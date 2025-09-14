MEXC 거래소
NFT 판매량 소폭 회복, Pudgy Penguins 110% 급증
NFT 판매량, 소폭 회복세 보이며 Pudgy Penguins 110% 급증이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 참여도가 급격히 감소한 몇 주 후, 대체 불가능 토큰(NFT) 시장은 더 넓은 암호화폐 반등에 힘입어 안정화의 초기 징후를 보이고 있습니다. 전반적인 구매자와 판매자 활동이 거의 70% 급감했지만, 거래량은 서서히 증가하고 있으며, 특정 블록체인과 컬렉션은 두 자릿수 성장으로 돌파하고 있습니다. 토요일 마지막 확인 시, Bitcoin(BTC)은 $115,800에 도달했으며 - 지난 7일 동안 5.2% 상승 - Ethereum(ETH)은 $4,600 이상을 유지하며 주간 9.1% 상승했습니다. 요약 NFT 판매량은 4.7% 소폭 회복하여 $106.6 million에 도달 시장 참여도는 구매자와 판매자 수가 약 70% 감소하며 붕괴 게임 컬렉션이 성과를 주도하며 Mythos Chain이 2위로 급부상 CryptoSlam의 데이터에 따르면, 이는 일련의 하락 후 몇 주 만에 처음으로 긍정적인 성장을 기록한 것입니다. 시장 참여도는 급격히 감소했으며, NFT 구매자는 69.84% 감소하여 180,693명, NFT 판매자는 70.87% 감소하여 123,713명이 되었습니다. NFT 거래는 2.60% 증가하여 1,754,295건이 되었습니다. Ethereum은 $4,700 수준으로 급등했습니다. 글로벌 암호화폐 시가총액은 현재 $4.07 trillion으로, 지난주 시가총액 $3.81 trillion에서 상승했습니다. Mythos Chain 판매량 40% 이상 급증 구매자 수는 모든 블록체인에서 감소했으며, BNB Chain은 84.35% 성장으로 유일하게 이익을 기록한 플랫폼으로 선두를 유지했습니다. 동시에, 다른 플랫폼들은 65%에서 80%까지 하락을 보였습니다. Ethereum은 $34.1 million의 판매량으로 선두를 유지하며 전주 대비 7.45% 하락했습니다. Ethereum의 가장 거래는 52.47% 감소하여 $3.1 million이 되었습니다. Mythos Chain은 $14.3 million으로 41.63% 상승하며 2위로 진출했습니다. Polygon(POL)은 $13.6 million으로 13.82% 하락하며 3위로 떨어졌습니다. BNB Chain(BNB)은 $10.3 million으로 7.96% 상승하며 4위를 유지했습니다. Bitcoin은 $9.4 million으로 19.49% 상승하며 5위에 위치했습니다. Immutable(IMX)은 $8.7 million으로 69.41% 급등하며 6위로 올라섰습니다. Solana(SOL)...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 06:02
솔라나가 정체되는 동안, Digitap 프리세일 첫날 10만 달러를 돌파하며 폭발적 성장
Digitap은 프리세일 첫날에 10만 달러를 모금했으며, IBAN, 암호화폐 지갑 및 50% 토큰 바이백을 갖춘 실전 "Omnibank" 앱을 제공하는 가운데, 솔라나는 240달러 저항선 근처에서 어려움을 겪고 있습니다.
Blockchainreporter
2025/09/14 06:00
온체인 데이터는 글로벌 미디어 매체가 전 세계적으로 트렌드를 만든 후 카르다노 홀더들이 레미틱스에 진입하고 있음을 보여줍니다
온체인 데이터에 따르면 글로벌 미디어 매체들이 전 세계적으로 트렌드를 만든 후 카르다노 홀더들이 레미틱스에 진입하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 14일 | 00시 45분 카르다노는 $0.90의 중요한 저항선과 상당한 수익 실현 시나리오 사이에서 딜레마에 빠져 있습니다. ADA의 어려움 속에서, 온체인 데이터는 ADA 홀더들이 글로벌 미디어 보도 이후 전 세계적으로 트렌드가 된 PayFi 프로젝트인 레미틱스(RTX)로 다각화하고 있음을 보여줍니다. 고래 매도에도 불구하고 카르다노 가격 움직임은 $1을 계속 주시 카르다노는 지난 2주 동안 고래들이 1억 4000만 개 이상의 ADA를 매도했음에도 불구하고 안정성을 유지하며 약 $0.89에 거래되고 있습니다. 온체인 데이터는 1백만-1천만 ADA 토큰을 보유한 대형 투자자들이 8월 중순 ADA 랠리 이후 수익을 실현하여 단기 저항 수준을 형성했음을 보여줍니다. 카르다노 가격 차트 | 출처: CoinGecko 매도에도 불구하고 소규모 투자자들이 공급을 흡수하고 카르다노를 상승 채널 내에 유지하며 개입했습니다. 기술적 지표는 ADA가 $0.85 지지선을 방어하면서 $0.90-$0.95 저항선을 테스트하고 있음을 보여줍니다. $1.00 이상으로의 돌파는 더 높은 목표를 향한 길을 열 수 있으며, 프랙탈 분석은 역사적 사이클이 반복된다면 $1.86을 향한 움직임을 암시하고 있습니다. 카르다노 홀더들이 레미틱스로 이동하는 이유 카르다노의 가격 전망이 건설적으로 유지되는 동안, 데이터는 많은 ADA 투자자들이 $183조 규모의 글로벌 결제 산업의 중심에 위치한 프로젝트인 레미틱스(RTX)로 자금을 재배치하고 있음을 보여줍니다. 레미틱스는 사용자가 40개 이상의 암호화폐를 30개 이상 국가의 은행 계좌로 직접 보낼 수 있게 하며, 송금은 24시간 이내에 정산됩니다. 프리랜서, 판매자 및 기업은 레미틱스 페이 API를 사용하여 암호화폐를 수락하면서 법정화폐를 즉시 받을 수 있어 암호화폐의 가장 큰 유틸리티 격차 중 하나를 해결합니다. 레미틱스가 전 세계적으로 트렌드가 되는 이유 레미틱스의 프리세일은 이미 $25.3백만을 모금했으며, 6억 5900만 개 이상의 토큰을 판매했고, 현재 가격은 $0.108입니다. 분석가들은 RTX가 $5까지 오를 수 있다고 예측하며, 이는 프리세일 수준에서 놀라운 11,200%의 상승 가능성을 나타냅니다. 한편, 팀은 성장을 가속화하기 위해 추천 프로그램을 출시하여 추천된 새 구매자마다 15% USDT 보너스를 제공하며, 이는 매 24시간마다 즉시 수령 가능합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 05:48
카넬로 알바레즈 VS 테렌스 크로포드 실시간 결과, 하이라이트, 반응
캐넬로 알바레즈 대 테렌스 크로포드 실시간 결과, 하이라이트, 반응이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 6월 22일: (좌-우) 캐넬로 알바레즈와 테렌스 크로포드가 2025년 6월 22일 뉴욕시 자비츠 센터에서 열린 패내틱스 페스트 NYC 2025 무대에 올랐습니다. (사진: Slaven Vlasic/Getty Images) Getty Images 일생에 한 번뿐인 경기가 오늘 밤입니다. 캐넬로 알바레즈 대 테렌스 크로포드의 전자의 논쟁의 여지가 없는 슈퍼 미들급 타이틀전입니다. 경기를 볼 수 없거나 슈퍼파이트를 시청하면서 함께할 사람이나 복싱 커뮤니티와 연결되고 싶으신가요? 제가 도와드리겠습니다. 예선은 9월 13일 토요일 18시 30분(KST)에 시작됩니다. 메인 카드는 22시에 시작되며 메인 이벤트는 넷플릭스를 통해 전 세계적으로 스트리밍됩니다. 카드가 시작되면 경기 결과와 캐넬로-크로포드의 라운드별 업데이트 및 하이라이트를 제공해 드리겠습니다. 최신 업데이트가 페이지 상단에 표시되므로 계속 새로고침하세요. 캐넬로 알바레즈 대 테렌스 크로포드 업데이트 및 결과 라스베이거스, 네바다 - 9월 11일: 캐넬로 알바레즈(좌)와 테렌스 크로포드(우)가 대면하는 동안 다나 화이트(중앙)가 지켜보고 있습니다. 2025년 9월 11일 라스베이거스 T-모바일 아레나에서 열린 넷플릭스의 캐넬로 대 크로포드 기자회견에서. (사진: David Becker/Getty Images for Netflix) Getty Images for Netflix 메인 이벤트 미리보기 캐넬로-크로포드는 투르키 알알시크와 리야드 시즌의 엄청난 재정적 기여와 복싱 스포츠에서의 영향력으로 가능해진 최신 슈퍼파이트입니다. 이 인수는 실제로 이루어졌으며 지금까지 이 스포츠에 긍정적인 영향을 더 많이 가져왔습니다. 알알시크와 제이크 폴 덕분에 복싱은 수십 년 만에 가장 인기 있는 스포츠가 된 것 같습니다. 전체 카드 및 결과 목록은 하단에 있습니다 날짜, 시작 시간 및 시청 방법 캐넬로 알바레즈 대 테렌스 크로포드 날짜: 9월 13일 토요일, 22시(KST) (예선은 유튜브에서 18시 30분에 시작; 메인 이벤트는 넷플릭스에서 진행) 장소: 알레전트 스타디움, 라스베이거스 - 스트리밍...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 05:36
비트코인의 다음 "폭발적인 움직임"은 이 수준에서 결정될 것 - 분석가 공유
비트코인의 다음 "폭발적인 움직임"은 이 레벨에서 결정될 것 - 분석가 공유 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석가 Joao Wedson은 117,000달러 수준이 비트코인(BTC)에게 중요한 구간이라고 밝혔습니다. 그의 평가에 따르면, Wedson은 이 수준이 과거에 시장이 둔화되거나 지역적 피크를 형성하는 지점 중 하나였다고 지적했습니다. "117,000달러 이상의 가격은 강한 관심과 불확실성의 구간에 진입합니다. 따라서 118,000달러 이상으로의 명확한 돌파는 강세의 신호가 될 것입니다,"라고 Wedson이 말했습니다. 분석가에 따르면, 비트코인 역사 전반에 걸쳐 상당히 정확한 수준을 보여준 CVDD 채널과 피보나치 수정 시장 평균가 지표 모두 현재 같은 지역을 가리키고 있습니다. Wedson은 암호화폐 팔로워들에게 주의할 것을 경고하며, 이 구간이 비트코인의 다음 "폭발적인" 움직임을 결정할 수 있다고 주장했습니다. 글 작성 시점에, BTC는 115,609달러에 거래되고 있으며, 지난 주 대비 4.95% 상승했습니다. 한편, 이더리움은 8.63% 상승하여 4,647달러에 거래되고 있습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/the-next-explosive-move-in-bitcoin-will-be-determined-at-this-level-analyst-shares/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 04:52
비트코인 반등, 알트코인 폭발: 주간 상승세로 시총 4조 달러 돌파
비트코인 반등, 알트코인 폭발: 주간 상승으로 시총 4조 달러 돌파가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 한 주를 거의 5% 상승으로 마감하며 시총을 2.3조 달러 이상으로 끌어올린 반면, 여러 대형 알트코인은 두 자릿수의 상당한 상승을 보였습니다. 하락세 이후 암호화폐 시장 반등 거의 2주간의 하락세 이후, 암호화폐 경제는 반등하여 4.17조 달러에 약간 못 미치는 시총으로 한 주를 마감했습니다. 비트코인(BTC) [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-rebounds-altcoins-explode-weekly-gains-push-market-cap-past-4-trillion/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 04:25
메가코인과 BlockDAG가 뒤를 이어 Tapzi가 차트 1위를 차지
게시물 Tapzi가 차트 1위를 차지하고 Megacoin 및 BlockDAG가 그 뒤를 따르다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 13일 | 22:55 암호화폐 시장에서는 모멘텀이 하룻밤 사이에 변합니다. Shiba Inu와 Pepe 같은 밈 코인들이 여전히 헤드라인을 장식하고 있지만, 새로운 프로젝트들이 2025년 투자자들의 관심을 재정의하고 있습니다. 시장 추적기에 따르면, 9월의 인기 암호화폐 목록은 투기적인 밈이 아닌, 강력한 프리세일 견인력과 실제 채택을 갖춘 유틸리티가 풍부하고 커뮤니티 중심의 토큰들이 주도하고 있습니다. 최상위에는 투자자와 게이머 모두의 관심을 빠르게 사로잡은 GameFi 프로젝트인 Tapzi(TAPZI)가 있습니다. 그 뒤를 이어 생태계 중심의 혁신으로 알려진 Megacoin(MEGA)과 확장 가능한 블록체인 비전으로 계속 상승 중인 BlockDAG(BDAG)가 있습니다. 이 세 암호화폐는 함께 시장을 움직이는 차세대 주자들을 대표합니다. Tapzi, 오늘의 인기 암호화폐 목록 선두 Tapzi(TAPZI)는 단순한 게임 토큰이 아닌 기술 기반 GameFi 혁명입니다. 암호화폐 게임 공간의 대부분이 운이나 플레이 투 언 메커니즘에 의해 주도되는 동안, Tapzi는 근본적으로 다른 것을 구축하고 있습니다: 체스, 틱택토, 체커, 가위바위보와 같은 고전 게임들이 스테이킹 기반 대결로 변환되는 경쟁적 게임 아레나입니다. Tapzi가 오늘의 인기 암호화폐 목록을 지배하는 이유는 그 유틸리티에 있습니다. 분산화된 플랫폼에서 플레이되는 모든 게임은 완전히 온체인으로, 무작위성이 아닌 실력에 기반하여 승자에게 보상합니다. BNB 스마트 체인에 구축된 Tapzi는 번개처럼 빠르고 낮은 수수료의 거래를 제공합니다 — 대규모로 게이머를 유치하는 데 중요한 요소입니다. ⚡ 1000배 잠재력 대기 중 – Tapzi 프리세일 단 $0.0035! 프리세일 성과: Tapzi의 프리세일은 수천 명의 얼리 어답터들이 생태계에 합류하며 기록적인 견인력을 보였습니다. 분석가들은 GameFi가 계속해서 밈 코인을 능가함에 따라 추가 성장을 예상합니다. 사용 용이성: 플레이어들은 지갑 마찰 없이 모바일이나 웹을 통해 참여할 수 있어, GameFi 채택을 오랫동안 늦춰온 장벽을 제거합니다. 투자자 인센티브: TAPZI는 소액결제로 설계되지 않았습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 03:57
지금 구매하기 좋은 암호화폐: 비트코인 하이퍼, 이더리움과 솔라나 랠리 속에 1500만 달러 돌파
YouTube에서 좋아하는 동영상과 음악을 즐기고, 오리지널 콘텐츠를 업로드하고, 친구, 가족 및 전 세계와 모두 공유하세요.
Blockchainreporter
2025/09/14 03:45
주요 알트코인에 대한 이 날짜에 주목하세요 - 준수하지 않는 사용자에게는 벌금이 부과됩니다
알트코인 개발자들이 장기간 진행된 전환 기간에 대한 최종 무벌칙 전환 날짜를 발표했습니다. 계속 읽기: 이 주요 알트코인의 중요 날짜에 주목하세요 - 규정을 준수하지 않는 사용자에게는 벌칙이 부과됩니다
Coinstats
2025/09/14 03:33
World Liberty Financial, 유동성 수수료 수익을 활용한 바이백 및 소각 제안
프로토콜 소유 유동성에서 발생하는 수수료를 토큰 바이백에 사용하자는 제안이 월드 리버티 파이낸셜 커뮤니티에서 상당한 관심을 불러일으켰습니다. 이 바이백 제안은 투표의 99.69%의 지지를 받았으며, 투표 시작 이후 WLFI는 거의 4% 상승했습니다. 바이백 및 소각 제안, 압도적인 커뮤니티 지지 획득 월드 리버티 [...]
Coinstats
2025/09/14 03:10
