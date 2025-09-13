블록스트림의 피싱 경고 이후 보안에 중점을 둔 새로운 암호화폐 프로젝트

Blockstream의 피싱 경고 이후 보안에 중점을 둔 새로운 암호화폐 프로젝트가 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 13일 | 17:38 Blockstream의 피싱 경고로 보안이 주목받고 있습니다. 투자를 더 안전하게 만들기 위한 3가지 새로운 암호화폐 프로젝트를 확인해보세요. 암호화폐에서 피싱 공격이 증가하고 있습니다. Blockstream은 최근 Jade 하드웨어 월렛을 대상으로 한 가짜 펌웨어 이메일 캠페인에 대해 사용자들에게 경고했습니다. 이러한 사기는 8월 한 달에만 암호화폐 사용자들에게 1200만 달러 이상의 비용을 발생시켰으며, 1만 5천 명 이상에게 영향을 미쳤습니다. 여기에 지갑 확장 프로그램을 대상으로 하는 새로운 ModStealer 맬웨어까지 더해지면, 악의적인 행위자들에게는 완벽한 환경이 조성됩니다. 손실이 이제 수십억 달러에 달하면서, 새로운 암호화폐 사용자부터 경험이 풍부한 트레이더까지 모두 더 나은 도구와 더 안전한 옵션이 필요합니다. 다음은 이러한 혼란스러운 환경에서 투자자들에게 추가 안전을 제공하려는 세 가지 새로운 암호화폐 프로젝트입니다. 왜 지금 보안이 개선되어야 하는가 암호화폐 사기는 단순히 성가신 것이 아니라 점점 더 정교해지고 있습니다. 공격자들은 공식 펌웨어 업데이트를 모방하고, 도메인을 복제하며, 가짜 인물이나 비즈니스와 연결된 피싱 이메일을 사용하고, 때로는 당신이 무슨 일이 일어나고 있는지 깨닫기도 전에 자금을 훔칩니다. 한때 암호화폐에서 가장 안전하다고 여겨졌던 하드웨어 월렛 사용자들도 Blockstream Jade 사례처럼 표적이 되고 있습니다. 동시에, 밈 코인과 기타 새로운 암호화폐 출시에 대한 수요 증가는 더 많은 관심과 사기꾼들에게 더 많은 기회를 의미합니다. 메시징에서 과대 광고 + 쉬운 접근 + 두려움(또는 긴급성)을 혼합하면, 사기에 적합한 조건이 형성됩니다. 따라서 초기에 보안과 투명성을 내장한 프로젝트는 그 어느 때보다 가치가 있습니다. 1. Best Wallet Token($BEST) - 더 안전한 투자를 위한 보안 기반 유틸리티 Best Wallet Token($BEST)은 단순히 과대 광고를 타는 프리세일 코인이 아닙니다. 프리세일에서 0.025635달러의 가격으로 이미 1570만 달러를 모금하고 있으며, 보유자에게 보상을 제공하면서 암호화폐의 가장 큰 골칫거리 중 하나인 보안 문제를 해결하는 프로젝트로 자리 잡고 있습니다. 피싱 사기가...