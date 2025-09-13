MEXC 거래소
디에고 로페스 대 장 실바 파이트 카드
디에고 로페스 대 장 실바 파이트 카드 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 샌안토니오, 텍사스 - 2025년 9월 12일: (좌-우) 브라질의 디에고 로페스와 브라질의 장 실바가 2025년 9월 12일 텍사스 샌안토니오의 프로스트 뱅크 센터에서 열린 노체 UFC 공식 계체 행사에서 대면하고 있습니다. (사진: 쿠퍼 닐/Zuffa LLC via Getty Images) Zuffa LLC via Getty Images UFC는 오늘 밤 노체 UFC 2025 파이트 카드를 위해 텍사스 샌안토니오의 프로스트 뱅크 센터에 있습니다. UFC 파이트 나이트는 중요한 페더급 경기가 메인 이벤트입니다. 이 대결에서 최근 UFC 145파운드 타이틀 도전자였던 디에고 로페스는 상승세를 타고 있는 장 실바에게 UFC 커리어 첫 패배를 안기려 합니다. 오늘 UFC 이벤트 전체에 걸쳐 노체 UFC 파이트 카드의 결과를 업데이트할 예정입니다. 노체 UFC 파이트 카드의 메인 카드는 한국 시간 07:00에 ESPN+에서 스트리밍됩니다. 프렐림은 같은 스트리밍 서비스에서 한국 시간 04:00에 시작됩니다. Forbes노체 UFC 메인 이벤트 배당, 픽, 예측: 로페스 대 실바트렌트 레인스미스 작성 노체 UFC 2025 결과 오늘 밤 UFC: 노체 UFC 메인 카드 결과 디에고 로페스 대 장 실바 롭 폰트 대 데이비드 마르티네즈 켈빈 개스텔럼 대 더스틴 스톨츠퍼스 산티아고 루나 대 쿠앙 레 오늘 밤 UFC: 노체 UFC 프렐리미나리 카드 결과 알렉산더 에르난데스 대 디에고 페레이라 호세 다니엘 메디나 대 두스코 토도로비치 클라우디오 푸에예스 대 호아킴 실바 타티아나 수아레즈 대 아만다 레모스 헤수스 산토스 아길라르 대 루이스 구룰레 재커리 리스 대 세드리케스 듀마스 알레산드로 코스타 대 알덴 코리아 몬세라트 렌돈 대 앨리스 페레이라 로드리고 세지난도 대 다닐 돈첸코 ForbesUFC 320 메인 이벤트: 마고메드 안칼라예프 대 알렉스 페레이라 2 오프닝 배당트렌트 레인스미스 작성 노체 UFC 결과: 비디오 하이라이트 노체 UFC 결과: 파이트 나이트 보너스 노체 UFC 결과: 공식 스코어카드 노체 UFC 메인 이벤트: 디에고 로페스 대 장 실바 마이애미, 플로리다 - 4월 12일: 브라질의 디에고 로페스가 알렉산더 볼카노프스키와의 경기 후 반응하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 03:36
현 올림픽 포환던지기 챔피언 라이언 크라우저, 세 번째 연속 세계 타이틀 획득
현직 올림픽 샷풋 챔피언 라이언 크라우저, 세 번째 연속 세계 타이틀 획득이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도쿄 일본 국립 경기장에서 열린 2025 세계 육상 선수권 대회 첫날 남자 샷풋 결승에서 미국의 라이언 크라우저. (사진: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images 그가 전설인 이유가 있습니다. 토요일 도쿄에서 열린 세계 야외 트랙 앤 필드 선수권 대회 첫날, 미국의 스타 라이언 크라우저는 2025년에 단 한 번의 다른 경기도 없이 남자 샷풋에서 세 번째 연속 세계 타이틀을 획득하는 놀라운 업적을 달성했습니다. 부다페스트에서의 2023년 타이틀로 인해 대회 자동 진출권을 얻어 세계 선수권 대회 자격을 획득한 미국의 전설이자 세계 기록 보유자는 다섯 번째 시도에서 22.34미터(73피트, 3.5인치)의 기록을 세워 다른 선수들이 따라올 수 없는 성적을 냈습니다. 이 종목에서 현재 세 번의 올림픽 챔피언이기도 한 크라우저는 예선 라운드의 한 번을 포함해 총 여섯 번의 시도만으로 경기를 마쳤습니다. 2025 세계 선수권 대회에서 라이언 크라우저의 대승 뒤에는 흥미롭게도, 우승 기록은 크라우저가 2015년 이후 가장 낮은 시즌 최고 기록이었으며 2025년 전 세계에서 다섯 번째로 좋은 기록이었습니다 - 미국인 조 코바치, 조쉬 아워툰데, 페이튼 오터달에 이어. 그러나 이 성과를 전설적으로 만든 것은 32세의 그가 어떻게 처음부터 서클에 들어섰는지였습니다. AP통신에 따르면, 크라우저는 오른팔을 평가하기 위해 MRI가 필요한 신경 포착이라는 꽤 심각한 팔꿈치 부상을 치료 중이었습니다. 조영제가 관절에 주입된 후 나중에 누출되어 심각한 상태를 나타냈습니다. 그는 이 부상으로 인해 올해 많은 훈련이 불가능했다고 말했습니다. "정말 강하게 던지지 못했습니다," 크라우저가 AP에 말했습니다. "공이 20미터 이상 날아가는 것을 본 적이 없습니다..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 03:30
전문가들, 2025년 마지막 분기에 리플(XRP)보다 1000% 이상 성과를 낼 3개 암호화폐 선정
2025년 마지막 분기에 리플(XRP)보다 1000% 이상 성과를 낼 것으로 전문가들이 선택한 3가지 암호화폐가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 4분기가 다가오면서 분석가들은 상당한 성장을 보이는 토큰에 주목하고 있습니다. 많은 이들이 일부 선별된 암호화폐가 리플(XRP)보다 1000% 이상 성과를 낼 수 있다고 믿고 있습니다. 이 3가지 마법 같은 암호화폐는 무엇일까요? Bittensor, Chainlink, 그리고 프리세일 센세이션 Layer Brett입니다. 2025년 최고 성과자를 평가하는 전문가들의 방법 기하급수적 성장을 보이는 암호화폐를 식별하려면 혁신, 유틸리티, 시장 포지셔닝에 집중해야 합니다. 전문가들은 확장성 있는 기술, 커뮤니티 참여, 명확한 가치 제안을 고려합니다. Chainlink와 Bittensor와 같이 높은 가스 수수료나 느린 거래에 대한 솔루션을 제공하는 프로젝트는 종종 우위를 점합니다. Layer Brett는 여기서 뛰어납니다. 강력한 로드맵과 암호화폐 프리세일은 미래 수익을 예고합니다. 리플(XRP): 오랜 경쟁자 리플(XRP)은 국경 간 결제에서 오랫동안 주요 플레이어였습니다. 그 블록체인 기술은 계속해서 채택이 증가하고 있습니다; 브라질의 첫 온체인 개인 신용 플랫폼이 XRP 원장에서 출시되었습니다. 거래소의 XRP 적립 계정은 소매 홀더에게 주목할 만한 수익을 제공합니다. 현재 시가총액 1924억 8000만 달러로, 리플은 강력한 기관 관심을 보여줍니다. XRP 원장은 사용자 활동에서 상당한 변화를 관찰했으며, 이는 진화하는 사용 사례를 나타냅니다. Bittensor(TAO): AI 기반 네트워크 Bittensor(TAO)는 AI 암호화폐 섹터에서 독특한 역할을 하며, 22억 달러 이상의 시가총액을 보유하고 있습니다. AI 기반 네트워크로서 TAO 생태계는 역동적입니다. TAO의 가격은 2025년 9월 초에 330-350달러 범위로 회복되었으며, 기술적 지표는 증가된 변동성을 시사합니다. 최근 주요 파트너십이 없음에도 불구하고, TAO는 탈중앙화 기계 학습에 대한 독특한 접근 방식으로 주목을 받고 있습니다. Layer Brett는 유틸리티에 대한 대안적 접근을 제공합니다. Chainlink(LINK): 오라클 리더의 성장 Chainlink(LINK)는 실제 세계 데이터를 스마트 계약에 연결하는 데 중요한, 필수적인 탈중앙화 오라클 제공자로 남아 있습니다. 166억 7000만 달러의 시가총액으로 25달러 근처에서 거래되는 LINK는 SBI 일본 및 미국 상무부를 포함한 중요한 파트너십을 맺었습니다. 이러한 기관 채택은 투자자 신뢰를 높였으며, 암호화폐 고래들이 축적하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 01:57
BlockDAG, 4억 5백만 달러 프리세일로 글로벌 마이닝 네트워크를 강화하며 19,000대 이상의 X 시리즈 마이너 출하
BlockDAG, $405M 프리세일로 글로벌 마이닝 네트워크를 강화하며 19,000대 이상의 X 시리즈 마이너를 출하했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 13일 | 20:00 19,000대 이상의 마이너를 출하하고 3백만 모바일 사용자를 확보한 BlockDAG의 X 시리즈는 실제 마이닝 유틸리티와 글로벌 도달 범위를 제공합니다. 이 $405M 암호화폐가 대중 채택을 위해 구축된 이유를 알아보세요. 대부분의 암호화폐 프리세일이 미래의 약속과 모호한 로드맵에 초점을 맞추는 반면, BlockDAG는 매우 다른 경로를 택하여 출시 전에 실제 인프라를 제공했습니다. 이 실행의 중심에는 X 시리즈 마이닝 라인업이 있으며, 이는 BlockDAG의 작업 증명(PoW) 보안 모델을 지원하는 물리적 및 디지털 마이닝 생태계입니다. 플러그 앤 플레이 ASIC 장비부터 접근하기 쉬운 X1 모바일 앱까지, BlockDAG는 사용자가 단순히 투자하는 것이 아니라 참여하는 암호화폐 경제를 구축하고 있습니다. 이 비전은 이미 전 세계적으로 공감을 얻고 있습니다. 19,000대 이상의 X 시리즈 마이너가 판매되고 300만 명 이상의 모바일 마이너가 X1 앱을 적극적으로 사용하면서, BlockDAG는 메인넷이 가치를 제공할 때까지 기다리지 않습니다. 이미 커뮤니티에 수익을 창출하고, 마이닝하고, 성장할 수 있는 도구를 제공하고 있습니다. 전체 X 시리즈: 주머니에서 전력망까지 BlockDAG X 시리즈는 호기심 많은 첫 참가자부터 대용량 설정을 갖춘 베테랑 마이너까지 모든 유형의 사용자를 위한 마이닝 솔루션을 포함합니다. 이는 전 세계적으로 250만 회 이상 다운로드된 클라우드 기반 모바일 마이닝 앱인 X1으로 시작합니다. 스마트폰에서 BDAG 코인을 채굴하도록 설계된 X1은 마이닝 진입을 원활하고 보상 중심으로 만듭니다. 사용자는 출시 전에 토큰을 축적할 수 있으며, 메인넷이 가동되면 라이브 네트워크에 통합될 예정입니다. 그 다음은 하드웨어 범위: X10, X30 및 X100입니다. 이 세 가지 모두 DAG 마이닝을 위해 특별히 설계된 맞춤형 ASIC 칩셋을 사용하여 최소한의 소음과 컴팩트한 디자인으로 에너지 효율적이고 고성능 출력을 보장합니다. 목표는? 마이닝을 차고와 서버룸에서 꺼내 복잡함이나 혼란 없이 가정과 작업 공간으로 가져오는 것입니다. 각 장치에는 명확하게 정의된 수익 잠재력도 함께 제공됩니다. 기반...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 01:51
새로운 허리케인 등급이 필요한 시점인가? 플로리다 전문가는 그렇게 생각한다
새로운 허리케인 등급 체계가 필요한 시점인가? 플로리다 전문가는 그렇다고 생각한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SPRING LAKE, NC – 9월 17일: Bob Richling이 Little River의 물이 그녀의 집으로 스며들기 시작하면서 Iris Darden을 안고 있는 모습, 2018년 9월 17일, 노스캐롤라이나 스프링 레이크. 허리케인 플로렌스가 지나간 후 범람하는 강에서 발생한 홍수가 이 지역을 침수시켰다. (사진: Joe Raedle/Getty Images) Getty Images 지난 몇 년 동안, 저는 허리케인의 전체적인 영향을 전달하는 데 있어 사피어-심슨 등급의 불충분함에 대해 의견을 제시해 왔습니다. 하비(2017), 밀턴(2024), 헬렌(2024)은 극심한 강우량, 폭풍 해일, 토네이도로 인해 지형과 전체 지역을 변화시킨 허리케인의 예입니다. 그러나 사피어-심슨 허리케인 풍속 등급은 바람이라는 하나의 위험 요소만을 강조하도록 설계되었습니다. 사우스플로리다 대학의 한 교수와 그녀의 팀은 새로운 등급 체계가 필요한 시점이라고 생각합니다. 제니퍼 콜린스 박사와 그녀의 공동 연구자들은 최근 Scientific Reports 저널에 사피어-심슨 허리케인 풍속 등급을 열대 사이클론 심각도 등급(Tropical Cyclone Severity Scale)이라 불리는 것으로 대체하자는 논문을 발표했습니다. TCSS는 바람, 폭풍 해일, 강우량을 고려합니다. USF 지구과학부의 교수이자 허리케인 연구원인 콜린스는 열대 사이클론의 물리적, 사회적 측면에 정통한 국제적 전문가입니다. HOUSTON, TX – 8월 30일: 허리케인 하비 이후 휴스턴 호수 근처의 침수된 주택들, 2017년 8월 30일, 텍사스 휴스턴. 폭풍이 북쪽과 동쪽으로 이동했음에도 불구하고, 휴스턴시는 역사적인 수준의 강우량 축적으로 인해 일부 지역에서 여전히 심각한 홍수를 겪고 있다. (사진: Win McNamee/Getty Images) Getty Images 8월에 발표된 USF 보도 자료에서 그녀는 "사람들은 종종 폭풍의 등급을 기준으로 대피 여부를 결정하는데, 이는 매우 위험합니다. 왜냐하면 단지 열대성 폭풍이나 카테고리 1이라고 들으면 너무...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 00:48
호주 CFTC AUD NC 순포지션 이전 $-82.7K에서 $-79.2K로 상승
호주 CFTC AUD NC 순 포지션이 이전 $-82.7K에서 $-79.2K로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 페이지의 정보에는 리스크와 불확실성을 수반하는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이 페이지에 소개된 시장과 금융상품은 정보 제공 목적으로만 사용되며 어떤 식으로든 이러한 자산의 매수 또는 매도 권장으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 철저한 자체 조사를 수행해야 합니다. FXStreet는 이 정보가 실수, 오류 또는 중대한 허위 진술이 없다는 것을 어떤 식으로도 보장하지 않습니다. 또한 이 정보가 시의적절하다는 것도 보장하지 않습니다. 오픈 마켓에 투자하는 것은 투자금 전체 또는 일부의 손실과 정서적 고통을 포함한 많은 리스크를 수반합니다. 원금의 완전한 손실을 포함하여 투자와 관련된 모든 리스크, 손실 및 비용은 귀하의 책임입니다. 이 기사에 표현된 견해와 의견은 저자의 것이며 반드시 FXStreet나 광고주의 공식 정책이나 입장을 반영하지는 않습니다. 저자는 이 페이지에 게시된 링크 끝에 있는 정보에 대해 책임을 지지 않습니다. 기사 본문에 명시적으로 언급되지 않은 경우, 작성 시점에서 저자는 이 기사에서 언급된 어떤 주식에도 포지션을 가지고 있지 않으며 언급된 어떤 회사와도 비즈니스 관계가 없습니다. 저자는 FXStreet 외에 이 기사를 작성하는 대가로 보상을 받지 않았습니다. FXStreet와 저자는 개인화된 추천을 제공하지 않습니다. 저자는 이 정보의 정확성, 완전성 또는 적합성에 대해 어떠한 진술도 하지 않습니다. FXStreet와 저자는 이 정보와 그 표시 또는 사용으로 인한 오류, 누락 또는 손실, 부상 또는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 오류와 누락은 제외됩니다. 저자와 FXStreet는 등록된 투자 자문가가 아니며 이 기사의 어떤 내용도...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 00:45
비트코인, XRP 홀더들이 IOTA Miner를 사용하여 막대한 수익을 얻다
비트코인, XRP 홀더들이 IOTA 채굴자를 사용하여 막대한 수익을 얻었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 공개: 이 기사는 투자 조언을 대표하지 않습니다. 이 페이지에 게재된 콘텐츠와 자료는 교육 목적으로만 제공됩니다. IOTA 채굴자는 XRP 및 BTC 사용자들이 포트폴리오 수익을 최대 30%까지 보았다고 보고하며, 수동적 수입 매력을 높였습니다. 요약 IOTA 채굴자 사용자들은 XRP 및 BTC 클라우드 마이닝이 막대한 수동적 수입을 제공함에 따라 최대 30%의 포트폴리오 성장을 보고합니다. 영국 기반 IOTA 채굴자는 9백만 명 이상의 사용자들이 암호화폐를 안전하고 친환경 전력을 사용한 클라우드 마이닝으로 안정적인 수익으로 전환하도록 돕습니다. 하드웨어가 필요 없이 IOTA 채굴자는 계정에 수익을 적립하여 암호화폐 수입을 간단하고 접근 가능하게 만듭니다. 암호화폐 시장이 모멘텀을 얻으면서 투자자들은 점점 더 디지털 자산의 가치를 높이는 신뢰할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 오늘, 영국 기반 선도적인 클라우드 마이닝 플랫폼인 IOTA 채굴자는 그들의 서비스를 사용하는 XRP 및 비트코인(BTC) 홀더들이 포트폴리오 가치가 최대 30%까지 상승한 것을 보았다고 발표했습니다. 이 이정표는 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 안정적인 수동적 수입을 추구하는 초보자와 경험 있는 투자자 모두에게 신뢰할 수 있는 파트너로서 IOTA 채굴자의 성장하는 역할을 강조합니다. 클라우드 마이닝: 수동적 자산을 능동적 이익으로 전환 전통적인 거래는 지속적인 모니터링과 시장 타이밍이 필요하며, 이는 일상적인 투자자들에게 부담이 될 수 있습니다. 반면에, IOTA 채굴자의 클라우드 마이닝 시스템은 사용자들이 자동으로 암호화폐 보유량을 활용할 수 있게 합니다. 비싼 하드웨어나 기술적 전문 지식 없이도 투자자들은 단순히 플랫폼을 통해 컴퓨팅 파워를 대여합니다. 마이닝 수익은 매일 생성되어 사용자의 계정에 직접 적립되어 안정적인 수동적 수입 흐름을 만듭니다. 투자자들이 IOTA 채굴자를 선택하는 이유 입증된 성장: XRP 및 BTC 사용자들은 클라우드 마이닝 계약을 통해 최대 30%의 포트폴리오 성장을 보고합니다. 접근성: 마이닝 경험이 없는 초보자에게 이상적이며, 전문가를 위한 고급 옵션도 제공합니다. 지속 가능성: 운영은 재생 에너지원으로 전력을 공급받아 환경 영향을 줄입니다. 글로벌 신뢰: 2018년에 설립되어 9백만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 00:14
줄리엔 알프레드와 멜리사 제퍼슨-우든, 최고 기록으로 100미터 예선 우승
줄리엔 알프레드와 멜리사 제퍼슨-우든, 최고 기록으로 100미터 예선 우승이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도쿄, 일본 - 9월 13일: 코트디부아르 팀의 마분두 코네, 세인트루시아 팀의 줄리엔 알프레드, 캐나다 팀의 오드리 르뒥이 2025년 9월 13일 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 2025 세계육상선수권대회 첫날 여자 100미터 예선에서 경쟁하고 있습니다. (사진: 한나 피터스/Getty Images) Getty Images 줄리엔 알프레드는 도쿄 국립경기장에서 계속해서 우위를 유지하고 있습니다. 현 올림픽 챔피언은 여자 100미터 예선 4라운드를 쉽게 통과하며 그날 가장 빠른 기록을 세웠습니다. 첫 100미터 세계 타이틀을 노리는 알프레드는 10.93의 기록을 세웠고, 영국의 다릴 네이타가 0.1초 차이로 10.94의 두 번째로 빠른 기록을 세웠습니다. 무패 100미터 기록을 유지하려는 미국의 세계 선두 멜리사 제퍼슨-우든도 예선 첫 라운드에서 10.99의 11초 미만 기록으로 편안한 승리를 거뒀습니다. 현 세계 챔피언 샤캐리 리처드슨은 11.03초로 5번째로 빠른 예선 통과자로 다음 라운드에 진출했습니다. 리처드슨의 기록은 시즌 최고 기록을 세우는 데 도움이 되었지만, 일요일 저녁 타이틀 방어를 위해 시즌 최고 기록보다 0.2초 이상 단축할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 미국 팀은 준결승에 진출한 4명의 스프린터를 포함해 강력한 경쟁을 보여줄 것으로 예상되며, 여기에는 11.06으로 전체 8위를 기록한 세계 챔피언 트와니샤 테리와 28세의 케일라 화이트가 포함됩니다. Forbes셸리앤 프레이저-프라이스, 2025 트랙 앤 필드 세계선수권대회 헤드라인 장식By 케이틀린 허치슨 특히 티나 클레이턴이 11.01로 가장 빠른 자메이카 선수로 등장했으며, 그 뒤를 이어 팀 동료 셰리카 잭슨이 11.04의 기록을 세웠습니다. 셸리앤 프레이저-프라이스는 은퇴 전 한 번 더 시상대에 오르기를 기대하며 11.09의 기록으로 준결승에 진출했습니다. 지금까지 2025 시즌은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 00:03
Coinbase를 통해 ADA(Cardano), XRP, DOGE 및 기타 암호화폐를 입금하여 마이닝하고 일일 $8,000의 수동 수입을 얻으세요.
Find Mining은 Coinbase를 통해 ADA, XRP, DOGE 등을 클라우드 마이닝으로 홍보하며, 안전하고 자동화된 채굴 계약을 통해 일일 최대 $8K의 수동적 수입을 얻을 수 있다고 주장합니다.
Blockchainreporter
2025/09/13 23:30
도지코인 ETF 출시 및 공급 바이백이 DOGE를 111% 가격 상승 트랙에 올려놓다
TLDR: 도지코인 가격이 7일 동안 38.9% 상승하여 1년간의 하락세 이후 처음으로 0.30달러를 넘었습니다. 첫 도지코인 ETF가 다음 주 출시되며 마켓 메이커들이 유통 공급량의 5%를 매입할 계획입니다. DOGE는 1년간 지속된 하락 삼각형에서 벗어나 강한 상승세 가능성을 보여줍니다. 트레이더들은 0.6533달러를 돌파 [...] 이 글 "도지코인 ETF 출시와 공급 환매로 DOGE 111% 가격 상승 트랙에 오르다"는 Blockonomi에 처음 게재되었습니다.
Blockonomi
2025/09/13 22:56
