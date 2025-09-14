분석가, 시장이 중요한 전환점에 가까워졌다고 경고

분석가, 시장이 중요한 전환점에 가까워졌다고 경고 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 14일 | 11:00 비트코인의 꾸준한 상승세가 다시 한번 트레이더들이 주시하는 가격대에 접근하고 있습니다. 시장 분석가 조아오 웨드슨은 암호화폐의 다음 방향을 결정짓는 중요한 구간으로 117,000달러를 지목했습니다. 웨드슨에 따르면, 이 수준은 역사적으로 모멘텀이 종종 둔화되어 지역적 정점을 형성하거나 시장 위축을 촉발하는 지점이었습니다. 그는 이 구간이 강한 수요와 강력한 저항선을 모두 생성하는 경향이 있어 매수자와 매도자 간의 전쟁터가 된다고 설명했습니다. "117,000달러 이상의 가격은 강한 관심과 불확실성의 구간에 진입합니다,"라고 그는 말하며, 118,000달러 이상으로의 결정적인 돌파는 상승장의 명확한 신호가 될 것이라고 덧붙였습니다. 지표들이 동일한 범위에서 일치 웨드슨은 현재 이 수준의 중요성을 강화하는 기술적 도구들을 지목했습니다. CVDD 채널과 피보나치 수정 시장 평균가 - 비트코인의 전환점을 강조하는 실적을 가진 두 가지 지표 - 모두 같은 구간에서 신호를 보내고 있습니다. 이러한 지표들의 수렴은 비트코인이 가까워짐에 따라 트레이더들이 이 구간을 무시해서는 안 된다는 것을 시사합니다. 시장에 미칠 수 있는 의미 비트코인이 저항선을 극복하고 118,000달러 이상에서 발판을 마련한다면, 웨드슨은 이것이 또 다른 강력한 랠리의 길을 열 수 있다고 믿습니다. 반면에, 이 수준에서의 주저함은 모멘텀을 멈추게 하고 새로운 변동성으로 이어질 수 있습니다. BTC가 이미 기록적인 영역 근처에서 맴돌고 있는 상황에서, 그 결과는 시장이 횡보구간에 진입할지 아니면 다음 폭발적인 움직임을 준비할지 결정할 수 있습니다. 비트코인이 과거 사이클에서 반복적으로 그 성과를 형성했던 수준을 테스트함에 따라 다가오는 날들이 중요할 것으로 예상됩니다. 투자자들과 분석가들 모두 암호화폐가 더 높이 밀어올릴 힘이 있는지, 아니면 판매자들이 이 오랫동안 테스트된 장벽에서 우위를 되찾을지 주시할 것입니다...