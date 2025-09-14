MEXC 거래소
시바 이누, 주요 즉시 대출 위협에 맞서다
이 게시물 시바이누, 주요 플래시론 위협과 맞서다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 시바이누의 레이어-2 기술인 시바리움이 최근 대규모 즉시 청산 공격으로 침해되어 224.57 ETH와 92.6십억 SHIB가 도난당했으며, 총 240만 달러에 달합니다. 이후 시바이누 개발팀은 추가 피해를 줄이기 위해 다양한 네트워크 기능을 일시적으로 중단했습니다. 계속 읽기: 시바이누, 주요 플래시론 위협과 맞서다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/shiba-inu-battles-major-flash-loan-threat
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:44
분석가, 시장이 중요한 전환점에 가까워졌다고 경고
분석가, 시장이 중요한 전환점에 가까워졌다고 경고 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 14일 | 11:00 비트코인의 꾸준한 상승세가 다시 한번 트레이더들이 주시하는 가격대에 접근하고 있습니다. 시장 분석가 조아오 웨드슨은 암호화폐의 다음 방향을 결정짓는 중요한 구간으로 117,000달러를 지목했습니다. 웨드슨에 따르면, 이 수준은 역사적으로 모멘텀이 종종 둔화되어 지역적 정점을 형성하거나 시장 위축을 촉발하는 지점이었습니다. 그는 이 구간이 강한 수요와 강력한 저항선을 모두 생성하는 경향이 있어 매수자와 매도자 간의 전쟁터가 된다고 설명했습니다. "117,000달러 이상의 가격은 강한 관심과 불확실성의 구간에 진입합니다,"라고 그는 말하며, 118,000달러 이상으로의 결정적인 돌파는 상승장의 명확한 신호가 될 것이라고 덧붙였습니다. 지표들이 동일한 범위에서 일치 웨드슨은 현재 이 수준의 중요성을 강화하는 기술적 도구들을 지목했습니다. CVDD 채널과 피보나치 수정 시장 평균가 - 비트코인의 전환점을 강조하는 실적을 가진 두 가지 지표 - 모두 같은 구간에서 신호를 보내고 있습니다. 이러한 지표들의 수렴은 비트코인이 가까워짐에 따라 트레이더들이 이 구간을 무시해서는 안 된다는 것을 시사합니다. 시장에 미칠 수 있는 의미 비트코인이 저항선을 극복하고 118,000달러 이상에서 발판을 마련한다면, 웨드슨은 이것이 또 다른 강력한 랠리의 길을 열 수 있다고 믿습니다. 반면에, 이 수준에서의 주저함은 모멘텀을 멈추게 하고 새로운 변동성으로 이어질 수 있습니다. BTC가 이미 기록적인 영역 근처에서 맴돌고 있는 상황에서, 그 결과는 시장이 횡보구간에 진입할지 아니면 다음 폭발적인 움직임을 준비할지 결정할 수 있습니다. 비트코인이 과거 사이클에서 반복적으로 그 성과를 형성했던 수준을 테스트함에 따라 다가오는 날들이 중요할 것으로 예상됩니다. 투자자들과 분석가들 모두 암호화폐가 더 높이 밀어올릴 힘이 있는지, 아니면 판매자들이 이 오랫동안 테스트된 장벽에서 우위를 되찾을지 주시할 것입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:01
엘살바도르 비트코인 전략, 새로운 8 BTC 매수로 강화
TLDR 엘살바도르는 현재 6,318.18 BTC를 보유하고 있으며, 그 가치는 7억 3200만 달러입니다. 이 국가는 2022년 11월부터 매일 1 BTC를 구매해 왔습니다. 비트코인 도입은 송금 비용을 줄이고 금융 포용성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 엘살바도르의 비트코인 시티와 치보 월렛은 디지털 금융 계획의 핵심 부분입니다. 엘살바도르의 비트코인 전략은 계속해서 [...] 이 게시물 "엘살바도르 비트코인 전략, 새로운 8 BTC 매수로 강화"는 CoinCentral에 처음 게시되었습니다.
Coincentral
2025/09/14 15:39
영국 무역 단체, 영국-미국 기술 브릿지 협약에 블록체인 및 디지털 자산 포함 촉구
영국 무역 단체, 영국-미국 테크 브릿지 협약에 블록체인과 디지털 자산 포함 촉구 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영국 무역 및 산업 단체들은 트럼프 대통령의 국빈 방문을 앞두고 계획된 영국-미국 "테크 브릿지"에 블록체인과 디지털 자산을 핵심 요소로 포함시킬 것을 정부에 촉구했습니다. 영국 암호화폐 비즈니스 위원회, UK Finance 및 ThecityUK를 포함한 조직들이 서명한 서한에서, 그들은 블록체인을 제외하면 영국이 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/british-trade-groups-urge-inclusion-of-blockchain-and-digital-assets-in-uk-us-tech-bridge-deal/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 15:32
경험 많은 전문가가 밝혀내다: "시장은 이를 과소평가하고 있지만, 미국에서 중요한 비트코인 발표가 곧 있을 수 있다"
경험이 풍부한 전문가가 밝혀낸 사실: "시장이 과소평가하고 있지만, 미국에서 중요한 비트코인 발표가 곧 있을 수 있다"라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Galaxy Digital의 글로벌 리서치 디렉터인 Alex Thorn은 미국 정부가 올해 공식적으로 전략적 비트코인(BTC) 준비금을 설립할 것이라고 믿는다고 밝혔습니다. "미국 정부가 올해 전략적 비트코인 준비금 창설을 발표할 가능성이 높다고 여전히 믿고 있습니다. 시장은 이러한 발표 가능성을 완전히 과소평가하고 있습니다,"라고 Thorn이 말했습니다. 미국은 최근 준비금 설립에 관한 성명을 발표했지만 BTC를 적극적으로 구매하지는 않을 것이라고 발표했습니다. 일부 업계 임원들은 이 가능성에 대해 더 신중한 태도를 보이고 있지만, 계획이 진행되고 있다는 징후가 있습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프는 3월에 전략적 비트코인 준비금과 미국 디지털 자산 준비금 설립을 공식화하는 행정명령에 서명했습니다. 그러나 준비금 구현을 위한 전략적 계획은 아직 확정되지 않았습니다. 최근 발전 상황은 이 과정이 진행 중임을 시사합니다. 화요일에 미국 의원들은 재무부에 전략적 비트코인 준비금의 실현 가능성과 기술적 요구 사항에 관한 보고서 준비를 요구하는 법안을 제출했습니다. Thorn은 시장이 이 가능성을 무시했다고 말하며, 가능한 발표가 비트코인에 중요한 전환점이 될 수 있다고 언급했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-expert-reveals-the-market-is-underestimating-it-but-a-major-bitcoin-announcement-from-the-us-could-be-coming/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 15:17
xAI, 수백 명의 일반 역할을 도메인 전문가 선호로 축소
TLDRs; 머스크의 xAI는 500명의 데이터 주석자를 해고하고, STEM, 금융, 의학 및 안전 분야의 도메인 전문가 채용으로 전환했습니다. 이러한 감축은 AI 자동화가 증가함에 따라 일반적인 역할이 사라지는 더 넓은 기술 산업 트렌드를 보여줍니다. xAI는 챗봇 Grok의 기능을 강화하기 위해 전문 튜터 인력을 10배로 확대할 계획입니다. 13만 개 이상의 기술 일자리가 [...] 이 글은 CoinCentral에 처음 게시된 "xAI, 도메인 전문가 선호로 수백 개의 일반 역할 감축"입니다.
Coincentral
2025/09/14 14:45
Derive, 코인 공급량의 놀라운 증가를 제안하다
이 제안은 5억 개의 새로운 코인으로 DRV의 공급량을 50% 증가시키는 것을 제안합니다. 새로운 코인은 파트너십 자금 조달과 기관 유동성 향상에 사용될 것입니다. 계속 읽기: Derive, 코인 공급량의 놀라운 증가 제안 이 게시물 "Derive, 코인 공급량의 놀라운 증가 제안"은 COINTURK NEWS에 처음 게재되었습니다.
Coinstats
2025/09/14 14:37
시장 급등을 이끌 준비된 강세장: 2025년 폭발적 성장을 앞둔 주목해야 할 6가지 최고의 암호화폐
오늘 올바른 디지털 자산을 선택하는 것이 2025년 이후의 재정적 성공을 위한 기반을 마련할 수 있다면 어떨까요? 밈 코인이 재미있는 인터넷 문화에서 시작해 수십억 달러의 시장 가치를 지배하게 되면서, 진짜 도전은 이러한 토큰들이 중요한지 여부가 아니라 - 어떤 것이 가장 잠재력이 있는지 파악하는 것입니다. 투자자들과 열성 팬들은 [...]
Coinstats
2025/09/14 14:15
XRP 뉴스: 투자자들, 지금까지 가장 중요한 변화 중 하나에 대비
XLS-86 방화벽으로 알려진 이 제안은 토큰 홀더에게 자신의 계정을 방어할 수 있는 새로운 도구를 제공하기 위해 설계되었습니다 — […] XRP 뉴스: 투자자들이 지금까지 가장 중요한 변화 중 하나를 준비하고 있습니다 라는 글이 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/09/14 14:00
암호화폐 시장 주간 하이라이트: 주요 이벤트, 급등락 종목
coingape.com에서 전체 기사를 읽어보세요.
Coinstats
2025/09/14 13:30
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다