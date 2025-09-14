MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
엘살바도르, 올해 비트코인 은행 출범 강조
엘살바도르, 올해 비트코인 은행 설립 강조 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 국가의 비트코인 전환 4주년을 기념하는 행사에서 당국은 비트코인 은행이 곧 설립될 것이라고 밝혔습니다. 엘살바도르는 8월에 투자은행법을 제정하여 민간 비트코인 투자은행의 문을 열었습니다. 엘살바도르, 곧 비트코인 은행 개설 준비 엘살바도르는 비트코인을 통합하는 선구적인 국가 중 하나로 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/el-salvador-stresses-bitcoin-banks-are-coming-this-year/
COM
$0.011198
+1.92%
EL
$0.003953
+0.76%
SOON
$0.8583
+0.03%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 18:35
공유하기
DefiLlama, 핀테크 기업 Figure의 120억 달러 예치자산 총액(TVL) 주장에 의문 제기
핀테크 기업 Figure의 120억 달러 예치자산 총액(TVL) 주장에 DefiLlama가 의문을 제기했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 2025년 9월 14일 | 22:00 (KST) Figure의 보고된 온체인 활동의 신뢰성이 DefiLlama가 회사 데이터의 주요 불일치를 지적한 후 조사를 받고 있습니다. 이 경고는 DeFi 분석 플랫폼의 가명 창립자인 0xngmi가 발행했으며, Figure의 예치자산 총액(TVL)이 크게 과장되었을 수 있다는 조사 결과를 공유했습니다. DefiLlama의 검토에 따르면, Figure의 실제 온체인 활동은 그들이 홍보하는 120억 달러 TVL과 일치하지 않습니다. 분석 결과, 이 회사는 거래소 전체에서 비트코인으로 약 500만 달러, 이더리움으로 400만 달러만 보유하고 있으며, 보고된 비트코인 거래량은 24시간 동안 단 2,000달러에 불과했습니다. 한편, 스테이블코인 YLDS의 유통 공급량은 2천만 개로 제한된 것으로 보입니다. 데이터가 서술과 일치하지 않음 DefiLlama 팀은 불일치가 Figure가 실물 연계 자산(RWA)을 계산하는 방식에 있다고 주장했습니다. 그들에 따르면, 대부분의 이체는 실제 소유자가 아닌 다른 계정에 의해 시작되며, 대출은 주로 암호화폐가 아닌 법정화폐로 이루어집니다. DeFi 활동의 중심인 온체인 결제는 사실상 존재하지 않는 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 불일치는 보고된 120억 달러의 RWA가 진정한 블록체인 기반 활동을 반영하기보다는 단순히 내부 데이터베이스의 반영인지에 대한 의문을 제기합니다. 거부 및 상장 수수료에 관한 분쟁 DefiLlama가 텔레그램 토론에서 Figure와 대면한 후 긴장이 더욱 고조되었습니다. 일부 관찰자들은 이 프로젝트가 플랫폼에서 제외된 것이 정치적으로 동기가 있다고 제안하며, 심지어 DefiLlama가 팔로워 수에 따라 Figure를 거부하거나 상장 수수료를 요청했다고 주장했습니다. 0xngmi는 이러한 주장을 단호히 일축했습니다. "우리는 상장을 위해 프로젝트에 비용을 청구하거나 소셜 미디어 존재감에 따라 거부한 적이 없습니다,"라고 그는 말하며, 플랫폼의 사명은 신뢰할 수 있고 검증 가능한 데이터를 게시함으로써 사용자 신뢰를 유지하는 것임을 강조했습니다. 논쟁의 중심에 있는 신뢰 DefiLlama는 투명성에 대한 명성을 쌓아왔습니다...
T
$0.01508
-0.06%
REAL
$0.08236
-0.97%
TRUST
$0.0003735
-1.24%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 18:01
공유하기
지금 어떤 암호화폐를 구매해야 할까요? Mutuum Finance(MUTM) 가격 예측은 2030년까지 5달러를 가리키고 있습니다
Mutuum Finance가 프리세일에서 $0.035에 $15.65M을 모금했으며, 애널리스트들은 2026년까지 $1.85, 2030년까지 $5를 목표로 하고 있습니다. 베타 출시와 티어 1 상장이 140배 수익을 가져올 수 있습니다.
GAINS
$0.02355
-3.68%
FUEL
$0.00461
-1.07%
NOW
$0.00424
+0.47%
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/14 17:11
공유하기
미국 비트코인 ETF, 주간 유입액 20억 달러 초과—투자자 식욕 회복의 신호인가?
미국 비트코인 ETF, 주간 20억 달러 이상 유입—투자자 관심 회복의 신호인가? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 비트코인 ETF, 주간 20억 달러 이상 유입—투자자 관심 회복의 신호인가? | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Opeyemi Sule는 열정적인 암호화폐 애호가이자 능숙한 콘텐츠 작가이며 Bitcoinist의 기자입니다. Opeyemi는 블록체인 기술의 복잡성을 풀어내고 암호화폐 세계의 최신 트렌드에 대한 통찰력을 공유하는 독특한 작품을 만듭니다. Opeyemi는 암호화폐에 대한 강한 관심 외에도 시 읽기, 정치에 관한 대화, 음악 감상을 즐깁니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-post-positive-weekly-inflow-appetite/
COM
$0.011198
+1.92%
SIGN
$0.0617
-4.59%
COOKIE
$0.11626
-6.49%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 17:11
공유하기
HBAR 가격 랠리가 거의 끝나가나? 두 신호가 그렇다고 말해
HBAR 가격 랠리가 끝나가나? 두 가지 신호가 그렇다고 말한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Hedera Hasgraph의 네이티브 토큰 HBAR은 지난 주 약 15% 상승하며 7월 이후 가장 강력한 주간 성과 중 하나를 기록했습니다. 그러나 온체인 데이터는 이 랠리가 이미 동력을 잃고 있음을 시사합니다. 시장 심리의 점진적인 하락세 전환은 HBAR의 상승 모멘텀에 부담을 주고 향후 며칠 내에 조정 위험을 높일 수 있습니다. 스폰서 스폰서 HBAR의 심리가 하락세 구간으로 추락 Coinglass에 따르면, HBAR의 롱/숏 비율은 30일 최저치로 급락하며 시장 심리의 하락세 경향을 반영하고 있습니다. 이 글을 작성하는 시점에서 이 비율은 0.76으로, 더 많은 트레이더들이 알트코인의 지속적인 랠리에 반대 베팅을 하고 있음을 나타냅니다. 토큰 TA 및 시장 업데이트: 이와 같은 토큰 인사이트를 더 원하시나요? 여기에서 에디터 Harsh Notariya의 일일 암호화폐 뉴스레터에 가입하세요. HBAR 롱/숏 비율. 출처: Coinglass 자산의 롱/숏 비율은 시장에서 롱 포지션과 숏 포지션의 수를 비교합니다. 비율이 1 이상이면 롱 포지션이 숏 포지션보다 많아 트레이더들이 주로 가격 상승에 베팅하고 있음을 나타냅니다. 반대로 HBAR에서 볼 수 있듯이, 1 미만의 비율은 대부분의 트레이더들이 가격 하락을 예상하고 그에 맞게 포지션을 취하고 있음을 나타냅니다. 이는 하락세 심리가 높아졌음을 반영하며 단기적으로 하방 압력이 계속 증가할 수 있음을 시사합니다. 또한, HBAR의 음수 가중 심리가 다시 0 아래로 떨어져 매도 압력이 증가하고 있음을 확인해줍니다. 현재 이 수치는 -0.62입니다. 스폰서 스폰서 HBAR 가중 심리. 출처: Santiment 이 지표는 소셜 미디어 플랫폼 전반에 걸쳐 자산에 대한 긍정적 언급과 부정적 언급의 균형을 측정하며, 논의되는 빈도에 따라 조정됩니다. 자산의 가중 심리가 부정적으로 전환되면 소셜 데이터에서 시장 심리가 하락세임을 보여줍니다. 이는 트레이더와 투자자들이 비관적으로 기울고 있음을 의미하며, 이는 다음 주 HBAR의 가격 성과에 부담을 줄 수 있습니다. Hedera 불스 싸움...
NEAR
$2.861
-2.72%
MORE
$0.03588
+70.04%
ALTCOIN
$0.000406
-17.88%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:57
공유하기
데이터: pump.fun이 9200만 달러 상당의 PUMP를 환매했습니다
PANews는 9월 14일 fee.pump.fun 데이터에 따르면 pump.fun이 7월 15일부터 PUMP를 재구매하기 시작한 이후 총 약 9243만 달러 상당의 PUMP 토큰을 재구매했으며, 총 유통 공급량이 6.505% 감소했다고 보도했습니다.
FUN
$0.008653
+1.44%
PUMP
$0.005577
-5.92%
공유하기
PANews
2025/09/14 16:06
공유하기
비트코인 뉴스: 분석가, 시장이 중요한 전환점에 가까워졌다고 경고
시장 분석가 Joao Wedson은 암호화폐의 다음 방향에 중요한 역할을 할 수 있는 구간으로 117,000달러를 지목했습니다. 따라서 [...] 비트코인 뉴스: 분석가, 시장이 중요한 전환점에 가까워졌다고 경고 글은 Coindoo에 처음 게재되었습니다.
NEAR
$2.861
-2.72%
PROVE
$0.7666
-1.38%
공유하기
Coindoo
2025/09/14 16:00
공유하기
리틀 페페 암호화폐 가격 예측: 다음 100배 암호화폐?
밈 코인은 PEPE 및 SHIB와 같은 토큰이 소액 베팅을 인생을 바꾸는 수익으로 전환시키면서 암호화폐의 가장 큰 강세장을 주도해 왔습니다. 이번 사이클에서는 밈에 초점을 맞춘 레이어 2 블록체인인 Little Pepe(LILPEPE)가 기록적인 사전 판매 수치와 대규모 커뮤니티 견인력으로 시장에 진입하고 있습니다. 유머, 문화적 관련성 및 강력한 기능이 독특하게 결합된
SHIB
$0.00001195
-2.12%
LIFE
$0.00003594
+1.21%
LIKE
$0.008329
+0.03%
공유하기
Coinstats
2025/09/14 16:00
공유하기
홍콩 재정장관 폴 찬 모포: HKMA는 토큰화가 탄소 크레딧의 발행 및 거래를 어떻게 개선할 수 있는지 탐색하고 있습니다
PANews는 9월 14일 홍콩 재정장관 폴 찬 모포가 최신 회고록에서 홍콩이 아시아의 녹색 및 지속 가능한 금융 분야의 선두주자이지만, 거래량 외에도 다양한 국가와 지역의 발전 요구를 충족시키는 혁신적인 제품을 제공하는 것이 중요하다고 밝혔다고 보도했습니다. 재해 채권과 인프라 증권화가 좋은 예입니다. 홍콩 통화 당국은 앙상블 샌드박스 프로젝트를 통해 토큰화가 탄소 크레딧의 발행 및 거래를 개선하여 탄소 시장의 유동성과 마켓 뎁스를 향상시키는 방법을 탐색하고 있습니다.
KONG
$0.00868
-2.58%
공유하기
PANews
2025/09/14 15:47
공유하기
캘리포니아 의원들, AI 안전 법안을 뉴섬의 책상으로 다시 보내다
TLDRs; 캘리포니아 의원들이 기업 투명성을 요구하는 AI 안전 법안을 통과시켜 개빈 뉴섬 주지사에게 어려운 결정을 남겼습니다. 이 법안은 캘리포니아의 기술 거버넌스 표준에 대한 영향력을 반영하며 전국적인 AI 규제의 선례가 될 수 있습니다. 기술 대기업들과 로비 단체들은 이 법안이 혁신을 저해하고 소규모 AI 개발자들을 간과할 수 있다고 경고하며 반대하고 있습니다. 뉴섬의 [...] 이 글은 CoinCentral에 처음 게시된 "캘리포니아 의원들이 AI 안전 법안을 뉴섬의 책상으로 다시 보내다"입니다.
SEND
$0.5343
-4.92%
AI
$0.1194
-8.57%
공유하기
Coincentral
2025/09/14 15:45
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다