. PeckShield가 침해를 표시했으며 SHIB 팀은 전체 보안 조사를 시작했습니다. 긴급 동결 후 24시간 내에 BONE 토큰 가격이 40% 이상 급등했습니다. 시바 이누 개발자들은 [...] 시바 이누가 460만 BONE 토큰을 동결하여 시바리움 위협에 대응했다는 게시물이 CoinCentral에 처음 게시되었습니다.
Joby Aviation (JOBY) 주식: 백악관이 에어 택시 시범 프로그램에 회사를 선정하며 급등
TLDR Joby Aviation(NYSE:JOBY) 주가는 백악관 전기 수직 이착륙 통합 파일럿 프로그램에 합류한 후 5% 상승했습니다. 이 회사는 상업적 배치를 위한 FAA 유형 인증 과정의 5단계 중 4단계에 있습니다. Joby는 올해 첫 번째 적합 항공기가 완성되고 2026년 초 FAA 파일럿 테스트가 시작될 것으로 예상합니다. [...] Joby Aviation(JOBY) 주가: 백악관이 에어 택시 파일럿 프로그램에 회사를 선정하면서 급등했다는 게시물이 CoinCentral에 처음 게재되었습니다.
도지코인과 페페 홀더들이 ChatGPT 5가 바이럴한 새로운 밈 코인을 선정함에 따라 다음 100배 기회를 찾고 있다
다음 100배 밈 코인을 찾는 사냥이 다시 시작되었습니다. 도지코인(DOGE)과 페페 코인(PEPE)은 여전히 충성스러운 팔로워를 보유하고 있지만, 많은 홀더들이 다음 돌파 기회를 찾고 있습니다. 레이어 브렛(LBRETT)은 이미 프리세일에서 수백만 달러를 모금하고 빠르게 주목받고 있는 새로운 이더리움 레이어 2 밈 코인입니다 [...] Blockonomi에 처음 게재된 "도지코인과 페페 홀더들이 ChatGPT 5가 주목한 바이럴한 새로운 밈 코인으로 다음 100배 기회를 찾는다"는 글입니다.
Pi 네트워크, 버전 20 업그레이드로 블록체인 강화 및 Pi 코인 3% 상승
TLDR Pi Network의 블록체인 버전 20 업그레이드로 Pi Coin 가격이 3% 상승했습니다. Pi Network의 블록체인 버전 20 업데이트 이후 Pi Coin은 단타매매 성장을 보였습니다. 9월 30일까지 진행되는 Pi Network의 도메인 옥션은 생태계 확장을 촉진합니다. Pi Network 블록체인 업그레이드는 향후 메인넷 활동을 위한 핵심 단계입니다. Pi Network [...] Pi Network, 버전 20 업그레이드로 블록체인 강화하고 Pi Coin 3% 상승 - CoinCentral 최초 게재.
Quid 마이너 클라우드 마이닝의 ETF 생태계 내 역할이 확대됩니다
Quid Miner는 글로벌 투자자들에게 대규모 보상과 함께 규정을 준수하는 계약 기반 해시레이트 서비스를 제공합니다. 암호화폐 시장은 8월에 새로운 변동성에 직면했습니다. XRP는 ETF 낙관론에 힘입어 7월에 저항선을 돌파했지만 규제 모멘텀이 둔화되고 수익 실현이 증가하면서 후퇴했습니다. 이더리움 업그레이드...
트럼프의 러시아와 중국에 대한 최근 위협에도 불구하고 비트코인 가격 116K 달러에서 동요 없음
BTC는 오늘 초에 기록한 3주 최고치에 근접해 있습니다.
중국, 현지 판매 둔화로 2025년 자동차 판매 목표를 하향 조정
중국이 2025년 자동차 판매 목표를 발표했으며, 이는 이미 국내 주요 자동차 제조업체들의 예상치에 미치지 못하고 있습니다. 금요일, 공업정보화부와 다른 7개 기관은 총 3230만 대의 자동차 판매 목표를 발표했습니다. 이 수치는 3290만 대로 예상했던 […]보다 낮게 나왔습니다.
