에티오피아, 비트코인 마이닝을 통해 잉여 수력 발전을 5500만 달러로 전환
에티오피아가 수력 발전 잉여 전력을 비트코인 마이닝으로 5500만 달러로 전환했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 에티오피아는 댐의 잉여 수력 발전을 통해 비트코인 마이닝으로 5500만 달러를 창출하며, 친환경 에너지를 촉진하고 경제를 활성화하고 있습니다. 에티오피아는 잉여 수력 발전을 새롭고 수익성 있는 방식으로 활용하고 있습니다. 이 국가는 잉여 전력을 비트코인 마이닝에 판매하기 시작했습니다. 이 추가 전력의 대부분은 그랜드 에티오피아 르네상스 댐에서 제공됩니다. 에너지의 최대 11%가 낭비되는 대신, 에티오피아 전력공사는 이제 이를 수익으로 전환하고 있습니다. 지금까지 지난 10개월 동안 약 5500만 달러의 외화를 창출했습니다. 비트코인 마이닝이 에티오피아에 새로운 수익원을 가져오다 이 아이디어는 2021년 중국이 암호화폐 마이닝을 금지했을 때 더욱 인기를 얻었습니다. 많은 중국 마이닝 기업들이 해외로 사업을 이전했습니다. 오늘날 에티오피아의 비트코인 마이닝 기업의 대다수(80% 이상)는 중국 기업입니다. 이 정보는 2024년 11월 아디스 인사이트에 의해 공유되었습니다. 2025년 9월 9일에 공식적으로 개장한 그랜드 에티오피아 르네상스 댐은 6기가와트의 전기를 생산합니다. 이 미사용 에너지의 일부는 현재 에티오피아의 성장하는 암호화폐 마이닝 산업을 지원하고 있습니다. 이로 인해 에티오피아는 현재 전 세계 비트코인 총 해시레이트의 약 5%를 담당하고 있습니다. 이는 이 국가가 세계 비트코인 마이닝 운영에서 주목할 만한 역할을 하고 있음을 의미합니다. 또한, 에티오피아는 킬로와트시당 단 3~4센트의 매우 낮은 전기 요금을 가지고 있습니다. 이 낮은 비용은 비용을 절감하려는 마이닝 기업들에게 매력적입니다. 이 추가 수입은 국가에 매우 도움이 됩니다. 에티오피아는 정치적, 지역적 어려움에 직면해 왔습니다. 예를 들어, 나일강 수자원 권리를 둘러싼 이집트와의 지속적인 갈등은 2019년부터 교착 상태에 빠져 있습니다. 관련 기사: 타지키스탄, 불법 비트코인 마이닝으로 인한 350만 달러 손실 보고 | Live Bitcoin News 이러한 긴장에도 불구하고, 댐은 계속해서 안정적인 전력 공급을 생성하고 있습니다. 2022년부터...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 14:35
dForce, 위안화 페그 $AxCNH 스테이블코인 AnchorX 통합 추진
dForce에 따르면, $AxCNH를 통합하는 제안은 DeFi 섹터 내에서 CNH 중심 자산에 대한 소비자 접근성을 확대할 것으로 보고됩니다.
DEFI
$0.001701
-5.60%
Blockchainreporter
2025/09/14 14:00
Thetanuts Finance, Base에서 V4 및 RFQ 엔진을 선보이기 위해 Odette와 파트너십 체결
Thetanuts Finance가 Odette와 파트너십을 맺고 베이스에서 V4 및 RFQ 엔진을 데뷔한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Thetanuts V4는 체인 불가지론적이고, 신뢰가 필요 없으며, 결합성 프레임워크로 구축되어 Theta 시스템의 중추 역할을 합니다. V4의 중심은 사용자가 유동성 공급자로부터 직접 맞춤형 견적을 요청하고 받을 수 있게 하는 RFQ 엔진입니다. Thetanuts Finance는 "Odette"가 새롭게 공개된 V4 시스템을 통해 구동되는 첫 번째 파트너가 되어 공식 출시에 앞서 테스트 단계를 선도할 것이라고 발표했습니다. 이 주요 업그레이드는 Request For Quote(RFQ) 엔진을 도입하고 분산형 금융(DeFi) 공간에서 Thetanuts의 핵심 인프라 제공자로서의 역할을 공고히 합니다. DeFi 옵션은 항상 한 가지 문제로 어려움을 겪었습니다. 바로 유동성입니다. Thetanuts V4에서는 모든 거래를 자체 강화 유동성 플라이휠의 연료로 전환하는 Request For Quote(RFQ) 엔진을 도입하고 있습니다. 사용할수록 더 강해집니다. V4는 체인 불가지론적이며... pic.twitter.com/zaYZEtZ9JZ — Thetanuts Finance (@ThetanutsFi) 2025년 9월 11일 Thetanuts의 공식 X(구 트위터) 채널을 통해 이루어진 이 발표는 Odette가 V4와 통합하는 첫 번째 프로젝트임을 확인합니다. Odette는 베이스에서 구축 중인 제로데이 옵션 프로토콜로, 빠르고 유연하며 이벤트 기반 제품을 제공하도록 설계되었습니다. Thetanuts에 따르면, 이러한 특성은 RFQ 모델이 구동하기 위해 만들어진 것과 정확히 일치하여 Odette를 V4 데뷔의 이상적인 파트너로 만듭니다. Thetanuts V4는 체인 불가지론적이고, 신뢰가 필요 없으며, 결합성 프레임워크로 구축되어 Theta 시스템의 중추 역할을 합니다. 이는 볼트, 이벤트 기반 옵션, 맞춤형 전략 및 기관급 액세스를 원활한 아키텍처로 통합합니다. 이러한 유연성은 개발자와 금융 프로토콜이 여러 블록체인 간의 상호운용성을 보장하면서 맞춤형 솔루션을 만들 수 있게 합니다. V4의 중심은 사용자가 유동성 공급자로부터 직접 맞춤형 견적을 요청하고 받을 수 있게 하는 RFQ 엔진입니다. 실제로 이 모델은 더 좁은 스프레드, 더 깊은 유동성, 더 큰 실행 투명성을 제공하며, 이는 전통적인 금융 시장과 오랫동안 연관되었지만 이제야 완전히...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 13:45
비트코인이 116K 달러에서 안정세를 유지하는 가운데 PUMP 하루 만에 22% 급등: 주말 관찰
PUMP는 오늘 대형 알트코인 중 단연코 최고의 성과를 보이고 있습니다.
CAP
$0.11004
-16.12%
TOP
$0.000096
--%
PUMP
$0.00557
-6.03%
CryptoPotato
2025/09/14 13:33
BlockSec: "transferFrom" 취약점으로 인해 Base 체인에서 약 9만 달러의 손실 발생
PANews는 9월 14일 BlockSec Phalcon이 Base 체인에서 약 90,000 USD의 손실을 초래한 "transferFrom" 문제에 대해 시스템에 경고했다고 보도했습니다. 이 문제는 콜백 함수 내에서 임의의 저수준 호출을 허용하는 잔액 부족 액세스 제어에서 비롯되었습니다. 경고는 알 수 없는 계약 0xD9f4a3238154ff6439e37F98c9B11489353715Bb에 대한 모든 승인의 즉각적인 취소를 권장했습니다.
PANews
2025/09/14 13:30
Falcon Finance 스테이킹 캠페인, Buidlpad 출시 후 24시간 내 157만 달러 돌파
Falcon Finance 스테이킹 캠페인, Buidlpad 출시 24시간 내 157만 달러 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 9.6%에서 13.8%까지의 APY 범위로, 이 프로그램은 또한 수익 증가 가능성을 제공합니다. 16억 달러 이상의 USDf가 유통되는 Falcon의 스테이킹 프로그램은 커뮤니티 주도 자본 개발의 새로운 전환점을 마련했습니다. 완전 희석 가치(FDV) 3억 5천만 달러로, Falcon Finance는 오늘 Buidlpad에서의 스테이킹 캠페인 첫날에 157만 달러 이상이 스테이킹되었다고 발표했으며, 이는 $FF 토큰에 대한 초기 수요가 높다는 것을 보여줍니다. 참가자들은 최소 3,000달러와 1개월 락업으로 USDf 또는 sUSDf를 스테이킹하여 선호하는 가치에서 $FF를 출시할 수 있습니다. 커밋한 수량에 대한 일일 2배 마일과 함께, 초기 스테이커들은 1개월에 15배에서 12개월 커밋에 60배까지 다양한 추가 Buidlpad 마일을 받습니다. 9.6%에서 13.8%까지의 APY 범위로, 이 프로그램은 또한 수익 증가 가능성을 제공합니다. 스테이커들은 재직 기간과 커밋을 최대화함으로써 기본 수익 외에 최대 1.5배를 얻을 수 있으며, 이는 $FF에 대한 접근을 열어주고 매력적인 지속적인 혜택을 제공합니다. 16억 달러 이상의 USDf가 유통되는 Falcon의 스테이킹 프로그램은 커뮤니티 주도 자본 개발의 새로운 전환점을 마련했습니다. 이 출시는 더 넓은 시장 가시성 이전에 초기 지원자들에게 중요한 할당 가능성을 제공하는 토큰 접근 플랫폼의 확장 기능을 보여줍니다. Falcon Finance와 Buidlpad 간의 파트너십은 신흥 암호화폐 벤처를 위한 인기 있는 캠페인을 호스팅한 플랫폼의 역사를 확장합니다. 올해만 세 번의 캠페인에서 Buidlpad는 이미 Solayer, Sahara AI 및 Lombard와 함께 2억 2천만 달러 이상을 커밋했습니다. https://buidlpad.com/hodl/falcon에서 스테이킹 캠페인에 등록할 수 있습니다. 디지털 자산, 통화 지원 토큰 및 토큰화된 실물 자산을 포함한 모든 커스터디 준비 자산은 Falcon Finance의 범용 담보 인프라를 사용하여 USD에 고정된 온체인 유동성으로 전환될 수 있습니다. Falcon은 기관, 프로토콜 및 자본 할당자가 안전하고...
REAL
$0.08237
-0.96%
USDF
$0.9995
+0.33%
TOKEN
$0.01203
-4.75%
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 13:12
파캐스터, 베이스와 솔라나에 실시간 거래 알림 추가
Farcaster, Base 및 Solana에 실시간 거래 알림 추가라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Farcaster는 Base 및 Solana에 실시간 거래 및 가격 알림을 추가하여 사용자가 탑 트레이더와 시장 움직임을 즉시 팔로우할 수 있도록 지원합니다. Farcaster는 플랫폼의 기능을 향상시키는 중요한 새로운 기능을 도입했습니다. 최근 이 분산형 소셜 프로토콜은 Base 및 Solana 네트워크를 위한 토큰 및 거래 알림을 출시했습니다. 이 업데이트를 통해 사용자는 실시간으로 거래 활동을 추적하고 트레이더들이 하는 일을 몇 초 안에 알림 받을 수 있게 되었습니다. 소셜 네트워킹과 실전 거래 암호화폐 거래 도구의 이러한 통합은 Farcaster와 그 커뮤니티에 중요한 발전입니다. 새로운 Farcaster 도구로 사용자가 탑 트레이더를 추적할 수 있습니다 새로운 거래 알림 시스템을 통해 사용자는 좋아하는 트레이더를 자세히 팔로우할 수 있습니다. 사용자는 이러한 트레이더가 온체인에서 토큰을 매수하거나 매도할 때 알림을 받을 수 있습니다. 또한 Farcaster는 Base 및 솔라나 생태계 블록체인 전반에 걸쳐 사용자 지정 가격 알림을 설정하는 옵션을 제공합니다. 이는 트레이더가 가격 임계값이나 시가총액 목표를 설정하고 거래 전략에 맞게 이러한 목표에 기반한 시기적절한 업데이트를 받을 수 있음을 의미합니다. Farcaster 팀은 새로운 기능에 대한 시각적 가이드와 함께 X에 업데이트를 발표했습니다. 한 하이라이트 이미지는 "최고의 트레이더로부터 배우기" 옵션에 초점을 맞추었으며, 이는 사용자가 팔로우하는 사람들의 거래 행동에 대해 계속 정보를 얻을 수 있는 방법을 보여줍니다. 다른 이미지는 사용자가 특정 트레이더에 대한 알림을 쉽게 켜거나 끌 수 있는 토글 스위치가 있는 트레이더 목록을 보여주었습니다. 이 디자인은 개인화되었지만 관리 가능한 알림 경험을 제공하기 위한 것입니다. 관련 읽기: Asphere, 기업을 위한 솔라나 생태계 기반 블록체인 네트워크 출시 | Live Bitcoin News 출시에 대한 커뮤니티의 반응은 지금까지 대체로 긍정적이지만, 일부 회의적인 시각도 있습니다. 많은 사용자들이 즉각적인 알림에 대한 열정을 공유하며, 이 기능이 거래를 더 유연하고 반응성 있게 만든다고 말했습니다. 일부...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 13:11
리플의 XRP, 비트코인이 실버와 경쟁하는 가운데 시총 기준 글로벌 자산 100위권 내 복귀
이더리움도 상위 20개 자산 내에서 붕괴 직전에 있습니다.
CAP
$0.11004
-16.12%
XRP
$2.8101
-2.43%
TOP
$0.000096
--%
CryptoPotato
2025/09/14 12:59
영국과 미국은 AI 및 양자 컴퓨팅과 같은 핵심 기술에 중점을 둔 기술 협약을 체결할 계획입니다
PANews는 9월 14일, 진스(Jinshi)에 따르면 워싱턴 주재 영국 대사관이 토요일에 영국과 미국이 트럼프의 영국 방문의 일환으로 향후 수일 내에 획기적인 기술 협약에 서명할 준비를 하고 있다고 보도했습니다. 이 협약은 양국의 수조 달러 규모 기술 산업 간 협력을 강화하고 대서양 양쪽의 기업과 소비자들에게 더 많은 기회를 창출하는 것을 목표로 합니다. 대사관은 이 파트너십이 인공지능, 반도체, 통신 및 양자 컴퓨팅을 포함한 핵심 기술에 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다. 트럼프는 화요일에 두 번째 3일간의 국빈 방문을 위해 영국으로 출발할 예정입니다. 그는 엔비디아 CEO 젠슨 황과 OpenAI의 샘 알트만을 포함한 미국 경영진 대표단과 동행할 예정입니다.
TRUMP
$7.524
-0.54%
MORE
$0.03588
+70.04%
SIGN
$0.06165
-4.66%
PANews
2025/09/14 12:56
월스트리트 베테랑, 연말까지 전통 금융이 비트코인 배분을 확대할 것이라고 조언
월스트리트 베테랑 조르디 비서가 전통 금융 포트폴리오에서 비트코인 배분이 내년에 "더 높아질 것"이라고 말합니다. 월스트리트 베테랑이자 매크로 분석가인 조르디 비서는 미국 금융 기관들이 올해가 끝나기 전에 비트코인 배분을 확대할 것으로 예측하고 있습니다. "지금부터 연말까지, 전통 금융 세계에서 내년을 위한 비트코인 배분이 증가할 것입니다,"라고 비서는 토요일 유튜브에 게시된 인터뷰에서 앤서니 폼플리아노에게 말했습니다. "비트코인의 배분 수치가 포트폴리오 전반에 걸쳐 더 높아질 것이라고 생각합니다,"라고 비서는 말했습니다. "그것은 일어날 것입니다,"라고 그는 강조했습니다. 더 읽기
MORE
$0.03588
+70.04%
THINK
$0.00668
-1.62%
NOW
$0.00424
+0.47%
Coinstats
2025/09/14 12:32
