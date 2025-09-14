비트코인 고래 매도로 127억 달러 타격—하락장에서 구매할 최고의 알트코인

비트코인 고래 매도가 127억 달러에 도달—하락장에서 구매할 최고의 알트코인이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 거래소에서 고래들의 대규모 매도로 127억 달러 상당의 BTC가 넘어가면서 9월에 어려움을 겪었습니다. 투자자들은 비트코인 가격이 27,000달러 아래로 떨어지면서 매도 압력을 느끼기 시작했습니다. 시장 참여자들이 충성도를 바꾸는 방식을 고려할 때, 주요 시장 참여자들은 2023년 대규모 반등을 준비하는 것으로 보입니다. 변동성이 큰 주기 동안, 자본은 점점 더 이더리움, XRP, 솔라나 및 최근 등장한 MAGACOIN FINANCE로 향하고 있습니다. 이더리움은 수신에도 불구하고 견고하게 유지되며, 이더리움은 계속해서 기반이 되고 있습니다. DeFi와 레이어-2 스케일링에서 이더리움의 중심성과 긍정적인 ETF 유입은 토큰을 2500달러 이상으로 유지했습니다. 2년 만의 하락 이후, 트레이더들은 빠르게 하락장을 매수했으며, 이로 인해 ETH는 장타매매 대상이 되었습니다. XRP는 새로운 강세를 찾았습니다. XRP는 규제 불확실성을 모멘텀으로 전환했습니다. 기관 수요와 ETF 투기로 인해 가격이 주목받고 있으며 2.20달러에서 2.30달러 사이에서 거래되고 있습니다. 비트코인 고래들이 매도하는 동안, XRP는 현명한 축적 반대 선택이었습니다. 솔라나는 모멘텀을 유지합니다. 솔라나의 회복력은 또 다른 밝은 지점입니다. 최근 매도 이전에 155달러 바로 위에서 거래되었지만, 빠르게 반등했습니다. 개발자 활동과 기관 관심에 대한 집중은 연말까지 197달러에서 290달러 사이를 목표로 하는 위치에 있습니다. 이로 인해 Karura는 9월 하락 이후 주목해야 할 최고의 알트코인 중 하나가 되었습니다. 신규 진입자를 위한 돌파 기회로, 고래 드라마가 펼쳐지면서 분석가들은 MAGACOIN FINANCE가 2025년 최고의 돌파 알트코인이 될 것으로 예상합니다. 이중 감사와 VC 지배로부터 자유로운 토큰 모델을 바탕으로, 고래와 소매 투자자 모두에게 매력적인 희소성과 커뮤니티 우선 모멘텀을 제공합니다. MAGACOIN FINANCE는 2025년 가장 강력한 돌파 경쟁자 중 하나로 부상했습니다. 많은 사람들이 이 토큰이 암호화폐의 보석이라고 생각합니다...