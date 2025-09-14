MEXC 거래소
소셜 활동별 상위 DAO 프로젝트: $TAO, $APE, 그리고 $HYPE가 선두를 이끌다
LunarCrush는 소셜 활동을 기준으로 상위 DAO 프로젝트를 순위매기며, $TAO, $APE, $HYPE가 웹3.0 전반에서 소셜 참여와 상호작용을 주도하고 있습니다.
HYPE
$44.11
-4.48%
TAO
$325.24
-2.67%
TOP
$0.000096
--%
Blockchainreporter
2025/09/14 11:30
비트코인 고래 매도로 127억 달러 타격—하락장에서 구매할 최고의 알트코인
비트코인 고래 매도가 127억 달러에 도달—하락장에서 구매할 최고의 알트코인이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 거래소에서 고래들의 대규모 매도로 127억 달러 상당의 BTC가 넘어가면서 9월에 어려움을 겪었습니다. 투자자들은 비트코인 가격이 27,000달러 아래로 떨어지면서 매도 압력을 느끼기 시작했습니다. 시장 참여자들이 충성도를 바꾸는 방식을 고려할 때, 주요 시장 참여자들은 2023년 대규모 반등을 준비하는 것으로 보입니다. 변동성이 큰 주기 동안, 자본은 점점 더 이더리움, XRP, 솔라나 및 최근 등장한 MAGACOIN FINANCE로 향하고 있습니다. 이더리움은 수신에도 불구하고 견고하게 유지되며, 이더리움은 계속해서 기반이 되고 있습니다. DeFi와 레이어-2 스케일링에서 이더리움의 중심성과 긍정적인 ETF 유입은 토큰을 2500달러 이상으로 유지했습니다. 2년 만의 하락 이후, 트레이더들은 빠르게 하락장을 매수했으며, 이로 인해 ETH는 장타매매 대상이 되었습니다. XRP는 새로운 강세를 찾았습니다. XRP는 규제 불확실성을 모멘텀으로 전환했습니다. 기관 수요와 ETF 투기로 인해 가격이 주목받고 있으며 2.20달러에서 2.30달러 사이에서 거래되고 있습니다. 비트코인 고래들이 매도하는 동안, XRP는 현명한 축적 반대 선택이었습니다. 솔라나는 모멘텀을 유지합니다. 솔라나의 회복력은 또 다른 밝은 지점입니다. 최근 매도 이전에 155달러 바로 위에서 거래되었지만, 빠르게 반등했습니다. 개발자 활동과 기관 관심에 대한 집중은 연말까지 197달러에서 290달러 사이를 목표로 하는 위치에 있습니다. 이로 인해 Karura는 9월 하락 이후 주목해야 할 최고의 알트코인 중 하나가 되었습니다. 신규 진입자를 위한 돌파 기회로, 고래 드라마가 펼쳐지면서 분석가들은 MAGACOIN FINANCE가 2025년 최고의 돌파 알트코인이 될 것으로 예상합니다. 이중 감사와 VC 지배로부터 자유로운 토큰 모델을 바탕으로, 고래와 소매 투자자 모두에게 매력적인 희소성과 커뮤니티 우선 모멘텀을 제공합니다. MAGACOIN FINANCE는 2025년 가장 강력한 돌파 경쟁자 중 하나로 부상했습니다. 많은 사람들이 이 토큰이 암호화폐의 보석이라고 생각합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 11:20
BullZilla 프리세일, Hyperliquid 및 Cronos와 함께 선두
BullZilla 프리세일이 Hyperliquid 및 Cronos와 함께 선두를 달리고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 상위 100배 암호화폐 프리세일을 향한 경쟁이 투자자들이 다음 브레이크아웃 프로젝트를 찾으면서 치열해지고 있습니다. 밈 코인과 새롭게 부상하는 DeFi 플랫폼이 대화를 주도하면서 조기 참여가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 군중 속에서 BullZilla는 초기 채택자에게 보상하는 프리세일 전략으로 주목을 받고 있습니다. 부상하는 탈중앙화 거래소 프로토콜인 Hyperliquid와 Crypto.com이 지원하는 블록체인 Cronos는 이번 주 최고 선택에 더 깊이를 더합니다. 이러한 프로젝트들은 고성능 밈 잠재력부터 기관급 인프라까지 기회의 스펙트럼을 보여줍니다. 오늘 구매할 최고의 암호화폐를 찾는 사람들에게 수치는 설득력 있는 이야기를 들려줍니다. BullZilla 프리세일: 폭발적인 성장과 1000배 야망 Bull Zilla는 밈 코인 프리세일 운영 방식을 재정의하고 있습니다. 현재 스테이지 2D에서 $BZIL의 가격은 $0.00005241이며, 스테이지는 48시간마다 또는 $100,000가 모금되면 진행됩니다. 이미 $360,000 이상이 모금되었으며, 1,200명 이상의 홀더와 24.7억 개의 토큰이 판매되었습니다. 분석가들은 현재 스테이지에서 예상 상장 가격인 $0.00527까지 11,422%의 놀라운 ROI를 예측합니다. 스테이지 1의 초기 참여자들은 이미 695%의 수익을 보았으며, 며칠 내에 14.55%의 가격 인상이 예정되어 있습니다. 2025년 상위 100배 암호화폐 프리세일을 목표로 하는 투자자들에게 BullZilla($BZIL)는 오늘 구매할 최고의 암호화폐이자 잠재적인 다음 1000배 수익자로 돋보입니다. BullZilla 프리세일 정보 측정 항목 | 세부 정보 현재 스테이지 | 2D (Dead Wallets Don't Lie) 단계 4 현재 가격 | $0.00005241 프리세일 집계 | $360,000 이상 모금됨 토큰 홀더 | 1200명 이상 판매된 토큰 | 23.4억 개 BullZilla 구매 방법 BullZilla($BZIL) 프리세일에 참여하고자 하는 투자자는 공식 웹사이트를 통해 직접 참여할 수 있습니다. 과정은 일반적으로 다음과 같습니다: 1. 지갑 연결하기(메타마스크 또는 Trust Wallet과 같은) 2. 결제 옵션 선택하기(ETH) 3. 현재 프리세일 가격으로 BullZilla 토큰 구매하기...
T
$0.01509
-0.13%
TRUST
$0.0003734
-1.16%
MORE
$0.03584
+69.93%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 10:50
비트코인, 행성 간 통화로? 최근 연구에서 추측
비트코인이 행성 간 통화가 될 수 있을까? 최근 연구가 추측하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 상상해 보세요! 그리 멀지 않은 미래에 인류가 화성을 식민지화하는 데 성공했습니다. 붉은 행성의 첫 정착민들은 더 많은 이주를 지원하기 위한 인프라와 작업 시스템을 구축하는 대가로 후한 보수를 받습니다. 화성 경제는 아직 초기 단계이지만, 초기 정착민들은 여전히 지구에 있는 가족들을 부양해야 하므로 비트코인이 최초의 행성 간 통화가 됩니다. 이것은 공상 과학 이야기처럼 들리지만, 최근 발표된 연구 논문에 따르면 가능성의 영역 내에 있습니다. 테슬라 CEO 일론 머스크는 얼마 전 화성을 식민지화하고 인류를 다행성 종으로 만드는 아이디어를 소개했습니다. 행성 간 통화로서의 비트코인은 두 행성 간의 거래를 촉진하는 데 사용될 것을 의미합니다. 인상적인 규모이며 확실히 인류 경제적 성취의 정점을 표시할 것입니다. 이것이 서류상으로는 쉬워 보이지만, 몇 가지 주요 과제가 즉시 발생합니다. 예를 들어, 두 행성 사이의 큰 거리는 현재 비트코인 거래 검증 시스템에 비효율성을 초래할 지연 시간 문제를 제시합니다. 정상적인 상황에서도 거래 완결성은 비트코인에게도 과제가 될 것입니다. 이는 큰 거리로 인해 완료하는 데 너무 많은 시간이 걸리기 때문입니다. 이러한 지연 시간은 비트코인 블록체인의 거래 완결성을 방해할 가능성이 있습니다. 연구자들이 통과 증명 타임스탬핑을 통한 비트코인 행성 간 표준 제안 Jose E. Puente와 Carlos Puente는 최근 행성 간 비트코인을 현실로 만들 수 있는 혁명적인 새로운 아이디어를 상세히 설명하는 논문을 발표했습니다. 그들 아이디어의 핵심 요소는 통과 증명 타임스탬핑(PoTT)이라고 불리는 혁명적인 암호화 수령 시스템이었습니다. PoTT는 노드가 경로를 따라 위성으로 존재할 수 있으며, 이들이 데이터가 거리를 통과할 때 디지털 영수증을 찍을 것을 제안합니다. 이 접근 방식은 분쟁에 이상적일 것입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 10:37
데이터: 트론의 24시간 수익이 142만 달러에 도달하여 다른 블록체인을 크게 초과하고 1위를 차지했습니다
PANews는 9월 14일 Lookonchain 모니터링 및 Defilama 데이터에 따르면 Tron의 24시간 수익이 142만 달러에 달해 다른 블록체인을 크게 앞지르며 1위를 차지했다고 보도했습니다; 솔라나의 24시간 수익은 17만 5,700달러에 달했습니다.
FAR
$0.000323
-5.55%
PANews
2025/09/14 10:22
주목할 만한 최고의 암호화폐 프리세일 — MAGACOIN FINANCE, 13,500명 이상의 홀더와 함께 1,400만 달러 돌파
암호화폐 투자자들은 2025년 최고의 암호화폐 프리세일을 쫓고 있으며, 여러 새로운 프로젝트들이 다양한 분야에서 인기를 얻고 있습니다. [...] 게시물 주목할 만한 최고의 암호화폐 프리세일 — MAGACOIN FINANCE, 13,500명 이상의 홀더와 함께 1,400만 달러 돌파가 Coindoo에 처음 게재되었습니다.
Coindoo
2025/09/14 10:00
피델리티, 이더리움 기반 머니 마켓 펀드로 2억 달러 AUM 돌파
피델리티의 이더리움 기반 토큰화된 머니 마켓 펀드가 공급량에서 2억 달러를 초과했으며, 이는 기관 신뢰도의 상당한 성장을 나타냅니다.
FUND
$0.0197
+47.56%
Blockchainreporter
2025/09/14 10:00
2025년에 진정한 25배 성장 전망을 가진 3가지 밈 코인
2025년에 진정한 25배 성장 전망을 가진 3가지 밈 코인에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현재 Little Pepe(LILPEPE)는 암호화폐 시장에서 그런 종류의 관심을 받고 있습니다. 12단계 프리세일에서 $0.0021의 가격으로, 초기 투자자들이 이미 110% 상승한 상태에서, 2025년에 구매할 최고의 암호화폐 중 하나로 돋보입니다. 분석가들은 LILPEPE가 내년에 최대 25배 성장을 이룰 수 있다고 제안하는데, 이는 대담한 예측이지만 단순한 과대 선전이 아닌 가시적인 견인력에 기반합니다. LILPEPE와 함께 SPX와 Dogwifhat(WIF) 같은 토큰들도 모멘텀을 보여주고 있지만, Little Pepe의 경우가 특히 강력해 보입니다. Little Pepe(LILPEPE): 실제 인프라를 갖춘 밈 코인 Little Pepe에 관한 이야기는 우리가 일반적으로 밈 코인에서 보는 것과 다릅니다. 프리세일은 12단계에 있으며, 이미 97.68% 채워져 $25,475,000 목표 중 $24,707,265를 모금했습니다. 이 단계에 할당된 157억 5천만 개의 토큰 중 153억 8천만 개 이상이 판매되었습니다. 프리세일은 $0.0014에서 시작하여 현재 $0.0021로 상승했으며, 초기 투자자들에게 110% 이상의 수익을 제공했습니다. 오늘 구매하는 사람들도 출시 가격이 $0.0030으로 예상되어 토큰이 거래소에 상장되기 전에 45%의 상승 가능성을 볼 수 있습니다. LILPEPE를 돋보이게 하는 것은 그 기반입니다. 이 프로젝트는 전체 Certik 감사를 통과했으며, 이는 스마트 계약 보안에 대한 신뢰를 가져옵니다. 이제 CoinMarketCap에 공식적으로 등재되어 소매 투자자들에게 신뢰성을 알리는 단계입니다. 커뮤니티도 활발하게 움직이고 있으며, Little Pepe는 6월부터 8월 사이 ChatGPT 밈코인 검색 트렌드에서 Dogecoin과 SHIB를 앞지르며 최상위에 랭크되었습니다. 이것은 사소한 것처럼 들릴 수 있지만, 내러티브에 의해 움직이는 시장에서 사람들의 호기심이 어디로 흐르고 있는지 보여줍니다. 이 외에도, 이 프로젝트는 커뮤니티를 위한 $777k 경품 행사를 진행했으며, 12단계와...
SPX
$1.4426
-5.51%
REAL
$0.08233
-0.83%
SHIB
$0.00001194
-2.21%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 09:50
비트코인의 왕관을 위해 너무 늦었나? 짐승 같은 다음 1000배 밈 코인이 게임을 바꿀 수 있다
만약 2010년에 누군가가 당신에게 몇 백 달러로 당신의 인생을 영원히 바꿀 수 있다고 말했다면 어땠을까요? 그것이 바로 비트코인과 함께 놓친 기회였습니다. 초기 투자자들을 백만장자로 만든 왕이죠. 오늘날로 빠르게 넘어오면, 밈 코인은 암호화폐의 새로운 복권 티켓이 되었습니다. 하지만 더 날카롭고, 더 빠르며, 훨씬 더 […]
CHANGE
$0.00159097
-3.38%
CROWN
$0.0474
+1.71%
GAME
$36.8769
+1.64%
Coinstats
2025/09/14 09:15
이더리움 재단, PSE와 함께 프라이버시 로드맵 발표
이더리움 재단이 네트워크의 모든 계층에 걸쳐 개인 정보 보호를 추가하기 위한 로드맵을 발표했습니다.
Cryptopolitan
2025/09/14 09:08
