2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
2025년에 폭발할 다음 암호화폐: Tapzi가 선두를 이끌 수 있는 이유
2017년에는 XRP였습니다. 2021년에는 솔라나와 시바 이누였습니다. 2023년에는 밈 코인이 컴백을 했습니다.
XRP
$2.8084
-2.41%
SHIBA
$0.000000000651
-0.61%
MEME
$0.00232
-10.11%
Coindoo
2025/09/14 07:33
솔라나 신고점 랠리가 임박한 것으로 보이나, BONK와 WIF 홀더들은 Layer Brett으로 이동
하지만 Bonk(BONK)와 Dogwifhat(WIF) 홀더들에게는 이제 새로운 토큰을 통해 포트폴리오를 늘릴 기회가 있습니다.
BONK
$0.00001911
-4.21%
TOKEN
$0.01201
-4.75%
LAYER
$0.3905
-2.44%
Coindoo
2025/09/14 07:22
하이퍼리퀴드와 크로노스가 인기를 얻는 동안 불질라가 2025년 탑 100배 암호화폐 프리세일의 스타가 되는 이유
2025년 100배 가능한 암호화폐 프리세일을 발견하세요. BullZilla의 폭발적인 프리세일은 Hyperliquid 및 Cronos와 함께 엄청난 상승 잠재력을 가진 오늘 구매할 최고의 암호화폐를 보여줍니다.
TOP
$0.000096
--%
STAR
$0.12222
-2.50%
WHY
$0.000000032
-13.53%
Blockchainreporter
2025/09/14 07:15
미국 재무부 예산, 적자 지출이 통제 불능으로 치닫고 있음을 보여줘
미국 재무부 예산, 통제 불능의 적자 지출 소용돌이에 빠지다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 워싱턴에서 나온 최신 수치는 우려스러운 수준을 넘어 역사적입니다. 미국 재무부는 2025년 8월에 3,450억 달러의 예산 적자를 기록했습니다. 이는 올해 최대 월간 적자일 뿐만 아니라 연방 장부에 기록된 역대 두 번째로 최악의 8월입니다. 그리고 이로 인해 미국의 적자 지출이 통제 불능의 유출 상태에 빠지고 있습니다. 회계 주기에 한 달이 남은 상황에서, 미국 정부는 3년 연속 엄청난 적자를 기록하며 연간 총액을 1.97조 달러로 끌어올릴 예정입니다. 미국 재무부 예산, 매월 증가하는 적자 지출 보여줘 불과 한 달 전, 7월의 적자는 2,910억 달러였습니다. 큰 규모였지만, 최신 수치에 비하면 미미합니다. 작년 8월만이 3,800억 달러에 달하는 더 높은 월간 적자를 기록했습니다. 8월에 정부 지출은 6,890억 달러로 급증했습니다. 이러한 지출 붐은 사회 보험 비용이 계속 증가하고 부채에 대한 이자 지불이 더욱 높아지는 가운데 발생했습니다. 관세에 관한 일부 주목할 만한 좋은 소식에도 불구하고, 재정 궤적은 한 방향으로만 움직이고 있습니다. 미국 관세는 8월에 300억 달러를 징수하며 기록을 세웠습니다. 그러나 관세 수입이 연간 거의 300% 증가했음에도 불구하고, 징수된 돈은 적자에 거의 영향을 미치지 못합니다. 재무부 데이터에 따르면, 미국은 7월에 지출한 모든 달러의 거의 절반을 빌렸습니다. 역대 세 번째로 큰 연간 적자 처음 11개월의 수치는 심각한 이야기를 전합니다. 2025 회계연도 적자는 1.97조 달러로 추적되고 있으며, 이는 2020년과 2021년의 팬데믹으로 인한 부족분에 이어 약간 낮은 수준입니다. 이 나라는 역사상 세 번째로 큰 적자를 기록할 예정이며, 지출과 이자 추세에 따라 예상보다 더 높아질 수도 있습니다. 이러한 폭발적 증가의 원인은 무엇일까요? 연방 수입은 주로 관세와 일부 세금 수입 덕분에 380억 달러 증가하여 전년 대비 12% 상승했습니다. 그러나...
NEAR
$2.858
-2.75%
BOOM
$0.032702
+1.54%
MORE
$0.03584
+69.93%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 07:12
비트코인 투자자들이 시장에 돌아왔다—왜 모멘텀 주도 랠리가 곧 다가올 수 있는가
비트코인 투자자들이 시장에 돌아왔다—왜 모멘텀 주도 랠리가 곧 다가올 수 있는가
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 07:01
시바 이누 가격 예측: 경험 많은 투자자들은 이 다른 암호화폐가 도지코인을 추월할 가능성이 더 높다고 믿는다
시바 이누 가격 예측에 관한 대화가 SHIB가 2025년에 모멘텀을 유지하기 위해 고군분투함에 따라 다시 화제가 되고 있습니다. 한때 도지코인의 가장 강력한 경쟁자로 여겨졌던 시바 이누는 현재 수요 약화, 개발자 활동 감소, 그리고 시장 지배력의 명백한 상실에 직면해 있습니다. 일부는 여전히 반등을 기대하지만, 많은 경험 있는 투자자들은 또 다른 신흥 밈 프로젝트인 Little
SHIB
$0.00001194
-2.21%
SHIBA
$0.000000000651
-0.61%
MEME
$0.00232
-10.11%
Blockonomi
2025/09/14 07:00
투자하기 좋은 암호화폐: Tapzi의 기술 기반 혁명 vs. BlockchainFX의 거래 제국: 어떤 프리세일이 급등할까?
암호화폐 프리세일의 세계는 흥분과 불확실성으로 가득 차 있습니다. 2025년이 펼쳐짐에 따라, 여러 프로젝트들이
Coindoo
2025/09/14 06:33
롤블록이 투기꾼 관심 목록을 지배하면서 카르다노 뉴스와 XRP 업데이트는 뒷전으로 밀려
네트워크 진행 상황에 관한 최근 Cardano 뉴스와 규제 전쟁에 관한 XRP 업데이트는 두 토큰을 주목받게 했지만, 투기꾼들은 다른 곳으로 눈을 돌리고 있습니다. Rollblock(RBLK)은 이미 프리세일 펀딩에서 1170만 달러를 모았으며 실전 iGaming 허브를 통해 수백만 달러의 베팅을 처리했습니다. 디플레이션 토크노믹스와 빠르게 성장하는 채택으로, 트레이더들은 RBLK를
XRP
$2.8084
-2.41%
LIVE
$0.01147
-6.67%
TAKE
$0.28812
+15.25%
Blockonomi
2025/09/14 06:00
온라인에서 최고의 포커 딜을 찾는 방법
모든 현대 플레이어는 최고의 포커 딜을 찾는 것이 전체 경험에 얼마나 중요한지 알고 있습니다. 이는 카드를 넘어서 - 환경 자체, 보상, 공정성, 그리고 각 세션을 즐겁게 만드는 온라인 포커의 모든 측면에 관한 것입니다. 본질적으로, 최고의 포커 딜은 이 모든 측면에서 뛰어나,
CARDS
$0.1752
-10.83%
FAR
$0.000323
-5.55%
The Cryptonomist
2025/09/14 05:29
기존 알트코인과 Pepeto의 부상
페페토(PEPETO)는 아직 대형 거래소에 상장되지 않은 이더리움 메인넷 밈 코인으로 실용적인 도구를 갖추고 있습니다. 문화와 유틸리티를 결합했기 때문에 초기 관심이 높아지고 있으며, 이러한 조합은 2025년에 투자할 최고의 암호화폐를 찾는 독자들에게 다음 알트 시즌을 이끄는 경우가 많습니다. 프리세일은 $0.000000152에 진행 중이며 이미 660만 달러 이상이 모금되었습니다.
T
$0.01509
-0.13%
RISE
$0.010422
+2.54%
MORE
$0.03584
+69.93%
Hackernoon
2025/09/14 01:30
