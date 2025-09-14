코인베이스, SEC 삭제된 메시지 조사 법원에 요청

이 게시물 Coinbase, SEC 삭제 메시지 조사 법원에 요청은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Coinbase는 SEC가 주요 문자를 삭제한 후 법원 조치를 요구하며, 규제에서의 투명성, 공정성, 디지털 커뮤니케이션 표준에 대한 우려를 제기합니다. Coinbase는 미국 증권거래위원회(SEC)에 대해 강력한 법적 조치를 취하고 있습니다. 목요일, 이 암호화폐 거래소는 연방 법원에 신청서를 제출했습니다. SEC의 중요 메시지 삭제에 대한 조사 청문회를 요청했습니다. 특히, 이 메시지들은 SEC 전 의장 Gary Gensler와 다른 고위 관리들의 것을 포함합니다. SEC, 1년치 문자 삭제, Coinbase 법원 조치 요구 SEC 감찰관실(OIG)의 보고서에 따르면, 이 기관은 거의 1년치의 문자 메시지를 삭제했습니다. 이러한 삭제는 2022년 10월부터 2023년 9월까지 발생했습니다. 보고서는 데이터 손실이 "피할 수 있었던" 오류로 인해 발생했다고 설명했습니다. 결과적으로, Coinbase는 현재 답변을 요구하고 있습니다. 회사는 SEC가 기록에 대한 완전한 검색을 하지 않은 이유를 알고 싶어합니다. 여기에는 고위 관리들의 문자 메시지와 기타 통신이 포함됩니다. Coinbase는 이미 2023년과 2024년에 여러 정보자유법(FOIA) 요청을 제출했습니다. 그러나 SEC는 이러한 기록을 이용할 수 있게 하지 않았습니다. Coinbase의 최고법률책임자인 Paul Grewal는 X(이전 트위터)에서 이 문제에 대해 논의했습니다. 그는 "Gensler SEC는 보존하고 제출해야 했던 문서를 파기했습니다"라고 말했습니다. 그는 회사가 이제 SEC 자체 감찰관으로부터 증거를 가지고 있다고 덧붙였습니다. 법원 제출에서, Coinbase는 콜롬비아 특별구의 미국 지방 법원이 신속하게 행동할 것을 요청하고 있습니다. 먼저 법원이 신속한 증거 개시를 명령하기를 원합니다. 이는 증거 수집 과정을 가속화하는 것을 의미합니다. 그런 다음, Coinbase는 SEC에 대한 제재를 요청하고 있습니다. 마지막으로, 모든 누락된 메시지의 즉각적인 제출을 요구하고 있습니다. 관련 읽기: Coinbase, 신규 인덱스 선물에서 기술 거인과 암호화폐 결합 | 실전 거래...