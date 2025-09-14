에티오피아, 비트코인 마이닝을 통해 잉여 수력 발전을 5500만 달러로 전환

에티오피아가 수력 발전 잉여 전력을 비트코인 마이닝으로 5500만 달러로 전환했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 에티오피아는 댐의 잉여 수력 발전을 통해 비트코인 마이닝으로 5500만 달러를 창출하며, 친환경 에너지를 촉진하고 경제를 활성화하고 있습니다. 에티오피아는 잉여 수력 발전을 새롭고 수익성 있는 방식으로 활용하고 있습니다. 이 국가는 잉여 전력을 비트코인 마이닝에 판매하기 시작했습니다. 이 추가 전력의 대부분은 그랜드 에티오피아 르네상스 댐에서 제공됩니다. 에너지의 최대 11%가 낭비되는 대신, 에티오피아 전력공사는 이제 이를 수익으로 전환하고 있습니다. 지금까지 지난 10개월 동안 약 5500만 달러의 외화를 창출했습니다. 비트코인 마이닝이 에티오피아에 새로운 수익원을 가져오다 이 아이디어는 2021년 중국이 암호화폐 마이닝을 금지했을 때 더욱 인기를 얻었습니다. 많은 중국 마이닝 기업들이 해외로 사업을 이전했습니다. 오늘날 에티오피아의 비트코인 마이닝 기업의 대다수(80% 이상)는 중국 기업입니다. 이 정보는 2024년 11월 아디스 인사이트에 의해 공유되었습니다. 2025년 9월 9일에 공식적으로 개장한 그랜드 에티오피아 르네상스 댐은 6기가와트의 전기를 생산합니다. 이 미사용 에너지의 일부는 현재 에티오피아의 성장하는 암호화폐 마이닝 산업을 지원하고 있습니다. 이로 인해 에티오피아는 현재 전 세계 비트코인 총 해시레이트의 약 5%를 담당하고 있습니다. 이는 이 국가가 세계 비트코인 마이닝 운영에서 주목할 만한 역할을 하고 있음을 의미합니다. 또한, 에티오피아는 킬로와트시당 단 3~4센트의 매우 낮은 전기 요금을 가지고 있습니다. 이 낮은 비용은 비용을 절감하려는 마이닝 기업들에게 매력적입니다. 이 추가 수입은 국가에 매우 도움이 됩니다. 에티오피아는 정치적, 지역적 어려움에 직면해 왔습니다. 예를 들어, 나일강 수자원 권리를 둘러싼 이집트와의 지속적인 갈등은 2019년부터 교착 상태에 빠져 있습니다. 관련 기사: 타지키스탄, 불법 비트코인 마이닝으로 인한 350만 달러 손실 보고 | Live Bitcoin News 이러한 긴장에도 불구하고, 댐은 계속해서 안정적인 전력 공급을 생성하고 있습니다. 2022년부터...