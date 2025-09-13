미국 재무부 예산, 적자 지출이 통제 불능으로 치닫고 있음을 보여줘

미국 재무부 예산, 통제 불능의 적자 지출 소용돌이에 빠지다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 워싱턴에서 나온 최신 수치는 우려스러운 수준을 넘어 역사적입니다. 미국 재무부는 2025년 8월에 3,450억 달러의 예산 적자를 기록했습니다. 이는 올해 최대 월간 적자일 뿐만 아니라 연방 장부에 기록된 역대 두 번째로 최악의 8월입니다. 그리고 이로 인해 미국의 적자 지출이 통제 불능의 유출 상태에 빠지고 있습니다. 회계 주기에 한 달이 남은 상황에서, 미국 정부는 3년 연속 엄청난 적자를 기록하며 연간 총액을 1.97조 달러로 끌어올릴 예정입니다. 미국 재무부 예산, 매월 증가하는 적자 지출 보여줘 불과 한 달 전, 7월의 적자는 2,910억 달러였습니다. 큰 규모였지만, 최신 수치에 비하면 미미합니다. 작년 8월만이 3,800억 달러에 달하는 더 높은 월간 적자를 기록했습니다. 8월에 정부 지출은 6,890억 달러로 급증했습니다. 이러한 지출 붐은 사회 보험 비용이 계속 증가하고 부채에 대한 이자 지불이 더욱 높아지는 가운데 발생했습니다. 관세에 관한 일부 주목할 만한 좋은 소식에도 불구하고, 재정 궤적은 한 방향으로만 움직이고 있습니다. 미국 관세는 8월에 300억 달러를 징수하며 기록을 세웠습니다. 그러나 관세 수입이 연간 거의 300% 증가했음에도 불구하고, 징수된 돈은 적자에 거의 영향을 미치지 못합니다. 재무부 데이터에 따르면, 미국은 7월에 지출한 모든 달러의 거의 절반을 빌렸습니다. 역대 세 번째로 큰 연간 적자 처음 11개월의 수치는 심각한 이야기를 전합니다. 2025 회계연도 적자는 1.97조 달러로 추적되고 있으며, 이는 2020년과 2021년의 팬데믹으로 인한 부족분에 이어 약간 낮은 수준입니다. 이 나라는 역사상 세 번째로 큰 적자를 기록할 예정이며, 지출과 이자 추세에 따라 예상보다 더 높아질 수도 있습니다. 이러한 폭발적 증가의 원인은 무엇일까요? 연방 수입은 주로 관세와 일부 세금 수입 덕분에 380억 달러 증가하여 전년 대비 12% 상승했습니다. 그러나...