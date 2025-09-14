MEXC 거래소
Tron (TRX), 엄청난 24시간 수익으로 나머지 암호화폐 시장을 압도하다
트론(TRX)이 엄청난 24시간 수익으로 나머지 암호화폐 시장을 압도했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트론의 시장 지배력 대규모 수익 흐름 수익 측면에서, 트론은 거의 모든 다른 블록체인을 능가하며 하루에 놀라운 114만 2천 달러를 생성했습니다. 이를 비교하자면, 이더리움은 17만 4,677달러를 벌었고, 2위를 차지한 솔라나는 17만 5,708달러만 벌었습니다. 트론의 지난 30일 동안의 수익은 4,920만 달러로 이더리움의 1,478만 달러보다 3배 이상, 솔라나의 461만 달러보다 10배 더 많았습니다. 이러한 지배력은 우연이 아닙니다. 트론의 시장 지배력 상당한 양의 스테이블코인 공급이 트론에서 호스팅되며, 이는 USDT(테더) 생태계의 기반으로 부상했습니다. 이 한 가지 요소로 인해 트론 네트워크 전체에서 대량의 거래가 발생하며, 이는 직접적으로 높은 수수료와 안정적인 수입으로 이어집니다. 스테이블코인 전송이 트론의 거래 처리량을 지속적으로 높게 유지하기 때문에, 투기적 랠리 기간에만 활동이 급증하는 대부분의 다른 체인과 다릅니다. 출처: DefiLIama 트론은 현재 암호화폐 사이클에서 생존하는 것뿐만 아니라 번창하고 있으며, 이는 온체인 견인력으로 입증됩니다. 솔라나의 속도가 개발자들을 끌어들이고 이더리움이 스마트 계약 혁신에서 선두를 유지하는 동안, 트론은 스테이블코인 결제를 통제함으로써 독특한 시장 틈새를 확립했습니다. 이러한 지배력은 경쟁자들에 대한 강력한 방어벽을 구축하고 안정적인 유입을 보장합니다. 가격 측면에서, TRX는 더 큰 알트코인 시장보다 더 나은 성과를 보였습니다. 대규모 수익 흐름 이 자산은 지역 고점 근처에서 거래되면서 일관된 강세를 보이며, 다른 토큰에서 관찰되는 급격한 변동성을 피합니다. 트론의 가치 평가는 네트워크 채택, 일관된 USDT 유입 및 높은 온체인 수익으로 만들어진 유리한 환경에 의해 뒷받침됩니다. 궁극적으로, 트론은 유용성과 안정적인 수입이 마케팅보다 더 중요하다는 것을 보여주었습니다. USDT가 세계에서 가장 인기 있는 스테이블코인으로서의 위치를 공고히 함에 따라 트론은 시장에서 가장 수익성 있고 중요한 네트워크 중 하나로 계속 존재할 수 있는 강력한 위치에 있습니다. 출처:...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 20:34
이더리움 가격 예측: ETH, 알트코인 레이어 브렛이 주목받는 가운데 5,000달러와 신고점을 노려
분석가들은 기관 수요가 ETH에 대한 모멘텀을 계속 구축함에 따라 주시하고 있습니다. 그러나 이더리움 가격 예측이 헤드라인을 장식하는 동안, [...] Coindoo에 처음 게재된 "이더리움 가격 예측: ETH, Layer Brett와 같은 알트코인이 주목을 받는 가운데 5,000달러와 신고가를 노린다"라는 글입니다.
Coindoo
2025/09/14 20:30
온체인 옵션 거래소, 거대 기업들과 경쟁하기 위한 대담한 토큰 확장 계획
공동 창립자 Nick Forster는 DRV 공급량을 절반 늘려 5억 토큰을 추가하여 플랫폼을 강화하는 방안을 제안했습니다 [...] 온체인 옵션 거래소, 거대 기업들과 경쟁하기 위한 대담한 토큰 확장 계획 발표는 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/09/14 20:20
이더리움 재단, 종단간 개인정보 보호를 위한 로드맵 발표
이 게시물 이더리움 재단, 종단간 개인정보 보호를 위한 로드맵 발표는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 재단, 종단간 개인정보 보호를 위한 로드맵 발표 - 알아야 할 사항
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 20:14
일본, 2026년까지 암호화폐 세율을 20%로 낮추는 주요 세제 개혁 계획
TLDR 일본은 2026년까지 암호화폐 자본 이득세를 55%에서 20%로 낮춰 더 많은 투자자를 유치할 예정입니다. 새로운 세금 개혁은 암호화폐 규정 준수를 간소화하고 일본의 시장 참여를 증가시킬 것입니다. 20%의 균일 암호화폐 세율은 일본을 글로벌 핀테크 목표와 일치시켜 경쟁력을 향상시킵니다. 암호화폐 투자자를 위한 손실 이월 규정이 도입되어 [...] CoinCentral에 처음 게시된 "일본, 2026년까지 암호화폐 세율을 20%로 낮추는 주요 세금 개혁 계획"
Coincentral
2025/09/14 20:12
크립토 플래시백 선데이: 리플 소송 중 머니그램이 XRP 대신 스텔라를 선택했을 때
암호화폐 플래시백 선데이: 리플 소송 중 머니그램이 XRP 대신 스텔라를 선택했을 때 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 플래시백 선데이: 리플 소송 중 머니그램이 XRP 대신 스텔라를 선택했을 때 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 2021년 초, 글로벌 송금 거물 머니그램은 미국 증권거래위원회(SEC)의 리플에 대한 소송과 관련된 어려움을 이유로 리플 랩스와의 주목받는 파트너십을 종료했습니다. 2020년 12월에 제기된 이 소송은 리플이 XRP 판매를 통해 미등록 증권 제공을 했다고 주장했습니다. 당시 머니그램은 리플의 가장 유명한 파트너 중 하나로, 국경 간 결제를 위해 리플넷과 XRP 기반 솔루션을 사용하고 있었습니다. 그러나 규제 불확실성으로 인해 계속하는 것이 불가능해졌습니다. 스텔라를 선택한 머니그램 CEO 알렉산더 홈즈: "리플의 제품은 매우 달랐습니다." 리플에 대한 SEC 소송이 파트너십을 종료한 주요 이유였으며, 스텔라와 리플은 여전히 독특한 방식으로 서로를 보완할 수 있습니다. pic.twitter.com/kVb8WBkkYR — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) 2025년 9월 12일 "우리는 리플과 좋은 경험을 했습니다,"라고 머니그램 CEO 알렉산더 홈즈가 코인데스크와의 인터뷰에서 말했습니다. "하지만 SEC가 제기한 변화와 도전으로 인해 그 관계를 계속하는 것이 매우 어려웠습니다. 우리는 모두 앞으로 나아가기로 합의했습니다." 왜 스텔라가 다음 선택이었는가 머니그램은 나중에 리플의 원래 창립자 중 한 명이기도 한 제드 맥칼렙이 공동 창립한 블록체인인 스텔라(XLM)로 전환했습니다. 홈즈에 따르면, 스텔라의 제안은 소비자 중심 솔루션과 스테이블 코인 통합에 중점을 둔 리플의 제안과 근본적으로 달랐습니다. "리플 제품은 매우 달랐습니다,"라고 홈즈는 설명했습니다. "리플은 리플넷을 통한 백엔드, 국경 간 자금 흐름에 중점을 둡니다. 스텔라는 법정화폐와 스테이블 코인 사이에서 운영할 수 있는 프론트엔드 소비자 모델로 우리에게 접근했습니다. 그것은 좋은 아이디어였고, 우리는 블록체인 혁신에 적극적이고 진보적이고 싶었습니다." 이러한 전환으로 머니그램은 USDC 스테이블 코인에 대한 온/오프 램프 서비스를 시범 운영할 수 있게 되어 소비자가 더 쉽게 전환할 수 있게 되었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 19:32
TOTAL2 차트가 새로운 ATH에 도달한 후 구매할 최고의 암호화폐: 알트코인 붐이 다가오나?
TOTAL2 차트가 새로운 ATH에 도달한 후 구매할 최고의 암호화폐: 알트코인 붐이 다가오나? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. TOTAL2 차트가 새로운 ATH에 도달한 후 구매할 최고의 암호화폐: 알트코인 붐이 다가오나?
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 19:14
이더리움 뉴스: 재단, 장기 개인정보 보호 로드맵 공개
이더리움 재단의 리브랜딩된 이더리움 개인정보 보호 관리자(PSE)가 새로 발표한 로드맵은 팀이 어떻게 의도하는지 설명합니다 [...] 이더리움 뉴스: 재단, 롱텀 개인정보 보호 로드맵 공개 Coindoo에 처음 게시됨.
Coindoo
2025/09/14 19:00
비트코인 가격 예측: 이 온체인 데이터가 BTC의 포물선 움직임을 예측할 수 있을까?
비트코인이 ETF에서 23억 달러 유입과 고래들의 23만 7천 BTC 추가로 11만 5,800달러 근처에서 안정세를 보입니다. 테크니컬 브레이크아웃은 11만 9,500달러-12만 4,500달러를 목표로 하며, 13만 달러가 시야에 들어옵니다.
Coinstats
2025/09/14 18:26
비트코인 주목할 만한 가격 상승 목격
비트코인의 가치는 최근 주로 기관 투자의 재부상으로 인해 상승했습니다. 미국의 현물 비트코인 ETF 유입이 증가했습니다. 계속 읽기: 비트코인, 주목할 만한 가격 상승을 목격하다
Coinstats
2025/09/14 18:08
