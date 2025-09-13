전문가들, 2025년 마지막 분기에 리플(XRP)보다 1000% 이상 성과를 낼 3개 암호화폐 선정

2025년 마지막 분기에 리플(XRP)보다 1000% 이상 성과를 낼 것으로 전문가들이 선택한 3가지 암호화폐가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 4분기가 다가오면서 분석가들은 상당한 성장을 보이는 토큰에 주목하고 있습니다. 많은 이들이 일부 선별된 암호화폐가 리플(XRP)보다 1000% 이상 성과를 낼 수 있다고 믿고 있습니다. 이 3가지 마법 같은 암호화폐는 무엇일까요? Bittensor, Chainlink, 그리고 프리세일 센세이션 Layer Brett입니다. 2025년 최고 성과자를 평가하는 전문가들의 방법 기하급수적 성장을 보이는 암호화폐를 식별하려면 혁신, 유틸리티, 시장 포지셔닝에 집중해야 합니다. 전문가들은 확장성 있는 기술, 커뮤니티 참여, 명확한 가치 제안을 고려합니다. Chainlink와 Bittensor와 같이 높은 가스 수수료나 느린 거래에 대한 솔루션을 제공하는 프로젝트는 종종 우위를 점합니다. Layer Brett는 여기서 뛰어납니다. 강력한 로드맵과 암호화폐 프리세일은 미래 수익을 예고합니다. 리플(XRP): 오랜 경쟁자 리플(XRP)은 국경 간 결제에서 오랫동안 주요 플레이어였습니다. 그 블록체인 기술은 계속해서 채택이 증가하고 있습니다; 브라질의 첫 온체인 개인 신용 플랫폼이 XRP 원장에서 출시되었습니다. 거래소의 XRP 적립 계정은 소매 홀더에게 주목할 만한 수익을 제공합니다. 현재 시가총액 1924억 8000만 달러로, 리플은 강력한 기관 관심을 보여줍니다. XRP 원장은 사용자 활동에서 상당한 변화를 관찰했으며, 이는 진화하는 사용 사례를 나타냅니다. Bittensor(TAO): AI 기반 네트워크 Bittensor(TAO)는 AI 암호화폐 섹터에서 독특한 역할을 하며, 22억 달러 이상의 시가총액을 보유하고 있습니다. AI 기반 네트워크로서 TAO 생태계는 역동적입니다. TAO의 가격은 2025년 9월 초에 330-350달러 범위로 회복되었으며, 기술적 지표는 증가된 변동성을 시사합니다. 최근 주요 파트너십이 없음에도 불구하고, TAO는 탈중앙화 기계 학습에 대한 독특한 접근 방식으로 주목을 받고 있습니다. Layer Brett는 유틸리티에 대한 대안적 접근을 제공합니다. Chainlink(LINK): 오라클 리더의 성장 Chainlink(LINK)는 실제 세계 데이터를 스마트 계약에 연결하는 데 중요한, 필수적인 탈중앙화 오라클 제공자로 남아 있습니다. 166억 7000만 달러의 시가총액으로 25달러 근처에서 거래되는 LINK는 SBI 일본 및 미국 상무부를 포함한 중요한 파트너십을 맺었습니다. 이러한 기관 채택은 투자자 신뢰를 높였으며, 암호화폐 고래들이 축적하고 있습니다...