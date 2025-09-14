온체인 데이터는 글로벌 미디어 매체가 전 세계적으로 트렌드를 만든 후 카르다노 홀더들이 레미틱스에 진입하고 있음을 보여줍니다

온체인 데이터에 따르면 글로벌 미디어 매체들이 전 세계적으로 트렌드를 만든 후 카르다노 홀더들이 레미틱스에 진입하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 14일 | 00시 45분 카르다노는 $0.90의 중요한 저항선과 상당한 수익 실현 시나리오 사이에서 딜레마에 빠져 있습니다. ADA의 어려움 속에서, 온체인 데이터는 ADA 홀더들이 글로벌 미디어 보도 이후 전 세계적으로 트렌드가 된 PayFi 프로젝트인 레미틱스(RTX)로 다각화하고 있음을 보여줍니다. 고래 매도에도 불구하고 카르다노 가격 움직임은 $1을 계속 주시 카르다노는 지난 2주 동안 고래들이 1억 4000만 개 이상의 ADA를 매도했음에도 불구하고 안정성을 유지하며 약 $0.89에 거래되고 있습니다. 온체인 데이터는 1백만-1천만 ADA 토큰을 보유한 대형 투자자들이 8월 중순 ADA 랠리 이후 수익을 실현하여 단기 저항 수준을 형성했음을 보여줍니다. 카르다노 가격 차트 | 출처: CoinGecko 매도에도 불구하고 소규모 투자자들이 공급을 흡수하고 카르다노를 상승 채널 내에 유지하며 개입했습니다. 기술적 지표는 ADA가 $0.85 지지선을 방어하면서 $0.90-$0.95 저항선을 테스트하고 있음을 보여줍니다. $1.00 이상으로의 돌파는 더 높은 목표를 향한 길을 열 수 있으며, 프랙탈 분석은 역사적 사이클이 반복된다면 $1.86을 향한 움직임을 암시하고 있습니다. 카르다노 홀더들이 레미틱스로 이동하는 이유 카르다노의 가격 전망이 건설적으로 유지되는 동안, 데이터는 많은 ADA 투자자들이 $183조 규모의 글로벌 결제 산업의 중심에 위치한 프로젝트인 레미틱스(RTX)로 자금을 재배치하고 있음을 보여줍니다. 레미틱스는 사용자가 40개 이상의 암호화폐를 30개 이상 국가의 은행 계좌로 직접 보낼 수 있게 하며, 송금은 24시간 이내에 정산됩니다. 프리랜서, 판매자 및 기업은 레미틱스 페이 API를 사용하여 암호화폐를 수락하면서 법정화폐를 즉시 받을 수 있어 암호화폐의 가장 큰 유틸리티 격차 중 하나를 해결합니다. 레미틱스가 전 세계적으로 트렌드가 되는 이유 레미틱스의 프리세일은 이미 $25.3백만을 모금했으며, 6억 5900만 개 이상의 토큰을 판매했고, 현재 가격은 $0.108입니다. 분석가들은 RTX가 $5까지 오를 수 있다고 예측하며, 이는 프리세일 수준에서 놀라운 11,200%의 상승 가능성을 나타냅니다. 한편, 팀은 성장을 가속화하기 위해 추천 프로그램을 출시하여 추천된 새 구매자마다 15% USDT 보너스를 제공하며, 이는 매 24시간마다 즉시 수령 가능합니다...