비트코인의 가장 큰 위협은 기업 재무부 내부에서 올 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 2025년 9월 14일 | 17:00 비트코인 재무 회사 Nakamoto의 CEO인 David Bailey는 기업들이 기업 암호화폐 내러티브를 재구성하는 방식에 대한 불만을 표명했습니다. 그는 기업들이 약한 알트코인을 대차대조표에 추가함으로써 한때 명확했던 전략, 즉 비트코인을 준비 자산으로 보유하는 전략을 흐리고 있다고 주장합니다. Bailey는 그가 "독성 흐름"이라고 부르는 것과 실패한 프로젝트를 새로운 수단으로 재포장하는 것을 비판했습니다. 그는 너무 많은 기업들이 비전 없이 트렌드를 쫓고 있어 전체 재무 부문의 정당성을 훼손하고 있다고 경고했습니다. 그는 앞으로 나아갈 방법은 간단하다고 말했습니다: 대차대조표를 효과적으로 성장시키고 수익화하는 것입니다. 성공하는 기업은 자산을 확장할 것이고, 잘못 관리하는 기업은 더 강한 플레이어들에게 흡수될 것입니다. Bailey는 비트코인 재무 회사들을 전통적인 은행과 비교하며, 이 산업은 본질적으로 "비트코인 은행" 또는 최소한 비트코인 중심의 금융 기관을 구축하고 있다고 말했습니다. 그의 관점에서, 이 부문은 소수만이 견딜 수 있는 중요한 테스트 단계에 진입하고 있습니다. 그의 발언은 점점 더 많은 상장 기업들이 비트코인을 넘어 다양화하고 있는 시점에 나왔습니다. Mill City Ventures III와 같은 일부 기업들은 Sui와 같은 알트코인을 중심으로 한 전략을 공개하기도 했으며, 이는 리스크와 장기적인 생존 가능성에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다. 데이터에 따르면 기업들은 현재 약 1180억 달러 상당의 비트코인을 보유하고 있으며, 이더리움 및 다른 토큰에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 이더리움은 스테이킹 수익률 덕분에 인기를 얻었으며, 이미 공급량의 3% 이상이 기업 재무부에 있습니다. 모든 투자자들이 이러한 변화를 환영하는 것은 아닙니다. Galaxy Digital의 Mike Novogratz는 비트코인의 최근 횡보장이 다른 자산으로 흘러가는 재무부 수요와 관련이 있을 수 있다고 제안했습니다. 한편, 일부 벤처캐피털 관계자들은 소수의 비트코인 재무 회사만이 생존할 것이라고 경고하며, 잘못 관리된 회사들은 붕괴를 향해 나선형으로 떨어질 수 있다고 예측했습니다. 비트코인이 아닌 재무에 대한 증가하는 관심은 기업 암호화폐 전략의 성숙과...