The Graph vs. the Gatekeepers: 탈중앙화 인덱싱이 웹3.0을 구할 수 있을까?
게시물 The Graph vs. the Gatekeepers: 탈중앙화 인덱싱이 웹3.0을 구할 수 있을까? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 블록체인 인덱싱은 분산 애플리케이션(DApp) 데이터를 접근 가능하고 사용 가능하게 만드는 중요한 프로세스입니다. The Graph의 성공에도 불구하고, 특히 다양한 블록체인 간의 데이터 이동성과 오프체인 "분할"과 관련된 과제가 남아 있습니다. 블록체인 인덱싱: DApp 데이터 사용 가능하게 만들기 분산 애플리케이션(DApps)의 부상은 우리가 기술과 상호작용하는 방식에 새로운 패러다임을 열었습니다. 그러나, 구축 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/the-graph-vs-the-gatekeepers-can-decentralized-indexing-save-web3/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 12:35
웹3.0 임원, 미국 달러 스테이블 코인의 최종 결과는 티커가 아닐 것이라고 경고
미국 달러의 글로벌 금융 시스템 내 지배력은 규제 감시와 시장 역학이 스테이블 코인을 주목받게 하면서 새로운 도전에 직면하고 있습니다. 암호화폐 생태계의 최근 발전은 전통적인 법정 화폐가 블록체인 혁신과 얽혀 있는 복잡한 환경을 보여주며, 스테이블 코인의 미래와 탈중앙화 금융에서의 역할에 대한 의문을 제기하고 있습니다 [...]
Crypto Breaking News
2025/09/14 12:33
타이저우는 "U-코인"을 매개체로 사용하여 도난당한 돈을 이체한 "고금리 재테크" 사기 사건을 해결했으며, 관련 금액은 600만 위안 이상에 달했습니다.
PANews는 9월 14일 타이저우 인터넷 경찰의 공식 계정이 "고금리 자산 관리" 사기를 폭로했다고 보도했습니다. 진씨라는 피해자는 온라인 친구를 만나 수익 보장과 고금리 자산 관리를 약속하는 사기성 투자 플랫폼에 유인되었습니다. 처음에는 몇 차례의 소액 입금과 출금이 성공적으로 이루어져 진씨는 플랫폼의 신뢰성과 상당한 수익에 대한 약속을 믿게 되었습니다. 사기꾼들은 그 후 플랫폼의 "위안화 접근"이 폐쇄되었다고 거짓 주장하며, 진씨에게 "투자"를 계속하거나 예약된 "수익"을 인출하기 전에 현금을 가상 화폐 "U-코인"으로 교환할 것을 요구했습니다. "더 높은 수익을 위한 기간 한정 이벤트" 및 "출금을 위한 고액 주문 필요"라는 약속에 조종당한 진씨는 계속해서 대규모 현금을 투자했고, 심지어 친구들에게 돈을 빌려 결국 600만 위안 이상을 잃었습니다. 경찰은 배후에서 운영되는 효율적인 자금 세탁 "U-코인 조립 라인"을 발견했습니다. 사기 조직은 "온라인으로 진출"하여 원격으로 여러 "처리자"들을 저장성 타이저우시 황옌으로 보내 진씨로부터 수십만에서 수백만 위안의 현금을 일괄적으로 직접 수금했습니다. 2025년 6월, 타이저우시 황옌구 인민검찰원은 범죄 수익을 은닉한 혐의로 피고인 리를 기소했습니다. 지방 법원은 리에게 3년 6개월의 징역형과 8만 위안의 벌금형을 선고했습니다.
PANews
2025/09/14 12:05
코인베이스, SEC 삭제된 메시지 조사 법원에 요청
이 게시물 Coinbase, SEC 삭제 메시지 조사 법원에 요청은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Coinbase는 SEC가 주요 문자를 삭제한 후 법원 조치를 요구하며, 규제에서의 투명성, 공정성, 디지털 커뮤니케이션 표준에 대한 우려를 제기합니다. Coinbase는 미국 증권거래위원회(SEC)에 대해 강력한 법적 조치를 취하고 있습니다. 목요일, 이 암호화폐 거래소는 연방 법원에 신청서를 제출했습니다. SEC의 중요 메시지 삭제에 대한 조사 청문회를 요청했습니다. 특히, 이 메시지들은 SEC 전 의장 Gary Gensler와 다른 고위 관리들의 것을 포함합니다. SEC, 1년치 문자 삭제, Coinbase 법원 조치 요구 SEC 감찰관실(OIG)의 보고서에 따르면, 이 기관은 거의 1년치의 문자 메시지를 삭제했습니다. 이러한 삭제는 2022년 10월부터 2023년 9월까지 발생했습니다. 보고서는 데이터 손실이 "피할 수 있었던" 오류로 인해 발생했다고 설명했습니다. 결과적으로, Coinbase는 현재 답변을 요구하고 있습니다. 회사는 SEC가 기록에 대한 완전한 검색을 하지 않은 이유를 알고 싶어합니다. 여기에는 고위 관리들의 문자 메시지와 기타 통신이 포함됩니다. Coinbase는 이미 2023년과 2024년에 여러 정보자유법(FOIA) 요청을 제출했습니다. 그러나 SEC는 이러한 기록을 이용할 수 있게 하지 않았습니다. Coinbase의 최고법률책임자인 Paul Grewal는 X(이전 트위터)에서 이 문제에 대해 논의했습니다. 그는 "Gensler SEC는 보존하고 제출해야 했던 문서를 파기했습니다"라고 말했습니다. 그는 회사가 이제 SEC 자체 감찰관으로부터 증거를 가지고 있다고 덧붙였습니다. 법원 제출에서, Coinbase는 콜롬비아 특별구의 미국 지방 법원이 신속하게 행동할 것을 요청하고 있습니다. 먼저 법원이 신속한 증거 개시를 명령하기를 원합니다. 이는 증거 수집 과정을 가속화하는 것을 의미합니다. 그런 다음, Coinbase는 SEC에 대한 제재를 요청하고 있습니다. 마지막으로, 모든 누락된 메시지의 즉각적인 제출을 요구하고 있습니다. 관련 읽기: Coinbase, 신규 인덱스 선물에서 기술 거인과 암호화폐 결합 | 실전 거래...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 12:02
테더, 이더리움 네트워크에서 10억 USDT 발행
PANews는 9월 14일 Onchain Lens 모니터링에 따르면 약 10분 전 테더가 이더리움 블록체인에서 10억 USDT를 발행했다고 보도했습니다.
PANews
2025/09/14 11:51
황소들이 움직이고 있다: 2025년에 참여할 수 있는 초기 트레이더들에게 백만장자를 만들어 줄 수 있는 4가지 탑 암호화폐
다음 밈 코인 백만장자가 단 한 번의 클릭으로 가능하다면 어떨까요? 암호화폐 세계는 타이밍에 좌우되며, 적절한 순간의 올바른 선택이 하룻밤 사이에 삶을 바꿔놓았습니다. 2025년, 잠재력이 높은 프로젝트에 대한 검색이 뜨거워지고 있으며, 투자자들은 바이럴한 에너지, 강력한 커뮤니티, 그리고 능력을 갖춘 코인에 집중하고 있습니다 [...]
Coinstats
2025/09/14 11:45
Yala이 해킹 당한 것으로 의심되며, SlowMist는 Yala로부터 공식적인 도움을 받았다고 밝혔습니다.
PANews는 9월 14일 SlowMist Technology의 최고 정보 보안 책임자인 23pds가 X 플랫폼에 오늘 아침 Yala로부터 공식 도움 요청을 받았으며 이 문제를 계속 조사 중이라고 게시했다고 보도했습니다. 더 많은 정보는 Yala의 공식 발표를 기다리고 있습니다. 이전 소문에 따르면 프로토콜이 해킹당했다고 합니다. 이전 뉴스에 따르면 Yala의 스테이블 코인 YU가 디커플링되어 최저 $0.2074까지 하락했습니다.
PANews
2025/09/14 11:19
밈에서 주류로: 도지코인의 여정이 농담이 아닌 이유!
ETF가 출시될 예정인 가운데, DOGE는 아이러니가 가격을 가지고 있음을 증명하고 있습니다... 그리고 사람들은 그것을 지불할 것입니다.
Coinstats
2025/09/14 11:00
DOJ, SIM 스와핑 및 카지노 자금 세탁 계획과 연관된 500만 달러 상당의 비트코인 추적
해커들이 SIM 스왑 취약점을 악용하여 수백만 달러의 암호화폐를 빼돌리고, 카지노를 통해 자금을 세탁한 대담한 디지털 강도 사건이 현재 DOJ 자산 압류 조치 하에 있습니다. 연방 당국, 500만 달러 암호화폐 도난 및 자금 세탁 음모 배후의 SIM 스왑 해커들 단속 미국 법무부(DOJ)는 이번 주 […] 제출했다고 발표했습니다.
Coinstats
2025/09/14 10:30
이더리움 강세 주도, 1400만 달러 숏 포지션 청산 - 5000달러 목표 가시권?
이더리움의 저평가, 증가하는 오픈 인터레스트, 그리고 숏 스퀴즈는 $4700을 넘어서는 돌파를 가리킵니다.
Coinstats
2025/09/14 10:00
