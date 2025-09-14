HBAR 가격 랠리가 거의 끝나가나? 두 신호가 그렇다고 말해

HBAR 가격 랠리가 끝나가나? 두 가지 신호가 그렇다고 말한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Hedera Hasgraph의 네이티브 토큰 HBAR은 지난 주 약 15% 상승하며 7월 이후 가장 강력한 주간 성과 중 하나를 기록했습니다. 그러나 온체인 데이터는 이 랠리가 이미 동력을 잃고 있음을 시사합니다. 시장 심리의 점진적인 하락세 전환은 HBAR의 상승 모멘텀에 부담을 주고 향후 며칠 내에 조정 위험을 높일 수 있습니다. HBAR의 심리가 하락세 구간으로 추락 Coinglass에 따르면, HBAR의 롱/숏 비율은 30일 최저치로 급락하며 시장 심리의 하락세 경향을 반영하고 있습니다. 이 글을 작성하는 시점에서 이 비율은 0.76으로, 더 많은 트레이더들이 알트코인의 지속적인 랠리에 반대 베팅을 하고 있음을 나타냅니다. 토큰 TA 및 시장 업데이트: 이와 같은 토큰 인사이트를 더 원하시나요? 여기에서 에디터 Harsh Notariya의 일일 암호화폐 뉴스레터에 가입하세요. HBAR 롱/숏 비율. 출처: Coinglass 자산의 롱/숏 비율은 시장에서 롱 포지션과 숏 포지션의 수를 비교합니다. 비율이 1 이상이면 롱 포지션이 숏 포지션보다 많아 트레이더들이 주로 가격 상승에 베팅하고 있음을 나타냅니다. 반대로 HBAR에서 볼 수 있듯이, 1 미만의 비율은 대부분의 트레이더들이 가격 하락을 예상하고 그에 맞게 포지션을 취하고 있음을 나타냅니다. 이는 하락세 심리가 높아졌음을 반영하며 단기적으로 하방 압력이 계속 증가할 수 있음을 시사합니다. 또한, HBAR의 음수 가중 심리가 다시 0 아래로 떨어져 매도 압력이 증가하고 있음을 확인해줍니다. 현재 이 수치는 -0.62입니다. HBAR 가중 심리. 출처: Santiment 이 지표는 소셜 미디어 플랫폼 전반에 걸쳐 자산에 대한 긍정적 언급과 부정적 언급의 균형을 측정하며, 논의되는 빈도에 따라 조정됩니다. 자산의 가중 심리가 부정적으로 전환되면 소셜 데이터에서 시장 심리가 하락세임을 보여줍니다. 이는 트레이더와 투자자들이 비관적으로 기울고 있음을 의미하며, 이는 다음 주 HBAR의 가격 성과에 부담을 줄 수 있습니다. Hedera 불스 싸움...