BitcoinEthereumNews
2025/09/15 04:36
CME가 선두를 달리고 옵션이 콜에 치우치면서 비트코인 파생상품 열기 고조
비트코인 파생상품, CME가 선두를 이끌고 콜 옵션이 우세한 가운데 열기를 띠다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일요일 오후 비트코인은 약 115,685달러에 거래되었으며, 파생상품 데스크는 다양한 거래소에서 선물 및 옵션 활동이 쌓이면서 결코 한가하지 않았습니다. 현물 시장은 드라마가 필요하지 않습니다; 현재로서는 포지셔닝이 모든 것을 말해주고 있습니다. 비트코인 미결제약정(OI)이 사이클 최고치에 근접 선물 먼저: 총 비트코인(BTC) 미결제약정(OI)은 […]에 따르면 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-derivatives-heat-up-as-cme-leads-options-lean-call-heavy/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 03:28
버핏 신봉자가 비트코인을 충분히 얻지 못하다
버핏 추종자가 비트코인을 충분히 얻을 수 없다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 세일러에 대한 주요 베팅 주가 폭락 월스트리트 저널의 최근 보고서에 따르면, 캐피털 그룹의 자산 포트폴리오 매니저인 마크 케이시는 원래 암호화폐의 비판자 중 한 명으로 알려진 버크셔 해서웨이 창립자 워렌 버핏의 추종자임에도 불구하고 비트코인에 적극적으로 베팅하고 있습니다. 케이시는 시가총액 기준 선두 암호화폐가 결국 주요 가치 저장소로서 금을 대체할 수 있을 것이라고 확신하기 때문에 비트코인에 베팅하고 있습니다. 그는 캐피털 그룹이 주력 암호화폐를 상품으로 보고 있다고 주장합니다. 로스앤젤레스에 본사를 둔 이 투자 매니저는 약 30억 달러 규모의 자산을 보유하고 있다는 점이 주목할 만합니다. 당신도 좋아할 수 있습니다 전통 금융 내에서 가장 목소리 높은 비트코인 지지자 중 한 명으로 부상한 영향력 있는 포트폴리오 매니저는 비트코인이 결국 금속의 시가총액을 능가할 수 있을 것이라고 확신합니다. 동시에 그는 다른 암호화폐들이 전혀 가치가 없다고 생각합니다. 세일러에 대한 주요 베팅 캐피털 그룹은 2021년 마이클 세일러의 전략(이전 마이크로스트래티지)에 5억 달러의 대규모 지분을 인수하여 파장을 일으켰습니다. 처음에는 회사의 12% 이상을 소유했지만, 주식 희석으로 인해 현재 지분은 8%로 줄어들었습니다. 전략 주식이 엄청난 랠리를 경험한 후, 캐피털 그룹의 지분 달러 가치는 현재 60억 달러 이상입니다. 또한, 투자 매니저 그룹은 일본 기반 메타플래닛을 포함한 다른 저명한 비트코인 재무 회사들에도 베팅했습니다. 주가 폭락 지난 2개월 동안, 비트코인 재무 회사들은 심각하게 부진한 성과를 보였으며, 이는 투자자 열정이 시들기 시작했음을 나타냅니다. 또한, U.Today가 보도한 바와 같이, JPMorgan 분석가들은 최근 전략이 S&P 500에 진입하지 못한 것이 다른 비트코인 재무에도 불길한 신호가 될 수 있다고 경고했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 03:19
파키스탄, 세계 최대 암호화폐 기업들에게 문호를 개방하다
자체 스테이블코인을 출시하거나 시장을 제한하는 대신, 이슬라마바드는 이미 확립된 플레이어들과의 파트너십에 베팅하고 있습니다 [...] 파키스탄이 세계 최대 암호화폐 기업들에게 문을 열었다는 게시물이 Coindoo에 처음 게재되었습니다.
Coindoo
2025/09/15 02:35
트레이더들이 역대 최고치를 재테스트하려는 가운데 BTC 가격이 새로운 고점을 목표로 함; 오늘의 Chainlink 최신 뉴스
BTC 가격이 신고가 경신을 위해 트레이더들이 모든 시간대 최고치를 재테스트하려는 가운데 새로운 고점을 목표로 합니다; 오늘의 Chainlink 최신 뉴스가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 많은 암호화폐 투자자들에게 비트코인(BTC)은 특별한 지위를 가지고 있습니다. 이는 최초의 암호화폐이며 논쟁의 여지 없이 가장 영향력 있는 코인입니다. 일반적으로 비트코인(BTC)에 일어나는 일은 시장 전체에 파급효과를 일으켜 더 넓은 랠리로 이어지는 경향이 있습니다. BTC 가격 움직임이 잠시 식었지만, 투자자들은 또 다른 가격 돌파에 대한 자신감을 유지하고 있습니다. 마찬가지로 Chainlink(LINK)도 ETF 관심 증가와 준비금 출시로 비슷한 모멘텀을 타고 있습니다. 실제로 BTC와 LINK 모두 홀더들에게 꾸준한 상승과 신뢰할 수 있는 수익을 제공하지만, 폭발적인 단타매매 수익을 찾는 이들에게는 Layer Brett($LBRETT)이 다음 큰 기회입니다. 현재 $0.0058의 가격으로, Layer Brett은 Layer 2 인프라와 높은 스테이킹 보상 덕분에 350만 달러 이상을 판매했습니다. 비트코인의 신고가 경신을 향한 움직임: 기관의 추진력 가속화 작년 선거 이후 비트코인(BTC)의 주목할 만한 랠리는 암호화폐 고래들의 기억에 생생합니다. 그러나 주목해야 할 한 가지 중요한 점은 이 랠리가 BTC의 디지털 골드로서의 지위를 공고히 했다는 것이며, 이는 더 이상 과거처럼 투기적인 블록버스터가 아니라는 점입니다. 디지털 골드로서의 이 지위는 강력한 ETF 승인, 기관 자금 유입 및 거시경제적 변화에 의해 더욱 강화되었습니다. 많은 분석가들에 따르면, 연말이 다가옴에 따라 BTC 가격 움직임은 더 섬세한 테스트를 받게 될 것입니다. 많은 이들이 현재 BTC 가격 수준에서 1.5/2배의 수익을 기대하고 있지만, BTC의 2조 달러 이상의 시가총액이 가격 변동을 제한하기 때문에 고래들에게는 흥미로운 전망이 아닙니다. 솔라나, Doge와 같은 알트코인이 100배 폭발하는 것을 본 시장 베테랑들에게 BTC의 기관급 성장은 높은 위험과 높은 보상보다는 계산된 도박처럼 느껴집니다. 현재 이와 비슷한 것이 있다면, 그것은 Layer Brett입니다. Chainlink가 주목을 받다: Chainlink 뉴스는 ETF 승인을 보여줍니다 Chainlink(LINK), 그...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 02:34
비트코인에 대해 다시 신호를 보내는 빅 불 마이클 세일러
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '빅 상승 마이클 세일러가 다시 비트코인에 대해 신호를 보내다'라는 게시물이 등장했습니다. 마이크로스트래티지 창업자 마이클 세일러가 비트코인 트래커 데이터를 다시 공개했습니다. 그의 성명에서 세일러는 "비트코인은 찬사를 받을 만하다"고 말하며, 새로운 매수가 임박했음을 시사했습니다. 회사의 과거 관행에 따르면, 마이크로스트래티지는 일반적으로 뉴스가 공개된 다음 날 공식적으로 BTC 매수를 발표합니다. 이로 인해 시장에서는 새로운 매수 움직임에 대한 기대감이 높아졌습니다. 2025년 9월 14일 기준, 마이크로스트래티지의 비트코인 포트폴리오는 638,460 BTC에 도달했습니다. 회사의 총 보유량은 739억 3000만 달러였습니다. 평균 비용은 73,880달러였으며, 포트폴리오의 총 수익은 267억 6000만 달러로 계산되어 56.73% 증가했습니다. 회사는 지금까지 78개의 서로 다른 인수를 진행했습니다. 성과 측면에서, 마이크로스트래티지의 비트코인 투자는 지난 1년 동안 134.28%의 수익률을 기록했습니다. 같은 기간 동안 BTC 가격은 95.85% 상승했으며, 이는 회사의 비트코인 대비 상대적 성과가 38.43포인트 증가했음을 나타냅니다. 올해 초부터 포트폴리오에 115,983.8 BTC가 추가되었으며, 이는 134억 3000만 달러에 해당합니다. 지난 분기에만 30,657.67 BTC가 증가하여 35억 5000만 달러의 추가 가치를 창출했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-signals-again-about-bitcoin/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 02:16
DOGE 마이닝, SHIB 마이닝, 그리고 PEPE 마이닝 밈 코인 MeetHashj 클라우드 마이닝으로 일일 수익 달성
Hashj는 하드웨어 비용 없이 DOGE, SHIB 및 PEPE를 위한 쉬운 클라우드 마이닝을 제공하며, 일일 지급과 118달러 가입 보너스로 2025년에 밈 코인 채굴을 간단하게 만듭니다.
Blockchainreporter
2025/09/15 01:44
리플과 모네로가 시장을 리드하는 가운데 불질라가 지금 가입할 최고의 새로운 암호화폐로 부상
리플과 모네로가 시장을 선도하는 가운데 불질라가 지금 참여할 최고의 새로운 암호화폐로 부상했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 암호화폐 시장은 빠르게 변화하는 환경으로, 초기 참여가 일반적인 수익과 기하급수적인 이익의 차이를 만들 수 있습니다. 밈 코인과 새로운 토큰들이 시장을 변화시켜 개인 및 기관 투자자들을 끌어들이고 있습니다. 타이밍과 선택이 중요하며, 프리세일과 초기 출시는 종종 프로젝트의 잠재적 상승 가능성을 좌우합니다. 불질라($BZIL)는 가장 많이 논의되는 기회 중 하나로 부상했습니다. 프리세일은 48시간마다 또는 10만 달러의 자금을 모금한 후 단계가 변경되며 빠르게 진행되고 있습니다. 다음 큰 밈 코인을 찾는 투자자들에게 불질라는 희소성, 커뮤니티 열정, 구조화된 성장의 희귀한 조합을 제공합니다. 불 질라와 함께, 리플(XRP)과 모네로(XMR) 같은 기존 코인들이 맥락과 안정성을 제공합니다. 리플은 기관의 지원을 받는 선도적인 국경 간 결제 토큰으로 남아 있으며, 모네로는 꾸준히 강력한 시장 입지를 유지해온 프라이버시 중심 암호화폐입니다. 이러한 코인들은 2025년 암호화폐 투자자들에게 기회와 위험의 스펙트럼을 보여줍니다. 불질라: 폭발적인 프리세일과 다음 1000배 잠재력 불질라의 프리세일은 현재 2D 단계로, 가격은 $0.00005241입니다. 토큰의 24단계 프리세일은 48시간마다 또는 10만 달러가 모금될 때마다 공급을 줄이고 가격을 인상하기 때문에 초기 참여가 중요합니다. 현재 프리세일은 이미 36만 달러 이상을 모금했으며 1,200명 이상의 홀더를 확보했고, 247억 개의 토큰이 판매되었습니다. 분석가들은 토큰이 예상 상장 가격인 $0.00527에 도달하면 초기 구매자들이 최대 11,422% ROI를 볼 수 있을 것으로 예측합니다. 스테이킹 옵션과 영화적이고 커뮤니티 주도의 생태계를 갖춘 불질라는 적시에 참여하는 사람들을 위한 다음 1000배 밈 코인으로 자리매김하고 있습니다. 이 프리세일의 빠른 움직임과 명확한 토크노믹스, 그리고 성장하는 소셜 참여는 2025년 트렌드 암호화폐 시장에 참여하면서 높은 상승 가능성을 추구하는 투자자들의 주요 관심사가 되고 있습니다. 불질라 프리세일 정보 지표 세부사항 현재 단계 2D (데드...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 01:34
캐나다 최대 암호화폐 도둑, 새로운 범행 후 징역형 선고
캐나다 최대 암호화폐 도둑, 새로운 범행 후 징역형 선고 기사가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 범죄 2025년 9월 14일 | 20:17 캐나다 법원은 수백만 달러의 암호화폐를 훔친 것을 인정한 해밀턴 출신 남성에게 1년 징역형을 선고했습니다. 이는 캐나다 역사상 가장 큰 개인 암호화폐 도난 사건으로 알려져 있습니다. 이 사건은 2020년으로 거슬러 올라가는데, 당시 17세였던 이 남성은 SIM 스와핑 수법을 성공적으로 실행하여 한 명의 피해자로부터 4800만 캐나다 달러(약 3460만 미국 달러)를 빼돌렸습니다. 그는 통신사 직원을 속여 대상자의 전화번호를 재할당하게 함으로써 2단계 인증(2FA) 코드를 가로채고, 온라인 계정을 장악하여 디지털 자산을 자신이 통제하는 지갑으로 빼돌릴 수 있었습니다. 수사관들은 그가 훔친 비트코인 일부를 게임 핸들과 교환하기 위해 PlayStation 사용자에게 이체한 흔적을 발견했습니다. 체포되어 기소된 후에도 그는 2022년 보석으로 풀려났습니다. 그러나 문제를 일으키지 않는 대신, 그는 두 번째 범행을 시작했습니다. 검찰에 따르면 그는 인기 있는 소셜 미디어 계정을 해킹하여 사기성 링크를 홍보하고, 팔로워들을 속여 그들의 암호화폐 지갑 접근 권한을 넘기도록 했습니다. 이 계획은 수백 명의 피해자를 대상으로 하여 추가로 100만 캐나다 달러를 벌어들였습니다. 도난당한 돈의 대부분이 회수되지 않았지만, 법원은 두 번째 도난 사건에 대해 그 남성에게 1년 징역형을 선고했습니다. 미성년자로서 저지른 그의 최초 강도 사건은 캐나다에서 가장 악명 높은 암호화폐 관련 범죄 중 하나로 남아 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 교육 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 공인 금융 고문과 상담하십시오. 저자 Alex는 경험이 풍부한 금융 저널리스트이자 암호화폐 애호가입니다. 그는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 01:27
트론, 놀라운 수익 창출로 주요 블록체인을 앞지르다
Tron은 하루 만에 상당한 수익을 창출하며 뛰어납니다. 고품질 스테이블코인 거래가 Tron의 수익 생산을 주도합니다. 계속 읽기: Tron, 놀라운 수익 창출로 주요 블록체인을 앞서다 Tron, 놀라운 수익 창출로 주요 블록체인을 앞서다 글은 COINTURK NEWS에 처음 게재되었습니다.
Coinstats
2025/09/15 00:17
