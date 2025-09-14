Tron (TRX), 엄청난 24시간 수익으로 나머지 암호화폐 시장을 압도하다

트론(TRX)이 엄청난 24시간 수익으로 나머지 암호화폐 시장을 압도했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트론의 시장 지배력 대규모 수익 흐름 수익 측면에서, 트론은 거의 모든 다른 블록체인을 능가하며 하루에 놀라운 114만 2천 달러를 생성했습니다. 이를 비교하자면, 이더리움은 17만 4,677달러를 벌었고, 2위를 차지한 솔라나는 17만 5,708달러만 벌었습니다. 트론의 지난 30일 동안의 수익은 4,920만 달러로 이더리움의 1,478만 달러보다 3배 이상, 솔라나의 461만 달러보다 10배 더 많았습니다. 이러한 지배력은 우연이 아닙니다. 트론의 시장 지배력 상당한 양의 스테이블코인 공급이 트론에서 호스팅되며, 이는 USDT(테더) 생태계의 기반으로 부상했습니다. 이 한 가지 요소로 인해 트론 네트워크 전체에서 대량의 거래가 발생하며, 이는 직접적으로 높은 수수료와 안정적인 수입으로 이어집니다. 스테이블코인 전송이 트론의 거래 처리량을 지속적으로 높게 유지하기 때문에, 투기적 랠리 기간에만 활동이 급증하는 대부분의 다른 체인과 다릅니다. 출처: DefiLIama 트론은 현재 암호화폐 사이클에서 생존하는 것뿐만 아니라 번창하고 있으며, 이는 온체인 견인력으로 입증됩니다. 솔라나의 속도가 개발자들을 끌어들이고 이더리움이 스마트 계약 혁신에서 선두를 유지하는 동안, 트론은 스테이블코인 결제를 통제함으로써 독특한 시장 틈새를 확립했습니다. 이러한 지배력은 경쟁자들에 대한 강력한 방어벽을 구축하고 안정적인 유입을 보장합니다. 가격 측면에서, TRX는 더 큰 알트코인 시장보다 더 나은 성과를 보였습니다. 대규모 수익 흐름 이 자산은 지역 고점 근처에서 거래되면서 일관된 강세를 보이며, 다른 토큰에서 관찰되는 급격한 변동성을 피합니다. 트론의 가치 평가는 네트워크 채택, 일관된 USDT 유입 및 높은 온체인 수익으로 만들어진 유리한 환경에 의해 뒷받침됩니다. 궁극적으로, 트론은 유용성과 안정적인 수입이 마케팅보다 더 중요하다는 것을 보여주었습니다. USDT가 세계에서 가장 인기 있는 스테이블코인으로서의 위치를 공고히 함에 따라 트론은 시장에서 가장 수익성 있고 중요한 네트워크 중 하나로 계속 존재할 수 있는 강력한 위치에 있습니다. 출처:...