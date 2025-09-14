MEXC 거래소
Tron, 주요 블록체인을 수익 급증으로 앞지르다
트론은 지난 24시간 동안 주요 블록체인 경쟁사들을 크게 앞지르며 주목할 만한 수익 수치를 기록했습니다. Defillama의 자료 출처에 따르면 트론은 단 하루 만에 114만 달러를 벌어들인 반면, 이더리움과 솔라나는 각각 17만 4천 달러와 17만 5천 달러를 기록했습니다.
레이어 브렛, 소매 FOMO 촉발하지만 MAGACOIN FINANCE는 1000배 성장에 대한 분석가 지지 확보
레이어 브렛, 소매 FOMO를 촉발하지만 MAGACOIN FINANCE는 1000배 성장에 대한 분석가 지지를 얻다 암호화폐 뉴스 2025년 9월 14일 | 19:00 분석가들이 2025년 소매 주도 FOMO를 보이는 레이어 브렛보다 MAGACOIN FINANCE를 지지하면서 1000배 성장 잠재력을 탐색해보세요. 암호화폐 시장은 신흥 프로젝트들이 놀라운 소매 선호도를 얻으면서 놀라운 이야기를 제공하고 있습니다. 투자자와 트레이더들은 다음 브레이크아웃 프로젝트를 찾기 위해 워밍업과 유틸리티를 모두 추구하고 있습니다. 레이어 브렛은 하늘 높은 스테이킹 보상과 밈 주도 레이어 2 모델로 빠르게 이 관심을 사들였습니다. 그러나 소매 버즈를 주도하는 가운데, 투자자들은 다른 곳에 투자하고 있습니다. MAGACOIN FINANCE는 성장을 지속할 수 있는 프리세일이 되어가고 있으며, 소매 열정과 분석가들이 초기 단계 토큰에 거의 부여하지 않는 장타매매 상승 잠재력을 제공합니다. 레이어 브렛의 소매 FOMO 효과 레이어 브렛(LBRETT)은 밈 문화와 고처리량 블록체인 기술을 결합하기 위해 개발된 이더리움 레이어 2 프로토콜입니다. 초당 10,000건의 거래와 낮은 가스 수수료를 자랑합니다. 이는 도지코인과 시바 이누와 같은 이전 밈 토큰에 영향을 미쳤던 확장성 문제를 해결합니다. 그럼에도 불구하고, 그 영감의 원천은 토크노믹스와 커뮤니티 기반 워밍업입니다. 초인센티브 스테이킹 계획은 895%의 연간 수익률을 수반합니다. 이러한 엄청난 수치는 빠른 이익을 추구하는 소매 트레이더들에게 FOMO 감정을 불러일으킬 것입니다. 이 프로젝트는 이미 프리세일 자본으로 270만 달러 이상을 모았습니다. 고래와 일반 투자자들은 모두 후속 라운드에서 가격 인상 형태로 할당량을 확보하고 있습니다. 초기 진입자들은 토큰당 0.01달러 미만으로 50배 이익을 얻을 기회가 있습니다. 이 열풍은 레이어 브렛의 마케팅에 의해 더욱 악화됩니다. 이 프로젝트는 또한 NFT 통합, 경품 행사, 게임화 스테이킹을 통해 육성된 바이럴 참여 루프를 사용합니다. 이 모멘텀은 소셜 채널 전반에 걸쳐 지속적인 대화를 촉진하여 일반적인 프리세일을 훨씬 넘어서는 프로필을 높입니다. 또한 초기 도지코인 및 시바 이누와 비교되고 있어 브레이크아웃 성장에 대한 투기를 강화하는 데 도움이 됩니다
9월 14일 Cardano (ADA) 가격 예측
9월 14일 카르다노(ADA) 가격 예측 CoinMarketCap에 따르면 시장은 한 주의 마지막 날에 빠르게 하락세로 전환되었습니다. CoinMarketCap 기준 상위 코인 ADA/USD 카르다노(ADA)의 시세는 어제보다 6.36% 하락했습니다. 지난 주 동안 가격은 5% 상승했습니다. TradingView 제공 이미지 시간별 차트에서 ADA의 가격은 $0.8851의 지지선 근처에 있습니다. 일일 캔들이 해당 마크 근처나 그 아래에서 마감되면 하락세가 $0.87 영역까지 계속될 가능성이 높습니다. TradingView 제공 이미지 더 큰 시간대에서 하락세가 주도권을 잡으려고 시도하고 있습니다. 현재 $0.8825 수준에서의 막대 마감에 집중해야 합니다. 함께 보면 좋은 글 돌파가 발생하면 $0.84-$0.86 영역으로의 지속적인 조정이 일어날 가능성이 높습니다. TradingView 제공 이미지 중기적 관점에서 ADA의 가격은 주요 수준에서 멀리 떨어져 있습니다. 이 경우 $1의 중요 영역에 주의를 기울여야 합니다. 돌파가 발생하면 다음 저항선인 $1.1662를 테스트할 가능성이 있습니다. 보도 시점 기준 ADA는 $0.8836에 거래되고 있습니다.
도지코인, ETF 출시를 앞두고 2024년 이후 최고의 달 기록
도지코인, ETF 출시를 앞두고 2024년 이후 최고의 달 기록 알트코인 2025년 9월 14일 | 18시 17분 도지코인은 9월에 인상적인 상승세를 보였으며, 베테랑 트레이더 피터 브랜트는 최근의 움직임이 "엄청나다"고 말했습니다. 이 밈 코인은 이번 달 30% 이상 급등하며 전반적인 시장의 계절적 약세를 무시하고 올해 가장 강력한 성과를 보일 것으로 예상됩니다. 지난 주, DOGE는 며칠 만에 두 자릿수 상승을 기록하며 연승을 5세션으로 늘렸습니다 - 이는 작년 여름 이후 가장 긴 연속 상승입니다. 이러한 모멘텀은 7월 이후 보지 못했던 수준으로 코인을 끌어올렸습니다. 당시에는 급격한 반등으로 2주도 안 되는 기간에 가치의 3분의 1 이상이 사라졌습니다. 9월은 매우 다른 양상을 보이고 있습니다. 지금까지 36%의 상승으로, 이미 2024년 11월 이후 도지코인의 최고의 달이 되었습니다. 당시 토큰은 몇 주 만에 160% 이상 급등했습니다. 트레이더들은 현재 DOGE가 $0.30 한계점을 회복할 수 있을지 주시하고 있습니다. 이 수준은 반복적으로 상승세를 제한해왔습니다. 낙관론을 부추기는 것은 다가오는 주에 출시될 예정인 미국 최초의 도지코인 ETF입니다. REX Shares와 Osprey Funds가 지원하는 이 펀드는 전통적인 현물 ETF처럼 구성되지는 않았지만, 여전히 기관 투자자들의 코인 접근성에 있어 중요한 이정표가 됩니다. 시장 관찰자들은 이 출시가 DOGE가 주요 저항선 위에서 더 확고한 기반을 마련하는 잠재적 촉매제가 될 것으로 보고 있습니다. 미국 증권거래위원회가 Bitwise의 현물 도지코인 ETF에 대한 결정을 연기했지만—이는 규제 과정의 표준 단계입니다—REX-Osprey 상품에 대한 기대감은 이미 시장에 활력을 불어넣었습니다. 브랜트와 같은 베테랑 분석가들이 돌파구를 지적하고 기관 상품들이 마침내 주류 투자자들에게 문을 열면서, 도지코인의 컴백은 이제 막 시작될 수 있습니다.
비트코인 vs. 매그니피센트 7: 마이클 세일러가 말하는 BTC가 '더 흥미로운' 이유
비트코인 vs. 매그니피센트 7: 마이클 세일러가 말하는 BTC가 '더 흥미로운' 이유 주요 요점 전략의 비트코인 중심 플레이북이 기술 거인들과 차별화되었습니다. 회사의 91% 연간 수익률은 킹 코인의 우수한 재무 전략으로서의 역할을 강조합니다. 마이클 세일러의 전략(이전 MicroStrategy)은 대담한 비트코인[BTC] 주도 접근법 덕분에 다시 한번 시장 논의의 중심에 서게 되었습니다. 기업의 비트코인 도입의 선구자로 오랫동안 인정받아온 이 회사는 재무 전략을 전통 기업과 암호화폐 애호가 모두에게 사례 연구로 전환했습니다. 마이클 세일러의 전략이 헤드라인을 장식합니다 최근 게시물에서 세일러는 전략이 디지털 자산 노출뿐만 아니라 수익률과 오픈 인터레스트에서도 얼마나 앞서 나갔는지 강조하며, 회사를 이른바 "매그니피센트 7"보다 훨씬 위에 위치시켰습니다. 출처: 마이클 세일러/X 전략은 오픈 인터레스트 대 시가
비트코인의 가장 큰 위협은 기업 자금에서 오고 있을 수 있습니다
비트코인의 가장 큰 위협은 기업 재무부 내부에서 올 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 14일 | 17:00 비트코인 재무 회사 Nakamoto의 CEO인 David Bailey는 기업들이 기업 암호화폐 내러티브를 재구성하는 방식에 대한 불만을 표명했습니다. 그는 기업들이 약한 알트코인을 대차대조표에 추가함으로써 한때 명확했던 전략, 즉 비트코인을 준비 자산으로 보유하는 전략을 흐리고 있다고 주장합니다. Bailey는 그가 "독성 흐름"이라고 부르는 것과 실패한 프로젝트를 새로운 수단으로 재포장하는 것을 비판했습니다. 그는 너무 많은 기업들이 비전 없이 트렌드를 쫓고 있어 전체 재무 부문의 정당성을 훼손하고 있다고 경고했습니다. 그는 앞으로 나아갈 방법은 간단하다고 말했습니다: 대차대조표를 효과적으로 성장시키고 수익화하는 것입니다. 성공하는 기업은 자산을 확장할 것이고, 잘못 관리하는 기업은 더 강한 플레이어들에게 흡수될 것입니다. Bailey는 비트코인 재무 회사들을 전통적인 은행과 비교하며, 이 산업은 본질적으로 "비트코인 은행" 또는 최소한 비트코인 중심의 금융 기관을 구축하고 있다고 말했습니다. 그의 관점에서, 이 부문은 소수만이 견딜 수 있는 중요한 테스트 단계에 진입하고 있습니다. 그의 발언은 점점 더 많은 상장 기업들이 비트코인을 넘어 다양화하고 있는 시점에 나왔습니다. Mill City Ventures III와 같은 일부 기업들은 Sui와 같은 알트코인을 중심으로 한 전략을 공개하기도 했으며, 이는 리스크와 장기적인 생존 가능성에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다. 데이터에 따르면 기업들은 현재 약 1180억 달러 상당의 비트코인을 보유하고 있으며, 이더리움 및 다른 토큰에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 이더리움은 스테이킹 수익률 덕분에 인기를 얻었으며, 이미 공급량의 3% 이상이 기업 재무부에 있습니다. 모든 투자자들이 이러한 변화를 환영하는 것은 아닙니다. Galaxy Digital의 Mike Novogratz는 비트코인의 최근 횡보장이 다른 자산으로 흘러가는 재무부 수요와 관련이 있을 수 있다고 제안했습니다. 한편, 일부 벤처캐피털 관계자들은 소수의 비트코인 재무 회사만이 생존할 것이라고 경고하며, 잘못 관리된 회사들은 붕괴를 향해 나선형으로 떨어질 수 있다고 예측했습니다. 비트코인이 아닌 재무에 대한 증가하는 관심은 기업 암호화폐 전략의 성숙과...
트레이더, 투자자 및 사용자에게 혜택을 줄 수 있는 금융 도구
트레이더, 투자자 및 사용자에게 혜택을 줄 수 있는 금융 도구라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BitShares는 광범위한 금융 서비스와 기능을 제공하는 탈중앙화 블록체인 플랫폼입니다. BitShares는 사용자가 중개자 없이 직접 다양한 암호화폐를 거래할 수 있는 탈중앙화 거래소(DEX)를 운영합니다. 이는 블록체인 인프라에 구축된 탈중앙화 거래소, 거래 플랫폼 및 다양한 금융 상품을 제공하는 것을 목표로 합니다. BitShares는 사용자가 실물 자산이나 담보로 뒷받침되는 스마트 코인을 발행하고 거래할 수 있게 합니다. 이러한 스마트 코인은 스테이블코인, 상품에 연동된 토큰 등에 사용될 수 있습니다. BTS는 BitShares 플랫폼의 기본 암호화폐입니다. BTS 토큰은 BitShares 네트워크에서 거래 수수료와 다양한 운영에 대한 지불에 사용됩니다. 면책 조항. 이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 CoinIdol의 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 암호화폐를 매수하거나 매도하라는 권장 사항이 아닙니다. 독자는 자금을 투자하기 전에 자체 조사를 수행해야 합니다. 출처: https://coinidol.com/bitshares-bts-token/
억만장자 투자자, 비트코인이 글로벌 가치 저장 수단으로 금을 추월할 것이라고 예측
비트코인이 글로벌 가치 저장소로서 금을 추월할 것이라고 억만장자 투자자가 예측한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 14일 | 15시 46분 억만장자 투자자 Chamath Palihapitiya에 따르면, 비트코인의 글로벌 가치 저장소로서의 장타매매 역할이 많은 사람들이 예상하는 것보다 더 가까워질 수 있습니다. 현재 시장 사이클에 대해 언급하면서, 그는 BTC가 사이클이 끝나기 전에 114만 달러까지 상승할 수 있으며, 결국 세계가 선호하는 헤지 수단으로서 금을 대체할 것이라고 주장했습니다. 단타매매에 집중하기보다, Palihapitiya는 시장을 형성하는 두 가지 힘에 초점을 맞췄습니다: 비트코인 반감기로 인한 공급 충격과 현물 ETF를 통한 기관 자금 유입의 급증입니다. 그는 ETF를 "게임 체인저"라고 표현하며, 주요 투자자들이 비트코인에 더 쉽게 접근할 수 있게 함으로써 채택의 전환점을 만들었다고 말했습니다. 이전 시장 사이클을 돌아보며, Palihapitiya는 자신의 목표가 투기나 금융 조언이 아닌 평균 성장 패턴에서 도출되었다고 말했습니다. 그는 두 번째와 세 번째 사이클의 과거 데이터가 현재 단계에서 상당한 상승 잠재력을 가리키고 있다고 강조했습니다. 이 투자자는 또한 비트코인이 일상 경제에 어떻게 적합할지에 대한 전망을 공유했습니다. 국가 통화가 사라질 가능성은 낮지만, 그는 더 많은 국가들이 이중 모델로 운영될 것이라고 예측했습니다—일상 거래에는 법정 화폐를 사용하고 장기 준비금으로는 비트코인을 활용하는 방식입니다. 이러한 틀에서, BTC는 자연스럽게 수세기 동안 금이 해왔던 역할을 흡수할 것입니다. 만약 비트코인이 Palihapitiya가 설명한 수준에 도달한다면, 이는 현대 금융 역사에서 가장 큰 변화 중 하나가 될 것이며, 디지털 자산을 글로벌 규모의 부의 보존 중심에 위치시킬 것입니다. 이 기사에서 제공된 정보는 교육 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이센스가 있는 금융 고문과 상담하십시오. 저자 Alex는 경험이 풍부한 금융 저널리스트이자 암호화폐...
베테랑 분석가, 연말까지 월스트리트가 비트코인 배분을 늘릴 것이라고 말해
베테랑 월스트리트 전략가 조르디 비서는 미국 금융 기관들이 2025년 말 이전에 비트코인에 대한 노출을 증가시킬 것으로 예상합니다.
