2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
2025년 지금 구매할 최고의 암호화폐: 9월에 주목할 만한 15개 코인
솔라나를 프리세일에 구매했다면, 그 이야기를 알 것입니다. 시바 이누가 상승하기 전에 잡았다면, 기억할 것입니다
SHIBA
$0.000000000651
-0.61%
NOW
$0.00424
+0.47%
Coindoo
2025/09/14 09:33
BullZilla, Official Trump, 그리고 Baby Dogecoin
BullZilla, Official Trump 및 Baby Dogecoin 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월 14일 | 04시 15분 BullZilla의 폭발적인 프리세일이 헤드라인을 장악하는 이유와 Official Trump 및 Baby Dogecoin이 밈 코인 시장에서 주요 플레이어로 남아있는 이유를 알아보세요. 이번 주 최고의 밈 코인 프리세일에 조기 진입하면 어떻게 엄청난 상승을 가져올 수 있는지 배워보세요. 밈 코인 시장은 2025년에 다시 한번 주목을 받고 있습니다. 암호화폐의 틈새 시장으로 시작된 것이 커뮤니티의 힘과 영리한 서사가 소액 투자를 인생을 바꾸는 수익으로 전환시킬 수 있는 빠르게 움직이는 시장으로 발전했습니다. 경험 많은 트레이더와 신규 투자자 모두 가격이 폭등하기 전에 다음 1000배 기회를 잡기를 희망하며 이번 주 투자할 최고의 밈 코인 프리세일을 찾고 있습니다. 수많은 새로운 프로젝트 중에서 세 가지 이름이 두드러집니다. BullZilla는 독특하고 영화적인 생태계로 프리세일 기록을 다시 쓰고 있습니다. 정치적 팬덤과 바이럴 문화에서 영감을 받은 Official Trump는 트렌드를 유지하는 충성스러운 기반을 유지하고 있습니다. 그리고 거대한 커뮤니티를 가진 친숙한 인기 토큰인 Baby Dogecoin은 밈 코인이 워밍업 주기를 넘어 지속될 수 있다는 것을 계속 증명하고 있습니다. 이 토큰들은 함께 폭발적인 프리세일 성장, 브랜드 파워, 지속적인 커뮤니티 참여의 조합을 나타냅니다. BullZilla: 프리세일 파워하우스 현재의 스타는 의심할 여지 없이 Bull Zilla입니다. 현재 프리세일 2D 단계에 있으며 가격은 $0.00005241인 BullZilla($BZIL)는 투자자들이 이번 주 투자할 최고의 밈 코인 프리세일에 참여하기 위해 서두르는 이유를 보여줍니다. 독특한 구조는 48시간마다 또는 $100,000가 모금될 때마다 가격을 인상하여 희소성을 보장하고 조기 참여자에게 보상합니다. 숫자가 이야기를 말해줍니다: 토큰이 주요 거래소에 상장되기도 전에 $360,000 이상이 모금되었고, 1,200명 이상의 홀더, 247억 개의 토큰이 판매되었습니다. 예상 상장 가격 $0.00527로, 조기 진입자들은 11,000%를 초과하는 예상 ROI를 볼 수 있어 BullZilla가 최고의 암호화폐가 될 수 있는 명확한 잠재력을 가지고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 09:31
미중 무역 협상에서 불확실성이 커지는 가운데 무역 협상 교착 상태
중국은 미국 대통령 도널드 트럼프를 시진핑과의 베이징 정상회담에 초대했지만, 백악관은 아직 답변하지 않았습니다.
Cryptopolitan
2025/09/14 09:14
일요일, 9월 14일의 오늘의 Wordle #1548 힌트와 정답
오늘의 Wordle #1548 힌트와 정답 (9월 14일 일요일) 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 Wordle을 푸는 방법. SOPA Images/LightRocket via Getty Images 또 다른 나른한 일요일이 찾아왔습니다. 여름의 마지막 나른한 일요일입니다. 물론 저는 가을을 정말 좋아합니다. 밤에 느껴지는 서늘함이 좋습니다. 초록색이 사라지는 것은 싫지만, 변화하는 나뭇잎은 좋아합니다. 저는 이미 할로윈 의상이 무엇이 될지 생각하고 있습니다 (제 아들은 '왕좌의 게임'에서 나오는 나이트 워치로 분장할 예정이고 저도 그를 따라할 것 같습니다!) 하지만 그 휴일까지는 약 6주가 남았으니 서두를 필요는 없습니다. 제 주말 스트리밍 가이드가 공개되었으니, 새로운 쇼와 영화 아이디어를 위해 꼭 확인해보세요. 좋은 것을 시청하고 계시다면, 그것에 대해서도 듣고 싶습니다. 그리고 우리는 Wordle을 풀어야 합니다! 함께 풀어봅시다! Forbes이번 주말 볼만한 것: Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV 등에서 스트리밍할 새로운 쇼와 영화Erik Kain 작성 토요일 Wordle을 찾고 계신가요? 여기에서 가이드를 확인하세요. Wordle 플레이 방법 Wordle은 숨겨진 다섯 글자 단어를 6번 이하의 시도로 맞추는 것이 목표인 일일 단어 퍼즐 게임입니다. 각 추측 후, 게임은 정답에 가까워지는 데 도움이 되는 피드백을 제공합니다: 녹색: 글자가 단어에 있고 올바른 위치에 있습니다. 노란색: 글자가 단어에 있지만 잘못된 위치에 있습니다. 회색: 글자가 단어에 전혀 없습니다. 이러한 단서를 사용하여 추측의 범위를 좁히세요. 매일 새로운 단어가 나오고, 전 세계 모든 사람들이 같은 퍼즐을 풀고 있습니다. 일부 Wordle 플레이어들은 친구, 가족, Wordle Bot 또는 저와 같은 겸손한 해설자와 경쟁적 Wordle을 플레이하기도 합니다. 이 게시물 끝 부분에서 경쟁적 Wordle의 규칙을 확인하세요. 오늘의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 08:52
비트코인 가격 - S&P 500 상관관계가 다음 움직임을 어떻게 형성할 수 있는가
비트코인 가격 - S&P 500 상관관계가 다음 움직임을 어떻게 형성할 수 있는지에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BTC에 대한 투자자 인식의 진화로 인해 이는 전형적인 위험 자산이 되었습니다. 이는 비트코인 가격의 상대적 성과가 NASDAQ 및 S&P 500의 주식과 유사하다는 것을 의미합니다. 이를 설명하자면, 비트코인은 지난 1년 동안 NASDAQ 100과 76%의 상관관계를 보였습니다. BTC의 가격 변동성이 지난 몇 년 동안 실제로 감소했지만, 전통적인 주식에 영향을 미치는 거시적 요인을 자세히 살펴보면 비트코인의 가격 잠재력을 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지난 달 비트코인이 약 4% 하락한 것을 보면, 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성에 대한 낙관론이 아직 분리된 랠리를 촉발시키지 못했음이 분명합니다. 시장 관찰자들은 이제 다음 주 FOMC 회의에서 Fed의 금리 인하 결정을 기다리고 있습니다. 이 결정은 BTC와 전통 주식 모두에 일시적인 상승을 가져올 수 있지만, 비트코인 가격에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인들이 있을까요? Fed 금리 인하와 ETP가 비트코인 가격을 기술주에 연결하는 방법 BTC USD의 최근 궤적은 미국 기술주를 둘러싼 심리와의 더 강한 연결을 확인했습니다. 이를 완전히 이해하기 위해, 비트코인 가격과 NASDAQ의 상관관계는 지난 6개월 동안 무려 92%까지 증가했습니다. 보시다시피, 두 자산 간의 상관관계는 작년 9월부터 급격히 상승하기 시작했으며 그 이후로 계속 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 여러 거시적 요인들이 이러한 상관관계에 기여했으며, 가장 중요한 것은 미국 중앙은행의 적극적인 금리 인하입니다. Fed는 2024년 9월에 기준금리를 50 베이시스 포인트 낮췄으며, 이는 암호화폐와 전통 주식 간의 상관관계를 증가시켰습니다. 실제로, 지난 1년 동안 TradFi 플레이어들이 출시한 여러 비트코인 상장 상품(ETP)도 이러한 상관관계 증가에 기여했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 08:43
이더리움 재단, '프라이버시 스튜어드' 프로그램 출시 및 로드맵 공개
이더리움 재단은 이더리움 사용자의 개인정보 보호와 보안을 강화하기 위한 포괄적인 로드맵을 공개했습니다. 프라이버시 스튜어드 로드맵이라 명명된 이 계획은 규제 감시가 강화되고 DeFi 및 NFT 부문이 확장되는 가운데 사용자 기밀성을 우선시하려는 암호화폐 커뮤니티의 지속적인 노력을 반영합니다. 더 안전한 이더리움을 위한 개인정보 보호 강화에 초점 [...]
Crypto Breaking News
2025/09/14 08:32
전문가, 비트코인의 진정한 강점이 어디에 있는지 밝혀 - 여기 그것이 무엇인지 알아보세요
비트코인의 진정한 강점이 어디에 있는지 전문가가 밝혀 - 여기 그것이 무엇인지 나와 있습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 진정한 강점이 어디에 있는지 전문가가 밝혀 - 여기 그것이 무엇인지 | Bitcoinist.com 회원 가입하고 뉴스레터를 받아보세요! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 제 이름은 Godspower Owie이며, NewsBTC와 Bitcoinist 뉴스 플랫폼에서 일하고 있습니다. 저는 새로운 장소를 탐험하고, 새로운 것들, 특히 가치 있는 것들을 배우며, 아무리 작은 영향이라도 제 삶에 영향을 미치는 새로운 사람들을 만나는 것을 즐기기 때문에 가끔 저 자신을 탐험가라고 생각합니다. 저는 가족, 친구, 경력, 그리고 시간을 소중히 여깁니다. 정말로, 이것들은 아마도 모든 사람의 존재에서 가장 중요한 측면일 것입니다. 환상이 아닌, 꿈을 추구하는 것이 제가 하는 일입니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/where-bitcoins-true-strength-lies/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 08:16
도지코인 가격 예측: 밈 로테이션이 재점화되면서 DOGE가 15배 ROI를 제공할 수 있을까?
도지코인은 강한 상승세 이후 다시 한번 주목을 받고 있으며, 분석가들은 대담한 예측을 내놓고 있습니다. 동시에 MAGACOIN FINANCE라는 새로운 밈 코인이 트레이더들이 DOGE를 넘어 다음 큰 승자를 찾는 가운데 관심을 끌고 있습니다. 도지코인 랠리가 새로운 ETF 열풍을 불러일으키다 도지코인 가격은 [...] 기간 동안 15% 이상 상승했습니다. 이 글 "도지코인 가격 예측: 밈 로테이션이 재점화되면서 DOGE가 15배 ROI를 달성할 수 있을까?"는 Blockonomi에 처음 게시되었습니다.
Blockonomi
2025/09/14 08:00
암호화폐 강세장은 2026년까지 이어질 수 있다 – 아서 헤이스
11만 7천 달러에서 대량 공급이 매수되어 강세장을 둔화시킬 수 있습니다
Coinstats
2025/09/14 08:00
은행 혁명에서 디지탭이 리플을 이길 수 있는 이유
암호화폐 시장이 올해 가장 중요한 시기 중 하나에 접어들고 있습니다. BTC는 힘을 되찾았고, ETH는 상승 중이며, 알트코인은 많은 이들이 큰 분기가 될 것이라고 믿는 위치를 잡고 있습니다. 이러한 환경에서 DigiTap은 글로벌 금융 부문의 새로운 참가자로서 인기를 얻고 있습니다. 그 프리세일은 거의
Coinstats
2025/09/14 08:00
