BTC 가격이 신고가 경신을 위해 트레이더들이 모든 시간대 최고치를 재테스트하려는 가운데 새로운 고점을 목표로 합니다; 오늘의 Chainlink 최신 뉴스가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 많은 암호화폐 투자자들에게 비트코인(BTC)은 특별한 지위를 가지고 있습니다. 이는 최초의 암호화폐이며 논쟁의 여지 없이 가장 영향력 있는 코인입니다. 일반적으로 비트코인(BTC)에 일어나는 일은 시장 전체에 파급효과를 일으켜 더 넓은 랠리로 이어지는 경향이 있습니다. BTC 가격 움직임이 잠시 식었지만, 투자자들은 또 다른 가격 돌파에 대한 자신감을 유지하고 있습니다. 마찬가지로 Chainlink(LINK)도 ETF 관심 증가와 준비금 출시로 비슷한 모멘텀을 타고 있습니다. 실제로 BTC와 LINK 모두 홀더들에게 꾸준한 상승과 신뢰할 수 있는 수익을 제공하지만, 폭발적인 단타매매 수익을 찾는 이들에게는 Layer Brett($LBRETT)이 다음 큰 기회입니다. 현재 $0.0058의 가격으로, Layer Brett은 Layer 2 인프라와 높은 스테이킹 보상 덕분에 350만 달러 이상을 판매했습니다. 비트코인의 신고가 경신을 향한 움직임: 기관의 추진력 가속화 작년 선거 이후 비트코인(BTC)의 주목할 만한 랠리는 암호화폐 고래들의 기억에 생생합니다. 그러나 주목해야 할 한 가지 중요한 점은 이 랠리가 BTC의 디지털 골드로서의 지위를 공고히 했다는 것이며, 이는 더 이상 과거처럼 투기적인 블록버스터가 아니라는 점입니다. 디지털 골드로서의 이 지위는 강력한 ETF 승인, 기관 자금 유입 및 거시경제적 변화에 의해 더욱 강화되었습니다. 많은 분석가들에 따르면, 연말이 다가옴에 따라 BTC 가격 움직임은 더 섬세한 테스트를 받게 될 것입니다. 많은 이들이 현재 BTC 가격 수준에서 1.5/2배의 수익을 기대하고 있지만, BTC의 2조 달러 이상의 시가총액이 가격 변동을 제한하기 때문에 고래들에게는 흥미로운 전망이 아닙니다. 솔라나, Doge와 같은 알트코인이 100배 폭발하는 것을 본 시장 베테랑들에게 BTC의 기관급 성장은 높은 위험과 높은 보상보다는 계산된 도박처럼 느껴집니다. 현재 이와 비슷한 것이 있다면, 그것은 Layer Brett입니다. Chainlink가 주목을 받다: Chainlink 뉴스는 ETF 승인을 보여줍니다 Chainlink(LINK), 그...